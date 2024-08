Quali sono i ruoli chiave di Scrum? (Guida 2024)

vuoi conoscere i ruoli di Scrum?

Se state cercando di adottare il framework Scrum, dovete prima comprendere i vari ruoli di Scrum.

Perché senza comprenderli non si può formare un team Scrum!

Per aiutarvi a farlo, chiameremo i Vendicatori.

Dopo tutto, sono l'esempio perfetto di come sia un vero team Scrum!

E per vero intendiamo che hanno i loro problemi quando le cose non vanno bene, ma alla fine della giornata raggiungono SEMPRE il loro obiettivo.

allora, chi è il Nick Fury del team Scrum?

e che ruolo hanno gli altri Vendicatori?

In questo articolo, vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere su Ruoli e responsabilità di Scrum per aiutarvi a costruire il vostro team di progetto in stile Avengers!

Andiamo avanti.

Cos'è il framework di project management Scrum?

Nota_: Le sezioni seguenti sono destinate a chi non ha familiarità con Agile e Scrum project management . Se volete conoscere solo i ruoli di Scrum, fate clic su qui per saltare a quella sezione.

Prima di immergerci nei ruoli del team Scrum, spiegheremo rapidamente cosa sono Agile e Scrum.

La metodologia Agile è un'ampia struttura di project management costruita per migliorare l'efficienza e l'adattabilità. Scrum utilizza la metodologia Agile per aiutare a completare un progetto il più rapidamente possibile.

analogamente a come Vision è stato basato sul software di base di J.A.R.V.I.S.:

Sebbene i team di sviluppo software utilizzino principalmente Scrum e il framework Agile, questi possono essere applicati a qualsiasi progetto che richieda flessibilità, come un progetto commerciale o di social media marketing.

Come lavora Scrum?

cosa rende la metodologia Scrum uno stile di gestione così efficiente?

Illustriamolo con un esempio:

Supponiamo che stiate costruendo una nuova tuta di Iron Man per Tony Stark..

In un project management tradizionale, impiegherete un anno intero per pianificare, sviluppare e rilasciare la tuta, per poi scoprire che Tony non è soddisfatto di alcune funzionalità/funzione.

Pensavate che un distributore automatico di snack fosse l'idea più bella del mondo, per poi scoprire che in realtà voleva un'armatura con lo stabilizzatore di volo perfetto!

{\an8}(Non vogliamo che il nostro supereroe preferito soffra, vero?){\an8}

Ma con la metodologia di sviluppo software agile, si sviluppa il software in fasi (chiamate sprint), si riceve il feedback di Tony dopo ogni fase e si implementano le modifiche prima del rilascio successivo.

Coinvolgendolo attivamente nel processo di sviluppo, sarete in grado di consegnare un vestito che lo renderà entusiasta!

Cosa c'è dentro Scrum?

Proprio come il film Avengers è basato su una serie di fumetti, anche Scrum ha un libro che lo definisce: il libro Guida a Scrum .

Cos'è la Guida Scrum ?

Spiega cosa c'è nella Metodologia Scrum che esamineremo tra poco.

Potete anche dare un'occhiata alla nostra estensione Agile project management per saperne di più sulla metodologia Agile.

Detto questo, la metodologia Scrum ha una serie di elementi unici che contribuiscono all'adozione efficace di Scrum:

Valori di Scrum : i cinque valori di Scrum - commitment, coraggio, concentrazione, apertura e rispetto - formano il codice etico di Scrum e team agili. * Cerimonie Scrum : Le cerimonie di scrum o gli eventi di scrum aiutano i team a pianificare e rivedere i loro flussi di lavoro. Include la pianificazione degli sprint , giornalieroRiunioni Scrum, sprint review, e retrospettiva dello sprint riunioni.

Arfatti di scrum: Gli artefatti di Scrum sono strumenti che aiutano a mantenere tutti i partecipanti allo sviluppo del prodotto sulla stessa pagina. Include il il backlog della produttività ,backlog di sprinte incremento di prodotto.

Consultate la nostra guida sul Metodologia Scrum per una descrizione dettagliata di come questi elementi si combinano.

Quali sono i ruoli chiave di Scrum?

vediamo ora i molteplici ruoli e le responsabilità di un team Scrum

Cos'è un team Scrum?

Uno scrum team è un gruppo di circa cinque-dieci membri che lavora per fornire prodotti utilizzando sprint con valori di scrum.

i Vendicatori sono un gruppo di individui che lavorano insieme per salvare il mondo

Allo stesso modo, un gruppo di Team di Scrum è un gruppo di individui che lavorano insieme per consegnare al mondo un prodotto finito!

