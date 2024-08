I migliori 8 software per la roadmap (caratteristiche, prezzi)

ricordate come i giocatori del film '{\a6}Sono stati i primi a essere coinvolti in questo film? Jumanji hai seguito una mappa per vincere la partita?

Beh, i team di sviluppo hanno anche bisogno di seguire una mappa per battere la concorrenza e conquistare gli stakeholder. Sebbene il team di Jumanji si sia affidato a una mappa fisica, questo non è sufficiente per i team di progetto e di prodotto ad alta funzione.

Ed è qui che roadmap di produttività il software entra in scena, letteralmente.

In questo articolo spiegheremo che cos'è un software per la roadmap e metteremo in evidenza il otto migliori strumenti di roadmapping che potete usare per sopravvivere a ogni livello del gioco dello sviluppo del prodotto. 🎮

*Cue the drums*

benvenuti nella giungla! 🌴

Cos'è il software Roadmap?

Prima di addentrarci nel software per la roadmap dei prodotti, diamo un'occhiata a cosa sia una roadmap dei prodotti.

La roadmap di prodotto aiuta i team a visualizzare il processo di sviluppo in modo da poter sviluppare nuovi prodotti o progetti o migliorare quelli esistenti.

Entrambi responsabili della produttività e project manager si affidano alle roadmap per comunicare la visione dell'azienda. In questo modo, il vostro team agile può allineare i propri obiettivi con l' obiettivo generale.

Ma costruire un grande prodotto e rilasciare le giuste funzionalità/funzione può essere molto difficile.

probabilmente più difficile che vincere una partita a Jumanji

E senza una roadmap visiva, i team si buttano a capofitto e non hanno idea di cosa debba fare il prodotto, soprattutto per l'utente finale.

Il team si sente così:

Fortunatamente, gli strumenti per la roadmap dei prodotti hanno funzionalità/funzione centrate sul cliente, come ad esempio portali per i clienti e moduli visualizzati che vi aiuteranno a lanciare prodotti di esito positivo.

Il software per le roadmap di prodotto aiuta inoltre i team a gestire le scadenze, a stabilire attività cardine concrete, a rimuovere gli ostacoli (come le debolezze degli avatar 😉 ) e a monitorare lo stato di avanzamento.

**Volete una guida più dettagliata sul roadmapping?

Visitate il sito ultima guida al roadmapping e conoscere roadmaps in project management .

Ora che abbiamo tolto di mezzo questo aspetto, diamo un'occhiata ai giocatori chiave del gioco:

Top 8 Roadmap Software

Ecco gli otto migliori strumenti per la pianificazione delle roadmap:

ClickUp è uno degli elementi di valutazione più alta strumenti per la produttività e la roadmap dei prodotti utilizzati dai team super produttivi in piccole e grandi aziende.

Con ClickUp, il vostro team potrà utilizzare le dipendenze delle attività a pianificare la roadmap dei prodotti efficacemente. Inoltre, con Obiettivi il team può festeggiare grandi vittorie come il salvataggio di un giocatore perso.

Ecco perché ClickUp è il miglior software per le roadmap:

Ecco.. come i responsabili di prodotto di ClickUp utilizzano ClickUp !

I professionisti di ClickUp

Limiti di ClickUp

Non è possibileVista Tabella nell'app mobile (ancora)

Date un'occhiata a La roadmap pubblica di ClickUp per vedere come stiamo risolvendo questi piccoli inconvenienti.

E non dimenticate di trovare lo scrigno di eccitanti funzionalità/funzione che questo software gratuito per la gestione dei prodotti ha per voi.

Prezzi ClickUp ClickUp offre numerosi piani tariffari per soddisfare le vostre esigenze, tra cui:

Piano Free Forever :

Membri illimitati Attività illimitate Privacy e condivisione E altro ancora

: Piano Unlimited ($5/mese per membro):

Tutte le funzionalità/funzione "gratis Viste Elenco, Bacheca e Calendario illimitate Campi personalizzati Obiettivi Dashboard illimitati E altro ancora

($5/mese per membro): Piano Business ($9/mese per membro):

Tutte le funzionalità/funzioni illimitate Automazioni Sprint Sequenza visualizzata Visualizzazioni personali Reportistica Grafici di Gantt Attività cardine E altro ancora

($9/mese per membro):

Valutazioni dei clienti di ClickUp

2. Aha!

/$$$img/ **Aha! è un software per la roadmap dei prodotti che aiuta i diversi team a centralizzare i feedback dei clienti, a creare una strategia di prodotto e a dare priorità alle funzionalità/funzione.

