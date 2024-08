10 Migliori software di gestione dei progetti di ingegneria per gli ingegneri nel 2024

Per un project manager del settore ingegneristico, le cose passano dalla calma al caos in un batter d'occhio. Superare ostacoli imprevisti, stemperare le tensioni del team e cercare di finire il lavoro "ieri" sono le tante gioie di una tipica giornata di lavoro.

Basta un piccolo errore per veder crollare i progetti in corso in un guazzabuglio che sfugge al vostro controllo. Per fortuna, non dovete sopportare questo peso da soli: tutto ciò che vi serve è il giusto project management software per l'ingegneria per far funzionare la vostra azienda senza intoppi! ⚙️

Questi strumenti sono dotati di funzionalità/funzione che facilitano la gestione di progetti complessi in tutte le discipline ingegneristiche. Che si tratti di gestire la comunicazione o di mantenere scadenze strette, un software di qualità vi aiuta a mantenere l'organizzazione e ad abbattere i KPI!

Vi presenteremo i 10 più potenti strumenti di ingegneria strumenti di project management per bilanciare i progetti senza sforzo e far funzionare il team come una macchina ben oliata. 🚂

Che cos'è il software di project management per l'ingegneria?

Il software di gestione dei progetti di ingegneria è uno strumento specializzato progettato per assistere gli ingegneri e i team di ingegneri nella gestione, nel monitoraggio e nell'esecuzione dei progetti in modo efficiente. Queste soluzioni software sono in genere dotate di varie funzionalità/funzione come la gestione delle attività, l'allocazione delle risorse, il monitoraggio del tempo, la pianificazione e la valutazione dei rischi, specificamente adattate alle esigenze uniche dei progetti di ingegneria.

Cosa cercare in un software di project management per l'ingegneria?

Un software di gestione dei progetti di ingegneria ben strumento per il project management per i progetti di ingegneria deve offrire i seguenti vantaggi:

Collaborazione con il team: La piattaforma consente il lavoro collettivo in tempo reale, garantendo una comunicazione continua tra i diversi reparti. Cercate le funzionalità/funzione per assegnare e monitorare le attività individuali e del team Gestione centralizzata: Funge da hub centrale con strumenti per tenere traccia dei progetti di ingegneria, della documentazione, degli obiettivi e dei follow-up Visibilità e strumenti di reportistica: Cercate funzionalità/funzione come dashboard in tempo reale e monitoraggio del tempo per ottenere reportistiche rapide sullo stato di salute e di avanzamento dei progetti Gestione del budget e delle risorse: Dovreste essere in grado diallocare e riallocare risorse umane, attrezzature, strumenti per l'ufficio e fondi tra i progetti in corso Comunicazione con il cliente : Qualsiasi software di project management decente aiuta a comunicare i parametri del progetto e a condividere gli aggiornamenti di stato con i client Metodologie del progetto: Lo strumento si adatta a metodologie di project management come Agile, Waterfall e Scrum, comuni insviluppo del software e nei team di ingegneria

I 10 migliori software di project management per l'ingegneria nel 2024

Abbiamo passato al setaccio decine di produttività e abbiamo selezionato 10 software di project management per l'ingegneria. Oltre ai criteri di cui sopra, abbiamo anche valutato l'affidabilità complessiva di questi strumenti in scenari competitivi.

1. ClickUp #### Miglior software complessivo per il project management ingegneristico

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un programma di strumento multifunzionale per il project management personalizzabile per supportare qualsiasi metodologia di progetto. Avete a disposizione più di 100 funzionalità/funzione per impostare un progetto di flusso di lavoro agile e veloce -o uno Waterfall o ibrido! Dalla creazione, assegnazione e priorità delle attività al monitoraggio e al controllo, avete a disposizione tutti gli strumenti per gestire i carichi di lavoro in tutto il mondo team interfunzionali e progetti di ingegneria complessi.

