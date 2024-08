10 Migliori strumenti software per newsletter nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Creare una newsletter accattivante non è un compito da poco.

Dall'ideazione alla distribuzione, ogni fase richiede una pianificazione meticolosa e una esecuzione del progetto .

Un aspetto cruciale che può snellire in modo significativo questo processo è un efficiente software di newsletter.

Nell'era digitale, molti strumenti software per newsletter soddisfano le diverse esigenze di marketer, redattori di newsletter ed editori.

Tuttavia, la scelta del software per newsletter più adatto può risultare difficile, soprattutto se si considerano le numerose funzionalità e le strutture di prezzo di questi strumenti.

Ci siamo presi il tempo di ricercare e compilare un elenco dei 10 migliori strumenti software per newsletter del 2024, classificandoli in base alle caratteristiche, alle limitazioni, ai prezzi e alle recensioni di fonti affidabili come G2 e Capterra.

Se siete alla ricerca di uno strumento con ampie possibilità di personalizzazione, capacità di integrazione perfetta o analisi eccellenti, abbiamo pensato a voi.

Che cos'è il software per newsletter?

Il software per newsletter è uno strumento che semplifica il processo di creazione, progettazione e distribuzione delle newsletter.

I software per newsletter consentono di gestire facilmente gli elenchi degli iscritti, di monitorare i tassi di apertura e di clic e di automatizzare i programmi di distribuzione.

Cosa cercare in un software per newsletter?

La ricerca del miglior software per newsletter dipende principalmente dalle vostre esigenze e preferenze specifiche.

Una considerazione fondamentale è la facilità d'uso del servizio di email marketing. Uno strumento per l'email marketing con un'interfaccia intuitiva e facile da utilizzare strumenti di progettazione vi renderanno la vita molto più facile. Un altro aspetto fondamentale è la capacità di personalizzazione. Dovete essere in grado di modificare il design della vostra newsletter per allinearlo all'identità del vostro marchio.

Anche le capacità di integrazione sono importanti per la vostra piattaforma di email marketing. Il software per newsletter che scegliete deve essere compatibile con lo stack tecnologico esistente, consentendovi di lavorare senza problemi su tutte le piattaforme. I migliori software per newsletter offrono solidi strumenti di analisi e reporting, che consentono di conoscere il comportamento degli iscritti e i livelli di coinvolgimento.

Anche il prezzo dovrebbe essere un fattore determinante nella vostra decisione. Cercate un software per newsletter che offra le funzionalità necessarie a un prezzo adeguato al vostro budget.

Infine, prendete in considerazione le recensioni e le valutazioni di fonti affidabili, che forniscono indicazioni preziose sulle prestazioni complessive di ciascun software per newsletter e sulla soddisfazione degli utenti.

I 10 migliori software per newsletter da utilizzare nel 2024

Ecco le nostre scelte per il miglior software per newsletter del 2024.

1. ClickUp #### Il migliore per la pianificazione di newsletter

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle e-mail e altro ancora

ClickUp si distingue per i suoi modelli di email HTML personalizzabili. Invece di partire da zero, potete utilizzare questi modelli progettati professionalmente, che possono essere facilmente adattati al look and feel del vostro marchio. ClickUp AI consente di risparmiare tempo e di garantire la coerenza delle comunicazioni, ad esempio quando gli abbonati fanno clic sui link presenti nelle e-mail campagne di marketing e visitare una delle vostre pagine di destinazione.

ClickUp Docs e strumenti di gestione del progetto sono degni di nota. Con questi, potete organizzare facilmente le vostre newsletter, costruire calendari di contenuti con i modelli ClickUp e tenere traccia del processo di creazione dall'inizio alla fine. Questo livello di organizzazione è una svolta per i team, in quanto garantisce che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e che le scadenze vengano rispettate.

Anche l'integrazione è un punto di forza di ClickUp: il software si integra perfettamente con i principali strumenti di newsletter via e-mail. Ciò significa che potete creare la vostra newsletter in ClickUp e poi esportarla facilmente nella vostra piattaforma di marketing preferita per la distribuzione. Questa compatibilità può semplificare notevolmente il flusso di lavoro.

