Abbiamo testato le migliori alternative e concorrenti di ChatGPT nel 2025 (gratis e a pagamento)

Oggigiorno sembra che tutti stiano saltando sul carrozzone dell'IA!

ChatGPT si è guadagnato i galloni, non c'è mai stato alcun dubbio al riguardo. Ma dopo aver esplorato ChatGPT e altri software di IA generativa, ho capito esattamente dove ChatGPT eccelle e dove invece è carente.

Con il contributo di altri appassionati di IA del nostro team, ho raccolto un elenco dei migliori strumenti di IA per aiutarti a orientarti nel mondo in espansione dell'IA. Ciascuno di questi strumenti ha i suoi casi d'uso, i suoi pro e i suoi contro. Continua a leggere per scoprire la migliore alternativa a ChatGPT per te.

Limiti di ChatGPT

Sebbene ChatGPT funzioni perfettamente nel generare risposte conversazionali basate sulle tue istruzioni e sul tuo profilo, presenta alcuni limiti fondamentali:

Ha strumenti integrati limitati per aiutarti a gestire le attività o creare flussi di lavoro complessi

Sono necessarie app di terze parti per l'integrazione con strumenti di project management o di creazione di contenuti

Se desideri un maggiore controllo sulle funzioni dell'IA in flussi di lavoro specifici, potresti trovare ChatGPT limitante

Queste limitazioni potrebbero lasciarti insoddisfatto per quanto riguarda la gestione dei progetti, la codifica o la creazione di contenuti.

Cosa rende buona un'alternativa a ChatGPT?

Nel valutare ciascuna alternativa a ChatGPT, mi sono concentrato sui casi d'uso per cui sarebbero più adatte. Le ho quindi valutate in base ai seguenti criteri:

Qualità delle risposte : accuratezza e coerenza nelle risposte alle domande

Consapevolezza contestuale : capacità di fornire risposte pertinenti e personalizzate senza allucinazioni

Personalizzazione : opzioni per mettere a punto i modelli o utilizzare soluzioni predefinite per attività specifiche

Assistenza linguistica e settoriale : capacità di gestire più lingue e settori specifici

Integrazioni : connessioni semplici a strumenti di terze parti e accesso API robusto

Sicurezza e privacy : conformità con le normative sui dati come GDPR o CCPA

Funzionalità/funzioni basate sull'IA : automazione, generazione di contenuti e assistenza multimodale

Esperienza utente : interfaccia intuitiva con opzioni di personalizzazione

Prestazioni : risposte rapide e scalabilità per esigenze più elevate

Assistenza e community : assistenza clienti efficiente e community di utenti attiva

Uso etico : controllo dei pregiudizi e trasparenza nelle considerazioni etiche

Prezzi: piani convenienti con costi basati sull'utilizzo e scalabilità aziendale

I concorrenti di ChatGPT in sintesi

ChatGPT potrebbe essere il tuo assistente IA preferito, ma a seconda delle tue esigenze, potrebbe esserci qualcosa di meglio. Che tu desideri funzionalità/funzioni uniche che si integrino direttamente nel tuo flusso di lavoro esistente, integrazioni migliori o semplicemente un rapporto qualità-prezzo più vantaggioso, ecco i migliori strumenti di IA simili a ChatGPT che potrebbero soddisfare le tue aspettative.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave ClickUp Gestione del lavoro basata sull'IA ClickUp Brain, automazione delle attività basata sull'IA, gestione dei documenti, monitoraggio dei progetti, riepilogo/riassunto e altro ancora Google Gemini Elaborazione del linguaggio naturale e generazione di immagini IA multimodale, elaborazione linguistica e visiva Microsoft Copilot Automazioni di livello aziendale Integrazione con Office Suite, automazione delle attività, generazione di documenti Claude IA conversazionale etica Conversazioni simili a quelle umane, modelli linguistici di grandi dimensioni Perplexity IA Recupero di informazioni fattuali in tempo reale Ricerche basate su citazioni, generazione di dati in tempo reale Jasper IA Generazione di contenuti e marketing Creazione di contenuti basata sull'IA, toni e stili personalizzabili Meta IA Interazione in tempo reale su tutte le piattaforme Meta Modifica delle immagini, riconoscimento degli oggetti, interazione tramite chat di gruppo, integrazione con Meta Chatsonic Dati in tempo reale e conversazioni IA Dati di notizie in tempo reale, interazioni vocali, generazione di immagini Writesonic Creazione di contenuti basata sull'IA Scrittura di post e articoli per blog, ottimizzazione SEO, creazione di chatbot IA Semrush ContentShake IA Ideazione e ottimizzazione dei contenuti Suggerimenti di contenuti ottimizzati per la SEO, analisi della concorrenza OpenAI Playground Sperimentare con i modelli di IA Modelli IA personalizzabili, esperimenti guidati dall'utente Carattere.AI Creazione di personaggi IA interattivi Risposte dal carattere umano, dialoghi interattivi Elicit Generazione di documenti di ricerca Riepiloghi/riassunti di ricerca generati dall'IA, monitoraggio delle citazioni Surfer IA Creazione di contenuti ottimizzati per la SEO Analisi SERP, ottimizzazione dei contenuti basata sulla SEO HuggingChat IA conversazionale open source Sviluppo di modelli basato sulla community, modelli personalizzabili Socratic Gestione predittiva dell'ingegneria Monitora la qualità del codice e la produttività Amazon CodeWhisperer Assistente di codifica IA per sviluppatori AWS Raccomandazioni di codice, suggerimenti in tempo reale YouChat IA IA conversazionale per uso generico Conversazione generale, riepilogo/riassunto di contenuti, codici Undetectable.ai Generazione di contenuti ed elusione dei sistemi di rilevamento Generazione di contenuti IA, testo generato dall'IA non rilevabile GitHub Copilot Scrittura di codice assistita dall'IA Completamento del codice, suggerimenti in tempo reale

Leggi anche: 25 trucchi per ChatGPT che trasformeranno il tuo modo di lavorare

le 20 migliori alternative a ChatGPT che abbiamo provato nel 2025 (gratis e a pagamento)

Ecco un elenco dettagliato di tutte le 20 alternative a ChatGPT basato sulla mia ricerca. Include informazioni su tutte le loro funzionalità/funzioni, limiti e prezzi per consentirti di valutare. Ti aiuterà a decidere quale strumento funziona meglio per te.