I gestori del team di ingegneria apprezzeranno gli strumenti di ClickUp per il budgeting e la gestione delle risorse ad ampio spettro. Impostazione degli obiettivi e monitorare il tempo per evitare di sprecare risorse in costi straordinari o attività duplicate. ⌛

I versatili modelli di ClickUp permettono di team di sviluppo del software per accelerare i progetti e rispettare le scadenze, riducendo al tempo stesso il numero di il debito tecnico . Utilizzare modelli di ingegneria come ad esempio Monitoraggio dei bug e Pianificazione degli sprint per ridurre al minimo gli errori in ogni ciclo di produzione!

Altre opzioni includono:

È possibile integrare ClickUp con oltre 1.000 app per gestire le attività di lavoro quotidiane senza dover passare da una piattaforma all'altra. Comunicare gli aggiornamenti in modo più rapido integrando la vostra email e utilizzare il marchio Moduli di ClickUp per raccogliere le risposte dei vostri client in modo professionale! 💼

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Strumento di project management all-in-one

Supporta Scrum eQuadri Agili* Alta visibilità per ogni progetto, attività e Sprint con più di 15 visualizzazioni

Modelli precostituiti per diversi casi d'uso dell'ingegneria

Semplifica la comunicazione con colleghi e client

Strumenti per il monitoraggio del tempo e del budget

Facile da usare grazie all'interfaccia drag-and-drop

oltre 1.000 integrazioni

Limiti di ClickUp

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.200+ recensioni)

: 4.7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Accelo

Migliore per le Automazioni delle Operazioni di Servizio

via Accelo Accelo è una soluzione unica per i manager che vogliono aumentare l'efficienza operativa. La piattaforma è molto apprezzata dalle aziende del settore ingegneristico perché consente di pianificare in anticipo e gestire al meglio ogni fase del progetto, dalla pianificazione alla fatturazione.

Iniziate con la personalizzazione del flusso di lavoro: pianificate le attività quotidiane di ogni membro del team e assegnate le risorse condivise. Utilizzate le pratiche Automazioni della piattaforma per le attività più noiose e riducete al minimo il rischio di burnout all'interno del team!

Gli Smartsheet e i timer di Accelo sono integrati in ogni progetto per supportare i supervisori. Con un semplice clic è possibile ottenere informazioni in tempo reale su personale, budget e capacità di esecuzione. Controllate gli stati e le dipendenze delle attività per regolare il carico di lavoro, se necessario. ♻️

Se la gestione commerciale dei progetti in corso è un grattacapo, le funzioni di biglietteria e fatturazione di Accelo salvano la situazione. La fatturazione avviene in base al budget preimpostato o utilizzando la percentuale di completamento del progetto per impostare un importo fattibile. È anche possibile gestire contratti di anticipo, creare fatture in blocco e inviare estratti conto delle fatture in sospeso direttamente dalla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Accelo

Assistenza per tutta la durata del progettociclo di vita del progetto* Attività automatizzate

Approfondimenti immediati per il processo decisionale

Monitoraggio del progetto in tempo reale

Assistenza per ticket e fatturazione

Limiti di Accelo

Le funzionalità/funzione di fatturazione possono esseretroppo complicate da capire* Adattarsi aaggiornamenti frequenti può confondere

Prezzi di Accelo

Plus : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Premium: $39/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Accelo

G2 : 4.4/5 (450+ recensioni)

: 4.4/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (150+ recensioni)

3. Celoxis

Il migliore per un piano completo del progetto

via Celoxis Celoxis è un altro potente software di project management per i team di ingegneri. Utilizzate la sua piattaforma intuitiva per elaborare piani che si adattano automaticamente alle richieste di ferie, alle priorità variabili, ai ritardi e ad altri imprevisti.

Il monitoraggio, il budget e la gestione delle risorse sono un gioco da ragazzi! Utilizzate il dashboard centrale per controllare lo stato delle attività, le attività cardine e gli indicatori di salute di un progetto. Il dashboard è personalizzabile al 100% e consente di aggiornare i layout e cambiare i widget per adattarsi a qualsiasi tipo di progetto cambiamento di priorità .

