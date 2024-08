10 migliori modelli di proposta commerciale per il 2024

Non è un segreto che le aziende che seguono un modello di piano aziendale ben strutturato hanno maggiori probabilità di successo.

Approssimativamente il 70% delle aziende che sono riuscite a sopravvivere per cinque anni seguono un piano strategico. Per quanto riguarda le imprese in fase di avvio, quelle con un piano aziendale hanno una probabilità di crescita elevata superiore del 7% rispetto a quelle che non hanno un piano sviluppato.

Come i piani aziendali, anche le proposte commerciali sono essenziali per la sostenibilità di un'impresa. Proposte aziendali solide possono aiutarvi a conquistare client, partner, accordi commerciali e altro ancora.

Se state cercando di far crescere la vostra azienda, continuate a leggere per saperne di più sulle proposte commerciali, i loro vantaggi e gli strumenti e i modelli per aiutarvi a dare vita alla vostra idea di business!

Cos'è un modello di proposta aziendale?

Una proposta aziendale è un documento formale in cui si presentano informazioni relative alla propria azienda che sono rilevanti per il potenziale client. Si tratta essenzialmente di un documento che include informazioni standard, come ad esempio sequenze , bilanci e ambito del progetto per fornire a potenziali client e partner aziendali un quadro dettagliato della vostra proposta.

Esistono molti ambiti diversi in cui è possibile utilizzare una proposta aziendale efficace per raggiungere i propri obiettivi e avviare grandi collaborazioni. Proposte ben costruite possono aiutarvi a concludere affari importanti che possono portare la vostra azienda a un livello superiore e aprire nuove opportunità.

Ad esempio, potete usare una proposta aziendale se avete un'agenzia di marketing o di design e volete condividere i vostri servizi o se state semplicemente cercando un lavoro in qualsiasi settore. È possibile utilizzare una proposta aziendale anche per scopi di project management, come la presentazione di una nuova idea di progetto o di una proposta di soluzione a un problema agli stakeholder e ai client.

Prima di andare avanti, è importante sapere che una proposta commerciale non è la stessa cosa di un piano aziendale. Date un'occhiata all'immagine sottostante per capire la differenza tra i due:

Piano Business Vs. Proposta Commerciale via Agenzia Extol

10 dei migliori modelli di proposta aziendale da utilizzare nel 2024

Diamo ora un'occhiata a 10 diversi modelli di proposta aziendale che potete utilizzare per impressionare i vostri interlocutori e conquistare potenziali client!

1. Modello di proposta aziendale ClickUp

Il modello di proposta aziendale di ClickUp rende più facile che mai la creazione di proposte che si distinguono

Il primo dell'elenco è il modello Modello di proposta aziendale di ClickUp .

Questo modello non solo viene fornito con viste Elenco precostituite di passaggi e priorità della proposta aziendale con campi personalizzati chiave per aiutarvi a costruire la vostra proposta aziendale, ma offre anche modelli email in Documenti ClickUp per aiutarvi a ottimizzare e perfezionare i vostri messaggi di sensibilizzazione.

E se avete bisogno di ulteriori indicazioni per iniziare, potete consultare la Guida introduttiva inclusa nel modello. Inutile dire che questo modello di proposta aziendale è ben confezionato e pronto per essere utilizzato per ottenere più affari.

2. Modello di proposta commerciale ClickUp

Questo modello di proposta commerciale in ClickUp Documenti aiuterà le aziende a presentare in modo efficace le loro offerte ad altre aziende per ottenere partnership

Il Modello di proposta commerciale di ClickUp può aiutarvi a creare una solida panoramica aziendale per mostrare ai client cosa rende voi e il vostro team la scelta migliore per gestire il progetto.

Questo modello di proposta commerciale è disponibile in ClickUp Teams, dove troverete sezioni dedicate al vostro team, idee di proposta aziendale con soluzioni, previsioni di profitto e altro ancora.

Con questo modello gratuito di proposta aziendale, potrete creare un documento completo e di facile lettura della vostra proposta, proteggere il vostro documento da modifiche indesiderate e condividerlo facilmente con i vostri client tramite un link pubblico o privato.

