Come funziona ChatGPT? Ottieni il massimo da ChatGPT!

Facciamo qualche passaggio indietro per ricordare l'era pre-ChatGPT.

Scrivere e codificare tutto da zero

Spesa di ore per la ricerca

Difficoltà a comprendere un articolo di giornale estremamente complicato su argomenti di nicchia

Leggere un documento di 50 pagine per scrivere un riepilogo/riassunto di 10 frasi

Non è certo il miglior uso del tempo, soprattutto quando ci si destreggia tra più attività.

Grazie a ChatGPT, sia che stiate scrivendo un riepilogo/riassunto di altri documenti o che stiate creando un post sul blog da zero, otterrete una copia simile a quella umana in pochi secondi.

Ma come lavora ChatGPT?

Da cosa è composta questa tecnologia?

Che siate appassionati di IA e vogliate conoscere la modellazione linguistica di ChatGPT, sviluppatori che vogliano sfruttare l'elaborazione del linguaggio naturale o utenti aziendali alla ricerca di un'applicazione che vi permetta di ottenere una copia simile a quella umana in pochi secondi, ChatGPT è un'ottima soluzione Alternativa a ChatGPT , rispondiamo a tutte le vostre query in questo articolo.

Che cos'è ChatGPT?

ChatGPT, anche noto come Chat Generative Pre-trained Transformer, è un Strumento di IA sviluppato da OpenAI, una società di ricerca sull'IA sostenuta da Microsoft.

ChatGPT, lanciato nel novembre 2022, è un chatbot intelligente che ricorda le conversazioni passate, le imita, genera risposte appropriate e nuove idee, ed elabora le idee esistenti.

Per un esempio, vedere l'immagine qui sotto.

via ChatGPT Abbiamo chiesto a ChatGPT di condividere tre idee di episodi podcast relativi al marketing dei contenuti SaaS. Fornisce idee di contenuto insieme a un piano approssimativo per la strutturazione di ogni episodio.

ChatGPT utilizza i modelli linguistici GPT per aiutarvi con soluzioni reali e casi d'uso complessi come:

Rispondere a una domanda complicata la cui risposta non è facilmente reperibile nei motori di ricerca e non è necessario raccogliere informazioni sparse da più siti web per compilare questi dati

Brainstorming con voi per generare idee di contenuto su un particolare argomento (come abbiamo fatto sopra)

Riepilogare/riassumere dati da varie fonti (ad esempio: riviste, siti web, articoli di notizie) per semplificare il processo di ricerca

Scrivere contenuti e copie per i vostri articoli, pagine di destinazione, post sui social media, email e script di video

Tradurre codice da un linguaggio di programmazione a un altro

ChatGPT ha attualmente due modelli: ChatGPT 3.5 è la versione beta disponibile gratuitamente e ChatGPT 4 è la versione premium, che costa 20 dollari al mese.

Comprendere la tecnologia alla base di ChatGPT

OpenAI ha rilasciato i primi tre modelli della serie GPT, ovvero GPT 1, 2 e 3, rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020. Mentre GPT 1 conteneva solo 117 milioni di parametri, GPT 3 era una versione molto più avanzata con 175 miliardi di parametri, in grado di fornire risposte di livello umano per varie attività.

Tutti questi modelli GPT sono costruiti con la tecnologia Large Language Model [LLM] e le reti neurali.

LLM viene addestrato su un grande volume di dati, come qualsiasi altro sistema basato sull'intelligenza artificiale assistenti virtuali Alexa e Siri - che riconoscono la vostra voce, ricordano il vostro compleanno e vi avvisano delle vostre riunioni].

Il Large Language Model elabora tutti i dati di addestramento (per saperne di più sull'addestramento, si veda la prossima sezione) attraverso reti neurali (un programma informatico che imita la struttura del cervello umano) e deep learning per la raccolta dei dati. ChatGPT utilizza una sofisticata rete neurale nota come trasformatore e preaddestramento.

Architettura del trasformatore

La complessa architettura del trasformatore di OpenAI legge volumi enormi di testi, identifica modelli di interrelazione tra testi e frasi e predice la parola successiva. ChatGPT è bravo a predire i testi per generare risposte che assomigliano alla conoscenza umana.

