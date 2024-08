Il ruolo di uno Scrum Master: Le migliori pratiche per il successo

Siete pronti a scoprire tutto sui master Scrum e su come diventarlo?

I maestri di scrum assomigliano molto ai maestri Jedi, non è vero?

Loro hanno la 'forza' per potenziare il tuo Team di Scrum per realizzare cose che non avrebbero mai sognato!

In questo articolo, metteremo in evidenza le responsabilità chiave dello Scrum master, come diventare uno Scrum master e lo strumento di cui ogni Scrum master ha bisogno!

Iniziamo!

Che cos'è uno Scrum master?

Uno Scrum master è essenzialmente il gestore del team Scrum.

Sono i mediatori tra il titolare del prodotto, le parti interessate e il team di sviluppo nello sviluppo software Agile.

Se il framework Scrum fosse un Big Mac, lo Scrum master sarebbe il boccone centrale che tiene insieme il tutto!

Ma aspettate.

_Agile, team Scrum, titolari di prodotto... che cos'è tutto questo?!

Una rapida panoramica di tutto quello che c'è da sapere

So che abbiamo utilizzato molti termini complessi.

Ma il fatto che sembrino complessi non significa che siano difficili da capire.

Ecco una rapida panoramica di tutto ciò che è necessario sapere:

1. Agile Agile è una metodologia di sviluppo del software che prevede la suddivisione del progetto in cicli di sviluppo più piccoli chiamati

sprint . Scrum è un sottoinsieme della metodologia Agile e segue anch'esso l'approccio sprint.

2. Sprint

Lo sprint è il periodo di tempo in cui i team Scrum devono completare un modello funzionante del software. Di solito durano da 1 a 4 settimane.

3. I team Scrum

Il termine Scrum è stato coniato da Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka, che hanno fatto un'analogia paragonando un team ad alte prestazioni alla formazione della mischia usata dai giocatori di rugby.

Oggi Scrum è una delle metodologie Agile più diffuse e consente agli sviluppatori di software di creare prodotti straordinari utilizzando pratiche di ingegneria Agile.

Il team Scrum è un gruppo di persone che funzione trasversale individui che lavorano insieme per realizzare la magia.

Ecco il cast di caratteri che ricoprono vari ruoli e responsabilità nel team Scrum:

Proprietario del prodotto: crea una visione del prodotto software finale comprendendo le esigenze dei clienti e trasmettendo il loro feedback agli sviluppatori

Scrum master: Assicura che il team di sviluppo lavori in modo efficiente e che il processo Agile si svolga senza intoppi

Team di sviluppo software: Crea attivamente il prodotto utilizzando la produttività Agile

Stakeholder : individui (di solito personalizzati) che forniscono feedback preziosi per migliorare il processo di sviluppo del software del prodotto

4. Backlog di produttività

Il Il backlog della produttività è un elenco di elementi che descrivono in dettaglio il lavoro che deve essere completato durante lo sviluppo del prodotto. Gli elementi del backlog del prodotto includono attività di progetto, correzioni di bug e nuove funzionalità/funzione del prodotto che devono essere sviluppate. Durante ogni sprint, i team si occupano di alcuni elementi del backlog fino a quando non ne rimane nessuno.

#

Cosa fa davvero uno Scrum master?

qual è la differenza tra uno Scrum Master e un giocoliere con qualche $$$a seria_?

non molta!

Ogni giorno, i maestri di Scrum si dividono tra decine di attività, in modo che il team di Scrum possa essere super produttivo.

Ecco le tre responsabilità chiave dello Scrum master:

Comprendere le esigenze del titolare del prodotto Scrum e del team di sviluppo

Agire come unleader servitore e impartisce i valori di Scrum al team

Proteggere il team Scrum da eventuali problemi

Ma i maestri di Scrum non possono fare tutto questo da soli!

Ogni project manager ha bisogno di un Agile project management per gestire il proprio team.

Li aiuterà a consolidare tutto e darà loro uno spazio unificato per gestire tutte le attività del progetto. Che si tratti di tenere traccia dello stato di avanzamento del progetto, di gestire le attività di sprint o di creare reportistica, il software Scrum è in grado di fare tutto questo con grande velocità e agilità!

Ed è per questo motivo che sottolineeremo anche come ClickUp (il software Scrum con la valutazione più alta al mondo) ) può aiutare gli Scrum master a svolgere i loro compiti e le loro responsabilità quotidiane.