1. ClickUp (Ideale per la gestione del lavoro basata sull'IA)

Prova ClickUp Brain Completa, gestisci e monitora le tue attività senza sforzo con ClickUp Brain

ClickUp è uno strumento di gestione dei progetti basato sull'IA e la sua funzione di IA, ClickUp Brain, è indispensabile per ogni ruolo. Come molti altri in ClickUp, me ne sono innamorato. Essendo integrato nella suite ClickUp, va oltre la semplice automazione delle attività: sfrutta le sue capacità di IA per aiutare a ottimizzare la pianificazione dei progetti e i flussi di lavoro, generare e organizzare contenuti, gestire le conoscenze aziendali e offrire suggerimenti intelligenti per aumentare la produttività.

Il vantaggio principale di ClickUp Brain rispetto a ChatGPT è che funziona nel contesto dei tuoi progetti, a differenza di ChatGPT, che opera indipendentemente da qualsiasi flusso di lavoro specifico o sistema di gestione delle attività. Inoltre, mentre ChatGPT è eccellente per l'assistenza basata su testo e la generazione di contenuti, non fornisce strumenti per l'esecuzione dei progetti.

ClickUp apprende dalle esigenze specifiche del tuo team, offrendo un approccio più personalizzato alla gestione del lavoro che si adatta agli obiettivi della tua organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizza query in linguaggio naturale per trovare documenti, attività, menzioni e commenti pertinenti nella tua area di lavoro

Fai domande e ottieni risposte chiare e concise e analisi delle tue attività, dei tuoi documenti e delle persone con AI Knowledge Manager

Ottieni aggiornamenti con un solo clic, report sullo stato e riepiloghi/riassunti per attività, documenti e persone con AI Project Manager

Genera contenuti grammaticalmente impeccabili, documentazione tecnica e materiale di marketing con il tuo tono di voce e il tuo stile unici con AI Writer for Work

Genera modelli basati sull'IA per velocizzare le comunicazioni di lavoro comuni, come gli aggiornamenti di stato o le sintesi dei progetti

Se sei più un tipo visivo, dai un'occhiata a questo video esplicativo su ClickUp Brain

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento più ripida per l'impostazione di flussi di lavoro complessi

L'esperienza mobile potrebbe non essere alla pari con la versione desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

ClickUp offre una piattaforma di gestione dei progetti altamente integrata. È adatta sia a progetti semplici che complessi. Garantisce un alto livello di visibilità sia ai membri del team che ai manager riguardo ai risultati finali del progetto e al loro stato di avanzamento. Utilizza inoltre l'IA (ClickUp Brain) per ridurre i livelli di amministrazione richiesti per tutti gli aspetti dei progetti. È in grado di generare facilmente report sui progetti. Fornisce a tutti i membri di un progetto una panoramica completa di tutti gli elementi del progetto e di chi sta facendo cosa.

ClickUp offre una piattaforma di gestione dei progetti altamente integrata. È adatta sia a progetti semplici che complessi. Garantisce un alto livello di visibilità sia ai membri del team che ai manager riguardo ai risultati finali del progetto e al loro stato di avanzamento. Utilizza inoltre l'IA (ClickUp Brain) per ridurre i livelli di amministrazione richiesti per tutti gli aspetti dei progetti. È in grado di generare facilmente report sui progetti. Fornisce a tutti i membri di un progetto una panoramica completa di tutti gli elementi del progetto e di chi sta facendo cosa.

Hai bisogno di maggiori informazioni? Ecco un confronto dettagliato tra ClickUp e ChatGPT.

2. Google Gemini (la migliore alternativa gratuita a ChatGPT)

tramite Google Gemini

Google Gemini offre un'esperienza di IA veramente multimodale, integrando facilmente l'analisi di testo e immagini. La profonda integrazione di Gemini con l'ecosistema di Google lo distingue, consentendomi di sfruttare in modo impeccabile i servizi Google e gli strumenti di Google Workspace come Documenti Google e Fogli Google.

