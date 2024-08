i 10 migliori strumenti di collaborazione online per gli studenti nel 2024

Studenti che lavorano insieme: È uno dei modi migliori per imparare e crescere per tutti i partecipanti, e in fondo è proprio questo il senso dell'istruzione.

Che tipo di strumenti esistono per promuovere il lavoro di squadra tra gli studenti? Ce ne sono molti e, dato che al giorno d'oggi si svolgono molte attività online, i migliori strumenti offrono agli studenti un'area di lavoro online in cui possono creare e comunicare, partecipare alle lezioni insieme e collaborare a progetti di gruppo nel cloud. ☁️

Molti strumenti didattici online fanno tutto questo e molto di più. Trovate l'opzione perfetta per la vostra classe tra gli strumenti di collaborazione online per studenti presentati di seguito.

Che cosa sono gli strumenti di collaborazione online per gli studenti?

Gli strumenti di collaborazione online per gli studenti comprendono un ampio intervallo di piattaforme e app in grado di svolgere diverse attività. Una cosa che hanno in comune è che offrono agli studenti un luogo dove creare e condividere con gli insegnanti e i compagni.

Organizza le note, le liste di controllo e le attività in un unico posto.

Alcune delle più grandi piattaforme di apprendimento offrono questo e altro. Alcune piattaforme sono state progettate pensando a un pubblico generico e con strumenti per la gestione delle attività, collaborazione in sicurezza comunicazione, condivisione di documenti e così via. Queste caratteristiche si adattano bene alle esigenze dell'istruzione.

Altre piattaforme sono orientate specificamente all'istruzione, il che significa che se da un lato offrono strumenti generici per l'organizzazione e la comunicazione, dall'altro offrono anche elementi come piani di lezione predefiniti e analisi progettate per aiutare gli insegnanti a misurare le prestazioni degli studenti.

Cosa cercare negli strumenti di collaborazione con gli studenti online?

Gli studenti e gli insegnanti hanno esigenze diverse che cambiano da una fascia d'età all'altra e da una classe all'altra. Sia che abbiate bisogno di uno strumento di collaborazione con gli studenti per supportare un corso specifico o che sia più adatto a un certo gruppo di età, tutti gli strumenti dovrebbero offrire le seguenti caratteristiche:

Ambiente privo di distrazioni: evitate le app che non vi permettono di personalizzare le notifiche e cercate invece app e piattaforme che offrano agli studenti un luogo privo di distrazioni in cui lavoraremigliorare l'attenzione e concentrarsi sulle attività *Prezzi accessibili: Gli educatori, i distretti scolastici e i genitori hanno spesso un budget limitato, quindi gli strumenti educativi devono essere accessibili

Gli strumenti di collaborazione con gli studenti devono supportare le esigenze di tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro capacità o dal loro livello di stato Integrazioni: Le app e le piattaforme per gli studenti devono essere in grado di lavorare anche con strumenti popolari come i documenti e i fogli di Google, le app di Microsoft e altri ancora

Le app e le piattaforme per gli studenti devono essere in grado di lavorare anche con strumenti popolari come i documenti e i fogli di Google, le app di Microsoft e altri ancora Funzioni di ricerca: Facilitare agli educatori e agli studenti la ricerca di informazioni specifiche, documenti e altri elementi essenziali attraverso funzionalità/funzione di ricerca

Facilitare agli educatori e agli studenti la ricerca di informazioni specifiche, documenti e altri elementi essenziali attraverso funzionalità/funzione di ricerca Spazio di archiviazione basato su cloud: Che sia di persona o a distanza, la collaborazione richiede la capacità di archiviare, condividere e accedere ai file nel cloud

I 10 migliori strumenti di collaborazione per studenti nel 2024

Siete pronti a trovare gli strumenti di collaborazione perfetti per i vostri studenti? Leggete qui di seguito una selezione curata di app e piattaforme progettate per aiutare gli studenti a lavorare insieme, a mantenere le attività e a sviluppare le loro competenze.

Formattare e collaborare facilmente su documenti insieme ad altri membri del gruppo senza sovrapposizioni in ClickUp

Se state cercando una piattaforma che vi aiuti a creare un ambiente di apprendimento collaborativo per corsi online e altri incarichi, ClickUp è un'ottima scelta. Come la propria classe digitale, ClickUp crea uno spazio centrale per studenti per organizzare compiti, documenti scritti, scadenze, date di scadenza e altro ancora.

