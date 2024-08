15 dei migliori strumenti per la gestione dei requisiti

Non sarebbe bello se poteste semplicemente leggere nella mente dei client per capire ogni dettaglio di un progetto e consegnare un prodotto eccellente che corrisponda alle loro esatte esigenze?

Anche se non siamo ancora riusciti a leggere nel pensiero, per fortuna esistono diversi strumenti di gestione dei requisiti che vi aiuteranno a realizzare il resto di questo sogno ad occhi aperti!

Gli strumenti di gestione dei requisiti consentono ai team di progetto di tenere traccia di tutti i requisiti del progetto dei client, comprese le modifiche e gli aggiornamenti. Questo aiuta i team di progetto a soddisfare e superare le aspettative dei clienti, riducendo le modifiche durante il progetto e rendendo i clienti più felici. 🙌🏼

Se siete alla ricerca di uno strumento di gestione dei requisiti, siete nel posto giusto.

Questa guida approfondita passa in rassegna 15 tra i migliori strumenti di gestione dei requisiti per aiutarvi a trovare quello più adatto al vostro team.

Cosa cercare negli strumenti di gestione dei requisiti?

Prima di immergerci in ogni strumento, cerchiamo di fare il punto della situazione. Da fare: come vi sembra lo strumento di marketing ideale?

In linea di massima, uno strumento di gestione dei requisiti dovrebbe fornire un riferimento su come dovrebbe essere il prodotto finale in base alle esigenze del client.

Di seguito sono elencate 3 funzionalità/funzione fondamentali che lo strumento scelto dovrebbe possedere.

1. Capacità di gestione delle attività

Raggruppate le attività nella vista Bacheca Kanban per stato, campi personalizzati, priorità e altro ancora nella vista Bacheca di ClickUp

Lo strumento di project management deve consentire di definire, personalizzare e modificare i requisiti del progetto con funzionalità/funzione quali la descrizione delle attività, l'importazione e l'esportazione dei dati, editor di documenti strumenti di annotazione digitale e altro ancora. Il software scelto deve essere facilmente accessibile a tutti i membri del team per potervi fare riferimento.

Quali altri funzionalità/funzione di project management possono aiutarvi a tenere sotto controllo i requisiti del progetto ?

Assegnatari multipli per le attività, rilevamento collaborativo, osservatori, relazioni e dipendenze tra le attività, stati delle attività personalizzabili e modifica in tempo reale sono altre funzionalità comuni che possono portare uno strumento di gestione dei requisiti da buono a grande. Queste funzionalità/funzione chiave aggiungono un ulteriore livello di visibilità al lavoro del team e rendono l'esperienza di utilizzo del software più collaborativa.

2. Analisi dei requisiti

Visualizzare il carico di lavoro in base alle attività lasciate sul vostro percorso critico con un singolo attivare/disattivare in ClickUp

Allacciate le cinture, perché questo tipo di funzionalità/funzione di gestione dei requisiti ha dei livelli. ✨

Scavate nei requisiti del vostro client per definire chiaramente ogni dettaglio. Questo vi mostrerà quali requisiti sono collegati ad altri e vi aiuterà a identificare i potenziali colli di bottiglia prima che si verifichino! Questo sì che è essere proattivi!

Inoltre, saprete con largo anticipo quando e se ci saranno delle dipendenze che potrebbero ostacolare lo stato del progetto.

Dashboard e strumenti di reportistica sono un ottimo modo per tenere d'occhio queste attività complesse e le attività cardine che segnano il passaggio di un progetto da una fase all'altra. Più che un modo per controllare lo stato di avanzamento, queste funzionalità rivelano anche importanti informazioni da condividere con il vostro client su come sta andando il progetto, se è in linea con i tempi e una lettura accurata delle risorse che sta utilizzando.

3. Collaborazione

Modifica collaborativa, opzioni tipografiche e altro ancora in ClickUp Documenti

Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno! Il vostro software di gestione dei requisiti deve essere collaborativo.

