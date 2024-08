I 10 migliori strumenti di assistenza clienti per il 2024

Fornire un servizio clienti tempestivo è fondamentale per la vostra attività. Il giusto software per il servizio clienti vi aiuterà a ottimizzare l'assistenza ai clienti, a fare la differenza e a puntare al successo.

Abbiamo compilato un elenco di alcuni dei migliori software per l'assistenza clienti strumenti per l'assistenza clienti per facilitare la ricerca di uno di essi.

Questi strumenti hanno tutto ciò che serve, dalla gestione dei ticket alla chat in diretta e base di conoscenza gestione. Che si tratti di una piccola impresa o di una grande azienda, avete bisogno di uno strumento di assistenza clienti che supporti le vostre esigenze specifiche.

L'elenco di strumenti software per l'assistenza clienti che abbiamo messo insieme renderà la scelta facile. Sceglietene uno che vi aiuti a fornire un servizio clienti eccezionale, a monitorare le prestazioni del team e a costruire relazioni durature con i vostri stimati clienti.

**Cosa si deve cercare negli strumenti di assistenza clienti?

Quando iniziate a cercare strumenti di assistenza clienti, troverete un'ampia scelta, con alcuni strumenti progettati per soddisfare particolari funzioni o settori di mercato. Per trovare il miglior software di assistenza clienti per la vostra azienda, cominciamo a capire cosa dovreste cercare in uno strumento di assistenza clienti.

**Lo strumento di assistenza clienti scelto deve essere intuitivo e facile da usare per gli agenti e i clienti. Un'interfaccia semplice e intuitiva vi aiuterà a velocizzare i tempi di risposta e a migliorare l'efficienza del vostro team

Supporto omnicanale: Cercate strumenti di assistenza clienti che supportino varie tipologie dicomunicazione canali di comunicazione come e-mail, live chat, social media, telefono e app di messaggistica. Grazie alla disponibilità di più canali, potrete costruire relazioni durature con i vostri clienti supportandoli sul canale che preferiscono

Cercate strumenti di assistenza clienti che supportino varie tipologie dicomunicazione canali di comunicazione come e-mail, live chat, social media, telefono e app di messaggistica. Grazie alla disponibilità di più canali, potrete costruire relazioni durature con i vostri clienti supportandoli sul canale che preferiscono Automazione e IA: Il software di assistenza clienti offre funzionalità di automazione, chatbot e applicazioni per la gestione dei clienti Funzionalità basate sull'intelligenza artificialeche gestiscono le attività di routine, forniscono risposte immediate e indirizzano le domande al reparto o all'agente corretto. Questo migliorerà l'efficienza dell'assistenza e ridurrà i tempi di risposta

Il software di assistenza clienti offre funzionalità di automazione, chatbot e applicazioni per la gestione dei clienti Funzionalità basate sull'intelligenza artificialeche gestiscono le attività di routine, forniscono risposte immediate e indirizzano le domande al reparto o all'agente corretto. Questo migliorerà l'efficienza dell'assistenza e ridurrà i tempi di risposta Ticketing: Un robusto sistema disistema di biglietteria aiuta a organizzare e dare priorità alle richieste dei clienti. Lo strumento scelto deve offrire funzioni quali la categorizzazione dei ticket, l'assegnazione, il monitoraggio e l'escalation

Un robusto sistema disistema di biglietteria aiuta a organizzare e dare priorità alle richieste dei clienti. Lo strumento scelto deve offrire funzioni quali la categorizzazione dei ticket, l'assegnazione, il monitoraggio e l'escalation Integrazioni : Scegliete uno strumento di assistenza clienti che si integri perfettamente con il CRM, il software di helpdesk e altre applicazioni essenziali che utilizzate quotidianamente

: Scegliete uno strumento di assistenza clienti che si integri perfettamente con il CRM, il software di helpdesk e altre applicazioni essenziali che utilizzate quotidianamente **Ricerca di strumenti che offrano una solida reportistica e analisi. Le informazioni sulle interazioni con i clienti, i tempi di risposta, i tassi di risoluzione e le metriche di soddisfazione dei clienti vi aiuteranno a identificare le tendenze e le aree di miglioramento