Alcune delle loro caratteristiche sono:

Il team del progetto lavora per consegnare gli incrementi dopo ogni ciclo di sprint

Ciascun membro del team deve seguire i valori e le regole di Scrum

Sono responsabili come insieme per la consegna del prodotto

per la consegna del prodotto Sono autorizzati a prendere decisioni a titolo personale

Devono mantenere gli artefatti di Scrum in modo appropriato

Sebbene ogni ruolo di Scrum abbia responsabilità diverse, il team lavora insieme per raggiungere un obiettivo comune

che dire delle dimensioni del team?

Un team Scrum ha di solito da cinque a dieci membri.

perché?

Se il team del progetto è troppo grande, potrebbe portare a una scarsa collaborazione e a una maggiore confusione nei ruoli del team Scrum. E se è troppo piccolo, potrebbe non avere tutte le competenze necessarie per sviluppare il prodotto.

Persino gli Avengers originali comprendevano solo **sei membri!

E' come se fossero destinati ad essere un team Agile!

Nota_: Se i membri sono più di 10, per coordinare il lavoro si utilizza il metodo Scrum di Scrums. Il team viene diviso in più team Scrum di 5-10 membri e i rappresentanti di ciascun team si riuniscono per verificare lo stato di avanzamento in una riunione Scrum

quindi, chi è chi nel _Scrum team _? E quali sono le responsabilità di ciascun ruolo_Scrum?

scopriamolo..

I tre ruoli chiave di Scrum

Ogni team Scrum ha tre ruoli chiave:

perché non c'è unproject manager? Ogni progetto non dovrebbe averne uno?

Di solito, Scrum non ha un ruolo chiaro di project management. Le responsabilità di un manager sono suddivise tra il ruolo di Scrum master, il titolare del prodotto e il team di sviluppo Scrum.

impariamo a conoscere meglio i ruoli e le responsabilità di Scrum..

A. Il ruolo di titolare del prodotto

per qualsiasi progetto è necessario che qualcuno comprenda le esigenze degli stakeholder (clienti o utenti finali) e le visualizzi come funzionalità/funzione del prodotto, giusto?

Questo è il ruolo del proprietario del prodotto Scrum, ovvero il Nick Fury del team.

Proprio come Fury ha riunito i Vendicatori per fermare Loki, il titolare del prodotto riunisce il team Agile per sviluppare il prodotto.

Guidano il processo di sviluppo del prodotto gettando le basi del progetto. Da fare capendo cosa vogliono gli stakeholder e descrivendolo con una storia utente.

Cos'è una_ storia utente ?

Una storia utente descrive come il prodotto sarà utile agli stakeholder. Risponde a tre domande:

_Chi è l'utente?

Da quali funzionalità/funzione è affetto?

Da fare perché ha bisogno di queste funzionalità/funzione?

Le produttività del ruolo del titolare del prodotto

Pur non essendo necessariamente il titolare dell'azienda, il product owner di Scrum è il principale responsabile della massimizzazione del ritorno sull'investimento del progetto.

A tal fine, essi:

Identificare le funzionalità/funzione del prodotto

Definire i criteri di accettazione per definire gli standard del prodotto

Tradurre questi ultimi in elementi del backlog di prodotto

Dare la priorità agli elementi del backlog di prodotto per ogni ciclo di sprint

Affinare l'elenco in base alle esigenze degli stakeholder

Ma non è tutto!

Altre produttività del ruolo di titolare del prodotto includono:

Gestire con regolarità il backlog del prodotto

Definire chiaramente gli obiettivi del progetto e gli elementi del backlog del prodotto

Supervisionare il processo di sviluppo

Trasmettere il feedback degli stakeholder al team del progetto

Nota_: Se volete diventare proprietari di prodotto Scrum certificati, potete seguire corsi di certificazione per proprietari di prodotto presso gruppi professionali come la Scrum_ Association

sfortunatamente, laScrum Alliance non è una forza spaziale intergalattica!

B. Il ruolo dello Scrum Master

se volete adottare le pratiche Scrum, avete bisogno di qualcuno che vi aiuti a comprendere i principi di Scrum e le sue altre componenti, giusto?

Questo è il ruolo dello Scrum Master Maestro di mischia ovvero l'Iron Man, o il Capitan America del team.

Da fare qualsiasi cosa per aiutare il team. Ecco perché lo Scrum master guida e aiuta il titolare del prodotto Scrum e il team di sviluppo a completare il progetto.

ma se sono lì solo per aiutare il team, ci possono essere più master Scrum, giusto?

**No

sappiamo quanto Cap e Iron Man amino litigare, giusto?

Ecco perché si consiglia di avere un solo Scrum master per ogni team.

Responsabilità del ruolo del Maestro della Mischia

Ricordate che uno Scrum Master non è il capo progetto o il gestore del team. Si limita ad aiutare i membri del team ad apprendere i principi di Scrum e ad applicare il framework di gestione nel processo di sviluppo del prodotto.

