I 20 principali KPI del Content Marketing da monitorare nel 2024

Vi siete mai chiesti come il vostro traguardo reagisce ai contenuti pubblicati? O da fare in modo che i vostri contenuti raggiungano i vostri oggetti e attraggano il pubblico giusto?

La vostra strategia di contenuti deve essere guidata dai dati per attirare lead adeguati e guadagnare trazione. Il livello di coinvolgimento del pubblico su una piattaforma fluttua per vari motivi e spesso influisce sui vostri lavori richiesti dal marketing.

Tuttavia, quando si analizzano e si misurano le strategie con il proprio traguardo, il marketing dei contenuti diventa più facile.

Gli indicatori di performance chiave (KPI) del marketing dei contenuti fungono da radar, offrendo approfondimenti in tempo reale su come i contenuti influenzano il comportamento del pubblico. Questi KPI vi aiutano a migliorare l'immagine del vostro marchio e ad aumentare drasticamente i tassi di conversione.

Se siete qui per imparare quali KPI misurare, iniziamo con le 20 metriche più cruciali che possono fare la differenza nella vostra strategia di contenuti.

Cosa sono i KPI del Content Marketing? KPI del marketing dei contenuti (Key Performance Indicators) sono valori misurabili utilizzati per valutare l'efficacia e l'esito positivo di una strategia di content marketing. Aiutano a monitorare obiettivi e scopi specifici, come l'engagement, le conversioni o il raggiungimento del pubblico, per valutare ulteriormente le prestazioni del content marketing.

I KPI delle campagne di content marketing fungono da controlli di qualità per valutare l'efficacia della vostra strategia di contenuti. La scelta dei KPI giusti dipende dagli obiettivi della vostra strategia di contenuti.

Il monitoraggio e l'analisi regolare di queste metriche vi aiuta a fare scelte più intelligenti per migliorare le prestazioni dei contenuti utilizzando i dati.

Perché l'impostazione dei KPI del Content Marketing è importante?

Gli indicatori chiave di prestazione chiariscono la strada verso il successo grazie all'impostazione di obiettivi basati sui dati e alla garanzia che siano in linea con gli obiettivi aziendali più ampi.

Chiarimento della direzione : Il monitoraggio dei KPI fornisce una direzione e una messa a fuoco, evidenziando le aree critiche di performance rilevanti per l'azienda. I KPI di marketing aiutano l'impostazione degli obiettivi per le attività volte a raggiungere gli oggetti di marketing

: Il monitoraggio dei KPI fornisce una direzione e una messa a fuoco, evidenziando le aree critiche di performance rilevanti per l'azienda. I KPI di marketing aiutano l'impostazione degli obiettivi per le attività volte a raggiungere gli oggetti di marketing Approfondimenti sul pubblico : Il monitoraggio dei KPI vi aiuta a capire come il vostro pubblico di traguardo visualizza il vostro materiale e come interagisce con esso

: Il monitoraggio dei KPI vi aiuta a capire come il vostro pubblico di traguardo visualizza il vostro materiale e come interagisce con esso Migliore collaborazione: KPI cancellati favoriscono una migliore comunicazione e collaborazione tra i Teams, creando una condivisione degli obiettivi da raggiungere e aiutando il team a lavorare per il raggiungimento degli stessi

Prima di decidere i KPI per le campagne di content marketing, è necessario conoscerne i diversi tipi. In questo modo, è possibile scegliere le metriche che si adattano agli obiettivi aziendali, rendendo più facile misurare con precisione l'esito positivo e creare strategie migliori.

Tipi di KPI per il marketing dei contenuti

I KPI del marketing dei contenuti comprendono le metriche che misurano l'efficacia dei contenuti gli oggetti del marketing e strategie. Sono suddivisi in quattro tipi, ognuno dei quali si occupa di aspetti specifici dell'efficacia del marketing dei contenuti.

Tipo 1: KPI del marketing dei contenuti per la consapevolezza del marchio

Questi KPI misurano l'impatto delle strategie progettate per la visibilità e il riconoscimento del marchio. Monitorano metriche come il traffico organico del sito web, le visualizzazioni delle pagine, i backlink, le menzioni del marchio, le fonti di riferimento e la copertura dei media.

