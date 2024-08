10 migliori piattaforme software CMS headless nel 2024

Un sistema di gestione dei contenuti è uno dei più importanti strumenti di web design a disposizione. Ma per costruire la flessibilità e l'agilità di cui hanno bisogno i moderni contenuti digitali, i CMS tradizionali spesso non bastano.

È qui che entra in gioco un CMS headless.

Il CMS headless è un sistema di strumento di gestione dei contenuti che separa il processo di creazione dei contenuti dalle piattaforme digitali su cui verranno pubblicati.

Può sembrare più complicato di un CMS tradizionale, ma una volta esaminato il concetto, scoprirete che si tratta di un modo flessibile di fornire contenuti e risorse digitali per preparare la vostra azienda a un futuro di esito positivo!

Che cos'è un CMS senza testa?

Un CMS headless è un sistema di gestione dei contenuti che aiuta a gestirli prima di pubblicarli su canali digitali specifici. Ciò consente di generare e distribuire contenuti strutturati da inserire in qualsiasi app mobile o esperienza digitale, come chioschi e altri dispositivi dell'Internet of Things.

Per ottenere questo risultato, la gestione dei contenuti vive in un database separato dal backend del vostro sito web. Include un livello di presentazione da cui visualizzare i contenuti e distribuirli a più canali.

A volte si usano nomi diversi per un CMS headless, tra cui:

CMS disaccoppiato

Piattaforma di dati aperta

Architettura senza testa

Interfaccia di programmazione dell'applicazione del contenuto

Indipendentemente dal nome, sono diversi i vantaggi dei CMS headless da tenere in considerazione:

Distribuzione dei contenuti su più piattaforme senza bisogno di grandi modifiche

Offre una gestione dei contenuti flessibile e altamente personalizzabile che include ancora un editor di testi ricchi

È un repository di contenuti che consente di presentarli prima di pubblicarli sul sito web, sulle applicazioni mobili e in altre posizioni

Fornisce una gestione completa delle risorse che va oltre il testo normale, compresa la gestione delle immagini

Permette di passare rapidamente da un host web all'altro senza dover ristrutturare i contenuti

CMS tradizionale vs. CMS headless

Tradizionale, project management dei siti web si è affidata a un CMS centrale su cui il programmatore costruisce il sito. Ma questo approccio riduce al minimo la flessibilità, proprio dove un CMS senza testa è più adatto.

Con un CMS tradizionale, si creano contenuti digitali su un editor what you see is what you get o WYSIWYG che pubblica direttamente sul sito web.

In confronto, un CMS headless o disaccoppiato rende questa connessione meno diretta. È possibile controllare il contenuto prima di decidere dove pubblicarlo, mantenendo il DNA di base del contenuto e potendolo personalizzare facilmente in base alle diverse piattaforme su cui verrà pubblicato.

10 Sistemi di gestione dei contenuti senza testa nel 2024

Il CMS headless giusto non serve solo a riutilizzare i contenuti. Ecco un elenco di altre funzionalità/funzioni che i CMS headless hanno rispetto ai CMS tradizionali, a vantaggio dell'intera azienda.

1. Sanità mentale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Sanity-1400x879.png software CMS senza testa Sanity /$$$img/

Via La sanità mentale Come sistema di gestione dei contenuti headless open-source, Sanity offre agli sviluppatori un grado di personalizzazione che non è facile trovare altrove. Trattando i contenuti come dati, Sanity consente un'analisi estesa dei dati, la creazione di contenuti e le opzioni di distribuzione.

Il software intuitivo di Sanity consente collaborazione in tempo reale il team è in grado di gestire i contenuti, compresi i responsabili marketing e gli sviluppatori che desiderano personalizzare e pubblicare i contenuti nelle aree giuste. L'estensione delle integrazioni consente un facile trasferimento in qualsiasi applicazione desiderata.

Le migliori funzionalità/funzione

Integrazioni dirette con i generatori di siti statici, con connessione diretta ai frontend, come i siti Jamstack, e semplificazione della gestione dei moduli dei contenuti

Possibilità di visualizzare l'anteprima di qualsiasi contenuto memorizzato dall'app in un ambiente dinamico, per una distribuzione frontend senza soluzione di continuità

Architettura cloud-native che semplifica la gestione e la modifica dei contenuti da qualsiasi posizione

Analisi avanzata dei dati per ottimizzare lo sviluppo dei contenuti nel tempo

Limiti della follia

Flessibilità limitata di alcuni moduli, che rende più difficile distribuire lo stesso contenuto a più canali