Tuttavia, per la stessa domanda, i modelli IA di ChatGPT forniscono risposte personalizzate che sono in qualche modo simili, ma non identiche.

C'è un po' di casualità nel codice scritto per abilitare le capacità di correzione automatica. Presto i modelli LLM faranno concorrenza ai motori di correzione automatica super-caricati, perché sono in grado di elaborare grandi quantità di dati basati su milioni di query degli utenti per un'attività specifica.

Pre-formazione

Il pre-training prevede due approcci: non supervisionato e supervisionato.

Nell'approccio supervisionato, il modello complessivo viene addestrato per apprendere funzioni di mappatura che mappano direttamente gli ingressi alle uscite. L'apprendimento supervisionato viene utilizzato per attività di classificazione, regressione ed etichettatura di sequenze.

Nell'approccio di apprendimento non supervisionato, invece, il modello di IA viene addestrato su dati in cui nessun output specifico è correlato a ciascun input. Al contrario, il modello apprende la struttura e i modelli sottostanti nei dati di input senza attività specifiche.

Il clustering, il rilevamento delle anomalie e la riduzione della dimensionalità utilizzano questo metodo di addestramento.

Per quanto riguarda la modellazione linguistica, il pre-training non supervisionato viene utilizzato per addestrare il modello a comprendere la sintassi e la semantica del linguaggio naturale. In questo modo, può generare testi coerenti e significativi in un contesto di conversazione.

Poiché è impossibile prevedere tutte le domande che un utente porrà, ChatGPT non può essere addestrato con un modello di apprendimento supervisionato. Invece, utilizza un pre-training non supervisionato per rendere possibile la conoscenza illimitata di ChatGPT.

Nella prossima sezione, vedremo come funziona ChatGPT, come OpenAI addestra i modelli IA sulla modellazione del linguaggio mascherato, la previsione dei token successivi e i set di dati utilizzati da OpenAI per addestrare ChatGPT a generare testi coerenti.

Come funziona ChatGPT?

ChatGPT non è in grado di distinguere tra "giusto" e "sbagliato" Ogni volta che l'utente inserisce una query, ChatGPT cerca un testo fattibile, coerente e più vicino ai suoi dati di addestramento e di feedback umano.

OpenAI ha utilizzato quattro set di dati per addestrare ChatGPT:

Dati di crawl: Una raccolta di dati di testo raccolti da Internet. Mentre i dati di crawl includono miliardi di pagine web, OpenAI ha filtrato ulteriormente questi set di dati e i dati dimostrativi per selezionare solo le pagine web affidabili come database di addestramento di ChatGPT

Una raccolta di dati di testo raccolti da Internet. Mentre i dati di crawl includono miliardi di pagine web, OpenAI ha filtrato ulteriormente questi set di dati e i dati dimostrativi per selezionare solo le pagine web affidabili come database di addestramento di ChatGPT Wikipedia: L'intero database di Wikipedia è stato utilizzato per addestrare e mettere a punto ChatGPT

L'intero database di Wikipedia è stato utilizzato per addestrare e mettere a punto ChatGPT Chat personali: Il database di OpenAI contiene milioni di dataset di chattare

Il database di OpenAI contiene milioni di dataset di chattare WebText2: OpenAI ha anche effettuato il crawling di comunità online come Reddit e ha collegato i siti web menzionati nei thread di Reddit per costruire questo database chiamato WebText2

Ora, approfondiamo il processo di addestramento, che comprende due passaggi: La tokenizzazione e l'addestramento del modello attraverso l'approccio del Reinforcement Learning.

Tokenizzazione

Prima che i dati di addestramento passino attraverso le reti neurali, c'è un altro processo chiamato Tokenizzazione, in cui grandi dimensioni di set di dati vengono suddivise in dati di dimensioni ridotte o token.

via Tokenizzatore ChatGPT Il processo di tokenizzazione aiuta i modelli LLM ad analizzare i dati più velocemente.

Sviluppo di reti neurali

Una volta che i token sono stati suddivisi in caratteri e assegnati a un numero intero, il trasformatore di OpenAI elabora questi set di dati in testi significativi.

