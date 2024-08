10 Migliori software di portale clienti per la gestione dei clienti nel 2024

Con un portale per i clienti potete offrire ai vostri clienti un'esperienza eccezionale e ridurre il tempo che il vostro team deve dedicare a rispondere alle domande e ai ticket di supporto.

Un portale clienti lavora come uno sportello unico per i vostri clienti. Nel vostro portale personalizzato, i clienti possono interagire con la vostra azienda, accedere a alla base di conoscenza e centri assistenza, inviare messaggi al team e interagire con l'ecosistema dei prodotti. Quando gestite un portale per i client semplificato, fornite a tutti un modo per comunicare in modo più efficace . ✨

Anche se potreste costruire un portale da zero, queste piattaforme software per portali clienti con le migliori valutazioni avviano il processo e vi permettono di creare un portale clienti in poche ore, non in settimane o mesi.

Che cosa si deve cercare in un software per portali per clienti?

Quando si esamina il miglior software per portali per clienti, ci sono diverse funzionalità/funzioni chiave da considerare:

Sicurezza : Le solide misure di sicurezza devono essere una priorità assoluta nella selezione del software per il portale clienti, soprattutto se il portale clienti ospiterà documenti riservati e informazioni sui clienti

: Le solide misure di sicurezza devono essere una priorità assoluta nella selezione del software per il portale clienti, soprattutto se il portale clienti ospiterà documenti riservati e informazioni sui clienti **Il portale clienti deve essere intuitivo e facile da usare sia per voi che per i vostri clienti

Personalizzabilità e branding : Il portale deve essere personalizzato per adattarsi al vostro branding

Strumenti di comunicazione e collaborazione : Il software del portale clienti deve facilitare la comunicazione con i clienti

Accessibilità mobile : Un numero sempre maggiore di client utilizza smartphone e tablet come dispositivi informatici principali e il vostro portale deve lavorare su una matrice di dispositivi diversi

Reportistica e analisi : La capacità di monitorare i KPI e di generare reportistica vi aiuterà a misurare l'esito positivo delle vostre iniziative

Capacità di integrazione : Il portale client non sarà l'unico software del vostro stack tecnologico, quindi deve integrarsi bene con gli altri strumenti

Scalabilità e flessibilità : Considerate la scalabilità e la flessibilità del software per il portale clienti, ad esempio se è in grado di soddisfare la vostra base di clienti in crescita e le vostre esigenze in evoluzione

: Considerate la scalabilità e la flessibilità del software per il portale clienti, ad esempio se è in grado di soddisfare la vostra base di clienti in crescita e le vostre esigenze in evoluzione Assistenza e formazione: Le piattaforme software per i portali client possono avere una curva di apprendimento ripida. Senza un supporto adeguato e materiale di formazione, questa curva può diventare un ostacolo

I 10 migliori software per portali client da utilizzare nel 2024

Per aiutarvi a restringere le opzioni, abbiamo stilato un elenco dei migliori software per portali client. C'è un'opzione adatta alle esigenze di ogni azienda, sia che cerchiate un modo semplice per condividere i file, sia che vogliate creare articoli di base approfonditi e gestire i ticket di assistenza per il vostro team del supporto.

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in un unico punto di facile accesso

ClickUp è una soluzione all-in-one per il project management che va ben oltre il suo peso. L'estensione delle sue funzionalità/funzione le permette di andare ben oltre il project management. Per istanza, Le funzionalità/funzione del CRM di ClickUp possono trasformarlo in una soluzione di portale clienti personalizzata. E il Modello ClickUp per l'esito positivo del cliente consente al personale di assistenza di avere una visione completa di tutte le comunicazioni con i client.

Nel frattempo, le funzionalità/funzione di collaborazione, le capacità di condivisione dei documenti e la personalizzazione altamente flessibile di ClickUp consentono di creare flussi di lavoro di collaborazione con i client che rivaleggiano con i migliori portali per i clienti. Si tratta di una software per l'esito positivo dei clienti in cui si scelgono le caratteristiche e gli accessori di cui si ha bisogno.

