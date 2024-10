Come eseguire un audit dei contenuti: Passaggi, strumenti e modelli essenziali

Come ogni marketer sa, i contenuti di alta qualità sono la chiave della crescita organica. Tuttavia, non basta creare contenuti: bisogna anche assicurarsi che i contenuti contribuiscano alla riunione degli obiettivi dell'organizzazione.

Una verifica dei contenuti aiuta a identificare quali sono le parti che funzionano bene e quelle che devono essere migliorate.

Approfondiamo questo concetto per capire cos'è un audit dei contenuti, perché è importante per la vostra azienda e come potete costruirci intorno un processo dettagliato.

**Che cos'è un audit dei contenuti?

L'audit dei contenuti di un sito web è una revisione completa di tutti i contenuti di un sito web per valutarne la rilevanza, la coerenza e l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Un audit dei contenuti comporta:

Catalogazione di ogni contenuto

Valutare i contenuti in base a criteri di verifica specifici

Migliorare il contenuto per aumentare le prestazioni complessive

Audit regolari dei contenuti assicurano che la creazione dei contenuti sia in linea con gli oggetti dei vostri canali di marketing e che i team mantengano i contenuti aggiornati.

I 5 principali vantaggi di un audit dei contenuti del sito web

La conduzione di un audit dei contenuti migliora strategicamente l'efficacia della vostra presenza online. Ecco i cinque principali vantaggi dell'esecuzione di audit periodici dei contenuti:

Miglioramento della qualità dei contenuti : Audit regolari dei contenuti aiutano a mantenere standard elevati, assicurando che tutti i contenuti siano accurati, aggiornati e rilevanti per il pubblico

: Audit regolari dei contenuti aiutano a mantenere standard elevati, assicurando che tutti i contenuti siano accurati, aggiornati e rilevanti per il pubblico Miglioramento delle prestazioni SEO : Gli audit dei contenuti migliorano la visibilità sui motori di ricerca identificando e aggiornando i contenuti obsoleti

: Gli audit dei contenuti migliorano la visibilità sui motori di ricerca identificando e aggiornando i contenuti obsoleti Maggiore coinvolgimento del pubblico : Le verifiche dei contenuti consentono di perfezionarli per soddisfare gli interessi e le esigenze del pubblico

: Le verifiche dei contenuti consentono di perfezionarli per soddisfare gli interessi e le esigenze del pubblico Strategia dei contenuti semplificata : Gli audit sui contenuti rivelano lacune e ridondanze nella vostra strategia di contenuti. Ciò consente di pianificare e allocare le risorse in modo più efficace

: Gli audit sui contenuti rivelano lacune e ridondanze nella vostra strategia di contenuti. Ciò consente di pianificare e allocare le risorse in modo più efficace Decisioni basate sui dati: Gli audit dei contenuti forniscono indicazioni preziose sui tipi di contenuti che funzionano meglio. In questo modo si orientano le future strategie di creazione e di marketing dei contenuti

Leggi anche: Metodi di brainstorming dei contenuti che potete usare oggi

Quando effettuare un audit dei contenuti

L'esecuzione di un audit dei contenuti a intervalli strategici migliora l'efficacia del vostro piano di contenuti. Ecco alcuni momenti ideali per prendere in considerazione l'esecuzione di un audit dei contenuti:

Annuale : Un audit annuale dei contenuti aiuta a garantire che i contenuti rimangano allineati con gli obiettivi aziendali e le dinamiche di mercato in evoluzione

: Un audit annuale dei contenuti aiuta a garantire che i contenuti rimangano allineati con gli obiettivi aziendali e le dinamiche di mercato in evoluzione Dopo un rebranding : Dopo un rebranding, è fondamentale allineare tutti i contenuti con la nuova identità del marchio, la voce e i messaggi per mantenere la coerenza

: Dopo un rebranding, è fondamentale allineare tutti i contenuti con la nuova identità del marchio, la voce e i messaggi per mantenere la coerenza Prima di un'importante campagna di marketing : Prima di lanciare campagne importanti, una verifica dei contenuti ottimizza quelli esistenti per garantire che supportino e amplifichino le prossime iniziative

: Prima di lanciare campagne importanti, una verifica dei contenuti ottimizza quelli esistenti per garantire che supportino e amplifichino le prossime iniziative Quando si sta espandendo l'offerta : Se la vostra azienda sta introducendo nuovi prodotti o servizi, un audit dei contenuti aiuta a identificare le lacune relative a queste nuove offerte, assicurando che i contenuti supportino i lavori commerciali e di marketing