Gemini attinge agli algoritmi di ricerca proprietari di Google, fornendo accesso a dati web in tempo reale. Di seguito sono riportate alcune delle migliori funzionalità/funzioni e limitazioni per aiutarti a scegliere tra Google Gemini e ChatGPT.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Gemini

Accedi ai dati web in tempo reale forniti dal motore di ricerca Google

Genera output creativi per contenuti (Documenti Google), design (Presentazioni Google) e analisi (Fogli Google) dall'interfaccia IA

Ottieni approfondimenti dettagliati dai dati del Knowledge Graph di Google

Limiti di Google Gemini

Alcuni utenti lamentano la sua comprensione contestuale limitata

Gli utenti hanno segnalato tempi di risposta occasionalmente lenti durante la gestione di query multimodali complesse

Alcuni utenti potrebbero trovare l'integrazione con servizi non Google limitata rispetto ad altri strumenti di IA

Prezzi di Google Gemini

Versione gratuita disponibile

Business: 20 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Enterprise: 30 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Gemini

Gemini ha trasformato completamente il modo in cui utilizziamo e gestiamo i nostri dati. Si tratta di una piattaforma potente e adattabile con una serie incredibile di funzionalità/funzioni in grado di soddisfare le esigenze delle grandi aziende e degli utenti individuali. Quando abbiamo iniziato a utilizzare Gemini, abbiamo capito subito che la produttività e l'efficienza degli utenti erano le priorità principali nella sua progettazione. Una delle caratteristiche più notevoli di Gemini è la perfetta integrazione di Google con diverse origini dati. grazie a questa connettività, non dobbiamo più affrontare il laborioso processo di navigazione tra diversi strumenti e database, ottenendo così un quadro consolidato dei nostri dati. La produttività del nostro team è aumentata e, di conseguenza, i nostri flussi di lavoro sono diventati molto più efficienti.

Gemini ha trasformato completamente il modo in cui utilizziamo e gestiamo i nostri dati. Si tratta di una piattaforma potente e adattabile con una serie incredibile di funzionalità/funzioni in grado di soddisfare le esigenze delle grandi aziende e degli utenti individuali. Quando abbiamo iniziato a utilizzare Gemini, abbiamo capito subito che la produttività e l'efficienza degli utenti erano le priorità principali nella sua progettazione. Una delle caratteristiche più notevoli di Gemini è la perfetta integrazione di Google con diverse origini dati. grazie a questa connettività, non dobbiamo più affrontare il laborioso processo di navigazione tra diversi strumenti e database, ottenendo così un quadro consolidato dei nostri dati. La produttività del nostro team è aumentata e, di conseguenza, i nostri flussi di lavoro sono diventati molto più efficienti.

3. Microsoft Copilot (Ideale per una produttività potenziata dall'IA in Microsoft Office)

tramite Microsoft Copilot

Probabilmente utilizzi già Microsoft Copilot se utilizzi la suite Microsoft 365. È integrato direttamente in app come Word, Excel e PowerPoint, aggiungendo un livello di assistenza basato sull'IA e perfezionando tutto, dalla stesura di documenti all'analisi dei dati.

Questa alternativa a ChatGPT non è solo un altro chatbot IA: eccelle nell'uso di modelli linguistici di grandi dimensioni per la generazione di testi conversazionali ed è in grado di eseguire analisi avanzate dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot

Ottieni suggerimenti per l'analisi dei dati, la generazione di formule e la creazione di contenuti

Automatizza le attività ripetitive, compresa la bozza delle email in Outlook

Migliora la collaborazione con l'integrazione di Microsoft Teams

Limiti di Microsoft Copilot

Disponibile solo per gli abbonati a Microsoft 365

Le funzionalità di IA potrebbero sembrare basilari agli utenti più esperti che hanno familiarità con strumenti complessi

I primi rapporti menzionano occasionali imprecisioni nella generazione di alcune formule Excel

Prezzi di Microsoft Copilot

20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot

Copilot riduce le attività quotidiane più banali, come scrivere l'ordine del giorno di una riunione o riassumere i risultati delle riunioni virtuali. Lo uso tutti i giorni. Aiuta a ricercare un argomento con risultati molto più specifici e mirati rispetto a un motore di ricerca. Oppure mi dà il via per una presentazione PowerPoint, fornendomi idee più immediate quando cerco di scrivere un documento o un rapporto, ma non riesco a capire da dove iniziare. Una volta che si impara un po' a scrivere buoni prompt, è molto facile da usare, in particolare quando è integrato in tutti gli strumenti di Office 365 e quando fa parte della propria organizzazione e ha accesso a tutti i documenti interni.

Copilot riduce le attività quotidiane più banali, come scrivere l'ordine del giorno di una riunione o riassumere i risultati delle riunioni virtuali. Lo uso tutti i giorni. Aiuta a ricercare un argomento con risultati molto più specifici e mirati rispetto a un motore di ricerca. Oppure avvio una presentazione PowerPoint per avere qualche idea quando cerco di scrivere un documento o un rapporto, ma non riesco a capire da dove cominciare. Una volta che si impara un po' a scrivere buoni prompt, è molto facile da usare, in particolare quando è integrato in tutti gli strumenti di Office 365 e quando fa parte della propria organizzazione e ha accesso a tutti i documenti interni.

4. Claude (Ideale per la generazione di testi creativi e conversazionali)

via Claude

Claude è un altro strumento di IA conversazionale che ho provato, in particolare per la generazione di testi lunghi. Sviluppato da Anthropic, Claude mira a migliorare la sicurezza e l'usabilità dell'IA. Rispetto a ChatGPT, l'output generato da questo strumento di scrittura IA sembra più intuitivo.