Come in un diario di apprendimento collaborativo, gli studenti possono usare ClickUp Documenti gli studenti possono redigere saggi, archiviare syllabi, prendere note e completare i loro compiti in un documento condivisibile. Per i progetti di gruppo, Docs è una risorsa eccellente per fare brainstorming e per lavorare insieme ad altri compagni di classe con funzionalità/funzione di modifica in tempo reale per contribuire e commentare i compiti in tempo reale. Per gli insegnanti, l'uso di ClickUp AI all'interno dei documenti ClickUp può generare riepiloghi, domande a quiz, email e altro ancora in pochi secondi. Lavagne online di ClickUp sono un'altra grande strumento di collaborazione visiva per l'apprendimento virtuale e il lavoro di gruppo collaborativo. Gli studenti possono riunirsi per disegnare, visualizzare e condividere idee attraverso note adesive, schede da trascinare e altre funzionalità/funzione altamente visive. ClickUp offre anche un intervallo di modelli di lavagna online disponibili per aiutare gli studenti a iniziare i loro progetti. 🤩

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestione di compiti, date di scadenza, progetti e documenti, tutto in un unico posto

Chiedete agli studenti di utilizzareIl modello di lista di controllo per la pianificazione degli studenti di ClickUp per fissare gli obiettivi, suddividere le attività o i progetti in passaggi più piccoli, creare un piano di studio e monitorare il proprio stato

Creare documenti e lavagne online per l'istruzione di gruppo o per promuovere il lavoro di squadra

Utilizzate ClickUp per l'insegnamento di persona, per le classi ibride o come strumento distrumento di collaborazione remota per le classi virtuali

Sfruttate ClickUp AI per fare brainstorming sugli argomenti dei saggi, riepilogare/riassumere contenuti lunghi o generare rapidamente note di studio

Utilizzate Documenti per creare il vostro hub di classe con funzionalità/funzione di syllabi, wiki, modelli di compiti e altro ancora

Limiti di ClickUp

Sebbene ClickUp offra alcuni modelli progettati per l'istruzione, non offre lezioni preconfezionate come altre piattaforme educative

Alcuni studenti potrebbero avere una curva di apprendimento per adattarsi alle numerose e potenti funzionalità di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

4,6/5 (oltre 3.800 recensioni) G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Nel mondo aziendale, Microsoft Teams è considerato uno degli strumenti più efficaci per la gestione dei rapporti con gli altri utenti migliore collaborazione e Microsoft Teams for Education combina tutto quello che c'è in Teams con alcune funzionalità specifiche per l'istruzione, per migliorare l'esperienza di apprendimento online.

Per cominciare, Teams offre collaborazione in tempo reale attraverso aule virtuali dove è possibile condividere, modificare e lavorare insieme su documenti, fogli di calcolo e altri media. Sono disponibili anche strumenti personalizzati per aiutare gli studenti a sviluppare competenze in materia di alfabetizzazione, public speaking e altro ancora.

Gli Insight educativi offrono agli insegnanti un modo per monitorare lo stato degli studenti, e gli educatori possono anche promuovere l'apprendimento socio-emotivo con funzionalità progettate per coinvolgere i ragazzi e dare vita alle loro emozioni. Inoltre, studenti e docenti possono usare questa piattaforma online gratis con un indirizzo email della scuola.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Condivisione e collaborazione su documenti, fogli di calcolo e altri media

Utilizzare Teams per impostare riunioni dirette e aule virtuali

Ottenere aggiornamenti sullo stato degli studenti utilizzando lo strumento Educational Insights

Utilizzate Teams su desktop, laptop o dispositivi mobili

Aiutate gli studenti a sviluppare abilità sociali, oltre a competenze in materia di alfabetizzazione, public speaking e altro ancora

Limiti di Microsoft Teams

Funziona meglio sui dispositivi Windows; gli utenti a volte faticano a connettersi su Mac

Le numerose notifiche possono distrarre gli studenti

Prezzi di Microsoft Teams

Gratis con un indirizzo email attivo della scuola

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (9.300+ recensioni)

4,5/5 (9.300+ recensioni) G2: 4,3/5 (14.300+ recensioni)

3. Slack

via Slack Con Slack è possibile creare un hub dove studenti e docenti possono comunicare e collaborare. I canali consentono di ordinare le discussioni in base alla classe o all'argomento, mentre gli studenti possono usare i messaggi diretti per contattare insegnanti e compagni. È anche un ottimo modo per i docenti di condividere aggiornamenti immediati su eventi, sicurezza della scuola e altro.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Usate i canali per concentrare le discussioni su classi o argomenti specifici