Celoxis offre potenti funzionalità di analisi e previsione per esaminare i progetti. Ad esempio, lo strumento What-If Analysis è in grado di prevedere i potenziali rischi e problemi che potrebbero sorgere in caso di variazione di fattori significativi come il personale o il budget. Può essere una salvezza per il team di pianificazione strategica e impedire che i progetti deraglino in scenari imprevedibili. 🚃

Le migliori funzionalità/funzioni di Celoxis

Strumenti per il piano, il monitoraggio e la previsione dei progetti

Interfaccia intuitiva

Dashboard personalizzabile

Funzionalità/funzione di gestione del portfolio

Facilità di collaborazione

Limiti di Celoxis

IlUX/UI può essere impegnativa navigare

Alcuni utenti desiderano una navigazione piùopzioni di reportistica più diversificate Prezzi di Celoxis

Cloud : 22,50 dollari al mese per utente (fatturati annualmente)

: 22,50 dollari al mese per utente (fatturati annualmente) In sede: Contattare per i prezzi (fatturati una volta)

Valutazioni e recensioni di Celoxis

G2 : 4.4/5 (50+ recensioni)

: 4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (250+ recensioni)

4. Pianificatore liquido

Il migliore per il project management predittivo

via LiquidPlanner No, LiquidPlanner non causerà un crollo nel vostro team di ingegneri. 🫗

Il termine "liquido" si riferisce all'adattabilità della piattaforma alle ondate di cambiamento che colpiscono i team di ingegneri. 🌊

LiquidPlanner è un pianificatore predittivo che incorpora l'elemento dell'incertezza per impostazione predefinita, consentendo di tracciare le tempistiche dei progetti e le date di completamento. Da fare con l'aiuto di simulazioni che generano previsioni quasi accurate! ⛈️

Una volta che il progetto è stato avviato, è possibile utilizzare le funzionalità di monitoraggio in tempo reale per gestire le scadenze, le attività e gli approfondimenti. Con un'idea delle incertezze, la reazione alle attività fuori pista può essere rapida e mirata.

LiquidPlanner offre un supporto di prim'ordine per la pianificazione delle priorità. Non c'è spazio per lo stress e l'ansia quando si possono creare programmi realistici e cancellare un'emergenza dopo l'altra mantenendo la calma! 😎

Le migliori funzionalità/funzioni di LiquidPlanner

Approfondimenti sullo stato di salute di un progetto

Pianificazione predittiva del progetto

Previsione dei rischi basata su simulazioni

Strumenti di gestione del tempo di prim'ordine

Priorità delle attività

Limiti di LiquidPlanner

Prezzi di LiquidPlanner

Essenziale : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Professionale : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Ultimate: $35/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (250+ recensioni)

: 4.2/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (650+ recensioni)

5. Jira

Il migliore per il project management agile

via Jira Ugh, il dolori della crescita dei team Agile ! 🤕

Jira si propone di far sparire il dolore. Le sue intuitive schede Agile sono rivolte principalmente agli sviluppatori di software, ma possono essere utilizzate anche da altri team di ingegneri.

Lo strumento offre un intervallo completo di funzionalità/funzione per il rilascio di nuovo software in tempi stretti. Scegliete tra le schede Kanban e Scrum per suddividere flussi di lavoro complessi in attività gestibili per il vostro team Agile. Le schede sono piuttosto flessibili e possono adattarsi al modello di lavoro unico del team.