Quando gli ho chiesto di riepilogare/riassumere articoli o di aiutarmi a raccogliere idee, Claude ha fornito risposte dettagliate e coerenti, in linea con le mie richieste. Ho utilizzato Claude anche per attività creative come la stesura di bozze di blog e la redazione di report, entrambe svolte egregiamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Approfitta di conversazioni approfondite e contestualizzate

Esegui attività semplici e risolvi query complesse con la stessa facilità

Riduci al minimo i risultati dannosi o distorti grazie a funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate e all'impegno per un'IA etica

Limiti di Claude

Gli utenti segnalano occasionali rallentamenti durante la gestione di grandi volumi di input

Non ha la capacità di generare immagini o lavorare con contenuti multimediali oltre al testo

Prezzi di Claude

Piano Free disponibile

Pro: 20 $ al mese per persona

Team: 25 $ al mese per persona, fatturato annualmente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Claude

G2 : 4,7/5 (23 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Claude

La cosa più utile di Claude è la capacità dell'IA di fluire in modo più naturale. Mi piace che le risposte sembrino più simili a una conversazione tra esseri umani. Un'altra cosa che mi piace di Claude è che le sue risposte sono contestualizzate e coinvolgenti. Mi piace anche che cerchi di dare risposte accurate e riconosca i propri limiti quando non sa qualcosa.

La cosa più utile di Claude è la capacità dell'IA di fluire in modo più naturale. Mi piace che le risposte sembrino più simili a una conversazione tra esseri umani. Un'altra cosa che mi piace di Claude è che le sue risposte sono contestualizzate e coinvolgenti. Mi piace anche che cerchi di dare risposte accurate e riconosca i propri limiti quando non sa qualcosa.

Leggi anche: Le 10 migliori alternative a Claude AI per la scrittura con IA

5. Perplexity IA (la migliore per trovare fonti di dati affidabili)

tramite Perplexity IA

Usare Perplexity IA è come affidarsi a una combinazione di motore di ricerca e assistente conversazionale per trovare risposte. Adoro il modo in cui è in grado di estrarre informazioni da più fonti affidabili sul web per rispondere alle domande in modo approfondito e senza allucinazioni.

Rispetto a ChatGPT, che si concentra sulla generazione di risposte creative, Perplexity IA fornisce risposte basate sui fatti e sulla ricerca, la cui accuratezza può essere verificata con le fonti citate. L'ho usato per rispondere a domande di nicchia in cui avevo bisogno di dati verificati e non mi ha deluso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Ottieni fonti affidabili citate con ogni risposta per una maggiore trasparenza

Accedi a dati accurati per la ricerca e per rispondere a query di nicchia

Goditi un'interfaccia intuitiva che ti aiuta a trovare e decodificare le risposte più velocemente

Limiti di Perplexity IA

Limitata nella generazione di contenuti creativi o conversazionali rispetto ad altri strumenti di IA

Le risposte possono talvolta essere troppo concise per query complesse

Occasionalmente non rileva i dati più recenti se non sono indicizzati nella sua base di origine

Prezzi di Perplexity IA

Prezzi basati sulle dimensioni dei token e sulle richieste

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Perplexity IA

Sono riuscito a cercare argomenti specifici con le relative fonti. Invece di fornire informazioni casuali, Perplexity mostra da dove provengono le informazioni, dalla fonte, e posso verificare se la fonte proviene da un sito web affidabile. Quando si cercano contenuti da scrivere o si effettuano ricerche su determinati argomenti, trovare le fonti è fondamentale e Perplexity lo fa al meglio. È facile da usare su PC e dispositivi mobili e la sua interfaccia utente è molto intuitiva. Perplexity può essere utilizzato e considerato affidabile ogni giorno per ricerche approfondite e scrittura.

Sono riuscito a cercare argomenti specifici con le relative fonti. Invece di fornire informazioni casuali, Perplexity mostra da dove provengono le informazioni, dalla fonte, e posso verificare se la fonte proviene da un sito web affidabile. Quando si cercano contenuti da scrivere o si effettuano ricerche su determinati argomenti, trovare le fonti è fondamentale e Perplexity lo fa al meglio. È facile da usare su PC e dispositivi mobili e la sua interfaccia utente è molto intuitiva. Perplexity può essere utilizzato e considerato affidabile ogni giorno per ricerche approfondite e scrittura.

Leggi anche: Le 10 migliori alternative e concorrenti di Perplexity AI

6. Jasper IA (Il migliore per la creazione di contenuti su larga scala)

tramite Jasper IA

Jasper è un generatore di contenuti IA creato per i marketer, gli autori di contenuti e le agenzie che hanno bisogno di produrre grandi quantità di contenuti in poco tempo. L'ho trovato particolarmente utile per generare post per blog, email, contenuti per i social media e descrizioni di prodotti.

È più efficace di ChatGPT nel comprendere e adattarsi al tono di voce del tuo brand, garantendo che i contenuti rimangano in linea con il messaggio della tua azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Approfitta di una vasta libreria di modelli per creare rapidamente vari tipi di contenuti

Utilizza diverse opzioni di tono di voce per personalizzare i messaggi del tuo brand

Ottimizza i contenuti per il motore di ricerca Google e Bing senza piattaforme esterne

Limiti di Jasper IA

Può produrre contenuti ripetitivi senza chiare linee guida di input

La curva di apprendimento per adattarsi alle funzionalità avanzate della piattaforma può essere ripida

Alcuni utenti segnalano che l'accuratezza dei contenuti può diminuire quando i prompt sono generici

Prezzi di Jasper IA

Autore: 39 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Pro: 59 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Business: Contattaci per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper IA

Beh, ci sono così tanti strumenti di IA disponibili online e dopo averne provati alcuni a pagamento, alla fine ho scelto Jasper. La qualità della generazione dei contenuti e la capacità di fornire contenuti personalizzati sono i motivi principali per cui ho scelto questa piattaforma.

Beh, ci sono così tanti strumenti di IA disponibili online e dopo averne provati alcuni a pagamento, alla fine ho scelto Jasper. La qualità della generazione dei contenuti e la capacità di fornire contenuti personalizzati sono i motivi principali per cui ho scelto questa piattaforma.

