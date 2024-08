10 Migliori estensioni di Chrome per il registratore dello schermo nel 2024

Quando la posta in gioco è alta e si sta creando una registrazione dello schermo per un pubblico professionale, la qualità, le funzionalità/funzione e l'affidabilità dell'estensione di Chrome non sono negoziabili.

Ma ammettiamolo, il numero spropositato di estensioni disponibili può rendere lungo il processo decisionale. Da fare, quindi, per trovare rapidamente la migliore estensione per screen recorder di Google Chrome?

Buone notizie, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto il lavoro pesante per voi!

Continuate a leggere per trovare il miglior registratore di schermo estensioni Chrome estensioni nel 2024.

Cosa cercare in un'estensione Chrome per il registratore dello schermo?

Catturare registrazioni dello schermo e screenshot impressionanti per i client, i membri del team e gli stakeholder è facile se avete un registratore di schermo di alta qualità nella vostra cassetta degli attrezzi. 🧰

Tuttavia, se volete creare video professionali senza limiti nascosti, dovete scegliere un registratore con funzionalità/funzione specifiche.

Ecco alcune cose da tenere a mente quando si cerca la migliore estensione per la registrazione dello schermo:

Watermarks : È meglio essere in grado di condividere la propria registrazione senza la filigrana di un altro marchio spalmata su di essa

: È meglio essere in grado di condividere la propria registrazione senza la filigrana di un altro marchio spalmata su di essa Limite di tempo : Un limite di tempo restrittivo può farvi sentire frettolosi durante la presentazione

: Un limite di tempo restrittivo può farvi sentire frettolosi durante la presentazione Condivisione : Dovrebbe essere facile (e sicuro!) condividere la registrazione dello schermo sui social media, sul vostro sito web, nelle email e su altre app come Slack

: Dovrebbe essere facile (e sicuro!) condividere la registrazione dello schermo sui social media, sul vostro sito web, nelle email e su altre app come Slack Capacità di modifica : Nessuna registrazione è perfetta. Lo strumento deve permettere di modificare, ritagliare e aggiustare la registrazione dello schermo dopo aver premuto stop

: Nessuna registrazione è perfetta. Lo strumento deve permettere di modificare, ritagliare e aggiustare la registrazione dello schermo dopo aver premuto stop Dimensioni dello schermo : I migliori registratori di schermo offrono la possibilità di registrare l'intero schermo, una finestra o anche una sola scheda del browser

: I migliori registratori di schermo offrono la possibilità di registrare l'intero schermo, una finestra o anche una sola scheda del browser Voce fuori campo: La possibilità di aggiungere l'audio offre uno strumento in più per spiegare chiaramente cosa si sta facendo durante la presentazione

Potreste rimanere sorpresi dall'alta qualità dei registratori di schermo gratuiti e a pagamento disponibili, se sapete dove cercare!

Le 10 migliori estensioni di Chrome per registrare lo schermo da usare nel 2024

Ecco le nostre scelte per le migliori estensioni Chrome per la registrazione dello schermo presenti sul mercato in questo momento.

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere con precisione il vostro messaggio senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona con Clip by ClickUp

Se siete alla ricerca di uno strumento di registrazione dello schermo di qualità professionale che vi permetta di terminare il lavoro nel modo giusto, ClickUp Clip sarà probabilmente la vostra prima scelta!

Clip è un'estensione gratuita per Chrome che consente di registrare e inviare rapidamente messaggi chiari e di alta qualità tramite link, e-mail o all'interno di ClickUp email.

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione e le opzioni di condivisione sicure ne fanno una scelta facile per le aziende che desiderano creare registrazioni dello schermo da condividere ovunque. Che si tratti di condivisione con gli investitori, i client, i membri del team o il personale IT, ClickUp è la soluzione ideale.

Il registratore di schermate di ClickUp fa parte del suo software di project management, uno dei più importanti per la gestione dei progetti piattaforme per la produttività con la più alta valutazione nel mercato attuale.