Entriamo quindi nel merito di ciò che fanno i master di Scrum:

1. Ospitare le riunioni

non c'è niente di più sbadigliante di una riunione di team, giusto?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image12-1.gif un uomo che sbadiglia gif /$$$img/

Ma le riunioni non devono per forza essere noiose e grigie! Riunioni Scrum aggiungono un po' di colore necessario all'ambiente di lavoro.

Sono spesso brevi, iper-focalizzate Cerimonie Scrum che motivano tutti a lavorare insieme in modo brillante.

Queste riunioni sono di tutte le forme e dimensioni, tra cui:

A. StandUp giornalieri

Il team di sviluppo software si riunisce ogni mattina per 15 minuti per discutere gli elementi del backlog del prodotto su cui sta lavorando e i problemi che ha affrontato.

Se il progetto Agile è di grandi dimensioni, i team Scrum si dividono in più team. I rappresentanti di questi team sono chiamati a partecipare agli standup giornalieri per aggiornare il loro stato. Questa riunione è nota come "Scrum degli Scrum".

B. Retrospettiva degli sprint Dopo aver completato uno sprint, il team discute per qualche ora delle prestazioni dello sprint.

La retrospettiva evidenzia gli impedimenti che il team ha affrontato e come possono essere eliminati nello sprint successivo.

Gli impedimenti sono problemi del progetto come: malattie dei membri del team, alto tasso di turnover, mancanza di membri qualificati del team e altro ancora.

E chi si occupa di ospitare questa riunione Scrum?

Lo Scrum Master, naturalmente!

Ecco alcuni dei compiti della riunione retrospettiva:

Assicurare la puntualità delle riunioni

Assicurarsi che tutti partecipino

Apportare valore alle riunioni con discussioni produttive

Controllate questi_ Strumenti retrospettivi !

Come ClickUp vi aiuta a ospitare le riunioni:

Le riunioni di Scrum non occupano una gran parte della vostra giornata, ma l'organizzazione del processo può costarvi un'ora o due.

e quando si lavora con scadenze ravvicinate, non si ha tutto questo tempo a disposizione!

ClickUp vi evita di perdere tempo nell'organizzazione e vi lascia più tempo per la gestione del team.

Ecco come:

Attività ricorrenti le riunioni di scrum _avvengono continuamente...

Questo significa che dovete creare manualmente un'attività nel vostro software di project management. **Ogni. Singolo. Giorno.{\i}

Non se ClickUp può evitarlo!

ClickUp ha le attività più robuste al mondo per aiutarvi a programmare le vostre riunioni Scrum.

ClickUp offre due tipi di attività ricorrenti con due azioni diverse:

Programma di ripetizione

Per programmare il vostro StandUp quotidiano, scegliete questo trigger. Creare un'attività e ripeterla nei giorni feriali all'ora della riunione desiderata. Ad esempio, è possibile impostare l'attività 'StandUp giornaliero' per i giorni da lunedì a venerdì alle ore 9.00.

Ripetizione del trigger

Per pianificare la riunione retrospettiva, scegliere questa opzione. Con un trigger di ripetizione, è possibile riavviare un'attività quando raggiunge lo stato 'Chiuso'.

Ad esempio, quando si crea un'attività di tipo retrospettiva dello sprint in ClickUp, è possibile selezionare un trigger di ripetizione e inserire la data delle prossime riunioni retrospettive. In questo modo, non dovrete continuare ad aggiungere manualmente le riunioni retrospettive dopo ogni sprint!

Non preoccupatevi nemmeno di promemoria per il team in merito alle prossime cerimonie Scrum!

ClickUp invia loro notifiche email sulle cerimonie Scrum programmate, quindi non dovrete preoccuparvene!

2. Discussioni individuali

Lo Scrum master è il ragazzo più popolare del team Scrum.

Dai membri del team di sviluppo ai titolari dei prodotti, fino agli altri professionisti dello sviluppo dei prodotti, tutti vogliono avere una riunione privata con lo Scrum master!

Un ruolo comune dello Scrum master è quello di coach.

Gli Scrum master possono avere colloqui individuali con i nuovi membri del team per aiutarli ad abituarsi al framework Scrum.

In caso di disaccordo all'interno del team, lo Scrum master si riunisce individualmente con i membri del team per risolvere i problemi relativi al processo Scrum.

lo Scrum Master funge anche da ponte tra il titolare del prodotto e il team di sviluppo

Ad esempio, se il titolare del prodotto vuole aumentare il carico di lavoro dello sprint in misura tale da mettere in difficoltà il team, lo Scrum master rinegozia la quantità di lavoro.

come?

