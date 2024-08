Come creare un piano di gestione del marketing dei contenuti

Contenuto globale online consumo raddoppiato durante la pandemia e da allora è cresciuto costantemente. Questo è particolarmente vero per media sociali dato che il 98% degli utenti ha detto che prevedono di utilizzare questo canale per effettuare un acquisto in futuro.

Per gli addetti al marketing, il marketing dei contenuti costi 62% in meno rispetto ai lavori di marketing tradizionali, pur generando un numero di contatti quasi 3 volte superiore.

Il fondamento di tutto il marketing online è: Contenuto.

Quindi, un buon piano di gestione del marketing dei contenuti è simile a un capitano esperto che salpa con una mappa ben definita, una destinazione chiara e una profonda conoscenza delle stelle sotto cui navigare.

Iniziamo il viaggio. 🚢

Cos'è il Content Marketing Management?

La gestione del marketing dei contenuti è la pratica strategica di pianificare, creare, distribuire e analizzare i contenuti per raggiungere e coinvolgere efficacemente un pubblico di traguardo.

È la spina dorsale di una strategia di marketing digitale di esito positivo, che garantisce che i messaggi giusti raggiungano le persone giuste al momento giusto attraverso i canali giusti.

Si tratta di:

Creare contenuti: Articoli, video, podcast, infografiche e reportistica che risuonino con il pubblico sulla base di una comprensione approfondita delle sue esigenze, sfide, preferenze e comportamenti.

Distribuzione dei contenuti: Assicurarsi che il contenuto raggiunga il pubblico a cui è destinato attraverso canali ottimali, come sito web, blog, newsletter, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, ecc.

Repurposing: Aumentare l'efficienza del content marketing riproponendo e ridistribuendo i contenuti su vari canali. Ad esempio, scrivere un post sul blog da un podcast o creare video animati da eventi aziendali.

Analizzare l'impatto: Misurare l'efficacia dei lavori richiesti dal content marketing rispetto ai risultati ottenuti kPI del marketing dei contenuti con dati quali il numero di visitatori, il coinvolgimento, i contatti, le conversioni, ecc.

Utilizzare gli strumenti: Utilizzo di Software per il marketing dei contenuti per creare, automatizzare e analizzare le prestazioni delle campagne.

Detto questo, l'esecuzione efficace della strategia di marketing dei contenuti dipende dal capitano della nave: il responsabile del marketing dei contenuti. Approfondiamo il ruolo, le responsabilità e le competenze del content marketing manager.

Il ruolo di un manager del marketing dei contenuti

Proprio come un capitano deve tracciare la rotta, gestire l'equipaggio e rispondere alle mutevoli maree, il content marketing manager deve guidare i contenuti attraverso le acque agitate di Internet, assicurandosi che raggiungano la destinazione prevista: il pubblico.

### Le responsabilità chiave di un manager del marketing dei contenuti

I responsabili del marketing dei contenuti si assumono diverse responsabilità, tra cui:

Sviluppare la strategia dei contenuti: Elaborare un'efficace strategia di marketing dei contenuti, allineando i lavori richiesti agli obiettivi aziendali, alle esigenze dei clienti e agli oggetti di marketing. Questo include:

Messaggi chiave

Pilastri del contenuto

Formati dei contenuti

Canali di distribuzione

Metriche e KPI

Costruire sulle fondamenta di modelli di strategia di marketing dei contenuti . Personalizzate, aggiungete/rimuovete campi e utilizzateli secondo le vostre esigenze.

Creazione di contenuti: Supervisione della creazione e della cura di contenuti coinvolgenti e pertinenti in vari formati (articoli, video, infografiche, ecc.) e piattaforme (blog, social media, siti web).