ClickUp offre strumenti avanzati di analisi e reporting. È possibile monitorare i tassi di apertura, i tassi di clic, i moduli di iscrizione e altro ancora, fornendo un quadro chiaro delle prestazioni delle newsletter. Questi dati sono fondamentali per affinare la vostra strategia e creare contenuti di grande impatto per il vostro pubblico.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Si integra perfettamente con più di 1.000 app e strumenti, aiutandovi a semplificare il lavoro e a evitare il cambio di contesto

Combina la gestione delle attività, dei documenti e dei progetti con strumenti di collaborazione online, fornendo una posizione centrale per tutte le vostre esigenze di lavoro

Modelli di piani di marketing comemodelli di newsletter rendono facile e veloce l'avvio di qualsiasi progetto

Flussi di lavoro automatizzaticonsentono di risparmiare tempo sulle attività di routine e aumentano la produttività

Permette di personalizzarela gestione del carico di lavoro e le interfacce in base alle vostre esigenze

Un generoso piano gratuito vi permette di conoscere le capacità di ClickUp prima di impegnarvi

Limitazioni di ClickUp

Con tutte le sue caratteristiche, i nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per esplorare e comprendere tutte le funzionalità

Le funzionalità complete non sono disponibili quando si è offline

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Create una newsletter esteticamente accattivante e informativa con il template Modello di lavagna per newsletter ClickUpScarica questo modello

2. Moosend

Il migliore per le newsletter drag and drop

via Moosend Per coloro che desiderano creare newsletter di grande effetto con facilità, Moosend è un prodotto all'altezza della situazione.

Questa piattaforma vanta funzioni di email marketing come un editor drag-and-drop che semplifica il processo di progettazione. Con una libreria di splendidi modelli pre-progettati, è possibile creare una newsletter accattivante in pochissimo tempo.

Ma la convenienza non si ferma qui: l'analisi in tempo reale di Moosend vi dà la possibilità di analizzare le prestazioni delle campagne al volo. Avrete a disposizione tutti i dati necessari per ottimizzare le vostre newsletter e connettervi con il vostro pubblico, dai tassi di apertura ai tassi di clic.

Le migliori caratteristiche di Moosend

Un'interfaccia utente semplice e intuitiva permette una navigazione e un utilizzo facili anche ai principianti

Un'ampia collezione di bellissimi modelli e un editor drag-and-drop rendono semplice la progettazione di newsletter

Potenti funzioni di automazione e strumenti di segmentazione consentono campagne personalizzate e mirate

I test A/B assicurano che le vostre newsletter siano ottimizzate per ottenere il miglior coinvolgimento possibile

Limitazioni di Moosend

Sebbene la sua semplicità sia un punto di forza, gli utenti avanzati potrebbero trovare le sue funzionalità piuttosto limitate

Non offre un sistema CRM nativo

Prezzi di Moosend

**Gratuito per un massimo di 1000 iscritti

Pro: A partire da $8/mese

A partire da $8/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Moosend valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

3. Monitoraggio della campagna

Il migliore per le piccole imprese

via Monitoraggio della campagna Campaign Monitor è uno di quegli strumenti di marketing che eccellono per semplicità senza sacrificare la funzionalità.

Questa piattaforma si rivolge sia ai principianti che ai marketer esperti, rendendo la creazione, l'invio e l'ottimizzazione delle campagne e-mail estremamente semplici.

Il punto di forza di Campaign Monitor è l'automazione intuitiva.

Grazie alla possibilità di impostare trigger basati sulle azioni degli iscritti o su scenari predefiniti, potete assicurarvi che le vostre newsletter raggiungano il pubblico giusto al momento giusto.

Le migliori caratteristiche di Campaign Monitor

Il costruttore di email drag-and-drop e gli splendidi modelli offrono un'eccellente flessibilità di progettazione

Robuste funzionalità di test A/B per l'ottimizzazione delle campagne

Le analisi complete forniscono preziose informazioni sulle prestazioni delle campagne

Le funzioni di personalizzazione avanzata vi permettono dicreare newsletter e annunci altamente mirati Limitazioni di Campaign Monitor

Opzioni limitate per l'automazione delle e-mail rispetto ad alcuni concorrenti

Alcuni utenti lo trovano leggermente più costoso di altri strumenti simili

Prezzi di Campaign Monitor

Basic: A partire da $9/mese

A partire da $9/mese Unlimited: A partire da $29/mese

A partire da $29/mese Premier: A partire da $149/mese

Campaign Monitor valutazioni e recensioni

G2 : 4.1/5 (oltre 200 recensioni)

: 4.1/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 500 recensioni)

4. Omnisend

Il migliore per i siti di e-commerce

via Omnisend Omnisend offre più di un semplice software per newsletter. È una piattaforma all-in-one per le aziende di e-commerce, che fonde l'email marketing con altri canali come gli SMS e i social media.

Questo approccio consente di creare campagne unificate e cross-canale che migliorano l'esperienza del cliente e favoriscono le conversioni. Grazie all'attenzione alla segmentazione e alla personalizzazione, le funzioni del software per newsletter di Omnisend consentono di adattare facilmente i contenuti al comportamento e alle preferenze dei singoli clienti.