Ecco alcune cose da fare per lo Scrum Master:

Assicurarsi che ogni membro del team segua i principi di Scrum e di gestione del prodotto Pratiche di sviluppo agile * Assistenza al titolare del prodotto per realizzare il ritorno sull'investimento

Incoraggiare il team ad essere auto-organizzato

Proteggere il team dalle distrazioni interne ed esterne

Facilitare le cerimonie di Scrum come il piano degli sprint, la revisione degli sprint, ecc.

Nota: Se volete diventare uno Scrum master certificato, potete frequentare i corsi di certificazione _Scrum master tenuti dalla Scrum Alliance e da altri gruppi professionali.

C. Membro del team di sviluppo

Ora avete qualcuno che riunisce il team.

Inoltre, c'è qualcuno che guida le persone sulla strada giusta.

ma chi seguirà lo schema Scrum?

chi eseguirà il backlog di stampa?

Per questo c'è il team di sviluppo, ovvero gli altri Vendicatori.

Proprio come gli Avengers hanno competenze diverse e lavorano insieme per raggiungere un obiettivo, il team di sviluppo Scrum ha le competenze interfunzionali necessarie per sviluppare il prodotto.

Il team di sviluppo è un gruppo di individui (sviluppatori) che sviluppano il prodotto durante ogni sprint. Il team lavora insieme per consegnare il prodotto finale agli stakeholder.

Hanno due caratteristiche essenziali:

Auto-organizzazione : i membri sanno come sviluppare il prodotto senza l'aiuto di nessun altro membro del team Scrum

: i membri sanno come sviluppare il prodotto senza l'aiuto di nessun altro membro del team Scrum Cross-functional: hanno tutte le funzioni necessarie per lo sviluppo del prodotto e non devono dipendere da nessun membro del team non-Scrum

ma chi compone il team di sviluppo? Sono solo gli sviluppatori di software?

Il termine "sviluppatori" si riferisce spesso ai programmatori nel contesto dello sviluppo software Agile.

Tuttavia, può anche riferirsi a chiunque faccia parte del processo di sviluppo del prodotto, come ad esempio:

Analista aziendale

Progettista

Ricercatore

Responsabilità del team di sviluppo

Poiché un team di sviluppo Scrum è auto-organizzato, si assume alcune responsabilità di un project manager, come decidere come svolgere uno sprint.

Inoltre:

Puntano a migliorare le proprie competenze e i propri flussi di lavoro

Costruiscono le funzionalità/funzione del prodotto in base ai criteri di accettazione

Apportano modifiche agli incrementi in base alle esigenze degli stakeholder

Condividere la responsabilità di eventuali ritardi o fallimenti nello sviluppo del prodotto

Partecipare agli eventi di Scrum, come la revisione dello sprint,retrospettiva dello sprint (vedi anche: retrospettiva agile ) e riunioni Scrum quotidiane per discutere lo stato di avanzamento

Nota_: È possibile diventare sviluppatori_Scrum certificati frequentando i corsi di certificazione offerti dallaScrum Alliance e da altri gruppi. Tuttavia, la maggior parte di questi corsi è destinata a sviluppo_ software team che vogliono adottare il framework Scrum _

Da fare per aiutare i team Scrum a ottenere buoni risultati?

avete appreso i principi di Scrum? ✅_

avete assegnato i ruoli al team? ✅_

siete pronti ad affrontare un progettoScrum? **Ripensateci

prima di iniziare un progetto, avete bisogno di una piattaforma per svolgere le attività, giusto?

anche i Vendicatori avevano bisogno di un quartier generale!

quindi qual è la piattaforma per un team Scrum?

**Semplice: un software di project management!

Il miglior software di project management Agile Scrum: ClickUp

Sia che lavoriate con un team tradizionale o con un team di team agile di scrum gli strumenti di project management, come ClickUp, aiutano a gestire facilmente i progetti.

Offrono potenti funzionalità/funzione per aiutare i team:

Gestire il backlog degli sprint

Pianificare e monitorare gli sprint

Comunicare con gli stakeholder e gli altri membri

**Ma cos'è ClickUp?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/devices-graphic.png ClickUp, il software per il project management /$$$img/ ClickUp è il sito del mondo strumento di Scrum e Agile project management con la più alta valutazione al mondo che aiuta i team di progetto ad adattarsi rapidamente al framework Scrum.

ecco un segreto

Anche se non siamo stati in grado di confermarlo ufficialmente, abbiamo forti motivi per credere che Tony Stark abbia usato ClickUp per costruire la prima tuta di Iron Man.

(Pepper Potts non ha voluto commentare quando gliel'abbiamo chiesto)

Ecco come ClickUp aiuta ogni team Scrum a gestire i propri progetti:

1. Elenchi Sprint per tenere traccia dello stato dello sprint

vuoi sapere come sta procedendo uno sprint?

