10 modelli gratuiti di diagrammi di flusso di dati per ClickUp e PowerPoint

La creazione di diagrammi di flusso dei dati può diventare un labirinto di confusione e frustrazione, soprattutto se si è alle prime armi con questa attività. Con tonnellate di regole e complessità diverse da considerare, è facile perdersi o sentirsi bloccati.

Fortunatamente, la tecnologia odierna ha creato una soluzione molto più semplice: i modelli di diagrammi di flusso dei dati. 🙌🏼

Questi strumenti fungono da guide affidabili per la creazione di processi di mappatura dei flussi di dati complessi e lunghi, offrendo una struttura precostituita per creare diagrammi efficaci in pochissimo tempo!

Abbiamo terminato i nostri compiti per proporvi i 10 migliori modelli di diagrammi di flusso di dati che potete scaricare gratis! Vi illustreremo le principali FAQ, le funzionalità/funzione da ricercare e i punti di forza di ogni modello, in modo che possiate prendere la decisione più consapevole per il vostro team.

Con queste conoscenze in mano, sarete in grado di documentare il flusso di dati di qualsiasi sistema, non importa quanto elaborato! Immergiamoci in questa storia. 🤿

Cos'è un modello di diagramma del flusso di dati?

Un modello di diagramma del flusso di dati è uno strumento che aiuta a graficare o a mappare i flussi di dati in modo rapido ed efficiente. Questi modelli sono più comunemente usati per visualizzare i sistemi informativi, ma possono anche rappresentare i processi aziendali, le attività al loro interno e i canali di comunicazione. Con l'aiuto di un modello di flusso di dati, è possibile analizzare sistemi esistenti o progettarne di nuovi.

Il modello di diagramma può sembrare simile a un modello di diagramma di flusso ma ha uno scopo molto diverso. A diagramma di flusso standard delinea i passaggi di un processo e i punti di decisione, mentre un cartello di flusso dei dati visualizza il movimento dei dati all'interno di un sistema complesso e come si trasformano lungo il percorso. ♻️

I sistemi di dati sono costituiti da elementi, come entità esterne, database e processi, rappresentati da forme diverse. Nel modello di diagramma, la maggior parte dei processi sarà rappresentata come cerchi, i flussi di dati come frecce e le entità esterne come rettangoli o quadrati.

Cosa rende un buon modello di diagramma del flusso di dati?

I modelli di diagrammi di flusso di dati utili si occupano del lavoro pesante quando si tratta di strutturare il diagramma. Offrono strutture e forme precostituite che consentono di mettere insieme facilmente il diagramma, ma ci sono altre funzionalità/funzioni chiave da ricercare nel modello di diagramma per garantire che sia adatto al caso d'uso. Un modello di diagramma di flusso dei dati valido presenta in genere le seguenti caratteristiche:

Standardizzazione : Segue regole e linee guida universali per consentire una più facile interpretazione

: Segue regole e linee guida universali per consentire una più facile interpretazione Design pulito : Ha un design accattivante che lo rende comprensibile a tutti

: Ha un design accattivante che lo rende comprensibile a tutti Adattabilità : Permette di scalare epersonalizzato per adattarsi a diversi contesti e livelli *Facilità d'uso: Rende semplice la creazione di diagrammi per tutti, indipendentemente dall'esperienza

: Permette di scalare epersonalizzato per adattarsi a diversi contesti e livelli *Facilità d'uso: Rende semplice la creazione di diagrammi per tutti, indipendentemente dall'esperienza Accessibilità: Consente l'accesso su più dispositivi e l'integrazione con altre app

Con l'aspetto della progettazione del diagramma, potete concentrarvi sul contenuto e sviluppare la soluzione più efficiente per il flusso dei dati.

10 Modelli di diagrammi di flusso di dati

1. Modello di diagramma del flusso di dati ClickUp

Scarica questo modello

Pensate al Modello di diagramma del flusso di dati di ClickUp come progetto per dare il via ai vostri sforzi di mappatura dei flussi di dati. Che siate esperti o meno nello schizzo dei flussi di dati, questo esempio vi aiuterà a disegnare un grafico pronto per la presentazione in pochissimo tempo! ⌛

Questo flessibile Modello di lavagna online è ricco di funzioni e di un'interfaccia utente intuitiva per far decollare più rapidamente i progetti, grazie a forme regolabili che si possono spostare sulla lavagna o costruire da zero. È possibile anche incorporare elementi visivi come la documentazione dei requisiti di sistema, i mockup, i media o le descrizioni dei casi d'uso per creare un contesto aggiuntivo.