: Se la vostra azienda sta introducendo nuovi prodotti o servizi, un audit dei contenuti aiuta a identificare le lacune relative a queste nuove offerte, assicurando che i contenuti supportino i lavori commerciali e di marketing Following significant SEO or algorithm updates: Quando i motori di ricerca aggiornano i loro algoritmi, la revisione dei contenuti per verificare la conformità SEO previene cali nelle classifiche di ricerca e nel traffico

Pro Tip: Create un impatto maggiore attraverso i vostri audit dei contenuti, aumentandoli con un'analisi dei contenuti piano di gestione del marketing dei contenuti .

Come eseguire un audit dei contenuti

Di seguito sono descritti i passaggi fondamentali per eseguire un audit dei contenuti di successo, ma assicuratevi di adattare accuratamente il modello e il processo di audit dei contenuti alle vostre esigenze aziendali.

Passo 1: Impostazione degli obiettivi per l'audit dei contenuti

Pensate agli Obiettivi che volete raggiungere con l'inventario dei contenuti: questo vi aiuterà a pianificare meglio l'audit dei contenuti.

Se il vostro obiettivo è quello di scalare le operazioni sui contenuti l'audit dei contenuti dovrebbe identificare le aree in cui l'automazione accelera la produttività dei contenuti senza sacrificare la qualità. Potreste anche valutare quanto i vostri contenuti attuali stiano sfruttando la SEO e i social media per massimizzare la portata.

L'obiettivo della verifica dei contenuti è quindi quello di valutare l'efficienza dei flussi di lavoro e l'efficacia dei contenuti nel coinvolgere il pubblico su scala.

Impostazione degli obiettivi con ClickUp

Una volta decisi gli obiettivi per l'audit dei contenuti, organizzateli usando Obiettivi di ClickUp .

In questo modo è possibile impostare facilmente gli obiettivi di audit dei contenuti, suddividerli in obiettivi più piccoli, monitorarne lo stato e assegnare ai membri del team varie attività relative a ciascun traguardo. ClickUp semplifica enormemente la gestione di obiettivi complessi e il monitoraggio degli aggiornamenti degli elementi in azione.

lavorare con sequenze chiare e obiettivi misurabili con ClickUp Goals_

Passaggio 2: inventariare i contenuti

Una volta impostati gli obiettivi, il passaggio successivo nell'audit dei contenuti è quello di catalogare tutti i contenuti esistenti la creazione di un database completo dei contenuti di ogni contenuto del vostro sito web, compresi i post del blog, le pagine del sito, i file multimediali e qualsiasi contenuto da scaricare come PDF e white paper.

Per istanza, potreste compilare un elenco che includa ogni post del blog con il relativo titolo della pagina, suddiviso per argomento.

Allo stesso modo, organizzate le pagine di destinazione in base alla fase dell'imbuto, dettagliando i loro elementi SEO on-page come le meta descrizioni e i tag di intestazione.

Per i file multimediali, classificateli per tipo e valutate le metriche di coinvolgimento insieme ai fattori SEO on-page associati.

🔥Bonus: Il manuale di Devin Reed per scalare i contenuti con l'IA

Costruire il catalogo dei contenuti con la visualizzazione Tabella di ClickUp

Organizzate i dati dei contenuti in tabelle responsive con più tipi di campo nella vista Vista Tabella ClickUp . Collegate attività e documenti, aggiungete allegati e create campi personalizzati per registrare dati quali categoria, autore, traffico e così via. Grazie alla semplice organizzazione tramite trascinamento e alle opzioni di ordinamento e filtraggio, il consolidamento dei dati di audit diventa molto più semplice in ClickUp.

Ecco come catalogare in modo efficiente e gestibile i contenuti in ClickUp:

Utilizzate strumenti automatizzati per effettuare lo scraping del vostro sito web e generare automaticamente un elenco di URL.

Controllare manualmente i dati dell'audit dei contenuti per garantirne l'accuratezza e individuare i contenuti che potrebbero sfuggire agli strumenti automatici

Trasformare queste informazioni inAttività di ClickUp con un semplice caricamento CSV e applicare la visualizzazione Tabella. Categorizzare i contenuti in base al tipo, all'autore, alla data di creazione e alle metriche di performance, come le visualizzazioni delle pagine o le percentuali di coinvolgimento

Identificare e aggiornare o rimuovere i contenuti duplicati e obsoleti per migliorare la SEO della pagina e l'esperienza dell'utente

Leggi anche: Il miglior software per agenzie SEO

Passo 3: analizzare le prestazioni dei contenuti

Il passaggio successivo consiste nell'utilizzare l'analisi del sito web per valutare il rendimento dei contenuti.