Ciò significa che quando si utilizza l'estensione del registratore di schermo, si hanno a portata di mano migliaia di integrazioni di app, centinaia di modelli, strumenti per il monitoraggio dei progetti e solide funzionalità di collaborazione.

E se avete bisogno di scalare la pubblicazione di screencast (o di qualsiasi altra parte della vostra azienda) ClickUp ha la soluzione giusta per voi migliori strumenti di produttività per aiutarvi a scalare con la vostra crescita.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp offre una qualità professionale nelle sue funzionalità/funzione

La piattaforma non aggiunge alcun watermark ai contenuti creati dall'utente

Non ci sono restrizioni sulla durata delle sessioni di registrazione

È possibile registrare l'intero schermo, una scheda specifica o la schermata di un dispositivo

La piattaforma consente di condividere i contenuti immediatamente, senza ritardi

Potete condividere il vostro lavoro in modo sicuro tramite un link, un'e-mail o direttamente all'interno della funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp offre la possibilità di registrare l'intero schermo, una scheda specifica o persino la finestra di un'app

ClickUp è dotato di una funzionalità di project management, che lo rende più di un semplice registratore di schermo

La piattaforma offre anche il monitoraggio delle attività, che può essere uno strumento essenziale per la gestione del team

Limiti di ClickUp

Nel complesso, la piattaforma ClickUp ha una curva di apprendimento un po' più ripida rispetto ad altre con minori funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.324 recensioni)

4,7/5 (8.324 recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.743+ recensioni)

2. ScreenPal (ex Screencast-O-Matic)

via ScreenPal L'estensione gratuita di ScreenPal (ex Screencast-O-Matic) offre strumenti di messaggistica video rapida e la possibilità di creare e condividere video illimitati.

Con ScreenPal è possibile registrare il proprio schermo o con la webcam, con narrazione audio, musica e didascalie. Consente agli utenti di registrare le schermate utilizzando una scheda del browser, una finestra o la modalità a schermo intero.

L'editor di video di ScreenPal permette di migliorare le registrazioni con strumenti di disegno o di utilizzare lo strumento di rimozione dello sfondo per le registrazioni con webcam.

Le registrazioni vengono salvate in sicurezza nel cloud per una facile riproposizione e condivisione.

Le migliori funzionalità/funzione di ScreenPal

ScreenPal offre la possibilità di registrare video illimitati

È possibile ritagliare e tagliare le registrazioni secondo le proprie preferenze

La piattaforma supporta l'aggiunta di musica e didascalie ai vostri video

ScreenPal fornisce anche registrazioni ad alta risoluzione, garantendo una qualità video superiore

La piattaforma consente di aggiungere un marchio personale ai video, migliorando la propria immagine professionale

Limiti di ScreenPal

Alcuni piani di ScreenPal hanno funzionalità/funzione di modifica limitate

La piattaforma ha capacità di integrazione limitate con i computer Mac

Gli utenti hanno riportato problemi di qualità da quando Screen-o-Matic è diventato ScreenPal

L'interfaccia utente non è così intuitiva rispetto ad altri strumenti di registrazione delle schermate

La disponibilità del supporto clienti è stata segnalata come insoddisfacente da alcuni utenti

Prezzi di ScreenPal

Solo Deluxe : $3/mese

: $3/mese Solo Premier : $6/mese

: $6/mese Solo Max : $10/mese

: $10/mese Teams Business: $8/mese

Valutazioni e recensioni di ScreenPal

G2: 4.3/5 (71+ recensioni)

4.3/5 (71+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (54+ recensioni)

3. Gocce

via Droplr Con il registratore di schermo Droplr è possibile acquisire registrazioni dello schermo, salvarle nello spazio di archiviazione cloud e condividere il collegato con chiunque. Il registratore di schermo è disponibile come estensione per Chrome, su Mac Windows e Chromebook.

Droplr è uno strumento di condivisione e collaborazione di file basato su cloud che consente di catturare screenshot, registrare screencast e condividere rapidamente i file con client e colleghi. Se volete registrare video più lunghi, apprezzerete la sua funzionalità/funzione di registrazione illimitata.

