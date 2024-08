Come gestire il backlog di un prodotto? Con esempi e modelli

Nel mondo reale, un arretrato significa l'accumulo di attività non completate. All'università, l'arretrato è un esame che non avete ancora superato. "Ho un enorme backlog" non è una buona cosa. Tuttavia, questo non è il caso dello sviluppo agile del prodotto.

In Agile Scrum, il backlog di prodotto è una lista di desideri o un piano futuro, mentre lo sprint backlog è l'elenco delle attività pianificate per uno sprint. Sebbene la parola backlog significhi ancora attività non ancora completate, il suo scopo in agile è diverso.

Ma prima di tutto, cerchiamo di capire i backlog.

Che cos'è un backlog di prodotto?

A portafoglio prodotti è un elenco di attività, funzionalità, storie di utenti e correzioni di bug su cui il team di sviluppo lavorerà durante l'esecuzione della roadmap del prodotto. È caratterizzato da quanto segue.

Agisce come fonte unica di requisiti per il team di sviluppo

Suddivide la visione organizzativa di alto livello in attività

Definisce le priorità degli elementi e delle funzionalità della roadmap di prodotto

Rimane dinamico, evolvendo con le esigenze del mercato, del consumatore e dell'organizzazione

Cosa contiene il backlog di prodotto?

In sostanza, un backlog di prodotto contiene tutto ciò su cui i team agili devono lavorare. Può trattarsi di:

Nuove funzionalità/funzione

Miglioramenti di funzionalità/funzione esistenti

Correzioni di bug

Richieste personalizzate

Elementi di azione dalla retrospettiva

Debiti tecnici

Aggiornamenti dell'infrastruttura

Chi possiede il backlog di prodotto?

Il titolare del prodotto possiede il backlog del prodotto, pubblicandolo sul sito web della produttività strumento di gestione del prodotto . Tuttavia, l'intero team interfunzionale e lo scrum master si assumono la responsabilità di crearlo, aggiornarlo e mantenerlo.

In che modo il backlog di prodotto è diverso dalla roadmap di prodotto?

viaggio nello sviluppo del prodotto

Il backlog di prodotto è una ripartizione dettagliata della roadmap di prodotto. Mentre la roadmap comunica gli oggetti e la direzione di alto livello, il backlog include dettagli a livello di attività sulla sua esecuzione.

La roadmap supporta i team aziendali e i manager, mentre il backlog di prodotto è destinato agli sviluppatori. La roadmap si concentra sulle metriche e sugli obiettivi, mentre il backlog del prodotto delinea le attività e gli obiettivi elementi di azione .

Da cosa è composto il backlog di prodotto?

Ecco un esempio di backlog di prodotto. Abbiamo considerato le funzionalità/funzione di un gioco multiplayer online. A ogni funzionalità/funzione viene assegnato uno story point e gli elementi del backlog sono ordinati in base alla loro priorità, con l'elemento a più alta priorità (priorità=1) in cima.

Esempio di backlog di prodotto

Per avere un campione di come potrebbe apparire per voi, consultate il documento Modello di backlog per progetti ClickUp . Potete anche personalizzarlo immediatamente per il vostro prodotto!

$$$a Vantaggi di avere un Backlog di prodotto

Come uno degli artefatti fondamentali di Scrum, il backlog agile offre struttura e agibilità allo sviluppo del prodotto. Ecco come.

Agilità del team

Il titolare del prodotto condivide il backlog con tutto il team, aprendolo alla discussione prima di ogni sprint. Il team stabilisce le priorità insieme, conversando su ciò che è importante. Queste discussioni creano una migliore collaborazione tra i membri del team, supportando l'innovazione.

Piano delle iterazioni

Un team Agile Scrum aggiunge tutte le attività al backlog. Per ogni iterazione nei progetti agili, il team valuta il backlog, identifica gli elementi da sviluppare, discute i compromessi e crea il progetto il backlog dello sprint .

Ancoraggio per il lavoro

Quando gli sviluppatori prendono elementi dal backlog per svilupparli, sono ancorati ad esso. Questo impedisce loro di deviare dal piano o di sentirsi smarriti nel bel mezzo dello sprint.

Accogliere il feedback

Un backlog di prodotto agile documenta i feedback dei clienti/utenti e gli elementi d'azione delle retrospettive del team. Questo aiuta il miglioramento continuo, che è fondamentale per lo sviluppo agile del prodotto.

