10 modelli di raccolta agile dei requisiti in Excel e ClickUp

Non tutti quelli che vagano si perdono, ma quelli che si buttano nella produzione senza comprendere appieno i requisiti tendono ad allontanarsi dalla rotta! 🧭

I requisiti di progetto sono il fondamento di una pianificazione e di un'esecuzione senza intoppi. Disponendo di un sistema di raccolta e gestione adeguato, è possibile padroneggiare questo processo e garantire risultati migliori senza alcuno sforzo aggiuntivo.

Per iniziare, date un'occhiata al nostro elenco di 10 modelli preferiti per la raccolta dei requisiti. Semplificano un processo altrimenti complicato, garantendo la tracciabilità e l'allineamento durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Che cos'è un modello di raccolta dei requisiti?

Raccogliere i requisiti significa documentare i requisiti essenziali del prodotto o del progetto a cui si sta lavorando.

Un modello di raccolta dei requisiti è una struttura o un sistema precostituito che aiuta il project manager a gestire questo processo e le attività che ne derivano.

Lo scopo della raccolta dei requisiti è fornire linee guida chiare ai membri del team di progetto. Previene gli errori di comunicazione e tutti i problemi che ne derivano, come ritardi, costi aggiuntivi e insoddisfazione degli stakeholder. Con obiettivi ed esigenze definiti con precisione, i team possono

eseguire i progetti

in modo efficiente.

La raccolta dei requisiti è una parte regolare dei flussi di lavoro di sviluppo e progettazione. Tuttavia, può essere applicata a qualsiasi tipo di prodotto o progetto.

Il processo di raccolta dei requisiti consiste solitamente in tre fasi principali:

Raccolta: Raccolta di input dallo sponsor del progetto e dalle varie parti interessate Documentazione: Trasformazione degli input in specifiche o documenti sui requisiti di prodotto (PRD) Verifica: Revisione e perfezionamento dei requisiti e loro trasformazione in attività

Un'altra cosa da notare è che

metodologia agile

richiede un approccio diverso alla raccolta dei requisiti. Mentre i flussi di lavoro tradizionali definiscono i requisiti all'inizio, la metodologia agile prevede aggiustamenti continui e la collaborazione con le parti interessate.

Cosa rende un buon modello di raccolta dei requisiti?

Ecco alcuni fattori da considerare quando si sceglie un modello per la raccolta dei requisiti:

Flessibilità : Il modello deve essere personalizzabile e adattabile a progetti di varie dimensioni e tipologie

: Il modello deve essere personalizzabile e adattabile a progetti di varie dimensioni e tipologie Raccolta dei dati : Deve consentire di raccogliere tutti i dati e di organizzarli in modo chiaro e convincente

: Deve consentire di raccogliere tutti i dati e di organizzarli in modo chiaro e convincente Riferimenti incrociati : I requisiti devono essere rintracciabili e allineati tra i diversi documenti: il modello deve consentirlo o farlo automaticamente per voi

: I requisiti devono essere rintracciabili e allineati tra i diversi documenti: il modello deve consentirlo o farlo automaticamente per voi Ausili visivi : Dovrebbero supportare la visualizzazione dei processi e quindi aiutare a comprendere i requisiti complessi del cliente e a trasmettere le proprie idee

: Dovrebbero supportare la visualizzazione dei processi e quindi aiutare a comprendere i requisiti complessi del cliente e a trasmettere le proprie idee Revisione : Il modello deve avere una funzione di condivisione o fornire un altro metodo per consentire ai principali stakeholder di rivedere la documentazione sui requisiti

: Il modello deve avere una funzione di condivisione o fornire un altro metodo per consentire ai principali stakeholder di rivedere la documentazione sui requisiti Integrazione: Dovreste essere in grado di integrare il modello senza problemi nel vostro flusso di lavoro esistente

10 Modelli di raccolta dei requisiti da usare nel 2024

La raccolta dei requisiti è una fase cruciale

gestione del progetto

. Tuttavia, non dovrebbe richiedere troppo tempo e fatica, consentendovi di concentrarvi sulle questioni più importanti, ovvero la qualità della produzione. È qui che entrano in gioco i modelli! ▶️

Di seguito, potete leggere 10 modelli di raccolta dei requisiti in

ClickUp

ed Excel.