Droplr si integra con una serie di altri strumenti, tra cui Slack, Trello e Asana. Ciò consente di condividere facilmente screenshot, screencast e file con i membri del team.

Nel complesso, Droplr è un registratore di schermate semplice ma potente per il browser Google Chrome che può aiutarvi a migliorare le strategie di comunicazione e produttività.

Inoltre, grazie allo spazio di archiviazione cloud, è possibile salvare tutte le registrazioni in un unico luogo organizzato.

Le migliori funzionalità/funzione di Droplr

Droplr è facile da impostare e da condividere, e offre un'esperienza user-friendly

La piattaforma supporta una durata illimitata delle registrazioni, consentendo lunghe sessioni senza interruzioni

Gli utenti premium hanno a disposizione funzionalità aggiuntive come Single Sign-On, analisi e funzionalità IA con la versione Enterprise

La piattaforma offre una funzionalità di "autodistruzione" per i collegamenti condivisi, aumentando la sicurezza dei file condivisi

La funzionalità "Drag and Drop" di Droplr rende la condivisione di file ancora più comoda

Limiti di Droplr

La qualità dei video in Droplr dipende dal piano di sottoscrizione, limitando le registrazioni di alta qualità ai piani premium

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di controllo della qualità in Droplr

Le analisi sono disponibili solo per gli utenti premium, con un limite per gli utenti gratis

La versione gratuita di Droplr ha funzionalità/funzione limitate rispetto alle versioni a pagamento

L'interfaccia utente può essere migliorata per offrire un'esperienza più snella

Prezzi di Droplr

Pro Plus : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Teams : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business Plus : $X/mese per utente

: $X/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Droplr

G2: 4.5/5 (397+ recensioni)

4.5/5 (397+ recensioni) Capterra: 4.6 (116+ recensioni)

4. Wistia Soapbox

via Wistia Soapbox Wistia screen recorder permette di registrare video di qualità dal browser. È possibile utilizzarli per demo di prodotti professionali e video di istruzioni.

Offre modifiche di base, analisi e integrazioni con le email sia per i video registrati con la webcam che per quelli registrati sullo schermo.

Tuttavia, l'estensione di Wistia per Chrome, Soapbox, sarà gradualmente eliminata e integrata nella piattaforma nativa di Wistia nel 2024.

Le sue funzioni, compresa la registrazione dello schermo, continueranno a esistere in modo nativo su Wistia.

Se siete alla ricerca di un'estensione per Chrome, Wistia potrebbe non fare al caso vostro.

Le migliori funzionalità/funzione di Wistia Soapbox

Wistia Soapbox è stato progettato specificamente per scopi formativi, il che lo rende ideale per i contenuti educativi

La piattaforma ha forti funzioni di base che coprono tutti gli aspetti necessari della registrazione dello schermo

È facile da usare, il che la rende accessibile anche agli utenti meno esperti

Ha un'eccellente qualità dei video, che migliora l'esperienza dello spettatore

Soapbox permette agli utenti di passare dallo schermo alla webcam, offrendo presentazioni più coinvolgenti

Limiti di Wistia Soapbox

L'estensione di Chrome per Wistia Soapbox è in via di estinzione, riducendo potenzialmente la sua accessibilità

Alcuni recensori hanno espresso il desiderio di avere funzionalità/funzione più avanzate

Le sue capacità sono limitate soprattutto alla formazione dei dipendenti, il che potrebbe non essere adatto a tutti i casi d'uso

La piattaforma non dispone di una suite completa di strumenti di modifica

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nella condivisione dei video direttamente sulle piattaforme dei social media

Prezzi di Wistia

Plus : $19/mese

: $19/mese Pro : $79/mese

: $79/mese Avanzato: $319/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Wistia

G2: 3.0/5 (1+ recensioni)

3.0/5 (1+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

5. Loom

via Dashboard di Loom Loom Chrome screen recorder è un'estensione di Google Chrome basata su cloud che consente agli utenti di registrare e condividere video veloci per comunicare con gli altri.