La collaborazione è un lavoro richiesto e deve trasparire da tutte le funzionalità/funzione del nuovo strumento. Queste possono includere:

menzioni per attirare l'attenzione degli altri, fare domande e ottenere l'approvazione

Commenti delegati e/o thread per delegareelementi di azione e tenere insieme le conversazioni chiave

Chattare in app o messaggistica istantanea

Notifiche quando lo stato delle attività cambia, il vostro nome viene menzionato o le scadenze non vengono rispettate

Tonnellate di integrazioni! Il vostro prossimo software di gestione dei requisiti dovrebbe lavorare bene con altri strumenti per estendere le sue funzioni e semplificare i vostri processi

I 15 migliori strumenti per la gestione dei requisiti

Ecco alcuni dei nostri software di gestione dei requisiti preferiti e più potenti, con funzionalità/funzione, pro e contro, informazioni sui prezzi e valutazioni degli utenti.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Convertire i commenti in attività di ClickUp o assegnarli al team /$$$img/

Convertite i commenti in attività di ClickUp o assegnateli per trasformare immediatamente i pensieri in elementi d'azione ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che consente di connettere il lavoro di tutte le app, in un unico luogo. Con centinaia di applicazioni intuitive e funzionalità/funzione intuitive e personalizzabili clickUp è abbastanza flessibile da consentire a team di ogni tipo e dimensione di fornire prodotti nel modo più efficiente possibile, portando la produttività a un livello completamente nuovo.

ClickUp si integra con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro per snellire i processi e portare qualsiasi tipo di dati in un hub centrale per gli sviluppatori che possono pianificare, organizzare e lavorare insieme sui progetti utilizzando strumenti collaborativi come attività, Documenti, Vista Documento, Lavagne online e altro ancora.

In altre parole, non avete bisogno di centinaia di strumenti per far funzionare la gestione dei requisiti per ogni progetto: vi basta ClickUp. Ecco alcune delle funzionalità/funzione più potenti di ClickUp per la gestione dei requisiti:

Funzionalità/funzione di ClickUp

Oltre 15 strumenti personalizzabiliVisualizzazioni di ClickUptra cui Calendario, Bacheca, Gantt, Elenco, e altro ancora per pianificare, monitorare e rivedere i requisiti

per pianificare, monitorare e rivedere i requisiti Commenti assegnati per trasformare istantaneamente qualsiasi pensiero in un elemento d'azione, delegare rapidi Da fare e @ menzionare i membri del team per notificare gli aggiornamenti, il completamento o le modifiche dei requisiti

Centinaia dimodelli pre-costruiti e personalizzabili per costruire al volo il vostro flusso di lavoro e automatizzare i processi, tra cui questo modello collaborativomodello per i requisiti di produttività per gli stakeholder e gli sviluppatori

Documenti ClickUp per definire i requisiti in un editor di documenti dinamici con pagine annidate, modifica in tempo reale, ricche opzioni di styling e collegamenti condivisibili per creare procedure operative standard dettagliate e wiki

Priorità delle attività per stabilire un chiaro ordine delle operazioni

ClickUp Lavagne online per dare corpo alle idee, fare brainstorming con il team, pianificare i processi e fornire una fonte affidabile di verità per tutti i requisiti del progetto

Obiettivi di ClickUp con traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato, per allineare l'intero team

I professionisti di ClickUp

ClickUp offre una ricca serie di impostazioni per la gestione dei requisitifunzionalità/funzione per tutti i piani-anche a costo zero sul suo piano Free Forever

Altamente personalizzabile egerarchia scalabile per pianificare ogni progetto in base ai requisiti unici del vostro client

Molteplici modi per monitorare lo stato di avanzamento, compresi i dashboard,monitoraggio del tempo, le attività cardine e l'esclusiva ClickUpVista Carico di lavoro* Oltre 1.000 potenti integrazioni per consolidare tutto il vostro lavoro in un hub di lavoro centralizzato

Contro ClickUp

Non tutte le visualizzazioni dei progetti sono disponibili sull'app mobile di ClickUp

Centinaia di potenti funzionalità possono causare una curva di apprendimento per alcuni utenti, ma ClickUp offre un supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarvi a superarla. 🙂

Prezzi di ClickUp

Aggiungete membri e attività illimitate e ottenete 100 MB di spazio di archiviazione con il piano Free Forever di ClickUp, e accedete a funzionalità più avanzate di gestione dei requisiti con piani a pagamento a partire da 7 dollari.