Con un'ampia gamma di funzioni, vi assicurano tutte le informazioni necessarie per portare a termine i vostri progetti! Un sistema così robusto vi aiuterà a trovare un accordo anche con i clienti più difficili. 👀

1. Modello di documento sui requisiti aziendali di ClickUp

Scarica questo modello

Il

Modello di documento dei requisiti aziendali di ClickUp

vi aiuta a delineare tutti gli elementi essenziali del vostro progetto o impresa e a creare un documento di requisiti aziendali (BRD) ordinato. 💼

È un modello intuitivo e facile da usare per i principianti, in visualizzazione Doc. Se avete mai lavorato in un programma di editing di testo, non avrete problemi a utilizzare questo modello!

Il documento comprende 10 sottopagine che contengono informazioni essenziali per la comprensione del progetto. Alcune di esse sono:

Obiettivi del progetto

Requisiti funzionali

Requisiti finanziari

Stakeholder

Calendario e scadenze

La prima pagina è riservata alle informazioni di base, come il nome del progetto, la data e il numero di versione. Nelle sottopagine successive, è possibile dettagliare tutti i requisiti e le aspettative del progetto in forma di testo o di tabella. Personalizzate le sottopagine e tutti gli altri elementi per adattare il modello al vostro caso d'uso.

Il modello è corredato di istruzioni per aiutarvi a iniziare. Fornisce inoltre linee guida in ogni sottopagina. Non dimenticate però di cancellarle in seguito!

Scarica questo modello

2. Modello dei requisiti di sistema di ClickUp

Scarica questo modello

Quando si tratta di

progetti di sviluppo software

è fondamentale essere chiari sulle proprie capacità. Per fortuna, il

Modello di requisiti di sistema di ClickUp

è qui per aiutarvi a coprire tutte le basi.

Questo documento funziona secondo lo stesso principio del precedente. È sufficiente digitare le informazioni nei campi o nelle celle della tabella designati.

Per impostazione predefinita, il documento contiene cinque sezioni:

Requisiti: Lo scopo del progetto, l'ambito e il pubblico o il mercato di riferimento Descrizione complessiva: Caratteristiche del prodotto e del suo utilizzo Caratteristiche del sistema e requisiti utente: Requisiti principali, funzionali, non funzionali e di interfaccia utente esterna Convenzione del documento: Linee guida per la comprensione del documento e scelte di formattazione Risorse: Fonti citate

Come al solito, è possibile personalizzare quasi tutti gli elementi del modello, compresi i caratteri, le icone e la spaziatura. È anche possibile caricare un'immagine di copertina per aggiungere un tocco personale. ✨ Scarica questo modello

3. Modello di requisiti del prodotto ClickUp

Scarica questo modello

Come suggerisce il nome, questo

Modello di requisiti del prodotto ClickUp

aiuta a descrivere le complessità della funzionalità o del prodotto in arrivo. Questa fase è fondamentale per la trasparenza e la comunicazione del progetto. Definisce chiaramente il prodotto, le sue caratteristiche, il design e le persone che lo sviluppano.

Il

PRD

è in visualizzazione Doc ed è composto da più sezioni e sottopagine. La pagina principale è riservata alla panoramica e ai dettagli tecnici, come la tempistica e le metriche di successo. Le sottopagine incluse sono:

Personaggi degli utenti & Scenari: Chi userà il prodotto, come e perché? Caratteristiche: Quali caratteristiche includere/escludere? Criteri di rilascio: Come saprete che il prodotto è pronto per il lancio? Design: Come appariranno i diversi elementi del prodotto?

Facendo riferimento a questo documento, i team ottengono il quadro generale e le storie degli utenti. Questa visione d'insieme li aiuta a prendere decisioni in linea con gli obiettivi e i piani generali.

Assicuratevi di aggiornare il documento durante il ciclo di vita del prodotto per fornire le informazioni più rilevanti.

Scarica questo modello

4. Modello di requisiti per la gestione del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Quando si avvia un progetto, è necessario definirne chiaramente i requisiti. In questo modo si ottimizzano tutti gli sforzi futuri e si può sostenere il progetto presso le parti interessate.

Il

Modello di requisiti per la gestione del progetto di ClickUp

esiste per questo scopo: aiutarvi a

a gestire i requisiti del progetto

e i relativi compiti con facilità e sicurezza.