L'analisi aiuta a individuare quali contenuti hanno risonanza con il pubblico e quali no, consentendo di prendere decisioni informate sull'ottimizzazione o la rimozione dei contenuti.

Noi di ClickUp sappiamo bene come creare contenuti che funzionino, anche in scala! **Jeremy Galante, responsabile SEO di ClickUp, condivide come analizzare le prestazioni dei contenuti e cosa fare in seguito

a. Controllare il posizionamento nelle SERP

Il primo passaggio consiste nel verificare se il vostro contenuto (articoli di blog, in questo caso) è posizionato nella ricerca di Google per le parole chiave del traguardo. In caso affermativo, passate ai miglioramenti delle prestazioni

per le parole chiave del traguardo. In caso affermativo, passate ai miglioramenti delle prestazioni Se un blog non si posiziona come previsto dopo un certo periodo di tempo (ad esempio 90 giorni) o non è indicizzato, è necessario segnalarlo per una ottimizzazione . In ClickUp, un flusso di lavoro automatizzato raccoglie tutti questi articoli per ottimizzarli

. In ClickUp, un flusso di lavoro automatizzato raccoglie tutti questi articoli per ottimizzarli L'ottimizzazione dei contenuti può comportare aggiornamenti o riscritture significative o addirittura l'eliminazione di alcuni pezzi. La decisione dipende dall'importanza dell'argomento, dal potenziale dell'articolo e dalla vostra valutazione della possibilità di vincita

b. Migliorare le prestazioni

Una volta identificati i candidati all'ottimizzazione, ecco Da fare:

Ottimizzare il contenuto in dipendenza della metrica che si desidera migliorare. Per istanza, se c'è la possibilità di aumentare il traffico, lavorate per migliorare il posizionamento nella ricerca, cioè miglioramenti SEO

Se c'è un potenziale per aumentare le conversioni, investite tempo in attività di conversion rate optimization (CRO), compresa una migliore posizione del vostro prodotto

Analizzare ogni pezzo per tre metriche: traffico, conversioni e qualità delle conversioni

Ecco un consiglio da esperto di Jeremy su come considerare l'ottimizzazione dei contenuti:

Un articolo non deve necessariamente avere una performance negativa per essere ottimizzato. Ad esempio, un articolo che si trova in posizione 3 o 4 può generare traffico e conversioni, ma il vantaggio di spostarlo in posizione 1 o 2 è spesso molto maggiore rispetto a un articolo che sta ancora lottando per una posizione in pagina.

Jeremy Galante, Direttore SEO, ClickUp

Pro Tip: Come il team di ClickUp, potete anche impostare dei flussi di lavoro automatici con Automazioni di ClickUp per creare attività di ottimizzazione per contenuti poco performanti.

Utilizzo delle dashboard di ClickUp per l'analisi dei dati di audit dei contenuti

sfruttate le dashboard di ClickUp per ottenere approfondimenti basati sui dati e ottimizzare la vostra strategia di contenuto ClickUp Dashboard offrono un modo potente per visualizzare e analizzare le metriche delle prestazioni dei contenuti. Queste dashboard consentono di creare visualizzazioni personalizzate dei dati e di monitorare le prestazioni dei contenuti attraverso varie metriche.

Le potete personalizzare per evidenziare i punti chiave del vostro audit sui contenuti, come le tendenze del traffico, i tassi di coinvolgimento e le statistiche di conversione.

In questo modo è più facile individuare le tendenze, identificare ciò che funziona e determinare le aree che necessitano di una spinta o di una revisione. Con ClickUp Dashboard:

Visualizzare le metriche chiave dei contenuti in tempo reale

Monitoraggio dei cambiamenti nel coinvolgimento e nelle prestazioni SEO

Allineare la strategia dei contenuti con le informazioni sul comportamento del pubblico

Semplificare la reportistica con l'aggregazione e la visualizzazione automatizzata dei dati

💡Pro Tip: Utilizzare La visualizzazione Embed di ClickUp per riunire i dati di più fogli e strumenti in un'unica dashboard!