Usa gli Elenchi Sprint di ClickUp!

Un elenco di sprint è una lista di controllo che suddivide il ciclo di sprint in piccole attività per aiutarvi a monitorare lo stato. È possibile spuntarla rapidamente man mano che si procede verso lo sprint successivo.

È anche possibile aggiungere punti Scrum agli elenchi di sprint di ClickUp per stimare la durata stimata del completamento dell'elemento del backlog del prodotto.

cosa c'è di più?

Sono perfetti per rivedere lo stato di avanzamento durante gli eventi Scrum, come la riunione di piano dello sprint, la retrospettiva dello sprint o le riunioni giornaliere di Scrum.

2. Dashboard di Agile Scrum per riepiloghi visivi di qualsiasi progetto Agile

Le potenti dashboard di ClickUp permettono di avere una rapida panoramica di qualsiasi progetto.

Un po' come l'area di lavoro di Tony:

È anche possibile personalizzare i grafici che si ottengono:

Grafici della velocità : evidenzia il tasso di completamento delle attività

Grafici burndown : visualizzano la quantità di lavoro rimanente in un progetto

Grafici di burnup : mostra la quantità di lavoro già completato in un progetto

Grafici di flusso cumulativi per visualizzare lo stato di avanzamento del progetto nel tempo

3. Obiettivi per affrontare l'obiettivo dello sprint

Nel piano di sprint, si crea un obiettivo che aiuta a concentrarsi sullo sprint.

ma Da fare per sapere se si è sulla strada giusta?

Con gli Obiettivi di ClickUp!

Gli Obiettivi sono contenitori di alto livello che aiutano a suddividere il vostro obiettivo di sprint in piccoli traguardi misurabili. Per raggiungere un obiettivo di sprint, è sufficiente completare questi Obiettivi!

Ad esempio, se l'obiettivo è costruire la tuta di Iron Man, gli Obiettivi possono essere "sviluppare il wireframe" e "testare i bug"

Gli Obiettivi possono essere utilizzati anche per avviare rapidamente gli sprint.

Basta creare un elenco di elementi arretrati e spostarli in un Obiettivo da fare. In questo modo, gli elementi del backlog diventano traguardi e si possono spuntare man mano che si procede.

È così semplice!

preoccupato che i tuoi commenti passino spesso inosservati?

se vuoi essere efficace come i Vendicatori, non puoi permetterti un feedback ritardato!

Con i Commenti assegnati di ClickUp, questo non sarà più un problema.

Ideale per qualsiasi project manager o titolare di prodotto, questa funzionalità consente di creare attività a partire dai commenti e di assegnarle a qualsiasi membro del team Scrum (o a voi stessi).

I membri del team riceveranno una notifica immediata e l'attività verrà visualizzata nella loro barra di accesso rapido. Una volta completata l'attività, possono risolverla per evitare ulteriori follower!

5. Stati personalizzati per la gestione delle varie fasi del progetto Agile

non è possibile gestire gli stati delle attività che non sono rilevanti per il progetto?

Ogni progetto ha esigenze e fasi uniche. Ma la maggior parte degli strumenti di project management fornisce un set predefinito di stati delle attività che non rispecchiano accuratamente le esigenze del progetto.

chi ha bisogno di una fase di "modifica" quando si sta sviluppando l'armatura di Iron Man?

Tuttavia, con i Stati personalizzati di ClickUp, questo non è un problema!

Consente di creare stati personalizzati per riflettere accuratamente le esigenze del progetto. Ad esempio, è possibile creare uno stato come "bug testing" per un progetto software Agile.

Basta dare un'occhiata allo stato di un'attività per sapere in quale fase si trova. In questo modo, chiunque lavori al progetto saprà immediatamente come sta procedendo.

Tuttavia, queste non sono tutte le funzionalità/funzione di ClickUp.

Questo Software agile per il project management offre anche funzionalità/funzione quali:

Conclusione

La comprensione dei ruoli e delle responsabilità di Scrum è fondamentale per l'esito positivo di qualsiasi team Scrum.

I Teams offrono numerosi esempi di come dovrebbe essere un team Scrum.

Sono:

Funzione trasversale

Auto-organizzazione

Strettamente affiatato

E, soprattutto, committed per l'esito positivo!

e mentre formate la vostra squadra in stile Vendicatori, perché non usare uno strumento gratuito di gestione dei progetti Agile come ClickUp per aiutarvi?

Ha tonnellate di potenti funzionalità/funzioni per aiutare i team a pianificare e gestire i loro progetti in modo efficiente in un ambiente Scrum.

Con ClickUp, formare un team Scrum è un gioco da ragazzi! Iscriviti oggi e sperimentate voi stessi il potere!