Grazie a tutti questi vantaggi e ad altri ancora, i backlog di prodotto rivestono un ruolo fondamentale nella struttura agile.

Il ruolo della gestione del Product Backlog in Agile

Il product backlog ha una funzione specifica nell'ambito dello sviluppo agile del software. Il percorso di sviluppo del prodotto ha il seguente aspetto.

Visione del prodotto > Strategia del prodotto > Roadmap del prodotto > Backlog del prodotto > Sprint backlog > Rilascio del prodotto

In questo percorso, il backlog di prodotto converte la visione e la roadmap in attività realizzabili. Aiuta la leadership a capire come verrà realizzata la visione. Mostra al team di sviluppo come il loro lavoro quotidiano contribuisca all'azienda e serve come superinsieme di funzionalità/funzioni per i backlog di sprint.

Un backlog di prodotto sano è il principale fattore determinante di un backlog di sprint efficace.

Backlog di prodotto vs backlog di sprint

Differenze tra product backlog e sprint backlog

Come assegnare le priorità agli elementi del Product Backlog?

Uno dei compiti fondamentali del titolare del prodotto nella gestione del product backlog è la definizione delle priorità. Il titolare del prodotto decide su cosa il team deve concentrarsi per massimizzare il valore.

Parametri per la prioritizzazione del backlog

Pertanto, il parametro critico per la prioritizzazione degli elementi del backlog di prodotto è il valore. Il valore aziendale può essere uno dei seguenti.

Esigenze o soddisfazione del cliente

Ricavi o redditività

Gestione del rischio o conformità

Differenziazione del prodotto per ottenere un vantaggio competitivo

Il valore utilizzato per definire le priorità del backlog può anche essere interno e definito a livello di ingegneria.

Tempo di sviluppo di una funzionalità/funzione

Risorse/costi necessari per lo sviluppo

Se avete bisogno di aiuto, il Gestione dei prodotti Aha! può aiutare a identificare questi parametri, collegando gli obiettivi strategici alle attività quotidiane.

Tecniche di prioritizzazione del backlog

È possibile seguire una delle seguenti tecniche in base al valore che si sceglie di prioritizzare.

Modello di Kano: Tracciato su un grafico, il modello di Kano confronta la soddisfazione dei clienti con l'investimento per l'implementazione. Aiuta i team a dare priorità alle funzionalità/funzione che possono soddisfare i clienti e realizzare l'investimento.

Modello MoSCoW: È l'abbreviazione di must-have, should-have, could-have e won't-have, che aiuta i team a dare priorità alle funzionalità/funzione essenziali rispetto al disordine.

Voto cumulativo: A ogni stakeholder vengono assegnati 100 punti - o dollari figurativi - che i membri del team possono spendere per le funzionalità di loro scelta. Le funzionalità/funzione più pagate sono quelle a cui viene data priorità.

Classifica: Invece di elencare e dare priorità a tutti gli elementi, questo metodo mette in ordine una storia utente rispetto a un'altra e prende decisioni individuali sulla priorità.

Prima il lavoro più piccolo: Se il team ha bisogno di vittorie rapide, il titolare del prodotto dà priorità alle attività più semplici o più facili.

Costo del ritardo: Con questo metodo, si dà priorità alle attività con il maggior costo opportunità. Se spostare di due settimane lo sviluppo di una funzionalità/funzione avrà un costo, come la perdita di un'opportunità aziendale o di una vulnerabilità nel prodotto, si darà la priorità a questa attività dal backlog.

La gestione di un backlog di prodotto può essere impegnativa, con tanti fattori che influenzano la definizione delle priorità e tante tecniche. Ecco alcune delle sfide comuni che i team di produttività devono affrontare.

Sfide nella gestione di un backlog di prodotto

Esigenze dell'utente ambigue: Una delle sfide più grandi nella gestione di un backlog di prodotto è non sapere chiaramente cosa vuole il cliente. Storie utente vaghe possono far deragliare lo sviluppo.

Backlog sovraccarico: Un backlog di prodotto non è una discarica di tutte le idee che ognuno ha avuto. È un elenco raffinato di funzionalità/funzioni che hanno senso dal punto di vista aziendale. Il backlog può diventare ingombrante se il titolare della produttività non riesce a eliminare le storie utente non importanti o irrilevanti.

