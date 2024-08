12 migliori programmi gratuiti per migliorare la produttività

Quando non si sa cosa ci aspetta, è praticamente impossibile gestire il proprio tempo. Che si tratti di sapere a che ora è il pranzo o quando è la prossima riunione di squadra, bisogna evitare che le cose cadano nel dimenticatoio per non perdere la rotta.

Se siete all'oscuro di tutto, o vi state avvicinando a questa situazione, dovete procurarvi un programma gratuito che vi tenga aggiornati e informati.

Siamo onesti per un attimo: la maggior parte di noi ha problemi con le pianificazioni mensili o addirittura settimanali, più di quanto non voglia ammettere. Se siete stanchi di perdere minuti critici nella vostra giornata, potreste trarre grande beneficio da un programma gratuito che vi consenta di modelli di pianificazione gratuiti o un semplice costruttore di programmi.

Mentre un solido programma di lavoro è utile, ma lo è anche quello che vi aiuta a mantenere l'organizzazione della vostra vita privata. La sensazione di assenza di stress offerta dai programmi personalizzati vi consente di pianificare, evitare di perdere appuntamenti e di essere veramente padroni del vostro calendario!

Ecco perché abbiamo stilato un elenco dei nostri 12 programmi e modelli di agenda preferiti.

Prima di passare agli strumenti migliori per creare un'agenda, vediamo una rapida giustificazione per l'utilizzo di questi strumenti strumenti di produttività al lavoro e a casa.

Benefici dell'uso di un programmatore

Se il vostro programma settimanale comprende più attività, appuntamenti, riunioni o eventi, è importante che riusciate a seguirli senza problemi. Con i nostri orari di lavoro caotici, le attività importanti vengono dimenticate facilmente.

Un programma di lavoro completamente personalizzabile, o anche un programma di app per la pianificazione del lavoro per uso personale, è uno strumento fondamentale per rimanere organizzati e garantire il rispetto dei tempi di tutti. Può anche aiutare a:

**Uno strumento completamente personalizzabile per creare orari crea un senso di ordine e di responsabilità. È facile far coincidere il vostro livello di energia, il vostro tempo e la vostra disponibilità con i compiti da portare a termine. Mantenete l'ordine e lo farete anche voi. E per gli studenti, l'integrazione degli orari delle lezioni nei programmi settimanali offre il sollievo di sapere dove essere e quando.

Maggiore produttività: Quando pianificate ogni singolo compito o progetto da un'unica piattaforma di pianificazione, voi e il vostro team prendete decisioni più informate e mantenete un flusso di lavoro produttivo.

Preparazione alle emergenze: Con le pianificazioni personalizzate, individuate le potenziali insidie prima che si verifichino. Potrete rapidamentepriorità e deprioritizzazione degli elementi man mano che si presentano, in modo da evitare la strategia "spray and pray".

Valutare i progressi: Un buon programma aiuta a far apparire le attività quotidiane più familiari e meno faticose. Acquisite una maggiore familiarità con il vostro lavoro e le vostre attività per migliorarne l'esecuzione e capire quanto tempo e quanto impegno richiede ogni compito.

Calmare gli altri: Per le persone che si occupano di servizi e che hanno a che fare con clienti e committenti, i programmi settimanali dettagliati (soprattutto quelli che si possono condividere online) aiutano tutti a vedere il vostro programma. Le persone si sentono meglio sapendo che non avete doppi impegni e che siete disponibili. Per i team leader, fate conoscere ai vostri collaboratori il vostro programma giornaliero se devono aggiungere qualcosa all'ultimo minuto. In caso contrario, si opera con un senso di costante urgenza.

I 12 migliori programmatori gratuiti

Esistono abbastanza programmi da farvi girare la testa, ma abbiamo trovato i migliori strumenti e modelli di programma per soddisfare le vostre esigenze specifiche. E la parte migliore? Questi strumenti non vi costeranno nulla! Zero. nada!

Per aiutarvi a scegliere il costruttore di palinsesti giusto, chiedetevi se lo strumento:

Vi aiuta a rimanere in contatto con amici, familiari e membri del team

Organizza il tempo a disposizione in modo da essere più produttivi

Permette la massima personalizzazione con la categorizzazione degli eventi e la codifica a colori

Si sincronizza perfettamente con tutti i vostri dispositivi

Si integra con le vostre app preferite

rullo di tamburi, per favore

1. ClickUp

Trascinare e rilasciare le attività nella vista Calendario di ClickUp

ClickUp è un top-rated e la migliore agenda online gratuita sul mercato. È utilizzata da alcuni dei più importanti produttivi .

Che siate un project manager, un dipendente che gestisce le attività o uno studente che pianifica l'orario delle lezioni, ClickUp è un costruttore di orari completamente personalizzabile che vi aiuterà a tenere tutto sotto controllo.