3. Proposta di agenzia creativa ClickUp

Volete semplificare il processo di presentazione ai vostri client? Utilizzate questo modello di pianificazione della proposta di agenzia creativa che ClickUp ha preparato per voi

Perché ClickUp è un'agenzia di strumento per il project management offre modi funzionali ed efficaci per pianificare, monitorare e gestire i progetti e mantenere l'organizzazione durante la stesura della proposta.

Utilizzate il Modello di proposta di agenzia creativa di ClickUp per ottenere elenchi predefiniti di attività secondarie e liste di controllo che vi guideranno nella stesura della proposta.

Utilizzando questo modello di proposta aziendale di ClickUp, potrete visualizzare in modo organizzato i passaggi necessari dalla fase di pianificazione alla prova del pitch e persino alla post-presentazione.

4. Modello di proposta di progetto ClickUp per la lavagna online

Questo modello di proposta di progetto per la lavagna online è un modello facile da modificare, progettato per preparare la presentazione di una nuova proposta di progetto che mira a soddisfare un'esigenza organizzativa o a risolvere un problema

Se si desidera personalizzare il modello di progetto e presentarla in maniera creativa, allora il Lavagna online per proposte di progetto di ClickUp è per voi.

Questo modello di proposta aziendale viene fornito con una visualizzazione colorata e organizzata della vostra proposta in Lavagne online ClickUp che potete modificare per adattarle alle vostre esigenze. Aggiungete le vostre idee disegnando, usando forme, note adesive, mappe mentali e altri modi creativi per esprimere come volete realizzare il progetto.

È possibile utilizzare anche altri modelli di Lavagna online per i grafici di flusso, mappe concettuali , retrospettive e molte altre per presentare le vostre idee in un modo che sia facile da capire e che porti a ulteriori discussioni con il potenziale cliente.

5. Modello di proposta di sovvenzione ClickUp

Create un elenco organizzato delle vostre attività con il modello di proposta di sovvenzione in vista Elenco di ClickUp

Questo tipo di proposta aziendale è un documento che giustifica la richiesta di finanziamento e la strategia della vostra proposta.

**Date un'occhiata a questi modelli

Modelli di richiesta di preventivo_

!

Il Modello di grande proposta di ClickUp è dotato di una vista Elenco e Bacheca precostituita con stati personalizzati che aiutano a organizzare le attività di conseguenza. È inoltre dotato di una visualizzazione Calendario del programma del progetto per rendere facilmente visibili le date di scadenza più importanti.

Queste visualizzazioni uniche consentono di tenere traccia delle attività generali, della definizione dei problemi, degli oggetti, delle chiavi di lettura e delle informazioni attività cardine e il budget e condividerli con i vostri potenziali client.

6. Modello di proposta di campagna ClickUp

Delineate la proposta con il modello di copertina per proposta di campagna in ClickUp Docs e condividetela con le persone chiave

Stabilite una struttura solida per la vostra intera campagna con il modello Modello di copertina per proposta di campagna di ClickUp .

Include una copertina personalizzabile per la proposta e un documento dettagliato in cui è possibile condividere il riepilogo/riassunto della campagna, gli obiettivi, il pubblico di riferimento, le sequenze e le risorse con gli stakeholder e fornire informazioni utili al proprio team.

Questo modello gratuito di proposta aziendale può sicuramente tenervi organizzati e ben preparati per il giorno della presentazione e oltre.

7. Modello di proposta aziendale per servizi di progettazione Flipsnack

via Flipsnack

Il Modello di proposta aziendale per servizi di design è un flipbook che consente ai lettori di sfogliare le pagine e di interagire meglio con il contenuto.

Se state cercando un modo per presentare le vostre capacità di progettazione e fare una buona impressione quando inviate una proposta aziendale per un progetto di design, questo modello può aiutarvi. Ha un design semplice che può essere personalizzato e la possibilità di aggiungere video, collegamenti e tag ai prodotti, elementi del marchio e statistiche sulle prestazioni.

Questo modello di proposta aziendale è utile per i designer, che possono creare istantaneamente belle proposte visive per progetti di architettura o altri tipi di lavori di design. È sufficiente utilizzare le immagini e i testi del modello o sostituirli con immagini proprie, mantenendo lo stile della proposta aziendale. È inoltre possibile aggiungere un messaggio di benvenuto e dettagli sull'azienda per personalizzare l'esperienza.