Collaborare o ospitare sessioni di lavagna online con Canvases

Condivisione di contenuti tramite i Messaggi o la messaggistica diretta

Utilizzare le riunioni giornaliere per l'insegnamento a distanza, la collaborazione con gli studenti e altro ancora

Limiti di Slack

È possibile condividere audio e video preregistrati, ma non ci sono opzioni per le videoconferenze dal vivo

La navigazione in un'area di lavoro con dozzine di canali può creare confusione

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro: $7,25/utente al mese

$7,25/utente al mese Business+: $12,50/utente al mese

$12,50/utente al mese Griglia aziendale: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Slack

Capterra: 4,7/5 (23.100+ recensioni)

4,7/5 (23.100+ recensioni) G2: 4,5/5 (31.900+ recensioni)

4. Kahoot!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/c7frlTRpTyeU93uyoHImZA-sSsQhyvBQvuCATgLEkzRnA-app-JwMxA7bcRbOXPccmkej-gg-HkU7oOj7TNe-hRteKrtlow.png Strumenti di collaborazione per gli studenti: studenti che giocano a un gioco online su Kahoot!

/%img/

via Kahoot! In parte strumento di collaborazione e in parte strumento di coinvolgimento, Kahoot! è una piattaforma che rende il processo di apprendimento un gioco. Gli insegnanti usano questa app per creare un gioco di apprendimento che possono poi condividere con gli studenti, i quali possono giocare individualmente o come parte di un gruppo. È un ottimo modo per rendere i quiz più divertenti, per approfondire il programma di studio o per fornire agli studenti qualcosa con cui impegnarsi dopo le lezioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Kahoot!

Crea un gioco di apprendimento coinvolgente in pochi minuti, partendo da zero o utilizzando un modello

Integrazione con Microsoft Teams per ospitare kahoots dal vivo in videoconferenza

Riproduzione di kahoot personalizzati durante la lezione dal vivo o assegnazione agli studenti per completarli in un secondo momento

Personalizzato con diapositive, video di YouTube incorporati, diversi formati di domande e altro ancora 👀

Limiti di Kahoot!

Esiste un numero limitato di formati di gioco

Gli studenti possono cercare online le risposte alle domande preconfezionate

I piani sono confusi: ce ne sono almeno 15 disponibili per insegnanti, scuole, luoghi di lavoro, Home, studio e altro ancora

Prezzi di Kahoot!

I piani di prezzo dipendono dal fatto che siate insegnanti, professionisti, studenti o gruppi di famiglie/amici. Sono disponibili anche piani per i distretti scolastici. Ecco i costi iniziali per i singoli insegnanti o studenti:

Kahoot !+ Premier: $7,99/mese per utente

$7,99/mese per utente Kahoot !+ Max: $9,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kahoot!

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.700 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.700 recensioni) G2: 4.6/5 (380+ recensioni)

5. Google Classroom

via Google Classroom Google Classroom è uno strumento di apprendimento online con funzionalità/funzione completa che fa parte dell'area di lavoro di Google per l'istruzione. Con esso, studenti e insegnanti possono collegarsi in videoconferenza per l'apprendimento a distanza, ma è anche utile per l'apprendimento in classe e la collaborazione tra studenti.

Sia di persona che a distanza, questa piattaforma consente di stimolare l'impegno degli studenti grazie a un'istruzione personalizzata e differenziata, a modelli di compiti intuitivi e all'integrazione con altri strumenti edtecnologici popolari. La piattaforma offre anche un'ampia gamma di strumenti per gli insegnanti, come i registri dei voti, le notifiche per i compiti e le scadenze, una banca di commenti personalizzabile e altro ancora.

