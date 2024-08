Avete considerato come una metodologia di project management possa aiutare voi e il vostro team a raggiungere un esito positivo a lungo termine?

Se state pensando: "Non lavoro in settori come la tecnologia o l'edilizia, quindi questo non si applica a noi", ripensate all'ultimo progetto a cui avete lavorato. Il team si è sentito motivato? Produttivo dall'inizio alla fine?

Project Management i metodi di project management stabiliscono un sistema di principi, processi standard e controlli per gestire progetti dalle molteplici sfaccettature, che si presentano in tutte le forme e requisiti, in tutti i settori

Alla fine di questo articolo, imparerete a conoscere:

Come ottimizzare le cinque fasi del ciclo di vita di un progetto

Le 18 principali metodologie di project management utilizzate in diversi Paesi

Le funzionalità/funzione consigliate in ClickUp per specifiche metodologie di project management

Vi invitiamo ad abbandonare i processi disordinati, complicati e poco flessibili per passare a metodologie collaudate su cui fare leva strumenti di project management e varie tecniche per un esito positivo. ⚙️⚖️🚀

Le 5 fasi del ciclo di vita di un progetto

Che siate project manager nuovi o esperti, rinfreschiamo le idee sulle cinque fasi fondamentali del ciclo di vita di un progetto fasi del ciclo di vita del progetto per gestire progetti dall'esito positivo. Questo vi aiuterà a scegliere la giusta metodologia di project management.

👾 Fase 1: Iniziazione

Un progetto inizia sempre con una conversazione. Quando si esce dalla prima riunione con un client o con un parti interessate è necessario comprendere appieno lo scopo del progetto, SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo), le aspettative di comunicazione e il budget.

👾 Fase 2: Piano

La fase di piano va oltre la determinazione dell'ambito e del calendario del progetto (che è solo l'inizio). Se si utilizza uno strumento di Sequenza o un grafico di Gantt, è fondamentale divulgare questi dettagli chiave del progetto in un file di testo carta del progetto :

Stime e costi delle risorse umane e software

Rischi potenziali, ipotesi e fattori bloccanti

Dipendenze

Teams del progetto (ruoli e flussi di lavoro)

Requisiti del processo di modifica

Criteri di esito positivo

abbiamo menzionato le dipendenze?

👾 Fase 3: Esecuzione

Le dipendenze sono un'assoluta necessità per l'esecuzione controllata di un progetto . se siete amanti del caffè e saltate la tazza mattutina per andare subito al lavoro, è probabile che rendiate la vostra giornata un po' più difficile di quanto dovrebbe essere

Durante l'assegnazione dei singoli compiti, discutete apertamente con il team del progetto su ciò che può o non può essere iniziato fino a quando non viene completata un'attività specifica. In questo modo risparmierete tempo e denaro con la trasparenza e l'impostazione di un esito positivo per tutti, dall'inizio alla fine.

👾 Fase 4: Monitoraggio

I dati sono la vostra stella polare per gestire persone e risorse, bilanci e rischi durante la fase di esecuzione. Assicuratevi di utilizzare uno strumento di produttività potente come ClickUp per sapere a quali progetti stanno lavorando i collaboratori e cosa devono fare in seguito.

Ancora di più, monitorare degli obiettivi del progetto e comunicare con le parti interessate e con i client all'interno di ClickUp.

👾 Fase 5: Chiusura

Dopo aver consegnato il documento finale i materiali da consegnare e chiudere le questioni in sospeso, è utile valutare le prestazioni dei membri del team e delle risorse. Questo periodo di riflessione aiuterà a migliorare il progetto successivo.

tutti i risultati sono stati completati, convalidati e archiviati?

i problemi e i rischi sono stati gestiti in modo efficace?

quali processi sono stati facili/impegnativi e cosa cambierebbero?

Le 18 principali metodologie di project management

Benvenuti nella vostra enciclopedia tascabile delle 18 migliori metodologie di project management! 📘

Quadro adattivo del progetto (APF)

Un cenno alla metodologia di project management agile, l'adaptive project framework è un approccio iterativo per soddisfare gli obiettivi e i risultati di un progetto. In altre parole, il piano di un progetto è frammentato in brevi iterazioni (o cicli) di attività che aiutano a strutturare le dipendenze delle attività e a stabilire scadenze chiare.

I cinque passaggi del quadro del progetto adattivo sono:

[Ambito del progetto](https://clickup.com/it/blog/9436/ambito-del-progetto/)2. Analisi Progettazione Sviluppo Collaudo Consegna

Una fase non può iniziare fino a quando la fase precedente non è stata completata

🟢 I professionisti della cascata

Facile e familiare da capire per i team nuovi e quelli esperti

Nessuna sovrapposizione tra le fasi del progetto

Scadenze cancellate e rispettate all'inizio del progetto

Controllate il nostro_ Template di gestione a cascata !

