10 modelli gratuiti di percorso critico

Che si tratti dello sviluppo di un'applicazione software all'avanguardia o della costruzione di un grattacielo, la programmazione e il coordinamento sono essenziali per il successo di un progetto. 🏆

Ecco che entrano in gioco i modelli di percorso critico-le tabelle di marcia del progetto che delineano la sequenza delle attività , la loro durata e le dipendenze tra di esse.- Con il loro potere di snellire e ottimizzare le pianificazioni dei progetti questi modelli sono risorse preziose di cui ogni team ha bisogno per la gestione dei progetti!

In questa guida scopriremo 10 modelli per visualizzare il percorso critico di un progetto e come personalizzare le diverse viste per allineare gli stakeholder del progetto. Questi modelli trasformano una complessa accozzaglia di attività e dipendenze in diagrammi chiari e di facile comprensione.

Iniziamo!

Cos'è un modello di percorso critico?

A Percorso critico Il modello include un diagramma di rete che rappresenta i compiti come nodi o caselle, collegati da frecce che rappresentano le dipendenze tra loro. A ogni compito è assegnata una durata e le frecce indicano la sequenza corretta dei compiti

Uno dei maggiori vantaggi dell'uso dei modelli di percorso critico è la possibilità di visualizzare l'intero programma del progetto. I project manager possono seguire efficacemente i progressi, gestire il team e adattarsi ai cambiamenti senza interrompere i progressi in corso!

10 modelli di percorso critico per ridurre i ritardi nel 2024

Con i migliori modelli di strumenti di gestione del progetto l'applicazione del metodo del percorso critico ai vostri progetti non richiede uno sforzo supplementare! Abbiamo riunito i migliori modelli per avanzare nel percorso critico del vostro progetto. 🏃

1. Modello di percorso critico ClickUp

Modello di analisi del percorso critico ClickUp

Il Modello di analisi del percorso critico ClickUp è uno strumento utile che riunisce tutte le informazioni sulle attività in un unico posto e le aggiorna in tempo reale nell'area di lavoro. I project manager possono assegnare le attività a specifici membri del team, in modo da chiarire chi è responsabile delle attività più critiche per il completamento del progetto.

La vista Elenco è dotata di campi personalizzati predefiniti per iniziare a delineare tutte le attività del progetto e le informazioni per creare un percorso critico. Non importa quanto sia semplice o complesso il ambito di lavoro è che il project manager ha la possibilità di concentrarsi sulle informazioni più importanti, come gli assegnatari, le date di scadenza o la priorità , in un'unica vista! Scarica questo modello

2. Modello di analisi critica dei percorsi di ClickUp Gantt

ClickUp Gantt Modello di analisi dei percorsi critici

Se i vostri interlocutori vogliono esplorare vari percorsi del progetto prima di prendere una decisione finale, passate alla vista Gantt del modello precedente per vedere le attività come barre orizzontali codificate a colori su una linea temporale, evidenziando le date di inizio e fine e ponendo l'accento sulla programmazione delle attività .

Le attività sono codificate a colori per riflettere il loro stato. Per impostazione predefinita, quando un'attività è aperta e in corso, appare in blu. Quando un'attività viene completata con successo, diventa verde. Il giallo è usato per Compiti per le pietre miliari che sono attività critiche nella timeline del progetto. Le attività di una milestone hanno i nomi delle attività in grassetto e una forma a diamante per una maggiore visibilità . Scarica questo modello

3. Modello di analisi del percorso critico ClickUp

Modello di analisi del percorso critico ClickUp

Il Modello di analisi del percorso critico di ClickUp include una versatile vista Doc che consente ai team di organizzare le informazioni sulle attività e le varie risorse. Formattate tutti i dati relativi al progetto per consolidare e accedere all'intero progetto, senza dover cambiare applicazione!

La vista Doc del modello consente ai team di collaborare in tempo reale o in modo asincrono, in modo che nulla vada perso. Questo livello di trasparenza migliora la comunicazione, perché i membri del team possono affinare insieme il percorso critico, condividere le proprie idee e intuizioni e fornire feedback per far progredire il lavoro.

Oltre all'editing e alla collaborazione in tempo reale, è possibile sfruttare la potenza di ClickUp AI per sintetizzare senza sforzo il contenuto del vostro documento, migliorare la vostra scrittura, generare elementi d'azione e altro ancora! Scarica questo modello

4. ClickUp Template per il percorso critico di un progetto con lavagna e timeline

Modello di lavagna per la timeline del progetto ClickUp

Il Modello di lavagna per la timeline del progetto ClickUp offre ai team una tela versatile per tracciare e organizzare le principali attività di un progetto su una linea temporale. Questo modello personalizzabile può essere adattato a qualsiasi tecnica di gestione del progetto come Agile, Kanban, o struttura di ripartizione del lavoro .