Le migliori funzionalità di Google Classroom

Utilizzare PDF e altri materiali per creare compiti interattivi e coinvolgenti

Aiutare gli studenti a sviluppare in modo indipendente le abilità di lettura con Read Along

Creazione di reportistica sull'originalità per identificare il plagio e supportare l'integrità accademica

Semplificare la valutazione, il piano delle lezioni e le attività quotidiane con funzionalità/funzione che consentono di risparmiare tempo

Limiti di Google Classroom

Alcuni utenti riferiscono che l'interfaccia è troppo semplice o noiosa

Potrebbero essere utilizzati strumenti di ricerca e una dashboard di pianificazione per aiutare gli studenti a gestire i compiti e le scadenze

Prezzi di Google Classroom

Fundamentals: Versione gratuita per le istituzioni qualificate

Versione gratuita per le istituzioni qualificate Standard per l'istruzione: 3 dollari/studente all'anno

3 dollari/studente all'anno Aggiornamento per l'insegnamento e l'apprendimento: $4/licenza al mese

$4/licenza al mese Education Plus: $5/studente all'anno

Valutazioni e recensioni di Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.300 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.300 recensioni) G2: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

6. Classe di lavoro

via Classcraft Classcraft è una piattaforma innovativa che trasforma l'apprendimento in un'esperienza basata sul gioco. Gli studenti ottengono punti per aver completato compiti e attività - e i provider possono anche assegnare punti per il buon comportamento e per fornire un rinforzo positivo in altre aree.

Classcraft incoraggia attivamente la collaborazione tra gli studenti e offre loro anche uno sbocco creativo in cui possono creare i propri profili e avatar, il che contribuisce ad aumentare il coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Classcraft

Utilizza un sistema di ricompense per incentivare l'apprendimento e i comportamenti positivi ✨

Creazione di missioni, che trasformano i piani di studio in coinvolgenti avventure di apprendimento

Integrazione con altri strumenti didattici popolari come Google Classroom e Canvas

Mantenere i contatti con studenti e principali utilizzando gli strumenti di comunicazione della piattaforma

Utilizzare modelli progettati per soddisfare gli standard CASEL, ISTE, PBIS e altri standard educativi

Limiti di Classcraft

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo, poiché non esiste un'opzione per importare le domande

Alcuni insegnanti hanno riferito che il costo delle versioni a pagamento è elevato

Prezzi di Classcraft

Basic per gli insegnanti: Free

Free Premium per gli insegnanti: 120 dollari all'anno

120 dollari all'anno Scuole e distretti: Contattare il servizio commerciale

Valutazioni e recensioni di Classcraft

Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

4.2/5 (20+ recensioni) G2: 4.6/5 (15+ recensioni)

7. Mazzo di pere

via Mazzo di pere Con Pear Deck è possibile trasformare i piani di lezione esistenti in esperienze di apprendimento multimediali progettate per coinvolgere gli studenti. Create diapositive, presentazioni interattive, valutazioni, domande per i test e altro ancora.

Una delle maggiori attrattive di Pear Deck è che si tratta di un'app molto semplice da usare, a cui si può accedere sia dall'app stessa, sia da un browser web, sia da una delle tante integrazioni.

Le migliori funzionalità di Pear Deck

Integrazione con Google Classroom e altre piattaforme di apprendimento popolari

Carica e condivide le lezioni esistenti senza problemi tramite Google Drive o Microsoft OneDrive

Coinvolgere gli studenti in compiti di lettura con il lettore immersivo

Creare lezioni, sondaggi, quiz, valutazioni e molto altro

Limiti di Pear Deck

I piani individuali per gli insegnanti sono costosi

Non è sempre facile apportare modifiche a presentazioni e diapositive dopo averle caricate su Pear Deck

Prezzi di Pear Deck

Basic: Gratis

Gratis Premium individuale: $149,99/anno

$149,99/anno Scuole e distretti: Contattare il servizio commerciale

Pear Deck valutazioni e recensioni

Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) G2: 4.4/5 (40 recensioni)

8. Seghetta

via Altalena Se siete alla ricerca di uno strumento di collaborazione con gli studenti progettato per insegnare le competenze del 21° secolo rafforzando al contempo l'apprendimento di base, Seesaw potrebbe essere quello che fa per voi. Questa piattaforma offre esperienze di apprendimento in linea con i programmi di studio standard e offre anche valutazioni integrate, valutazioni automatiche e altri strumenti per aiutare gli insegnanti a semplificare le attività.

Con Seesaw è facile creare registrazioni audio, video e schermate per le lezioni, e gli studenti possono usare immagini e caricare facilmente file per dimostrare l'apprendimento pratico e la padronanza delle competenze.