Passaggio 4: individuare le lacune e cogliere le opportunità

Incorporare il trendspotting tecniche per identificare gli argomenti emergenti e le aree di interesse. In questo modo i contenuti non solo colmano le lacune attuali, ma anticipano anche le tendenze future, impostando il vostro marchio come leader di pensiero nel vostro settore.

Utilizzate anche strumenti di analisi della concorrenza per vedere cosa stanno facendo di buono che a voi potrebbe sfuggire.

Ad esempio, se vi mancano guide su argomenti popolari e sapete che tutti i siti dei vostri concorrenti le hanno, si tratta di una lacuna da colmare. Potrebbe sicuramente aumentare il coinvolgimento e l'autorevolezza.

Migliorare la strategia dei contenuti con il modello di analisi delle lacune di ClickUp

Scarica questo modello Modello di analisi del divario di ClickUp trasforma la scoraggiante attività di identificazione delle carenze dei contenuti in un processo strutturato e gestibile. Vi aiuta a individuare i punti in cui la vostra strategia deve essere rafforzata e ad allineare il vostro team sulla strada del miglioramento. Questo modello vi aiuta a:

Visualizzare le lacune delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei contenuti attraverso un foglio di calcolo completo per l'audit dei contenuti

Dare priorità agli aggiornamenti dei contenuti e ai nuovi argomenti in base alle esigenze identificate

Allineare strategicamente i lavori richiesti per lo sviluppo dei contenuti con le richieste del pubblico

Scarica questo modello

Passo 5: redigere il piano d'azione

Una volta terminato il lavoro, rimboccatevi le maniche e tracciate un percorso chiaro per il futuro. Iniziate a delineare passaggi specifici per aggiornare i contenuti obsoleti, aumentare il numero di parole, eliminare le ridondanze o creare nuovi contenuti.

Ecco come affrontare ogni area:

Aggiornamenti : Utilizzate gli strumenti di verifica dei contenuti per identificare le chiavi di lettura che funzionano bene, ma che avrebbero bisogno di una mano di vernice fresca. Forse ci sono nuovi dati o collegamenti interni da includere, o forse la struttura o una meta descrizione potrebbero essere modificate per la SEO. Elencate le modifiche necessarie e fissate delle scadenze per tenere sotto controllo gli aggiornamenti

: Utilizzate gli strumenti di verifica dei contenuti per identificare le chiavi di lettura che funzionano bene, ma che avrebbero bisogno di una mano di vernice fresca. Forse ci sono nuovi dati o collegamenti interni da includere, o forse la struttura o una meta descrizione potrebbero essere modificate per la SEO. Elencate le modifiche necessarie e fissate delle scadenze per tenere sotto controllo gli aggiornamenti Rimaneggiamenti : Cancellate il disordine. Se alcuni contenuti non portano valore o traffico, è ora di lasciarli andare. Ciò contribuirà a migliorare la qualità complessiva del sito e a migliorare l'esperienza dell'utente

: Cancellate il disordine. Se alcuni contenuti non portano valore o traffico, è ora di lasciarli andare. Ciò contribuirà a migliorare la qualità complessiva del sito e a migliorare l'esperienza dell'utente Nuovi contenuti: fare un brainstorming di idee in linea con gli interessi e gli intenti di ricerca del vostro pubblico. Utilizzate le lacune individuate per orientare i vostri argomenti. Pianificare il calendario dei contenutiassegnare autori e designer e impostare le scadenze

Leggi anche: Come utilizzare l'IA nel marketing dei contenuti

Strumenti essenziali per l'audit dei contenuti

Per condurre un audit approfondito dei contenuti sono necessari strumenti avanzati per analizzare le pagine web, raccogliere dati sulle prestazioni dei contenuti e scoprire opportunità SEO. Ecco alcuni strumenti essenziali per semplificare il processo di verifica dei contenuti:

1. Google Analytics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Google-Analytics-1400x707.png Google Analytics /$$$img/

via Assistenza Google È un must per chi si occupa di marketing dei contenuti. Google Analytics è uno strumento gratuito che analizza l'intero sito web e fornisce informazioni sul traffico, sul comportamento degli utenti, sulle pagine più importanti e sulle metriche di coinvolgimento.

Utilizzatelo per identificare le pagine di destinazione più performanti, capire da dove proviene il vostro traffico organico e vedere come gli utenti interagiscono con i vostri contenuti.

2. Ahrefs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Ahrefs-1400x860.png Ahrefs mostra le classifiche delle parole chiave e aiuta a fare un audit dei contenuti SEO /$$$img/

via Ahrefs Strumento potente a supporto della vostra strategia di marketing dei contenuti, Ahrefs vi permette di ricercare il traffico dei siti web dei vostri concorrenti.

