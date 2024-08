10 Migliori software di Mind Mapping per Mac nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Lo capiamo: Il vasto universo digitale a volte può sembrare un labirinto. Ma quando si tratta di definire le vostre strategie o di pianificare il prossimo grande progetto, non dovreste dover lottare con strumenti incompatibili o con interfacce complicate.

Immaginate uno strumento di produttività che sembri un'estensione del vostro genio creativo. Uno strumento che rispecchi il design intuitivo e la facilità d'uso che gli utenti Mac amano. E se vi dicessimo che abbiamo trovato non uno, ma ben 10 strumenti per la produttività mappa mentale software di ping per Mac? Che siate un pensatore solitario alla ricerca di una bozza di romanzo o che facciate parte di un team dinamico che sta orchestrando progetti complessi, abbiamo qualcosa che fa per voi.

E la ciliegina sulla torta? Abbiamo sia software di mappatura mentale gratis che opzioni a pagamento adatte a tutte le tasche. Quindi, facciamo un salto insieme e scopriamo i migliori software per le mappe mentali in 2024.

Cosa cercare in un software di mappe mentali per Mac?

Non si tratta solo di funzionalità/funzione. Analizziamo cosa rende veramente il migliore software per la mappa mentale .

Interfaccia intuitiva: Il software deve essere intuitivo e non impegnativo per iniziare una mappa mentale

Il software deve essere intuitivo e non impegnativo per iniziare una mappa mentale Compatibilità con il Mac: Più che una semplice compatibilità, cercate il miglior software di mappatura mentale che si allinei con l'estetica elegante e la funzione senza sforzo del Mac

Più che una semplice compatibilità, cercate il miglior software di mappatura mentale che si allinei con l'estetica elegante e la funzione senza sforzo del Mac Capacità collaborative : Cercate un'app di mappatura mentale con contributi, modifiche e commenti in tempo reale da parte di tutti i membri del team

Cercate un'app di mappatura mentale con contributi, modifiche e commenti in tempo reale da parte di tutti i membri del team Versatilità: Che si tratti di passare da mappe visive a elenchi o di integrarsi con altre app, dovrebbe adattarsi alle vostre esigenze

Che si tratti di passare da mappe visive a elenchi o di integrarsi con altre app, dovrebbe adattarsi alle vostre esigenze Efficienza dei costi: La vostra scelta deve offrire valore, con tutte le funzionalità/funzione necessarie per fare il lavoro senza compromessi

Le 10 migliori app per mappe mentali da utilizzare nel 2024

Bene, abbiamo gettato le basi. Sapete cosa cercare in un software di mappe mentali di alto livello e siete pronti a creare mappe mentali illimitate.

Dai pensatori solitari ai team più agguerriti, dai creativi più brillanti alle menti strategiche, ecco il nostro elenco curato dei migliori strumenti di mappatura mentale fatti su misura per il vostro Mac. Che l'esplorazione abbia inizio!

Con ClickUp è possibile disegnare mappe mentali, diagrammi di flusso o diagrammi UML con facilità e sicurezza

ClickUp è una piattaforma di produttività con app web, mobile e desktop progettata per semplificare il lavoro in un unico hub centrale.

Molto più di una semplice piattaforma di project management, ClickUp Mappe mentali sono un rifugio per pensatori, pianificatori e innovatori. Con una semplice funzione di trascinamento, creare una mappa mentale è come dipingere su una tela bianca. È possibile creare senza problemi attività, sottoattività e dipendenze, trasformando un'idea centrale in elementi attuabili.

