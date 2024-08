Brainstorming dei contenuti: Tecniche per ideare e dare priorità alle idee

Un buon contenuto è la chiave per entrare in connessione con il vostro pubblico di riferimento; se volete catturare e mantenere la loro attenzione, la vostra strategia di contenuti deve essere perfetta.

Tuttavia, nonostante la vostra creatività o le capacità del vostro team di marketing, potreste trovarvi a volte in difficoltà nel trovare grandi idee. È difficile mantenere un flusso costante di idee creative, ma c'è sempre bisogno di contenuti freschi e coinvolgenti: la lotta è reale.

Il brainstorming dei contenuti affronta questa sfida riunendo prospettive e idee diverse per creare contenuti. Si tratta di un lavoro richiesto dal team in cui tutti condividono idee, stimolano la creatività e creano contenuti innovativi.

Vi mostreremo come migliorare la vostra strategia dei contenuti e superare il blocco della creatività prima di quanto pensiate. Vi presenteremo anche un pratico strumento che vi aiuterà nelle vostre sessioni di brainstorming sui contenuti.

I vantaggi del brainstorming sui contenuti

Il brainstorming è un processo creativo in cui le persone si riuniscono e condividono il maggior numero possibile di idee per risolvere un particolare problema. Nel brainstorming di contenuti, questo esercizio collaborativo viene terminato per generare idee di contenuto. L'obiettivo è generare molte idee senza raffinarle in questa fase.

Una sessione di brainstorming consente a voi e al vostro team di condividere liberamente le idee creative in un arco di tempo stabilito, promuovendo un flusso libero di pensieri. Incoraggia il pensiero creativo e la risoluzione di problemi innovativi. Sebbene l'ideale sia svolgere questa attività in team per ottenere il massimo impatto, il brainstorming sui contenuti può essere terminato anche individualmente.

Le sessioni di brainstorming per le idee sui contenuti possono avere molti vantaggi:

1. Generare idee

L'elaborazione di nuove idee è il fulcro di tutte le attività di brainstorming . Riunisce idee uniche di persone con processi di pensiero diversi. Queste sessioni possono essere utili per la generazione di idee, poiché in questa fase non viene respinta nessuna idea e tutto va bene. Avere un lungo elenco di idee in poco tempo aiuta a selezionare quelle da sviluppare ulteriormente.

2. Collaborare meglio con il proprio team

Il brainstorming con i colleghi o con le parti interessate vi fornisce un elenco di idee attuabili su cui lavorare. Quando collaborano persone con competenze diverse, come quelle relative al contenuto, al design o al marketing, possono far emergere idee interessanti che una sola persona non potrebbe pensare.

3. Esplorare diversi punti di vista

Non esistono due persone che pensano allo stesso modo su una stessa cosa. Dare spazio a diversi POV (punti di vista) permette di estrarre le idee migliori da tutte le menti, dando vita a contenuti più interessanti e diversificati.

4. Tenere il passo con il mercato

Un risultato diretto delle sessioni di brainstorming di gruppo è che potete valutare il mercato attuale per tutte le idee di tendenza e incorporarle nella vostra strategia di contenuti.

In questo modo, sarete sempre al passo con le tendenze del mercato e con gli ultimi sviluppi strategici.

5. Prendere decisioni migliori

Una decisione presa dopo una consultazione approfondita è migliore di una presa isolatamente.

Il brainstorming ci permette di guardare le cose da tutte le angolazioni, raccogliendo spunti da diverse prospettive. È come attingere a un bacino di conoscenze, che pone le basi per un processo decisionale più intelligente.

Il brainstorming diventa uno strumento potente per dare forma a decisioni complete, sfumate e, in ultima analisi, più efficaci, considerando tutte le possibili sfaccettature.

6. Essere più creativi

Il brainstorming, da soli o in gruppo, può sbloccare il processo creativo incoraggiando un flusso libero di tutte le idee possibili. Si generano più innovazioni non limitandosi alle "sole buone idee" e dando a se stessi (e agli altri partecipanti) l'autorizzazione a pensare fuori dagli schemi.

Ora sapete quanto sia vantaggioso il brainstorming sui contenuti per le aziende e per ogni membro coinvolto. L'esercizio di brainstorming può far emergere pensieri unici e graficare il corso del contenuto.

Ricordate che la strategia è importante quanto la creazione dei contenuti, se non di più. La costruzione di una roadmap dei contenuti vi permetterà di affrontare la creazione dei contenuti in modo sistematico.

Metodi di brainstorming dei contenuti

Da fare per implementare una strategia di brainstorming dei contenuti processo sul vostro posto di lavoro? Vediamo alcune delle diverse idee e metodi di brainstorming sui contenuti che potete provare:

1. Utilizzare l'IA (Intelligenza Artificiale)

L'intelligenza artificiale è in grado di leggere e analizzare gli schemi più velocemente degli esseri umani.