Le lavagne di ClickUp sono perfette per il brainstorming di percorsi critici o di attività multiple del progetto. Chiunque può trasformare le idee in attività e assegnare commenti per il follow-up, in modo che le azioni non vadano perse. I documenti e le attività di ClickUp su una Whiteboard sono completamente modificabili per accedere a tutte le risorse relative al progetto in un unico posto! Scarica questo modello Imparare a conoscere gli altri metodologie di gestione del progetto !

5. Modello di percorso critico Gantt semplice ClickUp

Modello di Gantt semplice di ClickUp

Il Modello di Gantt semplice di ClickUp contiene tutti gli strumenti necessari per creare un percorso critico senza disordine. Questo modello offre un approccio semplificato alla creazione di diagrammi di Gantt, in modo che i team possano concentrarsi sulle attività essenziali senza inutili distrazioni o progetti collaterali.

Nonostante la sua semplicità , il modello non sacrifica la funzionalità ! I team possono ancora usufruire di strumenti di gestione del progetto come la pianificazione delle attività , l'allocazione delle risorse e il monitoraggio dei progressi. Queste caratteristiche sono integrate nel modello Gantt semplice, in modo che i team possano gestire efficacemente le attività del progetto. Scarica questo modello

6. ClickUp Diagramma di rete del progetto Modello di percorso critico

Modello di diagramma di rete del progetto ClickUp

I team scelgono un diagramma di rete rispetto a un diagramma di Gantt quando devono sottolineare le connessioni logiche tra le attività e il percorso critico di un particolare progetto. Il diagramma aiuta a identificare la sequenza delle attività , a determinare i tempi di inizio e fine di ogni attività e a evidenziare le dipendenze e le interrelazioni tra le attività .

Il Modello di diagramma di rete del progetto ClickUp fornisce una tabella di marcia per comprendere le dipendenze dei compiti e l'impatto di ritardi o modifiche. Delineando le parti della rete e le loro interazioni, è più facile suddividere le complessità in compiti gestibili.

Chi trarrà il massimo vantaggio da questo modello sono i team del settore informatico. Se siete un project manager che vuole pianificare il flusso di lavoro di un progetto, date un'occhiata a modelli di flusso di lavoro gratuiti in ClickUp ed Excel o i modelli di percorso critico

1, #5 e #8! Scarica questo modello ### 7. ClickUp Gantt Template per la timeline del progetto e il percorso critico

Modello di cronoprogramma del progetto ClickUp Gantt

Modello di linea temporale di progetto Gantt di ClickUp permette ai team di ingrandire e concentrarsi sulla vista giornaliera, consentendo una pianificazione dettagliata, il monitoraggio e il coordinamento delle attività . Questo livello di dettaglio garantisce un'efficiente gestione del carico di lavoro e l'allocazione delle risorse, nonché il monitoraggio accurato dei progressi.

I team possono anche ingrandire la visualizzazione mensile o annuale, fornendo una prospettiva più ampia per pianificazione e previsione a lungo termine . Questa visione aiuta a identificare importanti pietre miliari e scadenze durante l'anno, in modo che tutti siano in sintonia con gli obiettivi strategici. Scarica questo modello Controlla di più_ Modelli di diagramma di Gantt per la gestione dei progetti !

8. Modello di lavagna ClickUp Work Breakdown

Modello di lavagna ClickUp Work Breakdown

Modello di lavagna ClickUp Work Breakdown offre ai team la flessibilità di organizzare qualsiasi progetto in parti più piccole e gestibili. Questa suddivisione consente di fare chiarezza e di concentrarsi su compiti e tappe specifiche necessarie per il completamento del progetto.

All'interno del modello, i team possono creare e tenere traccia delle consegne per ogni fase. La lavagna dinamica consente ai team di elencare e organizzare le consegne associati a ciascuna fase del progetto, mantenendo una visione d'insieme ed evitando che i compiti vengano trascurati. Possono assegnare compiti, fissare date di scadenza e monitorare i progressi, promuovendo la responsabilità e la collaborazione! Scarica questo modello

9. Modello di metodo del percorso critico in Microsoft Excel di Vertex42

via Vertex42

Il modello del metodo del percorso critico in Microsoft Excel aiuta a creare un'analisi dettagliata del percorso critico in un foglio di calcolo. Seguendo una serie di passaggi, questo modello consente di organizzare le dipendenze dalle attività e di visualizzare i potenziali ritardi per le attività flessibili.