Fatica decisionale: Un backlog ingombrante significa troppe decisioni per il product manager. Questo può essere opprimente e portare alla stanchezza decisionale.

Backlog invecchiato: Un backlog di prodotto deve essere aggiornato per essere utile. Se il team trascura il backlog o non lo aggiorna, può diventare irrilevante e quindi non essere adottato.

Definizione incompleta: Ogni elemento del backlog deve essere chiaramente definito. La gestione del backlog diventa difficile quando gli utenti aziendali e i titolari dei prodotti non lo fanno.

Cambiamento delle priorità: Sebbene i team agili si aspettino e siano in grado di adattarsi all'evoluzione delle esigenze, il cambiamento delle priorità nel bel mezzo di uno sprint può essere dirompente.

Tutte queste sfide possono essere superate con un processo di gestione del backlog di prodotto chiaro, strategico e collaborativo.

Come creare e gestire un catalogo prodotti

La creazione e la gestione del backlog di prodotto è una delle responsabilità più importanti del titolare della produttività. Se si riesce a farlo bene, si gettano le basi per un esito positivo sviluppo agile del prodotto .

Avete bisogno di un modo completo, flessibile ed efficiente per creare elementi di backlog e gestire il vostro backlog di prodotto. Esistono diversi strumenti per la gestione del backlog di prodotto disponibili oggi sul mercato.

Ecco come si può utilizzare uno strumento come ClickUp per la gestione della produttività per ottenere il giusto risultato.

1. Utilizzare la roadmap del prodotto

La roadmap di prodotto è il punto di partenza per la creazione del backlog. Distilla la visione dell'organizzazione e del prodotto in una direzione e fornisce la prospettiva aziendale fondamentale per i lavori richiesti dall'ingegneria.

Pertanto, è necessario comprendere chiaramente la roadmap di prodotto e utilizzarla per guidare il vostro percorso di sviluppo. Le roadmap visive di ClickUp possono aiutare i team di ingegneria, di prodotto e aziendali a raggiungere gli stessi obiettivi.

la roadmap dei prodotti su ClickUp_

2. Raccogliere le potenziali funzionalità/funzione per il backlog

La roadmap è la prima di molte fonti che possono suggerire funzionalità/funzione per il vostro backlog di prodotto. Ecco alcuni luoghi interessanti in cui cercare.

Ricerca sugli utenti: Conducete una ricerca sugli utenti per aiutarli a identificare i loro desideri. Un semplice sondaggio con l'uso di Moduli di ClickUp può essere un ottimo punto di partenza.

moduli ClickUp per eseguire sondaggi interni o per gli utenti

Feedback dei clienti: I reclami, i problemi e i ticket sollevati dagli utenti aiutano a capire cosa non vogliono i clienti. Potete trovare questi dati anche nelle recensioni dei prodotti.

Teams: Gli analisti della qualità sono i vostri primi utenti. Fate conversazioni dettagliate con loro per capire cosa funziona e cosa no. Prendete nota degli spunti emersi da queste conversazioni su Documenti ClickUp e condividerli con il team.

Teams: Sono i più vicini ai clienti. Chiedete loro cosa dicono i clienti e costruite il vostro backlog di conseguenza. Utilizzate ClickUp Docs per connettere i vari record, approfondimenti e flussi di lavoro.

Analisi della concorrenza: Guardate quali prodotti simili al vostro stanno costruendo per trarre ispirazione. Da fare con molta attenzione. Non volete creare un altro prodotto da copiare.

3. Organizzare gli elementi del backlog del prodotto

Ora che avete un numero di elementi che potrebbero essere sviluppati, è il momento di organizzarli in modo da poterli gestire in modo efficiente.

Impostare gli elementi del backlog come attività

tipi di attività su ClickUp per una migliore gestione del backlog dei prodotti

Impostazione di ogni elemento del backlog su Attività di ClickUp classificati come attività, funzionalità/funzione, difetto, feedback e altro. Aggiungete ulteriori informazioni, quali:

Descrizioni dettagliate, sottoattività e liste di controllo

Utenti e osservatori

Date di scadenza edurata stimata* Campi personalizzati per supportare i vostri processi esclusivi

Non sapete da dove cominciare? Non c'è da preoccuparsi. Scegliete tra questi dieci modelli gratuiti per il backlog del prodotto per sconfiggere la pagina bianca.