Utilizzo roadmap interattive per creare livelli di gerarchia e dipendenze. Identificate i bug e i colli di bottiglia non appena appaiono, per ridurre al minimo i tempi di risoluzione. Sfruttate il dashboard centralizzato della piattaforma e il strumenti di reportistica per monitorare la forma dei vostri obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Si adatta ai team Agile

Configurazione dell'automazione con il drag-and-drop

Roadmap interattive

Gestione centralizzata delle attività

Bacheche eleganti per Scrum e Kanban

Limiti di Jira

Prezzi di Jira

Gratis : $0

: $0 Standard : $790/anno per utente

: $790/anno per utente Premium : $1.525/anno per utente

: $1.525/anno per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jira

G2 : 4.3/5 (5.300+ recensioni)

: 4.3/5 (5.300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (13.000+ recensioni)

6. Lineare

Migliore per il monitoraggio dei problemi

via Lineare Linear è uno strumento senza fronzoli per pianificare con spietata precisione.♟️

La piattaforma è ideale per pianificare progetti di software e di design su larga scala da una prospettiva di ampio respiro. Dividete la roadmap del progetto in cicli, in modo che il team possa concentrarsi su ciò che Da fare subito.

Ogni ciclo è completamente personalizzabile. Impostate date di inizio e durata o pianificate le pause e le retrospettive del team. È anche possibile creare Git hooks per automatizzare le attività predittive. Avete attività incompiute dopo uno sprint? Tutti i lavori in sospeso di un ciclo si spostano automaticamente a quello successivo, in modo da avere tutto sotto controllo! ️

Reportistica di Linear, aggiornamenti automatici del progetto, arretrati automatizzati e le numerose integrazioni vi aiutano a collaborare con i vostri colleghi senza perdere il contesto.

Molti utenti trovano Lineare simile a Jira in termini di funzionalità/funzione, ma il primo può avere tempi di caricamento migliori e scorciatoie per accelerare i processi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Linear

Strumento dettagliato per il piano e la gestione delle attività

Reportistica utile e arretrati automatizzati

Monitoraggio degli stati di avanzamento

Piattaforma ad alta velocità

Limiti lineari

Meno funzionalità/funzioni avanzate rispetto alla concorrenza

Nessuna app mobile nativa

Prezzi lineari

Gratuito : $0

: $0 Standard : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Plus: $14/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Linear

G2 : 4.5/5 (15+ recensioni)

: 4.5/5 (15+ recensioni) Producthunt: 4.7/5 (90+ recensioni)

Controlla questi_

Alternative lineari_/_

!

7. Asana

Migliore per la gestione delle attività

via Asana Asana è un'altra superstar dell'universo del project management! 🕺

Oltre alle normali funzionalità di gestione delle attività, questa soluzione Agile-friendly ha un'interfaccia intuitiva che offre una panoramica chiara di ciò che è in corso e di chi è responsabile in qualsiasi momento. La riallocazione delle risorse non è un problema grazie al design drag-and-drop che consente di spostare gli elementi e di apportare modifiche dell'ultimo minuto. ⌚

Monitoraggio dei bug, gestione di più progetti, creazione e gestione di calendari, gestione degli sprint, monitoraggio dei portfolio... insomma, Asana vi copre le spalle. Esplorate le molteplici visualizzazioni, le opzioni di automazione e le integrazioni per semplificare il vostro lavoro quotidiano. Dato che la piattaforma è basata sul cloud, è possibile utilizzarla ovunque ci si trovi per esaminare i reportistici sullo stato dei progetti. 📝

L'unico problema inconveniente della piattaforma è che non c'è modo di avere più assegnatari per una singola attività, il che limita la responsabilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Strumenti di project management con visualizzazioni multiple

Utilizzo gratuito per team con un massimo di 15 membri

Decine di integrazioni di terze parti

Opzioni di dipendenza di prim'ordine

Funzionalità di drag-and-drop

Limiti di Asana

Prezzi di Asana

Basic : $0

: $0 Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.000+ recensioni)

: 4.3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.000+ recensioni)

8. Plutio

Il migliore per gli ingegneri freelance

via Plutio La collaborazione con il team, condivisione delle conoscenze l'automazione del flusso di lavoro e la gestione delle buste paga è un'impresa non da poco, soprattutto se il vostro lavoro è distribuito su decine di app. Tuttavia, è solo questione di tempo prima che vi cada una palla. 🤹

Affidatevi a Plutio per riportare la calma nel caos con funzionalità/funzione di gestione centralizzata.