Curva di apprendimento ripida, soprattutto per le aziende che non dispongono di un'estesa esperienza di sviluppatori

Prezzi da follia

**Gratis

Pro: $99/mese per progetto

$99/mese per progetto Teams: $499/mese per progetto

$499/mese per progetto Personalizzato: Contattare per i prezzi

2. Strapi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Strapi.png software CMS senza testa Strapi /$$$img/

Via Strapiombi Strapi è una piattaforma CMS headless leader del settore, che si distingue per la semplicità dell'interfaccia e la completa personalizzazione. Questa piattaforma basata al 100% su JavaScript consente esperienze ricche di contenuti che passano facilmente dal livello di presentazione ai canali finali su cui i contenuti vivranno.

Le migliori funzionalità/funzione di Strapi

Interfaccia intuitiva su tutta la linea, dall'editor dei contenuti al livello di presentazione

Un approccio "developer-first" che inizia in modo semplice e diventa più complesso a seconda dei ruoli degli utenti

Una comunità attiva di utenti e sviluppatori che fornisce approfondimenti continui e immediati sullo strumento e sulle soluzioni CMS headless in generale

Aggiornamenti frequenti che ottimizzano e migliorano continuamente la capacità di costruire contenuti headless

Limiti di Strapi

Il piano Free è dotato di estese funzionalità/funzione che rendono difficile la gestione di contenuti complessi e strutturati

Un editor WYSIWYG relativamente limitato che rende difficile trasformare i contenuti di base in esperienze digitali più coinvolgenti

Prezzi di Strapi

Free e self-hosted

e Azienda in self-hosting: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Cloud pro: $99/mese

$99/mese Cloud team: $499/mese

$499/mese Cloud personalizzato: Contattare per i prezzi

3. Contentstack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-1.png Immagine del software CMS senza testa Contentstack /%img/

Via Contenuto della pagina Specificamente adatto a essere una piattaforma CMS headless per le aziende, Contentstack non rifugge dalla complessità. È anche agile e aiuta le organizzazioni a gestire i contenuti in modo efficiente e con sufficiente flessibilità per tutte le principali piattaforme digitali.

Le migliori funzionalità/funzione di Contentstack

Funzionalità di programmazione dei contenuti e repository che consentono una gestione più completa dei contenuti

Estensione delle API RESTful che semplificano l'output verso un ampio intervallo di interfacce grafiche per l'utente

Forte funzione di ricerca per contenuti e codici per gestire ambienti digitali sempre più complessi

Un approccio "a tabula rasa" per la costruzione del vostro CMS headless, che consente la piena personalizzazione per i team di sviluppo avanzati

Limiti di Contenttack

La mancanza di modelli rende l'approccio "blank slate" difficile da implementare per i team più piccoli

La versione non è completata, rendendo a volte difficile la collaborazione in tempo reale nella piattaforma

Prezzi di Contenttack

Iniziare: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Crescere: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Scala: Contattare per i prezzi

4. dotCMS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/dotcms-1400x734.png software CMS senza testa dotCMS /$$$img/

Via dotCMS dotCMS aiuta le organizzazioni e le aziende che desiderano pubblicare su più piattaforme a gestire e distribuire contenuti digitali. Flussi di lavoro flessibili e un solido editor consentono agli autori di personalizzare tutti i tipi di contenuto a loro piacimento.

Le migliori funzionalità/funzione di dotCMS

Le possibilità di hosting on-premises consentono una maggiore flessibilità rispetto a un CMS solo cloud

Le funzionalità di drag-and-drop dell'editor consentono la modellazione avanzata dei contenuti e il layout delle pagine

Un sistema di onboarding completo include la possibilità di combinare e integrare più CMS

Non sono necessari sviluppatori o amministratori di sistema per i flussi di lavoro di distribuzione dei contenuti, il che semplifica il processo

limiti di DOTCMS

L'interfaccia non è sempre intuitiva e può richiedere un processo di onboarding più lungo

Alcuni utenti hanno segnalato occasionali crash che ostacolano i flussi di lavoro di gestione dei contenuti

Prezzi didotCMS

**Gratuito

Aziende: Contattare per i prezzi

5. Contenuto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/contentful-1400x706.png software CMS senza testa Contenuto /$$$img/

Via Contenuto Come soluzione content-as-a-service, Contentful ha il modello perfetto di CMS headless. Il software, con sede in Germania, è una pura piattaforma headless: gli unici aspetti centrali sono lo strumento di modifica dei contenuti e il livello di presentazione, che consentono di inviare i contenuti strutturati a qualsiasi frontend digitale.