Viene spesso utilizzato in ambienti lavorativi e didattici per inviare messaggi, fornire feedback o spiegare idee utilizzando registrazioni video.

Gli utenti possono catturare il proprio schermo, registrarsi con una webcam o eseguire contemporaneamente la registrazione dello schermo e della webcam.

Loom semplifica la registrazione dello schermo con un solo clic di registrazione e condivisione. Gli utenti ne apprezzano la versatilità e l'affidabilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Loom

Loom dispone di una funzionalità/funzione di salvataggio automatico per le registrazioni, che garantisce che nessun lavoro vada perduto

La piattaforma offre una condivisione istantanea dei collegamenti per una distribuzione dei contenuti facile e veloce

Funzionalità/funzione di controllo dell'accesso, per aumentare la sicurezza dei contenuti

Loom offre un'opzione di registrazione ad alta definizione, risultante in video di qualità superiore

Supporta anche l'annotazione durante la registrazione, migliorando la chiarezza delle presentazioni

Limiti di Loom

In Loom sono stati segnalati occasionalmente bug e problemi di crash

La piattaforma offre opzioni di personalizzazione limitate

Alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione tra audio e video

La versione gratuita di Loom prevede un limite di tempo per i video

La piattaforma non dispone di funzionalità/funzione di modifica avanzate, il che limita le modifiche di post-produzione

Prezzi di Loom

Starter: Free

Free Aziendale : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di #### Loom

G2: 4,7/5 (1.350+ recensioni)

4,7/5 (1.350+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (378+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative per la camera da letto_

!

6. Zight (ex CloudApp)

via Zight Con il software di comunicazione Zight (ex CloudApp) è possibile creare screenshot, GIF e registrazioni dello schermo e del web.

Il registratore di schermate Zight si integra con molte app popolari, tra cui Slack, Jira, Zapier e Lucidchart.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zight

Zight fornisce istruzioni semplici, consentendo agli utenti di iniziare rapidamente e senza confusione

La piattaforma consente di narrare e registrare contemporaneamente, promuovendo l'efficienza

La condivisione dei contenuti su Zight è semplice e favorisce la collaborazione e lo scambio di informazioni

Zight offre un'interfaccia pulita e intuitiva, che migliora l'esperienza dell'utente

Fornisce uno strumento di disegno, utile per evidenziare o annotare durante le registrazioni

Limiti di Zight

Il piano Free di Zight è limitato a registrazioni di 90 secondi, che potrebbero non essere sufficienti per presentazioni dettagliate

Alcuni utenti hanno segnalato frequenti crash di sistema, che potrebbero interrompere il flusso di lavoro

Le funzionalità/funzione di Zight sono limitate rispetto a quelle di altri concorrenti

Mancano strumenti di modifica avanzati, che limitano le modifiche successive alla registrazione

La piattaforma non offre un robusto sistema di integrazione con altri software

Prezzi di Zight

**Gratis

Team : $8/mese

: $8/mese Pro : $10/mese

: $10/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Zight valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (1.197+ recensioni)

4,6/5 (1.197+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (179+ recensioni)

7. Screencastify

via Screencastify La popolare estensione di Chrome Screencastify è uno strumento semplice e facile da usare per la registrazione dello schermo che aiuta gli insegnanti a creare video coinvolgenti.

Insegnanti, studenti e aziende si divertono a usare Screencastify screen recorder per creare video didattici, esercitazioni, demo o anche per registrare i verbali delle riunioni .

Con questa pratica estensione per Google Chrome è possibile registrare lo schermo, la webcam o entrambi contemporaneamente.

È facile capire perché gli insegnanti amano il registratore di schermo Screencastify. Dalle domande interattive alle analisi illimitate, il registratore di schermo permette agli insegnanti di produrre facilmente video didattici interattivi.