Leggi anche: Le 15 migliori alternative e concorrenti di Jasper IA

7. Meta IA (la migliore per l'integrazione sociale e l'IA visiva)

tramite Meta IA

Sto usando Meta IA ed è perfetta per l'integrazione social. Offre funzionalità creative su piattaforme Meta come WhatsApp, Facebook e Instagram. Questa alternativa gratuita a ChatGPT mi aiuta a modificare foto, riconoscere oggetti nelle immagini e persino generare didascalie intelligenti.

Il modello IA mi permette di modificare le foto mentre chatto o di ottenere informazioni dettagliate sulle immagini in modo impeccabile. L'integrazione delle app Meta rende tutto più fluido, dalle attività quotidiane alle attività creative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Meta IA

Usa l'interazione vocale per un'assistenza a mani libere tramite occhiali AR e dispositivi mobili

Integrazione con le piattaforme Meta per funzionalità di generazione di immagini basate sull'IA e suggerimenti intelligenti

Tagga @Meta IA nelle chat di gruppo per conversazioni dinamiche

Limiti di Meta IA

Alcune funzionalità/funzioni di modifica avanzate potrebbero non funzionare come previsto su immagini complesse

Disponibile in un numero limitato di lingue e regioni, il che ne limita l'utilizzo su larga scala

Prezzi di Meta IA

Versione gratuita disponibile

Valutazioni e recensioni di Meta IA

Non ampiamente disponibile a causa dell'integrazione all'interno delle piattaforme Meta

8. Chatsonic (il migliore per la chat vocale)

tramite Chatsonic

Chatsonic mi fa sentire come se stessi chattando con un amico piuttosto che con una macchina. È una delle alternative gratuite a ChatGPT che offre integrazioni con varie piattaforme, rendendo facile incorporare chatbot IA nei tuoi progetti o applicazioni.

Nel complesso, se stai cercando uno strumento di IA che combini la conversazione con funzionalità di risposta vocale, Chatsonic è una buona scelta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chatsonic

Accedi al web in tempo reale per informazioni aggiornate e contestualizzate

Personalizza i prompt per adattare le conversazioni alle esigenze degli utenti

Limiti di Chatsonic

Le funzionalità vocali potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva o un lavoro di integrazione

Le risposte della chat IA possono occasionalmente andare fuori tema se i prompt non sono abbastanza specifici

Prezzi di Chatsonic

Accesso gratuito disponibile

Valutazioni e recensioni di Chatsonic

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Writesonic (il migliore per il copywriting basato sull'IA)

via Writesonic

Writesonic è specializzato nella creazione di testi di marketing, annunci pubblicitari e contenuti di lunga durata con velocità e creatività impressionanti. A differenza di ChatGPT, che si concentra maggiormente sulle attività di conversazione, Writesonic genera testi persuasivi per stimolare il coinvolgimento e le conversioni.

Ciò che gli utenti apprezzano di più di Writesonic è la sua interfaccia intuitiva e l'esperienza user-friendly.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writesonic

Sfrutta i modelli di prompt IA per diversi tipi di copywriting

Crea più varianti di output per scegliere il contenuto più accattivante

Ottimizza i contenuti per i motori di ricerca utilizzando le funzionalità SEO integrate

Limiti di Writesonic

A volte è necessario modificare alcune sfumature linguistiche e contestuali

I prezzi possono aumentare rapidamente se si superano i limiti di utilizzo

Prezzi di Writesonic

Accesso gratuito disponibile

Individuale : 16 $/mese, fatturato annualmente

Standard : 79 $ al mese, fatturato annualmente

Enterprise: prezzi personalizzati per team più grandi

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2 : 4,7/5 (oltre 1.900 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Writesonic

Writesonic si è rivelato uno strumento utile per generare rapidamente una base per il mio post sul blog. Mi ha fatto risparmiare tempo fornendo una struttura e contenuti pertinenti. Tuttavia, il risultato finale richiedeva ancora una revisione e una modifica per garantire l'accuratezza e aggiungere un tocco più personale alla scrittura.

Writesonic si è rivelato uno strumento utile per generare rapidamente una base per il mio post sul blog. Mi ha fatto risparmiare tempo fornendo una struttura e contenuti pertinenti. Tuttavia, il risultato finale richiedeva ancora una revisione e una modifica per garantire l'accuratezza e aggiungere un tocco più personale alla scrittura.

10. Semrush ContentShake IA (il migliore per l'ottimizzazione dei contenuti SEO)

tramite Semrush ContentShake IA

Semrush ContentShake IA aiuta i marketer e gli autori di contenuti a ottimizzare i propri contenuti per i motori di ricerca, generando articoli di alta qualità. Consente ai team di contenuti di analizzare le prestazioni delle parole chiave e generare contenuti su misura per ottenere un buon posizionamento.

Semrush ContentShake IA migliori funzionalità/funzioni

Integralo con il toolkit SEO di Semrush per creare strategie di contenuti basate sui dati

Genera rapidamente brief e schemi dettagliati dei contenuti

Ottieni consigli in tempo reale basati su parole chiave e informazioni sul pubblico

Limiti di Semrush ContentShake IA

Più efficace per gli utenti che hanno familiarità con il SEO e l'ecosistema di Semrush

Alcune funzionalità/funzioni potrebbero richiedere la sottoscrizione ai servizi più completi di Semrush

Semrush ContentShake IA prezzi

Richiede una sottoscrizione a Semrush; il prezzo parte da 60 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Semrush ContentShake IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

11. OpenAI Playground (ideale per sperimentare modelli di IA)

tramite OpenAI Playground

OpenAI Playground mi permette di interagire con vari modelli OpenAI in un ambiente intuitivo. Mentre ChatGPT non consente agli utenti di sperimentare prompt, impostazioni e parametri, OpenAI Playground lo fa. Questo lo rende uno strumento ideale per sviluppatori e ricercatori che desiderano mettere a punto le loro interazioni IA.