Prima che il processo di addestramento inizi ufficialmente, c'è una breve fase chiamata "pre-addestramento" In questa fase, la rete neurale identifica le relazioni tra i token e prevede le parole e le frasi mancanti.

Ad esempio, ChatGPT può imparare che nel linguaggio umano "hanno" è sempre usato con "loro" e "ha" è sempre usato con "lui" e "lei" ChatGPT registra e memorizza questi parametri per rendere le previsioni più pertinenti in scenari futuri.

Nella fase finale, OpenAI ha utilizzato l'approccio Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) nell'apprendimento automatico per addestrare entrambi i modelli.

via ChatGPT Il modello Reinforcement Learning from Human Feedback prevede tre passaggi distinti:

Da fare: l'immagine qui sopra sembra tecnica? Vi spieghiamo come interpretare in modo più semplice i modelli di apprendimento automatico.

Passaggio 1: Addestramento del modello linguistico di grandi dimensioni con molti set di dati di conversazioni umane. L'addestramento basato sull'apprendimento per rinforzo aiuta i modelli di ChatGPT a generare risposte simili a quelle umane sulla base dei loro dati base di conoscenza e i modelli di dati esistenti.

Passaggio 2: Assegnazione di un formatore umano per i dati di confronto. La persona confronta le risposte GPT con quelle basate sull'uomo e le classifica dalla migliore alla peggiore per quanto riguarda la comprensione della lettura. OpenAI utilizza poi questi dati di feedback umano per addestrare il modello di ricompensa.

Passaggio 3: Riallenamento dei modelli di ricompensa per perfezionare le loro risposte utilizzando il Proximal Policy Optimization (PPO), un algoritmo per addestrare i computer a prendere decisioni complesse sfruttando il feedback umano.

Vantaggi e svantaggi di ChatGPT

nella mia vita ho assistito a due dimostrazioni di tecnologia che mi hanno colpito per la loro rivoluzionarietà. La prima volta è stata nel 1980, quando mi è stata presentata un'interfaccia grafica utente. La seconda grande sorpresa è avvenuta l'anno scorso. Abbiamo posto a ChatGPT una domanda non scientifica: "Da fare a un padre con un figlio malato?" ChatGPT ha scritto una risposta ponderata che, con ogni probabilità, era migliore di quella che avrebbe dato la maggior parte di noi in sala. L'intera esperienza è stata sbalorditiva. Sapevo di aver appena assistito al più importante progresso tecnologico dopo l'interfaccia grafica dell'utente. Questo mi ha ispirato a pensare a tutte le cose che l'IA potrà realizzare nei prossimi 5-10 anni" -_ Bill Gates ha scritto di ChatGPT in GatesNotes .

ChatGPT è l'applicazione in più rapida crescita di tutti i tempi. Mentre Instagram ha impiegato più di due anni per raggiungere i 100 milioni di utenti, ChatGPT ha fatto altrettanto in soli due anni due mesi .

Ecco come i modelli linguistici di ChatGPT vi semplificano la vita.

Vantaggi

Risparmia tempo

Siete a corto di creatività? ChatGPT sarà il vostro partner per il brainstorming.

Supponiamo che siate un rappresentante commerciale che invia email ai potenziali clienti sulle funzionalità/funzione di un nuovo prodotto. Senza ChatGPT, dovreste condurre l'intero processo di scrittura delle email manualmente. Scrivereste l'email e poi chiedereste al team di marketing di perfezionarla. Questo richiede tempo, lavoro richiesto e risorse.

Con ChatGPT, è possibile automatizzare attività come la scrittura di email a aumentare la produttività senza dipendere da altri reparti.

Da fare è chiedere a ChatGPT di creare una sequenza di email che può essere ulteriormente modellata. È possibile modificare la struttura di base e i modelli di output per attività specifiche in base alle proprie esigenze.

Ci sono diversi modelli di prompt dell'IA gratuiti disponibili per soddisfare i vostri casi d'uso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Chat-GPT-Prompts-for-Marketing-Template-by-ClickUp.png Modelli di chat GPT per il marketing di ClickUp /$$$img/

Create facilmente campagne segmentate, raccogliete informazioni e dati per identificare i tipi di clienti e generate idee per contenuti e promozioni per aumentare il coinvolgimento e le conversioni con il modello di chat GPT Prompts for Marketing di ClickUp

Inoltre, grazie alle funzionalità di riconoscimento vocale integrate, ChatGPT consente agli utenti di interagire con l'assistente IA.