ClickUp offre oltre 15 modi per visualizzare il vostro programma giornaliero e il carico di lavoro. Tra questi vi sono Visualizzazione del calendario di ClickUp che consente di visualizzare il calendario per giorno, settimana o mese per tenere traccia dei progetti.

È possibile visualizzare il programma giornaliero ad alto livello o approfondire i dettagli delle attività.

Impostate le Attività ricorrenti per semplificare il vostro lavoro scegliendo il programma delle riunioni e visualizzandolo in anteprima nel calendario di ClickUp

È semplice utilizzare i filtri per mostrare solo le attività da visualizzare e ClickUp consente anche di condividere il calendario e le pianificazioni con chiunque. Se questa non è pura meraviglia di pianificazione, non sappiamo cosa lo sia!

Caratteristiche principali di ClickUp

Modelli gratuiti di ClickUp per la creazione di agende

ClickUp contro

Nessuna funzione di esportazione del cruscotto... ancora

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre tre piani tariffari, tra cui un Piano gratuito per sempre che consente di avere un numero illimitato di membri e di archiviazione, oltre a 100Mb di archiviazione cloud. I piani a pagamento partono da un minimo di 7 dollari al mese per utente.

Valutazioni degli utenti di ClickUp

G2 4.7/5: (4700+ recensioni)

(4700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3071+ recensioni)

2. Fogli Google

Modello di programma via Fogli Google Per una maggiore potenza incentrata sulla centralizzazione piuttosto che sulla programmazione personale, Fogli di Google può essere un'opzione più agevole invece di un grafico cartaceo.

L'interfaccia utente è affidabile e mantiene lo stesso stile costante e minimalista di Google in tutti i suoi prodotti. I modelli di agenda gratuiti di Google consentono di creare facilmente colonne e griglie per compilare un programma di lavoro.

I vantaggi di Google Sheets

Facilità di personalizzazione degli orari per i dipendenti a ore

Affidabile

Dispone di modelli di orari mensili e di orari delle lezioni

Google Sheets contro

Difficile tenere traccia dei dettagli delle attività

La configurazione iniziale è manuale e noiosa

Manca una funzione di riprogrammazione drag-and-drop

Nessuna funzione aggiuntiva rispetto a un tipico foglio di calcolo

Prezzi di Google Sheets

Senza alcun costo con il vostro account Google.

Valutazioni degli utenti di Google Sheets

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (12100+ recensioni)

3. Asana

Via AsanaAsana è noto per le sue capacità di gestione dei progetti, ma include anche funzioni di pianificazione attraverso lo strumento del calendario del team. È facile utilizzarlo per organizzare il calendario giornaliero del team o per costruire il proprio calendario, il tutto all'interno di Asana.

La funzione della timeline non è intrinsecamente un creatore di scadenze, ma è possibile elencare le attività e tracciarle di conseguenza sulla timeline. Inoltre, la funzione di Asana calendario per la gestione dei progetti è di sola lettura, il che significa che non è possibile aggiungere attività direttamente al calendario, creando un problema per alcuni.

la vista Calendario di ClickUp è entrata in chat

Caratteristiche principali di Asana

Suddivisione del lavoro di progetto in attività con assegnatari chiari

Creazione di una timeline online simile a un diagramma di Gantt

Condividere la timeline con i compagni di squadra

Accompagnare ogni pietra miliare con un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto

I professionisti di Asana

Interfaccia intuitiva e ben progettata

Più facile da usare di un foglio elettronico

Creare calendari è semplice

I contro di Asana

Manca la funzionalità di drag-and-drop

Visualizzazioni limitate rispetto a strumenti come ClickUp

Prezzi di Asana

La funzione timeline di Asana è disponibile gratuitamente. Il piano premium parte da 10,99 dollari per utente al mese.

Valutazioni degli utenti di Asana

G2: 4.3/5 (8800+ recensioni)

4.3/5 (8800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (11300+ recensioni)

4. HubSpot

Via HubSpot Se vi trovate ad accettare molte riunioni, lo strumento di pianificazione di HubSpot vi permette di pianificare meglio tutto sul vostro telefono. La creazione di link di prenotazione personalizzati vi aiuta a invitare le persone o a mostrare la vostra disponibilità in modo che sappiano che avete abbastanza tempo per prenotare.

Impostate i giorni esatti della settimana in cui volete essere disponibili per le riunioni e le ore del giorno. In questo modo, nessuno potrà prenotare una riunione con voi al di fuori dei vostri orari di lavoro.

Inoltre, quando vi iscrivete a HubSpot Meetings, ottenete l'accesso al database CRM di HubSpot che vi permette di tenere traccia dei vostri contatti, di impostare attività, promemoria e di memorizzare i vostri appuntamenti note di riunione .