P.S. ClickUp offre anche un piano Enterprise. 😎

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.500+ recensioni)

: 4.7/5 (4.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni) Inizia gratis ### 2. SpiraTeam

Via SpiraTeam SpiraTeam è un'applicazione completa strumento di gestione del ciclo di vita . Questa robusta app gestisce tutto, dai requisiti ai casi di test, ai codici e all'implementazione. Il team lavora da un dashboard centrale dove può creare storie di utenti, ricevere assegnazioni di attività e monitorare lo stato del progetto.

Funzionalità di SpiraTeam

Funzionalità/funzione di chattare in tempo reale per facilitare la collaborazione

Progetto per definire, monitorare e aggiornare i requisiti * Integrazioni con le principali piattaforme di sviluppo e project management

Dashboard ALM personalizzato

Flussi di lavoro personalizzati per i vostri progetti

I professionisti di SpiraTeam

Interfaccia utente facile da usare

Versatile per adattarsi a diversi tipi di progetti

Un supporto clienti attento e disponibile

I contro di SpiraTeam

Da fare senza un backlog ordinabile

Versione on-premise costosa

Prezzi di SpiraTeam

SpiraTeam offre una versione cloud e una versione on-premise. La versione cloud ha un prezzo di 34,69 dollari al mese per utente contemporaneo, mentre il piano SpiraTeam on-premise è personalizzato in base al numero di utenti contemporanei.

Valutazioni e recensioni di Spira Team

G2 : 4.0/5 (20+ recensioni)

: 4.0/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (90+ recensioni)

3. Requisiti moderni

Via Requisiti moderni Se state già utilizzando Azure DevOps, Modern Requirements è una scelta naturale per la gestione dei requisiti. Questo strumento è integrato direttamente nella piattaforma Azure DevOps per l'acquisizione automatica dei requisiti.

Funzionalità/funzione di Modern Requirements

Documenti intelligenti sui requisiti che si aggiornano con le storie dell'utente

Casi d'uso che possono essere trasformati in requisiti con un solo clic

FAQ precostituite per accelerare la raccolta dei requisiti

Tracciabilitàmatrici per semplificare la tracciabilità dei requisiti end-to-end

Collaborazione attraverso flussi di lavoro e revisioni per l'approvazione dei requisiti

I moderni professionisti dei requisiti

Reportistica avanzata sulle normative e sulla verificabilità

Flussi di lavoro di approvazione con firma elettronica

Bootcamp guidato gratuito

Pratica funzionalità/funzione di base per confrontare i requisiti prima e dopo la revisione o il completamento

Requisiti moderni contro

Integrazione limitata con altri strumenti di sviluppo

Manca di modelli avanzati

Prezzi di Modern Requirements

Modern Requirements dispone di una versione di prova gratuita. Il prezzo è disponibile solo su richiesta.

Valutazioni e recensioni di Modern Requirements

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

4. Visure

Via Visure Se state cercando uno strumento di gestione dei requisiti che potete configurare in modo specifico, Visure potrebbe essere una delle opzioni migliori. Questo strumento di gestione dei requisiti consente un'ampia personalizzazione e flessibilità.

Ma con Visure non ottenete solo la gestione dei requisiti, ma anche la gestione del cambiamento gestione dei test, gestione dei rischi, monitoraggio dei problemi e dei difetti in questo software completo.

Funzionalità/funzione di Visure

Raccolta dei requisiti attraverso l'acquisizione automatica da MS Excel, MS Word e ReqIF

Monitoraggio dei requisiti attraverso lo storico dei requisiti

Versione a livello di documento e di elemento

Tracciabilità end-to-end di requisiti, test, rischi, codice sorgente, ecc,

Verifica dei requisiti

Condivisione dei requisiti e dei test tra i progetti

Generazione di reportistica per matrici di tracciabilità, specifiche personalizzate e dashboard

I vantaggi di Visure

Si integra con i migliori software per lo sviluppo e l'ingegneria, come IBM DOORS, Jira, MATLAB e VectorCAST

Supporta diverse metodologie di progetto come Agile, V model e Waterfall

Diversi modelli specifici per l'industria

I contro di Visure

Tediosa e complicata creazione di modelli di reportistica

Impostazione e configurazione difficile

Prezzi di Visure

Una versione di prova gratuita di 30 giorni e un prezzo personalizzato per la versione premium.

Valutazioni e recensioni di Visure

G2 : 4.5/5 (5+ recensioni)

: 4.5/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (10+ recensioni)

5. Software Jama

Via Software Jama Il software Jama è costruito per progetti complessi con requisiti altrettanto complessi.