ChatGPT è disponibile per le integrazioni

Grazie ad applicazioni come Zapier, è possibile collegare ChatGPT con tutti i vostri strumenti preferiti come Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion e Microsoft Teams.

Project manager, agenzie, sviluppatori e professionisti B2B devono integrare ChatGPT con le loro aree di lavoro per automatizzare le attività di routine per lavorare più velocemente e sviluppare flussi di lavoro personalizzati senza passare da un'applicazione all'altra.

Si evolve quotidianamente

ChatGPT viene addestrato con nuovi dati mentre parliamo e si evolve quotidianamente. La cosa migliore è che, come utente, avete la possibilità di contribuire al miglioramento di ChatGPT.

Ogni volta che ChatGPT condivide una risposta alla vostra domanda, c'è l'opzione di votarla o di rifiutarla. Questo è il vostro modo di fornire un feedback umano a ChatGPT sulle sue prestazioni e di perfezionarlo in modo che le capacità del modello GPT migliorino ulteriormente.

Tuttavia, i modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT hanno ancora molta strada da fare.

Prima di affidarvi troppo a questo strumento, notate alcuni limiti.

Svantaggi

Le risposte non sempre corrispondono all'intento della ricerca

ChatGPT legge le domande degli utenti e genera le risposte più vicine ai dati di addestramento. A differenza di un motore di ricerca che si concentra sull'intento dell'utente, l'elaborazione del linguaggio naturale spesso non corrisponde all'intento della ricerca, soprattutto perché non dispone di informazioni sull'utente, sulla sua professione, età, posizione o altri dati demografici.

Il risultato è che i contenuti generati con ChatGPT spesso sembrano di livello superficiale. Assicuratevi di eseguire un controllo di qualità e di modificare il testo generato dall'IA in modo che corrisponda alle vostre intenzioni.

Capacità limitate

ChatGPT 3.5, lanciato nel novembre 2022, ha accesso a informazioni ed eventi fino al gennaio 2022. Per le query più recenti è necessario affidarsi ai motori di ricerca.

I problemi etici sono inevitabili

ChatGPT è orientato verso i dati di formazione e non riesce ad articolare eventi e informazioni in modo imparziale. Per questo motivo non ci si può affidare completamente ai risultati del modello ChatGPT.

Molte istituzioni scolastiche hanno vietato agli studenti l'uso di questo strumento perché potrebbe influenzare la loro esperienza di apprendimento.

Un'altra grave preoccupazione è rappresentata dai problemi di sicurezza legati all'utilizzo del modello linguistico di ChatGPT per generare le risposte. Diversi settori ad alta sicurezza, come la sicurezza governativa e la produzione di attrezzature militari, hanno vietato ChatGPT perché non vogliono che i dati sensibili sul loro lavoro interno vengano aggiunti ai modelli linguistici di grandi dimensioni.

Allo stesso modo, se si utilizza ChatGPT per la gestione del servizio clienti o dipendenti, rimane la possibilità di fornire informazioni imprecise e distorte.

Usi comuni di ChatGPT

ChatGPT può essere il vostro assistente digitale più efficiente o il vostro peggior incubo, a seconda di come utilizzate questo strumento.

Ecco alcuni casi d'uso di ChatGPT per aiutarvi a sfruttarlo al meglio.

Project management

Creare documentazione di progetto come roadmap, procedure operative standard, ambito del progetto, carichi di lavoro e piani di allocazione delle risorse e del budget con ChatGPT in pochi secondi

Condividete le note grezze delle riunioni con ChatGPT4 e convertitele in MOM come un professionista

ChatGPT fornisce supporto decisionale ai project manager grazie alla condivisione di diverse prospettive per giudicare una situazione

Agenzie di marketing

Aiuta gli scrittori di contenuti construmenti di copywriting per il processo di ricerca e la creazione di articoli

Ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca utilizzando le best practice SEO

Generare domande e moduli per il sondaggio dei clienti per misurare la soddisfazione degli utenti

Sviluppatori

Generazione di codice per un'applicazione da zero o controllo incrociato della frase in ingresso durante la codifica

Ottimizzare il codice esistente permigliorare le prestazioni* Debugging efficiente e correzione dei bug in modo rapido e semplice

Alternative per ChatGPT

Diamo un'occhiata a una delle migliori alternative a ChatGPT ClickUp AI e che cosa la distingue dalle altre IA assistente di scrittura s.

