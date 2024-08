25 Hack di ChatGPT per trasformare il vostro modo di lavorare nel 2024

Immaginate di avere un assistente in grado di fare tutto, da ottimizzare l'analisi dei dati, riepilogare/riassumere lunghi documenti e automatizzare le attività di codifica, fino a raccontarvi storie o barzellette durante le pause caffè!

Non solo, potete anche integrare perfettamente questo assistente nel vostro flusso di lavoro e trasformare attività banali in esperienze efficienti e produttive.

Da fare tutto questo e molto di più con ChatGPT. 🎉

Uno dei primi Strumenti di IA che è stato reso ampiamente disponibile gratuitamente, ChatGPT è ora in grado di eseguire un ampio intervallo di azioni.

Sebbene alcuni utenti abbiano sollevato dubbi sulla sua efficacia come strumento di creazione di contenuti - e alcuni lo considerano una minaccia per l'originalità - ChatGPT si è affermato come un alleato dei professionisti in tutti i settori. Lo dimostrano le centinaia di milioni di persone che ogni settimana visitano il sito.

Vediamo alcuni trucchi per ChatGPT che vi aiuteranno ad aumentare la vostra produttività.

Che cos'è ChatGPT?

ChatGPT è un chatbot gratuito basato su un sistema di IA costruito da OpenAI. Il chatbot si basa su un modello linguistico di grandi dimensioni o LLM in grado di comprendere rappresentazioni e relazioni linguistiche complesse e di impegnarsi in una conversazione naturale con l'utente.

GPT significa "Generative Pre-trained Transformer": Generativo significa che il modello linguistico è in grado di generare contenuti coerenti o nuovi testi in base agli input; pre-addestrato significa che il modello è stato addestrato su una vasta quantità di dati diversi; trasformatore si riferisce all'architettura della rete neurale su cui è stato costruito ChatGPT.

ChatGPT è in grado di comprendere ed elaborare il linguaggio naturale utilizzando strati di regole complesse per trovare modelli nei dati e utilizzarli per produrre risposte. Il chatbot risponde anche ai feedback degli utenti e può affinare le sue risposte in base a una particolare stringa di conversazione.

Il terminologia utilizzata per descrivere la tecnologia IA è sofisticata, ma in termini semplici, ChatGPT eccelle nel tenere conversazioni simili a quelle umane e nel capire cosa intendete dire.

Per istanza, ecco come ChatGPT si presenta: "Ciao a tutti! Sono ChatGPT, un chatbot realizzato da OpenAI. Sono qui per renderti la vita più facile e aiutarti a terminare le cose più velocemente. Posso assisterti in varie attività e fornirti informazioni utili. Chiedimi qualsiasi cosa o dimmi di cosa hai bisogno, e vediamo di semplificare il tuo lavoro e migliorare la tua produttività!" 💯

25 trucchi di ChatGPT per ogni caso d'uso

Utilizzate i prompt ChatGPT di ClickUp per la Lead Generation per ottenere idee personalizzate per i target di riferimento

I professionisti di tutto il mondo e di quasi tutti i settori utilizzano ChatGPT per semplificare il loro lavoro. Utilizzano il chatbot per redigere email, generare contenuti, fare brainstorming di soluzioni, ottenere informazioni, scrivere codici e persino come aiuto all'apprendimento e dizionario.

ChatGPT si trasforma in un assistente IA capace e desideroso di aiutare, per rendervi più efficienti e creativi. Ecco 25 ChatGPT per migliorare la produttività e l'esperienza di lavoro in generale.

1. Padroneggiare l'arte del prompt

ChatGPT si basa su istruzioni chiare e dettagliate per fornire una risposta. Queste istruzioni sono chiamate prompt: migliore è il prompt, più accurata sarà la risposta.

Assicuratevi che il vostro ChatGPT prompt sono chiari, specifici e hanno un contesto sufficiente per consentire allo strumento di comprendere appieno i requisiti. Se le domande o le richieste sono complesse, cercate di suddividerle in una serie di prompt più semplici per raggiungere l'obiettivo.

Naturalmente, la padronanza dei prompt è una questione di sperimentazione.

Se siete di fretta, Modelli di prompt dell'IA di ClickUp AI semplificano la creazione di prompt su ChatGPT. Ci sono prompt già pronti per post di blog, email, descrizioni di prodotti, progettazione di interfacce utente e altro ancora. 👏🏼

2. Creare programmi automaticamente

Utilizzando ChatGPT come assistente alla programmazione, potete pianificare la vostra giornata e la vostra settimana in pochissimo tempo.