Questo modello è in forma di elenco e comprende una vista dell'elenco dei requisiti, un tabellone delle fasi di approvazione in stile Kanban e un tabellone delle fasi di approvazione in stile Kanban

Diagramma di Gantt

per il tracciamento dei tempi. Create attività e sottoattività nella vista Elenco per specificare tutti i requisiti e le fasi che li accompagnano. Le colonne includono informazioni quali:

Destinatario e approvatore

Data di inizio e di scadenza

Percentuale di completamento

Fase di approvazione

Link o file del deliverable

Personalizzate le colonne e le categorie a discesa per far sì che il modello funzioni per voi. Aggiungete criteri personalizzati per ordinare e raggruppare i compiti. Provate questo modello al vostro prossimo workshop di raccolta dei requisiti!

Scaricate questo modello

5. Modello di rapporto ClickUp sui requisiti

Scarica questo modello

Avete bisogno di un rapporto specifico da parte di un collega? Il

Modello di requisiti per i rapporti ClickUp

vi aiuta ad articolare il tipo di informazioni di cui avete bisogno. È un modo semplice per comunicare i vostri pensieri e garantire che il report ricevuto serva allo scopo.

Iniziate fornendo il nome dell'azienda, il logo e le informazioni di contatto. Quindi, spiegate lo scopo della richiesta per aiutare il lettore a comprendere il vostro punto di vista. Nella tabella seguente, fornite i dettagli relativi al vostro reparto.

La sezione Tipo di rapporto delinea le caratteristiche cruciali per il triage e la pianificazione, quali:

Tipo di rapporto

Se è ricorrente o meno

Livello di priorità

Livello di impegno (cioè quanti e quali KPI sono coinvolti)

Scadenza

Utilizzare la tabella finale per fornire prove di approvazione da parte del manager e indicare chi deve vedere il report.

Scarica questo modello

6. Modello ClickUp IRAAD

Scarica questo modello

I requisiti cambiano man mano che si scoprono nuove informazioni. È necessario tenerne conto, aggiornare le condizioni e sviluppare un sistema per prevedere e monitorare questi sviluppi ad alto impatto.

Il nostro prossimo modello gratuito per la raccolta dei requisiti è il

Modello IRAAD di ClickUp

-uno strumento pratico che aiuta a registrare i dati critici per una gestione di successo del progetto.

Si tratta di un modello di cartella con cinque elenchi, ognuno dei quali rappresenta un elemento di analisi IRAAD:

Problemi: Problemi, inefficienze e altri aspetti del progetto che non hanno funzionato Rischi: Potenziali problemi, rischi di costo e le aree che richiedono maggiore attenzione Azioni: Passi da compiere per completare il progetto Ipotesi: Affermazioni ragionevoli che dovete ancora verificare Decisioni: Attività che avete concordato e approvato

Ogni elenco è dotato di varie viste, come Elenco, Scheda e Moduli, per raccogliere i contributi degli stakeholder. Ad esempio, possono registrare i problemi che incontrano o contribuire con nuove idee. Le loro risposte possono essere trasformate in attività e ordinate automaticamente per risparmiare tempo. ⌛

Scarica questo modello

7. Modello di piano di progetto per l'assicurazione della qualità di ClickUp

Scarica questo modello

Sia che si tratti di sviluppo software o di produzione, la Modello di piano di progetto per l'assicurazione della qualità di ClickUp fornisce un quadro solido per controllare la qualità dei requisiti tecnici e dei risultati. Semplifica il processo di AQ, aiutandovi a identificare i colli di bottiglia e a pianificare le attività future di conseguenza. ☑️

Iniziate aggiungendo i vostri compiti alla cartella Piano di progetto Vista elenco. Indicare il reparto responsabile, la data di scadenza, l'impatto e il livello di impegno. Tutte le attività e le sottoattività sono disposte in una chiara gerarchia, raggruppate in base alla sezione del progetto o ad altri criteri scelti. Aggiornare lo stato delle attività durante il processo di AQ.

La vista Scheda offre le stesse funzionalità della vista Elenco, ma visualizza i dati in modo diverso. Visualizza le attività come schede e vi aggiunge le informazioni delle colonne.

Se si mantiene il raggruppamento per stato, è possibile aggiornare lo stato delle attività trascinandole sulle sezioni verticali. È anche possibile attivare gli swimlanes e introdurre ulteriori criteri di raggruppamento orizzontale.

Bonus: Strumenti di automazione dei documenti !