Se siete bloccati in una situazione di stallo creativo, gli strumenti di IA possono aiutarvi a generando schemi per i contenuti , suscitare idee creative o suggerire argomenti. Se l'IA non è all'altezza, sperimentate con prompt diversi fino a far fluire il flusso creativo. Per ottenere i migliori risultati, aggiungete il vostro tocco creativo alle idee generate dall'IA.

ClickUp AI

è uno straordinario strumento di IA che fornisce risultati creativi di alta qualità per diversi casi d'uso. È in grado di ideare strategie di contenuto fuori dagli schemi e di aiutarvi a migliorare i vostri testi attuali rendendoli più concisi, chiari e coinvolgenti.

utilizzare ClickUp AI assistente di scrittura _per elevare la vostra scrittura

ClickUp AI è il miglior partner per il brainstorming che aiuta con:

Strategia di campagna : Costruire strategie di campagna in pochi minuti per la vostra prossima grande spinta di marketing

: Costruire strategie di campagna in pochi minuti per la vostra prossima grande spinta di marketing Scrittura di sondaggi : Creare domande intuitive in pochi istanti per raggiungere più velocemente i vostri obiettivi

: Creare domande intuitive in pochi istanti per raggiungere più velocemente i vostri obiettivi Tagline di marketing : Amplificare il vostro pensiero creativo con il supporto di uno strumento altamente creativo per le tagline di marketing

: Amplificare il vostro pensiero creativo con il supporto di uno strumento altamente creativo per le tagline di marketing Argomenti dei contenuti: generare idee per blog e video in modo da poter raggiungere rapidamente i vostri obiettiviscalare la produttività dei contenuti* **Oltre a generare idee, può anche aiutarvi a strutturare la prima bozza del vostro blog, facendovi risparmiare tempo prezioso, e a creare un'idea per il vostro blog sviluppare un grande database di contenuti in un breve periodo

Grazie a questo partner di fiducia, potrete ottenere molto di più dal vostro piani di contenuto .

2. Disegnare mappe mentali

Mappe mentali su ClickUp

Le immagini parlano dove le parole falliscono. Utilizzate le immagini per sviluppare nuove idee di contenuto e per collegare meglio i punti.

È possibile utilizzare le mappe mentali per tracciare connessioni tra idee già sviluppate a metà e portarle a completamento. Da fare utilizzando un semplice foglio di carta e disegnando una mappa mentale.

Tuttavia, Da fare in maniera più efficace con

strumenti per la Mappa Mentale

come le mappe mentali di ClickUp, che hanno funzionalità/funzione come i nodi da trascinare per mappare il flusso di lavoro o collegare le idee. Questi strumenti vi aiuteranno a collegare i punti e a elaborare strategie infallibili.

È possibile utilizzare la modalità "vuoto" o "attività" in base alle proprie esigenze ed esercitare il cervello.

Inoltre, provate Lavagne online ClickUp che offrono un modo eccellente per svolgere la stessa attività collaborando con il team. È possibile scegliere tra un modello di lavagna online preesistente o crearne uno proprio. È possibile aggiungere immagini, file, ecc. alla lavagna online utilizzando ClickUp Documenti. Ecco un esempio di una lavagna Modello di ClickUp che potete usare per mappare tutte le vostre idee e presentarle visivamente:

Visualizzate le relazioni tra ogni fase del vostro progetto con il modello di mappa mentale vuota per lavagna online di ClickUp

3. Ricerca sui concorrenti

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image14-1.png Il modello di analisi competitiva di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a comprendere la concorrenza sul mercato.

https://app.clickup.com/signup?template=t-193317120&\_gl=1\*1v1jqto\*\_gcl\\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Fare ricerche sui vostri concorrenti vi aiuta a tenere il passo con le loro strategie di marketing e a rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del mercato. Utilizzare strumenti di ricerca sulla concorrenza per scoprire tutto, dall'email marketing dei concorrenti alle strategie SEO.

ClickUp vi aiuta a sfruttare la ricerca sulla concorrenza per analizzare le strategie di esito positivo e rimanere davanti alla concorrenza. Modello di analisi competitiva di ClickUp vi aiuta con:

Analisi della concorrenza : Ottenere informazioni sul panorama dei concorrenti e coprire il terreno per le potenziali minacce

: Ottenere informazioni sul panorama dei concorrenti e coprire il terreno per le potenziali minacce Crescita ed espansione : Scoprire le aree che hanno un potenziale di crescita e di espansione

: Scoprire le aree che hanno un potenziale di crescita e di espansione Punto di vista unico: Capire come differenziare il proprio prodotto o servizio dagli altri presenti sul mercato

4. Utilizzare i modelli di brainstorming

A volte abbiamo bisogno di un piccolo aiuto per avviare il processo di brainstorming. Questa spinta può arrivare sotto forma di modelli di brainstorming. Usare modelli di brainstorming è come usare uno stencil per organizzare meglio i pensieri.

