i 15 migliori strumenti di sviluppo software per il 2024

Nel mondo in rapida evoluzione dello sviluppo del software, lo strumento di sviluppo giusto fa la differenza.

I migliori strumenti di sviluppo software hanno in genere funzionalità/funzione avanzate monitoraggio avanzato dei bug e dei problemi funzionalità di tracciamento dei bug e dei problemi, una superba gestione degli sprint, l'automazione al centro e la collaborazione senza soluzione di continuità.

Fortunatamente, oggi esistono molti strumenti di sviluppo software sul mercato.

La sfida consiste nel sapere quali strumenti di sviluppo software sono la migliore aggiunta allo stack tecnologico del team.

Con la guida di oggi, potrete risolvere il problema della scelta degli strumenti di sviluppo. La guida vi illustrerà rapidamente tutte le funzionalità/funzione essenziali, i pro e i contro dei più diffusi strumenti di sviluppo sviluppo agile del software piattaforme sul mercato.

Iniziamo.

Cosa sono gli strumenti di sviluppo software?

Gli strumenti di sviluppo software sono programmi informatici utilizzati da team di sviluppo del software per creare, eseguire il debug, gestire e supportare applicazioni, framework, sistemi e altri programmi. Questi strumenti sono comunemente chiamati anche strumenti di programmazione software.

Esempi di strumenti di sviluppo software sono:

Linker

Editor di codice

Progettisti di GUI

Strumenti di analisi delle prestazioni

Assemblatori

Compilatori

In alcuni casi, uno strumento può svolgere più funzioni. Ad esempio, uno strumento può fungere da editor di codice uno strumento di analisi delle prestazioni e un compilatore. In altri casi, invece, potrebbe essere necessario acquistare più strumenti per coprire ogni funzione.

I 15 migliori strumenti per lo sviluppo del software

Ora iniziamo ad analizzare i dettagli di ogni strumento di sviluppo software. Abbiamo scelto 15 dei migliori strumenti di sviluppo software da prendere in considerazione per il vostro team!

Andiamo!

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image2-4-1400x933.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Creare dashboard personalizzati in ClickUp per avere una panoramica di alto livello di tutto il lavoro svolto

Quando si tratta di strumenti di sviluppo software, ClickUp brilla su due fronti: Agile project management e la gestione degli Sprint.

Il primo consente ai team di sviluppo software di collaborare su vari aspetti, tra cui roadmap di prodotto, sprint e backlog. D'altra parte, Sprints di ClickUp aiuta i team a gestire gli sprint, ad automatizzare gli sprint incompiuti e ad assegnare le priorità.

Funzionalità di ClickUp

Agile dashboard

Integrazioni native con Github, GitHub e Bitbucket

Strumenti di database senza codice

Estensione di Chrome per gli sviluppatori

Impostazione delle date degli sprint, assegnazione di punti e marcatura delle priorità per mantenere tutti nel giro

Automazioni dei lavori incompiuti nel prossimo sprint

Grafici di Burndown e Burnup per monitorare lo stato del team

Un sistema di punti completamente personalizzabile per accumulare punti dalle attività secondarie e suddividerli per assegnatario

moduli di assunzione che trasformano gli invii di bug in attività fattibili e li assegnano alle persone interessate

I professionisti di ClickUp

L'automazione della gestione degli sprint previene la perdita di attività

Stati personalizzati per gestire facilmente il backlog del monitoraggio dei bug

Molte integrazioni per lo sviluppo e il feedback dei clienti

Numerosi personalizzazioni per Agile Dashboard e Sprint Widget

Viste multiple tra cui Gantt, Box e Kanban

Modelli Agile per semplificare la creazione dibrief di prodotto,note di rilascio,sprintsecode di bug* Piano gratuito robusto con utenti illimitati

Contro di ClickUp

Le opzioni di personalizzazione possono essere un po' eccessive per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2 : 4.7/5 (5000+ recensioni)

: 4.7/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3000+ recensioni)

Bonus:_ Strumenti di produttività per sviluppatori

2. GitHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/github-pm-tool-1400x788.png project management su GitHub /$$$img/

Tramite GitHub GitHub è uno dei migliori strumenti di sviluppo software. È uno strumento di sviluppo software basato su cloud che consente agli sviluppatori di condividere e rivedere il codice e di gestire progetti software.