Gli utenti possono vedere cosa lavora per loro, monitorare le loro pagine migliori e capire quanti backlink hanno.

È ottimo anche per trovare lacune nei contenuti e opportunità di parole chiave.

3. Screaming Frog SEO Spider

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Screaming-Frog-SEO-Spider.png Rana urlante SEO Spider /$$$img/

via Rana urlante Questo strumento è eccellente per effettuare il crawling del vostro sito web per imitare il modo in cui i motori di ricerca lo visualizzano. Aiuta a identificare problemi SEO come collegamenti interrotti, contenuti duplicati e metadati mancanti, che sono fondamentali per mantenere un sito web sano.

Inoltre, incorporare strumenti di IA per la ricerca di parole chiave ottimizza ulteriormente la vostra strategia scoprendo parole chiave di valore che portano più traffico e migliorano la rilevanza dei contenuti.

4. ClickUp ClickUp per i Teams di marketing è una piattaforma versatile per il project management e un punto di forza per i team che si occupano di contenuti. Eccelle in

creazione di contenuti e di analisi e gestione e aiuta a semplificare l'intero ciclo di vita dei contenuti, dal brainstorming delle idee alla stesura degli articoli, fino alla pubblicazione e all'analisi post-pubblicazione.

La piattaforma supporta diversi tipi di contenuto, consentendo una collaborazione perfetta tra scrittori, editor e addetti al marketing.

ClickUp offre anche diversi modelli (ad esempio, modelli per la scrittura di contenuti oppure modelli di strategia di marketing dei contenuti ) per semplificare il piano e l'esecuzione dei vostri lavori richiesti.

Vediamo altre funzionalità/funzione di ClickUp, oltre a quelle evidenziate in precedenza.

Creazione di contenuti completi con ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Content-Editing-in-Docs-1400x788.gif Modifica dei contenuti di ClickUp AI in Documenti /$$$img/

semplificare la creazione di contenuti e la collaborazione con ClickUp Docs ClickUp Documenti ottimizza il processo di creazione dei contenuti, semplificando la stesura, la modifica e la collaborazione in un unico luogo. Sia che stiate creando post per blog, reportistica dettagliata o wiki interni, ClickUp Docs si adatta alle vostre esigenze con ricche opzioni di formattazione e funzionalità/funzione in tempo reale.

Integra i documenti con le attività e i flussi di lavoro, assicurando che i contenuti si muovano senza intoppi dall'ideazione alla pubblicazione.

Con ClickUp Docs:

Collaborate in tempo reale, taggando i membri del team per ottenere un feedback

Convertire sezioni dei documenti in attività tracciabili

Mantenere il controllo della versione per tenere traccia di modifiche e aggiornamenti

Condividere in sicurezza i documenti con diversi livelli di accesso per i membri del team o per i partner esterni

Accelerare la creazione di contenuti e l'analisi delle verifiche con ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Blog-Post.gif Utilizzo di ClickUp AI per generare un post sul blog in ClickUp Docs /$$$img/

migliorare l'analisi dei contenuti con le funzionalità ClickUp Brain di IA ClickUp Brain è la vostra potenza IA di riferimento, che migliora il modo in cui gestite la creazione e le revisioni dei contenuti. Questo strumento non aiuta solo a scrivere, ma connette tutte le conoscenze dell'azienda - attività, documenti e comunicazioni - in un'unica rete intelligente.

Con ClickUp Brain:

Interrogare i documenti e le attività per trovare informazioni all'istante con AI Knowledge Manager

Automazioni nelle attività di project management dei contenuti con AI Project Manager

Redigere e perfezionare i contenuti con AI Writer for Work

Monitoraggio e analisi delle prestazioni e degli aggiornamenti dei contenuti su tutte le piattaforme

Schizzate, pianificate ed eseguite il vostro piano di contenuti con le lavagne online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Whiteboards-1.gif

/$$$img/

trasformate le vostre sessioni di brainstorming in strategie attuabili con le lavagne ClickUp_ Lavagne online di ClickUp trasformano le sessioni di brainstorming del team in strategie attuabili, il tutto in uno spazio virtuale dinamico e collaborativo. Disegnate, annotate note e collegate visivamente i pensieri alle attività e ai progetti reali, assicurandovi che nessuna idea venga lasciata indietro.

