10 Migliori software per lo sviluppo di prodotti nel 2024 (recensioni e prezzi)

Siete incaricati di creare il prossimo grande prodotto del mondo? Sia che facciate parte di un team di sviluppo software che crea prodotti digitali o di un team di produzione che costruisce prototipi fisici, il prodotto processo di progettazione non è una passeggiata.

Dall'ideazione di un nuovo prodotto all'esecuzione finale, avete bisogno di uno strumento che snellisca il flusso di lavoro e aumenti la produttività in ogni fase dello sviluppo, senza soffocare la creatività del team. 💡

Il software di sviluppo prodotto è un must per lo sviluppo di prodotti fisici e digitali. Ma con così tante opzioni sul mercato, può essere difficile determinare quale sia la scelta migliore per i membri del vostro team.

Continuate a scorrere per conoscere le funzionalità/funzione indispensabili per la produttività strumenti di sviluppo e scoprire le 10 migliori soluzioni software di sviluppo prodotto dell'anno.

**Cosa cercare in un software per lo sviluppo del prodotto?

Il prezzo e l'esperienza complessiva dell'utente sono sicuramente importanti, ma consigliamo anche di cercare un software di sviluppo prodotto di alta qualità con le seguenti funzioni:

Strumenti di project management : Lo sviluppo del prodotto è molto più semplice se si suddivide tutto in fasi ben definite. La piattaforma dovrebbe includere il monitoraggio delle attività, l'analisi dei prodotti e strumenti di collaborazione che mantengano il team sulla stessa pagina. Se lavorate nel settore del software, è bene cercare anche soluzioni specializzate in Scrum o inMetodologie di sviluppo agile *Strumenti di piano: Un buon software di roadmapping vi permette di tagliare il traguardo in tempo e, idealmente, nel rispetto del budget. Punti bonus se si trova un software drag-and-dropstrumento di roadmap per risparmiare ancora più tempo 🙌

Strumenti di piano: Un buon software di roadmapping vi permette di tagliare il traguardo in tempo e, idealmente, nel rispetto del budget. Punti bonus se si trova un software drag-and-dropstrumento di roadmap per risparmiare ancora più tempo 🙌 Prototipazione e wireframing: Perché separare le idee di nuovi prodotti dal flusso di lavoro? Invece di separare i vostri progetti in Figma o Sketch, cercatestrumenti di gestione del prodotto che permettano la prototipazione out of the box

Perché separare le idee di nuovi prodotti dal flusso di lavoro? Invece di separare i vostri progetti in Figma o Sketch, cercatestrumenti di gestione del prodotto che permettano la prototipazione out of the box Automazioni: Il lavoro richiesto manualmente è molto importante. Automazioni eStrumenti di IA snelliscono i flussi di lavoro, in modo che il team possa concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto, non sulla scrittura di centinaia didescrizioni di produttività 🖊️

Il feedback dei clienti : Il feedback dei clienti è sempre importante, ma è fondamentale nella progettazione dei prodotti. Scegliete un software di sviluppo prodotto che si integri con strumenti di sondaggio come Typeform o SurveyMonkey per raccogliere informazioni direttamente dagli utenti finali e comprendere meglio le esigenze dei clienti

I 10 migliori strumenti di sviluppo prodotto da utilizzare nel 2024

Le vostre idee di prodotto hanno il potenziale per cambiare il mondo. Liberatevi dall'onere del monitoraggio manuale utilizzando questi strumenti di gestione dei prodotti.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Vi destreggiate tra più prodotti, progetti e persone. Invece di gestire tutto da un canale Slack o dalla vostra finestra In arrivo, scegliete una soluzione di project management come ClickUp. Certo, siamo conosciuti soprattutto per l'attività di ClickUp, ma offriamo molto valore ai team di prodotto. ✨

Usate ClickUp per creare una una chiara roadmap del prodotto e di mettersi d'accordo con il team di sviluppo del prodotto. Otterrete un quadro di riferimento per definire la titolarità della roadmap, costruire una strategia di produttività raccogliere il feedback degli utenti e rendere operativa la produttività.