Ma forse il fiore all'occhiello per gli utenti Mac è il commitment di ClickUp per un'esperienza d'uso senza soluzione di continuità!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Creare mappe mentali con modelli di mappe mentali che vi aiutano a massimizzare il vostro processo di brainstorming (date un'occhiata aClickUp Lavagna Mappa Mentale Online per iniziare)

Comunicate con il vostro team utilizzando la vista Chattare in app e discutete all'interno delle attività

Attività e sottoattività personalizzabili con automazioni

ClickUp AI per riepilogare/riassumere commenti, redigere contenuti e generare elementi d'azione

Registrazioni di schermate condivisibili che possono essere convertite direttamente in un'attività

Oltre1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro, tra cui Zoom, Slack, l'area di lavoro di Google, Microsoft Office e altri ancora

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento potrebbe essere ripida a causa del numero elevato di funzionalità/funzione

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende:Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Visio

via Visio Passate al mondo di Visio, il potente software di Microsoft 365 per la creazione di diagrammi e la grafica vettoriale. Particolarmente utile per i professionisti dei settori IT e aziendale, il software di mappatura mentale di Visio consente di creare dettagli intricati e modellare in modo avanzato.

Gli utenti Mac che sono alla ricerca di uno strumento che unisca diagrammi dettagliati e mappe mentali troveranno le funzionalità complete di Visio un abbinamento perfetto. Immergetevi e lasciate che le vostre visioni prendano vita!

Le migliori funzionalità/funzione di Visio

Offre un ampio intervallo di simboli di tutte le categorie per soddisfare le diverse esigenze di creazione di diagrammi

Facile da usare con numerose funzionalità/funzioni intuitive

Numerose risorse online sono disponibili per l'assistenza e l'apprendimento

Limiti di Visio

La formattazione diventa ingombrante per progetti di grandi dimensioni, rendendoli difficili da visualizzare nella loro interezza

Offre meno integrazioni rispetto aAlternative a Visio e altri strumenti per le mappe mentali

Prezzi di Visio

Visio Piano 1: $5/utente al mese

$5/utente al mese Piano 2: $15/utente al mese

$15/utente al mese Acquisto una tantum Standard: $309,99

$309,99 Acquisto una tantum Professional: $579,99

Valutazioni e recensioni di Visio

G2: 4,2/5 (450 recensioni)

4,2/5 (450 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

3. MindManager

via MindManager Benvenuti in MindManager, un software di mappatura mentale online in cui strutturare i propri pensieri diventa un modulo. Particolarmente apprezzato da strateghi e pianificatori, questo strumento per la mappatura mentale consente di fare chiarezza su idee complesse.

Che siate consulenti che mappano il percorso di un client o studenti che si dedicano alla scomporre concetti intricati mindManager per Mac offre uno spazio dinamico per pensare, pianificare e creare.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindManager

Flessibilità di iniziare da zero o di sfruttare 25+ modelli di mappe mentali

Funzionalità Gantt per la visualizzazione delle Sequenze di un progetto

Funzioni migliorate grazie all'add-in Mappa 3, come i calcoli algebrici

Modifiche ecollaborazione in tempo reale* Versatilità con diversigrafici dell'organizzazione, diagrammi di flusso e mappe concettuali

Limiti di MindManager

Non offre una versione gratuita, a differenza di altri software per mappe mentali

Sebbene esistano funzionalità Gantt, sono alquanto limitate

Selezione limitata di immagini e icone

Prezzi di MindManager

Essenziale: $99/anno

$99/anno Professionale: $169/anno

$169/anno Azienda: Contattare il servizio commerciale

Valutazioni e recensioni di MindManager

G2: 4,5/5 (oltre 180 recensioni)

4,5/5 (oltre 180 recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

4. Miro

via Miro Salutate Miro, la lavagna virtuale che favorisce la collaborazione tra le persone brainstorming . I team, soprattutto quelli che lavorano da remoto, adoreranno la tela illimitata offerta dal software di mappatura mentale di Miro.

I progettisti, gli sviluppatori e i facilitatori troveranno le funzionalità interattive e coinvolgenti di Miro per la mappatura mentale un'innovazione per i workshop, le sessioni e il piano di sprint.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Funzionalità/funzione di sicurezza avanzate per garantire la sicurezza dei dati

Fornisce un'esperienza di arricchimento e collaborazione

La lavagna online infinita facilita il brainstorming

Perfetta integrazione con gli strumenti più diffusi come Jira, Asana e Slack

Limiti di Miro

Opzioni di modifica limitate per alcuni strumenti presenti in altri strumentiAlternative a Miro* Gli utenti segnalano che a volte è difficile modificare il layout della Bacheca

