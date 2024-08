12 migliori estensioni di Chrome per gli sviluppatori nel 2024

Trovare gli strumenti giusti per aumentare la vostra efficienza può essere schiacciante. Da fare per sapere quali sono quelli che valgono il vostro tempo o quelli giusti per le vostre esigenze?

Ecco perché abbiamo analizzato gli strumenti più popolari per il browser Chrome per proporvi 10 tra i migliori Estensioni per Chrome per gli sviluppatori web disponibili oggi! 👨‍💻

In questo articolo abbiamo trattato diversi strumenti per sviluppatori web che vi aiuteranno a massimizzare il vostro tempo e a ridurre al minimo lo stress nel vostro flusso di lavoro, insieme alle loro migliori funzionalità/funzioni che vi daranno un'idea di come ogni strumento possa aumentare la vostra produttività e semplificare i vostri processi.

Come lavorano le estensioni di Chrome?

Le estensioni di Chrome per gli sviluppatori web sono piccoli programmi software in grado di personalizzare e migliorare le funzioni del browser Google Chrome.

Questi strumenti sono stati creati per aggiungere funzioni aggiuntive al browser, come il blocco degli annunci, la gestione delle password o l'integrazione con altre app e servizi aiutare gli sviluppatori a incrementare la produttività .

Per aggiungere un'estensione al browser, navigare nel Chrome Web Store, trovare la migliore estensione Chrome per sviluppatori che si desidera installare e fare clic sul pulsante "Aggiungi a Chrome".

A questo punto si potrà accedere dal menu di Chrome o facendo clic sull'icona dell'estensione nella barra degli strumenti del browser.

È importante notare che solo un'estensione dello stesso tipo può lavorare contemporaneamente. Ad esempio, se sono installati due ad-blocker, solo uno può bloccare gli annunci e il primo disattiverà l'altro.

12 Migliori estensioni di Chrome per gli sviluppatori web nel 2024

1. ClickUp #### Utilizzato al meglio per il project management e l'aumento della produttività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Documenti, chat e vista Elenco in ClickUp /$$$img/ Progetto Monitor aggiornamenti del progetto, gestire i flussi di lavoro e collaborare con il team, il tutto dalla propria area di lavoro di ClickUp

Se vi ritrovate costantemente a corto di tempo e a nuotare controcorrente per stare al passo con i vostri piani di lavoro pianificato abbiamo un rimedio per il vostro dolore!

ClickUp è un programma all-in-one per il project management e l'ultima novità strumento di produttività per ogni utente, team e settore, compresi gli sviluppatori web che vogliono semplificare il loro flusso di lavoro dalla gestione delle attività al monitoraggio dei problemi, reportistica sui bug e molto altro ancora.

Sta conquistando il mondo della produttività, offrendo agli utenti una piattaforma completamente personalizzabile con centinaia di opzioni per la gestione delle risorse funzionalità/funzione avanzate , tra cui una Estensione per Chrome per connettere cinque delle funzionalità più necessarie in un'unica soluzione.

L'estensione per Chrome di ClickUp elimina la necessità di aprire una nuova scheda o un nuovo browser e velocizza il flusso di lavoro, consentendo di accedere facilmente a funzionalità/funzione chiave quali:

👨‍💻 Gestione delle attività per semplificare e organizzare il vostro flusso di lavoro

strumento di monitoraggio del tempo per monitorare il tempo speso per le attività degli sviluppatori segnare le ore fatturabili e altro ancora

📝 Blocco note per catturare le note

📌 Segnalibro per salvare le pagine

📧 Email per allegare facilmente le email alle attività e creare attività da email

L'estensione per Chrome di ClickUp riunisce cinque delle funzionalità più scollegate del project management in un'unica incredibile app. Crea attività di ClickUp, monitora il tempo, memorizza screenshot, segnalibro di siti web, salva note e allega email, il tutto dall'estensione per Chrome di ClickUp

Grazie all'estensione per Chrome di ClickUp, è possibile utilizzare ClickUp per gestire ogni tipo di lavoro, comunicare con il team e i client e mantenere il lavoro sempre sotto controllo e organizzato.

Date un'occhiata alle altre funzionalità/funzione chiave che fanno di ClickUp la scelta migliore per il project management e la collaborazione. 👇

Migliori funzionalità/funzione

Scrittore ospite:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Author\_-Vitalii-Makhov_DOIT-Software-CEO.jpg Vitalii Makhov CEO di DOIT Software /%img/

vitalii Makhov è l'amministratore delegato di DOIT Software, un'azienda che si occupa di agenzia di incremento del personale IT _. Il team DOIT Software è appassionato di costruzione di team remoti e di risoluzione di sfide aziendali per startup, aziende di prodotto e agenzie digitali