Trascinate e rilasciate le forme e i connettori selezionando l'opzione appropriata dalla barra degli strumenti sul lato sinistro della Bacheca. Le forme hanno colori diversi, per cui è facile distinguerle. È possibile personalizzare la combinazione di colori o qualsiasi altro elemento: basta fare clic sulla forma che si desidera modificare e le opzioni appariranno nel menu in alto. E quando si è pronti a ricevere un feedback sul diagramma, è possibile aggiungere annotazioni utilizzando le caselle di testo, che si trovano anche nella barra degli strumenti.

2. Modello di diagramma di flusso del processo di ClickUp

Scarica questo modello

Ora che avete stabilito il flusso di dati, è il momento di affrontare il processo di pianificazione della produttività, e il Modello di diagramma di flusso del processo ClickUp è lo strumento adatto all'attività! 🥇

Questo diagramma di colore vi aiuta a mappare qualsiasi processo passaggio per passaggio e definire quale reparto o individuo è responsabile di quale aspetto del processo.

Per impostazione predefinita, il modello rappresenta il processo di reclutamento all'interno di un'azienda, ma è possibile adattarlo facilmente a qualsiasi scenario. È sufficiente aggiornare il testo, la legenda e lo sfondo se i partecipanti sono più o meno numerosi.

Il modello viene creato utilizzando le funzioni integrate di ClickUp Lavagne online il diagramma è un'altra funzionalità/funzione, quindi troverete una selezione simile di potenti funzioni per personalizzare il vostro diagramma, tra cui forme, connettori, note adesive, documenti e qualsiasi altro supporto. Questo completo diagramma di flusso del processo serve come tabella di marcia completa per il team, assicurando una collaborazione senza intoppi.

3. Modello di mappa del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Gestire un progetto o un sistema complesso può sembrare di essere bloccati in un vortice. Il numero di parti in movimento può essere schiacciante e rendere difficile mantenere la rotta.

Lasciate che il Modello di mappatura del progetto di ClickUp è il vostro navigatore esperto. Vi guida con sicurezza verso la destinazione e vi allontana dalle acque insidiose del progetto. 🧭

Il modello vi permette di documentare e visualizzare gli oggetti e le piani di progetto su un piano flessibile mappa mentale struttura. Iniziate scrivendo gli obiettivi e le azioni necessarie per raggiungerli in vista Elenco. Potete anche indicare il team responsabile, la fase del progetto, lo stato, la priorità o qualsiasi altra informazione necessaria. Successivamente, passare a Vista Mappa mentale per visualizzare e analizzare la struttura del progetto.

Questa rappresentazione altamente visiva consente di vedere il quadro generale e di capire le connessioni tra i diversi passaggi del progetto. Con queste informazioni in mente, l'implementazione del progetto è più mirata e coerente in tutto il team.

4. Modello di mappa concettuale ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di mappa concettuale ClickUp è uno strumento potente e versatile progettato per aiutare a organizzare più idee intorno a un argomento più ampio. Tuttavia, data la struttura simile a quella di altri esempi di diagrammi di flusso di dati, è possibile anche utilizzare le mappe concettuali per rappresentare i flussi di dati.

Questo modello di mappa concettuale per lavagna online contiene quattro livelli di nodi con colori distinti per una migliore organizzazione:

Concetto principale

Sottoconcetto

Idea

Risultato

È possibile modificare facilmente ogni nodo per rappresentare gli elementi di sistema di un flusso di dati, assicurandosi solo di aggiornare la legenda di conseguenza. Modificate le forme e le note in base al sistema di notazione scelto, assicurando la coerenza del tutto. Se volete che il diagramma abbia un aspetto più formale, scegliete una combinazione di colori tenui e introducete i contorni dei nodi. Utilizzando questa strategia, è possibile creare qualsiasi mappa o grafico di cui si ha bisogno, da diagrammi a lisca di pesce e mappe mentali a Analisi SWOT .

5. Modello di lavagna online per il processo PDCA di ClickUp

Scarica questo modello

Avete ideato un sistema di flusso di dati che funziona. Congratulazioni! 🎉

Tuttavia, le condizioni cambieranno inevitabilmente e così anche il vostro sistema. Per garantirne l'efficacia, è necessario rivederlo e migliorarlo regolarmente.

È qui che il Modello di lavagna online del processo PDCA di ClickUp viene fornito. Chiamato anche ciclo di miglioramento continuo, questo strumento visivo aiuta a organizzare il processo di aggiornamento di un sistema.