Trasforma la tua scrittura in chiara, concisa e coinvolgente con ClickUp AI

A differenza delle risposte generiche di ChatGPT, l'assistente ClickUp AI è costruito appositamente per le vostre esigenze aziendali.

Assistente di scrittura professionale

L'assistente di scrittura di ClickUp AI vi aiuta a generare contenuti e copie nitide e ben formattate. L'assistente di scrittura integrato di ClickUp, incentrato sull'intelligenza artificiale, vi aiuta a:

Creare blog di alta qualità utilizzando input specifici come l'argomento, le parole chiave e le parole nuove rilevanti per il vostro pubblico, il tono del marchio e il livello di creatività

Il Copy Editor migliora la vostra scrittura effettuando controlli grammaticali e ortografici, accorciando le frasi lunghe e individuando le ridondanze. Rende i contenuti concisi e coinvolgenti

ClickUp genera contenuti perfettamente formati e ottimizzati, in modo che non dobbiate spendere tempo extra per aggiungere H1, H2, H3, tabelle e parole chiave

Utilizzate ClickUp AI per riepilogare/riassumere le vostre wiki o per tradurle in diverse lingue in modo da renderle facilmente leggibili

$$$a Aggiungete un pizzico di creatività (o tanta!)

Ecco come ClickUp aggiunge un tocco di creatività alla vostra strategia di contenuti, diventando il vostro partner per il brainstorming:

Rispondere alle query degli utenti di ClickUp per generare una strategia di campagna personalizzata per la vostra prossima iniziativa di marketing

Scrivere tagline di marketing chiare e cliccabili, generare idee per i nomi delle campagne e scegliere quelli più adatti

Generare domande intuitive per il vostro prossimo sondaggio di marketing, per raccogliere le esigenze del vostro pubblico

Risparmiare tempo e lavorare più velocemente

ClickUp AI è basato sull'intelligenza artificiale di project management completa attività lunghe 30 minuti in pochi secondi. Ecco come:

Generare note e riepiloghi di riunioni,tracciatori di attivitàe aggiornamenti da contenuti grezzi, grandi pezzi di contenuto, file audio e trascrizioni di video in pochi secondi

Creare elementi d'azione per un progetto sulla base di briefing e note di riunione, suddividere queste azioni in attività e sottoattività e assegnarle ai membri del team interessati per facilitare la collaborazione all'interno dello strumento di project management

Vi state ancora chiedendo perché ClickUp rispetto a ChatGPT? Consultate la ripartizione qui sotto:

Siete pronti a usare un'alternativa a ChatGPT?

Per gli utenti che desiderano integrare le funzionalità di project management e ChatGPT per massimizzare la produttività, ClickUp AI è l'opzione migliore.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp per i professionisti e i titolari di aziende impegnati sono:

Utilizzare ClickUp AI e Docs per trasformare una pagina vuota in una bozza con contenuti e approfondimenti di valore grazie all'automazione

Riepilogare/riassumere i contenuti per ridurre i fronzoli e attenersi all'essenziale, indipendentemente dal tipo di documento

Correggere gli errori grammaticali e di ortografia e rendere il contenuto più conciso o più lungo in base all'oggetto

ClickUp AI estrae automaticamente le attività che il vostro team deve completare senza doverle fare manualmente

La lavagna online di ClickUp vi aiuta conla visualizzazione dei dati per le attività da svolgere per ottenere informazioni dettagliate sul progetto

ClickUp AI crea un elenco di attività e lo condivide con il vostro team per la collaborazione

1000+ pre-costruitiModelli ClickUp per essere rapidamente operativi

Superate i limiti di ChatGPT con ClickUp AI. Iscrivetevi gratis su ClickUp .