Sfortunatamente, questo software di roadmapping non consente di annotare i PDF, rendendo difficile la collaborazione con i membri del team e con altri utenti parti interessate al progetto .

neanche noi possiamo farlo

Funzionalità/funzione chiave

Migliorate l'esperienza d'uso dei vostri clienti con le storie degli utenti

Scoprite cosa vogliono i vostri clienti grazie a un portale di idee personalizzato

Un piano di pianificazione che aiuta il titolare del prodotto a gestire le storie dell'utente il backlog della produttività e a dare priorità alle funzionalità/funzione

Visualizzazione del flusso di lavoro per tenere traccia dello stato della roadmap del progetto

Pro

Flusso di lavoro personalizzato con campi e stati personalizzati

Connessione di attività correlate tra loro con le dipendenze delle attività

Creare mockup del prodotto e chiedere a più team di fornire un feedback

limiti di ####

Non è possibile assegnare i Da fare a più di una persona per volta

Nessuna mappa mentale per l'ideazione del prodotto

Piani tariffari costosi

Prezzi

Aha! ha due opzioni di prezzo:

Piano di avviamento Un piano fortemente in sconto per cinque utenti Prezzo in sconto per 12 mesi sessione di 40 minuti dedicata alle best practice E altro ancora

Piano premium ($74/utente al mese):

Impostazione di una strategia globale Creare diverse roadmap Creare piani Definire le priorità dei lavori E altro ancora

($74/utente al mese):

Valutazioni dei clienti

3. Scheda prodotto

Ma fai attenzione a ciò che desideri.

Funzionalità/funzione chiave

Creazione di una roadmap strategica con piani di rilascio dettagliati

Raggruppamento delle funzionalità/funzione del prodotto per release, sprint, orizzonti temporali ampi e altro ancora

Mitigare i rischi con le dipendenze delle funzionalità/funzione

Pianificare verso importantiattività cardine del progetto con tabelle di marcia basate sulla Sequenza

Pro

Mettere tutti i ticket di assistenza, i messaggi di Slack, le conversazioni commerciali e altro ancora in un unico luogo

Categorizzate le idee, le richieste e i feedback sui prodotti per indirizzarli al team di prodotto giusto

Sincronizzazione con strumenti di sviluppo del prodotto come Jira gitHub, Azure DevOps e altri ancora

Limiti

Non sono disponibili app per dispositivi mobili

Piani tariffari costosi

Non si integra con software potenti comeZoom, Gitlab e Bitbucket

Prezzi

Productboard ha tre piani tariffari:

Essentials ($25/maker al mese):

Creazione e condivisione di roadmap personalizzate Piano e allineamento dei team di prodotto Sincronizzazione delle roadmap con gli strumenti di sviluppo grazie alle integrazioni predefinite Roadmap basate su colonne e Sequenza E altro ancora

($25/maker al mese): Pro ($60/maker al mese):

Portale per il feedback dei clienti Ordinamento e filtro dei feedback dei clienti e delle funzionalità/funzione Punteggi di priorità personalizzati multipli Estensione per Chrome e integrazione con le email E altro ancora

($60/maker al mese): Scala ($120/maker al mese):

Integrazione con Salesforce Dipendenze Pianificazione e gestione di rilasci multi-prodotto Portali multipli E altro ancora

($120/maker al mese):

Valutazioni dei clienti

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4. Monday

Tuttavia, se utilizzate il piano Free, non avrete a disposizione funzionalità essenziali come i grafici di Gantt e le visualizzazioni della timeline.

il problema?