Funzionalità/funzioni migliori di OpenAI Playground

Accedi a vari modelli di IA per diverse applicazioni

Personalizza le impostazioni per verificare in che modo le modifiche ai parametri di input influiscono sulle risposte dell'IA

Sperimenta facilmente con i prompt attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva

Limiti di OpenAI Playground

Richiede una buona comprensione dei concetti di IA per massimizzare il suo potenziale

Alcune funzionalità/funzioni avanzate potrebbero richiedere competenze tecniche per l'integrazione

Prezzi di OpenAI Playground

Prezzi basati sull'utilizzo per funzionalità/funzioni più avanzate e limiti più elevati

Valutazioni e recensioni di OpenAI Playground

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Leggi anche: Le 10 migliori alternative a OpenAI Playground (recensioni e prezzi)

12. Carattere. IA (Ideale per giochi di ruolo e conversazioni interattive)

Mi sono divertito molto a usare Character. IA, soprattutto per scenari di gioco di ruolo e narrazione interattiva. Con l'opzione gratuita di Character. IA, posso creare personaggi unici, che mi permettono di impegnarmi in dialoghi che vanno da battute scherzose a profonde discussioni filosofiche.

È ottimo per gli scrittori che cercano idee o per chiunque voglia abbandonarsi a una conversazione creativa.

Carattere. Le migliori funzionalità/funzioni di IA

Crea e personalizza caratteri unici per le conversazioni

Partecipa a scenari di gioco di ruolo per una narrazione coinvolgente

Puoi contare su miglioramenti costanti nelle risposte dei caratteri, poiché il sistema apprende continuamente dalle interazioni degli utenti

Carattere. Limiti dell'IA

Alcuni caratteri potrebbero avere una profondità di personalità limitata, influenzando la qualità della conversazione

Potrebbe richiedere una maggiore creatività da parte degli utenti per avviare dialoghi più complessi

Carattere. Prezzi IA

Piano Free disponibile

Premium: 9,99 $ al mese per utente

Carattere. Valutazioni e recensioni IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

13. Elicit (Ideale per la ricerca e la raccolta dati)

via Elicit

Elicit è un'alternativa incredibilmente utile se utilizzi ChatGPT per la ricerca e la raccolta di dati. Questo strumento è specifico per accademici e ricercatori e semplifica l'organizzazione e l'analisi efficiente delle informazioni.

Ciò che apprezzo di più di Elicit è la possibilità di condividere facilmente le mie ricerche con i colleghi.

Ottieni le migliori funzionalità/funzioni

Organizza recensioni di letteratura e dati di ricerca con modelli strutturati

Condividi modelli e ricevi feedback tramite funzionalità/funzioni collaborative complete

Genera domande basate sulla letteratura esistente per un'analisi più approfondita

Elicitare i limiti

C'è una curva di apprendimento per navigare tra le sue funzionalità avanzate

Richiedi un preventivo

Versione gratuita disponibile

In più: 10 $ al mese

Pro: 42 $ al mese

Azienda: Contattaci per informazioni sui prezzi

Ottieni valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

14. Surfer IA (Ideale per creare flussi di lavoro per contenuti SEO)

tramite Surfer IA

Surfer AI aiuta a creare contenuti ottimizzati per i motori di ricerca. Integrando la ricerca di parole chiave e l'ottimizzazione on-page attraverso lo strumento, è possibile scrivere articoli che non sono solo informativi ma anche SEO-friendly. A differenza di ChatGPT, che si concentra sulla generazione di contenuti senza approfondimenti SEO, Surfer AI combina la creatività con l'ottimizzazione basata sui dati.

La capacità di Surfer AI di perfezionare il flusso di lavoro di creazione dei contenuti lo rende uno strumento eccezionale. Mi fa risparmiare tempo e migliora le possibilità che i miei articoli ottengano buoni risultati online. È una soluzione all-in-one per chi desidera contenuti di qualità e ottimizzazione SEO in un unico prodotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Surfer IA

Integra la ricerca di parole chiave e le informazioni SEO direttamente nella creazione dei contenuti

Ottimizza i suggerimenti sui contenuti in base all'analisi dei concorrenti meglio posizionati

Crea schemi strutturati per creare rapidamente articoli ottimizzati per la SEO

Limiti di Surfer IA

Si basa fortemente sulle tendenze SEO, che solo in alcuni casi possono allinearsi con gli obiettivi creativi dei contenuti

Può essere travolgente per i principianti che non hanno familiarità con la SEO

Prezzi di Surfer IA

179 $ al mese, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Surfer IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

15. HuggingChat (Ideale per progetti IA open source)

tramite HuggingChat

HuggingChat rende piacevole lavorare su progetti IA open source. Sviluppato da Hugging Face, HuggingChat consente agli appassionati di sfruttare la sua vasta libreria di modelli IA pre-addestrati per creare, testare e distribuire applicazioni basate sull'IA.

Ciò che rende unico HuggingChat è la sua flessibilità: dalla generazione di testo alla traduzione, può aiutarti a realizzare tutto senza essere vincolato a una singola piattaforma come ChatGPT.