Una volta imparato come lavorare con i client in ClickUp sarete stupiti di quanto una piattaforma di project management possa fare.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visualizzazioni e flussi di lavoro personalizzabili delle attività

Funzionalità di collaborazione come commenti, menzioni e modifiche in tempo reale

Integrazione con app e strumenti di terze parti

Monitoraggio degli obiettivi e degli stati di avanzamento

Monitoraggio del tempo e funzionalità di reportistica

Limiti di ClickUp

Può comportare una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (più di 2.000 recensioni)

4,7/5 (più di 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Zendesk

Via Zendesk Zendesk è un portale client incentrato sui canali di comunicazione e sul software di assistenza clienti. Dispone di una base di conoscenze in cui i client possono accedere a risorse self-service e a un servizio di assistenza clienti sistema di ticketing per gestire le richieste di supporto. La dashboard fornisce trasparenza del progetto garantendo che i client siano sempre aggiornati.

Le funzionalità/funzione di Zendesk per la collaborazione migliorano le interazioni con i clienti, mentre il suo software di gestione dei documenti consente la condivisione centralizzata dei file. Il portale client sicuro dà priorità alla sicurezza dei dati, salvaguardando i dati sensibili. Grazie alle app mobili, i client possono accedere alle informazioni di cui hanno bisogno ovunque si trovino. Tutte queste funzioni sono supportate in più lingue.

Zendesk è utilizzato da alcuni dei più grandi marchi, il che lo mette in sicurezza come una delle migliori opzioni di software per portali client disponibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Supporto multicanale per interazioni con i clienti senza soluzione di continuità

Gestione e automazione dei ticket

Creazione di una base di conoscenze e opzioni self-service

Reportistica e analisi personalizzabili

Integrazione con vari strumenti CRM e di comunicazione

Limiti di Zendesk

Configurazione e configurazione complesse

Livelli di prezzo più alti per funzionalità/funzione avanzate

Prezzi di Zendesk

Suite Teams : $55/mese per utente

: $55/mese per utente Suite Growth : $89/mese per utente

: $89/mese per utente Suite Professional: $115/mese per utente

$115/mese per utente Suite Enterprise: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Contattare il reparto commerciale per i prezzi componente aggiuntivo IA Avanzada (Advanced IA): US$ 50 (Disponibile per i piani Suite Professional o superiori)

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2 : 4.3/5 (2.000+ recensioni)

: 4.3/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (2.000+ recensioni)

3. Accelo

/$$$img/ https://www.accelo.com/assets/Uploads/\\_resampled/ResizedImageWzk4MCw0NzNd/Example-Client.PNG Gestione clienti Accelo /$$$img/

Via Accelo Accelo è un sito di gestione del client con un portale per i client progettato per migliorare la soddisfazione dei clienti. Il dashboard del progetto in Accelo consente alle aziende di snellire le operazioni, ottenendo un'efficienza dei processi.

Gli strumenti di collaborazione della piattaforma consentono ai team e ai client di lavorare insieme senza sforzo. Il prodotto Accelo offre portali sicuri per i client, dove le aziende possono caricare file e gestire i dati dei clienti. Include una base di conoscenze per fornire un accesso self-service ai clienti.

Un sistema di ticket consente al team del supporto clienti di gestire le richieste di assistenza che non trovano risposta negli articoli della knowledge base.