Aggiungere le informazioni necessarie per stabilire le priorità

Gli elementi del backlog di prodotto vengono classificati come prioritari solo se forniscono valore aziendale. Aggiungete le informazioni necessarie in base ai parametri scelti per determinare il valore e alle tecniche che intendete utilizzare per la prioritizzazione del backlog.

Ad esempio, se il valore è il tempo impiegato per costruire il prodotto, il valore è il tempo impiegato per costruire il prodotto Punti dello sprint ClickApp consente di assegnare punti storia a ciascun elemento in base al lavoro richiesto per completarlo.

Privilegiare gli elementi del backlog di prodotto per lo sviluppo

La prioritizzazione del backlog è parte integrante del processo di sviluppo processo di sviluppo della produttività . È responsabilità del titolare del prodotto assicurarsi che gli elementi giusti siano prioritari per lo sviluppo. Durante la definizione delle priorità delle attività, tenete presente i seguenti fattori.

visualizzazione dell'elenco con stati personalizzati per assegnare priorità agli elementi del backlog su ClickUp

Assicuratevi di avere informazioni sufficienti sul valore, sui deliverable e sulle misure dell'esito positivo

Ordinarli in base ai pesi e ai criteri di valutazione che avete definito

Essere il guardiano di quali funzionalità/funzione sono prioritarie

Non bloccate le idee il più possibile, piuttosto de-prioritizzatele

Una volta prese le decisioni sulla priorità, impostarele priorità su ClickUp Gli esperti di Agile raccomandano di avere un backlog di prodotto profondo, il che significa che le attività a priorità più alta avranno più dettagli di quelle a priorità più bassa. Per estensione, continuerete ad aggiungere dettagli agli elementi del backlog man mano che si avvicinano allo sviluppo.

impostare le priorità per le attività in ClickUp

Affinare il backlog del prodotto

Per avere una pipeline di lavoro sana per il futuro, è necessario perfezionare regolarmente il backlog del prodotto. Conosciuto anche come backlog grooming, questo esercizio ha lo scopo di:

Eliminare gli elementi o le storie utente obsolete

Aggiungere nuovi elementi scoperti

Se le storie degli utenti sono troppo grandi per uno sprint, suddividerle

Rivalutare le priorità e le stime

Impostare gli stati giusti in modo che sia facile accedere al fileClickUp Kanban board #### Mantenere il backlog del prodotto

Oltre ai passaggi precedenti, il titolare del prodotto ha la responsabilità di mantenere il backlog del prodotto in condizioni ottimali.

Pulire il backlog del prodotto: Una parte di questa operazione viene terminata durante il perfezionamento prima degli sprint. Assicuratevi anche di contrassegnare tutti gli elementi completati come terminati e di archiviarli.

Comunicare il backlog di prodotto: Creare visualizzazioni personalizzate per il team e gli altri stakeholder aziendali per tenerli aggiornati sul backlog in tempo reale.

lavagna Kanban del backlog di prodotto su ClickUp_

La vista Bacheca è eccellente per il team di sviluppo. Il dashboard di ClickUp con le metriche e le prestazioni chiave è perfetto per la leadership aziendale.

dashboard delle prestazioni di ClickUp per gli stakeholder aziendali

Usate il backlog nelle retrospettive: Il backlog di prodotto conterrà probabilmente la storia della funzionalità/funzione. Utilizzate le informazioni qui per supportare le retrospettive, la revisione degli sprint e i piani delle iterazioni future.

Come ogni processo agile, risciacquate e ripetete la gestione del backlog di prodotto. Cercate di migliorare continuamente.

Gestire senza problemi il backlog di prodotto con ClickUp

Un backlog di prodotto può essere il vostro superpotere o il vostro tallone d'Achille, a seconda di come lo utilizzate. Un backlog aggiornato, completo, chiaramente definito e comunicato può guidare lo sviluppo del prodotto nella giusta direzione. ClickUp è stato progettato per consentire questo!

Con ClickUp software di gestione del ciclo di vita clickUp vi permette di pianificare, costruire e spedire tutto in un unico posto. Dalla documentazione delle conversazioni e delle intuizioni su bellissimi wiki di progetto alla creazione di reportistica per le retrospettive, ClickUp vi ha coperto.

E c'è di più? ClickUp AI velocizza i piani di sviluppo e la documentazione. Vi aiuta a generare idee di prodotto, roadmap e documentazione grazie agli strumenti di IA creati da esperti di ClickUp. Provate gratis ClickUp oggi stesso .