Le migliori funzionalità di Seesaw

Creazione di portfolio guidati dagli studenti che creano una connessione anno per anno

Connessione di ogni adulto coinvolto nello stato individuale di ogni studente

Integrazione con Google Classroom, Canvas e altri strumenti popolari per gli studenti

Offre feedback di testo e audio e conferenze individuali con gli studenti

Limiti di Seesaw

Ideale per gli studenti più giovani, non è adatto agli studenti delle scuole medie e superiori

Alcuni utenti riferiscono che Seesaw può essere confuso e difficile da navigare

Prezzi di Seesaw

Basic: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Sottoscrizione per scuole e distretti: Contattare il servizio commerciale

Valutazioni e recensioni di Seesaw

Capterra: 4.7/5 (75+ recensioni)

4.7/5 (75+ recensioni) G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

9. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Miro-product-example.png Screenshot di un insegnante che tiene una riunione online utilizzando Miro /%img/

via Miro Mentre Miro non è uno strumento progettato specificamente per l'istruzione, ma gli educatori possono comunque mettere a lavoro le sue innovative funzionalità. Questo perché Miro è tutto incentrato sulle visualizzazioni. Studenti e insegnanti possono usarlo per il brainstorming, la mappatura mentale, l'apprendimento basato su progetti, la gestione delle attività, le lavagne, le bacheche e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Fornisce istruzioni con una lavagna digitale semplice e potente

Incoraggiare il lavoro di squadra con gli strumenti di mappatura mentale e di brainstorming

Offre agli studenti uno spazio visivo per tenere traccia di attività, compiti, scadenze e altro ancora

Si integra con Zoom, Teams, l'area di lavoro di Google e le altre principali piattaforme di riunione a distanza

Limiti di Miro

Tonnellate di strumenti e funzionalità/funzione creano una curva di apprendimento iniziale ripida

Le bacheche complesse a volte si caricano lentamente o presentano problemi di prestazioni

Prezzi di Miro

Free per funzionalità/funzione limitate

per funzionalità/funzione limitate Starter: $8/membro al mese

$8/membro al mese Business: $16/membro al mese

$16/membro al mese Azienda: Contattare il reparto commerciale

Miro valutazioni e recensioni

Capterra: 4,7/5 (1.300+ recensioni)

4,7/5 (1.300+ recensioni) G2: 4,8/5 (oltre 5.100 recensioni)

10. Nearpod

via Nearpod Nearpod è una piattaforma di apprendimento basata sui giochi progettata per aiutare gli insegnanti a fornire esperienze di apprendimento coinvolgenti agli studenti in classi personali, remote e ibride. La gamification e le attività di gruppo favoriscono l'apprendimento collaborativo tra gli studenti e gli insegnanti possono anche personalizzare le attività e le istruzioni per i singoli e i piccoli gruppi.

Uno dei maggiori vantaggi offerti da Nearpod è una vasta libreria di lezioni preconfezionate e allineate agli standard su quasi tutti gli argomenti immaginabili. 📚

Le migliori funzionalità/funzione di Nearpod

Creazione di lezioni interattive con PowerPoint, Google Slides, PDF o altri supporti

Scegliete tra oltre 22.000 lezioni personalizzabili e già pronte

Monitoraggio della comprensione e della crescita degli studenti attraverso le analisi

Integrazione con strumenti popolari come Teams, Canvas e Google Classroom

Limiti di Nearpod

I prezzi non sono trasparenti: per saperne di più è necessario registrarsi per un account gratuito

Nearpod offre strumenti per la modifica delle diapositive, ma è più facile creare o modificare utilizzando app come PowerPoint o Google Slides

Prezzi Nearpod

Licenza Silver: Gratis

Gratis Licenza Gold: Iscriviti per i dettagli

Iscriviti per i dettagli Licenza Platinum: Iscriviti per i dettagli

Iscriviti per i dettagli Licenza Premium Plus: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Nearpod

Capterra: 4.7/5 (160+ recensioni)

4.7/5 (160+ recensioni) G2: 4.6/5 (110+ recensioni)

Aiuta gli studenti a crescere con i migliori strumenti di collaborazione online per studenti

La collaborazione è fondamentale nelle classi di oggi, così come la connessione. Sono necessari strumenti che non solo aiutino gli studenti a imparare e crescere, ma che permettano loro di creare, connettersi e collaborare sia che stiano frequentando le lezioni di persona che da casa.

ClickUp, uno dei migliori strumenti di collaborazione per studenti attualmente sul mercato, offre agli studenti un grande spazio per lavorare insieme, comunicare, condividere e archiviare i compiti, gestire le date di scadenza e altro ancora. Iscrivetevi gratuitamente per provarlo in classe!