Sarà piuttosto difficile per il vostro team di prodotto tenere il passo con le scadenze... lasciandovi in queste condizioni:

Funzionalità/funzione chiave

Costruite la vostra roadmap tecnologica e delineate le attività cardine in modo visuale sequenza del progetto * Creare il propriomodelli di roadmap del progetto o utilizzare quelli già pronti

Visualizzate i dati sotto forma di mappa, calendario, sequenza temporale, kanban e altro ancora

Impostazione di promemoria automatici per mantenere il team del progetto in carreggiata e pronto per la data di lancio prevista

pro di ####

Agile project management funzionalità/funzione come sprints epunti storia* Aproject management che mostra lo stato di salute e la redditività complessiva di un portfolio

Si integra con Microsoft Teams e Google Calendar, Zoom e altro ancora

limiti di ####

Limite di due utenti per il piano Free

Nessuna produttività grafici burndown * Nessuna funzionalità/funzione di chat incorporata

Prezzi

Monday ha quattro opzioni di prezzo:

*Gratuito Fino a due membri del team Bacheche illimitate 200 modelli app per iOS e Android E altro ancora

Basic ($8/postazione al mese):

Visualizzatori gratis illimitati Elementi illimitati 5GB di spazio di archiviazione dei file Dashboard con limite di spesa E altro ancora

($8/postazione al mese): Standard: ($10/postazione al mese):

Sequenza visualizzata Grafici Gantt 250 azioni di integrazione/mese 250 azioni di automazione/mese E altro ancora

($10/postazione al mese): Pro: ($16/postazione al mese):

Monitoraggio del tempo Bacheca privata Colonna delle dipendenze Colonna delle formule E altro ancora

($16/postazione al mese):

Valutazioni dei clienti

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

5. Airfocus

ma questo strumento di roadmap del prodotto aiuterà il vostro team a focalizzarsi?

Scopriamolo:

Funzionalità/funzione chiave

Un grafico di priorità che vi aiuta a identificare progetti di grande valore

Coinvolgimento di tutti gli stakeholder attraverso la votazione delle idee di produttività

Una roadmap kanban che mantiene allineati tutti i membri del team

Creazione di un allineamento su elementi, obiettivi e attività cardine visualizzando la strategia del progetto su un grafico Gantt

Pro

Condivisione di più roadmap tramite un collegato o esportandole

Impostazioni granulari per le autorizzazioni che facilitano la collaborazione con le parti interessate

Integrazione bidirezionale con Jira, Trello ,Asanae altro ancora

limiti di ####

Limite di un utente nel piano Free

Limite a due visualizzazioni della roadmap

Nessun campo personalizzato

Prezzi

Airfocus ha tre opzioni di prezzo:

Starter ($25/mese):

Struttura di prioritizzazione avanzata Matrice delle priorità Tabella di marcia Kanban Estensione per Chrome E altro ancora

($25/mese): Teams : ($59/mese):

Dipendenze Poker di priorità Condivisione di collegamenti ed esportazioni in PDF Autorizzazioni di ruolo E altro ancora

($59/mese): Pro: ($119/mese):

Visualizzazione del portfolio Jira server Visualizzatori illimitati Pagamento tramite fattura (se la fatturazione è annuale) E altro ancora

($119/mese):

Valutazioni dei clienti

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

6. Trello

sì, avete letto bene

Butler, l'IA incorporata di Trello, riduce il numero di clic da fare.

ma questo strumento per le roadmap servirà allo scopo del vostro team?

Funzionalità/funzione chiave

Viste multiple del progetto, tra cui una mappa, una tabella e una visualizzazione della Sequenza

Schede con i dettagli delle attività come allegati, commenti, date di scadenza e altro ancora

Monitoraggio dello stato di avanzamento della roadmap con l'opzionemodello di roadmap di prodotto* Suddividete i progetti di grandi dimensioni in attività più piccole con le liste di controllo

Pro

Il bacheca kanban ne fanno un'app adatta ai team agili

Si integra con software come Slack adobe XD, Jira e altri ancora

Gestione delle attività in movimento con le app per dispositivi mobili iOS e Android

limiti di ####

La semplicità dell'interfaccia rende difficile la gestione di più progetti

Nessuna visualizzazione di calendario, sequenze o dashboard nel piano Free

È necessario pagare un extra per funzionalità come campi personalizzati e grafici burndown

prezzi di ####

Trello offre due opzioni di prezzo:

*Gratuito Registro attività illimitato Assegnatario e date di scadenza app per dispositivi mobili iOS e Android autenticazione a 2 fattori E altro ancora

Classe Business ($12,50/utente al mese) : Sequenza visualizzata Visualizzazione dell'area di lavoro Tabella Visualizzazione del calendario Liste di controllo avanzate E altro ancora

($12,50/utente al mese)

Valutazioni dei clienti

G2: 4.4/5 (11.000+ recensioni)

7. Bitrix24

Una reazione forte, Kevin.