L'esame di queste metriche vi aiuta a capire quanto i vostri lavori richiesti dal content marketing aumentino il riconoscimento del marchio. Abbinate queste metriche ai vostri obiettivi aziendali per monitorare la notorietà del marchio e continuare a modificare la vostra strategia per ottenere risultati migliori.

Tipo 2: KPI per la gestione del coinvolgimento nel content marketing

Il monitoraggio di metriche come l'interazione del pubblico sulle piattaforme dei social media, compresi i like, le condivisioni e i commenti, fornisce indicazioni sulla risonanza dei contenuti.

La valutazione della durata delle sessioni, dei tassi di clic, del tempo trascorso sulla pagina e delle registrazioni alla newsletter indica il grado di coinvolgimento delle persone nei confronti del contenuto.

Queste metriche misurano l'impegno dei content marketer e orientano le strategie di contenuto verso la creazione di materiale più accattivante per il pubblico.

Tipo 3: KPI per migliorare la lead generation e il commerciale con il marketing dei contenuti

La valutazione dei tassi di conversione, dei costi di acquisizione dei clienti e del numero di lead qualificati derivanti dal coinvolgimento nei contenuti è fondamentale per gli insight. Seguire i lead dall'inizio alla vendita è essenziale per valutare le prestazioni del vostro programma di content marketing.

Le persone trasformano il loro interesse in azione, cliccando sui collegati e acquistando dopo l'iscrizione? L'obiettivo finale è quello di aumentare la notorietà del marchio e trasformare i visitatori interessati in clienti, quindi è necessario capire come il pubblico reagisce ai contenuti.

Tipo 4: Ruolo dei KPI nella fidelizzazione attraverso il content marketing

Il tasso di fidelizzazione aiuta a tracciare lo stato di avanzamento e a trovare le lacune che ostacolano la fedeltà dei clienti. Il monitoraggio della retention aiuta a scoprire se i contenuti mantengono i lettori impegnati nel lungo periodo.

Metriche come il tasso di fidelizzazione dei clienti, il valore della vita, il tasso di acquisti ripetuti e il net promoter score ci danno un'idea di quanto i clienti siano felici e fedeli. Il monitoraggio di questi KPI ci aiuta a capire quanto i vostri contenuti mantengano le connessioni con i clienti.

Esistono centinaia di Metriche KPI da monitorare, ma non tutte potrebbero essere adatte agli obiettivi della vostra campagna di content marketing. Definite gli obiettivi dei contenuti prima di una campagna di marketing per avere un vantaggio.

20 KPI del marketing dei contenuti

Ecco un elenco di 20 KPI di content marketing che indicano il buon lavoro della vostra strategia di marketing dei contenuti.

KPI di marketing dei contenuti per la notorietà del marchio

Anche se le campagne di brand awareness non aumentano rapidamente i ricavi, aumentano la consapevolezza, il ricordo e la visibilità del marchio. Di conseguenza, quando il vostro marchio viene riconosciuto, diventa più semplice per il vostro traguardo riconoscerlo al momento dell'acquisto.

Create contenuti che siano in sintonia con gli obiettivi, i valori e la missione della vostra azienda per aumentare la consapevolezza del marchio. Assicuratevi che sia coinvolgente per attirare il pubblico che ha bisogno di conoscerlo.

Ecco alcune metriche di performance cruciali da monitorare per le vostre campagne di brand awareness:

1. Visite e pagine visualizzate del sito web

Le visite al sito web indicano il numero di volte che gli utenti approdano sul vostro sito, riflettendo il traffico e l'interesse generale. Le visualizzazioni di pagina misurano invece il numero di pagine che gli utenti esplorano durante le loro visite.

Il monitoraggio di queste metriche offre informazioni sul coinvolgimento degli utenti e sull'interazione con i vostri contenuti. Un aumento del traffico organico o delle visite al sito web implica una maggiore esposizione e visibilità per un pubblico più ampio.

Inoltre, un numero maggiore di pagine visualizzate suggerisce che gli utenti esplorano più sezioni del vostro sito, indicando un maggiore coinvolgimento e interesse per i contenuti e le offerte del vostro marchio.

Monitorate le visualizzazioni delle pagine di destinazione chiave per vedere quanto il vostro contenuto attiri i visitatori e aumenti la visibilità e il riconoscimento del marchio.