Il portale clienti personalizzabile di Accelo garantisce un'esperienza unica sia per i client che per gli utenti interni. Gestione delle attività le funzionalità/funzione sono facilmente accessibili dalla dashboard per tenere tutti sotto controllo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo

Funzionalità per il project management e il monitoraggio dei progetti

Monitoraggio del tempo e integrazione della fatturazione

Clientcomunicazione e strumenti di collaborazione

Funzionalità commerciali e CRM su misura per le aziende basate sui servizi

Automazioni per le attività ripetitive

Limiti di Accelo

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

Alcuni utenti potrebbero aver bisogno di tempo per adattarsi alla sua ampia funzionalità/funzione

Prezzi di Accelo

Plus (Per modulo) : $30/utente/mese

: $30/utente/mese Premium (Per modulo) : $49/utente/mese

: $49/utente/mese Bundle (Tutti i moduli): $99/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Accelo

G2 : 4.4/5 (400+ recensioni)

: 4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (150+ recensioni)

4. Copilota

Via Copilota Copilot offre un portale dedicato ai client con software di collaborazione visiva . È dotato di un sistema di project management integrato per migliorare ulteriormente la gestione dei client. Il suo dashboard di facile utilizzo è di facile comprensione sia per i dipendenti che per i client.

L'ambiente sicuro del portale dà priorità alla sicurezza dei dati, in modo che i dati sensibili comunicati tra voi e i vostri clienti rimangano tra voi e i vostri clienti. Le funzionalità di gestione dei documenti di Copilot consentono di condividere e richiedere file in modo efficiente.

Oltre a integrarsi con i software di project management, Copilot si connette a molti altri prodotti software aziendali per migliorare la produttività. Grazie alle app per dispositivi mobili, la produttività continua anche in viaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copilot

Condivisione e spazio di archiviazione dei file in sicurezza

Controllo e monitoraggio delle versioni dei documenti

Controlli di accesso basati sui ruoli

Opzioni di personalizzazione del portale client

Strumenti per la gestione di attività e progetti

Limiti di Copilot

Il design dell'interfaccia potrebbe risultare obsoleto per alcuni utenti

Mancanza di integrazioni rispetto ad altre soluzioni

Prezzi di Copilot

Starter : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Professionale : $69/mese per utente

: $69/mese per utente Avanzato : $119/mese per utente

: $119/mese per utente Supersonic: $1.500/mese (20 utenti inclusi)

valutazioni e recensioni su #### Copilot

G2 : 4.8/5 (100+ recensioni)

: 4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (19 recensioni)

5. Chiuso

Via Collegato Clinked offre un portale per i client con strumenti di collaborazione per migliorare le relazioni con i clienti. Queste funzionalità consentono ai team e ai client di lavorare insieme in tempo reale. Il dashboard visualizza in modo chiaro le attività in corso per tenere tutti sulla stessa pagina.

Il software del portale client di Clinked è progettato per una gestione efficiente dei documenti e per la condivisione dei file. Il portale clienti è sicuro e gli strumenti di gestione della base di conoscenza offrono opzioni self-service ai vostri client. Grazie alle funzionalità del portale di assistenza, i client possono facilmente inviare richieste di supporto quando la base di conoscenza non è sufficiente.

Il portale online può essere integrato nel vostro sito web, consentendovi di proiettare un'immagine professionale e fornendo al contempo un gateway digitale sicuro per tutte le interazioni con esso.

Funzionalità/funzione migliori di Clinked

Collaborazione sicura con i client grazie alla condivisione dei documenti

Forum di discussione e chattare in tempo reale

White label per la personalizzazione del marchio

Gestione delle attività e monitoraggio degli stati di avanzamento

App mobile per l'accesso in movimento

Limiti di Clinked

Integrazioni di terze parti al limite

L'interfaccia può sembrare datata per alcuni utenti

Prezzi di Clinked

Lite : $119/mese

: $119/mese Standard : $299/mese

: $299/mese Premium : $599/mese

: $599/mese Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Clinked

G2 : 4.6/5 (42 recensioni)

: 4.6/5 (42 recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

6. OneHub

Via OneHub OneHub offre un portale client che si distingue per il suo software di portale clienti e gli strumenti di collaborazione. La piattaforma garantisce la trasparenza del progetto grazie al suo dashboard completo.

