10 consigli efficaci per gestire i rischi legati ai costi dei progetti

6. Delineare il Struttura di ripartizione del lavoro (

WBS )

La stima dei costi è il processo di previsione del costo del progetto per il raggiungimento di obiettivi specifici. La stima dei costi deve tener conto di tutti gli elementi necessari per il progetto, compresi la manodopera e i materiali.

A struttura di ripartizione del lavoro (WBS) aiuta a creare una stima dei costi più accurata. Richiede di suddividere il progetto in attività più piccole e gestibili.

La WBS è anche uno strumento comune per i progetti basati sui deliverable. È possibile separare il progetto in pacchetti di lavoro più piccoli (WP). Ogni WP dovrebbe avere i propri costi, rischi e membri del team assegnati. Un pacchetto di lavoro facilita l'individuazione di un superamento dei costi in un'attività specifica prima che inizi a influenzare altre aree del progetto.

7. Misurare le prestazioni con l'Earned Value Management (EVM)

L'Earned Value Management (EVM) aiuta a misurare le prestazioni di ogni attività o pacchetto di lavoro. Si tratta di valutare le prestazioni attuali rispetto a quelle pianificate.

Questa tecnica può aiutarvi a gestire e controllare il progetto, ma non potete fare affidamento solo sull'EVM perché può cambiare rapidamente.

Se si misurano tutti i rischi con l'EVM, si può coprire l'impatto di uno o più rischi con il budget per gli imprevisti.

Il valore guadagnato è l'importo del budget che si è guadagnato in base alla quantità di lavoro completato.

Facciamo un esempio: il budget del progetto è di 20.000 dollari con una Sequenza di sei mesi. Dopo tre mesi, avete completato il 50% del lavoro. Il valore attuale è di 10.000 dollari. In questa fase del progetto, dovreste aver speso circa la metà del budget.

Quando i costi effettivi iniziano a superare il valore stimato, è necessario fermarsi e valutare la causa del superamento dei costi.

8. Confrontate i venditori e i fornitori per il progetto

Trovare i venditori e i fornitori giusti per il progetto può aiutare a mitigare i rischi di costo del progetto. I ritardi e l'aumento delle spese da parte di venditori e fornitori possono avere un impatto sul costo del progetto in diversi modi.

Quando si confrontano i fornitori, non bisogna limitarsi ai prezzi. Dovete anche assicurarvi che i vostri partner siano affidabili e in grado di consegnare beni o servizi in tempo.

Ad esempio, se un fornitore non è in grado di evadere un ordine, potreste dover utilizzare attrezzature, materiali o software diversi per completare un'attività. Questi cambiamenti possono aumentare i costi e i tempi.

9. Evitare di aumentare l'ambito del progetto

Alterare il di un progetto spesso porta a un aumento dei costi. I client e gli stakeholder possono proporre modifiche al progetto in qualsiasi momento. Tuttavia, alcune modifiche possono aumentare drasticamente i costi o i tempi di completamento.

I project manager devono sapere quali modifiche sono troppo difficili da implementare senza fondi aggiuntivi. Attenersi all'ambito pianificato del progetto aiuta a rispettare il budget e il calendario.

Imparare a conoscere il_

**Il triangolo della gestione dei progetti_

e vedere come i costi, l'ambito e il tempo influiscono sulla qualità di un progetto.

**Controllate queste pagine

10. Utilizzare un software di project management per monitorare i costi

Non smettete mai di cercare costi imprevisti. Al contrario, monitorate frequentemente lo stato di avanzamento utilizzando i migliori strumenti disponibili, come ad esempio software di project management . Piattaforme per il project management , come ad esempio ClickUp fornisce una soluzione personalizzabile per il monitoraggio di ogni area del progetto. Ad esempio, se vi sentite sopraffatti dalla gestione dei rischi del progetto, Il modello di budget di ClickUp può essere utile per il monitoraggio del budget del progetto e per tenere d'occhio i rischi legati ai costi. Inoltre, è possibile gestire facilmente i flussi di lavoro, impostare gli obiettivi e visualizzare le statistiche in tempo reale con La dashboard visiva di ClickUp .

Queste sono solo alcune delle vantaggi di un software per il project management . Si può anche risparmiare tempo, migliorare la comunicazione e molto altro ancora.

Creazione di reportistica di bilancio con i dashboard in ClickUp

Tenere sotto controllo i costi del progetto

La gestione del rischio dei costi è essenziale per l'esito positivo del vostro prossimo progetto. Prestate molta attenzione a tutti i costi correlati in ogni fase del progetto.

Il controllo maggiore si ha sui costi diretti, compresi quelli delle attrezzature, dei materiali e della manodopera. Per prepararsi meglio agli eventi di rischio e ottenere un maggiore controllo sui rischi legati ai costi del progetto, prendete in considerazione l'utilizzo di un software di project management .

Una soluzione di project management efficace come ClickUp può prevenire l'eccesso di programmazione e mitigare altri fattori di rischio associati all'aumento dei costi. Utilizzatela per rimanere organizzati, gestire i vostri budget e ottenere reportistica in tempo reale, comunicare con il team e molto altro ancora.