È una soluzione completa e personalizzabile al 100%: pianifica le attività, automatizza i flussi di lavoro, redige proposte avanzate, crea timesheet basati sui dati, crea fatture e personalizza campi e visualizzazioni. Sarete voi a decidere, in tutto e per tutto! 🧙

L'interfaccia utente della piattaforma può essere personalizzata per adattarsi al marchio della vostra azienda. La sua ultima versione, Plutio 3.0, è dotata di una nuovissima barra di accesso rapido per accedere alle attività, alle note e ai contatti con un solo clic!

Plutio ha un fascino globale in quanto è uno dei pochi strumenti di project management disponibili in più di 30 lingue! 🌍

Le migliori funzionalità/funzione di Plutio

Flussi di lavoro centralizzati e completamente personalizzabili

Eccellenti opzioni di fatturazione e pagamento

Offre modelli per progetti di ingegneria

Supporta oltre 30 lingue

Barra di accesso rapido alla produttività per un facile accesso

Limiti di Plutio

Prezzi di Plutio

Solo : $19 al mese

: $19 al mese Studio : $39 al mese

: $39 al mese Agenzia: $99 al mese

Valutazioni e recensioni di Plutio

G2 : 4.5/5 (50+ recensioni)

: 4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (150+ recensioni)

9. Progetti Zoho

Il migliore per la collaborazione

via Progetti Zoho Se state cercando uno strumento di project management economico ma efficiente, prendete in considerazione Zoho Projects! Questo software basato su cloud racchiude decine di pratiche funzionalità/funzione di project management. Dall'organizzazione delle attività alla pianificazione delle riunioni, la piattaforma è in grado di soddisfare tutte le esigenze!

Con Zoho Projects, ogni membro del team può avere ben chiaro cosa ci si aspetta da lui. Stabilite le regole di base aggiungendo attività agli assegnatari, impostando priorità e dipendenze e creando promemoria. È anche possibile automatizzare le attività, anche se l'opzione è disponibile solo per gli utenti a pagamento.

Lo stato di avanzamento del team viene registrato nei timesheet e nei timer delle attività. Monitorate queste reportistiche per identificare i colli di bottiglia della produttività e per scaglionare il carico di lavoro del team in modo da garantire che nessuno lavori troppo o perda tempo.

I progetti di ingegneria non sono un lavoro individuale e Zoho Projects lo sa bene. Le opzioni di collaborazione della piattaforma, come le chat integrate e i forum sui progetti, tengono tutti informati sugli ultimi aggiornamenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Projects

Eccellenti opzioni di collaborazione

Monitoraggio del tempo integrato per controllare lo stato del progetto

Prezzi relativamente convenienti

Utili opzioni di integrazione

Limiti di Zoho Projects

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (350+ recensioni)

: 4.3/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

**Controlla

queste alternative a Zoho_/_

!

10. Pagamenti

Il migliore per il monitoraggio del tempo e la fatturazione

via Paymo I project manager del settore ingegneristico possono essere i migliori esperti nel loro campo, ma spesso hanno bisogno di una guida quando si tratta di account. Le semplici attività di fatturazione possono sembrare dolorose, soprattutto per i piccoli team che non possono permettersi un esperto finanziario a tempo pieno. 🧮

Per fortuna, potete affidarvi a strumenti come Paymo per avere i superpoteri dell'account! 🦸

La piattaforma rende facili e veloci attività banali come la fatturazione e la fatturazione. Create stime per i piani dei progetti di ingegneria, condividetele con i client e trasformate i costi approvati in fatture professionali in pochissimo tempo!

