lista di controllo in 9 punti per la gestione dei progetti per i manager

In ClickUp siamo attenti ai processi e alla produttività.

Come project manager, sappiamo che questi sono due obiettivi anche per voi.

Per aiutarvi con i vostri piano di progetto questa lista di controllo può essere utilizzata per ogni parte del processo. Utilizzatela con i team di progetto o condividetela con altri PM della vostra organizzazione.

Potete anche aggiungere una lista di controllo come questa a ClickUp (ne parleremo tra poco).

Come la lista di controllo project management le sue responsabilità includono la predisposizione di un piano per fare il piano del progetto .

In primo luogo, ecco gli elementi essenziali di qualsiasi piano perfetto project management perfetto lista di controllo.

Lista di controllo per il project management

Impostazione della visione, degli obiettivi e degli oggetti

Riunitevi con gli stakeholder e con gli altri project manager per presentare unaproposta di progetto* Raccogliere specifiche e requisiti per il team del progetto

Realizzare ilproposta aziendale* Creare il budget del progetto

Assegnare le risorseCreare una tabella di marcia .

9. Monitorare lo stato di avanzamento

Siete in regola con il monitoraggio?

Da fare: avete rispettato la scadenza?

Queste sono domande importanti quando iniziate il vostro progetto. Pensate ai risultati di cui avete bisogno e applicateli al programma del progetto. Inoltre, considerate lezioni apprese su progetti precedenti che avete gestito, e assicuratevi che tutte le informazioni pertinenti sul progetto siano disponibili per il vostro team. Più dettagli potete fornire in anticipo, meglio è!

In ClickUp è possibile monitorare lo stato di avanzamento del progetto in diversi modi.

I grafici Gantt di ClickUp vi daranno una panoramica dei progetti in corso, di quelli in ritardo e di quelli che sono in ritardo Percorso critico per mostrare gli elementi più importanti da fare. Reportistica in ClickUp vi mostreranno anche chi sta lavorando su cosa, quante attività sono state completate e altro ancora.

In ClickUp è possibile utilizzare anche gli Obiettivi per monitorare lo stato del progetto. Impostate un oggetto e poi aggiungete una cartella, un elenco o delle attività come traguardi. È possibile vedere lo stato di avanzamento del progetto.

Un'altra funzionalità/funzione che può aiutarvi a monitorare lo stato di avanzamento è Portfolios . Questa funzionalità/funzione consente di ottenere una panoramica di alto livello di ciò che sta accadendo nel team, collegando gli elenchi selezionati in un unico luogo coeso. È possibile personalizzare le visualizzazioni del portfolio e condividerle con altri, in modo che tutti siano sulla stessa pagina mentre il programma del progetto procede.

Bonus:_ **Esempi di gestione del progetto

Conclusione

Ora che abbiamo esaminato i nove passaggi critici di una lista di controllo per il project management, c'è ancora un'altra comoda funzionalità/funzione di PM che può aiutarvi.

Sì, vi abbiamo mostrato come ClickUp può aiutarvi, dalle date di scadenza alla reportistica sullo stato di avanzamento e sulle prestazioni del progetto, ma c'è anche un'altra parte del processo.

È possibile creare una lista di controllo delle attività in ClickUp che include ogni parte di questo processo. Ogni volta che si vuole iniziare un progetto, si può avere una lista di controllo salvata per aiutarsi a fare ogni passaggio.

Si tratta di un piano per l'avvio di progetti.

Eccone uno che ho creato per questo:

Per rendere il tutto ancora più semplice, è possibile salvare i modelli di lista di controllo come modello di project management e poi ricaricarli quando si è pronti a usarli per il prossimo progetto.

ClickUp rende il piano di progetto più semplice e produttivo per i PM.

Portate tutto il vostro lavoro in un unico posto e iniziate a risparmiare un giorno alla settimana con ClickUp !