Questo strumento di gestione dei requisiti offre uno spazio per definire i requisiti, eseguire test e prevedere i rischi dopo l'analisi dei requisiti.

Con Jama è possibile catturare le interdipendenze del progetto, monitorare lo stato e definire chiaramente gli obiettivi del progetto.

Funzionalità/funzione del software Jama

Interfaccia basata su browser

Supporta piùdiscipline e metodologie di ingegneria* Tracciabilità in tempo reale di requisiti e processi

Supporta l'importazione e l'esportazione di dati sui requisiti

Supporta l'API Rest aperta aestendere l'usabilità* Visibilità e reportistica di conformità

Collaborazione sotto forma di revisioni virtuali e monitoraggio delle conversazioni

I professionisti del software Jama

Supporta le importazioni e le esportazioni

Si integra con diversistrumenti di sviluppo quali Jira, Ansys e Azure DevOps

Offre modelli on-premise e basati su cloud per soddisfare le esigenze dell'organizzazione

Contro il software Jama

Manca di modelli

Limitati strumenti nativi di reportistica

A volte è lento e ritardato

Difficile da impostare

Prezzi del software Jama

I prezzi del software Jama sono disponibili solo su richiesta.

Valutazioni e recensioni di Jama Software

G2 : 4.2/5 (100+ recensioni)

: 4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

6. Xebrio

Via Xebrio Una funzionalità/funzione importante da ricercare negli strumenti di gestione dei requisiti è la tracciabilità end-to-end: Xebrio offre questo e altro. Con Xebrio, la collaborazione durante la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei requisiti è un gioco da ragazzi, grazie a flussi di lavoro di approvazione intuitivi. Abbinato a monitoraggio dei bug e si ha una vera e propria strumento per il project management con eccellenti capacità di gestione dei requisiti.

Funzionalità/funzione di Xebrio

Modelli per il project management e la gestione dei requisiti

Modelli di approvazione dei requisiti

Modifiche alla versione dei requisiti e alla versione delle modifiche

Monitoraggio del tempo del progetto

Collaborazione sui documenti

Pro di Xebrio

Tante opzioni di personalizzazione

Riunisce più funzionalità/funzione in una sola, tra cui gestione delle attività, copertura dei test, gestione dei requisiti e project management

Progetti illimitati su tutti i piani

I contro di Xebrio

Strumento abbastanza recente rispetto alla maggior parte di quelli presenti in questo elenco

La gestione delle attività e la gestione dei requisiti sono fatturate separatamente

Prezzi di Xebrio

Il piano di gestione dei requisiti parte da $25 al mese, per utente. Xebrio offre anche una versione di prova gratuita di 14 giorni.

Valutazioni e recensioni di Xebrio

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

7. Wrike

Via WrikeWrike è un popolare strumento di gestione del lavoro che combina l'automazione del flusso di lavoro, il project management e la collaborazione tra team in un unico strumento. Ma nonostante le sue numerose funzionalità/funzione di collaborazione, Wrike non è esente da svantaggi .

Funzionalità/funzione di Wrike

Aggiornamenti in tempo reale di eventuali modifiche e check-off dei requisiti

Tetto visivo e moduli di approvazione automatizzati

Monitoraggio delle attività e dashboard delle attività

Categorizzazione dei requisiti

I vantaggi di Wrike

Tonnellate di modelli per semplificare la creazione di flussi di lavoro, definire i requisiti, creare reportistica e altro ancora

Dashboard, moduli di richiesta e flussi di lavoro personalizzabili

Grafici di Gantt interattivi e schede Kanban condivisibili per pianificare progetti e definire requisiti dettagliati

Calendari del team condivisi per tenere sotto controllo le attività

I contro di Wrike

Curva di apprendimento ripida, poiché questo strumento è stato progettato per utenti tecnici

Piano Free limitato

I flussi di lavoro non sono così intuitivi come ci si aspetterebbe

Difficile stabilire le priorità dei requisiti con Wrike

Prezzi di Wrike

Il piano professionale di Wrike parte da 9,80 dollari per utente, al mese. Wrike ha anche un piano Free Forever.