🟡 Modello di gestione a cascata

Modello di comunicazione dall'alto verso il basso

Non è adatto allo sviluppo di software o a progetti complessi

Non è il migliore per progetti continuativi

100+ potenti strumenti in ClickUp per qualsiasi tipo di progetto

Ora che conoscete le migliori metodologie di progetto, dove potete tenere organizzati persone, processi e progetti? 🤔

Uno dei modi migliori per aggiungere valore al vostro lavoro e ottimizzare il vostro tempo è utilizzare uno strumento software. Il nostro consiglio? ClickUp! ✨

Funzionalità/funzione di produttività in ClickUp per qualsiasi tipo di progetto

ClickUp è la piattaforma di produttività definitiva che consente ai team di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutti i lavori in un unico strumento. Ecco alcune funzionalità/funzione di ClickUp tra cui centinaia disponibili che possono essere personalizzati in base alle dimensioni del team per una collaborazione coerente:

📊 Dashboard Dashboard di ClickUp sono una risorsa che permette di risparmiare tempo per condividere viste dettagliate con gli stakeholder del progetto o lo stato del progetto con chiunque nell'area di lavoro! Monitorate gli sprint, lo stato di avanzamento delle attività, la gestione del portfolio e altro ancora con widget personalizzabili.

Uno strumento indispensabile per queste metodologie di project management:

Agile

Project Management integrato (IPM)

Reingegnerizzazione abilitata ai pacchetti (PER)

Processo unificato razionale

Quadro adattivo di progetto (APF)

Scrumban

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/clickup-dashboards.png

/$$$img/

Creare una rappresentazione visiva del lavoro per tutto il team con ClickUp Dashboard

🤖 Automazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/AssigneesAndWatchersAutomations.png

/$$$img/

Creare Automazioni personalizzate o scegliere tra i modelli di ClickUp

Con Automazioni ClickUp clickUp Automazioni è in grado di impostare combinazioni di trigger e azioni per automatizzare le azioni ripetitive, risparmiando tempo e permettendovi di concentrarvi sulle cose importanti. Il vostro team Da fare utilizza un software per i flussi di lavoro? con applicazioni esterne come GitHub? Automatizzate il vostro flusso di lavoro all'interno di ClickUp utilizzando l'opzione Integrazione con GitHub !

Uno strumento indispensabile per queste metodologie di project management:

Waterfall

Agile

Project Management integrato (IPM)

Reingegnerizzazione abilitata al pacchetto (PER)

🗒 Vista Elenco

La potenza e la flessibilità di ClickUp Vista Elenco può ordinare, filtrare o raggruppare le colonne in qualsiasi modo. Le colonne possono essere personalizzate per mostrare informazioni importanti: assegnatari di attività, date di inizio e di scadenza, briefing del progetto , collegamenti a siti web, commenti sulle attività: a voi la scelta!

Uno strumento indispensabile per queste metodologie di project management:

SCRUM

PRINCE2

GTD

Introduzione di un nuovo prodotto (NPI)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2022-02-07-at-12.25.35.png

/$$$img/

Mostrare colonne aggiuntive e creare Campi personalizzati da qualsiasi vista Elenco

🔷 Attività secondarie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image21.png

/$$$img/

Espansione dell'intera struttura delle attività secondarie annidate nelle viste Elenco, Gantt e Mappa mentale in ClickUp Attività secondarie in ClickUp aggiungono un livello alla struttura del lavoro, consentendo di definire obiettivi più dettagliati all'interno delle attività. Questa è una soluzione perfetta per: elementi di azione che non giustificano una nuova attività, gli oggetti che devono essere completati per completare un'attività complessiva e le dipendenze.

Uno strumento indispensabile per queste metodologie di project management:

Metodo del percorso critico

Agifall/Ibrido

Mappa dei risultati

🏃‍♀️ Sprint Sprints in ClickUp sono ricchi di funzionalità/funzione aggiuntive di ClickUp che aiutano i team a comprendere e gestire meglio le roadmap dei prodotti. Disponibili su ogni piano ClickUp, gli Sprints utilizzano le attività come elementi di lavoro, in modo che i team non debbano affidarsi ad altri software per terminare il loro lavoro.

Uno strumento indispensabile per queste metodologie di project management:

programmazione eXtreme (XP)

Agile

Agifall/ibrido

Quadro adattivo del progetto (APF)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot202021-11-1020at2016.11.58.png

/$$$img/

Creare una cartella Sprint in ClickUp per organizzare i singoli Sprints

🟫 Vista Bacheca

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2022-02-07-at-12.39.06.png

/%img/

Modificare le impostazioni di Mostra per personalizzare la vista Bacheca

Scegliere se ingrandire un singolo Elenco, un'intera Cartella o anche tutte le Aree di lavoro nell'area di lavoro Vista Bacheca . Per i team che preferiscono il project management Kanban, la potente interfaccia drag-and-drop di Bacheca è perfetta per visualizzare le attività in corso.

Uno strumento indispensabile per queste metodologie di project management:

Lean

Agile

GTD

Scrumban

ClickUp: Uno strumento potente e amichevole

L'area di lavoro di ClickUp può essere completamente personalizzata per ottimizzare qualsiasi metodologia di project management, così da fare il vostro lavoro migliore e portarlo ovunque. Cambiate il vostro modo di costruire e gestire i progetti con ClickUp oggi stesso!