Richiedete le vostre priorità e i vostri elementi d'azione e osservate come lo strumento organizza il vostro programma. Può ritagliare blocchi mirati per il lavoro profondo, aggiungere pause caffè e inserire promemoria per non saltare i pasti.

Ecco un campione di prompt per sfruttare al meglio questo hack di ChatGPT: "Crea un programma giornaliero per un project manager impegnato, dando priorità alle attività lavorative, alle riunioni, all'esercizio fisico e alle commissioni personali, garantendo al contempo un tempo adeguato per le pause e il relax"

3. Automazioni per le attività ripetitive

I modelli IA sono eccellenti nel completare attività ripetitive da soli.

È possibile utilizzare ChatGPT per generare modelli di email riepilogare/riassumere lunghi documenti, creare presentazioni e automatizzare le attività di project management .

Per istanza, i project manager ricevono regolarmente messaggi che trasmettono lo stato delle attività relative al progetto. I project manager compilano questi messaggi, analizzano le risposte e poi riepilogano lo stato di avanzamento.

ChatGPT vi aiuterà a completare l'intero processo in un batter d'occhio.

Inserite i dettagli che lo strumento deve estrarre e descrivete il formato in cui volete il riepilogo/riassunto. Da quel momento in poi, tutto quello che dovete fare è dargli in pasto i messaggi e vederlo generare report perfetti e riepilogati.

4. Utilizzare i plugin di ChatGPT

Con un gran numero di Plugin ChatGPT disponibili per Gmail, Expedia, Zapier e molti altri, l'automazione dei flussi di lavoro è diventata più facile che mai.

Con i vari plugin disponibili per Chrome, è possibile trovare e prenotare biglietti di viaggio, utilizzare i riepilogatori per estrarre i punti chiave dai PDF, generare trascrizioni dai video, scrivere codici in più lingue e persino generare immagini con Canva.

Che siate scrittori, sviluppatori o marketer, un plugin di ChatGPT può aiutarvi a ottenere di più con meno lavoro richiesto.

Per altri fantastici strumenti di IA, sfogliate il vasto elenco Database di ClickUp ordinato per caso d'uso.

5. Lasciate che l'IA sia il vostro mentore

Oltre a essere un ottimo assistente, ChatGPT è anche un buon insegnante.

Con riepiloghi/riassunti semplificati, spiegazioni e guide allo studio, lo strumento aiuta a migliorare la comprensione di argomenti complessi in quasi tutti i settori.

Ecco un esempio: se vi state preparando per un colloquio per un ruolo di sviluppatore web, utilizzate il prompt hack di ChatGPT qui sotto. Con le domande che genera, potete valutare le vostre competenze e identificare le aree di miglioramento.

"Scrivi domande di esercitazione per un colloquio di codifica per uno sviluppatore web front-end, concentrandoti sulla sintassi di JavaScript e HTML/CSS e sulle tecniche di risoluzione dei problemi"

6. Tradurre tra le lingue

Se state traducendo per motivi aziendali o di viaggio, se state leggendo un articolo in una lingua straniera o se state conversando con un amico di un altro Paese, lasciate che ChatGPT superi la barriera linguistica grazie al supporto per oltre 26 lingue.

Provate questo prompt: "Traduci questo articolo dal francese all'inglese mantenendo l'umore e il tono" Oppure questo: "Come si dice 'Come stai?' in coreano?"

7. Elevate le vostre presentazioni

Prima dell'IA generativa, una buona presentazione richiedeva ore di lavoro. Bisognava creare una scaletta, aggiungere contenuti, pensare ad animazioni e transizioni, inserire immagini e regolare il design, per non parlare della menzione delle note del relatore alla fine.

Questo prompt di ChatGPT evoca una presentazione schema di presentazione molto più velocemente. E in più? Vi darà anche suggerimenti per la creazione di contenuti e consigli per il design.

Eccoli: "Creare una presentazione che riepiloghi gli obiettivi di sviluppo sostenibile, concentrandosi sulla produzione e sul consumo responsabile. Questa presentazione è destinata a un pubblico aziendale e deve evidenziare le applicazioni pratiche"

Potete fare un passaggio in più: Fornite una serie di impostazioni dettagliate, come ad esempio dettagli sul vostro traguardo, messaggio chiave, dati e statistiche, temi di design e così via. ChatGPT creerà quindi una scaletta completa di diapositive e contenuti visivamente accattivanti.

8. Scrivere contenuti creativi

La creazione di contenuti è diventata più semplice e veloce con l'avvento di Degli strumenti di scrittura IA .