Questo strumento è popolare grazie all'estensione del supporto della comunità e all'integrazione con la funzione di controllo della versione di Git. Inoltre, gli sviluppatori di software possono scegliere di salvare i loro progetti come privati o pubblici.

Funzionalità/funzione di GitHub

Supporto per l'iterazione che elimina le ripetizioni e gli errori

Controllo della palette dei comandi che consente l'automazione e la ricerca avanzata e l'esecuzione dei comandi

Strumenti di project management per lo sviluppo software per coordinare la revisione del codice

Documentazione facile per qualsiasi tipo di progetto di programmazione software

Permette agli sviluppatori di ospitare i documenti direttamente dai repository

I vantaggi di GitHub

Gratis per ospitare un repository di codice pubblico

Automazionimonitoraggio dei problemi* Supporto per Markdown

Molta documentazione del pacchetto iniziale

GitHub contro

Curva di apprendimento complessa per i nuovi utenti

I ruoli e le autorizzazioni non sono così avanzati e granulari

Prezzi di GitHub

**Gratuito

Team : $48 per utente all'anno

: $48 per utente all'anno Azienda: $252 per utente all'anno

Valutazione dei clienti di GitHub

G2: 4.7/5 (oltre 1000 recensioni)

4.7/5 (oltre 1000 recensioni) Capterra: 4.8 (5000+ recensioni)

3. Azzurro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Microsoft-Azure-Portal-Example.png Esempio di portale Microsoft Azure /$$$img/

Tramite Microsoft Azure è uno strumento di sviluppo software aggiunto ai preferiti dagli sviluppatori per la creazione, la distribuzione e la gestione di app web. Gli sviluppatori preferiscono Azure perché supporta molti linguaggi di programmazione, framework e sistemi operativi. Azure è più che altro un ambiente cloud che gli sviluppatori possono utilizzare per gestire le applicazioni.

La sua capacità di identificare ed eliminare i rischi gli fa guadagnare punti preziosi con gli sviluppatori di software.

Azure è un'opzione eccellente per i team che seguono i principi dello sviluppo software snello .

Funzionalità/funzione di Azure

Supporta la maggior parte dei linguaggi di programmazione necessari per lo sviluppo di applicazioni web

Libreria SDK completa con strumenti popolari come Eclipse, Vs Code e Visual Studio

Creazione, distribuzione e gestione delle applicazioni, tutto da Azure

La cache di Azure garantisce un accesso rapido ai dati durante lo sviluppo

Potenti integrazioni con Microsoft BI

I professionisti di Azure

Si affida a una piattaforma cloud affidabile

Scalabile, sicuro e altamente disponibile

Accesso al database SQL per impostazione predefinita

Contro Azure

Richiede la gestione e la manutenzione da parte di esperti, in particolare per il patching e il monitoraggio dei server

Prezzi complicati

Molte funzionalità/funzione rendono Azure piuttosto opprimente, anche per gli sviluppatori avanzati.

Prezzi di Azure

I prezzi di Azure sono complicati e sono disponibili solo richiedendo un preventivo al team Microsoft.

Valutazione dei clienti di Azure

G2 : 4.3/5 (oltre 1000 recensioni)

: 4.3/5 (oltre 1000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (1000+ recensioni)

4. Atomo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Atom-GitHub-Example-1400x876.png Esempio di Atom GitHub /$$$img/

Tramite Atom Atomo è uno strumento, un ambiente e una piattaforma di sviluppo software integrati. Gli sviluppatori scelgono spesso Atom per le sue avanzate capacità di personalizzazione e per le numerose integrazioni di terze parti. Inoltre, Atom supporta quasi tutti i linguaggi di sviluppo e i framework più diffusi.

Funzionalità/funzione di Atom

È possibile aprire o sfogliare più progetti in un'unica finestra

Confronto di codici di più file grazie alla suddivisione dell'interfaccia di Atom in riquadri

Completamento automatico intelligente e flessibile

Atom lavora su tutti i più diffusi sistemi operativi

I vantaggi di Atom

Editor di testo gratis

Semplice da usare con un'interfaccia utente user-friendly

Permette la collaborazione del team consentendo a due persone di lavorare su un unico pannello

Funzionalità/funzione Git integrate

Contro Atom

La gestione dei plugin è complicata

Funzionalità/funzione limitate rispetto ad altri editor di testo

Più lento della maggior parte degli editor di testo, soprattutto dopo aver esteso le funzioni con componenti aggiuntivi

Prezzi di Atom

Atom è completamente gratuito e open source.