Personalizzazione e scalabilità : Scegliete strumenti personalizzabili per adattarsi alle vostre specifiche esigenze aziendali e scalabili in base alla crescita della vostra base di clienti

: Scegliete strumenti personalizzabili per adattarsi alle vostre specifiche esigenze aziendali e scalabili in base alla crescita della vostra base di clienti Sicurezza e conformità : la sicurezza dei dati e la conformità alle normative (come il GDPR) sono fondamentali. Assicuratevi che lo strumento aderisca ai protocolli di sicurezza standard del settore e che gestisca in modo sicuro le informazioni sensibili dei clienti

: la sicurezza dei dati e la conformità alle normative (come il GDPR) sono fondamentali. Assicuratevi che lo strumento aderisca ai protocolli di sicurezza standard del settore e che gestisca in modo sicuro le informazioni sensibili dei clienti Feedback e sondaggi dei clienti: Verificate se lo strumento dispone di funzioni per la raccolta di feedback e sondaggi feedback dei clienti e condurre sondaggi, poiché questi dati forniscono preziose informazioni per migliorare i vostri servizi e prodotti

Verificate se lo strumento dispone di funzioni per la raccolta di feedback e sondaggi feedback dei clienti e condurre sondaggi, poiché questi dati forniscono preziose informazioni per migliorare i vostri servizi e prodotti Costo e supporto: Considerate il costo dello strumento di assistenza clienti rispetto alle sue caratteristiche e al supporto fornito dal fornitore. Assicuratevi che sia disponibile un'assistenza clienti affidabile in caso di problemi o domande

I 10 migliori strumenti di assistenza clienti nel 2024

Ecco l'elenco dei 10 migliori strumenti di assistenza clienti per fornire la migliore esperienza di assistenza clienti nel 2024. Ne illustreremo le migliori caratteristiche, le limitazioni, i prezzi e le valutazioni.

1. ClickUp

Esplora ClickUp per gestire l'assistenza clienti con la potenza dell'intelligenza artificiale, oltre 15 visualizzazioni e l'automazione delle attività

ClickUp è un popolare software di gestione dei progetti all-in-one . Ha tutto ciò che serve a un'organizzazione per gestire i progetti in modo efficace e aiutare i team a collaborare senza problemi, compresa una soluzione di assistenza clienti. Il software per l'assistenza clienti di ClickUp è una soluzione olistica per l'assistenza clienti che offre solide funzionalità per gestire l'assistenza clienti da un capo all'altro. La funzione di assegnazione multipla dello strumento consente di assegnare più persone a un compito, se è necessario il contributo di più persone per risolvere un problema.

La discussione dei ticket tra gli agenti del servizio clienti di diversi team contribuisce ad accelerare i tempi di risoluzione. Ad esempio, se siete un'azienda di forniture edili e ricevete un reclamo da parte di un cliente sulla qualità delle forniture, sui ritardi nella consegna e sulla fatturazione errata.

ClickUp vi consente di etichettare rapidamente i membri del team interessati - il team di produzione per i problemi di qualità, la logistica per i ritardi di consegna e la finanza per le richieste di fatturazione - per risolvere il problema.

Lo strumento di assistenza clienti di ClickUp dispone di campi personalizzati per tracciare le attività in base ai problemi e di una soluzione nativa di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per migliorare la gestione delle relazioni con i clienti la gestione delle relazioni con i clienti .

Acquisite informazioni importanti dai vostri clienti con un modulo integrato per tenere traccia dei feedback Modello di assistenza clienti di ClickUp contribuisce alla qualità dell'esperienza del cliente. Il modello riduce i costi dell'assistenza clienti e offre tempi di risposta più rapidi grazie a funzioni quali l'organizzazione e la prioritizzazione delle richieste dei clienti.