Funzionalità limitate per la modalità di presentazione

Prezzi di Miro

Piano Free

Piano Teams: $8/mese per utente

$8/mese per utente Piano Business: $16/mese per utente

$16/mese per utente Enterprise: Contattare il reparto commerciale per un prezzo personalizzato

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4..8/5 (4.900+ recensioni)

4..8/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

5. Creately

via Creately Tuffati in Creately, dove visualizzazione dei dati incontra la collaborazione. Creately è una manna per i professionisti di tutti i settori che cercano un software di mappatura mentale di facile utilizzo.

Grazie a una pletora di modelli e opzioni di progettazione, gli utenti Mac possono passare rapidamente dall'idea iniziale a una mappa mentale splendidamente visualizzata. È un paradiso per chi ama la semplicità unita alla profondità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creately

Software di mappatura mentale di facile utilizzo con eccellenti strumenti di collaborazione

La visibilità immediata delle modifiche incoraggia un feedback immediato

Ricca serie di funzionalità/funzione anche nella versione gratuita

Possibilità di collegare file, note e altri dati agli elementi visivi

Limiti di Creately

Occasionali latenze osservate dagli utenti con alcune funzionalità/funzione

Incontri con problemi di formattare il testo

L'allineamento perfetto del layout di una mappa mentale può essere difficile secondo gli utenti

Prezzi di Creately

**Gratis

Starter: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $89/mese (utenti illimitati)

$89/mese (utenti illimitati) Azienda: Contattare il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4.4/5 (825+ recensioni)

4.4/5 (825+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

6. Lucidspark

via Lucidspark Scoprite Lucidspark, un'azienda di lavagna online che aggiunge scintille alle vostre sessioni di brainstorming. Le startup e i team creativi apprezzeranno particolarmente il flusso continuo di idee di questo software di mappatura mentale.

Gli utenti Mac possono schizzare, scarabocchiare e mappare idee in tempo reale, rendendolo uno strumento ideale per le sessioni che richiedono la sinergia del team e la creatività spontanea.

Le migliori funzionalità/funzioni di LucidSpark

Bacheche uniche per un pensiero diversificato

Timer incorporato per le sessioni a tempo

Centralizzazione dell'attenzione con la funzionalità/funzione Focus

Raggruppamento delle idee per una maggiore chiarezza

Limiti di LucidSpark

Gli utenti segnalano che alcuni modelli possono essere difficili da usare

Funzionalità/funzioni limitate nell'applicazione mobile

Prezzi di LucidSpark

**Gratis

Individuale: a partire da $7,95/mese per utente

a partire da $7,95/mese per utente Team: A partire da $9/mese per utente

A partire da $9/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su LucidSpark

G2: 4,5/5 (oltre 2.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 2.200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 350 recensioni)

7. Ayoa

via Ayoa Vi presentiamo Ayoa, dove la produttività incontra la creatività. Ideale per i freelance e gli innovatori, Ayoa offre un approccio vivace e colorato alla creazione di mappe mentali su Mac.

Se siete persone che amano i colori mentre tracciate i vostri pensieri, l'interfaccia vibrante di Ayoa sarà una tela deliziosa per il vostro genio creativo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ayoa

Lavagne online collaborative per l'ideazione congiunta con membri del team o colleghi

Funzioni di collaborazione e chat in tempo reale

Visualizzazioni multiple per le attività per soddisfare le preferenze dell'utente

Limiti di Ayoa

L'interfaccia può apparire disordinata ad alcuni utenti

Gli utenti riferiscono che la mappatura mentale può essere lenta e che occasionalmente si verificano arresti improvvisi

Prezzi di Ayoa

Mente Mappa: A partire da $10/utente, al mese

A partire da $10/utente, al mese Attività: A partire da $10 per utente/mese

A partire da $10 per utente/mese Ultimate: A partire da $13 per utente/mese

Ayoa valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

8. Stravagante

via Capriccioso Abbracciate il fascino di Whimsical, uno strumento all'altezza del suo nome. I designer e i pensatori visivi apprezzeranno particolarmente la sua interfaccia pulita e intuitiva.