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2 : 4.2/5 (oltre 2.500 recensioni)

: 4.2/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.3/5 (1700+ recensioni)

8. Porte IBM Avanti

Via IBM DOORS Con un buon nome a sostegno, IBM Engineering Requirements Management DOORS Next è uno strumento affidabile per la gestione dei requisiti dei progetti di ingegneria. IBM DOORS Next è particolarmente adatto alle grandi aziende con progetti complessi che richiedono granularità in ogni dettaglio. Con IBM DOORS Next è possibile creare, monitorare e analizzare facilmente i requisiti nel rispetto degli standard e delle normative del settore.

Diamo un'occhiata alle funzionalità di gestione dei requisiti di IBM.

Funzionalità/funzione IBM

IA Watson e un Assistente per la qualità dei requisiti per fornire raccomandazioni sui requisiti

Creazione, analisi e tracciamento dei requisiti in tutti i settori dell'ingegneria, inclusi SaFe, Agile, lean e continuous engineering

Tracciabilità dinamica dei requisiti

Reportistica personalizzata e dashboard per visualizzare lo stato del progetto

I professionisti IBM

Disponibile on-premise e nel cloud per offrire maggiore flessibilità

Flessibile e altamente personalizzabile per adattarsi alle esigenze del progetto

Numerose funzionalità/funzione per il project management di progetti complessi

Contro IBM

La configurazione è complessa

Può essere piuttosto costoso per le aziende più piccole

L'interfaccia a volte può sembrare goffa e obsoleta.

Prezzi IBM

Come la maggior parte degli altri strumenti, IBM DOORS Next prevede una versione di prova gratuita e un prezzo disponibile su richiesta per il piano premium. Tuttavia, i piani partono da 164 dollari al mese.

IBM valutazioni e recensioni

G2 : 3.9/5 (100+ recensioni)

: 3.9/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

9. Accompa

Via Accompa Accompa potrebbe non avere il maggior numero di funzionalità/funzione di gestione dei requisiti, ma questo strumento compensa con un'interfaccia utente facile e intuitiva e uno dei migliori supporti clienti. Se il vostro team è di piccole dimensioni, potete trovare tutte le funzionalità/funzione essenziali per far funzionare la gestione dei requisiti senza problemi.

Funzionalità/funzione di Accompa

Monitoraggio automatico delle interdipendenze e delle modifiche ai requisiti

Un repository centrale per la gestione dei requisiti

Accesso ad Accompa tramite browser

Monitoraggio della cronologia delle modifiche e definizione delle linee di base

Avvisi automatici via email e bacheche di discussione integrate

I vantaggi di Accompa

Facile da usare

Buone funzioni di personalizzazione

Funzionalità intuitive di ricerca e visualizzazione

Accompa contro

Costoso se si considera il numero di funzionalità/funzione offerte

Manca di funzionalità/funzione complementari comemonitoraggio dei problemi e la gestione delle attività

Nessun modello per l'impostazione del flusso di lavoro

Prezzi di Accompa

Il pacchetto Standard parte da 199 dollari e supporta 5 utenti. Ogni utente aggiuntivo costerà 29 dollari al mese, per utente

Valutazioni e recensioni di Accompa

G2 : 4.0/5 (1 recensione)

: 4.0/5 (1 recensione) Capterra: 4.0/5 (1 recensione)

10. RaccogliSpazio

Via Spazio di raccolta GatherSpace è stato fondato nel 2006 per aiutare agenzie e startup a ottimizzare la gestione dei requisiti. Questo strumento per la gestione dei requisiti è dotato di funzioni di project management, di un sistema di portale client e funzionalità di gestione dei requisiti.

Funzionalità di GatherSpace

Monitoraggio dello stato dei requisiti

Priorità dei requisiti

Portale client che si integra perfettamente con la piattaforma di gestione dei requisiti

Un'applicazione mobile per il monitoraggio dei requisiti e l'aggiornamento degli stessi

I professionisti di GatherSpace

Su misura per i team più piccoli

Semplifica la gestione dei requisiti grazie a funzioni di project management

Basato su cloud, facilita l'accesso e la sincronizzazione su tutti i dispositivi

I contro di GatherSpace

Un'interfaccia utente obsoleta

Materiale personalizzato per il supporto clienti limitato

Limitate funzionalità/funzione di reportistica

Limitata tracciabilità end-to-end

Prezzi di GatherSpace

GatherSpace prevede una versione di prova gratuita e piani a pagamento a partire da $$$a per utente, al mese.

Valutazioni e recensioni di GatherSpace

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.0/5 (3 recensioni)

11. Intelligenza Iris

Via Intelligenza Iris Iris Intelligence è un progetto di un'aziendasoftware di gestione del rischio che aiuta la nostra organizzazione a identificare e pianificare la mitigazione dei rischi per progetti dall'esito più positivo. Iris è una piattaforma scalabile, tanto da poter lavorare anche per piccole aziende progetti di costruzione o complesse missioni interplanetarie. 🪐

Iris è particolarmente adatto alle aziende del settore della difesa, del governo, della finanza, dell'aerospazio e delle costruzioni.

funzionalità/funzione di #### Iris

Reportistica personalizzata che può essere riutilizzata su modello

Fette di portfolio per visualizzare i dati del portfolio, come i requisiti per geografia e funzione

Automazioni di promemoria per gli aggiornamenti e le modifiche dei requisiti

Iris pro

Scalabile e flessibile per adattarsi a progetti e team diversi

Molteplici funzioni, tra cui project management, gestione dei rischi e dei requisiti

Interfaccia utente moderna, intuitiva e robusta

Iris ha i seguenti svantaggi

Funzionalità/funzione di gestione dei requisiti limitate rispetto alla maggior parte degli strumenti presenti in questo elenco

Funzioni di collaborazione di base

Prezzi di Iris

I prezzi di Iris sono disponibili solo su richiesta

Valutazioni e recensioni di Iris

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

12. Aqua ALM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/aqua-alm-1400x829.png

/$$$img/

Via Aqua Cloud Aqua ALM è principalmente una piattaforma di gestione dei test con funzionalità/funzione di gestione dei requisiti. Questo strumento consente di definire i requisiti all'inizio del progetto, di aggiornarli man mano che si verificano le modifiche e di monitorare i requisiti man mano che il progetto viene realizzato sequenza del progetto stato di avanzamento.

Funzionalità di Aqua ALM

Dipendenze personalizzate

Limiti e approvazioni dei flussi di lavoro per semplificare la gestione dei requisiti

Notifiche sullo stato dei requisiti, sugli aggiornamenti e altro ancora

Campi e flussi di lavoro personalizzati

I professionisti di Aqua ALM

È possibile allegare diversi formati di file, tra cui PDF, documenti, testi e immagini

Importazione ed esportazione con un solo clic

Modelli personalizzabili

Tracciabilità migliorata grazie alla cronologia delle modifiche e alla reportistica

Estensione per Chrome per catturare i dati e registrare le interazioni

Aqua ALM contro

Layout più tradizionale

Manca di reportistica predefinita

Aqua ALM può essere difficile da impostare e personalizzare

Prezzi di Aqua ALM

Aqua ALM è piuttosto costoso, a partire da 39 dollari al mese per utente. Ma è possibile testare questo strumento di gestione dei requisiti con una versione di prova gratuita di 30 giorni.

Valutazioni e recensioni di Aqua ALM

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

13. Jira

Tramite JiraJira è un potente e noto prodotto di sviluppo software per team agili. Jira è visuale, grazie a tabelloni in stile Kanban in cui è possibile pianificare e monitorare attività, storie utente e problemi. L'interfaccia utente di Jira è moderna e relativamente intuitiva. Tuttavia, Jira può risultare eccessivo per i progetti più piccoli. In questo caso, potreste trovare una soluzione in questi Alternative a Jira .

Funzionalità/funzione di Jira

Modelli già pronti per Agile, Scrum, monitoraggio dei bug e molto altro ancora

Bacheca per una facile gestionepiano di gestione dei requisitimonitoraggio e analisi dei requisiti

Flussi di lavoro personalizzabili

I professionisti di Jira

Più di 3.000 integrazioni di app, tra cui laIntegrazione Jira-Zendesk* Superba funzione di clonazione e prioritizzazione dei requisiti

Consente allegati multipli come immagini, video, registri e collegamenti

I contro di Jira

Difficile da configurare e imparare

Richiede una quantità significativa di larghezza di banda e la disponibilità di una rete over-the-top

I filtri di ricerca non sono di facile utilizzo per l'utente

Prezzi di Jira

Jira offre un piano gratuito per un massimo di 10 utenti. Se si desiderano maggiori funzionalità/funzione e supporto all'utente, i piani premium partono da 7,50 dollari per utente, al mese.

