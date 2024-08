10 Migliori alternative e concorrenti di Harvest nel 2024

Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: da fare 44% delle aziende ha a che fare regolarmente con errori nei timesheet?

Non sorprende che i titolari di aziende e i liberi professionisti di tutto il mondo stiano cercando di trovare il modo di ridurre al minimo gli errori della tabella oraria . Uno dei modi migliori per ridurre le possibilità di errore è trovare il software perfetto per il monitoraggio del tempo!

Harvest è uno dei software più popolari strumenti per il monitoraggio del tempo in circolazione, in quanto fornisce agli utenti un modo semplice per monitorare il tempo trascorso su varie attività progetti e attività . Harvest dispone di molte eccellenti funzionalità/funzioni che lo rendono particolarmente utile per i team remoti e i titolari di aziende, come la fatturazione, la creazione di reportistica e le integrazioni.

Tuttavia, Harvest potrebbe non essere adatto a tutti. Alcuni utenti potrebbero trovare difficile la navigazione, mentre altri preferirebbero avere a disposizione più funzionalità/funzione a un prezzo inferiore. Se avete problemi simili con Harvest, questa raccolta è per voi.

Ecco le 10 migliori alternative ad Harvest disponibili oggi!

Cos'è l'app Harvest?

Harvest è uno strumento di monitoraggio del tempo che fornisce ai provider un modo per:

Acquisire informazioni sullo stato di avanzamento del team

Generare reportistica sui progetti in corso e su quelli precedenti

Trasformare il tempo monitorato in fatture

L'aspetto positivo di Harvest è che gli utenti possono usufruire di una versione di prova gratuita di 30 giorni. Dopodiché, è possibile continuare a usare Harvest gratis, con limiti quali le postazioni e le funzionalità/funzioni.

Perché Harvest non è adatto a tutti?

Per quanto Harvest sia un'ottima soluzione, da fare ha un elenco di svantaggi che potrebbero essere un ostacolo per alcuni utenti. Per avere un quadro completo delle varie esperienze degli utenti che utilizzano Harvest, abbiamo raccolto alcune delle recensioni più comuni su Capterra , un popolare sito web che aiuta a trovare il software migliore per le proprie esigenze.

La maggior parte di queste recensioni sono state fatte da utenti che lavorano nei campi del marketing, della consulenza, dell'e-learning, della sanità e dell'informatica. Ecco le lamentele più comuni:

La voce manuale richiede molto tempo e aumenta il rischio di errori umani

Mancanza di un riepilogo/riassunto delle attività per gli utenti abituali

Mancanza di personalizzazioni

Integrazione limitata

Mancanza di opzioni aggiuntive per la funzionalità/funzione di budget

Mancanza di una panoramica dei progetti per gli utenti abituali

Nessuna cronologia delle valutazioni addebitate

Detto questo, i migliori provider per il monitoraggio del tempo dovrebbero offrire funzionalità/funzione che impediscano di perdere tempo in attività amministrative di base, che diano la flessibilità necessaria per lavorare al meglio e che forniscano un'esperienza utente piacevole e senza interruzioni.

A questo proposito, ecco le nostre 10 migliori alternative ad Harvest da considerare nel 2024!

10 Migliori alternative ad Harvest da controllare nel 2024

1. ClickUp #### Il migliore per il project management all-in-one, la collaborazione del team e la produttività

Con il monitoraggio del tempo in ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

ClickUp è la soluzione definitiva per il project management e per la gestione dei progetti strumento di produttività costruito con centinaia di funzionalità/funzioni avanzate per semplificare il flusso di lavoro, aiutare a consolidare le app e gestire il carico di lavoro del team . Che siate un libero professionista, una piccola azienda, un'agenzia o una grande impresa, troverete ClickUp utile per supportare le vostre operazioni quotidiane e per molti altri casi d'uso.

Ciò che rende ClickUp un ottimo strumento e una delle migliori alternative ad Harvest è che, a differenza di Harvest, ClickUp offre una piattaforma completamente personalizzabile, il che significa che qualsiasi team e azienda di tutte le dimensioni può configurare ClickUp per adattarsi alle proprie preferenze e ai propri flussi di lavoro per supportare la propria azienda in fase di espansione.

Per quanto riguarda il miglioramento della produttività del team, l'ottimizzazione del flusso di lavoro, il monitoraggio del tempo e la garanzia che i progetti vengano consegnati in tempo, ClickUp offre un'ampia gamma di strumenti per la gestione dei progetti funzionalità integrata di monitoraggio del tempo che consente di misurare il tempo dedicato alle attività e di gestire efficacemente le risorse dei team.

Inoltre, la funzionalità di timer globale di ClickUp può aiutarvi a risolvere i seguenti problemi:

Monitorare facilmente il tempo dedicato alle attività nell'area di lavoro

Costruire e personalizzare tabelle orarie

Visualizzare un report dettagliato sul tempo impiegato

Aggiungere una durata stimata alle vostre attività

Aggiungere note alle voci di orario

Contrassegnare il tempo come fatturabile per una corretta fatturazione

Immettere e modificare manualmente il tempo se sono necessarie delle modifiche

Cercare e filtrare le voci del tempo

Eseguire il rollup del tempo e vedere un totale combinato di tutto il tempo speso tra attività e attività secondarie

E molto altro ancora

Monitoraggio dei tempi, stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp

Inoltre, poiché ClickUp è disponibile su mobile e desktop, è possibile avviare, mettere in pausa e fermare il tempo su tutti i dispositivi, aggiungere manualmente il tempo nel caso in cui si dimentichi di avviare il timer e persino aggiungere tag personalizzati per etichettare e organizzare il tempo.

Le etichette per il monitoraggio del tempo consentono al team di visualizzare in modo granulare dove viene impiegato il tempo, in modo che i processi possano essere migliorare continuamente Nel complesso, ClickUp è uno sportello unico per tutte le esigenze di project management, gestione del carico di lavoro e monitoraggio del tempo. Per semplificare ulteriormente il vostro lavoro è sufficiente integrare ClickUp in oltre 1.000 app, tra cui strumenti popolari come l'area di lavoro di Google, Slack, Front e molti degli strumenti di monitoraggio del tempo di questo elenco, per sincronizzare tutto il vostro tempo in ClickUp e portare tutto il vostro lavoro in un unico posto.