Coordinamento e gestione del team: Guidare e collaborare con il team dei contenuti per creare risultati di alta qualità. Ciò comporta:

Impostazione e delega degli obiettivi

Brainstorming sui contenuti per idee creative per le campagne

Lavorare a stretto contatto con scrittori, designer, videografi e altri autori di contenuti, fornendo indicazioni e feedback

Impostazione di standard di qualità

Gestione del calendario editoriale: Pianificare e mantenere un calendario per la produzione e la pubblicazione dei contenuti su tutti i canali. Impostazione di modelli di calendario dei contenuti per garantire coerenza e ripetibilità tra i team.

SEO: Consentire il posizionamento con tattiche di ottimizzazione dei motori di ricerca come la ricerca di parole chiave, l'ottimizzazione della pagina (come i meta tag e i titoli) e la creazione di credibilità fuori dalla pagina.

Gestione del budget: Supervisione del budget per il marketing dei contenuti, allocando le risorse in modo efficiente, negoziando con fornitori e collaboratori e massimizzando il marketing mix.

Analisi e miglioramento continuo: Monitoraggio delle prestazioni sulle metriche chiave in modo che il team possa migliorare continuamente i propri risultati.

Competenze richieste a un manager del marketing dei contenuti

Sebbene chiunque abbia un occhio di riguardo per il marketing e i contenuti possa lavorare per diventare un content marketing manager, ecco alcune competenze utili.

SEO: Scrivere, ottimizzare e gestire il posizionamento sui motori di ricerca

Editoriale: Capacità linguistiche e di narrazione

Gestione del tempo: Allocazione delle risorse, programmazione e organizzazione

Feedback: Revisione e guida degli autori dei contenuti

Ricerca: Tecniche di ricerca sul mercato, sui clienti e all'interno dell'azienda

Collaborazione: Lavoro con team interfunzionali tra commerciale, ingegneria, risorse umane (per i contenuti dell'employer brand), finanza, ecc.

Leadership: Assunzione, gestione e abilitazione del team di marketing

Con queste competenze, ecco come massimizzare i risultati del marketing dei contenuti.

Strategie e tattiche di marketing dei contenuti

Un content marketing di esito positivo richiede la giusta miscela di pensiero strategico ed esecuzione efficiente. Vediamo come si combinano.

Definire gli obiettivi e gli scopi

Impostate obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti, Limitati nel tempo). Esempi comuni sono:

Aumentare il traffico del sito web del 15% nel prossimo trimestre

Generare 50 nuovi contatti dal marketing sui motori di ricerca per trimestre

Migliorare del 30% le vendite sui social media

Comprendere il proprio pubblico

Per creare una campagna di content marketing di esito positivo, dovete renderla significativa, preziosa e fruibile per il vostro traguardo. Da fare, è necessario conoscerlo.

Condurre sondaggi per raccogliere dati quantitativi primari

Condurre interviste per porre domande più profonde e raccogliere dati qualitativi

Utilizzare le analisi per comprendere i comportamenti (sia consci che inconsci)

Ad esempio, se state lanciando un nuovo strumento per la produttività, potreste fare un sondaggio tra i professionisti per raccogliere dati primari, intervistare il vostro TG specifico e poi lanciare osservazioni sugli utenti per monitorare come interagiscono con il vostro MVP. Quindi, create una persona di potenziali clienti.

Persona utente (Fonte immagine: Wikimedia Commons )

Comprendere il mercato

L'analisi del mercato e dei concorrenti è fondamentale per creare contenuti differenziati. Ecco alcuni modi da fare.

Ricerca di base: Cercate su Google domande di base sulle offerte della vostra azienda. Scoprite cosa è già disponibile per poi fare un brainstorming su ciò che potreste apportare.

Studio approfondito: Visitate i siti web o i canali di social media dei vostri concorrenti e osservateli. Notate cosa vi ha colpito e cosa fareste in modo diverso.