Le migliori funzionalità/funzione di Contentful

Potenti integrazioni che si estendono all'infinito grazie alla struttura basata su API

Estese misure di sicurezza dei dati per mantenere al sicuro i contenuti e il codice

Modelli iniziali che permettono anche alle piccole organizzazioni di costruire e gestire i contenuti

Ricerca personalizzabile con una funzione di filtro che gestisce i seguenti elementigrandi ecosistemi di contenuti Limiti di Contentful

Le anteprime dei contenuti sono alquanto limitate rispetto agli altri sistemi CMS headless open-source presenti in questo elenco

Funzione di log limitata che rende più difficile la riconciliazione delle modifiche in team di grandi dimensioni

Prezzi di Contentful

**Gratis

Basic: $300/mese

$300/mese Personalizzato: Contattare per i prezzi

6. Kontent.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image.jpeg Immagine del software CMS headless Kontent.aiA /$$$img/

Via Kontent.ai Promettendo il "controllo completo sui contenuti", Kontent.ai aiuta alcuni dei più grandi marchi del mondo a costruire esperienze digitali attraverso una piattaforma CMS headless centralizzata. Le sue estese funzionalità di governance lo rendono particolarmente importante per le grandi organizzazioni che adottano l'approccio headless.

Le migliori funzionalità di Kontent.ai

Fornitura di contenuti omnichannel non solo a più canali, ma anche a generatori di siti statici e siti web multipli

Web Spotlight permette agli autori di vedere esattamente come il loro pubblico consumerà i contenuti su diversi canali

Un raro mix di semplicità d'uso per le piccole aziende e di scalabilità per le grandi aziende

Architettura a microservizi che rende il software più veloce e più snello rispetto alla maggior parte delle opzioni CMS tradizionali e headless

Limiti di Content.ai

Alcune personalizzazioni richiedono tempi di sviluppo più estesi rispetto agli altri CMS headless di questo elenco

Supporta solo l'inglese nel backend, aumentando le difficoltà per alcune aziende internazionali

Prezzi di Kontent.ai

Sviluppatore: Free

Free Scala: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

7. Magnolia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/magnolia-1400x568.png software CMS senza testa Magnolia /$$$img/

Via Magnolia Magnolia, con sede in Svizzera, è uno dei CMS headless più vecchi sul mercato, ma non lasciatevi ingannare. Si tratta di una soluzione agile che soddisfa le esigenze aziendali moderne e in evoluzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Magnolia

Flussi di lavoro incorporati per gestire, organizzare e pubblicare contenuti anche in team interfunzionali complessi

Versione completa che semplifica la modifica e la pubblicazione dei contenuti

Opzioni di personalizzazione dei contenuti per costruire esperienze digitali più pertinenti per i vostri utenti

Moduli di integrazione precostituiti con gli strumenti di Salesforce e Google Analytics, tra gli altri

Limiti di Magnolia

Magnolia ha un editor relativamente limitato che a volte può rendere difficile il porting dei contenuti su piattaforme diverse

La disinstallazione dei moduli di contenuto non è intuitiva e può creare confusione con i moduli più recenti

Prezzi di Magnolia

CMS open-source: Free

Free DXP in self-hosting: $3.000/mese

$3.000/mese Cloud DXP: Contattare per i prezzi

8. Bloomreach

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/bloomreach-1400x788.png software CMS senza testa Bloomreach /$$img/

Via Bloomreach Prima piattaforma CMS headless specifica del settore in questo elenco, Bloomreach è una suite di prodotti. Bloomreach Experience Cloud, Bloomreach Search & Merchandising e Bloomreach Experience Manager permettono ai commercianti di e-commerce di creare esperienze online complete e persuasive.

Le migliori funzionalità/funzione di Bloomreach

Bloomreach Experience Manager, che offre una soluzione di gestione dei contenuti per ottimizzare le esperienze per il vostro pubblico

Integrazione di automazione del marketing che sposta il vostro pubblico da piattaforme statiche a conversazioni coinvolgenti

Modelli reattivi che migliorano l'esperienza su tutti i dispositivi

Bloomreach Academy, una base di conoscenza estesa per utenti nuovi ed esistenti

Limiti di Bloomreach

Occasionale sovraccarico di dati a causa del numero di eventi che il software è in grado di creare

Difficile da implementare, con funzionalità/funzione che vanno ben oltre e a volte distraggono dalle esigenze principali dei tipici utenti di CMS headless