Per gli utenti Mac che desiderano un mix di wireframe, diagrammi di flusso e mappe mentali, Whimsical promette un'esperienza piacevole ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whimsical

Abbondanza di icone predefinite per migliorare la visualizzazione dei diagrammi

Consente una facile creazione di wireframe per la progettazione dei prodotti

Piattaforma all-in-one per brainstorming, diagrammi di flusso e wireframe

Modelli personalizzabili per accelerare i processi di creazione

Limiti estrosi

Questo software di mappe mentali manca di funzioni di project management

Impossibilità di creare colori personalizzati

Prezzi di Whimsical

Starter: Free

Free Pro: $12/mese per editor

$12/mese per editor Organizzazione: $20/mese per editor

valutazioni e recensioni di Whimsical

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50 recensioni) Bonus: Scopri il nostro_

Miro vs Whimsical_

confronto_.

9. Cacoo

via Cacoo Passate nel regno di Cacoo, dove la creazione di diagrammi è sia un'arte che una scienza. I team che lavorano allo sviluppo di prodotti e alla progettazione di sistemi troveranno particolarmente utili le funzionalità di mappatura mentale di Cacoo.

Grazie alla collaborazione in tempo reale e a una serie di strumenti di diagramma, gli utenti Mac possono co-creare, iterare e visualizzare sistemi complessi con facilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cacoo

Supporta la modifica in tempo reale da parte di più utenti all'interno dello stesso diagramma

Video e chattare integrati per una migliore collaborazione tra i team

Oltre 100 modelli e forme per le diverse esigenze

Funzionalità/funzione grafici dinamici per la creazione automatica di grafici visivi

Funzionalità di software per mappe mentali gratuite

Limiti di Cacoo

Manca di funzionalità/funzione integrate di gestione delle attività

La collaborazione con entità esterne richiede un piano a pagamento

Prezzi di Cacoo

**Gratis

Pro: $6/mese per un utente

$6/mese per un utente Teams: $6/utente al mese per un massimo di 1.000 utenti

$6/utente al mese per un massimo di 1.000 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Cacoo valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (160+ recensioni)

4.4/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

10. XMind

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Xmind.png

/$$$img/

via XMind Ultimo ma non meno importante, esplorate XMind, un veterano nel mondo delle mappe mentali. Preferito da accademici, ricercatori e pensatori, XMind offre una suite di strumenti che si rivolgono alle immersioni profonde e ai processi di pensiero espansivi.

Gli utenti Mac apprezzeranno il suo approccio strutturato all'organizzazione delle idee, che lo rende una scelta eccellente per progetti e studi approfonditi.

Le migliori funzionalità/funzione di XMind

Molteplici opzioni di strutturazione per le mappe mentali

Interfaccia utente rapida e reattiva

È disponibile la modalità Zen per la mappatura mentale senza distrazioni

Colorazione di più rami per distinguere i nodi

Limiti di XMind

Gli utenti segnalano che le mappe mentali di grandi dimensioni possono avere ritardi nel caricamento

Non è disponibile una versione gratis, a differenza di altri programmi diAlternative a XMind* Non è ottimale per le applicazioni agili oteam scrum a causa dell'assenza di strumenti di project management

Prezzi di XMind

5,99 dollari al mese

59,99 dollari/anno

Valutazioni e recensioni di XMind

G2: 4.4/5 (45+ recensioni)

4.4/5 (45+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 100 recensioni)

Controlla questi_

Alternative a Xmind_

!

Perché ClickUp si distingue nell'universo delle mappe mentali per gli utenti Mac

In un'epoca in cui la collaborazione la fa da padrona, ClickUp si distingue come il miglior software di mappe mentali per la produttività individuale e di team.

Che siate pensatori visivi o appassionati di elenchi, ClickUp offre oltre 15 visualizzazioni personalizzabili per gestire il vostro lavoro. Iniziate con una mappa mentale per fare un brainstorming di idee, poi costruite elenchi di progetti e documenti per trasformare la vostra visione in realtà!