Utilizzate il Modello di strategia di prodotto di ClickUp per generare rapidamente un piano chiaro e sostenibile che metta tutti sulla stessa pagina.

E non dovrete più costruire roadmap da zero. Basta scegliere uno dei tanti modelli pronti di ClickUp, inserire i dati e partire. 🏇

Automazione della stesura della documentazione con l'IA, monitoraggio dello stato di avanzamento tramite grafici e sprint e risoluzione rapida dei bug di codifica con ClickUp AI

Per risparmiare ancora più tempo, chiedete a ClickUp AI per compilare il modello al posto vostro. È l'unica IA al mondo specifica per ruolo, quindi è perfetta anche per i team di sviluppo prodotto più tecnici. 🛠️ Teams della produttività beneficiano del monitoraggio integrato dei problemi, della gestione degli sprint e delle dashboard in tempo reale di ClickUp. Se fate parte di un team DevOps, abbiamo le carte in regola per gestire anche i vostri flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Dovete scrivere le descrizioni dei prodotti? Inserite alcune linee guida e lasciate che ilStrumento di scrittura ClickUp AI si occupi del resto 🎯

Provate il brainstorming in tempo reale con le lavagne online, i documenti o la chat di ClickUp

Se volete gestire un progetto Kanban, Scrum o Agile, c'è un'area di lavoro di ClickUp per questo

ClickUp ha integrazioni con gli strumenti che già conoscete e amate, tra cui Toggl, Slack, Gitlab e Zoom

Limiti di ClickUp

Per accedere a ClickUp AI è necessario disporre di un account ClickUp a pagamento

ClickUp ha molte funzionalità/funzione, quindi datevi il tempo di familiarizzare con la piattaforma

ClickUp prezzi

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/monday.com\_.png Software per lo sviluppo di prodotti: elenco di attività con codice a colori in Monday.com /$$$img/

via Monday.com Alcuni odiano il Monday, ma molti lo amano Monday.com . Si tratta principalmente di una piattaforma di gestione del lavoro, ma ha piattaforme separate per un CRM commerciale e per il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto. 🧑‍💻

È pensato principalmente per la creazione di prodotti digitali, ma se avete bisogno di posizionare il vostro prodotto in uno spazio ecommerce o digitale, questo potrebbe fare al caso vostro.

Monday.com offre molte funzionalità/funzione al di fuori dello sviluppo del prodotto, quindi è adatto se la vostra organizzazione ha bisogno di uno strumento di PM per più dipartimenti e stakeholder, non solo per lo sviluppo del prodotto.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Creazione di un backlog di funzionalità/funzione per non perdere il monitoraggio delle correzioni da fare

Generare un piano di rilascio in modo che tutti sappiano cosa sta succedendo

Condurre retrospettive sul progetto per migliorare le iniziative future

Categorizzare lo stato di avanzamento delle attività con aggiornamenti di stato personalizzabili in base ai colori

Lunedì limiti

Alcuni utenti affermano che la curva di apprendimento è notevole

Altri dicono di avere problemi con le impostazioni della piattaforma in materia di privacy e sicurezza

Lunedì prezzo

Free per un massimo di due postazioni

per un massimo di due postazioni Basic: $8/mese per utente per tre postazioni, con fatturazione annuale

$8/mese per utente per tre postazioni, con fatturazione annuale Standard: $10/mese per utente per tre postazioni, con fatturazione annuale

$10/mese per utente per tre postazioni, con fatturazione annuale Pro: $16/mese per utente per tre postazioni, fatturati annualmente

$16/mese per utente per tre postazioni, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Lunedì valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.400+ recensioni)

3. Jira

via Atlassian Il software di sviluppo prodotti Jira di Atlassian è stato costruito da zero come soluzione di PM per lo sviluppo di software. Se il vostro è un team Agile, Jira lavorerà bene per voi fin dall'inizio, senza bisogno di essere messo a punto.