Con ChatGPT è possibile creare contenuti coinvolgenti che vanno dalle bozze di blog e comunicati stampa ai pitch deck, ai post sui social media e persino articoli completi sulla leadership di pensiero. Il chatbot è anche un ottimo sparring partner per trovare nuovi argomenti e angolazioni che altrimenti potrebbero sfuggirvi. 💡

Provate questo prompt: "Scrivi un post sul blog sui cinque principali consigli di produttività per i professionisti impegnati, fornendo passaggi attuabili ed esempi reali" Con un po' di prove ed errori, potete continuare a perfezionare il prompt per creare articoli convincenti in una varietà di stili di scrittura.

9. Brainstorming e perfezionamento delle idee

Potete prompt ChatGPT per generare diversi concetti creativi, ognuno con i suoi punti di forza e di debolezza. Potete quindi perfezionare e iterare queste idee fino a trovarne una che si allinei perfettamente con la vostra visione e i vostri obiettivi.

Per istanza, potete chiedere allo strumento di "proporre 10 idee creative per il lancio di una nuova linea di accessori di moda sostenibili, con un target di consumatori millennial eco-consapevoli"

Una volta ottenuto l'elenco, si può usare un secondo prompt: "Ordinate le idee dalla più promettente e fattibile alla meno, dato che siamo un team di [x] persone e abbiamo un budget di lancio di [y] dollari"

Quindi, scegliete quelle che si adattano meglio ai vostri criteri.

10. Modificare il tono e la complessità

Quando si parla di comunicazione, il modo in cui si dicono le cose conta tanto quanto (se non di più) le cose che si dicono.

Il tono di voce può creare o distruggere le relazioni, sia personali che professionali.

Fortunatamente, con ChatGPT è possibile creare una comunicazione convincente con un tono appropriato su qualsiasi argomento.

Ecco uno dei principali prompt di ChatGPT per risolvere questo problema. Dopo aver generato un messaggio, un'email o addirittura un articolo completo, modificatene il tono e la complessità per adattarlo al pubblico/destinatario. Ad esempio: "Rendi il tono del messaggio più formale, educato e apprezzabile" Oppure: "Usate un tono diverso per rendere questo post più colloquiale, amichevole e coinvolgente. Da fare a meno del gergo e usare un linguaggio semplice e quotidiano"

Utilizzare l'IA assistente di scrittura in ClickUp per generare post per il blog, fare brainstorming di idee, comporre email e molto altro

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che utilizza l'intelligenza artificiale per aumentare la vostra efficienza. Pensate a ClickUp come a un assistente personale per la produttività che automatizza attività ripetitive, come la programmazione di riunioni, l'invio di promemoria e la generazione di reportistica.

Con ClickUp AI i professionisti che ricoprono ruoli diversi possono terminare il lavoro in modo rapido. Per istanza, gli esperti di marketing possono inserire alcuni rapidi prompt e generare un sito web che converte. Allo stesso modo, un responsabile delle operazioni può mettere insieme una PROCEDURA OPERATIVA STANDARD senza sudare.

Combinate ClickUp AI con le centinaia di modelli disponibili per sfruttare al meglio la piattaforma. C'è un modello praticamente per ogni caso d'uso in tutto il mondo marketing , operazioni , gestione dei prodotti e altro ancora.

Inoltre, le vostre informazioni personali non lasciano mai la piattaforma: i vostri dati sono protetti e la vostra privacy è preservata. 🙌🏼

L'interfaccia consente al team di connettersi senza problemi. Ci sono diverse funzionalità/funzione, come la chat in tempo reale, i documenti condivisi e i dashboard specifici per i progetti, tutte ottime per i team che lavorano insieme.

Lo strumento si adatta al vostro flusso di lavoro, imparando le vostre preferenze e suggerendo utili automazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-ChatGPT-Prompts-For-Lead-Generation.jpg Screenshot dei prompt di ClickUp per la generazione di lead /$$$img/

Utilizzate i prompt di ClickUp per la generazione di lead in ChatGPT per ottenere idee personalizzate per i target di riferimento

ClickUp ospita anche una libreria di prompt precostituiti progettati per stimolare una conversazione naturale, infusa con la voce del vostro marchio e adattata ai singoli segmenti di pubblico. Analizza i dati degli utenti e i segnali di acquisto per personalizzare ogni interazione.

Con il suo aiuto, potete creare fiducia e scoprire le esigenze dei clienti attraverso un flusso naturale di dialogo, superando le aspettative e costruendo una fedeltà duratura.

Siete pronti a sperimentare uno strumento che vi aiuti a svolgere le vostre attività più velocemente?

Iniziate con ClickUp AI oggi!