Grazie a elementi come gli stati personalizzati, i campi personalizzati, le viste personalizzate e la gestione dei progetti, il modello di assistenza migliora il servizio clienti.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Creazione di automatismi personalizzati per azioni coerenti

Aggiungere più assegnatari ai compiti per una rapida risoluzione

Impostare campi personalizzati in base alle proprie esigenze, come l'aggiunta di informazioni sul cliente e campi numerici per facilitare i calcoli

Impostare rapidamente la priorità delle attività all'interno di un'attività per comunicare ciò che deve essere preso in considerazione per primo

Ordinare le attività con le priorità di ClickUp utilizzando quattro flag: urgente, alta, normale e bassa, e concentrarsi su ciò che conta

Organizzare le attività con tag personalizzati e applicare filtri per avere sempre la situazione sotto controllo

Limitazioni di ClickUp

Curva di apprendimento ripida all'inizio

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Membro dello spazio di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. LiveAgent

via LiveAgent LiveAgent è nato come software di live chat ed è diventato un prodotto di assistenza clienti multicanale.

La piattaforma offre una casella di posta omnichannel per aiutarvi a trovare le conversazioni dei clienti da vari canali in un unico posto. LiveAgent offre anche opzioni di automazione e integrazione per migliorare la produttività e l'esperienza del cliente.

Gestite i canali di assistenza via e-mail, chat, telefono e social media con LiveAgent.

Le migliori caratteristiche di LiveAgent

130+ funzioni di ticketing, 200+ integrazioni

Migliora la produttività degli agenti

Visione unificata e specifica del cliente di chat e ticket

Limitazioni diLiveAgent

Non dispone di un chatbot

Gli utenti segnalano frequenti malfunzionamenti

Prezzi diLiveAgent

Prova gratuita disponibile

disponibile Piccolo: $9 per utente al mese

$9 per utente al mese Medio: $29 per utente al mese

$29 per utente al mese Large: $49 per utente al mese

$49 per utente al mese Enterprise: $69 per utente al mese

Valutazioni e recensioni diLiveAgent

G2: 4.5/5 (1400+ recensioni)

4.5/5 (1400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1500+ recensioni)

3. Documento360

via Documento360 Document 360 è un software di base di conoscenza self-service che semplifica il processo di creazione, organizzazione e condivisione della conoscenza all'interno dell'organizzazione. Si tratta di una piattaforma di facile utilizzo che pone l'accento sull'assistenza ai clienti attraverso il self-service.

Implementate un software di assistenza clienti come Document 360 per ridurre il carico di lavoro dei team di assistenza clienti, migliorare il traffico del sito web e migliorare il self-service dei clienti.

Le migliori caratteristiche di Document360

Filtra i contenuti per mostrare le informazioni pertinenti

Aggiunge domini per una maggiore sicurezza

Fornisce assistenza contestuale su richiesta ai clienti

Controllo delle versioni per gestire efficacemente i contenuti

Limitazioni di Document360

L'integrazione con altri strumenti è difficile

Difficile da configurare

Nessuna app mobile

Prezzi di Document 360

**Gratuito per sempre

Standard: $199 per progetto al mese

$199 per progetto al mese Professionale: $399 per progetto al mese

$399 per progetto al mese Business: $529 per progetto al mese

$529 per progetto al mese Enterprise: $799 per progetto al mese

Valutazioni e recensioni di Document 360

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

4. Zendesk

tramite Zendesk Zendesk offre soluzioni di assistenza per aziende di tutte le dimensioni. L'offerta di assistenza Zendesk è suddivisa in piani di assistenza di base e piani della suite Zendesk.

I piani di assistenza fondamentali includono una casella di posta condivisa e strumenti di collaborazione di base. I piani della suite Zendesk offrono canali aggiuntivi come voce, live chat, self-service, funzionalità di automazione, strumenti di produttività e funzionalità avanzate come i chatbot.

Con Zendesk è possibile gestire efficacemente le interazioni con i clienti, automatizzare i flussi di lavoro e fornire un'assistenza personalizzata.

Le migliori caratteristiche di Zendesk

oltre 100 integrazioni pronte per l'uso

Supporto multicanale

Helpdesk e soluzione CRM

Reporting e analisi

Limitazioni di Zendesk

Interfaccia primitiva

Le funzioni avanzate sono disponibili solo nei piani superiori

Prezzi di Zendesk

Prova gratuita disponibile

disponibile Support Team: $19 per agente/mese

$19 per agente/mese Support Professional: $55 per agente/mese

$55 per agente/mese Support Enterprise: $115 per agente/mese

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4.3/5 (5500+ recensioni)

4.3/5 (5500+ recensioni) Capterra: 4.4/5(3500+ recensioni)

5. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite è una piattaforma di social media marketing che consente di fornire un servizio clienti sociale. Con Hootsuite è possibile coinvolgere i clienti su più canali sociali, monitorare le prestazioni delle campagne e fornire un buon servizio clienti.