ClickUp mette a disposizione un intervallo di modelli di brainstorming per riempire i vostri calendario dei contenuti , come ad esempio:

Modello di brainstorming di idee : Si tratta di un semplice modello che aiuta a fare brainstorming e ad elencare le idee sui contenuti in modo collaborativo con il team

: Si tratta di un semplice modello che aiuta a fare brainstorming e ad elencare le idee sui contenuti in modo collaborativo con il team Modello dei suggerimenti per il brainstorming : Si concentra sui principi fondamentali per educarvi ai migliori consigli per il brainstorming e l'organizzazione

: Si concentra sui principi fondamentali per educarvi ai migliori consigli per il brainstorming e l'organizzazione Brainstorming aziendale: Permette di suddividere il brainstorming in quattro categorie: ciò che amate, ciò che conoscete, ciò di cui il mondo ha bisogno e ciò per cui le persone pagherebbero

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-11.09.53-AM.png Il brainstorming è una parte essenziale di qualsiasi esito positivo aziendale. È un ottimo modo per trovare idee e soluzioni innovative.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200540572&\_gl=1\*1895vg7\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

5. Creare una cartella di idee a portata di mano

Generare idee creative in modo costante può essere una sfida per chiunque. Ci sono giorni in cui non ci sentiamo creativi o siamo semplicemente stanchi e non riusciamo a trovare qualcosa di nuovo. Quindi, affidarsi esclusivamente alle idee spontanee potrebbe non essere sempre utile.

Invece, organizzate regolarmente sessioni di brainstorming con il vostro team di content marketing. Tenete una cartella a portata di mano in cui voi e il vostro team raccogliete i post e le campagne di blog d'impatto o annotate le idee da utilizzare in seguito. Archiviate in questa cartella tutto ciò che vi colpisce, indipendentemente dalla rilevanza immediata.

Potete usare questa cartella come punto di riferimento ogni volta che volete creare qualcosa di nuovo e avete bisogno di un po' di ispirazione. Considerate di aggiungere a questo file anche il feedback e il coinvolgimento dei clienti.

6. Ricerca sull'opinione dei clienti

Quando si creano contenuti, l'obiettivo è entrare in contatto con i clienti e incrementare l'attività aziendale. E poiché il punto di vista dei clienti è parte integrante dell'ideazione e della definizione delle priorità dei contenuti, perché non coinvolgere anche loro?

Prima di fare un brainstorming di nuove idee, un ottimo punto di partenza è scoprire cosa hanno da dire i vostri clienti sul vostro marchio. Cercate nelle sezioni dei commenti dei post più quotati, sfogliate le recensioni online, spulciate i ticket del supporto clienti e fate dei sondaggi tra i clienti.

Al termine di questa ricerca, capirete meglio le esigenze dei vostri clienti e sarete in grado di soddisfarle con la vostra strategia di contenuti. Inoltre, ricordate di esplorare piattaforme come Quora e Reddit Da fare ricerche sulle parole chiave e scoprire di cosa parla il vostro target.

7. Lasciatevi andare a un'ideazione rapida

A volte la spontaneità può venir meno. Ecco perché una rapida ideazione tecnica di ideazione rapida può rivelarsi efficace in molte istanze.

Da fare è avviare un timer o un cronometro e concedere a voi stessi o al vostro team un breve lasso di tempo, ad esempio cinque minuti. Durante questo tempo, pensate a quante più idee possibili e continuate ad annotarle senza preoccuparvi di approfondirle. Sarete sorpresi dai risultati ottenuti con questo esercizio.

Come attività di gruppo, lo stesso lavoro può essere svolto in turni in cui tutti si alternano nel proporre idee, una dopo l'altra. Seguite un cerchio in senso orario o antiorario, con ogni persona che contribuisce in modo spontaneo, e in pochi minuti avrete pronti lunghi elenchi di pensieri interessanti.

8. Costruire sulle idee degli altri

A volte basta una piccola intuizione da parte di qualcun altro per completare quel pensiero brillante a cui stavate lavorando. Avete tutto, tranne quella piccola cosa che manca, e arriva qualcun altro ad aiutarvi a completarla.

Con questa tecnica, dovete chiedere a tutti di scrivere le loro idee su carta o su un documento Google condiviso. Queste idee vengono passate a una persona dopo l'altra, ognuna delle quali aggiunge qualcosa all'idea originale.

