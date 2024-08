Cosa rende un buon project manager? 10 competenze del project manager

I project manager sono le persone più adatte a far terminare i lavori in modo efficiente ed efficace. Si assicurano che i progetti rimangano in carreggiata, che i team siano coordinati e che gli obiettivi vengano raggiunti. Ma cosa rende un buon project manager?

Un project manager di successo deve possedere una combinazione di competenze tecniche, di leadership e di comunicazione. Di seguito sono elencate 10 competenze indispensabili per il project management che tutti i grandi project manager devono possedere per avere un esito positivo:

1. Semplifica la comunicazione

I bravi project manager sono in grado di comunicare in modo chiaro ed efficace ciò che deve essere terminato, in modo che tutti i soggetti coinvolti sappiano cosa ci si aspetta da loro. Questo include il tenere informati i membri del team di qualsiasi cambiamento nel progetto, oltre a fornire feedback e indicazioni.

Il PMI afferma che se questo livello di comunicazione continua, "c'è il rischio di perdere l'occasione di fare il lavoro"

i deliverable

o altri risultati"

Ahi. Troppa comunicazione può essere negativa? Sì, quando non è sistematizzata o chiara o quando la vostra "comunicazione" consiste in poche email senza filo conduttore. Il

capacità di comunicare

fa un'enorme differenza nell'esito positivo o negativo di un progetto.

Si potrebbe pensare che i project manager più efficaci sappiano come Da fare con una buona

strumenti per il project management

. Questa capacità è un'abilità di comunicazione trascurata.

Uno strumento potente per il project management come

ClickUp

aiuta a semplificare la comunicazione, a fornire aggiornamenti agli stakeholder/sponsor e a delineare chiaramente le scadenze dei lavori e delle attività.

2. Positività del lavoro

Se il gestore del progetto ritiene che il lavoro non sia ragionevole o realizzabile, come si sentiranno gli altri membri del team?

Un grande progetto

manager ha la capacità di comprendere le priorità dell'organizzazione

di tradurre questi valori al proprio team di progetto e di connetterli ai singoli progetti e attività. Questi project manager lavorano anche con il team sulle strategie per raggiungere la visione.

Per rispettare le scadenze e le date di scadenza e per mantenere il progetto nei tempi previsti, il project manager deve essere positivo sul lavoro da svolgere, aiutando l'intero team a realizzarlo.

Bilanciare la positività con la realtà del progetto

rischi e problemi

richiede l'intuizione e l'esperienza, il che ci porta al punto successivo:

3. Risolve i problemi

Può sembrare ovvio, ma un buon project manager

può risolvere i problemi

. E meglio ancora, hanno la possibilità di risolvere

sfide di project management

. La soluzione dei problemi di base prevede questi cinque passaggi.

Identificare il problema

Determinare le cause

Generare soluzioni

Analizzare le soluzioni

Agire

Questi cinque passaggi sembrano semplici, ma spesso non ci prendiamo il tempo necessario per eseguirli in modo chiaro. Magari conosciamo il problema, ma non lo valutiamo da tutti i punti di vista e non documentiamo i pensieri del team su cosa fare in seguito.

Questo può significare tirare fuori carta e penna per concentrarsi e riflettere su ciò che è successo. Scrivete ogni passaggio del processo e annotate le idee su ciò che ha funzionato e non ha funzionato in ogni fase.

Ecco un esempio di utilizzo di questo progetto

lista di controllo della gestione

per risolvere un problema dei dipendenti:

Passo uno: Identificare il problema

Il dipendente ha difficoltà a riunirsi alle scadenze.

Passo due: determinare le cause

Il dipendente ha troppo lavoro e poco tempo per completarlo.

Passaggio 3: Generare soluzioni

Le possibili soluzioni possono includere la delega delle attività ad altri membri del team, l'impostazione di scadenze realistiche o l'utilizzo di uno strumento di project management per gestire meglio i carichi di lavoro.

Passaggio 4: Analizzare le soluzioni

L'analisi delle soluzioni comporta la valutazione dei pro e dei contro di ciascuna soluzione e la determinazione di ciò che funziona meglio per ciascun membro del team.

Passo 5: Agire

Una volta determinata la soluzione migliore, è il momento di passare all'azione e implementare un piano di project management di esito positivo.

Seguire questa semplice lista di controllo per la risoluzione dei problemi può trasformare un discreto project manager in uno affidabile.

4. Rimane calmo

Non è come essere un medico del pronto soccorso o un poliziotto. Ma il project manager deve trovare un equilibrio tra le esigenze del progetto, le priorità dell'organizzazione, i risultati del team e i contributi personali. Per non parlare degli elementi di frustrazione che possono essere fuori dal controllo del project manager, come sistemi o flussi di lavoro obsoleti.

Tutto ciò può essere stressante.

Ma un buon project manager ha la capacità di fare un passaggio, analizzare le opzioni successive e trarre insegnamenti anche in mezzo alle battute d'arresto.

Il project manager è colui che deve ripulire e affrontare nuovamente il progetto, magari da una prospettiva diversa. In questo caso, però, il project manager deve sapere cosa è andato storto e non ripetere lo stesso errore. Un buon project manager deve essere in grado di individuare ciò che è andato storto e offrire soluzioni alternative (vedi punto 3).

Mantenere la calma e guidare bene. Collaborate con il vostro team per trovare la soluzione giusta per tutti.

5. Delega bene

Perché è importante delegare bene? Un project manager può ottenere di più. Potreste essere in grado di scivolare nel ruolo e contribuire per un po', ma alla fine le richieste di tempo vi sommergeranno.