Il modello è semplice da usare: inserite le attività dall'opzione ClickUp Items nella barra degli strumenti di sinistra. In alternativa, aggiungete gli incarichi direttamente sulla Bacheca e posizionateli in base alla fase a cui appartengono. Una volta soddisfatto del layout, iniziate a implementarlo!

Come suggerisce il nome, il grafico considera quattro fasi:

Piano: Analisi del processo e identificazione dei colli di bottiglia Da fare: Implementare modifiche incrementali su scala ridotta Verifica: Valutare i risultati e trovare ulteriori aree di miglioramento Agire: Impegnarsi completamente nel nuovo sistema

La struttura circolare implica che non c'è un punto di arrivo: si deve sempre cercare di migliorare. Un'altra cosa da notare è che si può tornare a un passaggio precedente se si incontrano problemi.

6. Modello di mappa dei processi ClickUp per la lavagna online

Scarica questo modello

Non importa quanto sia complesso il processo, utilizzate il modello Modello di mappa dei processi ClickUp per la lavagna online per definirlo.

Questo modello di lavagna online consente di suddividere il processo in fasi, impostare i traguardi ed elencare le attività specifiche per il raggiungimento di ciascun passaggio. Per impostazione predefinita, contiene quattro fasi e tre categorie di elementi da ordinare:

Obiettivi Attività Elementi di azione

Potete costruire il vostro mappare il processo utilizzando questo esempio, aggiungendo note, forme o caselle di testo. A questo punto, utilizzate colori diversi per indicare quale reparto, team o individuo è responsabile di attività specifiche. Per rendere il diagramma più immediatamente fruibile, potete imitare questa strategia utilizzando le attività in tempo reale! Le schede delle attività possono essere consultate e modificate direttamente dalla Lavagna online e aggiornate in tempo reale nell'Elenco.

7. Modello di lavagna online del flusso di processo ClickUp

Scarica questo modello

Come gli altri modelli di lavagna online presenti nel nostro elenco, il modello Modello di lavagna online del flusso di processo di ClickUp vi permette di descrivere visivamente i vostri processi. Le illustrazioni di colore di questo modello rendono le informazioni di maggiore impatto visivo e di più facile comprensione, perfette per la prossima riunione con i client o gli stakeholder, coordinamento del team e la collaborazione sono significativamente più facili.

Il modello prende in considerazione cinque fasi del processo che possono essere personalizzate per adattarsi al vostro caso:

Piano Sviluppo Esecuzione Gestione Valutazione

Ogni fase lascia spazio alla definizione di operazioni specifiche e, poiché il modello è stato creato con l'attività di ClickUp Whiteboards, è possibile introdurre nella lavagna altri elementi utili come immagini, video, siti web, documenti e attività. È anche possibile incorporare altre risorse per il flusso di dati per facilitare la consultazione durante il piano!

8. Modello di grafico PERT di ClickUp

Scarica questo modello

Se state lavorando a un progetto di grandi dimensioni, utilizzate il modello Modello di grafico PERT di ClickUp per visualizzare la Sequenza degli eventi. Il PERT (Program Evaluation and Review Technique) aiuta a definire i passaggi del progetto e le loro dipendenze. Soprattutto, consente di stimare la durata di ogni passaggio e il periodo di completamento dell'intero progetto.

In questo modo, potrete fornire previsioni accurate agli stakeholder e assicurarvi che tutti siano sulla stessa pagina. 📃

I grafici PERT sono notoriamente difficili da realizzare a causa della loro complessità, ma questo modello vi aiuta a iniziare rapidamente. Iniziate definendo la data di inizio ed elencando tutte le attività. Riorganizzateli e collegateli in base alle loro relazioni.

Tenendo conto delle vostre esperienze con attività simili e dei consigli degli esperti, stimate la durata stimata di cui avrete bisogno per completare ogni attività.

Inoltre, è possibile utilizzare contorni o colori per evidenziare le attività da svolgere percorso critico . Il percorso critico è la sequenza di attività essenziali che influiscono sulla Sequenza complessiva del progetto. Aiuta a identificare le attività che richiedono maggiore attenzione e precisione.

9. Modello di flusso circolare per Powerpoint da Slide Model

Mostrate i passaggi di qualsiasi processo circolare con il modello di flusso circolare di PowerPoint di Slide Model

La maggior parte dei diagrammi di flusso dei dati sono lineari, ma non tutti i processi possono adattarsi a questa struttura. È qui che entra in gioco il modello di flusso circolare di PowerPoint di Slide Model. Permette di rappresentare graficamente sistemi ciclici come i processi di revisione, test QA e commerciali.