Continuate così finché tutti i componenti del team non avranno aggiunto qualcosa al documento. Il risultato? Una rete di idee e contributi che sarebbe difficile da creare individualmente.

9. Cercate le vostre prestazioni precedenti

Qual è un buon modo per migliorare le prestazioni? Imparando dal passato.

Prima di lanciare nuovi contenuti, prendetevi un momento per rivedere ciò che ha risuonato con il vostro pubblico e ciò che non ha colpito nel segno.

Scoprite perché. È stato un argomento specifico, uno stile di scrittura o qualcos'altro a catturare il loro interesse? Questa intuizione guiderà il vostro approccio a questo nuovo progetto.

10. Chiedete al vostro pubblico

Dato che state creando per il vostro pubblico, cosa c'è di meglio che ricevere idee sui contenuti direttamente da loro?

Anche se studiare i feedback e le recensioni dei clienti è un'ottima cosa, non c'è niente di meglio che interagire direttamente con i clienti per ottenere spunti. Non sempre è possibile parlare con i clienti, ma è possibile contattarli e chiedere loro cosa vogliono vedere in futuro. Un buon modo per farlo è chiedere suggerimenti sui contenuti alla fine di un post sul blog, di un video o di un post sui social media.

Un altro modo è quello di cercare nei contenuti pubblicati i commenti e le domande del pubblico. Questo metodo garantisce buoni risultati, in quanto si scoprono i reali input del pubblico.

Come dare priorità e punteggio alle idee di contenuto

Avete lavorato sodo e fatto brainstorming con esito positivo. Ora che avete tutte le idee, è il momento di assegnare loro una priorità e un punteggio.

Ricordate che, anche se ogni idea può sembrare attraente, dovreste selezionare solo quelle che si adattano perfettamente. Fate spazio alle idee migliori e tagliate quelle che non sono in linea con il vostro marchio.

Stabilite le priorità delle vostre idee utilizzando questi semplici passaggi proattivi:

1. Definizione degli obiettivi

Iniziate con l'impostazione di obiettivi chiari per il vostro brainstorming sui contenuti. Scoprite cosa volete ottenere e come la vostra strategia di marketing dei contenuti può aiutarvi.

Da fare, stabilire criteri di esito positivo per valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti. Questo aiuta a eliminare le idee sbagliate che non sono immediatamente utili.

2. Assegnare un punteggio alle idee

È un modo oggettivo per scegliere l'oggetto perfetto. Stabilite dei criteri per assegnare un punteggio a ogni idea selezionata in base a rilevanza, economicità, fattibilità, potenziale, lavoro richiesto, originalità, urgenza e altro ancora.

Questo esercizio vi allontana da complicate interpretazioni soggettive, fornendovi una solida base per analizzare se un'idea vale la pena di essere perseguita.

3. Analizzare la domanda e la concorrenza

Una volta ottenuta una rosa di idee di contenuto preferite, classificatele in base all'impatto previsto.

Da fare, è necessario analizzare:

Il volume di ricerca per gli argomenti identificati e il tipo di contenuto che si classifica per essi

Da cosa stanno facendo i concorrenti per questi argomenti e come si comportano i loro contenuti

Quali sono i contenuti che hanno maggiore risonanza con il vostro pubblico

Quali argomenti stanno già generando traffico di ricerca organico per voi

La rilevanza di ciascun argomento per il vostro target di riferimento

Altre tendenze o idee di mercato che possono avere un ruolo

Il vostro finale elenco di priorità dipenderà anche dai vostri KPI: il contenuto deve generare lead, creare engagement o spingere all'acquisto? Puntate al traffico o alle conversioni?

4. Test e validazione

Ora che la priorità del contenuto è stata stabilita, è il momento di metterla alla prova. Potete convalidare le vostre idee attraverso sondaggi, campagne, prototipi, contenuti, interviste e sperimentazioni. In questo modo si può avere una visione rapida del potenziale dell'idea prima di investire risorse preziose per darle vita, soprattutto se si tratta di un pezzo che richiede molte risorse come una serie di video.

Per quanto riguarda i contenuti a basso costo, come blog, post sui social media, email, ecc., convalidateli analizzando le loro prestazioni in modo costante per imparare ciò che funziona bene, in modo da poterne fare di più.

Usate ClickUp per la vostra prossima sessione di brainstorming

Il brainstorming dei contenuti richiede tempo e pazienza. Può essere mentalmente estenuante, ma è una delle attività più entusiasmanti per un team, in grado di usufruire di possibilità creative inaspettate per la vostra azienda.

Con il giusto tecniche di brainstorming e strumenti, lo sviluppo di un piano dei contenuti non deve più essere scoraggiante. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e usufruisci degli strumenti per stimolare l'ispirazione, generare idee e iniziare bene la tua strategia di contenuti.