2. Link in entrata (backlink) e menzioni di PR

I backlink, o link in entrata, sono link ipertestuali provenienti da altri siti web che indirizzano il traffico verso il vostro. Questi collegamenti possono avere un impatto positivo sulla SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca) di un sito, indicando credibilità, autorità e rilevanza per i motori di ricerca.

Un backlink riflette il modo in cui un altro sito web verifica l'applicabilità e la rilevanza del vostro contenuto e invoglia i lettori a visitare la vostra pagina. Questi collegamenti agiscono come voti di fiducia, aumentando l'autorevolezza del vostro sito e attirando traffico organico.

Monitorate il numero e la qualità di questi collegati utilizzando strumenti come SEMrush o Ahrefs. Analizzate i siti che vi collegano: sono pertinenti e rispettabili, da fare aumentare il traffico e le conversioni?

Le menzioni delle pubbliche relazioni, dai blog di settore alle principali testate giornalistiche, sono come megafoni per il vostro messaggio. Strumenti come Google Alert, Brand24 o Menzioni amplificano queste menzioni, rivelando preziose informazioni sulle prestazioni.

Iscrivetevi a questi strumenti e guardate chi parla, dove parla e cosa suscita coinvolgimento.

3. Condivisioni sociali

Si parla di condivisione sociale quando le persone condividono o ripubblicano un contenuto con la propria rete su piattaforme come Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ecc. La condivisione sociale aiuta ad aumentare la portata del contenuto, aumenta la visibilità e può portare più traffico al vostro contenuto originale.

Ogni condivisione sul vostro post agisce come un mini-voto. Ispezionate i contenuti che generano un alto numero di condivisioni per capire cosa risuona con il vostro pubblico.

Guardate oltre i numeri e concentratevi su chi condivide i vostri contenuti. Le persone o i gruppi che condividono i vostri contenuti sono importanti perché indicano l'eventuale pubblico che corrisponde al vostro profilo di cliente ideale (ICP).

Da fare: influencer del settore, clienti fedeli o potenziali nuovi clienti? Sapere questo rivela chi è il pubblico con cui i vostri contenuti hanno maggiore risonanza, guidandovi nel traguardo e nella forma dei contenuti futuri per ottenere migliori risultati in termini di KPI.

4. Tag e menzioni

Quando le persone taggano o menzionano il vostro marchio sui social media, ne parlano o fanno riferimento nei loro post o commenti.

Ad esempio, qualcuno tagga il vostro marchio in una foto condivisa o menziona il vostro marchio in un tweet o in un commento. Ogni menzione rafforza il vostro messaggio, mostrando chi sta parlando, dove e cosa fa presa sul pubblico.

È come un ciclo di feedback in tempo reale, che fornisce informazioni su quanto il vostro marchio susciti conversazioni naturali, aiutandovi a misurare la consapevolezza e il sentiment del marchio.

Un gran numero di menzioni, soprattutto se positive, indica che il vostro contenuto sta avendo una certa risonanza. Se gli influencer parlano di voi, l'autorevolezza del vostro marchio sta aumentando. Tuttavia, non ignorate le menzioni negative. Sono occasioni per migliorare e guadagnare fiducia.

5. Referral

I visitatori che arrivano sul vostro sito web facendo clic su un collegato da un altro sito web, da una piattaforma di social media o da qualsiasi altra fonte online oltre ai principali motori di ricerca sono referral. Si ottiene traffico di riferimento quando gli utenti vengono indirizzati al vostro sito da un altro sito web attraverso un link cliccabile.

Monitorando il traffico di referral, capirete quanto sono performanti il vostro marketing, le partnership, i backlink e la vostra presenza online in generale. Quando monitorate i referral, concentratevi su due metriche principali: il coinvolgimento e la conversione.

Per vedere come le persone interagiscono con i vostri contenuti, utilizzate Google Analytics per monitorare il traffico del sito web e il comportamento degli utenti in tempo reale, come la provenienza e il comportamento da fare. Per l'engagement sui social media, invece, utilizzate Facebook, Twitter Analytics e Instagram Insights.

Utilizzate collegamenti di monitoraggio unici per ogni contenuto o campagna di referral per misurarne accuratamente le prestazioni. Esaminate regolarmente i dati sui referral per identificare le tendenze, capire cosa funziona e modificare la strategia dei contenuti.