Armati di elenchi di attività, sprint backlog e i report sullo stato di avanzamento, lo Scrum master evidenzia la quantità di lavoro che il team di sviluppo può effettivamente gestire. Questo convincerà il titolare del prodotto a ridurre il carico di lavoro in modo appropriato!

Come ClickUp aiuta nelle discussioni individuali:

Per dimostrare una tesi, è necessario creare dei report.

ma se ci pensate... la creazione di reportistica può essere paradossale

perché?

Potreste passare molto tempo a creare reportistica sulla produttività, rovinando così la vostra stessa produttività!

Tuttavia, i reportistica di ClickUp vi permettono di dedicare meno tempo alla creazione di reportistica e più tempo alla creazione di reportistica a gestire il team Scrum .

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di alcune reportistiche automatizzate che ClickUp offre:

1. Reportistica sulla velocità volete sapere quanto lavoro può gestire il vostro team di sviluppo?

Gli Scrum master possono utilizzare questi grafici per visualizzare il numero di attività completate dal team in uno sprint.

Durante uno sprint sessione di piano di sprint i manager di Scrum possono determinare la quantità di lavoro che possono svolgere nel prossimo sprint. In questo modo, non sovraccaricheranno il team di sviluppo del software con aspettative irrealistiche!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image9-1.png grafico della velocità del team scrum in ClickUp /$$$img/

2. Sprint burndown La metodologia Scrum e Agile si basa sul lavoro in tempi stretti.

Il grafico di sprint burndown di ClickUp evidenzia la quantità di lavoro rimanente in un progetto per valutare lo stato attuale.

I grafici di burndown sono dotati anche di una linea di stato di progetto. Questa linea mostra come sarà lo stato di avanzamento del progetto se il team lavora allo stesso ritmo.

Ora è possibile determinare facilmente se il team sarà in grado di completare gli elementi del backlog dello sprint in tempo con il grafico di burndown dello sprint.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image2-2.png grafico del burndown del team scrum in ClickUp /$$$img/

3. Flusso cumulativo I diagrammi di flusso cumulativo aiutano i master Scrum a monitorare lo stato del progetto.

Il diagramma mostra la quantità di backlog dello sprint cancellato e aiuta a identificare i colli di bottiglia quando si verificano.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image16.png grafico del flusso cumulativo del team scrum in ClickUp /$$$img/

la parte migliore dei diagrammi di flusso di ClickUp?

Sono **codificati in base al colore dello stato dell'attività!

In questo modo, è facile per il team di sviluppo software vedere quanto stanno facendo mentre completano il backlog dello sprint.

3. Gestione della Bacheca di Scrum

Il Bacheca della mischia è la versione del team Scrum del "One ring to rule them all".

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image15-1.gif Il Signore degli Anelli, la mia preziosa gif /$$$img/

perché la Bacheca è così "preziosa"?

È una rappresentazione visiva completa del lavoro **che il vostro team ha fatto

La lavagna di Scrum permette al team di Scrum di:

Determinare l'aspetto dello sviluppo del prodotto su cui lavorare

Assicurarsi che tutti stiano lavorando su un'attività

Tenere traccia dei propri stati durante lo sprint

Lo Scrum Master è responsabile di tutte le attività legate alla Bacheca. Che si tratti di creare una Bacheca, aggiungere nuove attività o aggiornarla, lo Scrum master è il "custode della Bacheca"

Nota: La Bacheca di Scrum non deve essere sempre una bacheca fisica. In realtà è meglio usare una bacheca di virtuale in Bacheca strumenti di project management come ClickUp.

Come fa ClickUp a gestire una lavagna Scrum?

La gestione di una Scrum board non è così difficile come un'operazione al cervello... e la Scrum board di ClickUp ne è la prova.

Vediamo più da vicino come vi aiuta:

Vista Bacheca

La vista Bacheca di ClickUp è la perfetta lavagna virtuale di Scrum per il vostro team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Bacheca-View-Transparent-Background.png scrum board in ClickUp /$$$img/

Proprio come una lavagna Scrum fisica, la visualizzazione della lavagna può essere suddivisa in tre colonne.

Ogni colonna rappresenta lo stato dell'attività:

In corso: le attività che devono essere avviate

le attività che devono essere avviate Da fare: ciò su cui si sta lavorando

ciò su cui si sta lavorando Review: le attività che vengono controllate per la qualità

Siamo consapevoli che Scrum Master diversi hanno esigenze diverse. Ecco perché ClickUp vi permette di aggiungere un numero illimitato di attività fasi personalizzate per le attività come si vuole. In questo modo, non si è limitati alle solite tre fasi che tutti usano!