Con ClickUp Whiteboards:

Abbozzare temi di contenuto e collegarli alle campagne di marketing

Organizzare i risultati del brainstorming in file strutturatiroadmap di marketing dei contenuti* Migliorare le discussioni con caricamenti multimediali come immagini e collegamenti

Visualizza le tue idee con le Mindmap di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Mind-Maps.png ClickUp Mappe mentali /$$$img/

organizzate e visualizzate idee complesse con le mappe mentali di ClickUp ClickUp Mappe mentali offrono un modo dinamico per organizzare e sviluppare visivamente i pensieri, suddividendo idee complesse in segmenti gestibili.

Le mappe mentali aiutano a creare connessioni tra i concetti, a pianificare progetti dettagliati e a trasformare idee astratte in attività realizzabili.

Con ClickUp Mappe mentali:

Convertire sezioni delle mappe mentali in attività di ClickUp realizzabili

Personalizzate le vostre mappe mentali con colori e stili per una migliore visualizzazione

Passate dalla modalità Vuoto per un brainstorming libero alla modalità Attività per un piano strutturato

Streamline il ciclo di vita dei contenuti con il modello di gestione dei contenuti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/content-management.png Gestite e monitorate i contenuti su più canali con il modello di gestione dei contenuti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-140176478&department=marketing&\_gl=1\*1ax29tt\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di gestione dei contenuti ClickUp è uno strumento efficace progettato per semplificare ogni fase della vostra strategia di contenuto. È perfetto per gestire i contenuti su vari canali, come blog, social media, siti web ed email marketing.

Assicura che tutte le parti interessate siano sulla stessa pagina, fornendo un flusso di lavoro strutturato per le richieste, la creazione, la programmazione e la consegna dei contenuti.

Con il modello di gestione dei contenuti ClickUp:

Pianifica e monitora ogni contenuto dalla sua ideazione fino alla pubblicazione

Collaborare senza problemi con i membri del team, assicurandosi che tutti conoscano le loro attività e le loro scadenze

Utilizzate viste personalizzate come i grafici di Gantt per la gestione delle sequenze e le visualizzazioni Bacheca per lo stato delle attività

Misurare le prestazioni dei contenuti direttamente all'interno di ClickUp per perfezionare e ottimizzare la strategia

Scarica questo modello

Gestisci le tue attività di programmazione con il modello di calendario editoriale di ClickUp

Scarica questo modello Modello di calendario editoriale per il marketing dei contenuti di ClickUp è stato progettato per supportare la vostra strategia di contenuti organizzando tutti i vostri lavori richiesti sotto un unico tetto.

Questo modello è ideale per i team che desiderano mantenere un flusso di comunicazione coerente e attivo su più canali. Semplifica le complesse attività di pianificazione, programmazione ed esecuzione dei contenuti, assicurando che ogni pezzo sia realizzato, rivisto e pubblicato in tempo.

Con il modello di calendario editoriale di ClickUp Content Marketing:

Pianificate e monitorate tutte le attività relative ai contenuti da una piattaforma unificata

Semplificare il processo editoriale con visualizzazioni e stati personalizzabili

Utilizzate i potentiProject management SEO per mantenere il flusso di lavoro dei contenuti organizzato ed efficiente

Scarica questo modello

Si può anche fare affidamento sul sito Modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp come strumento strategico per delineare ed eseguire sistematicamente le iniziative di marketing dei contenuti.

Semplificare le verifiche dei contenuti con ClickUp

La verifica dei contenuti è essenziale per affinare la vostra strategia digitale. Assicura che i contenuti siano in linea con gli obiettivi aziendali e che coinvolgano efficacemente il pubblico.

Inoltre, vi aiuta a eliminare le risorse non performanti dai vostri canali online e a lavorare solo su quelle ad alte prestazioni.

Regolari verifiche dei contenuti migliorano la qualità e le prestazioni dei vostri contenuti e aiutano a identificare nuove opportunità di crescita. Audit tempestivi dei contenuti possono anche aiutarvi a mantenerli dinamici e allineati alle esigenze del vostro pubblico.

Iniziate oggi stesso il vostro audit dei contenuti e guardate le vostre metriche di coinvolgimento salire alle stelle!

Gli strumenti e i modelli di ClickUp, di facile utilizzo, sono ideali per strutturare i flussi di lavoro dell'audit dei contenuti per un processo di audit efficiente e produttivo. Iscrivetevi gratis a ClickUp per saperne di più.