Gli strumenti di collaborazione consentono discussioni e feedback interattivi. I portali client offrono uno spazio sicuro di archiviazione e condivisione dei file.

Il portale clienti personalizzabile consente di adattare il portale al proprio branding e di creare un'esperienza più coesa per i clienti. Grazie agli strumenti di gestione delle attività, i team interni possono rimanere sulla stessa pagina e lavorare in modo efficiente.

le migliori funzionalità/funzioni di #### OneHub

Funzionalità avanzate di sicurezza come autorizzazioni basate sui ruoli e watermarking

Sale dati virtuali per la condivisione sicura dei documenti

Interfaccia user-friendly per una facile navigazione

Opzioni di branding personalizzate per un look professionale

Monitoraggio dettagliato di accessi e attività

Limiti di OneHub

Le funzionalità avanzate potrebbero comportare una curva di apprendimento più ripida.

Alcuni utenti trovano il prezzo più alto rispetto a soluzioni simili.

Prezzi di OneHub

Standard : $15/mese

: $15/mese Avanzato : $25/mese

: $25/mese Dati Camera : $375/mese

: $375/mese Unlimited: $575/mese

valutazioni e recensioni su #### OneHub

G2 : 4.2/5 (45 recensioni)

: 4.2/5 (45 recensioni) Capterra: 4.5/5 (33+ recensioni)

7. Moxo

Via Moxo Moxo è un software leader nel settore dei portali per i clienti, progettato per migliorare le relazioni con i clienti e le operazioni aziendali. Con un'attenzione particolare per il efficienza dei processi moxo offre un portale client che consente alle aziende di gestire facilmente i dati dei clienti e di gestire le loro richieste. Da fare grazie a un supporto esteso per i flussi di lavoro automatizzati.

Grazie agli strumenti integrati di gestione delle attività, gli utenti interni possono tenere sotto controllo il proprio lavoro e collaborare tra loro. I team del servizio clienti possono facilmente monitorare le richieste dei clienti e il processo di risposta.

La piattaforma offre anche un portale di supporto che consente alle aziende di fornire un'assistenza di alto livello. Collegandola all'integrazione del proprio dominio, è possibile offrire ai clienti l'accesso attraverso il proprio sito aziendale, fornendo loro un'esperienza di portale clienti professionale.

Funzionalità/funzione migliori di Moxo

Hub di comunicazione con i clienti e condivisione di documenti

Programmazione automatizzata degli appuntamenti

Messaggi in sicurezza per interazioni rapide

Integrazione con le app di calendario

Elenchi di attività e promemoria per la produttività

Limiti di Moxo

Limitato in termini di project management completo

Alcuni utenti potrebbero preferire maggiori opzioni di personalizzazione

Prezzi di Moxo

Inizio : $100 USD/mese

: $100 USD/mese Business : $480 USD/mese

: $480 USD/mese Avanzato: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Moxo valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (16 recensioni)

8. MyDocSafe

Via MyDocSafe MyDocSafe è un software per il portale client che dà priorità alla sicurezza e all'efficienza. La piattaforma offre un portale clienti facilmente adattabile alle vostre esigenze. Con eccellente onboarding del cliente essendo una delle sue funzionalità/funzione chiave, anche i vostri clienti lo troveranno facile da usare.

Il software del portale clienti offre ai client un accesso sicuro a tutti i documenti e i dati necessari. Sebbene non sia una soluzione di helpdesk a tutti gli effetti come altre opzioni, i team del servizio clienti possono comunque beneficiare di un repository di documenti centralizzato per rispondere alle query dei clienti in modo più efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di MyDocSafe

Funzione di firma elettronica

Spazio di archiviazione e condivisione sicura dei documenti

Tracce di controllo per la conformità

Automazione del flusso di lavoro per l'elaborazione dei documenti

Integrazione con i software di account e CRM

Limiti di MyDocSafe

L'interfaccia utente potrebbe essere più moderna

Alcuni utenti potrebbero aver bisogno di tempo per comprendere le funzionalità/funzione avanzate