Le migliori funzionalità di Screencastify

Screencastify lavora in modo eccellente con Google Education, il che lo rende una buona scelta per gli ambienti educativi

Fornisce funzionalità/funzione interattive per gli educatori, promuovendo esperienze di apprendimento coinvolgenti

I video prodotti con Screencastify hanno un aspetto professionale, aumentando la credibilità del contenuto

Screencastify dispone di uno strumento di annotazione che consente di contrassegnare lo schermo durante la registrazione

La piattaforma consente registrazioni illimitate sui piani a pagamento

Limiti di Screencastify

La piattaforma ha capacità di modifica limitate, offrendo solo strumenti di modifica di base

La versione gratuita di Screencastify ha uno spazio di archiviazione e una lunghezza di registrazione limitati

Gli utenti devono scegliere tra i piani standard e quelli educativi della versione a pagamento, il che potrebbe essere restrittivo per alcuni

I video della versione gratuita sono filigranati, il che influisce sull'aspetto professionale dei contenuti

Alcuni utenti hanno segnalato occasionali rallentamenti durante la reportistica

Prezzi di Screencastify

**Gratis

Starter : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Teams : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Istruzione: $500+

Valutazioni e recensioni di Screencastify

G2: 4.6/5 (67+ recensioni)

4.6/5 (67+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (137+ recensioni)

8. Fluvid

via Fluvid Fluvid è un'estensione all-in-one per la cattura dello schermo e la registrazione di video per Chrome.

Supporta lo streaming dal vivo e la registrazione del suono del sistema, oltre a fornire una registratore di schermo gratis e senza filigrana e dispone di un marchio personalizzato.

Il registratore di schermate Fluvid offre l'integrazione con Gmail, moduli per la generazione di contatti e metriche dettagliate.

Fluvid potrebbe essere un buon strumento da prendere in considerazione se siete autori di contenuti!

Le migliori funzionalità/funzione di Fluvid

Fluvid offre anteprime, consentendo agli utenti di rivedere le loro registrazioni prima della condivisione

La piattaforma supporta il branding personalizzato, migliorando l'attrattiva professionale del contenuto

La chattare con il pubblico in tempo reale è disponibile sul piano Pro, promuovendo l'interazione e il coinvolgimento

Fluvid offre integrazioni con strumenti popolari come Trello, Asana e Jira

Il provider offre una qualità di registrazione ad alta definizione per video nitidi e chiari

Limiti di Fluvid

L'unica opzione di esportazione di Fluvid è l'MP4, che ne limita la versatilità

Fluvid non dispone di funzionalità/funzione di sicurezza avanzate, il che potrebbe essere un problema per i contenuti sensibili

Gli utenti Free hanno un accesso limitato alla qualità e alle funzionalità/funzione rispetto agli utenti a pagamento

La versione gratuita di Fluvid include un watermark sui video

La piattaforma non offre strumenti di modifica completi

Prezzi di Fluvid

Basic: Gratis

Gratis Pro: Contattare per i prezzi

Fluvid valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: N/A

9. Cattura Nimbus

via Cattura Nimbus Nimbus Capture ha un registratore di schermo in estensione per Chrome, che è uno strumento versatile con un potente editor di video. Il registratore dello schermo di Chrome cattura intere pagine web o parti di esse e permette di annotarle e modificarle facilmente.

Nimbus screen recorder permette di registrare video dallo schermo e dalla webcam, di tagliare e ritagliare e di convertirli in GIF o in formato MP4.

Nimbus Capture è disponibile come sottoscrizione autonoma o come componente aggiuntivo alla piattaforma Nimbus.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimbus Capture

Nimbus Capture offre una comoda integrazione con la piattaforma Nimbus, promuovendo un flusso di lavoro senza soluzione di continuità

Fornisce un'esperienza affidabile con registrazioni di qualità, migliorando la soddisfazione dell'utente

Nimbus Capture dispone di una funzionalità/funzione di watermarking con marchio, che offre un livello di professionalità

Nimbus Capture offre diverse opzioni di esportazione, tra cui PDF, JPG e PNG

Registrazione di schermate e pagine web con un'opzione di screenshot programmati, utile per la reportistica o il monitoraggio periodici