Non fermatevi qui. Osservate altri marchi che servono i vostri clienti, anche se non sono in concorrenza con voi. Ad esempio, se siete un'app per il project management, potreste voler vedere i contenuti di influencer della produttività o di marchi di forniture per scrivania/ufficio, che potrebbero darvi indicazioni sulla psiche degli utenti.

Ricerca basata su strumenti: Utilizzate strumenti come SEMrush o Ahrefs per analizzare i contenuti dei concorrenti. Guardate i loro contenuti più condivisi e quelli con il ranking più alto per identificare gli argomenti mancanti. Questo può rivelare l'opportunità di trattare tali argomenti in modo più approfondito o diverso.

Costruire le capacità SEO

Utilizzate la vostra ricerca per creare una strategia SEO e creare best practice.

SEO in pagina: Create contenuti su argomenti direttamente o indirettamente correlati al vostro pubblico. Includete parole chiave, meta tag, meta descrizioni, tag H1/2/3, alt-text delle immagini, slug e collegamenti interni.

SEO off-page: Creare backlink attraverso un impegno costante

SEO tecnico: Assicurarsi di avere tutti gli elementi necessari, come una sitemap XML, la giusta architettura, robots.txt, menu, paginazione, ecc.

Soprattutto, concentrarsi sulla creazione di contenuti completi che rispondano all'intento dell'utente per migliorare le classifiche.

Non fermatevi alla pubblicazione

Il vero impatto della vostra strategia sui social media si ha nel coinvolgimento dopo la pubblicazione. Incoraggiate commenti e feedback per creare una conversazione a doppio senso.

Invitate i commenti ponendo una domanda. "Qual è il tuo preferito? Rispondi nei commenti" è il modo più semplice per iniziare

Realizzare sondaggi

Condurre concorsi, quiz, ecc.

Ospitare ospiti/clienti star sulla vostra piattaforma

Non lasciare mai un commento senza risposta (ok, entro limiti ragionevoli!)

Misurare e analizzare i risultati

Utilizzare app di marketing digitale come Google Analytics per monitorare il rendimento dei contenuti rispetto agli obiettivi. Osservate metriche come le visualizzazioni delle pagine, la frequenza di rimbalzo e il tasso di conversione per capire cosa funziona e perfezionare la vostra strategia nel tempo.

Rimanete aggiornati

Rimanete informati sulle novità del content marketing e del vostro settore. Partecipate ai webinar, seguite i leader di pensiero sui social media e iscrivetevi alle newsletter di settore. Essere adattabili e informati vi permette di adattare la vostra strategia per essere sempre all'avanguardia.

Se tutto ciò sembra scoraggiante, non c'è da preoccuparsi. Abbiamo trovato un quadro semplice e unico per integrare tutte le best practice in un piano chiaro. Andiamo al sodo.

Passaggi per la creazione di un piano di gestione del marketing dei contenuti di alta qualità

Nel mondo in evoluzione di Internet, il marketing dei contenuti può sembrare di navigare contro venti contrari. Potete evitarlo con un solido piano di gestione del marketing dei contenuti. Ecco come fare.

1. Conducete una verifica dei contenuti in tre direzioni

Prima di fare acquisti (cioè di creare un piano di gestione del marketing dei contenuti), occorre un elenco della spesa (cioè un audit dei contenuti). Quindi, condurre un'analisi approfondita di quanto segue.

Contenuti esistenti per:

Gli argomenti trattati e quelli mancanti

Architettura del sito e organizzazione dei contenuti

Lingua, tono, stile e altri elementi del marchio

Canali dei social media e portata del pubblico

Capacità del team in base alle dimensioni, alle competenze per la creazione/distribuzione dei contenuti, ai budget e alle competenze in materia di cui avete bisogno.

Paesaggio della concorrenza per argomenti trattati, idee che funzionano, collaborazioni con influencer, offerte, ecc.