Naturalmente, Paymo è prima di tutto una piattaforma di project management. Utilizzatela per visualizzare i vostri progetti, creare attività, personalizzare i flussi di lavoro e controllare le attività cardine, tutto ciò che serve. 🎺

Utilizzate i modelli di progetto di Paymo per creare sequenze di lavoro facili da seguire per tutti e rendere la collaborazione agevole. Potete anche invitare i client come ospiti per comunicare lo stato di avanzamento di un progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Paymo

Eccellenti funzionalità/funzione di fatturazione e di bollettazione

Pratica app mobile per gestire i progetti

Vari strumenti per il monitoraggio del tempo

Modelli di progetto integrati

Condivisione della piattaforma con i client

Limiti di Paymo

Prezzi di Paymo

Gratis : $0

: $0 Starter : $4,95/mese per utente

: $4,95/mese per utente Piccolo ufficio : $9,95/mese per utente

: $9,95/mese per utente Business: $20,79/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2 : 4.6/5 (550+ recensioni)

: 4.6/5 (550+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (450+ recensioni)

Come possono gli ingegneri trarre vantaggio dall'uso di un software di project management?

Gli ingegneri possono trarre grandi benefici dall'uso di un software di project management in diversi modi:

Piattaforma centralizzata : Il software di project management offre ai progettisti una piattaforma centralizzata per gestire le attività, monitorare lo stato e collaborare con i membri del team. Ciò consente di migliorare la comunicazione e il coordinamento, assicurando che tutti siano sempre sulla stessa pagina.

: Il software di project management offre ai progettisti una piattaforma centralizzata per gestire le attività, monitorare lo stato e collaborare con i membri del team. Ciò consente di migliorare la comunicazione e il coordinamento, assicurando che tutti siano sempre sulla stessa pagina. Piano efficiente : Questi strumenti sono dotati di funzionalità/funzione che aiutano a pianificare dettagliatamente i progetti. Aiutano a stabilire le attività cardine, a creare grafici di Gantt e a prevedere i risultati del progetto utilizzando varie metodologie di project management. Ciò consente di migliorare il piano generale, particolarmente utile per i progetti di ingegneria a lungo termine.

: Questi strumenti sono dotati di funzionalità/funzione che aiutano a pianificare dettagliatamente i progetti. Aiutano a stabilire le attività cardine, a creare grafici di Gantt e a prevedere i risultati del progetto utilizzando varie metodologie di project management. Ciò consente di migliorare il piano generale, particolarmente utile per i progetti di ingegneria a lungo termine. Rapporti in tempo reale : Uno degli aspetti più significativi vantaggi del project management è la capacità di generare reportistica in tempo reale sulla produttività e sullo stato di avanzamento. Ciò consente ai project manager di prendere decisioni tempestive nel corso del progetto, assicurando un'allocazione efficiente delle risorse e il completamento delle attività.

: Uno degli aspetti più significativi vantaggi del project management è la capacità di generare reportistica in tempo reale sulla produttività e sullo stato di avanzamento. Ciò consente ai project manager di prendere decisioni tempestive nel corso del progetto, assicurando un'allocazione efficiente delle risorse e il completamento delle attività. Gestione del budget : I software di project management sono spesso dotati di funzionalità/funzione di budgeting e gestione finanziaria. Questo aiuta i team a monitorare le spese e a garantire che il progetto rientri nel suo budget.

: I software di project management sono spesso dotati di funzionalità/funzione di budgeting e gestione finanziaria. Questo aiuta i team a monitorare le spese e a garantire che il progetto rientri nel suo budget. Favorire le pratiche agili: Alcuni software di project management, come Teamhood, riescono a unire in modo positivo le pratiche tradizionali con quelle agiliProject management agile e tradizionale tradizionale e agile. Ciò offre ai team di ingegneri la flessibilità necessaria per adattarsi rapidamente ai cambiamenti e consegnare i progetti in modo più efficiente.

Migliorare il progetto di ingegneria con il software di project management

I project manager di ingegneria si sentono spesso come il capitano di una nave in un mare agitato. Mantenere l'equilibrio della nave è stressante, ma gli strumenti del nostro elenco possono aiutarvi a farcela. Aggiungete ai preferiti: in poco tempo scaccerete le cloud e porterete il vostro team in acque più tranquille. ☀️