Tuttavia, non è tutto.

È anche super facile da gestire!

Quando il membro del team completa un'attività, basta trascinarla e rilasciarla in una colonna della fase adatta. È quindi possibile spostare rapidamente le attività non appena passano attraverso queste fasi!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image13-2.gif spostare le attività nella vista Bacheca kanban /$$$img/

4. Collaborare con le parti interessate

qualsiasi cosa accada in Scrum, non sempre rimane in Scrum!

Gli Scrum master devono riferire a tutti gli stakeholder chiave e riferire come sta procedendo il progetto.

Da fare, hanno bisogno di reportistica dettagliata.

perché?

Evidenziano le ragioni degli impedimenti del progetto

Forniscono indicazioni preziose sulla produttività del team

Aiutano a monitorare lo stato del team

Come ClickUp vi aiuta a collaborare con gli stakeholder

Da fare per condividere queste reportistiche con persone esterne al team Scrum?

ClickUp vi permette di condividere i file del progetto più velocemente di quanto possiate dire "Scrum master"!

Ecco come fare:

Diritti di accesso personalizzati ClickUp vi permette di condividere i file, le cartelle e gli elenchi delle attività del vostro progetto con chiunque in pochi click!_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image6-2.gif condivisione di elenchi di progetti in ClickUp /%img/

Avete il controllo completo su ciò che volete condividere con i vostri interlocutori. Potete decidere cosa possono o non possono fare all'interno di ClickUp impostando ' autorizzazioni .'

Ecco alcuni tipi di autorizzazioni che si possono impostare per le persone esterne al team:

Può visualizzare: gli ospiti possono visualizzare i dettagli del progetto, ma non possono interagire

Può commentare: gli ospiti possono aggiungere commenti alle attività e agli elenchi di attività

Può modificare: gli ospiti possono modificare le attività, ma non possono crearle

In questo modo, uno Scrum master può condividere rapidamente tutti i dati di cui ha bisogno con chi vuole per far funzionare il progetto!

#

Quali sono le qualità che ogni Scrum Master dovrebbe avere?

pensi di poter essere uno Scrum Master?

Non è facile!

Una persona deve possedere una particolare serie di caratteristiche e abilità che le consentono di essere uno Scrum Master di successo.

fortunatamente, non è necessario nascere con queste caratteristiche!

Un tipico Scrum master possiede queste quattro chiavi di lettura qualità .

Possono essere acquisite da chiunque voglia svolgere il ruolo di Scrum master:

1. Conoscenza

Ironia della sorte, questo non è un problema.

Lo Scrum Master deve essere la lampadina più brillante della stanza.

Come il Maestro Yoda.

Deve conoscere i principi di Scrum dentro e fuori.

Uno Scrum Master è una persona che ha anni di esperienza pratica nel lavoro all'interno del framework Scrum.

Non per niente li chiamiamo "Master"!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image11-1.gif un uomo che dice: "Da fare molte cose" /$$$img/

I Teams devono comprendere i problemi tecnici che il team deve risolvere e la strumenti che il team utilizzerà per creare le soluzioni.

Oltre a essere un mago della tecnologia, lo Scrum Master deve avere anche una certa esperienza nel project management.

perché?

Quando si devono realizzare piani aziendali pratici per progetti di grandi dimensioni, è necessario che sia anche un maestro della pianificazione e della stima!

2. Freddo, calmo e raccolto

un manager "ok" reagisce a una crisi, ma un manager "sorprendente" **_risponde**_

Esattamente quello che Obi-Wan diceva sempre ad Anakin Skywalker!

Ecco cosa intendiamo:

Ogni volta che la Mischia si trova ad affrontare un problema importante, lo Scrum Master non deve preoccuparsi. Deve invece essere paziente e assicurarsi che il team usi le proprie capacità di risoluzione dei problemi.

Se il Titanic era un progetto Scrum e stava affondando, lo Scrum Master era colui che si assicurava che tutti lavorassero insieme per evacuare senza farsi prendere dal panico!

3. Collaborativo

Uno Scrum Master deve avere buone capacità relazionali, come Padme Amidala.

Deve essere abbastanza flessibile da lavorare con il titolare del prodotto Scrum, con il team di sviluppo software e anche con gli stakeholder.

Se il team non capisce i requisiti del titolare, lo Scrum Master prende l'iniziativa di servant leadership per spiegare chiaramente gli obiettivi dello sprint.