2. Brainstorming di idee sui contenuti

L'audit dei contenuti dovrebbe darvi un'idea di ciò che dovete fare per essere efficaci nel vostro piano di contenuti. A questo punto, riunite il vostro team in sessioni di brainstorming per trovare idee sui contenuti.

Utilizzare Lavagne online ClickUp per discutere di idee in team. Spostate gli argomenti, organizzate, pianificate e programmate, tutto in un unico posto!

Da fare, a volte gli argomenti elencati possono sembrare casuali. Quindi, create una mappa degli argomenti. I team SEO utilizzano l'approccio dei pilastri del contenuto o il modello hub-and-spoke per organizzarsi.

Utilizzare ClickUp Mappe mentali per creare un'architettura/gerarchia di idee. Le mappe mentali basate sui nodi consentono anche di connettere le idee, costruendo una rete neurale dei contenuti che si stanno creando.

Condividete con il team e raccogliete feedback.

Mappare le idee con le mappe mentali di ClickUp

3. Creare il piano dei contenuti

Da fare, dopo aver terminato il brainstorming ad alta energia, organizzare le idee per metterle in pratica.

Identificare gli argomenti: Elencate tutti i contenuti che potete creare per aiutare il target di riferimento. Pensate in modo tangenziale. Potete anche usare Strumenti di IA per il marketing per l'ideazione.

Per istanza, se vendete penne stilografiche, potete ovviamente creare contenuti sui vostri prodotti. Ma potete anche creare contenuti accattivanti sulla storia degli strumenti di scrittura, sulle ultime novità tecnologiche e sui prodotti complementari come inchiostri, spazi di archiviazione, ecc.

Pensate all'intero panorama e elencate le idee di conseguenza. Passate dall'idea all'azione convertendo i nodi in attività di ClickUp tracciabili.

Attività di ClickUp per gestire la creazione di contenuti

Scrivere brief: Una volta lasciata la tabella del brainstorming, il team dimenticherà tutto ciò di cui avete discusso. Quindi, annotatele. ClickUp Documenti è un ottimo strumento per prendere appunti durante il brainstorming.

Da lì, create un brief dettagliato per ogni contenuto, delineando l'argomento, il target, le parole chiave e gli obiettivi. Includete anche il formato del contenuto, ad esempio video, audio, infografiche, immagini, ecc. Documenti ClickUp può aiutare a gestire questi brief. È anche possibile utilizzare la parte descrittiva della visualizzazione delle attività. Non avete tempo? Utilizzate ClickUp Brain per creare brief in un batter d'occhio!

Impostare i criteri di accettabilità: Impostate agli autori un esito positivo, cancellando chiaramente i risultati che devono ottenere. Ad istanza, potrebbero essere il numero di parole, l'inclusione di parole chiave, fonti credibili, controllo Grammarly, ecc.

Le liste di controllo delle attività di ClickUp sono un ottimo modo per garantire questo aspetto. Basta creare un modello e applicarlo automaticamente a tutte le attività in futuro. Voilà!

Lista di controllo sulle attività di ClickUp

**Sviluppare una serie completa di linee guida per la modifica che coprano lo stile, il tono, la grammatica e l'accuratezza dei contenuti. Quindi, assegnate attività specifiche a editor di contenuti, copy editor, correttori di bozze o verificatori di fatti in base alle loro competenze.

4. Creare un calendario del contenuto

Impostare le scadenze: Programmare gli elementi dei contenuti su un calendario per garantire una distribuzione coerente e diversificata dei contenuti sui vari canali. In genere, i team suddividono questo calendario in x blog per post, email newsletter il mercoledì, ecc. È anche possibile impostare attività ricorrenti su ClickUp e aggiornare le descrizioni in movimento.

Non reinventate la vela. Utilizzate Il modello del calendario dei contenuti di ClickUp per iniziare.

calendario dei contenuti di ClickUp

Assegnare gli utenti: Assegnate a ogni attività un membro del team. Vedete chi è disponibile e assegnategli il lavoro in base al suo carico di lavoro. Se una risorsa lavora su più attività, assicuratevi che il suo carico di lavoro sia ragionevole. Inoltre, mappare le eventuali dipendenze.