Rispondete alle richieste dei clienti, risolvete i problemi e create solide relazioni con i clienti ottimizzando le vostre attività sui social media.

Le migliori caratteristiche di Hootsuite

Casella di posta elettronica universale per i social media

Pianificazione dei post su più profili di social media da un'unica postazione

Messaggi illimitati con tutti i piani

Limitazioni di Hootsuite

Interfaccia disordinata

L'ascolto sociale potrebbe essere più approfondito

Servizio clienti limitato

Prezzi di Hootsuite

Prova gratuita disponibile

disponibile Professionale: $99 al mese

$99 al mese Team: $249 al mese

$249 al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Hootsuite

G2: 4.1/5 (4000+ recensioni)

4.1/5 (4000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (3500+ recensioni)

6. HiverHQ

via Hiver HiverHQ è un helpdesk basato su Gmail; è uno strumento di assistenza clienti che combina e-mail, live chat, helpdesk e comunicazione vocale all'interno della vostra casella di posta Gmail.

Situato all'interno di Gmail, HiverHQ vi aiuta a rispondere alle domande dei clienti in modo più rapido e accurato. I team del servizio clienti non devono perdere tempo a passare da un'app all'altra per assistere i clienti. HiverHQ è dotato anche di un'integrazione con WhatsApp.

Le migliori caratteristiche di HiverHQ

Assegnazione automatica delle chat dal vivo

Integrazione con Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira e Salesforce

Programmare l'esportazione dei dati

Limitazioni di HeverQ

Potrebbe essere costoso per le piccole imprese

Alcuni utenti segnalano frequenti problemi di ritardo

Prezzi di HiverHQ

Prova gratuita disponibile

disponibile Lite: $15 al mese

$15 al mese Pro: $39 al mese

$39 al mese Elite: $59 al mese

$59 al mese Prezzi personalizzati disponibili su richiesta per aziende con più di 50 utenti

Valutazioni e recensioni di HeverHQ

G2: 4.6/5(800+ recensioni)

4.6/5(800+ recensioni) Capterra: 4.6/5(150+ recensioni)

7. Freshdesk

via FreshDesk Freshdesk è un software per l'assistenza clienti basato sul cloud di Freshworks e fornisce un supporto omnicanale. È dotato di funzioni di ticketing, automazione, self-service, personalizzazione e collaborazione.

Sfruttate Freshdesk per assistere i vostri clienti sul canale che preferiscono.

Le migliori caratteristiche di Freshdesk

Assistenza clienti potenziata dall'intelligenza artificiale

Instradamento round-robin

Robusta automazione e reportistica

oltre 1000 integrazioni

Limitazioni di Freshdesk

Le analisi sono disponibili solo sui piani di fascia alta

Prezzi di Freshdesk

**Gratuito per sempre

Crescita: $15 per agente/mese

$15 per agente/mese Pro: $49 per agente/mese

$49 per agente/mese Enterprise: $79 per agente/mese

Valutazioni e recensioni di Freshdesk

G2: 4.4(3000+ recensioni)

4.4(3000+ recensioni) Capterra: 4.5(3000+ recensioni)

8. Sprout Social

via Sprout Social Sprout Social è uno strumento di assistenza clienti per le aziende che ricevono richieste di supporto attraverso i canali dei social media. Utilizzate Sprout Social per gestire le richieste dei clienti da tutti i vostri canali sociali in un unico luogo.

La piattaforma offre funzionalità di programmazione che consentono di pianificare e pubblicare contenuti su diverse piattaforme di social media.