È un'aggiunta eccellente alle vostre presentazioni, che vi consente di rappresentare sistemi circolari intricati con chiarezza e stile. È inoltre possibile scegliere il tema colore per far sì che il modello si integri con le diapositive esistenti: modalità chiara o scura!

Il modello prevede dieci passaggi in totale. L'elenco inizia in basso e termina in alto con la punta della freccia evidenziata. Passo dopo passo, sostituite il testo segnaposto con contenuti personalizzati.

Essendo stato creato per PowerPoint, il modello manca di funzionalità di collaborazione dal vivo. Inoltre, è statico e non lascia molto spazio alla creatività. La struttura e il numero di passaggi sono fissi, quindi si rivolge solo a processi specifici.

10. Modello di diagramma del flusso di dati in PowerPoint di Slide Egg

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/PowerPoint-Data-Flow-Diagram-Slide-Template-by-Slide-Egg.png Modello di diagramma del flusso di dati in PowerPoint da Slide Egg /%img/

Il modello PowerPoint Data Flow Diagram di Slide Egg mostra visivamente il movimento dei dati di un sistema

Se volete rappresentare il movimento dei dati all'interno di un sistema e presentarlo ad altri, il vostro diagramma deve essere pulito e leggibile. Tutti i dettagli e i dettagli possono distogliere l'attenzione da ciò che è veramente importante: il contenuto.

Questo modello di diagramma DFD in PowerPoint di Slide Egg incarna questo aspetto con il suo design semplice ma accattivante.

Utilizza forme e colori diversi per distinguere gli elementi del sistema. Per personalizzare il layout del diagramma, copiate e incollate le forme esistenti, riorganizzatele e modificate il testo.

Come il modello precedente, questo diagramma di flusso dei dati non supporta la collaborazione in tempo reale, ma offre comunque flessibilità. È possibile personalizzare le forme e la combinazione di colori e persino aggiungere animazioni per dare vita al diagramma! ☄️

Tipi di diagrammi di flusso di dati

La comprensione del flusso dei dati è fondamentale quando si progettano o si analizzano processi complessi. Per visualizzare questi processi, i professionisti utilizzano due diversi tipi di diagrammi di flusso dei dati: Diagrammi di flusso dei dati fisici e logici.

Diagramma di flusso dei dati fisici (PDFD): I diagrammi di flusso dei dati fisici visualizzano concretamente il flusso dei dati all'interno di un sistema o di un processo complesso. Questi diagrammi descrivono in dettaglio i meccanismi reali attraverso i quali i dati fluiscono, come ad esempio l'hardware specifico, il software o i processi manuali coinvolti. I diagrammi fisici facilitano una comprensione dettagliata e pratica del sistema. Sono particolarmente utili quando è necessario riconoscere e ottimizzare i processi inefficienti o determinare cosa potrebbe andare storto nel sistema.

Diagramma logico del flusso dei dati (LDFD): Al contrario, i diagrammi logici del flusso dei dati visualizzano una vista dettagliata e astratta del sistema. Si concentrano maggiormente su ciò che accade ai dati quando si muovono nel sistema, piuttosto che sui mezzi fisici attraverso i quali lo fanno. Si concentrano sugli aspetti aziendali e forniscono una comprensione concettuale degli input, delle trasformazioni dei dati e degli output all'interno del sistema. I diagrammi logici sono più concettuali e vengono utilizzati per descrivere il sistema senza entrare nel dettaglio del processo di implementazione.

Navigare nelle relazioni del sistema con i diagrammi di flusso dei dati

Non c'è bisogno di creare diagrammi da zero: con uno dei 10 semplici modelli di diagrammi di flusso dei dati che abbiamo trattato oggi, nessun sistema è troppo complesso da visualizzare.

Le lavagne online di ClickUp offrono tutte le funzionalità creative e di collaborazione necessarie per costruire i diagrammi di flusso dei vostri sogni

Tutte queste impostazioni consentono di impostare il diagramma di flusso dei dati in modo da ottenere un esito positivo. Ma se volete coinvolgere tutto il team nei vostri piani di progetto, collaborare senza problemi a nuovi concetti e portare i vostri diagrammi più lontano che mai, allora avete bisogno di un modello di ClickUp.

Accedete ai modelli di ClickUp presenti in questo elenco e ad oltre 1.000 altri modelli senza alcun costo quando iscrivendosi oggi stesso a ClickUp .