Con questo modello è possibile inserire e organizzare tutte le informazioni necessarie sul progetto, compresi i nomi delle attività , le durate e le dipendenze. Regolate le durate delle attività o inserite attività aggiuntive per aiutarvi a visualizzare l'impatto sulla tempistica del progetto! Scaricate questo modello

10. Foglio di calcolo di Google Sheets Modello di percorso critico

via Fogli Google

Il modello di analisi del percorso critico in Google Sheets è uno strumento utile per gestire progetti con compiti multipli e vincoli di sequenza. Con il componente aggiuntivo OpenSolver, questo modello calcola la migliore pianificazione delle attività e identifica il percorso critico in cui le attività non hanno tempo extra.

Nel modello, gli utenti possono inserire nelle celle verdi i dettagli delle attività , come nomi, durate e vincoli di sequenza. Il solutore calcola quindi quando ogni attività deve iniziare, considerando la durata più breve del progetto. Scaricate questo modello

Cosa rende un buon modello di percorso critico?

Un buon modello di percorso critico aiuta team interfunzionali **Le attività critiche devono essere etichettate per renderle facili da seguire, in modo che i team di progetto siano in grado di definire la sequenza delle attività e le dipendenze.

Questa chiarezza visiva gioca un ruolo fondamentale per una comunicazione e un coordinamento efficaci. Quando tutti sono in grado di visualizzare il la timeline del progetto e le relazioni tra le attività , diventa più facile identificare i potenziali conflitti, allocare le risorse e prendere decisioni informate sulla base della pianificazione olistica del progetto. 🔍

Pianificate più progetti, gestite le dipendenze e definite le priorità nella vostra timeline di progetto personalizzata con la vista Gantt Chart

Anche la durata precisa delle attività di progetto è essenziale per la pianificazione, quindi un buon modello di percorso critico include stime realistiche e affidabili per ogni attività . Ciò consente ai team di seguire il percorso critico con precisione e di identificare i colli di bottiglia dovuti alla sottostima o alla sovrastima della durata delle attività .

Come usare un modello di percorso critico per la gestione del progetto

Per utilizzare un modello di percorso critico al massimo delle sue potenzialità , seguite questi passaggi:

Identificare i compiti del progetto: Identificare tutti i compiti necessari per completare il progetto. Questi devono essere chiaramente definiti e attuabili. Determinare le dipendenze dei compiti: Determinare quali compiti devono essere completati prima che gli altri possano iniziare. Questo vi aiuterà a stabilire una sequenza logica per i vostri compiti. Stimare la durata dei compiti: Stimare il tempo necessario per completare ogni compito. Questo vi aiuterà a determinare la tempistica complessiva del progetto. Mappare il percorso critico: Tracciare il percorso critico del progetto in base alle dipendenze e alle durate delle attività . Identificare i potenziali conflitti: Identificando i potenziali conflitti sul percorso critico, è possibile affrontarli in modo proattivo e ridurre al minimo i ritardi. Monitorare i progressi e tenere traccia delle attività critiche: Man mano che il progetto procede, tenete traccia del completamento delle attività lungo il percorso critico per assicurarvi che tutto venga rispettato. **Se ci sono cambiamenti o ritardi, modificate il percorso critico di conseguenza per riflettere la nuova tempistica e le nuove dipendenze.

Semplificare la gestione del progetto con i modelli di percorso critico

Le pianificazioni dei progetti a volte sembrano labirinti complessi, con opzioni schiaccianti e compiti interconnessi. Per una pianificazione e un completamento efficienti dei progetti, i team scelgono ClickUp !

La piattaforma offre centinaia di offerte da principianti ad avanzati modelli di progetto tra cui il percorso critico, la timeline del progetto e la suddivisione del lavoro. Con ClickUp, i team hanno la possibilità di organizzare le attività critiche, tenere traccia dei progressi, gestire le dipendenze, allocare le risorse e collaborare in tempo reale o in modo asincrono. 🧑‍💻

Quando il vostro team si trova a navigare in un complesso labirinto di pianificazioni di progetto, lasciate che ClickUp si occupi di qualsiasi attività o flusso di lavoro. Avviate oggi stesso un'area di lavoro ClickUp gratuita !