KPI per la gestione del coinvolgimento nel content marketing

La costruzione di una relazione coinvolgente e duratura tra il vostro marchio e i suoi follower è la fase successiva della vostra strategia di content marketing piano di marketing dei contenuti .

Da fare per valutare il coinvolgimento dei follower con il messaggio del vostro marchio? Al giorno d'oggi, le persone hanno tempi di attenzione più bassi, il che rende necessaria la creazione di contenuti degni di coinvolgimento.

Ecco perché è essenziale analizzare come le persone si impegnano con il vostro marchio, conducendo una campagna di engagement e osservando i seguenti KPI:

6. Tempo di permanenza sulla pagina

Google Analytics rivela il tempo che ogni visitatore trascorre sulla vostra pagina web. È un segnale chiaro di come il contenuto arriva al pubblico.

Se le persone passano molto tempo sui vostri contenuti, è un buon segno: sono interessanti e informativi. Non stressatevi se la frequenza di rimbalzo è alta; osservate attentamente alcune pagine per capire cosa sta succedendo.

Se i visitatori passano poco tempo sulle pagine dei prodotti, potrebbe essere un segnale di una navigazione fluida. Per i contenuti più lunghi, invece, è opportuno aggiungere dei ganci che attirino l'attenzione o migliorare la leggibilità per mantenere il coinvolgimento dei visitatori.

Supponiamo che abbiate un enorme post di 6000 parole sul blog che parla di software per il flusso di lavoro dei contenuti . Riceve 100.000 visualizzazioni mensili, ma le persone rimangono in media per 20-25 secondi. Per un post lungo, queste cifre indicano che il contenuto non suscita l'interesse del pubblico per l'argomento o lo stile di scrittura.

Il monitoraggio del tempo trascorso sui contenuti vi aiuta a migliorare la vostra strategia e a creare un legame più profondo con il vostro marchio, passaggio dopo passaggio.

7. Durata media della sessione

La durata media della sessione indica il tempo che gli utenti trascorrono su un sito web, un'app mobile o una piattaforma per sessione. Per calcolarla, si divide il numero totale di sessioni in un determinato periodo per la durata di tutte le sessioni.

Tempi medi più lunghi indicano che il pubblico è interessato e trova preziosi i contenuti, il che contribuisce a creare fedeltà al marchio, fiducia e relazioni più profonde con i clienti.

Monitorate i punti di caduta all'interno dei contenuti più lunghi. Ci sono sezioni specifiche che perdono interesse? Utilizzate queste informazioni per modificare il vostro approccio e aggiornare il contenuto con materiale più coinvolgente.

8. Valutazione dei tassi di clic (CTR)

I tassi di penetrazione dei clic tengono conto del numero di clic che un determinato link riceve rispetto alle visualizzazioni totali, valutando la differenza tra le visualizzazioni e i clic effettivi. Un CTR più alto aumenta il coinvolgimento del marchio, la generazione di lead o le vendite.

Tuttavia, un CTR basso non è la fine del mondo. Osservate attentamente il contesto. Da fare: le CTA devono essere posizionate meglio o più chiare?

Utilizzate i dati del CTR per identificare le aree che necessitano di miglioramenti, sperimentando test A/B su varie CTA e formati per migliorare i livelli di coinvolgimento.

9. Registrazioni alla newsletter

Quando qualcuno si iscrive alla vostra newsletter, vuole saperne di più sulla vostra azienda. Significa anche che si fidano del vostro marchio. Un aumento dell'elenco degli iscritti indica che la vostra attuale strategia di crescita aziendale funziona.

Monitorate i numeri delle registrazioni attraverso le campagne, i social media o le pagine web dalla vostra dashboard di controllo dell'invio delle email. Analizzate i temi e le piattaforme, i dati demografici e gli interessi di queste registrazioni per capire il vostro pubblico ideale e adattare i contenuti di conseguenza.

I commenti sono le piccole, ma intense conversazioni che il vostro contenuto suscita: più i commenti sono significativi e positivi, meglio è per il marchio.

Monitorate il numero totale di commenti su tutte le piattaforme e i tipi di contenuto. Un volume elevato indica coinvolgimento, mentre un volume basso potrebbe segnalare disinteresse. Identificate i temi, le domande e le richieste ricorrenti nei commenti per ottenere informazioni più approfondite.