Valutazione dei clienti di Atom

G2 : 4.4/5 (700+ recensioni)

: 4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

5. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Jira-Roadmap-Example-1400x805.png Esempio di roadmap di Jira /$$$img/ Jira Esempio di roadmap

Nel suo nucleo, Jira è uno strumento di gestione del lavoro che supporta la metodologia Agile. Tuttavia, dispone di una suite di funzionalità/funzioni per DevOps che consentono il monitoraggio dei backlog dei progetti, la risoluzione dei bug e il patching, stati di rilascio agili, e altro ancora. In effetti, Jira è stato inizialmente creato per gestire il monitoraggio dei problemi e dei bug.

Funzionalità/funzioni di Jira

Gestione dei requisiti e dei casi di test

Integrazione conStrumenti CI/CD* Reportistica e visualizzazione del completamento degli sprint

Il kanban drag and drop rende semplice l'aggiornamento degli stati dei progetti

Consente di commentare un ticket

Schede Scrum per team agili

Professionisti di Jira

Funzionalità avanzate di reportistica

Interfaccia utente moderna e facile da usare

Sistema di filtraggio dei ticket per trovare rapidamente i problemi

Supporto clienti affidabile

Possibilità di aggiungere attività secondarie a una roadmap di prodotto

I contro di Jira

Le numerose possibilità di personalizzazione rendono Jira troppo impegnativo

Non permette di aggiungere più di 2 assegnatari a un'attività/biglietto

Costoso rispetto ad altri strumenti di sviluppo software

Prezzi di Jira

Jira offre una versione gratis per un massimo di 10 membri. I piani premium sono i seguenti:

Standard : 7,75 dollari per utente al mese

: 7,75 dollari per utente al mese Premium : $15,25 per utente al mese

: $15,25 per utente al mese Azienda: Fatturata annualmente e i prezzi sono disponibili solo su richiesta

Valutazione dei clienti di Jira

G2 : 4.2/5 (oltre 4000 recensioni)

: 4.2/5 (oltre 4000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (12000+ recensioni)

Controlla questi_ Strumenti di codifica dell'AI !

6. Invia uccello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Code-Sendbox-example-of-Sendbird-1400x659.png Codice Sendbox esempio di Sendbird /$$$img/

Tramite Sendbird InviareBird consente agli sviluppatori di aggiungere alle loro app funzionalità di chat, video e voce. Con SendBird, i team di sviluppo software possono accedere facilmente a SDK di chat nativi, API e a una piattaforma di chat gestita sul backend.

Funzionalità di SendBird

API di chat integrate per supportare la messaggistica offline, le ricevute di consegna, la traduzione e l'analisi delle chat

SendBird UIKit per accedere a componenti dell'interfaccia utente pre-costruiti

API per voce e video

Interfaccia intuitiva con agenti dal vivo per gestire i ticket di assistenza

Pro di SendBird

Interfaccia utente intuitiva

Documentazione completa

Impostazioni di ricerca e di anteprima avanzate

Funzionalità di esportazione dei dati e di reportistica

I contro di SendBird

Problemi di prestazioni occasionali con gli SDK rilasciati

Supporto clienti lento

Prezzi di SendBird

SendBird offre un pacchetto gratis con tutte le funzionalità/funzione e due piani a pagamento.

Sviluppatore : Free

: Free Starter 5K : $399 al mese

: $399 al mese Pro 5K: $599 al mese

Valutazione dei clienti SendBird

G2 : 4.3/5 (10+ recensioni)

: 4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (30+ recensioni)

7. Linx

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Linx-Dev-Tool-Platform-Example.png Esempio di piattaforma di sviluppo Linx /$$$img/

Via Linx Linx è una piattaforma per sviluppatori a codice ridotto con l'obiettivo di aiutare le organizzazioni a ridurre i costi di gestione i tempi di sviluppo e costi. Con Linx, gli sviluppatori possono creare o ospitare API, automazioni e integrazioni. Linx offre soluzioni on-premise e cloud per i team di sviluppo software.