Utilizzate il software per il project management per la pianificazione strategica monitoraggio degli aggiornamenti, monitoraggio delle versioni e automazione dei flussi di lavoro per creare un software migliore in meno tempo. ⭐

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Padroneggiate la prioritizzazione dei progetti visualizzando tutto nella vista Sequenza

Monitoraggio di tutte le versioni e release in un'unica semplice dashboard

Reportistica in tempo reale su bug, arretrati, monitoraggio del tempo e molto altro ancora 🐞

Sfruttare le automazioni senza codice per gestire le vulnerabilità e i problemi

Limiti di Jira

Jira è stato costruito per lo sviluppo di software, quindi non ha senso utilizzare questo strumento se non si fa parte di un team di sviluppo software

Diversi utenti affermano che l'interfaccia utente è confusa

Jira prezzo

**Gratis

Standard: $8,15/mese per utente per 10 utenti

$8,15/mese per utente per 10 utenti Premium: $16/mese per utente per 10 utenti

$16/mese per utente per 10 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.600 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.600 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.700+ recensioni)

4. Wrike

via Wrike Avete bisogno di uno strumento versatile per lo sviluppo dei prodotti? Provate Wrike per capire la sua dimensione. Questa app lavora per tutti i reparti e i casi d'uso, quindi è l'ideale se si vuole strumenti per il project management per tutto ciò che riguarda il processo di sviluppo del prodotto, il marketing e le risorse umane.

I flussi di lavoro per la correzione di bozze di Wrike sono ottimi per i prodotti incentrati sui contenuti, come ebook o corsi, mentre le funzionalità di pianificazione delle risorse del progetto sono ideali per la gestione del calendario, dei team e dei budget. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Gestisce i progetti in vista Elenco o comeBacheca Kanban per vedere la roadmap dei vostri prodotti

Wrike si integra con oltre 400 app popolari

Costruite moduli di richiesta personalizzati, completati da logiche condizionali, per raccogliere dati utili all'azione

Collaborazione, correzione di bozze e approvazione dei prodotti in un flusso di lavoro ottimizzato

Limiti di Wrike

Molti utenti affermano che Wrike non è facile da usare

Altri vorrebbero filtri e navigazione più semplici

Wrike prezzo

**Gratuito

Teams: $9,80/mese per utente, fatturati annualmente

$9,80/mese per utente, fatturati annualmente Business: $24,80/mese per utente, con fatturazione annuale

$24,80/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.500 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)

**5. Aha!

via Aha! Come Jira, Aha! è progettato specificamente per lo sviluppo di software. Tenete presente che dovrete aggiungere sottoscrizioni separate per le roadmap di prodotto (Aha! Roadmaps), feedback dei clienti (Aha! Ideas), informazioni sui prodotti (Aha! Notebooks) e sviluppo (Aha! Development). La configurazione modulare non è adatta a tutti, ma potrebbe aiutarvi a risparmiare qualche soldo se avete bisogno solo di alcuni moduli. 💰

**Le migliori funzionalità/funzione di Aha!

Costruire roadmap visive del prodotto per mettere il team sulla stessa pagina

Raccogliere e analizzare i dati dei clienti per agire sulle tendenze

Creare un hub interno di conoscenza dei prodotti per il team, completato da 100 informazioni pronte per l'usomodelli di gestione del prodotto pronti per l'uso* Scegliete tra le metodologie Scrum, Kanban o SAFe per lo sviluppo agile del software

**Limiti di Ah!

I costi aumentano se si vuole accedere a tutte le funzionalità/funzione di Aha!