Le migliori funzionalità/funzioni di HuggingChat

Accedi a una vasta libreria di modelli IA open source per varie applicazioni

Personalizza i modelli di IA in base alle esigenze e ai progetti specifici

Affidati a una community di sviluppatori attiva per assistenza e collaborazione

Limiti di HuggingChat

Richiede alcune competenze tecniche per sfruttare appieno le sue funzionalità

Limitato agli sviluppatori che hanno familiarità con i framework open source

Prezzi di HuggingChat

Versione gratuita disponibile

Piani a pagamento: Starter: 59 $/mese Pro: 249 $/mese Enterprise: prezzi personalizzati per un utilizzo su larga scala

Starter: 59 $ al mese

Pro: 249 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati per un utilizzo su larga scala

Prezzi specifici per modello Piccolo: 100.000 richieste al mese (su tutti i modelli) per 12,90 $ al mese Medio: 1 milione di richieste al mese (su tutti i modelli) per 59 $ al mese Grande: 5 milioni di richieste al mese (su tutti i modelli) per 249 $ al mese

Piccolo: 100.000 richieste al mese (su tutti i modelli) per 12,90 $ al mese

Medio: 1 milione di richieste al mese (su tutti i modelli) per 59 $ al mese

Grande: 5 milioni di richieste al mese (su tutti i modelli) per 249 $ al mese

Starter: 59 $ al mese

Pro: 249 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati per un utilizzo su larga scala

Piccolo: 100.000 richieste al mese (su tutti i modelli) per 12,90 $ al mese

Medio: 1 milione di richieste al mese (su tutti i modelli) per 59 $ al mese

Grande: 5 milioni di richieste al mese (su tutti i modelli) per 249 $ al mese

Valutazioni e recensioni di HuggingChat

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

16. Socratic (Ideale per la gestione predittiva dell'ingegneria)

via Socratic

Socratic è una manna dal cielo per i team di ingegneri che desiderano passare dal project management manuale alla gestione predittiva dell'ingegneria. La piattaforma si sincronizza con strumenti come GitHub, consentendo ai team di ottenere informazioni in tempo reale sullo stato dei progetti e semplificando al contempo il flusso di lavoro.

Socratic utilizza l'IA per prevedere le sequenze temporali e i colli di bottiglia del carico di lavoro, offrendo ai team una visione chiara di ciò che li aspetta. Offre inoltre viste personalizzabili e report su misura per gli obiettivi specifici del team, rendendo il monitoraggio delle prestazioni molto più pratico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Socratic

Ottieni un quadro chiaro delle sequenze dei progetti e della distribuzione del carico di lavoro con previsioni IA in tempo reale

Ridistribuisci le attività in modo efficiente e mantieni un'efficienza equilibrata del team con la gestione del carico di lavoro

Crea dashboard personalizzati per monitorare metriche specifiche relative ai tuoi progetti e alle prestazioni del tuo team con viste personalizzabili

Limiti di Socratic

Mancanza di integrazione con altri strumenti di project management oltre a Jira e GitHub

L'impostazione e la configurazione del sistema richiedono molto tempo all'inizio

Prezzi di Socratic

Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Socratic

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

17. Amazon CodeWhisperer (il migliore per l'assistenza alla codifica basata sull'IA)

tramite Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer perfeziona il processo di codifica degli sviluppatori. Questo strumento basato sull'IA offre suggerimenti intelligenti per il codice in modo conversazionale, aiutandoti a scrivere, eseguire il debug e ottimizzare il codice più velocemente che mai.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amazon CodeWhisperer

Integra i suggerimenti di codice IA direttamente nei popolari ambienti di sviluppo integrati (IDE)

Crea applicazioni pronte per il cloud ottimizzate per i servizi AWS

Ottieni supporto per più linguaggi di programmazione per una maggiore versatilità nei tuoi progetti

Limiti di Amazon CodeWhisperer

Limitato agli sviluppatori che lavorano all'interno dell'ecosistema AWS

Potrebbe generare un codice non ottimale, in particolare in casi d'uso avanzati

Prezzi di Amazon CodeWhisperer

Versione gratuita disponibile per singoli utenti AWS

Piani a pagamento disponibili per uso aziendale

Valutazioni e recensioni di Amazon CodeWhisperer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

18. YouChat IA (Ideale per l'assistenza personale e la navigazione web)

tramite YouChat IA

YouChat AI è un'ottima scelta per l'assistenza personale basata sull'IA e la navigazione web veloce. È progettato per fornire risposte in tempo reale a query di conoscenza generale. Lo trovo utile per recuperare informazioni aggiornate, soprattutto su argomenti sensibili al fattore tempo. Che io abbia bisogno di cercare un evento recente, ottenere suggerimenti per attività personali o riepilogare/riassumere lunghi articoli, YouChat mi semplifica la vita.

Uno degli aspetti che preferisco di YouChat IA è il modo in cui fornisce risposte concise senza sommergermi di dettagli inutili.

Le migliori funzionalità/funzioni di YouChat IA

Ottieni risultati di navigazione web in tempo reale per risposte accurate e aggiornate

Integra fonti e citazioni pertinenti nelle sue risposte

Limiti di YouChat IA

La navigazione web potrebbe rallentare i tempi di risposta rispetto ad altri modelli IA

A volte manca la profondità o la creatività necessarie per discussioni complesse e ricche di sfumature

Prezzi di YouChat IA

Versione gratuita disponibile

Pro: 15 $ al mese, fatturato annualmente

Team: 25 $ al mese, fatturato annualmente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di YouChat IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

19. Undetectable. ai (Ideale per creare contenuti simili a quelli umani)

Quando ho avuto bisogno di generare contenuti di alta qualità che sembrassero naturali e autentici, Undetectable.ai ha cambiato le regole del gioco. Questa alternativa a ChatGPT eccelle nella produzione di testi coinvolgenti e simili a quelli scritti da esseri umani, perfetti per saggi, post di blog o qualsiasi contenuto che richieda un tocco personale.