Funzionalità/funzione di Linx

Funzionalità di gestione del ciclo di vita del prodotto

Gestione e condivisione dei documenti

Notifiche automatiche

Plugin precostituiti per lo sviluppo di siti web e dispositivi mobili

Servizi di script e database, tra cui: RabbitMQ, MSMQ, Cron, RESTful e SOAP

I professionisti di Linx

Interfaccia drag and drop con 1000 funzioni pronte per l'uso

Processi di backend automatizzati

Distribuzione senza problemi quando si lavora con Linx IDE e Linx Server

Funzione offline

Linx contro

Un po' difficile da configurare

Più costoso della maggior parte degli strumenti di sviluppo software presenti in questo elenco

Prezzi di Linx

Starter : $49 al mese

: $49 al mese Business 1 : $99 al mese

: $99 al mese Business 2 : $199 al mese

: $199 al mese Alta disponibilità : Prezzi disponibili su richiesta

: Prezzi disponibili su richiesta On-prem: Prezzi disponibili su richiesta

valutazione dei clienti di #### Linx

G2 : 4.2/5 (10+recensioni)

: 4.2/5 (10+recensioni) Capterra: 4.3/5 (20+ recensioni)

8. Cloud 9

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Cloud-9-IDE-Terminal-Platform-Example.png Esempio di piattaforma terminale IDE di cloud 9 /$$$img/

Tramite Amazon IDE cloud 9 è un prodotto di Amazon che consente di scrivere, eseguire ed eseguire il debug del codice direttamente dal browser. Questo strumento di sviluppo software comprende tre funzioni chiave: editor di codice, terminale e debugger (dal suo ambiente di sviluppo integrato).

funzionalità/funzione di #### Cloud 9

Strumento di sviluppo software essenziale per i linguaggi di programmazione più diffusi

Permette di passare facilmente dall'esecuzione locale a quella remota delle applicazioni serverless

Funzione di collaborazione che consente ai team nel processo di sviluppo del software di condividere progetti, monitorare le modifiche e accoppiare i programmi, il tutto in tempo reale

Interfaccia a riga di comando pre-autenticata

i vantaggi di #### Cloud 9

È sufficiente un browser, poiché Cloud 9 non richiede un IDE locale

Suggerimenti di codice, completamento del codice e debug a passaggio per risparmiare tempo

Accesso diretto ai servizi AWS

Numerosi SDK, librerie e plug-in per supportare lo sviluppo serverless

I contro di cloud 9

La presenza di più strumenti può rendere cloud 9 impegnativo per i principianti

Anche l'interfaccia utente può essere piuttosto difficile da navigare

Limitato supporto per i componenti aggiuntivi

Prezzi di Cloud 9

Non ci sono costi aggiuntivi per Cloud 9. Si pagano solo le risorse di archiviazione utilizzate per eseguire e memorizzare il codice. Contattate Amazon per richiedere un preventivo per avere una stima più chiara dei prezzi.

Valutazione dei clienti di Cloud 9

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

9. Codenvy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Codenvy-Dev-Tool-Example.jpeg Esempio di strumento di sviluppo Codenvy /$$$img/

Via Google Chrome Web Store Codenvy è una piattaforma di sviluppo sul posto di lavoro e un IDE per il cloud che consente agli utenti di modificare, eseguire ed eseguire il debug del codice. Ha opzioni di distribuzione on-premise e cloud per chi lavora in un processo di sviluppo software.

Funzionalità/funzione di Codenvy

Area di lavoro virtuale con funzionalità di collaborazione

Un editor di codice, l'ambiente di sviluppo integrato nel browser Eclipse Che (IDE)

Impostazioni di base per autorizzazioni e ruoli

Integrazioni con Jenkins e Jira

I professionisti di Codenvy

Avvio del progetto con un solo clic

Area di lavoro containerizzata

Supporta i più diffusi linguaggi di programmazione

Supporto offline grazie alla sincronizzazione CLI

I contro di Codenvy

Risorse di assistenza al limite

Lagga in modo significativo con una connessione internet insufficiente

Appare disordinato su uno schermo più piccolo

Prezzi di Codenvy

I prezzi di Codenvy sono disponibili contattando il supporto commerciale.

