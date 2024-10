50 migliori prompt di ChatGPT per la scrittura

La scrittura alimentata dall'IA ha trasformato completamente la creazione di contenuti: non è più necessario fissare una pagina bianca per ore. Che siate scrittori esperti, marketer con scadenze ravvicinate o persone che lottano contro un blocco creativo, strumenti come ChatGPT sono diventati dei co-scrittori digitali.

Ma non è tutto unicorni e arcobaleni.

Ci siamo passati tutti: quei momenti frustranti in cui l'IA produce qualcosa di generico o, peggio, manca completamente il bersaglio. Non tutti se ne rendono conto: la scrittura alimentata dall'IA non consiste nel lasciare che sia la macchina a dirigere lo spettacolo. Si tratta di guidarla bene

È qui che entra in gioco il potere dei prompt di ChatGPT ben fatti per la scrittura. Il prompt giusto può trasformare l'IA nel vostro partner di scrittura definitivo, mentre uno vago può lasciarvi con contenuti insipidi e poco ispirati.

In questo articolo, esploreremo i vantaggi dei prompt di ChatGPT per la scrittura, condividendo Suggerimenti di ChatGPT per ottenere risultati migliori e discutere di come gli strumenti di IA possano semplificare il flusso di lavoro della scrittura.

Cosa sono i prompt di scrittura di ChatGPT?

Un prompt di scrittura è un'istruzione specifica che date a ChatGPT per generare contenuti su misura per le vostre esigenze.

Ad esempio: Può essere semplice come "Scrivi un post introduttivo sull'IA nell'istruzione" o dettagliato come "Crea una campagna email persuasiva per il lancio di un prodotto destinato ai titolari di piccole aziende"

I prompt forniscono le basi per aiutare ChatGPT a fornire contenuti coerenti, pertinenti e coinvolgenti, basati sul caso d'uso rilevante .

In sostanza, i prompt sono il vostro modo di comunicare con lo strumento IA, guidandolo verso l'output desiderato. Ingegneria del prompt o l'abilità di creare la giusta impostazione dei prompt di ChatGPT, è il nome del gioco. Che siate alla ricerca della creatività, dell'accuratezza tecnica o di una via di mezzo, imparare a creare prompt ChatGPT efficaci può trasformare il vostro approccio alla scrittura.

Benefici di un buon prompt dell'IA per la scrittura

Padroneggiare l'arte del prompt è essenziale per massimizzare il valore di ChatGPT nel flusso di lavoro della scrittura. La qualità dei prompt ha un impatto diretto sulla qualità delle risposte ottenute dall'IA. Questo perché il modello di apprendimento automatico impara dai prompt e migliora a ogni istanza.

Ecco i benefici chiave di un buon prompt dell'IA per la scrittura:

Aumenta la creatività : ChatGPT può aiutarvi a fare brainstorming e a generare idee creative che potreste non aver considerato. Questo è particolarmente utile per generare contenuti nuovi, dato che la maggior parte delle persone ha le stesse idee sulle piattaforme dei social media più popolari

: ChatGPT può aiutarvi a fare brainstorming e a generare idee creative che potreste non aver considerato. Questo è particolarmente utile per generare contenuti nuovi, dato che la maggior parte delle persone ha le stesse idee sulle piattaforme dei social media più popolari Risparmia tempo : Con un prompt ChatGPT ben strutturato, è possibile ricercare informazioni , generare schemi, scrivere prime bozze e persino creare interi post per il blog in pochi minuti

: Con un prompt ChatGPT ben strutturato, è possibile ricercare informazioni , generare schemi, scrivere prime bozze e persino creare interi post per il blog in pochi minuti Provvede a nuove prospettive : Ottiene idee creative da diverse angolazioni o punti di vista che possono migliorare la profondità della vostra scrittura

: Ottiene idee creative da diverse angolazioni o punti di vista che possono migliorare la profondità della vostra scrittura Aiuta a superare il blocco dello scrittore: Quando siete bloccati, alcuni prompt di ChatGPT ben ponderati possono aiutarvi a riaccendere la creatività e a far progredire la vostra scrittura

Come prompt ChatGPT per la scrittura

Un prompt efficace va oltre il porre domande: si tratta di essere specifici, cancellati e intenzionali. Con i prompt giusti, ChatGPT può diventare un partner prezioso per il brainstorming di idee, il perfezionamento delle bozze, la generazione di nuovi contenuti e il superamento del blocco dello scrittore.