Questo rivela le lacune nella strategia dei contenuti e le opportunità di rispondere direttamente alle esigenze del pubblico. Utilizzate questi dati per affinare gli argomenti futuri, rispondere alle preoccupazioni e personalizzare l'UVP (Unique Value Proposition) del vostro marchio.

KPI per migliorare la lead generation e il commerciale con il content marketing

Le campagne di lead generation sono fondamentali perché portano potenziali prospettive commerciali all'azienda. Ecco alcuni indicatori di performance chiave del content marketing da monitorare durante le campagne di lead generation:

11. Costo di acquisizione del cliente (CAC)

Il costo di acquisizione dei clienti (CAC) riguarda tutto il marketing, non solo i contenuti, per ottenere nuovi clienti. Mostra quanto si deve investire per acquisire nuovi clienti in modo costante.

Per prima cosa, bisogna capire l'equazione del CAC. Calcolate il CAC dividendo i costi commerciali e di marketing per il numero di nuovi clienti acquisiti in un determinato periodo.

Per calcolare il costo di acquisizione dei clienti (CAC), considerate i costi di marketing e commerciali, compresi i lavori richiesti, le promozioni, le campagne e le attività di vendita. Impostate un periodo di tempo specifico per i vostri calcoli.

Quindi, fate il conto di quanti nuovi clienti avete acquisito. Assegnate i costi collegati all'acquisizione dei clienti, come la pubblicità, software per il marketing dei contenuti e gli stipendi del team. Scegliete una formula (di solito i costi totali di acquisizione divisi per i nuovi clienti) per il calcolo del CAC.

Monitorare il CAC tra i formati dei contenuti, i canali e le campagne. Identificate le fonti di nuovi clienti più efficaci dal punto di vista dei costi per capire quali contenuti hanno una maggiore risonanza sul vostro traguardo e favoriscono le conversioni.

12. Numero di abbonati

Gli abbonati si iscrivono volentieri per ricevere regolarmente aggiornamenti, newsletter o contenuti da parte vostra.

Si tengono attivamente informati su novità, offerte o aggiornamenti fornendo i loro dati di contatto, come l'indirizzo email o i canali di comunicazione preferiti.

Monitorate l'acquisizione di abbonati da diversi canali (organici, a pagamento, referral) e tipi di contenuto (post sul blog, email, social media). Identificate i periodi di rapido aumento o di calo inaspettato per capire come i vostri lavori richiesti hanno generato lead e cosa funziona con il vostro pubblico.

13. Risposte al modulo

La compilazione dei moduli indica un impegno attivo da parte dei potenziali clienti e ha la funzione di indicatori di performance chiave (KPI) nelle campagne di content marketing. Rafforzano la strategia dei contenuti e raccolgono informazioni su un potenziale cliente.

Monitorate la percentuale di utenti che iniziano e completano i moduli. Basse percentuali di completamento indicano che le domande necessitano di contenuti più chiari e pertinenti o di una migliore progettazione dei moduli. Analizzate quali moduli funzionano meglio per capire quali contenuti favoriscono il coinvolgimento e la raccolta di dati preziosi.

Esaminate le risposte per analizzare le risposte comuni, i temi ricorrenti e gli schemi. Da fare per rivelare i valori, i punti dolenti e le aspettative di contenuto del vostro pubblico.

14. Costo per Lead (CPL)

Il costo per lead (CPL) mostra quali contenuti funzionano meglio e su quali piattaforme. Dividete la spesa totale di marketing (creazione, distribuzione, promozione) per il numero di lead generati in un periodo specifico.

Monitorate ogni CPL tra diversi formati di contenuto, canali e campagne. Confrontate il CPL con metriche come i tassi di click-through e di conversione per identificare i colli di bottiglia nel vostro funnel.

Sulla base di queste informazioni, ottimizzate la vostra strategia per generare lead: investite di più in contenuti di alta qualità, perfezionate le aree a bassa performance e date priorità ai formati che convertono in modo efficiente.

15. Valutazioni di conversazione

La valutazione dei tassi di conversione si basa sul numero di persone che reagiscono positivamente alle vostre campagne.

In che modo i diversi formati (blog, ebook, webinar) convertono i membri del pubblico in azioni specifiche (acquisti, scarichi, registrazioni) per determinare quale tipo di contenuto ha la maggiore "attrattiva"

Il monitoraggio delle conversioni rivela quanti referral si trasformano in clienti paganti. Monitorate il numero di persone che arrivano sul vostro sito web o sulla vostra piattaforma da una fonte di riferimento e quante compiono l'azione desiderata (ad esempio, l'acquisto o l'iscrizione a una newsletter).