Undetectable. Le funzionalità/funzioni avanzate di ai danno priorità a una scrittura professionale e senza interruzioni, rendendolo uno strumento eccellente per studenti, scrittori e content marketer che desiderano migliorare il proprio lavoro.

Undetectable. ai migliori funzionalità/funzioni

Genera testi simili a quelli scritti da esseri umani che coinvolgono il tuo pubblico

Personalizza lo stile di scrittura in base a toni e complessità diversi

Ottieni un feedback immediato sulla leggibilità e l'autenticità dei contenuti

Non rilevabile. Limiti di ai

Capacità di scrittura creativa limitate rispetto ad altri strumenti di IA

Il contenuto potrebbe comunque essere rilevabile dai sistemi di rilevamento IA più avanzati

Undetectable. ai prezzi

Versione gratuita disponibile

A pagamento: 5,00 $ al mese, fatturato annualmente

Undetectable. ai valutazioni e recensioni

G2 : 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Undetectable. ai

Ha semplificato il mio lavoro nell'identificare i contenuti generati dall'IA. Cerca quasi tutte le probabilità di rilevamento dell'IA attraverso le quali chiunque potrebbe generare il contenuto richiesto invece di scriverlo da zero, il che richiede molto tempo.

Ha semplificato il mio lavoro nell'identificare i contenuti generati dall'IA. Cerca quasi tutte le probabilità di rilevamento dell'IA attraverso le quali chiunque potrebbe generare il contenuto richiesto invece di scriverlo da zero, il che richiede molto tempo.

20. GitHub Copilot (il migliore per il supporto alla codifica di software)

tramite GitHub Copilot

GitHub Copilot, una collaborazione tra GitHub e OpenAI, aiuta gli sviluppatori fornendo suggerimenti di codice in tempo reale durante la digitazione. Il nostro team lo ha trovato particolarmente utile quando lavora su progetti di sviluppo software complessi, poiché è in grado di generare automaticamente intere righe o blocchi di codice in base al contesto, aiutandoci a scrivere codice più pulito ed efficiente.

Questo modello di IA è in grado di riconoscere i modelli nella struttura del codice per suggerire soluzioni, rifattorizzare il codice e persino fornire commenti, consentendo di risparmiare tempo e ridurre gli errori. Quando ti trovi bloccato su attività ripetitive, come rinominare metodi o implementare logiche simili in più punti, Copilot interviene con suggerimenti mirati.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitHub Copilot

Ottieni lo stato di completamento del codice in tempo reale per vari linguaggi di programmazione e framework

Mantieni la coerenza tra i progetti con knowledge base personalizzate dai repository GitHub

Approfitta dei suggerimenti contestuali basati sulla struttura e sui modelli di codice esistenti, che lo rendono adattabile al tuo stile di sviluppo

Integralo con IDE, GitHub Mobile e CLI per un'esperienza di sviluppo versatile

Limiti di GitHub Copilot

Occasionalmente suggerisce codici che non soddisfano le esigenze del progetto, richiedendo un intervento manuale

Se non vengono esaminate attentamente, introducono vulnerabilità di sicurezza, specialmente in progetti sensibili o proprietari

Prezzi di GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 $ al mese per utente

Copilot Business : 19 $ al mese per utente

Copilot Enterprise: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GitHub Copilot

Github copilot è stato uno dei migliori assistenti di codifica nella mia carriera di programmatore. Genera codice basato sul tuo stile di codifica. Copilot mi ha aiutato a risparmiare molto tempo poiché genera codice ricorrente. Con la semplice pressione di una scheda posso completare tutto il mio codice. Anche la funzionalità di correzione con copilot mi ha aiutato molto, poiché non devo navigare in Internet per trovare la soluzione. Inoltre è facile da integrare nel codice di Visual Studio.

Github copilot è stato uno dei migliori assistenti di codifica nella mia carriera di programmatore. Genera codice basato sul tuo stile di codifica. Copilot mi ha aiutato a risparmiare molto tempo poiché genera codice ricorrente. Con la semplice pressione di una scheda posso completare tutto il mio codice. Anche la funzionalità "fix with copilot" mi ha aiutato molto, poiché non devo navigare in Internet per trovare la soluzione. Inoltre è facile da integrare nel codice di Visual Studio.

Porta l'IA direttamente nella tua area di lavoro con ClickUp Brain

Poiché l'IA è in continua evoluzione, è sempre una buona idea esplorare alternative a ChatGPT che potrebbero soddisfare meglio le tue esigenze. Abbiamo raccolto alcune ottime opzioni in base alla qualità delle risposte, alla personalizzazione, al prezzo e altro ancora. Tuttavia, la maggior parte di esse esistono come strumenti autonomi che richiedono di modificare il flusso di lavoro per integrare le funzionalità di IA nei tuoi progetti.

Tra queste opzioni, ClickUp si distingue come uno strumento di gestione del lavoro all-in-one che non stravolge il tuo modo di lavorare, ma lo migliora con l'intelligenza senza pari di ClickUp Brain. Se hai bisogno di una piattaforma potente che faccia tutto, dall'automazione delle attività alla gestione dei documenti e al monitoraggio dei progetti, ti consiglio vivamente di provare ClickUp.

Registrati qui per ottenere un account ClickUp gratuito!