Scarica questo modello

8. Modello di piano di progetto per la progettazione di rete ClickUp

Scarica questo modello

La progettazione dell'intera infrastruttura di rete è un processo lento, complicato e ad alto rischio. Una topologia di rete adeguata è fondamentale per il buon funzionamento di un sistema. Quando la progettazione è carente, la rete ha un'alta probabilità di fallire in termini di prestazioni e sicurezza.

Fortunatamente, queste crisi possono essere evitate con l'aiuto della tecnologia e di strumenti come questo

Modello di piano di progetto per la progettazione di rete ClickUp

. Dalla raccolta dei requisiti al collaudo, questa struttura contiene tutto ciò che serve per conquistare il gigante della progettazione di rete.

Utilizzate questo modello come il precedente, elencando tutti i compiti, i sottocompiti e le informazioni di accompagnamento nelle colonne. Sentitevi liberi di personalizzarlo per adattarlo al vostro flusso di lavoro. Aggiungete altre viste, come ad esempio:

Gantt per la gestione del tempo

Carico di lavoro per l'allocazione delle risorse

Lavagne bianche per il brainstorming e la mappatura dei processi

Chat per le discussioni

Scarica questo modello

9. Modello di piano di progetto per la migrazione di SQL Server di ClickUp

Scarica questo modello

L'importanza di una migrazione ben pianificata non può essere sopravvalutata. Questo processo influisce su operazioni aziendali critiche, come la sicurezza dei dati e le prestazioni complessive. Per garantire una

transizione senza intoppi

e ridurre al minimo i tempi di inattività, è necessario considerare attentamente vari aspetti tecnici e operativi.

In questo panorama di sfide, il

Modello di piano di progetto per la migrazione di SQL Server di ClickUp

si rivela una risorsa preziosa. Utilizzatelo per delineare la vostra strategia, definire gli obiettivi del progetto e allocare le risorse. La vostra migrazione sarà più veloce, più accurata e, soprattutto, meno stressante!

Sfruttate le funzionalità e la capacità di personalizzazione di ClickUp e gestite tutte le attività di migrazione in un'unica piattaforma. Date priorità alle attività, descrivetele in dettaglio e migliorate il processo decisionale in tutti i reparti. Se attivate il tracciamento degli obiettivi, potete anche monitorare i progressi, i KPI e le pietre miliari.

Scaricate questo modello

10. Modello di matrice di tracciabilità dei requisiti in Excel di Agile-Mercurial

Il modello di matrice di tracciabilità dei requisiti in Excel di Agile-Mercurial vi permette di essere sempre al corrente della fonte e dello stato di ogni requisito

Se siete abituati a Excel e volete continuare a usarlo, il modello di matrice di tracciabilità dei requisiti di Agile-Mercurial potrebbe essere la vostra tazza di tè. 🍵

Si tratta di un sistema completo di fogli di calcolo che consente di tenere traccia dei requisiti, delle loro origini, dello stato di completamento e di tutti gli altri dati rilevanti.

La prima delle due schede è il database dei requisiti. Nelle colonne è possibile specificare informazioni quali:

Descrizione

Fonte e tipo

Struttura di ripartizione del lavoro (deliverable)

Test e risultati dei test

Difetti identificati

Stato di avanzamento

Con tutte le informazioni disposte e organizzate, si sa esattamente cosa si deve fare e perché. È possibile stabilire le priorità, pianificare ed eseguire i lavori rispettando le esigenze degli stakeholder. La scheda Stato fornisce statistiche di base sul lavoro svolto fino a quel momento, visualizzate sotto forma di grafico a barre.

Scaricate questo modello

Modelli di raccolta dei requisiti: Una panoramica

La tabella seguente riassume tutto ciò che è necessario sapere su ciascun modello del nostro elenco:

I migliori modelli di raccolta dei requisiti per il vostro team Agile

Parafrasando un famoso passaggio de "L'arte della guerra" di Sun Tzu e inserendolo in un contesto più pacifista, una preparazione adeguata è almeno metà del lavoro svolto!

Con l'aiuto di un modello per la raccolta dei requisiti agili e di un sistema multifunzionale di

strumenti gratuiti come ClickUp

potete diventare e rimanere preparati per qualsiasi cosa vi capiti a tiro. Armatevi di conoscenza e andate in battaglia, cioè in produzione, più pronti che mai! ⚔️