Segmentate i dati del pubblico in base a dati demografici, interessi e fasi del viaggio. Analizzate i tassi di conversione per ogni segmento, per capire quali contenuti risuonano con ciascuno di essi e perfezionare il vostro traguardo per ottenere risultati ottimali.

Ruolo dei KPI nella fidelizzazione attraverso il content marketing Forbes afferma che investire nella fidelizzazione dei clienti attuali è cinque volte meno costoso che attrarre nuovi clienti. I seguenti KPI dimostrano l'importanza reale di una campagna di fidelizzazione:

16. Tasso di fidelizzazione dei clienti (CRR)

La percentuale di utenti che smettono di fare affari con la vostra azienda dopo il primo acquisto definisce il CRR.

Stimate il churn dividendo il numero di clienti persi in un periodo per il numero totale di clienti all'inizio del periodo stesso. Questo rivela il tasso con cui i contenuti non riescono a coinvolgere i clienti esistenti.

Analizzate il comportamento dei clienti prima e dopo il churn. Identificate i modelli di consumo dei contenuti, i livelli di coinvolgimento e le ultime interazioni per capire dove i vostri contenuti non riescono a soddisfare le esigenze dei clienti.

Utilizzate le informazioni sul churn per personalizzare i contenuti per i clienti esistenti. Rispondete ai loro punti dolenti con temi, formati e inviti all'azione pertinenti.

17. Valore di vita del cliente (CLV)

Il valore del ciclo di vita del cliente è un valore kPI del marketing dei contenuti che calcola il ricavo totale che dovreste aspettarvi da un singolo client nel corso della vostra partnership.

Per calcolare il CLV, si stimano le entrate di un cliente moltiplicando il suo valore medio di acquisto per il numero medio di acquisti in un anno, quindi moltiplicando il tutto per la durata media della sua permanenza come cliente.

18. Espansione MRR (ricavi ricorrenti mensili)

Il MRR di espansione da clienti esistenti si riferisce al guadagno extra del vostro prodotto derivante da upsell, cross-sell e componenti aggiuntivi.

Analizzate le entrate mensili aggiuntive generate dai clienti esistenti attraverso upsell, cross-sell e componenti aggiuntivi per scoprire chi è impegnato con il vostro marchio e ricettivo alla fidelizzazione.

Identificate ciò che fa triggerare i vostri clienti a spendere di più. Si tratta di offerte di contenuti esclusivi, raccomandazioni personalizzate o modelli di prezzo strategici? Gli approfondimenti ottenuti aiuteranno voi e il vostro team a replicare l'esito positivo e a traguardare i lavori richiesti per l'upsell.

19. Punteggio netto di promozione

Il Net Promoter Score (NPS) è un KPI che misura la fedeltà e la soddisfazione del pubblico di riferimento. In genere, utilizza una scala per misurare le loro risposte.

Chiedete al vostro pubblico: "Su una scala da 0 a 10, quanto è probabile che raccomandiate i nostri contenuti ad altri?" Semplice e diretto, rivela la risonanza dei contenuti e la loro fidelizzazione.

Raggruppate i clienti in tre gruppi in base alle risposte: Promotori (punteggio 9-10), Passivi (punteggio 7-8) e Detrattori (punteggio 0-6). Calcolate l'NPS sottraendo i detrattori dai promotori. Il punteggio percentuale risultante può variare da -100 a +100, indicando il sentimento e la fedeltà dei clienti nei confronti del marchio.

Monitorate l'NPS su vari tipi di contenuto, piattaforme e dati demografici. Identificate i promotori appassionati e i detrattori frustrati, poiché i primi convalidano i vostri lavori richiesti e i secondi indicano sport ciechi.

Affrontate i problemi necessari in base al feedback e perfezionate la strategia dei contenuti.

20. Valutazione degli acquisti ripetuti

Questo KPI calcola la percentuale di acquisti ripetuti da parte dei clienti rispetto alla vostra clientela complessiva. Questo indicatore indica in generale il vostro commit e misura la fidelizzazione dei clienti.