Alcuni utenti dicono che la piattaforma è confusa e difficile da navigare

Aha! prezzo

Aha! Roadmaps: $59/mese per utente, fatturati annualmente

$59/mese per utente, fatturati annualmente Aha! Ideas: $39/mese per utente, con fatturazione annuale

$39/mese per utente, con fatturazione annuale Aha! Notebooks: $9/mese per utente, con fatturazione annuale

$9/mese per utente, con fatturazione annuale Aha! Develop: $9/mese per utente, fatturati annualmente

**Valutazioni e recensioni di Aha!

G2: 4.3/5 (270+ recensioni)

4.3/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (510+ recensioni)

6. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 non è solo sviluppo della produttività è uno strumento olistico per il lavoro online. Lo si può utilizzare per la collaborazione tra team, la gestione dei dati dei clienti, la gestione delle attività, le risorse umane, l'automazione e persino per la costruzione di siti web. 🖥️

Le migliori funzionalità/funzione di Bitrix24

Passate alla modalità di focalizzazione delle attività per ottimizzare il vostro feed

Collaborazione in movimento con l'app mobile di Bitrix24

Monitoraggio dei dati su obiettivi del progetto , KPI dei dipendenti e altro ancora

Mantenete le chat e gli strumenti di videoconferenza in un unico posto

Limiti di Bitrix24

Bitrix24 manca di funzionalità/funzioni specifiche per lo sviluppo dei prodotti, quindi potrebbe essere troppo generico per i team di prodotto specializzati

Diversi utenti affermano che l'usabilità dell'app per dispositivi mobili potrebbe essere migliorata

Bitrix24 prezzo

**Base: $49/mese per cinque utenti, con fatturazione annuale

Standard: $99/mese per 50 utenti, con fatturazione annuale

$99/mese per 50 utenti, con fatturazione annuale Professional: $199/mese per 100 utenti, con fatturazione annuale

$199/mese per 100 utenti, con fatturazione annuale Enterprise: $399/mese per 250 utenti, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4.1/5 (500+ recensioni)

4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (790+ recensioni)

7. Bacheca azzurra

via Microsoft Teams, gioite: Azure è dotato di uno strumento gratuito per lo sviluppo dei prodotti. Andate su Azure Boards nel vostro account Azure per costruire schede Kanban, monitorare i backlog del software e creare report personalizzati. 📈

Le migliori funzionalità/funzioni di Azure Boards

Pianificate gli sprint con schede Kanban o Bacheca da trascinare e rilasciare

Integrazione di Azure Bacheca con GitHub

Personalizzazione delle dashboard per vedere in tempo reale lo stato del team in ogni fase del ciclo di vita del prodotto

Ottenete ancora più vita da Azure Bacheca con oltre 1.000 integrazioni

Limiti di Azure Boards

Azure Bacheca è uno strumento gratuito, ma per utilizzarlo è necessaria una sottoscrizione ad Azure

Essendo un componente aggiuntivo di Azure, non è robusto come altri software di sviluppo prodotti

Azure Bacheca prezzi

**Gratuito

Valutazioni e recensioni su Bacheca Azzurra

G2: 4.4/5 (130+ recensioni)

4.4/5 (130+ recensioni) Capterra: N/A

8. Trello

via Trello Sia che stiate scrivendo software o prototipando prodotti fisici, Trello è uno strumento utile e intuitivo per mantenere il team produttivo e concentrato. Questo software per lo sviluppo di prodotti è nato come app per la lavagna Kanban. Oggi include flussi di lavoro già pronti per ottimizzare il project management, l'onboarding, le riunioni e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Prendete in prestito uno dei modelli di Trello per velocizzare la creazione di tabelle e documenti 📝

Collegate app di terze parti al vostro account di Trello con Trello Power-Ups

Organizza tutti gli aspetti della tua visione del prodotto in un unico posto, compresi codice, specifiche e piani di prodotto

Passare alla vista Sequenza o alla vista Gantt per visualizzare tutti i progettiattività cardine del progetto e le date di scadenza