Pianificare le attività più intense: Identificate i contenuti stagionali, le campagne, i lanci di prodotti o altri eventi che potrebbero verificarsi: programmate i contenuti con largo anticipo per evitare la fretta dell'ultimo minuto.

5. Distribuzione. Distribuire. Distribuire.

Potreste scrivere il prossimo articolo vincitore del Pulitzer. Tuttavia, se non viene distribuito, nessuno lo leggerà.

Quindi, condividete il vostro contenuto sui social media, certo. Ma Da fare meglio. Considerate:

Email marketing

Pubblicità a pagamento finalizzata alla generazione di contatti

Repurposing su altri formati/canali

Ripetizione dei post sui social media dopo un breve periodo di tempo

Aggiornamento periodico dei contenuti

6. Operativizzare la creazione e la gestione dei contenuti

Una volta che avete le basi, iniziate a standardizzare il processo di gestione del marketing dei contenuti. Per istanza,

Modelli di scrittura dei contenuti sono un ottimo modo per garantire la coerenza della scrittura

Utilizzare pagine di destinazione ripetibili per contenuti o campagne specifiche

UtilizzareAutomazioni ClickUp per cambiare automaticamente lo stato o inviare promemoria per ogni attività

7. Monitoraggio e analisi delle prestazioni

Affinché un team di contenuti snello possa ottenere risultati aziendali coerenti, è necessario misurare le prestazioni dei KPI di marketing. Il dashboard di ClickUp è stato progettato per consentire esattamente questo.

Integrate i vostri strumenti di marketing in ClickUp per avere una visualizzazione consolidata. Monitorate e analizzate lo stato di avanzamento dei vostri obiettivi di marketing in dettaglio e a colpo d'occhio. Contestualizzate le attività in connessione con la vostra roadmap e i piani go-to-market.

dashboard di marketing unificato con ClickUp

Navigare senza sforzo nei mari agitati del Content Marketing con ClickUp

Dopo il nostro viaggio per la creazione di un piano di gestione del marketing dei contenuti, è chiaro che il viaggio è davvero complesso. Un buon piano di content marketing management richiede l'immaginazione di un autore di contenuti, l'attenzione al mercato di un marketer e le capacità organizzative di un project manager.

Questa miscela unica può essere ulteriormente migliorata con gli strumenti giusti. Lo strumento di project management di ClickUp per il marketing è progettato per supportare un ampio intervallo di utenti, siano essi autori, revisori o manager.

Arrivate a riva sicuri e soddisfatti con ClickUp. Provate gratuitamente ClickUp .

Domande frequenti sul piano di gestione del marketing dei contenuti

1. Qual è il ruolo di un content marketer?

Il ruolo di un content marketer è sfaccettato e unisce responsabilità creative, strategiche e analitiche per promuovere la consapevolezza del marchio, coinvolgere il pubblico e, in ultima analisi, contribuire alla crescita aziendale.

In sostanza, il ruolo di un content marketer è quello di creare contenuti di valore e di distribuirli in modo costante per attrarre e fidelizzare i clienti potenziali, in modo da stimolare azioni redditizie da parte dei clienti.

2. Quali sono i 4 fondamenti del content marketing?

I 4 fondamenti del content marketing sono:

Comprensione del pubblico

Creazione dei contenuti

Distribuzione del contenuto

Misurazione e analisi

3. La gestione dei contenuti fa parte del marketing?

Sì, la gestione dei contenuti è un elemento fondamentale del marketing. Consente agli addetti al marketing di utilizzare in modo efficiente ed efficace i contenuti per raggiungere gli obiettivi aziendali e di marketing, rendendola indispensabile nell'attuale mondo digitale basato sui contenuti.