Le migliori caratteristiche di Sprout Social

Assistenza AI per il tono e la lunghezza delle risposte

Pianificazione disponibile per tempi di invio ottimali

Analisi e reportistica

Limitazioni di Sprout Social

Costoso

Profili di social media limitati per piano

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Sprout Social

Prova gratuita disponibile

disponibile Standard: $249 al mese

$249 al mese Professionale: $399 al mese

$399 al mese Avanzato: $499 al mese

$499 al mese Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2: 4.4/5(2600+ recensioni)

4.4/5(2600+ recensioni) Capterra: 4.4/5(500+ recensioni)

9. Aiuto Scout

via Aiuto Scout Help Scout offre una casella di posta condivisa, un centro di assistenza, una chat dal vivo, funzioni di intelligenza artificiale e altro ancora. Offre funzioni come i flussi di lavoro e le risposte salvate per automatizzare le attività manuali e risparmiare il tempo del team.

Strumenti di self-service come Beacon consentono ai clienti di trovare risposte in modo autonomo, riducendo i volumi di assistenza. Help Scout offre anche una solida reportistica per ottenere informazioni sulle prestazioni e migliorare l'esperienza complessiva dei clienti e degli agenti.

Le migliori caratteristiche di Help Scout

Soluzioni per il servizio clienti per archiviare egestire i dati dei clienti* 10 basi di conoscenza per organizzare i contenuti della guida

Flusso di lavoro automatizzato

Applicazioni mobili native

Limitazioni di Help Scout

La reportistica è macchinosa e difficile da navigare

Scarsi filtri antispam e opzioni di ricerca

Mancanza di supporto telefonico nativo

Prezzi di Help Scout

Prova gratuita disponibile

disponibile Standard: $20 per utente/mese

$20 per utente/mese Plus: $40 per utente/mese

$40 per utente/mese Pro: $65 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Help Scout

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

10. Citofono

via Citofono Intercom combina live chat, chatbot AI, helpdesk, assistenza proattiva e una soluzione omnichannel in un'unica piattaforma.

Intercom vi aiuta a gestire le domande dei clienti su vari canali da un unico punto e ad aiutare più clienti contemporaneamente. Le sue solide capacità di automazione vi aiuteranno a semplificare le attività ripetitive e a coinvolgere i clienti con messaggi mirati.

Le migliori caratteristiche di Intercom

Assistente AI per riassumere le conversazioni, cambiare il tono e ampliare le risposte

Robusta automazione e analisi

Assistenza self-service in più lingue

Gestire tutticomunicazione con i clienti da un'unica applicazione

Limitazioni dell'interfono

Il prezzo per posto a sedere lo rende più costoso per le piccole aziende e per i componenti aggiuntivi multipli

I tour dei prodotti sono complicati

Prezzi dell'interfono

Prova gratuita disponibile

disponibile Essenziale: $39 per posto/mese

$39 per posto/mese Avanzato: $99 per posto/mese

$99 per posto/mese Esperto: $139 per posto/mese

Valutazioni e recensioni di Intercom

G2: 4.5/5 (2800+ recensioni)

4.5/5 (2800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1000+ recensioni)

Scegliere lo strumento di assistenza clienti più adatto a voi

L'elenco di strumenti per l'assistenza clienti sopra riportato non è esaustivo, ma si concentra su una serie di strumenti adatti ad aziende di tutte le dimensioni. Abbiamo compilato questa guida per aiutarvi a scegliere gli strumenti per l'assistenza clienti più adatti al vostro team e alle vostre esigenze.

Prima di scegliere uno strumento, è bene provarlo. Approfittate delle prove gratuite o delle demo e valutate se lo strumento è in linea con le vostre esigenze aziendali. Consultate il vostro team di assistenza per capire le sue esigenze e preferenze e fare una scelta informata.

Se siete alla ricerca di uno strumento unico che vi aiuti nella gestione dei progetti, nella collaborazione e nell'assistenza ai clienti, ClickUp è la scelta migliore. Il software per i clienti ClickUp è intuitivo e intelligente e consente un'eccellente collaborazione tra i team.

Grazie a funzioni come l'automazione, l'intelligenza artificiale e i modelli pronti all'uso, ClickUp consente al team di assistenza clienti di fare il passo più lungo della gamba e di risolvere più rapidamente le domande dei clienti.

ClickUp offre molteplici funzionalità per aiutare i clienti e il team di assistenza e una piattaforma in cui tutti i team della vostra organizzazione lavoreranno insieme in modo efficiente. Iscriviti per scoprire ulteriori vantaggi .