8. Modello di proposta di marketing digitale Flipsnack

via Flipsnack

Il marketing è uno dei settori in cui una proposta aziendale farebbe miracoli con il vostro campagne . Queste proposte sono una grande opportunità per presentare come potete fare la differenza per loro e quali grandi risultati potete portare mostrando prove sociali e casi di studio.

Questa modifica modello di proposta di marketing digitale può aiutarvi a spiegare in dettaglio i vostri servizi e a condividere il quadro del progetto. Utilizzatelo per la vostra proposta di email marketing, social media e altre proposte di marketing digitale. Potete anche personalizzare il modello aggiungendo video, collegamenti, tag di prodotti, elementi del marchio e altro ancora per renderlo attraente e coinvolgente per i vostri client.

9. Modello di proposta di lavoro professionale Flipsnack

via Flipsnack

Il design della proposta è un po' diverso dagli altri, così come lo scopo di questo tipo di proposta.

Questa modello di proposta di lavoro professionale può essere utilizzato dalle aziende che vogliono assumere qualcuno per presentare il pacchetto retributivo e altri dettagli sul ruolo.

È possibile utilizzare un'app per la creazione di flipbook come Flipsnack per creare proposte aziendali accattivanti, in grado di attirare facilmente l'attenzione dei lettori, e trovare vari modelli tra cui scegliere.

10. Modello di proposta di project management Qwilr

via Qwilir

Il modello di progetto per il project management può aiutarvi a creare una proposta aziendale visivamente attraente e organizzata. Inserite moduli, sequenze, fogli di calcolo, calendari, immagini, video e altro ancora nella proposta per attirare l'attenzione del vostro client e presentare un lavoro di qualità.

Grazie alla funzionalità/funzione di identificazione dell'utente, potrete impostare limiti di tempo e di visualizzazione e ricevere notifiche quando il vostro client ha aperto la proposta aziendale.

Tipi di modelli di proposta aziendale

Esistono due tipi di proposte aziendali:

1. Proposte aziendali sollecitate

Un potenziale cliente richiede una proposta aziendale sollecitata per aiutarli a decidere se vogliono fare affari con voi o meno. Con questo tipo di proposta aziendale, potete offrire soluzioni ai loro problemi o alle loro esigenze.

Questo è il modo più semplice per convertirli in clienti, perché sono già interessati al vostro prodotto o servizio.

2. Proposte aziendali non richieste

Una proposta aziendale non richiesta è come un'email fredda o un volantino di marketing. Quando si scrivono proposte non richieste, è possibile che non si conosca nulla dei client o delle loro esigenze. In questo caso, è necessario condurre una ricerca per identificare il modo in cui approcciare ogni singolo client e personalizzare la proposta aziendale.

Vantaggi dei modelli di proposta aziendale

I principali vantaggi dei modelli sono: risparmiare tempo, creare coerenza all'interno dell'azienda e assicurare che tutti i dettagli importanti siano coperti nelle proposte aziendali.

Inoltre, l'uso di modelli può darvi più tempo per concentrarvi sul contenuto e sulla qualità della vostra proposta e creare proposte aziendali professionali che impressionino e conquistino i vostri client e partner commerciali.

Iniziare a usare i modelli per le proposte aziendali oggi stesso

I modelli giusti possono aiutarvi a realizzare i vostri prossimi grandi progetti. Esistono molti modelli di proposte aziendali tra cui scegliere. La chiave è scegliere quello che funziona meglio per i vostri prodotti e servizi e per i vostri client.

Per fare un'ottima impressione e una proposta dettagliata, è possibile utilizzare strumenti come ClickUp e Flipsnack per creare una proposta aziendale che corrisponda alle vostre esigenze e vi aiuti a distinguervi. A creatore di proposte come Flipsnack è una software che permette la creazione di proposte con diversi design, mentre uno strumento all-in-one per il project management come ClickUp può fornire una libreria di modelli personalizzabili per vari casi d'uso e le funzionalità/funzione chiave necessarie per gestire i progetti, monitorare lo stato di avanzamento e altro ancora.

ClickUp è gratis: iniziate a usare i modelli di ClickUp per migliorare le vostre proposte aziendali e ottenere più client oggi stesso! Scrittore ospite:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Isabela-Boncila-Flipsnack.jpeg

/%img/ Isabela Boncila _è specialista di marketing presso Flipsnack, una piattaforma editoriale in grado di trasformare un PDF in un flipbook interattivo. È appassionata di marketing, scrittura e tecnologia