Ecco alcuni punti chiave da ricordare:

Siate specifici : Più dettagliato è il prompt di ChatGPT, più mirata sarà la risposta. Ad esempio, invece di "Scrivi un post sul blog sull'IA per le aziende", provate a "Scrivi un'introduzione per un post sul blog sui vantaggi dell'IA per le piccole imprese con un tono di conversazione e con esempi pertinenti"

: Più dettagliato è il prompt di ChatGPT, più mirata sarà la risposta. Ad esempio, invece di "Scrivi un post sul blog sull'IA per le aziende", provate a "Scrivi un'introduzione per un post sul blog sui vantaggi dell'IA per le piccole imprese con un tono di conversazione e con esempi pertinenti" Includere il contesto : Più contesto e dettagli pertinenti si forniscono, meglio l'IA capirà le vostre esigenze. Ad istanza, includete chi è il vostro traguardo o il tono che state cercando di ottenere

: Più contesto e dettagli pertinenti si forniscono, meglio l'IA capirà le vostre esigenze. Ad istanza, includete chi è il vostro traguardo o il tono che state cercando di ottenere Fare domande aperte : Questo incoraggerà il ChatGPT a generare risposte più lunghe e approfondite. Invece di chiedere: "Quali sono i vantaggi dell'IA?"_ chiedete: "Come può l'IA trasformare il modo in cui le aziende tecnologiche oggi operano? Fornisci anche delle statistiche"

: Questo incoraggerà il ChatGPT a generare risposte più lunghe e approfondite. Invece di chiedere: "Quali sono i vantaggi dell'IA?"_ chiedete: "Come può l'IA trasformare il modo in cui le aziende tecnologiche oggi operano? Fornisci anche delle statistiche" Interagire e aggiustare: Non abbiate paura di modificare i prompt di ChatGPT per la scrittura. Se la prima risposta non è quella desiderata, perfezionate il prompt e riprovate. A volte, un piccolo aggiustamento può produrre un risultato drasticamente migliore

È importante sapere che l'ingegneria dei prompt non è una scienza esatta (non ancora). Anche quando scrivete prompt che sembrano perfetti, la risposta che ricevete potrebbe non essere quella che vi aspettavate.

50 migliori prompt di ChatGPT per la scrittura

È ora di vedere alcuni prompt di ChatGPT in azione. Ecco 50 prompt di ChatGPT per diversi casi d'uso:

Messaggi di un blog - ChatGPT prompt per la scrittura

Scrivere un blog sulle strategie di gestione del tempo per i freelance Creare un'introduzione per un blog che catturi l'attenzione per un post sui vantaggi del lavoro da remoto Generare un elenco di pro e contro dell'utilizzo dell'IA nel project management Scrivere una conclusione per un blog sui vantaggi degli strumenti di project management Sviluppare un titolo e una meta descrizione per un post che presenta ai clienti esistenti il nuovo look e le funzionalità/funzioni di un portale di shopping online

via ChatGPT

Documentazione tecnica I prompt di ChatGPT

Scrivere una guida di passaggio sulla configurazione di [funzionalità specifiche] nella vista Carico di lavoro dell'azienda X per gestire [X tipo di progetto] Spiegare come integrare [specificare lo strumento, ad esempio Google Calendar o Outlook] con l'azienda X e risolvere i problemi comuni di integrazione Redigere una guida per l'utente per automatizzare ´[attività specifica´] nell'azienda X utilizzando ´[funzionalità/funzione specifica di automazione´], mirando a ´[X tipo di utente´] Creare un tutorial completo per l'impostazione e la personalizzazione del monitoraggio del tempo per [team remoti/ibridi] nell'azienda X per garantire [X obiettivo, ad esempio una migliore responsabilità] Sviluppare una solida sezione di FAQ che copra i 10 problemi principali che gli utenti devono affrontare durante la gestione di attività complesse nell'azienda X, con passaggi chiari per la risoluzione dei problemi per ciascuno di essi

via ChatGPT

Copia marketing dei prompt di ChatGPT

Scrivi una call to action convincente per un [lancio di una nuova funzionalità/funzione] sulla pagina del prodotto dell'azienda X per [X tipo di traguardo] Creare una serie di post sui social media che evidenzino come [funzionalità specifiche, ad esempio i flussi di lavoro di automazione] dell'azienda X facciano risparmiare [X ore] a settimana a [X tipo di professionista] Generare un'email che enfatizzi i vantaggi di [specifica funzionalità/funzione] dell'ultimo aggiornamento dell'azienda X, rivolgendosi a [X tipo di utente, ad esempio i project management] Scrivere una descrizione dettagliata del prodotto per [modello specifico, ad es. modelli di sprint agili] dell'azienda X che si concentri su [specifico punto dolente] per [sviluppatori software/progettisti] Creare un titolo accattivante per un annuncio pubblicitario dell'azienda X [destinato a un traguardo specifico, ad es. team di marketing] che evidenzi la facilità di integrazione di [specificare lo strumento] con l'azienda X per snellire i flussi di lavoro