Prezzi di Bloomreach

Engagement: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Discovery: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Contenuto: Contattare per i prezzi

9. Agilità CMS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-2.png Immagine del software CMS senza testa Agility CMS /%img/

Via Agilità CMS Sostenendo di essere la piattaforma CMS headless più veloce sul mercato, Agility CMS ha una solida reputazione da difendere. Grazie a un servizio di assistenza in totale autonomia e a una gestione avanzata dei contenuti, potrebbe essere in grado di soddisfare anche le aspettative più elevate degli autori di contenuti più complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Agility CMS

API per siti web ad alta velocità che ottimizza la distribuzione dei contenuti

La gestione completa delle pagine combina i contenuti in un unico layout all'interno della struttura del CMS headless

La condivisione dei contenuti aumenta l'efficienza quando si pubblica su più di un canale

Integrazioni di e-commerce che consentono ai commercianti di vendere meglio la loro produttività online

Limiti di Agility CMS

La funzione di ricerca limitata rende difficile la ricerca di vecchi contenuti

La scarsa o nulla assistenza, come la mancanza di avvisi al momento del caricamento dei file, rallenta la consegna dei prodotti

Prezzi di Agility CMS

Starter: $1.249/mese

$1.249/mese Pro: $2.499/mese

$2.499/mese Aziende: Contattare per i prezzi

10. CMS del burro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image.gif Immagine del software CMS senza testa Butter CMS /%img/

Via Burro CMS L'obiettivo di Butter CMS è quello di diventare l'unica piattaforma di contenuti di cui i marketer hanno bisogno. Lo si può vedere in tutte le sue funzionalità/funzioni, dal sistema di lancio rapido dei contenuti alle dashboard di marketing, alle opportunità di personalizzazione e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Butter

Opzioni di programmazione dei contenuti che consentono alle aziende di eseguire il calendario dei contenuti più facilmente

Gestione delle risorse digitali attraverso una libreria multimediale centrale che mantiene il controllo del vostro marchio

Un marketplace esteso che include integrazioni di app, modelli, impostazioni iniziali e altro ancora

Creazione di contenuti basati su componenti per creare pagine di destinazione dinamiche e coinvolgenti

Limiti del banner

Alcune funzionalità/funzioni limitate rispetto ad altri CMS headless presenti in questo elenco, tra cui la mancanza di capacità di creare contenuti interattivi o di analisi dei contenuti

L'API a volte restituisce messaggi di errore che richiedono l'intervento di un membro del team di supporto per essere risolti

Prezzi diutter

Micro: $99/mese

$99/mese Startup: $199/mese

$199/mese Piccola impresa: $375/mese

$375/mese Azienda Agenzia+: Contattare per i prezzi

Altri strumenti da utilizzare con il vostro CMS Headless

Anche il miglior CMS senza testa non risolverà improvvisamente tutti i vostri problemi di marketing. Avete bisogno di altri strumenti che vi aiutino a pianificare, gestire e collaborare efficacemente sui contenuti. È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Abbinate ClickUp al vostro CMS headless per ottenere un potente sistema di gestione dei contenuti e dei progetti

ClickUp può anche non avere una funzionalità/funzione specifica per i CMS headless, ma offre tutte le potenti caratteristiche di cui avete bisogno per il vostro CMS headless per avere veramente successo. È il migliore tra i CMS gratuiti software di project management gratuito sul mercato, funzionalità/funzione come documenti, viste Documento e modelli vivono in un unico hub per migliorare la vostra strategia di marketing e flusso di lavoro per la creazione di contenuti .

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp non si integra naturalmente con tutti i CMS headless presenti in questo elenco, il che potrebbe richiedere il trasferimento manuale dei contenuti nel database

Le notifiche possono essere difficili da gestire quando il volume e la complessità del progetto aumentano la frequenza delle notifiche

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Pianifica, gestisci e distribuisci contenuti con ClickUp

Per molti versi, l'adozione di un CMS headless è la strada verso il futuro. Ma anche le migliori opzioni di CMS headless hanno bisogno di alcuni elementi di supporto per aiutarvi davvero a raggiungere l'esito positivo del marketing dei contenuti.

È proprio qui che ClickUp brilla.

ClickUp non è solo uno strumento di project management, anche se è certamente uno dei migliori sul mercato. È una soluzione completa per la gestione del lavoro che offre gestione delle attività, creazione di contenuti, modelli di sviluppo web, scrittura IA e altro ancora. Registratevi oggi per un account gratuito per vedere come ClickUp supporta il vostro CMS headless fin dal primo momento dell'implementazione!