Le migliori caratteristiche di Omnisend

Un editor di newsletter con blocchi di contenuti dinamici e modelli vi aiuta a creare newsletter personalizzate

Creazione flessibile di automatismi per le e-mail e funzioni di segmentazione per un migliore targeting degli abbonati alle e-mail

Una piattaforma di newsletter che si integra bene con piattaforme di e-commerce come Shopify, Bigcommerce e WooCommerce

Strumenti di reporting avanzati per ottenere informazioni preziose sulle campagne

Limitazioni di Omnisend

Sebbene il suo focus sull'e-commerce sia un punto di forza, potrebbe non essere la scelta migliore per le aziende che non hanno un negozio di e-commerce

Alcuni utenti menzionano una curva di apprendimento più ripida rispetto ad altri strumenti di newsletter

Prezzi di Omnisend

**Versione gratuita

Standard: A partire da $16/mese

A partire da $16/mese Pro: A partire da $99/mese

A partire da $99/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Omnisend valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (50+ recensioni)

: 4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

5. Brevo

Il migliore per i siti di e-commerce

via Brevo Poi c'è Brevo, che si distingue tra gli strumenti di email marketing per il suo approccio innovativo al design.

Brevo offre un editor di design ricco e interattivo che rende facile la creazione di newsletter visivamente accattivanti. La piattaforma è ideale per i gruppi di lavoro, in quanto fornisce collaborazione in tempo reale che consentono a più utenti di lavorare insieme sulle iniziative di email marketing.

Con un efficiente automazione del flusso di lavoro e le funzioni di assegnazione dei compiti, Brevo garantisce una collaborazione fluida all'interno del team, accelerando il processo di creazione delle newsletter.

Le migliori caratteristiche di Brevo

Interfaccia facile da usare, con un intuitivo editor drag-and-drop

Ampia gamma di modelli personalizzabili per soddisfare le più svariate esigenze

Reporting e analisi robusti per comprendere le performance della campagna

Include funzionalità di marketing automation e segmentazione

Limitazioni di Brevo

Essendo un software per newsletter più recente, potrebbe mancare di alcune funzionalità avanzate

Opzioni di integrazione limitate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Brevo

Prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni di Brevo

G2 : 4.2/5 (20+ recensioni)

: 4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

6. ConvertKit

Il migliore per i blogger

via ConvertKit Con ConvertKit, si ottiene un software per newsletter costruito esplicitamente per i creatori.

Che siate blogger, YouTuber o podcaster, ConvertKit offre gli strumenti per aiutarvi a far crescere il vostro pubblico e a guadagnarvi da vivere online. È noto soprattutto per il suo forte sistema di automazione e di tagging, che consente di inviare messaggi mirati.

ConvertKit dà priorità alla deliverability, impiegando un team dedicato a garantire che le vostre e-mail arrivino nelle caselle di posta dei vostri abbonati.

Le migliori caratteristiche di ConvertKit

Interfaccia facile da usare e potente builder di automazione visuale

Strumenti di segmentazione e tagging per comunicazioni personalizzate

Robuste funzionalità di strategia di email marketing, tra cui broadcasting e sequenze

Si integra con piattaforme popolari come WordPress, Shopify e WooCommerce

Limitazioni di ConvertKit

Opzioni di design e personalizzazione limitate rispetto ad altri software per newsletter

Nessuna funzione nativa di test A/B

Prezzi di ConvertKit

**Gratuito

Creator: $15/mese

$15/mese Creator Pro: $29/mese

Valutazioni e recensioni di ConvertKit

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

7. AWeber

Il migliore per i blogger

via AWeber AWeber, un punto fermo nel settore dei servizi di email marketing, continua a raccogliere consensi per le sue solide funzionalità di autoresponder e per l'ampia scelta di modelli già pronti.

Questo software per newsletter è dotato di uno strumento di analisi integrato, che consente di avere una visione d'insieme delle prestazioni delle newsletter. Ciò che contraddistingue AWeber, tuttavia, è la sua assistenza clienti stellare.

Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso vari canali, il suo team è a disposizione per assistervi in ogni fase del processo.

Le migliori caratteristiche di AWeber

Ampia scelta di modelli preconfezionati e un editor drag-and-drop facile da usare

Funzionalità di autoresponder per un'efficiente automazione delle e-mail

Analisi integrate per monitorare le prestazioni delle campagne

assistenza clienti 24/7 via e-mail, telefono e live chat

Limitazioni di AWeber

L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto ai più moderni software per newsletter

Alcuni utenti riferiscono che le opzioni di segmentazione e personalizzazione sono limitate

Prezzi di AWeber

**Gratuito

Lite: $12,50/mese

$12,50/mese Plus: $20/mese

$20/mese Unlimited: $899/mese

Valutazioni e recensioni di AWeber

G2 : 4.2/5 (600+ recensioni)

: 4.2/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

8. Contatto costante

Migliore per le aziende di servizi

via Contatto costante Le caratteristiche del software di email marketing di Constant Contact sono specifiche per le piccole imprese e le organizzazioni non profit.