via ChatGPT

Email che scrivono i prompt di ChatGPT

Redigere un'email di follow-up per i partecipanti a un [webinar/workshop] dell'azienda X, incoraggiandoli a provare la [funzionalità/funzione X discussa] e offrendo uno sconto o una versione di prova gratuita Scrivete un'email persuasiva per promuovere un nuovo programma di fidelizzazione per gli utenti di lunga data dell'azienda X, offrendo [X vantaggi] come modelli esclusivi o supporto a priorità Creare un'email di benvenuto per i nuovi iscritti alla newsletter dell'azienda X, introducendoli alla [X funzionalità/funzione] e offrendo loro consigli per iniziare a utilizzare la [attività specifiche] Scrivere un'email di ringraziamento personalizzata per gli utenti che hanno completato una demo del prodotto dell'Azienda X, offrendo risorse aggiuntive come [X video tutorial] o una consulenza gratuita Generare un'email di sensibilizzazione rivolta a potenziali partner, concentrandosi sui vantaggi dell'integrazione di [strumento/piattaforma specifico] con l'azienda X per migliorare le [X operazioni aziendali]

via ChatGPT

Messaggi sui social media ChatGPT prompt

Creare un tweet accattivante sul rilascio di [nuovi modelli o funzionalità/funzione] nell'Azienda X che aiuta [X tipo di utente] a semplificare [processo specifico] Scrivere un post su Facebook per promuovere un'offerta a tempo limitato per gli utenti che si iscrivono all'Azienda X, sottolineando la sua capacità di [risolvere X punti dolenti] per [X tipo di team] Generare una didascalia Instagram per una sfida di produttività ospitata dall'azienda X, incoraggiando gli utenti a condividere il modo in cui utilizzano [funzionalità/funzione specifica] per raggiungere [X obiettivo] Scrivere un post sui social media di LinkedIn che illustri un caso di studio reale di un team di [settore specifico] che utilizza l'azienda X per superare [sfida specifica, ad esempio la collaborazione a distanza] Sviluppare una serie di suggerimenti su LinkedIn che dimostrino come ´[funzionalità/funzione specifica´] dell'azienda X aumenti la produttività del team del ´[X%´], su misura per ´[X tipo di team´]

via ChatGPT

Generazione di feedback ChatGPT prompt

Fornire un feedback costruttivo su una bozza di [white paper] che parla di collaborazione remota tra team, concentrandosi su come [funzionalità specifiche] dell'azienda X potrebbero essere meglio evidenziate Scrivere una recensione dettagliata di [aggiornamento specifico del prodotto] dell'azienda X, includendo ciò che ha funzionato bene, i miglioramenti necessari e i suggerimenti per la prossima versione Creare un elenco equilibrato dei pro e dei contro dell'uso di [funzionalità/funzione specifica, ad es. l'automazione] dell'azienda X, affrontando le preoccupazioni comuni per [X tipo di utente, ad es. i titolari di piccole aziende] Generare suggerimenti per migliorare uno [specifico flusso di lavoro] utilizzando uno [specifico strumento di automazione] nell'azienda X, concentrandosi su [X obiettivi aziendali] Scrivere una critica dello strumento di project management di un concorrente, sottolineando come l'azienda X sia superiore in aree quali [vantaggio specifico, ad esempio flessibilità di integrazione o esperienza dell'utente]

via ChatGPT

Codifica e scrittura tecnica ChatGPT prompt

Scrivere uno script Python per automatizzare la creazione di $$$a[tipo di attività specifica, ad esempio attività di onboarding per i client] nell'Azienda X Generare una guida di passaggio sulla configurazione di [strumento specifico, ad esempio Google Tag Manager] all'interno dell'azienda X per monitorare l'impegno degli utenti su [pagina specifica] Scrivere una guida dettagliata all'integrazione API per la sincronizzazione di [strumento specifico] con l'azienda X, concentrandosi su [caso d'uso specifico del settore, ad esempio migrazione di dati o collaborazione tra team] Creare una guida alla risoluzione dei problemi per gli utenti che si trovano ad affrontare problemi con [funzionalità/funzione specifica, ad esempio il monitoraggio delle attività] nell'app mobile dell'azienda X, con istruzioni di passaggio per i problemi comuni Generare un codice campione che automatizzi gli aggiornamenti dei progetti attraverso l'API dell'azienda X per [azione specifica, ad esempio la generazione automatica di reportistiche settimanali]