In realtà, otterrete di più se darete subito il potere alle persone.

"Il limite superiore di ciò che è possibile aumenta solo con ogni collaboratore che viene messo in grado di contribuire con il suo lavoro migliore alle priorità condivise. Allo stesso modo, il vostro potere diminuisce con ogni iniziativa che tenete inutilmente in sospeso", nota Jesse Sostrin di PwC nella

Harvard Business Review

.

A tal fine, i project manager di successo comprendono i punti di forza e di debolezza delle persone che gestiscono e quindi utilizzano e distribuiscono i loro punti di forza per aumentare i risultati.

Utilizzando uno strumento di project management come ClickUp

vi aiuta a delegare

con la sua funzionalità di trasparenza, reportistica, dettagli e commenti. Inoltre, la sua gerarchia è abbastanza user-friendly e solida da permettere a

teams con funzioni trasversali

ma con una condivisione della privacy che può essere personalizzata per i manager o solo per alcuni collaboratori.

6. Privilegia il mio lavoro

Ogni elemento non può essere la priorità numero uno. Per definizione, qualcosa deve passare al numero due. Un buon project manager capisce che

come stabilire le priorità del lavoro

per il team e poi fare la scelta giusta.

La chiave? Comprendere il

urgente vs. importante

e tagliare il rumore. Uno sponsor o una persona che

del progetto

possono urlare "ASAP", ma un buon project manager mantiene la calma e sa come dare priorità a ciò che è più importante.

Perché è importante? Perché le attività importanti aggiungono valore. È il valore della matrice di Eisenhower. Il

Matrice di Eisenhower è un sistema basato su quadranti

in cui le attività sono separate in base alla loro importanza e al loro valore.

Dopo aver compreso l'importanza e il valore di ogni attività, un buon project manager stima la durata stimata per ognuna di esse e poi le classifica in base all'importanza.

7. Collabora e ascolta

Collaborare significa lavorare insieme e da fare con esito positivo, l'ascolto attivo è imperativo. Non si può collaborare senza ascoltare e cercare di capire.

Se state lavorando con il team di un progetto di sviluppo e il codice si sta rompendo o non riesce a superare la QA, dovrete valutare la situazione prima di saltare a una conclusione. La domanda o le due domande iniziali potrebbero non portarvi alla risposta esatta di cui avete bisogno; al contrario, potreste dover utilizzare diversi approcci per trovare la soluzione.

Lavorare insieme aiuta a provare cose nuove, a sperimentare e a trovare una soluzione.

Un buon project manager incoraggerà questo tipo di lavoro

la collaborazione del team

e creare un ambiente stimolante, piuttosto che isolare ogni persona nel proprio silos.

Buoni strumenti come

ClickUp

e questi altri

strumenti di collaborazione online

-possono aiutarvi a terminare il lavoro.

Disponendo di una serie trasparente di progetti e attività, i membri del team possono vedere cosa devono fare e le date entro cui devono essere terminati. Un buon strumento di collaborazione deve favorire la produttività, non ridurla.

bonus:**_

modelli di curriculum per il project management

!

8. Gestisce il tempo

Uno dei ruoli principali del gestore del team è quello di assicurarsi che il team rispetti le scadenze e la tabella di marcia del progetto.

Questo non significa monitorare ogni minuto speso per le attività o controllare ogni loro mossa (sarebbe un incubo), ma piuttosto capire cosa deve essere fatto e quando deve essere completato.

Gestione del tempo

comprende anche il monitoraggio di ciò che sta accadendo al momento e di quali risorse sono disponibili per quali attività. È qui che uno strumento di project management come ClickUp si rivela particolarmente efficace, perché consente di suddividere il lavoro in parti gestibili che confluiscono negli obiettivi più importanti del team.

9. Focalizzazione sugli stakeholder

Uno stakeholder è chiunque abbia un impatto o sia influenzato dal progetto e dai suoi risultati.

Queste persone hanno un interesse personale in ciò che Da fare, quindi dovete assicurarvi che siano aggiornati su ciò che sta accadendo. Un buon project manager terrà informati gli stakeholder, ma spiegherà anche cosa è necessario per ottenere ciò che stanno cercando.

Questo è ciò che fa un buon project manager: costruisce relazioni con gli stakeholder e i membri del team. In questo modo, quando si presentano cambiamenti o sfide, il PM può prendere l'iniziativa prima che il problema diventi più grande.

10. Motivare

Infine, un buon project manager deve capire cosa è possibile fare e quali sono i limiti.

Quando si imbatte in una sfida, deve essere abbastanza creativo da escogitare soluzioni e modi per affrontarla. Deve anche pensare fuori dagli schemi quando si tratta di project management, in ordine di tempo. Cercano di capire cosa può fare la nuova tecnologia per rendere il progetto più veloce e migliore.

I project manager innovativi e creativi sono quelli che portano avanti i progetti. Essi propongono soluzioni a problemi di cui non si conosceva l'esistenza e trovano il modo di rendere possibile ciò che un tempo era impossibile.

Questi consigli e tecniche di gestione del tempo vi aiuteranno:

Diventare un grande gestore del progetto per il proprio team

I project manager efficaci sanno cosa serve per elevare un progetto di scarsa qualità a un progetto di vero esito positivo. Ciò richiede un mix di competenze trasversali, gestione e leadership, oltre alle giuste competenze tecniche per definire le priorità del lavoro e prendere le decisioni giuste.

e utilizzate il software di project management per ottenere il massimo dal vostro team!