Nel momento in cui qualcuno prenota una riunione tramite il vostro link di pianificazione personalizzato, i suoi dati di contatto vengono aggiunti automaticamente al vostro Outlook o al vostro sito web Calendario di Google . Indovinate dove vengono inviate queste informazioni? Esatto: nel database del CRM di HubSpot.

Caratteristiche principali di HubSpot

Link di prenotazione personalizzato e pagina di prenotazione personalizzabile (logo, immagine frontale, tavolozza di colori)

Integrazione con Office 365 o Google

I link alle riunioni di gruppo consentono ai potenziali clienti di prenotare riunioni con più di una persona della vostra organizzazione

Domande del modulo personalizzate per fornire un contesto utile sul vostro contatto prima dell'incontro vero e proprio

I professionisti di HubSpot

Facile da usare

Ottimo per la pianificazione in diversi fusi orari

È gratuito per sempre

Si possono aggiungere fino a 1 milione di contatti al database

Lo strumento di pianificazione viene fornito con diversi strumenti di vendita, assistenza e marketing, come il form builder e la live chat, senza alcun costo

I contro di HubSpot

La versione gratuita ha vantaggi e opzioni limitate

50 dollari al mese per i piani a pagamento

Non ci sono molti modelli tra cui scegliere

Prezzi di HubSpot

HubSpot ha un piano gratuito che include un link personalizzato per le riunioni, l'integrazione con il CRM dello strumento e un numero illimitato di riunioni.

Valutazioni degli utenti di HubSpot

G2: 4.4/5 (8500+ recensioni)

4.4/5 (8500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3300+ recensioni)

5. Excel

Via ExcelExcel è un discreto creatore di tabelle di marcia utilizzato da singoli e gruppi di lavoro.

Il software consente di suddividere il foglio di calcolo in diverse sezioni, di utilizzare i codici colore e la formattazione condizionale per evidenziare eventuali spazi vuoti nel programma e creare un calendario settimanale da utilizzare per il team.

Cercate qualche modello di calendario Excel che vi aiuti a iniziare il vostro viaggio verso la vera produttività? Non preoccupatevi, abbiamo pensato a voi. Ecco il elenco completo .

Tuttavia, apportare modifiche a un programma in Excel non è esattamente un gioco da ragazzi.

Una volta riempito un modello di pianificazione, dovrete crearne un altro e un altro ancora. Inoltre, non esiste un'opzione di riporto, il che significa che dovrete reinserire i dettagli delle attività quando create ogni modello.

I professionisti di Excel

Programma familiare con un'interfaccia facilmente navigabile

Una ricca gamma di modelli per creare il vostro programma personalizzato

Contro di Excel

Le modifiche sono difficili da eseguire

Mancanza di dettagli sulle attività

Modello di agenda giornaliera difficile da usare in viaggio

Prezzi di Excel

Esiste una versione gratuita, ma per accedere a Microsoft Office 365 è necessario pagare 99 dollari all'anno.

Valutazioni degli utenti di Excel

G2: 4.7/5 (2200+ recensioni)

4.7/5 (2200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (17100+ recensioni)

7. Canva

Via Canva Chiunque abbia avuto a che fare con il design digitale probabilmente conosce Canva. È uno strumento gratuito che i team utilizzano per modificare foto, progettare layout e altro ancora, il tutto all'interno di una piattaforma facile da usare.

Canva promette anche di riunire i vostri programmi settimanali sotto un unico tetto. Sfogliate una collezione di splendidi modelli di design, poi iniziate a personalizzarli a piacimento. Scaricate il vostro nuovo design per stamparlo o condividerlo con i vostri colleghi direttamente da Canva.

Caratteristiche principali di Canva

Personalizzate al massimo il design iniziale

Accesso a una ricca libreria integrata di risorse di design

Organizzare il calendario utilizzando linee guida o griglie

Spostare facilmente gli elementi nei vari modelli di calendario

I professionisti di Canva

Design accattivante e semplice per iniziare a progettare

Facile da usare e da creare per gli eventi della vita

Se si desidera una versione stampata, è facile creare un'immagine o un file PDF

Canva contro

Mancanza di dettagli sulle attività

Mancanza di funzionalità in movimento

Prezzi di Canva

Ha un piano gratuito per sempre, mentre il piano pro parte da 54 dollari per utente all'anno.

Valutazioni degli utenti di Canva

G2: 4.7/5 (3500 recensioni)

4.7/5 (3500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (9700 recensioni)

Controlla questi_ **Alternative a Canva !

ClickUp offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, dal modo in cui strutturate il calendario a quello in cui scarabocchiate le idee di lavoro. ClickUp non è solo la migliore agenda gratuita, ma offre anche uno spazio di lavoro centralizzato per il vostro team, in modo che possiate gestire l'intero processo.

Ciò che si frappone tra voi e un modo più semplice e senza problemi di tenere in ordine la vostra vita è un semplice clic di un pulsante!