Limiti del Trello

Alcuni utenti vorrebbero che Trello permettesse più opzioni per la gerarchia delle attività

Altri dicono che è difficile trovare file e allegati su più Bacheche

Trello prezzo

**Gratuito

Standard: $5/mese per utente, con fatturazione annuale

$5/mese per utente, con fatturazione annuale Premium: $10/mese per utente, con fatturazione annuale

$10/mese per utente, con fatturazione annuale Enterprise: $17,50/mese per utente per 50 utenti, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (13.400+ recensioni)

4.4/5 (13.400+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.000+ recensioni)

9. Miro

via Miro Miro è uno strumento diverso per lo sviluppo dei prodotti. Non si occupa tanto di project management quanto di ideazione e collaborazione. Consideratelo come uno strumento digitale mappa mentale digitale e strumento di lavagna online per la creazione di grandi idee.

Ma non preoccupatevi: Miro ha anche funzionalità di project management che visualizzano le attività in Sequenza o Kanban. Forse non è robusto come altri strumenti di project management, ma l'interfaccia drag-and-drop di Miro è semplice e user-friendly. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Si integra con Jira, Monday.com, Asana e altre 130 app

Risparmiare tempo con oltre 2.500 modelli Miro

Creazione di tele Miro infinite per tenere i dati in un unico posto

Creazione di diagrammi personalizzati, grafici e altro ancora con una semplice interfaccia drag-and-drop

Limiti di Miro

Miro è lento e poco maneggevole se si lavora con bacheche di grandi dimensioni

Diversi utenti affermano che l'app mobile non è in grado di tenere il passo con le schede Miro di grandi dimensioni

Miro prezzo

**Gratis

Starter: $8/mese per utente, addebitato annualmente

$8/mese per utente, addebitato annualmente Business: $16/mese per utente, con fatturazione annuale

$16/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,8/5 (oltre 5.200 recensioni)

4,8/5 (oltre 5.200 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 1.400 recensioni)

10. Produttivo

via Produttivo Questo strumento basato su cloud potrebbe non essere il più grande gioco della città, ma Productific è ancora una scelta solida per i team che hanno bisogno di uno strumento di sviluppo del prodotto senza fronzoli. Conduce ricerche sugli utenti, crea sondaggi per la votazione delle funzionalità/funzione e classifica le attività arretrate per apportare le modifiche più significative per gli utenti. ☑️

Le migliori funzionalità/funzione di Produttific

Monitorare le metriche di utilizzo per visualizzare il comportamento degli utenti su scala

Creare votazioni di funzionalità per individuare nuove funzionalità/funzione di grande valore

Creare changelog e condividerli con i clienti in modo che sappiano cosa c'è dietro l'angolo

Productific supporta i customer advisory board per coinvolgere i clienti B2B in gruppi privati

Limiti di Productific

Productific non ha molte recensioni

Alcuni utenti affermano che le funzionalità/funzione non hanno un buon valore per i soldi spesi

Productific prezzo

Start-Up: $9/mese per prodotto, fatturati annualmente

$9/mese per prodotto, fatturati annualmente Crescita: $18/mese per prodotto, con fatturazione annuale

$18/mese per prodotto, con fatturazione annuale Team: $45/mese per prodotto, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni dei prodotti

G2: N/A

N/A Capterra: 4/5 (1 recensione)

ClickUp: Product Management Software che lavora duramente come te

Ci sono tantissimi strumenti disponibili per snellire i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e, in ultima analisi, supportare prodotti migliori. I 10 strumenti di questo elenco vi faranno raggiungere il traguardo, ma se volete farlo con meno stress e problemi, scegliete ClickUp 🏆

Uniamo modelli, project management, collaborazione, IA e molto altro. Dite addio al cambio di attività e date il benvenuto a un modo più sano di progettare prodotti che cambiano la vita.

Trasformate le vostre grandi idee in realtà, un passaggio alla volta. Create subito la vostra area di lavoro ClickUp gratuita.