via ChatGPT

prompt di Brainstorming ChatGPT

Suggerisci tre modi unici per migliorare la produttività del team utilizzando [funzionalità specifica, ad esempio il blocco del tempo] nell'azienda X per [X tipo di progetto o team] Proporre cinque idee di contenuti creativi per una campagna sui social media dell'azienda X incentrata su [funzionalità/funzione specifica, ad esempio il monitoraggio del tempo] Generare un elenco di potenziali idee di modelli per l'Azienda X, adattati a [X settore o ruolo professionale, ad esempio, manager del marketing] Creare uno schema di sessione di brainstorming per un [tipo specifico di team, ad es. sviluppo software] che utilizza l'azienda X per migliorare [flusso di lavoro specifico] Suggerire modi creativi per commercializzare l'azienda X ai titolari di piccole imprese che lottano contro [sfide specifiche, ad esempio la pianificazione di progetti o la gestione del tempo]

L'interfaccia integrata di ClickUp assicura che la vostra scrittura rifletta la realtà e la rilevanza di tutte le vostre iniziative in corso

3. Collaborazione migliorata

Per i team che lavorano a progetti di scrittura, ClickUp Brain offre funzionalità di collaborazione che non sono seconde a nessuno. Permette ai membri del team di contribuire con idee, fornire feedback e monitorare lo stato in tempo reale

La capacità di collaborare in modo efficace significa che il team può lavorare bene insieme e sfruttare le intuizioni collettive per migliorare la qualità dei contenuti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Collaboration-Dashboard-Image.png Collaborazione ClickUp /$$$img/

ClickUp Brain assicura che tutti i membri del team siano ben allineati e informati sulle attività di scrittura collaborativa

4. Automazioni delle attività di scrittura di routine

ClickUp Brain semplifica le attività ripetitive come la generazione di riepiloghi/riassunti, report sullo stato di avanzamento e elementi di azione. La gestione di queste attività di routine libera il tempo dei team che possono concentrarsi sul brainstorming e sulla generazione di idee invece che sul lavoro amministrativo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image.gif ClickUp Brain /$$$img/

ClickUp Brain è in grado di automatizzare la scrittura di routine e di liberare il vostro tempo per concentrarvi su progetti di scrittura di alta qualità

5. Flussi di lavoro e modelli personalizzabili

ClickUp Brain offre modelli e flussi di lavoro personalizzabili, adatti alle diverse esigenze di scrittura. Che si tratti della stesura di un blog, della creazione di una copia di marketing o della stesura di un libro, è possibile adattare i flussi di lavoro alle proprie esigenze specifiche.

Questa flessibilità aiuta a garantire che la scrittura rimanga agile e rispondente alle vostre esigenze. Inoltre, vi permette di concentrarvi maggiormente sulla creazione di contenuti e meno sulla gestione dei processi.

Per istanza, Modello di prompt per la scrittura di ClickUp è stato progettato per semplificare il processo creativo di scrittori, marketer e autori di contenuti.

Generazione di contenuti con il modello di prompt per la scrittura di ClickUp

Questi oltre 200 prompt di scrittura sfruttano una tecnologia all'avanguardia di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per offrire approfondimenti sul vostro stile di scrittura.

Con questi prompt, potete:

Generare senza problemi idee per articoli, blog e moduli di contenuto vari

Creare storie coinvolgenti con prospettive uniche che catturino il pubblico

Pensare a nuovi argomenti e approcci innovativi per migliorare la vostra scrittura

Grazie alle potenti funzionalità di project management di ClickUp, potete organizzare rapidamente le vostre idee, migliorare la produttività e mantenere la coerenza tra tutti i vostri progetti di scrittura.

Trasformare la creazione di contenuti con ClickUp Brain

Padroneggiare l'arte del prompt di ChatGPT non è solo trasformativo: è una forza di produttività per qualsiasi scrittore. Con i prompt giusti, è possibile stimolare nuove idee, superare crolli creativi e sfornare rapidamente contenuti di alta qualità.

Siete pronti a migliorare la vostra scrittura? Provate un assaggio della scrittura assistita dall'IA utilizzando i 50 prompt di ChatGPT per sperimentare l'impatto trasformativo che l'IA può avere sul vostro processo creativo.

Ma perché fermarsi qui? Portate la vostra produttività a un livello superiore esplorando gli strumenti di IA di ClickUp. Dalle sessioni di brainstorming all'organizzazione delle bozze, ClickUp offre la soluzione definitiva per mantenere il vostro flusso di lavoro continuo ed efficiente.

Non limitatevi a potenziare la vostra creatività, ma semplificate l'intero processo di scrittura con ClickUp. Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso!