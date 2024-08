15 Migliori software di gestione del rischio 2024 | Strumenti di gestione del rischio

Iniziamo con un pro tip: il software di gestione del rischio è uno strumento indispensabile nell'ambiente aziendale di oggi.

Ascoltateci:

Cosa succederebbe se si conoscesse l'esito a lungo termine di ogni decisione prima di prenderla? O se ogni volta che lanciate un nuovo prodotto sapeste già come i clienti lo accoglieranno?

Questi scenari eliminano il rischio naturale della maggior parte delle aziende e dello sviluppo dei prodotti e, a dire il vero, sono anche virtualmente impossibili. Infatti, il 62% delle organizzazioni ha già affrontato un incidente di rischio critico negli ultimi 3 anni. 😳🤯

C'è un lato positivo in tutto questo: il rischio è una parte normale di qualsiasi azienda. Inoltre, ci sono modi per prepararsi e gestire gli ostacoli che possono presentarsi con l'aiuto di un potente software progettato per gestire proprio questa attività!

entriamo in scena: Software di gestione del rischio. ✅

Fortunatamente esistono diversi strumenti di gestione del rischio tra cui scegliere, ma non tutti sono ugualmente utili.

Prima di affidare il futuro della vostra azienda a un software di gestione del rischio qualsiasi, assicuratevi di aver terminato il lavoro per investire in quello adatto alle esigenze del vostro team. Ma non c'è bisogno di preoccuparsi di questa attività: siamo qui per questo. 🙂💜

Continuate a leggere e scoprirete tutto quello che c'è da sapere sul software di gestione del rischio: cos'è, quali sono le funzionalità/funzione indispensabili e quali sono le 15 migliori piattaforme per questo lavoro.

Cos'è il software di gestione del rischio?

Il software di gestione del rischio monitora molti problemi potenziali che possono danneggiare i profitti dell'organizzazione e propone soluzioni per evitare la crisi. Non si tratta sempre di rischi che mettono fine al lavoro, ma possono avere intervalli di gravità che vanno da un piccolo calo delle vendite a violazioni dei dati di sicurezza o alla non conformità alle normative.

Questi strumenti potrebbero sembrare un desiderio piuttosto che una necessità quando si parla di spese: potreste persino pensare di avere già coperto quest'area con le normali pratiche del team e i sistemi di analisi.

Ma in realtà, l'investimento in un software di gestione del rischio è uno dei modi più raccomandati per ridurre i costi a livello aziendale .

Pensateci: se vi aiuta a prevedere o a prevenire anche il più piccolo calo delle vendite commerciali, allora la vostra piattaforma di gestione del rischio ha terminato il suo compito. Come l'assicurazione per la casa, l'auto o la vita, questo strumento potrebbe non essere usato tutti i giorni, ma sarete felici di averlo a disposizione quando ne avrete bisogno.

Ma come fa il software di gestione del rischio a fare tutto questo? Non cercate oltre. ⬇️

Criteri per il software di gestione del rischio

Non tutti gli strumenti di gestione del rischio sono fatti allo stesso modo. O peggio, alcune soluzioni promettono oro ma producono polvere. 😔

Come si fa a capire quale software supererà le vostre aspettative? Innanzitutto, considerate questi fattori:

Esigenze organizzative

Le vostre esigenze specifiche determineranno in ultima analisi lo strumento più adatto a voi.

Volete evitare che le finanze sfuggano al controllo? In questo caso, non ha senso scegliere uno strumento specializzato in rischi legati alla conformità, come l'HIPAA. Considerate gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e obiettivi aziendali che si desidera raggiungere, per poi affinare la ricerca del software di gestione del rischio a partire da lì. ✅

Contratto e budget

Una notizia sorprendente: non è necessario rapinare una banca per accaparrarsi un sofisticato strumento di gestione del rischio!

Ci sono abbastanza opzioni per aziende e budget di qualsiasi dimensione, ma non tutti gli strumenti sono adatti a ogni team allo stesso modo. Se avete a che fare con una grande azienda, il vostro budget e il vostro oggetto per quanto riguarda il software di gestione del rischio saranno naturalmente molto diversi da quelli di una piccola agenzia o di un solista.

Integrazione con le applicazioni esistenti

Assicuratevi che la vostra soluzione si adatti allo stack tecnologico esistente. Potreste pensare di aver trovato il software di gestione del rischio dei vostri sogni, ma se non si allinea con gli strumenti in cui avete già investito, questo potrebbe essere un problema da risolvere. 😕

Dai moduli alle funzionalità/funzione, fino ai plugin, assicuratevi che il vostro potenziale nuovo software si integri con i firewall, il rilevamento e la risposta degli endpoint e l'analisi del comportamento degli utenti. Voi non volete lacune nella sicurezza o costose revisioni degli strumenti.

15 soluzioni software di gestione del rischio per il vostro team di gestione del rischio

Per aiutarvi a fare la scelta più intelligente nella ricerca del miglior software di gestione del rischio, date un'occhiata alle nostre 15 opzioni principali:

1.

ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png Vista Documento, Chat e Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i rischi e lavorate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

ClickUp è il vostro negozio unico per tutto ciò che riguarda la produttività. Con centinaia di funzionalità completamente trasparenti, personalizzabili e funzionalità/funzione clickUp offre ai team di qualsiasi dimensione la piattaforma definitiva per monitorare gli aggiornamenti dei progetti, gestire i rischi e lavorare insieme, tutto in un unico luogo.

L'esperienza ricca di funzionalità/funzione di ClickUp rende la gestione del lavoro un gioco da ragazzi, a vantaggio di team di tutti i settori. Dal brainstorming su Lavagne online di ClickUp per la creazione di wiki dettagliati nel suo documenti collaborativi l'area di lavoro di ClickUp offre molto di più rispetto alla media dei software di gestione del rischio a cui siete abituati. Commenti assegnati a ClickUp , chattare in-app le funzionalità/funzione, le automazioni e la reportistica in tempo reale vi aiutano a rimanere organizzati e al corrente, prevenendo l'eccesso di programmazione e mitigando i fattori di rischio che possono infestare la vostra organizzazione. Ecco come. ⬇️

Le nostre funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione del rischio

Come la perfetta combinazione di rischio, progetto e software di collaborazione in un unico pacchetto dinamico, ClickUp vi aiuta a a tenere sotto controllo i rischi potenziali e il team sente un senso di account e titolarità sulle proprie attività.

Dashboard Dashboard in ClickUp forniscono una panoramica di alto livello di ogni aspetto dello stato del progetto in un unico luogo personalizzabile e ricco di informazioni. Sono il centro di controllo della missione per qualsiasi progetto. 🛸

Il potere di costruire il vostro dashboard da zero è nelle vostre mani. Scegliete quali informazioni volete vedere e come visualizzarle nella vostra dashboard oltre 50 widget progettati per essere adattati ai vostri processi di lavoro. Alcuni widget utili includono tabelle, incorporazione di app esterne, monitoraggio dei carichi di lavoro dei membri del team , tabelle di marcia grafici personalizzati e altro ancora. 🤯

Se volete essere al corrente di ogni dettaglio del progetto e di ogni possibile rischio, iniziate con dashboard.

Monitoraggio nativo del tempo

Tutti conosciamo - e segretamente amiamo - la sensazione di perdersi in un'attività. Quando si lavora al meglio per così tanto tempo che, prima di rendersene conto, sono già le cinque. 😳

Ma siamo sinceri, è anche un'importante produttività .

La soluzione? Il monitoraggio del tempo! Un'operazione che ClickUp ha fatto propria. 💪🏼

Sia che si tratti di impostare stime di durata, sia che si tratti di monitoraggio del tempo speso su qualsiasi Attività di ClickUp che registra il tempo trascorso in qualsiasi browser web o di tenere sotto controllo il vostro tempo fatturabile, Le funzionalità di ClickUp per il monitoraggio del tempo vanno ben oltre il semplice cronometro.

È possibile visualizzare un rollup combinato di tutto il tempo trascorso tra le attività e le attività secondarie, per entrare nel dettaglio di come si trascorre la giornata. E se vi state chiedendo come il monitoraggio del tempo sia collegato al rischio, quasi tutti i KPI iniziano da qui. Sapere come voi e il vostro team spendete il tempo vi permette di delegare correttamente le attività importanti alle persone giuste.

Automazioni di attività ripetitive

Uno dei vantaggi chiave del software di gestione del rischio è quello di conoscere i dettagli del team, del prodotto o delle prestazioni, senza dover fare da micromanager o adottare la temuta energia da mamma elicottero. 🚁

Questo tipo di software può aiutarvi a ridurre il tempo inutile speso in attività ripetitive o lavori di base nella vostra giornata, in modo che il team possa concentrarsi su ciò che conta di più.

È qui che automazioni in ClickUp entrano in gioco. 🙂

Ci sono oltre 100 modi per automatizzare il flusso di lavoro in ClickUp per creare modifiche agli stati delle attività, agli assegnatari, alle priorità, alle date e altro ancora. Inoltre, più di 50 azioni consentono di attivare esattamente le automazioni personalizzate di cui avete bisogno.

In pratica, nulla è off limits quando si tratta di automazioni in ClickUp, quindi pensate fuori dagli schemi. 📦

Centinaia di modelli personalizzabili

Proprio così! Centinaia. 😍

ClickUp ha creato un modello per tutto ciò che ha da offrire, tra cui modelli di gestione del rischio . Sebbene sia ricco di funzionalità/funzione personalizzate, ClickUp offre moltissimi modi, anche al di là del supporto clienti, per aiutare il team a raggiungere gli obiettivi e a mitigare i rischi nel modo più produttivo possibile.

Da Bacheche Kanban a Lavagne online , Documenti di aiuto alla guida, Mappe mentali , grafici di Gantt dinamici e altro ancora Il centro modelli di ClickUp in continua crescita offre un modello gratis agli utenti di qualsiasi livello.

Non trovate ancora il modello di cui avete bisogno? Oppure avete personalizzato un modello precostituito che vorreste riutilizzare? Nessun problema, salvate qualsiasi processo, attività o visualizzazione come modello nell'area di lavoro in pochi clic. ✅

Prezzi ClickUp

Mantenete la produttività e i rischi per tutto l'anno con i piani tariffari di ClickUp:

Free Forever : Tonnellate di potenti funzionalità/funzione di risk management e project management, attività e membri illimitati, 100MB di spazio di archiviazione e molto altro

: Tonnellate di potenti funzionalità/funzione di risk management e project management, attività e membri illimitati, 100MB di spazio di archiviazione e molto altro Unlimited ($7/membro/mese): Dashboard, spazio di archiviazione e integrazioni illimitate, reportistica agile e molto altro ancora

($7/membro/mese): Dashboard, spazio di archiviazione e integrazioni illimitate, reportistica agile e molto altro ancora Business ($12/membro/mese): Automazione avanzata e condivisione pubblica, team illimitati, Google SSO, esportazione personalizzata

($12/membro/mese): Automazione avanzata e condivisione pubblica, team illimitati, Google SSO, esportazione personalizzata Enterprise (contattare ClickUp per i prezzi): Success Manager dedicato, onboarding guidato, White label, API per le aziende

Recensioni ClickUp

G2: 4,7/5 (4.510+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.970+ recensioni)

2. Risk Cloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-15.02.46@2x.png Esempio di prodotto Risk Cloud /$$$img/

Gestione del rischio e valutazioni di conformità in Cloud del rischio La piattaforma di gestione del rischio Risk Cloud di LogicGate getta dalla finestra thread di email e fogli di calcolo per fare spazio a un sistema centrale e semplificato, senza codice per tutte le vostre attività di rischio e conformità.

Il database grafico aumenta l'agilità e la flessibilità in base all'evoluzione dei progetti. È possibile configurarlo per risolvere problemi mission-critical come la gestione del rischio IT e di terze parti.

Le nostre funzionalità/funzione favolose di Risk Cloud

oltre 30 app per i più comuni casi d'uso GRC

Integrazioni personalizzate

Professionisti di Risk Cloud

Struttura completa di registrazione e governance

Interfaccia utente intuitiva

Conseguenze di Risk Cloud

Funzionalità di reportistica al limite

Prezzi di Risk Cloud

I dettagli dei prezzi sono disponibili su richiesta

Recensioni su Cloud

G2: 4.6/5 (110+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

3. Vendor360

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-15.26.03@2x.png Esempio di prodotto Vendor360 /$$$img/

Gestione del rischio di terze parti e dei fornitori in Vendor360 Vendor360 di CENTRL è una piattaforma di gestione del rischio aziendale che aiuta a gestire i fornitori e i rischi di terzi. È dotata di questionari preimpostati per analizzare i fornitori e garantire che ciascuno di essi sia conforme alle linee guida normative. Offre inoltre alcune funzionalità/funzione di automazione per snellire i processi per l'assegnazione e l'approvazione dei documenti!

Le nostre funzionalità/funzioni preferite di Vendor360

Connettori incorporati per lo scambio di dettagli tra le aziende

Avvio rapidomodelli di elenco dei fornitori* Strumenti di automazione per migliorare l'efficienza nella gestione dei documenti

Professionisti di Vendor360

Si tratta di uno strumento utile per la gestione di tutti i documenti e i dettagli di terze parti

Categorizzazione dei fornitori in base ai livelli di rischio intrinseco e alla criticità

Consigli di Vendor360

Integrazioni limitate con le principali app per l'ambiente di lavoro

Nessuna recensione su G2 o Capterra per sapere cosa pensano i clienti reali della loro esperienza

Prezzi di Vendor360

Contattare Vendor360 per tutte le informazioni sui prezzi

Recensioni di Vendor360

G2: N/D

Capterra: N/A

4. Lendflow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-15.26.56@2x-1400x1121.png Esempio di produttività Lendflow /$$$img/

Strumenti di credito incorporati in Lendflow Lendflow è una piattaforma di credito che aiuta le aziende a creare e lanciare prodotti basati sul credito. Ha l'obiettivo di collegare i client al capitale in modo più rapido e di gestire parte del lavoro pesante necessario per far decollare i prodotti di credito.

Per quanto riguarda la gestione del rischio, e con l'aiuto del suo codice di facile utilizzo, Lendflow aiuta a gestire la conformità, i flussi di lavoro basati su regole e le valutazioni del rischio.

Le nostre funzionalità/funzione preferite di Lendflow

Widget per applicazioni precostituite

Avvisi di condizioni e offerte in tempo reale per i vostri personalizzati

Sicurezza avanzata dei dati

Un componente di condivisione che può aiutarvi a guadagnare commissioni extra!

Professionisti di Lendflow

Interfaccia utente personalizzabile per adattarsi alla voce del vostro marchio

Sicurezza a livello di banca

Varie integrazioni di terze parti

Conseguenze di Lendflow

Limitate guide e risorse online

Prezzi di Lendflow

Contattare Lendflow per tutte le informazioni sui prezzi

Recensioni di Lendflow

G2: N/D

Capterra: 5/5 (2 recensioni)

5. Risolutore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-15.27.53@2x.png Esempio di produttività del resolver /$$$img/

Analisi del rischio in Risolutore Il piano e la preparazione sono tra i punti di forza di Resolver.

Anche se nessun software di gestione del rischio può prevedere il futuro, Resolver ritiene che una buona base di pianificazione sia necessaria per ogni azienda.

Il software si concentra sull'identificazione dei rischi e sul piano prima dell'inizio di un progetto, valutando le esigenze e gli obiettivi normativi per identificare possibili problemi futuri.

Le nostre funzionalità/funzione preferite di Resolver

Tracce di controllo agili e basate sul rischio

Reportistica sugli incidenti per dare ai membri del team la possibilità di esprimersi

Azioni correttive e preventive (CAPA) per salvare la barca il prima possibile

Professionisti del risolutore

Supporto clienti reattivo

Più membri possono lavorare su un file contemporaneamente

Facile creazione di reportistica

Resolver contro

La configurazione fai-da-te può essere impegnativa e può richiedere l'aiuto del team del supporto

Alcuni utenti affermano che l'aggiornamento può essere dannoso per il sistema

Limita il trasferimento di file nel software

Prezzi del resolver

Contattare Resolver per tutte le informazioni sui prezzi

Recensioni di Resolver

G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

6. OneTrust

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-14.51.51@2x.png Esempio di produttività di OneTrust /$$$img/

Reportistica sugli incidenti in OneTrust OneTrust è una soluzione che definisce la categoria e che consente alle aziende di consolidare la fiducia reciproca e di promuovere la conformità alle best practice. Il software centralizza flussi di lavoro agili attraverso il rischio di terze parti, la governance dei dati, la privacy, l'etica e la conformità.

Le nostre funzionalità/funzione OneTrust preferite

Integrazioni per una raccolta dati semplificata

Reportistica in tempo reale

Profili di OneTrust

Interfaccia utente facile da usare

Strumenti di misurazione del rischio e di rimedio

I contro di OneTrust

Implementazione complicata

Prezzi di OneTrust

Contattare OneTrust per tutte le informazioni sui prezzi

Recensioni OneTrust

G2: 4.3/5 (110+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

7. Project Risk Manager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Project-Risk-Manager-Dashboard-Report-Example-1400x788.png Esempio di dashboard del Project Risk Manager /$$$img/

Via Responsabile del rischio del progetto Sebbene Project Risk Manager sia semplicemente una soluzione di project management facile da installare, impostare e utilizzare, la funzione dell'interfaccia utente è comunque profonda. Lo strumento impiega categorie d'impatto e descrizioni di rango preimpostate per dare una migliore priorità alle minacce potenziali.

Le nostre funzionalità/funzione di Project Risk Manager

Copie multiple dell'installazione più un database sicuro

Avvisi di rischio automatici

Parametri personalizzabili

Profili di Project Risk Manager

Potenti applicazioni di gestione del rischio e funzionalità/funzione di analisi

Aggregazione organizzata dei rischi per un'azione rapida

Consigli di Project Risk Manager

App solo desktop

Può essere costoso l'acquisto, la licenza e la formazione dei membri

L'impostazione dei parametri corretti per il proprio team può essere impegnativa

Prezzi di Project Risk Manager

Free (fino a 5 membri): parametri personalizzabili, progetti e rischi illimitati, classificazione automatica dei rischi

(fino a 5 membri): parametri personalizzabili, progetti e rischi illimitati, classificazione automatica dei rischi Pro ($19/mese di hosting + $1 per membro/giorno): Esportazione dei dati, hosting personalizzato su cloud o server

Recensioni su Project Risk Manager

G2: 5/5 (1 recensione)

Capterra: 4.4/5 (5 recensioni)

8. LogicManager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-15.30.18@2x.png Esempio di produttività di LogicManager /$$$img/

Analisi degli account in Gestore della logica La tecnologia di tassonomia all'avanguardia di LogicManager offre circa 100 varianti di pacchetti per le esigenze del team. Questa piattaforma è orgogliosa di aumentare le prestazioni delle aziende come strumento di gestione del rischio operativo.

Le nostre funzionalità/funzione preferite di LogicManager

Elenchi di cose da fare per monitorare le attività di gestione del rischio

Librerie di rischio pre-costruite e configurabili per incrementare il rilevamento delle minacce

Tecnologia di tassonomia per mostrare le dipendenze

Profili di LogicManager

Eccellente supporto da parte degli analisti dell'account

Un'unica piattaforma per dati accurati e fruibili

Le organizzazioni possono evolvere con gli aggiornamenti della produttività

Conseguenze di LogicManager

Le grandi organizzazioni potrebbero non trarre grandi vantaggi dalle sue funzionalità/funzione

I flussi di lavoro integrati e la reportistica pronta per l'uso potrebbero essere migliorati

Prezzi di LogicManager

Contattare LogicManager per tutte le informazioni sui prezzi

Recensioni di LogicManager

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

9\\code(0144)} nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/112687-ntask-1520509929-0477815.png esempio di prodotto nTask /$$$img/

Gestire i rischi connessi ai progetti in nTask Siete stanchi di un software di gestione del rischio complesso e goffo?

nTask è facile da usare e presenta toni piacevolmente neutri sulla sua dashboard intuitiva. Questo software di gestione dei rischi per la sicurezza vi permette di dare priorità ai problemi, valutare i rischi potenziali e delegarli a diversi membri del team per il monitoraggio.

Le nostre funzionalità/funzione preferite di nTask

La matrice di rischio personalizzata per un'analisi appropriata dei rischi

Ricerca e filtri per trovare le attività e i problemi

Categorizzazione personalizzata per una gestione più veloce

nTask pro

Funzionalità di valutazione dei rischi che identificano potenziali problemi

Interfaccia utente intuitiva

Monitoraggio del tempo e schede Kanban

Conveniente

nTask contro

Integrazione limitata con le app più diffuse come Zoom

Curva di apprendimento ripida per adattarsi al suo flusso di lavoro e alle sue funzionalità/funzione

La creazione di reportistica può risultare impegnativa

Prezzo di NTask

nTask offre una versione di prova gratuita e diversi piani a pagamento in dipendenza del numero di utenti.

Premium ($3/mese): Per i team o gli individui che iniziano a lavorare

($3/mese): Per i team o gli individui che iniziano a lavorare Business ($8/mese): Per i team che vogliono costruire progetti e piani come un professionista.

($8/mese): Per i team che vogliono costruire progetti e piani come un professionista. Enterprise (contattate nTask per i prezzi): Per i team che desiderano sicurezza, personalizzazioni e funzionalità/funzioni avanzate di livello enterprise

Recensioni di nTask

G2: 4.4/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 3.9/5 (90+ recensioni)

10. CURA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Screen-Shot-2022-07-20-at-2.59.58-PM-1400x801.png Esempio di prodotto CURA /$$$img/

Gestione di governance, rischio e conformità CURA Alcune minacce sono prevedibili, altre sono ricorrenti e altre ancora sono subdole. Ecco perché gli strumenti di gestione del rischio devono monitorare i rischi in corso e quelli che si ripresentano.

CURA cerca di fare esattamente questo con le sue soluzioni di monitoraggio del rischio. La reportistica sui rischi del software individua la probabilità di impatto in settori che vanno dalle banche alle aziende di servizi e alle telecomunicazioni.

Le nostre funzionalità/funzione preferite di CURA

Reportistica configurabile sui rischi con dashboard flessibili

Funzionalità/funzione di monitoraggio dei rischi e delle prestazioni di ogni membro del team

Reportistica visivamente interattiva sotto forma di grafici, tabelle ed elenchi

Professionisti di CURA

Valutazione delle vulnerabilità in ogni passaggio del progetto

Supporta l'esportazione dei report in PDF, fogli di calcolo Excel, documenti Word ed email

Correzione dei rischi e audit interno basato sui rischi

CURA cons

La curva di apprendimento dell'interfaccia utente è un po' ripida

Prezzi di CURA

Contattare CURA per tutte le informazioni sui prezzi

Recensioni di CURA

G2: N/D

Capterra: 5/5 (2 recensioni)

11. TimeCamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Screen-Shot-2022-07-20-at-2.57.55-PM-1400x934.png Esempio di produttività di TimeCamp /$$$img/

Monitoraggio del tempo per prevenire i rischi potenziali con TimeCamp Il tempo vi sfugge dalle mani? TimeCamp è un timer online con una serie di funzionalità/funzioni integrate per valutare rischi semplici o apparentemente benigni.

Le nostre funzionalità/funzione preferite di TimeCamp

Reportistica semplice e approfondita per misurare la redditività dei progetti e monitorare il budget

Approvazione delle tabelle orarie con un solo clic

Profili di TimeCamp

Ordinare e controllare le spese di fuga è semplice

Gratis fino a 5 postazioni

Consigli di TimeCamp

Può essere un po' lento nel caricamento dei contenuti

L'app per dispositivi mobili potrebbe essere migliorata

Prezzi di TimeCamp

**Gratis: Utenti, progetti e attività illimitati, app mobile e app desktop

Base ($6,3/utente/mese): Reportistica personalizzata, ruoli di gestione, integrazioni illimitate, esportazione di report XLS

($6,3/utente/mese): Reportistica personalizzata, ruoli di gestione, integrazioni illimitate, esportazione di report XLS Pro ($9/utente/mese): Ruoli utente personalizzati, fatturazione, autenticazione a 2 fattori, screenshot

($9/utente/mese): Ruoli utente personalizzati, fatturazione, autenticazione a 2 fattori, screenshot Azienda (discutete i prezzi con il commerciale): Formazione personalizzata, server self-hosted, implementazione in cloud privato

Recensioni di TimeCamp

G2: 4.6/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (550+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative al TimeCamp_

!

12. A1 Tracker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/A1-Tracker-Risk-Management-Product-Example.png A1 Tracker Esempio di prodotto per la gestione del rischio /$$$img/

Via YouTube A1 Tracker è un software di gestione del rischio di facile utilizzo con funzionalità/funzione come la valutazione delle minacce e dei rischi, gli avvisi, la cronologia dei registri, le verifiche dei rischi, il portale web, le valutazioni dei rischi e altro ancora.

Le nostre funzionalità/funzione preferite di A1 Tracker

Automazione del flusso di lavoro per la revisione e l'approvazione dei dati

Notifiche automatiche in tempo reale

Opzioni di hosting su base web, cloud e on-premise

A1 Tracker pro

Flessibilità e personalizzazioni al top della categoria

Reportistica dettagliata

Permette una perfetta adattabilità e migrazione da soluzioni esistenti

A1 Tracker contro

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nella creazione di visualizzazioni personalizzate

Prezzi del tracker A1

Contattare A1 Tracker per tutte le informazioni sui prezzi

Recensioni di A1 Tracker

G2: 4.8/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.9/5 (oltre 50 recensioni)

13. Qualys

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-14.55.07@2x-1400x793.png Esempio di produttività Qualys /$$$img/

Analizzare i rischi potenziali in Qualys Qualys è un altro strumento di gestione della sicurezza e della conformità utilizzato per identificare l'esposizione ai rischi. Questo software completo è in grado di individuare anche le più piccole possibilità di rischio. Il suo sistema dedicato lavora monitorando le falle nei vostri processi in modo da poter risolvere i problemi in modo proattivo.

Le nostre funzionalità/funzione preferite di Qualys

Scoperta continua per inventariare tutte le risorse in un ecosistema IT ibrido globale

Un potente strumento di ricerca per la posizione degli asset

Tag personalizzato degli asset per un'organizzazione stellare

Professionisti di qualità

Alcune capacità di personalizzazione

Accesso a tutte le app da un'unica pagina

Facile da usare

Qualcosa contro

L'interfaccia utente può differire a causa del suo aggiornamento indipendente

Processo di installazione complicato

Prezzi di Qualys

Contattare Qualys per tutte le informazioni sui prezzi.

Recensioni Qualys

G2: 4.2/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 3.6/5 (10+ recensioni)

14. ServiceNow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-14.54.16@2x.png Esempio di prodotto ServiceNow /$$$img/

Mappe di calore e grafici per dare priorità ai rischi in ServiceNowServiceNow è un software di gestione dei rischi per le aziende che unifica i processi in programmi di governance, rischio e conformità (GRC). L'obiettivo è quello di ottenere un processo di gestione del rischio centralizzato e completo per mantenere reportistica accurata e priorità di rischio.

Le nostre funzionalità/funzione ServiceNow preferite

App mobile per i rischi, per essere sempre al corrente delle attività di rischio ovunque ci si trovi

Indicatori di rischio chiave che identificano automaticamente i controlli non conformi

Reportistica personalizzata

Professionisti di ServiceNow

Uno sportello unicoregistro dei rischi per una gestione completa dei dettagli vitali

Scalabilità

Conseguenze di ServiceNow

Può avere un po' di ritardo

Integrazioni al limite

Prezzi di ServiceNow

Contattare ServiceNow per tutte le informazioni sui prezzi

Recensioni di ServiceNow

G2: 4.3/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

15. Riskonnect

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-14.53.09@2x.png Esempio di produttività di Riskonnect /$$$img/

Approfondimenti sui rischi con grafici, mappe e diagrammi in Riskonnect Riskonnect è uno strumento a livello aziendale che aiuta la vostra azienda a cogliere, monitorare e controllare i rischi in modo olistico per incrementare il valore degli azionisti. Per rischio si intende tutto ciò che può danneggiare la reputazione, la competitività e la crescita strategica dell'azienda.

Le nostre funzionalità/funzione preferite di Riskonnect

Strumento di amministrazione che integra sistemi, persone e sinistri

Audit interno per la gestione di procedure complesse

Semplici prompt nel modulo di reportistica sugli incidenti

Profili di Riskonnect

Facilità d'uso

Funzionalità altamente configurabili

Consolida i dati provenienti da più fonti

Conseguenze di Riskonnect

Personalizzato al limite

Mancanza di diverse funzionalità/funzione nella sua app mobile

Prezzi di Riskonnect

Contattare Riskconnect per tutte le informazioni sui prezzi

Recensioni di Riskonnect

G2: 4/5 (2 recensioni)

Capterra: N/A

Mitigare i rischi con ClickUp - La migliore piattaforma di gestione del rischio per il vostro team

Esistono numerosi strumenti che promettono reportistica in tempo reale, monitoraggio del tempo e del budget o audit. Alla fine dei conti, la vostra azienda trarrà maggiori benefici da una piattaforma in grado di fare tutto questo, senza stravolgere il vostro attuale stack tecnologico o aggiungere un'altra finestra al vostro già affollato browser.

ClickUp è la soluzione migliore per la gestione del rischio. Ottimizzate i processi di prodotto e di progetto e individuate i rischi a un miglio di distanza con centinaia di funzionalità personalizzabili, tra cui dashboard, obiettivi, diversi modi di chattare e molto altro ancora.

Non costa assolutamente nulla iniziare a mitigare i rischi su Piano Free Forever di ClickUp .

Fermate i rischi sul nascere e iscrivetevi oggi stesso a ClickUp 💯