Valutazione dei clienti di Codenvy

G2 : 4.2/5 (60+ recensioni)

: 4.2/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 400 recensioni)

10. Cremisi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Crimson-Dev-Tools-platform-example.jpeg Esempio di piattaforma Crimson Dev Tools /$$$img/

Tramite Crimson Cremisi è una piattaforma di programmazione di proprietà e gestita da Red Lion. Funzionalità/funzione di potenti strumenti di configurazione, visualizzazione e dati drag-and-drop per lo sviluppo di "pannelli operatore HMI G3, G3 Kadet e Graphite® , Graphite Edge e controllori Core". Questo strumento di programmazione è costruito per sfruttare in modo specifico gli altri strumenti Red Lion.

funzionalità/funzione di #### Crimson

Una libreria completa di oltre 5000 grafici in più di 60 categorie

Accesso diretto a numerose funzionalità/funzione di Red Lion

Un ambiente di programmazione con sintassi di tipo C

Funzionalità multilingue

I professionisti di Crimson

Emulatore integrato

Facile integrazione con altre produttività Red Lion

Free in quanto disponibile come pacchetto gratuito sulla maggior parte delle produttività Red Lion

Crimson contro

Documentazione limitata

L'interfaccia utente non è facile da usare per i principianti

Prezzi di Crimson

Crimson è incluso gratis nella produttività di Red Lion.

valutazione del cliente

G2 : (Nessuna valutazione)

: (Nessuna valutazione) Capterra: (Nessuna valutazione)

11. Bootstrap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Bootstrap-Dev-Tools-Example.png Esempio di strumenti di sviluppo di Bootstrap /$$$img/

Tramite Bootstrap

Per gli sviluppatori che lavorano con HTML, Java e CSS, Bootstrap è uno dei migliori framework responsive da utilizzare per lo sviluppo. Questo toolkit per front-end è estendibile e ricco di funzionalità/funzione per semplificare lo sviluppo front-end.

Funzionalità/funzione di Bootstrap

Blocchi di codice già pronti per uno sviluppo più rapido

Un elenco esteso di componenti

Stile di base per HTML

Funzione di trascinamento e rilascio

I professionisti di Bootstrap

Potenti plugin javascript

L'approccio mobile-first rende l'uso di Bootstrap sul telefono semplice e senza complicazioni

I componenti precostituiti fanno risparmiare molto tempo agli sviluppatori

Ampiamente utilizzato, quindi ha un sacco di supporto e risorse della comunità

Tanti modelli e plugin gratuiti

Contro di Bootstrap

Integrazioni di terze parti al limite

Supporta solo 3 linguaggi di programmazione

Personalizzazioni limitate

Piuttosto pesante e manca di una versione leggera

Prezzi di Bootstrap

Bootstrap si può scaricare e utilizzare gratis.

Valutazione dei clienti di Bootstrap

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (meno di 10 recensioni)

12. UltraEdit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/UltraEdit-Software-Dev-Tool-Platform-Example.png Esempio di piattaforma di sviluppo software UltraEdit /$$$img/

Tramite UltraEdit UltraEdit è un potente editor di codice per Mac, Linux e Windows. Supporta quasi tutti i linguaggi di programmazione e può gestire file di grandi dimensioni (fino a 10 GB). Gli sviluppatori possono sfruttare le funzionalità di project management, modifica del testo, ordinamento dei dati e programmazione offerte da UltraEdit, rendendo il processo di sviluppo del software un po' più semplice.

Funzionalità di UltraEdit

Prestazioni e carico di file potenti

FTP nativo

Temi personalizzabili

Supporto speciale per XML e JSON

Funzionalità avanzate di ricerca, sostituzione e individuazione

Evidenziazione della sintassi per tutte le lingue più diffuse

I professionisti di UltraEdit

Capisce e supporta quasi tutti i linguaggi di programmazione

Lavora senza problemi con file di dati di grandi dimensioni

Tante funzionalità/funzione per il project management e per lo sviluppo

Flessibilità, scalabilità e molte opzioni personalizzate

UltraEdit contro

L'avvio di UltraEdit può richiedere parecchio tempo per il processo di sviluppo

Prezzi di UltraEdit

UltraEdit offre due piani di sottoscrizione:

Sottoscrizione UltraEdit : $79,95 all'anno

: $79,95 all'anno sottoscrizione IDM All Access: $99,95 all'anno

Valutazione dei clienti di UltraEdit

G2 : 4.7/5 (1000+ recensioni)

: 4.7/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

13. Vim

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Vim-Dev-tool-example.png Esempio di strumento Vim Dev /$$$img/

Tramite Vim Vim è un semplice editor di testo incluso nella maggior parte dei sistemi UNIX. È disponibile anche su Apple OS X. Gli sviluppatori possono usare Vim come estensione di VS Code per una modifica intelligente del codice. Vim non ha un'interfaccia grafica, per cui tutto ciò che è utile avviene tramite la navigazione da tastiera.