Ma da fare non c'è solo la spiegazione.

se in una scrum scoppia un argomento acceso:_sono i master a decidere

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image1-2.gif Gif di Ghostbuster /%img/

Maestri di briciole!_

Dovrebbero usare le loro abilità diplomatiche di Scrum master per assicurarsi che i membri del team agiscano con onestà e rispetto reciproco. Il loro compito è quello di appianare le cose con il proprio team.

Devono anche essere buoni ascoltatori. Quando un membro del team parla dei suoi problemi, devono considerare il suo punto di vista senza giudicarlo

4. Trasparente

Il Dr. Jekyll sarebbe stato un pessimo Scrum Master!

come mai?

Uno Scrum Master non dovrebbe avere programmi nascosti o un "lato oscuro"

Deve essere aperto e trasparente in tutti i moduli di comunicazione.

In sostanza, con uno Scrum Master, "ciò che si vede è ciò che si ottiene"

La trasparenza è anche uno dei valori chiave di Agile ingegneria.

Se c'è un problema importante nel processo Scrum e lo Scrum Master lo ignora, il problema si aggraverà più velocemente di quanto si possa immaginare!

#

Come diventare uno Scrum Master certificato

le qualità non sono sufficienti, è necessario formazione certificata per Scrum master per diventare un maestro Scrum, giovane padawan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image14-1.gif Yoda impara gif /$$$img/

Fortunatamente, Scrum Alliance e Scrum.org ti hanno coperto!

Diamo un'occhiata ai corsi che vi offrono:

A. Scrum Alliance - CSM (Certified Scrum Master)

In questo corso vi verrà insegnato come utilizzare i metodi Agile per gestire un team Scrum.

Questo corso di Scrum Alliance è un portale per lavorare in innumerevoli aziende che utilizzano la metodologia Agile e Scrum.

Per ottenere la certificazione CSM, è necessario:

Frequentare un corso di formazione Scrum di 16 ore tenuto da un coach Scrum certificato o un corso di formazione di 25 ore tenuto da un coach Scrum certificato Coach Agile * Sostenere un esame online di 50 domande a scelta multipla e ricevere un punteggio minimo di 37

Accettare il contratto di licenza CSM

Da fare, e sarete sulla buona strada per ricevere il certificato di Scrum master!

Nota: È necessario mantenere la certificazione CSM rinnovandola ogni due anni. In futuro potrete anche richiedere di diventare Scrum coach per trasmettere le vostre competenze alla prossima generazione!

B. Scrum.org - PSM (Professional Scrum Master)

A differenza del CSM, il PSM ha tre livelli di certificazione. Dopo tutto, ogni cavaliere Jedi non è un maestro Jedi, giusto?

Ecco le singole certificazioni:

PSM I: I titolari del certificato dimostrano di aver compreso i valori di Scrum e le sue applicazioni

PSM II: I titolari del certificato comprendono I valori di Scrum e i principi e come possono essere utilizzati in situazioni reali

PSM III: I possessori del certificato hanno una profonda comprensione delle pratiche Agile Scrum in una varietà di organizzazioni.

Una volta ottenuta la certificazione, è possibile richiedere la qualifica di formatore Scrum professionale. Questo vi aiuterà ad avviare una carriera nel campo del coaching Agile Scrum.

ma se non volete limitarvi alle certificazioni Scrum?

Non preoccupatevi.

Se invece avete intenzione di diventare un professionista certificato Agile, la certificazione PMI-ACP è la scelta migliore.

Dopo aver ottenuto la certificazione Scrum, è il momento di candidarsi per un lavoro di Scrum master!

Alcune domande dei colloqui per Scrum master verificano se avete le qualità giuste per ricoprire il ruolo di Scrum master. Se avete tutte le qualità e le certificazioni segnate sulla vostra lista di controllo di Scrum master, avrete maggiori possibilità di essere assunti!

è così facile!

#

Conclusione

che cos'è un master Scrum?

Lo Scrum Master è uno dei membri più importanti dei team Scrum.

Consente al proprio team di superare il proprio potenziale_ e agisce come persona di riferimento per i titolari dei prodotti e le parti interessate.

Tuttavia, uno Scrum master non può fare tutto da solo.

Ha bisogno di un compagno fidato che gli faccia fare il lavoro pesante.

È qui che entra in gioco uno strumento di project management agile come ClickUp.

Quindi lasciate che ClickUp sia la spada laser dei vostri cavalieri Jedi e che iscrivetevi oggi !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image3-1.gif Guerre stellari spada laser gif /$$$img/

Ha tutte le funzionalità di Scrum e Agile product management di cui avete bisogno per gestire efficacemente il vostro progetto Agile e i vostri team Agile!

Che la forza sia con voi!