Questa piattaforma offre un'interfaccia utente semplice e oltre 100 modelli di e-mail personalizzabili. Il suo strumenti di gestione degli eventi e le integrazioni con piattaforme come Shopify e WordPress lo rendono versatile per le diverse esigenze aziendali.

Oltre 100 modelli di e-mail personalizzabili e un potente editor drag-and-drop

Robusti strumenti di reportistica forniscono informazioni su aperture, clic e condivisioni

Strumenti di gestione degli eventi e integrazioni con piattaforme popolari come Shopify e WordPress

Eccellente assistenza clienti, che include chat dal vivo, assistenza telefonica e una vasta libreria di risorse

L'automazione potrebbe essere limitata per le campagne più complesse

Alcuni utenti trovano la struttura dei prezzi un po' alta per le aziende in crescita

Lite: $12/mese

$12/mese Standard: $35/mese

$35/mese Premium: $80/mese

G2 : 4.0/5 (5.000+ recensioni)

: 4.0/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.000+ recensioni)

9. Keap

Migliore per le aziende di servizi

via Keap Keap, ex Infusionsoft, combina una potente gestione delle relazioni con i clienti (CRM) con funzionalità di email marketing.

Ideale per le piccole imprese, questa piattaforma di vendita e marketing all-in-one è dotata di funzioni di automazione avanzate, tra cui i trigger comportamentali.

Con Keap è possibile creare follow-up personalizzati e tracciare metriche approfondite per campagne e-mail complete.

Le migliori caratteristiche di Keap

Potente CRM integrato con il suo strumento di email marketing

Robuste funzionalità di automazione, tra cui il costruttore di campagne e i trigger comportamentali

Campagne e-mail personalizzate con sequenziamento

Reportistica completa per un monitoraggio e un'analisi approfonditi delle campagne e-mail

Limitazioni di Keap

Più costoso rispetto ad altri strumenti di email marketing

Curva di apprendimento più ripida a causa delle sue numerose funzionalità avanzate

Prezzi di Keap

Pro: $199.mese

$199.mese Max: $289/mese

Valutazioni e recensioni di Keap

G2 : 4.2/5 (1.000+ recensioni)

: 4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

10. HubSpot

Migliore per le aziende di servizi

via HubSpot HubSpot, un colosso nel mondo delle vendite e del strumenti di gestione delle risorse di marketing il software per l'email marketing è un software avanzato e ricco di funzioni. I suoi strumenti di personalizzazione consentono di adattare i contenuti a ciascun destinatario, mentre le analisi dettagliate offrono preziose informazioni sulle prestazioni della campagna.

Questo Software di marketing CRM offre una perfetta integrazione con altre piattaforme di email marketing, il che lo rende una scelta formidabile per le aziende che cercano una soluzione di marketing olistica.

Le migliori caratteristiche di HubSpot

Le funzioni di personalizzazione consentono di adattare i contenuti a ciascun destinatario

Analisi dettagliate che offrono approfondimenti sulle campagne e-mail

Un ottimo strumento per tutti i mestieristrumento di gestione dei social mediaper i team che cercano un software di marketing one-stop-shop

Le funzioni di automazione avanzate semplificano il processo di email marketing

Impeccabileintegrazione con HubSpot CRM e altri strumenti HubSpot

Limitazioni di HubSpot

Prezzo più alto rispetto ad altri strumenti

Può essere eccessivo a causa dell'ampiezza delle funzioni avanzate

Prezzi di HubSpot

Contattare HubSpot per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 (10.000+ recensioni)

: 4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

Prova l'intelligenza artificiale e gli strumenti di marketing di ClickUp per la tua prossima newsletter

Ogni piattaforma di email marketing ha punti di forza unici; la soluzione migliore dipende dalle vostre esigenze specifiche. Che si tratti di funzioni di automazione avanzate, modelli di design eleganti o solidi strumenti analitici, il software può aiutare a elevare le vostre newsletter.

Tuttavia, ricordate che la magia della creazione di newsletter efficaci sta nel software giusto e nella pianificazione ed esecuzione strategica.

Per questo, ClickUp è qui per aiutarvi. Vi invitiamo a dare un'occhiata a Modello di lavagna per newsletter di ClickUp per vedere come i nostri formati plug-and-play possono contribuire a semplificare la creazione di contenuti per newsletter in modo rapido. E potete costruire il vostro calendario di marketing in un attimo con La vista Calendario di ClickUp .

Queste risorse possono semplificare ulteriormente il processo di pianificazione delle newsletter, fornendo un layout visivo per tenere traccia dei progressi, stabilire le scadenze e garantire che le vostre newsletter siano sempre in regola.

Esplorate ClickUp oggi stesso e sperimentate la differenza che può fare nel vostro processo di e-newsletter! Crea un account gratuito