Funzionalità/funzione di Vim

Funzione di ricerca e sostituzione avanzata

Modalità di debug per la revisione del codice

Supporta centinaia di linguaggi di programmazione e formati di file

I professionisti di Vim

Plugin per estendere le funzioni

Veloce e reattivo

Leggero

I contro di Vim

Evidenziazione della sintassi buggata

L'interfaccia utente non è facile da usare per i principianti

Manca di una funzionalità di completamento automatico ottimizzata

I comandi sono difficili da eseguire

Prezzi di Vim

Vim è uno strumento gratuito e open-source.

Valutazione dei clienti di Vim

G2 : 4.4/5 (200+ recensioni)

: 4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: (Nessuna recensione)

14. Docker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Docker-Platform-Example-for-Developers.png Esempio di piattaforma Docker per sviluppatori /$$$img/

Tramite Docker Docker è una potente piattaforma che aiuta gli sviluppatori a costruire, condividere ed eseguire applicazioni. La piattaforma dispone di potenti interfacce utente, CLI, API e applicazioni di sicurezza progettate per semplificare il ciclo di sviluppo del software.

Funzionalità/funzione di Docker

Docker compose per aiutare a costruire applicazioni uniche e per la revisione del codice

Robuste integrazioni con strumenti leader di settore come Vs Code e GitHub

Repository Docker Hub per facilitare la condivisione delle immagini dei container

Docker Compose CLI per distribuire le applicazioni localmente o sul cloud

I professionisti di Docker

Ampio supporto da parte della comunità

Estremamente flessibile

Vasta integrazione con altre app critiche per gli sviluppatori

Un enorme database di immagini di base

Contro di Docker

Curva di apprendimento complessa

Intenso di memoria

Richiede un sistema ad alta configurazione per funzionare senza problemi

Prezzi di Docker

Personale : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Pro : $5 al mese

: $5 al mese Teams : $9 al mese per utente

: $9 al mese per utente Business: $24 al mese per utente

valutazione dei clienti di #### Docker

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

15. Axure

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Axure-Dashboard-Example.png Esempio di dashboard Axure /$$$img/

Tramite Axure Axure colma il malsano divario tra sviluppo, design, client e la vostra azienda. In primo luogo, Azure consente di piano di sviluppo del software , la prototipazione e la consegna dei prodotti da sviluppare agli sviluppatori di software.

Funzionalità/funzione di Axure

Un potente strumento di prototipazione

Funzioni di trascinamento e rilascio per semplificare la costruzione di prototipi

Integrazione con il cloud Azure per consentire la condivisione e la collaborazione

Prototipi senza codice basati su browser

Visualizzazione su dispositivi mobili

I professionisti di Axure

Widget integrati per il wireframing e la prototipazione

Visualizzazione dei prototipi offline

Libreria di widget personalizzati

Estensione dei plugin e delle integrazioni

Contro Axure

Limitate funzioni di collaborazione

Strumenti di elaborazione delle immagini al limite

L'interfaccia utente è occasionalmente lenta e poco reattiva

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Axure

Axure non ha un piano gratuito, ma offre versioni di prova gratuite per i suoi piani premium.

Axure RP Pro : 25 dollari al mese per utente

: 25 dollari al mese per utente Axure RP Team : 42 dollari al mese per utente

: 42 dollari al mese per utente Axure for Enterprise: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazione dei clienti di Axure

G2 : 4.2/5 (200+)

: 4.2/5 (200+) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

Automazioni per lo sprint e il project management del team Agile con ClickUp

Lo sviluppo di un software è un'attività molto impegnativa, per cui è utile avere lo strumento giusto Da fare per il vostro team. Naturalmente, come sviluppatori di software, volete uno strumento facile da usare ma ricco di funzionalità/funzione per facilitare il ciclo di sviluppo del software. La maggior parte degli strumenti per lo sviluppo del software presenti in questa guida può passare a soddisfare questa esigenza.

In particolare, ClickUp offre la maggior parte delle funzioni necessarie per lo sviluppo, anche nel piano Free. Automazioni per la gestione degli sprint, monitoraggio ottimizzato dei bug e dei problemi, reportistica e modelli per iniziare rapidamente.

Prova ClickUp gratis per iniziare oggi stesso il vostro viaggio nello sviluppo software indolore.