Ma abbiamo capito.

Funzionalità/funzione chiave

Vedere quali attività dipendono l'una dall'altra con i grafici Gantt della roadmap del progetto

Trascinare le attività da una fase all'altra utilizzando la visualizzazione del tabellone kanban

Pianificare le date di rilascio del prodotto o della funzionalità/funzione utilizzando il calendario integrato

Assegnazione di attività ai compagni di squadra e aggiunta di osservatori a tali attività

pro di ####

Si può passare da una visualizzazione all'altra con un solo clic

La funzionalità di contatore delle attività mostra lo stato di avanzamento del progetto e se si rischia di rimanere indietro rispetto alla scadenza

Strumento nativo di monitoraggio del tempo

limiti di ####

Mancano funzionalità/funzione di monitoraggio dei progetti nel piano Free. Non sono disponibili le dipendenze dalle attività o i campi personalizzati

Difficoltà di impostazione. Ad esempio, gli utenti faticano a trovare funzionalità/funzione come i widget predefiniti

È possibile assegnare attività a un solo membro del team. I partecipanti aggiuntivi sono limitati ai piani di livello superiore

Prezzi

Bitrix24 offre quattro piani tariffari:

Gratuito Catalogo della produttività Chattare Visualizzazione del calendario Sequenza visualizzata Base di conoscenza

Basic ($29,40/mese):

Tutto in Free +

Offerte ricorrenti

Visualizzazione del supervisore

Integrazione con Zoom

E altro ancora

Standard ($59,40/mese):

Tutto in Basic +

Cronologia delle modifiche

Reportistica analitica

Modelli di attività

E altro ancora

Professionale ($119,40/mese):

Tutto in Standard +

Intelligenza commerciale

Automazioni dei processi aziendali

Diritti di accesso multipli

E altro ancora

Valutazioni dei clienti

G2: 4.1/5 (300+ recensioni)

8. L'infinito

Consente inoltre di collaborare con il team e di archiviare le informazioni relative al progetto in un unico spazio.

Ciao concentrazione e collaborazione! 💡

Tuttavia, uno dei limiti principali di questo strumento per le roadmap è che non è disponibile un piano Free.

non tutto è infinito con Infinity

Funzionalità/funzione chiave

Modelli multipli per il marketing, lo sviluppo del prodotto, il project management, ecc.

Permette di assegnare attività a più persone

Utilizzate i commenti per pianificare e discutere le idee con il vostro team

Gli attributi personalizzati consentono di aggiungere ulteriori dettagli ai progetti

pro di ####

Supporta le viste Gantt, Calendario, ecc.

Offre la prioritizzazione delle attività

Dispone di un'app mobile per dispositivi iOS e Android

limiti di ####

Nessuna funzionalità/funzione di promemoria

Manca di impostazioni avanzate per le autorizzazioni

Integrazioni al limite

Prezzi

I piani tariffari per questo strumento di roadmap partono da 9 dollari al mese per utente.

Valutazioni dei clienti

G2: 4.7/5 (5+ recensioni)

La fine della Mappa 🗺

Una roadmap di prodotto aiuta le aziende a definire gli obiettivi di prodotto in modo che i team sappiano in quale direzione devono andare, letteralmente

Inoltre, gli innovativi strumenti di roadmapping aiutano le aziende a comunicare il quadro generale con gli stakeholder interni ed esterni in modo estremamente semplice.

Ricordate che senza roadmap di prodotto, vi ritroverete con un team stagnante e un prodotto incompleto. L'unico modo in cui il team può sfuggire alla stagnazione è lavorare insieme per finire il gioco!

E con uno strumento di roadmapping come ClickUp, il vostro team può distruggere ogni fase della vostra roadmap di prodotto con facilità. Entrate gratis in ClickUp per sperimentare uno strumento di roadmap che cambia le carte in tavola.