Dividete il numero di clienti che effettuano acquisti ripetuti entro un determinato periodo di tempo per il numero totale di clienti. Ciò rivela la percentuale di clienti che il vostro contenuto riesce a trasformare in acquirenti a lungo termine.

Monitorate il comportamento di acquisto ripetuto tra diversi tipi di contenuto, canali e campagne. Individuate i temi, i formati e le offerte che risuonano maggiormente con i vostri clienti abituali, per capire quali contenuti favoriscono la fedeltà e il coinvolgimento continuo.

Come monitorare i KPI del Content Marketing?

Ricordate che i dati da soli non sono un tesoro: la qualità degli insight che scoprite è fondamentale. Quindi, approfondite e analizzate a fondo i vostri insight. ClickUp cambia il modo di monitorare i KPI del content marketing. Passa da fogli di calcolo sparsi e strumenti isolati a un centro di comando unificato e orientato all'azione.

Come un sistema all-in-one software per il project management che favorisce il lavoro di squadra, ClickUp consente di ideare, monitorare i KPI, organizzare e collaborare alle attività di marketing.

Esplorate potenti funzionalità come Obiettivi, Lavagne online e Documenti. Grazie a campi personalizzabili, dashboard, reportistica e modelli di monitoraggio dei KPI precostituiti, ClickUp consente di monitorare efficacemente i KPI del marketing dei contenuti.

Obiettivi di ClickUp

Impostate le vostre metriche e raggiungetele con ClickUp Obiettivi di ClickUp è un potente strumento per il monitoraggio dei KPI. Iniziate con l'impostazione di un "Obiettivo" Definite con precisione il risultato che desiderate con questo obiettivo, assicurandovi che segua i criteri SMART: Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Limitato nel tempo.

Determinare le metriche che meglio misurano lo stato di avanzamento dell'obiettivo. Assicuratevi che le metriche siano specifiche e perseguibili, cancellando le informazioni chiare sulle vostre prestazioni.

Per ogni KPI, create un traguardo all'interno del vostro obiettivo. Specificate il livello di raggiungimento desiderato per ogni metrica nell'arco di tempo dell'obiettivo. ClickUp consente di impostare diversi tipi di traguardo.

È possibile personalizzare le metriche scelte per monitorare gli oggetti:

Numero: Creare un intervallo di numeri e monitorare gli aumenti o le diminuzioni tra di essi

Creare un intervallo di numeri e monitorare gli aumenti o le diminuzioni tra di essi Vero/Falso: Utilizzare una casella di controllo Da fare/Non fare per contrassegnare il traguardo completato

Utilizzare una casella di controllo Da fare/Non fare per contrassegnare il traguardo completato Valuta: Impostare un Obiettivo monetario e tenere traccia di eventuali aumenti o diminuzioni

Impostare un Obiettivo monetario e tenere traccia di eventuali aumenti o diminuzioni Task: Traccia il completamento di una singola attività o di un intero Elenco

ClickUp offre vari modi per monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei traguardi. Utilizzate le barre di avanzamento per rappresentare visivamente la percentuale di completamento di ciascun traguardo. Esplorate i grafici e le tabelle per visualizzare le tendenze e le prestazioni nel tempo.

Utilizzate la sezione ClickUp Dashboard per combinare vari obiettivi e traguardi in un'unica panoramica.

Trovate immediatamente i dati di cui avete bisogno con i widget delle dashboard di ClickUp

Verificate regolarmente il vostro stato e analizzate i dati raccolti dai vostri KPI. Identificate le aree di miglioramento e modificate le vostre strategie di conseguenza.

Il ClickUp Reportistica le funzionalità/funzione di ClickUp forniscono informazioni preziose per aiutarvi a prendere decisioni basate sui dati.

Maggiori informazioni sulle prestazioni del team con i reportistici di ClickUp

Collaborate con il vostro team assegnando le attività attraverso la funzione Attività di ClickUp e monitorare lo stato degli obiettivi condivisi. Scegliete dalla nostra libreria di oltre 1000 modelli di piano di marketing strategico per suddividere in un unico posto i budget, gli obiettivi e altri KPI critici del contenuto.

Organizzate il vostro lavoro, gestite i progetti e automatizzate le attività ricorrenti con ClickUp

Iscrivetevi gratis oggi stesso e migliorate le prestazioni e gli obiettivi di monitoraggio del vostro team!