Limiti di Nimbus Capture

Alcuni utenti di Nimbus Capture hanno segnalato occasionali rallentamenti e problemi durante la registrazione dei video

La piattaforma ha opzioni limitate per quanto riguarda i font e le dimensioni, il che limita la personalizzazione

Nimbus Capture non dispone di una robusta suite di modifica rispetto alla concorrenza

L'interfaccia utente potrebbe essere migliorata per rendere l'esperienza più intuitiva

Nella versione gratuita ci sono limitazioni alla lunghezza della registrazione

Prezzi di Nimbus Capture

Pro : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Teams: $6/mese per utente

Nimbus valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (23+ recensioni)

4.5/5 (23+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (19+ recensioni)

10. Movavi

via Movavi Movavi Free Screen Recorder per Google Chrome consente di registrare contemporaneamente lo schermo e la webcam. Con questo registratore di schermo online è anche possibile aggiungere voci fuori campo.

Con il registratore dello schermo è possibile registrare qualsiasi cosa, da screencast di esercitazioni e video online a animazioni Flash e chattare in modo casuale o registrare con la webcam. È possibile salvare i video registrati nei formati più diffusi, senza bisogno di hardware speciale.

Gli utenti di Movavi screen recorder hanno espresso grandi apprezzamenti per il suo registratore di schermo online.

Tuttavia, i recensori del Chrome Web Store riferiscono di difficoltà consistenti con l'estensione per Google Chrome.

Sul Chrome Web Store, l'estensione è a circa 3 stelle.

Gli utenti più seri potrebbero prendere in considerazione la versione desktop invece dell'estensione.

Le migliori funzionalità/funzione di Movavi

Movavi offre forti impostazioni per la privacy, garantendo la sicurezza dei contenuti

La piattaforma è molto facile da usare e accessibile a tutti gli utenti

Vanta un'eccellente qualità di registrazione vocale, che migliora la qualità complessiva delle registrazioni

Movavi offre un'estesa gamma di strumenti per la modifica dei video, utili per le modifiche di post-produzione

Lo strumento supporta un'ampia varietà di formati di output, offrendo flessibilità nella condivisione e nell'esportazione dei video

Limiti di Movavi

Movavi ha funzioni limitate sui computer più vecchi, escludendo potenzialmente alcuni utenti

La versione di Movavi con estensione a Chrome ha problemi di prestazioni

Le funzionalità/funzione della piattaforma sono limitate rispetto alla concorrenza

Nella versione gratuita di Movavi è presente una filigrana sui video

Alcuni utenti ritengono che i piani tariffari siano un po' costosi rispetto alle funzionalità/funzioni offerte

Prezzi di Movavi

Estensione Chrome: Gratis

Gratis Desktop Screen Recorder : $43/anno

: $43/anno Desktop Screen Recorder + Video Editor: $60/anno

Valutazioni e recensioni su Movavi

G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

4,5/5 (oltre 50 recensioni) Capterra: 4.6/5 (26+ recensioni)

Iniziare a catturare il lavoro con un'estensione per la registrazione dello schermo di Chrome

Ora che abbiamo recensito le dieci migliori estensioni di registrazione dello schermo per Chrome, potreste avere un'idea di quale sia la migliore per voi.

Tenete presente che il miglior registratore di schermo per il vostro team dipende da cosa volete fare.

Chiedersi come lavorare più velocemente ?

Il software per la produttività di ClickUp e strumenti di project management possono aiutarvi a migliorare gestione del team e efficienza del processo costruendo al tempo stesso una forte software di comunicazione interna su misura per il vostro marchio.

Il vostro team ha bisogno di una spinta al morale? Provate Software per il coinvolgimento dei dipendenti ClickUp !

Se avete bisogno di un registratore di schermo professionale o di una suite avanzata di strumenti per gestire il vostro team e i vostri progetti, provate ClickUp oggi stesso e scoprite cosa vi siete persi!