Valutazioni e recensioni su Jira

G2 : 4.2/5 (4.000+ recensioni)

: 4.2/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (12.000+ recensioni)

14. Valispace

Via Valispace Questo software basato su browser è il migliore amico di un team di ingegneri quando si tratta di gestire i requisiti. Valispace è dedicato soprattutto ai team che sviluppano prodotti hardware come satelliti, aeroplani e razzi.

Con Valispace, i team di ingegneri possono gestire questi progetti complessi dalla definizione dei requisiti fino al completamento dei test. Ecco altre funzionalità/funzione da conoscere:

Funzionalità/funzione di Valispace

Collaborazione in tempo reale con team, fornitori e client

Tracciabilità completa dei requisiti

Progettazione e simulazioni dettagliate

Monitoraggio della cronologia delle modifiche ai requisiti

Metodi personalizzati di verifica dei requisiti

I vantaggi di Valispace

Autorizzazioni dettagliate per l'utente e flussi di lavoro automatizzati per l'approvazione

Modelli per facilitare il processo di configurazione dei requisiti di un nuovo progetto

Funzionalità/funzione di commento e chattare perla comunicazione del team nell'app

Contro Valispace

Alcune funzionalità/funzioni possono essere lente o non lavorare con la rapidità necessaria

Informazioni limitate inreportistica del progetto #### Prezzi Valispace

I piani a pagamento di Valispace partono da 250 dollari.

Valutazioni e recensioni di Vailspace

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5.0/5 (1+ recensioni)

15. Aha

Via Aha Aha è principalmente una software per lo sviluppo della produttività con funzioni specializzate di gestione dei requisiti. Questo strumento consente di assegnare le priorità alle funzionalità/funzione del prodotto mediante il piano di sprint bacheca e scorecard. Quando si definiscono i requisiti con Aha, è possibile inserire liste di controllo e tabelle, collegare i requisiti ad altri documenti esistenti e creare mockup.

Funzionalità/funzione di Aha

A piano Bacheca per gestire i requisiti e pianificare le prossime release

Schede Kanban per visualizzare lo stato dei requisiti

Gates di approvazione dei requisiti per garantire la certezza durante lo stato di avanzamento del progetto

Mappe delle storie per avere una buona visione delle esigenze del client

I vantaggi di Aha

Si integra con più di 30 app per il project management, il CRM e l'analisi

Funzionalità complete per soddisfare le esigenze di qualsiasi team

Facile personalizzazione per adattarsi al proprio team e alla propria azienda

Aha contro

Sebbene la completezza sia un vantaggio, il numero eccessivo di funzionalità/funzione e di reportistica rende questo strumento troppo impegnativo

Materiale di formazione al limite per sfruttare appieno le funzionalità/funzione di Aha

Un po' costoso

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Aha

I pacchetti a pagamento di Aha partono da 59 dollari per utente, al mese. È disponibile anche una versione di prova gratuita di 30 giorni per aiutarvi a determinare se Aha è adatto a voi.

Valutazioni e recensioni di Aha

G2 : 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

: 4.3/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni) Confronta Aha! Vs. Jira !

Semplificare la gestione dei requisiti con ClickUp

Senza un piano adeguato e un potente strumento di gestione dei requisiti, la gestione dei requisiti del progetto è a dir poco frenetica.

Inoltre, si corre il rischio di deludere i propri client o di consegnare un prodotto di cui non si è orgogliosi

Questi strumenti di gestione dei requisiti possono aiutarvi a pianificare, definire e monitorare i requisiti per ottenere un esito positivo dei progetti. E poiché il nuovo software può alleggerire il carico di lavoro della gestione dei requisiti, potrete dedicare più tempo alle attività che contano davvero: lavorare con il vostro team, creare prodotti di alta qualità e creare nuove connessioni grazie a client soddisfatti.

Investite in uno strumento che trovi un equilibrio tra le principali funzionalità/funzione indispensabili per la gestione dei requisiti e un prezzo accessibile come quello di ClickUp. 🥰

Non avrete solo uno strumento per gestire i requisiti, ma una piattaforma di produttività all'avanguardia per centralizzare il vostro lavoro e snellire i processi grazie all'automazione avanzata del flusso di lavoro, al project management e alla collaborazione, adatta a team moderni di qualsiasi dimensione e settore. Iscrivetevi gratis a ClickUp per iniziare subito a semplificare e automatizzare la gestione dei requisiti. 💯