Prezzi di MyDocSafe

Starter : $20/mese

: $20/mese Piccolo : $75/mese

: $75/mese Medio : $180/mese

: $180/mese Business : $533/mese

: $533/mese Grande : $2.499/mese

: $2.499/mese Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su MyDocSafe

G2 : 3.9/5 (15 recensioni)

: 3.9/5 (15 recensioni) Capterra: 4.0/5 (24 recensioni)

9. SuiteDash

Via SuiteDash SuiteDash è una piattaforma di gestione aziendale all-in-one progettata per semplificare le operazioni e migliorare la collaborazione. Offre alle aziende un intervallo di strumenti per raggiungere questo obiettivo, dal portale per i client alle funzionalità di project management, dalla fatturazione all'email marketing.

Il dashboard personalizzabile consente di adattare la piattaforma alle esigenze specifiche della vostra azienda, mettendo in primo piano le funzionalità/funzione essenziali di cui avete bisogno. Per i team del supporto clienti è facile gestire le attività e tenere traccia delle query dei clienti grazie alle funzionalità/funzione incluse.

Le migliori funzionalità/funzione di SuiteDash

Portale client con strumenti di project management

Integrazione della fatturazione e dell'elaborazione dei pagamenti

Comunicazione con il cliente e condivisione di documenti

Dashboard personalizzabili rivolte al cliente

Integrazione con app di terze parti

Limiti di SuiteDash

Integrazioni di terze parti limitate rispetto ad altre piattaforme

Alcuni utenti potrebbero desiderare funzionalità di reportistica più avanzate

Prezzi di SuiteDash

Inizio : $19/mese

: $19/mese Thrive : $49/mese

: $49/mese Pinnacle: $99/mese

Valutazioni e recensioni di SuiteDash

G2 : 4.8/5 (500+ recensioni)

: 4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

10. SupportoBee

Via SupportoBee SupportBee è una soluzione di help desk facile da usare che fornisce alla vostra azienda un sistema di ticketing per il supporto clienti, rendendola una soluzione piuttosto estesa per i portali dei clienti.

Indipendentemente dalla dimensione aziendale, SupportBee può aiutarvi a rispondere alle richieste dei clienti in modo prompt ed efficiente. L'interfaccia intuitiva consente ai team di gestire i ticket di supporto, condividere i file e collaborare alle risposte con un minimo di formazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di SupportBee

Gestione dei biglietti per il supporto clienti

Collaborazione e monitoraggio delle email

Creazione di una base di conoscenze e opzioni self-service

Integrazione con altri strumenti per il supporto clienti

Flussi di lavoro personalizzabili per i diversi team

Limiti di SupportBee

Potrebbe non essere adatto per esigenze complesse di project management

Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva

Prezzi di SupportBee

Startup : $13/mese per utente

: $13/mese per utente Azienda: $17/mese per utente

Valutazioni e recensioni su SupportBee

G2 : 4.1/5 (4 recensioni)

: 4.1/5 (4 recensioni) Capterra: 4.4/5 (27 recensioni)

Iniziate oggi stesso con la soluzione di Portale Clienti di ClickUp

Sono finiti i tempi in cui i portali per i client erano semplici repository di documenti. Con il portale clienti giusto, potete rivoluzionare il modo in cui vi relazionate con i vostri clienti.

Potrete semplificare le comunicazioni e collaborare in modo più efficace, indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda. ClickUp trascende il tradizionale project management, trasformandosi in una solida soluzione di portale client adattata alle esigenze specifiche della vostra azienda.

Vi permette non solo di gestire i progetti in modo efficiente, ma anche di elevare le interazioni con i client. Grazie a una robusta libreria di modelli è possibile personalizzare il proprio portale client. Scoprite oggi stesso il nostro software per il portale clienti con il piano Free Forever! 🌻