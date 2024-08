Scegliere uno stack tecnologico: Esempi per i team di software nel 2024

Con l'espansione della vostra azienda, i vecchi sistemi possono gestire solo le esigenze di sicurezza di oggi e potrebbero non funzionare bene con le nuove app. Si bloccano spesso, mettono a rischio i vostri dati e rendono difficile l'adozione di tecnologie moderne.

L'IT passerà più tempo a riparare questi sistemi obsoleti, con il risultato di un lavoro più lento, una minore produttività e maggiori costi di manutenzione.

La soluzione? Modernizzare il vostro stack tecnologico trovando gli strumenti giusti per la vostra azienda.

Tuttavia, trovare il giusto mix di linguaggi di programmazione, framework e strumenti richiede tempo e lavoro richiesto. Si tratta di bilanciare le nuove tendenze tecnologiche con strumenti stabili che rispondano alle esigenze del progetto, che possano crescere da fare e che rimangano a lungo nel tempo.

Ci concentreremo sugli aspetti critici della selezione del giusto stack tecnologico per il vostro progetto e offriremo consigli pratici per guidarvi in questo processo decisionale cruciale. Iniziamo.

Che cos'è uno stack tecnologico?

Uno stack tecnologico è un insieme di linguaggi di programmazione, framework, strumenti e tecnologie utilizzati per creare app web o mobili.

Copre sia gli aspetti front-end (ciò che si vede) sia quelli back-end (dietro le quinte), come l'interfaccia, il server, il database e altro ancora. È il blocco di qualsiasi prodotto o app digitale.

Le tecnologie scelte per uno stack tecnologico dipendono dai requisiti e dagli oggetti unici del progetto, nonché dalle preferenze dei team di prodotto.

Perché la verifica dello stack tecnologico è importante?

La verifica dello stack tecnologico è fondamentale per garantire l'efficienza delle soluzioni. Si tratta di mantenere prestazioni di alto livello per la vostra configurazione.

L'audit della configurazione tecnologica semplifica e organizza gli strumenti digitali e lo sviluppo web.

Il processo di audit controlla in modo approfondito la configurazione software della vostra organizzazione, coprendo tutto, dal software e dagli strumenti ai server e alle parti correlate.

Un audit dello stack tecnologico vi aiuta a valutare le prestazioni, la sicurezza e l'efficienza dello stack tecnologico attuale e futuro del vostro team.

Quando è necessario verificare il proprio stack tecnologico?

Il momento ideale per l'audit dello stack tecnologico dipende dalle esigenze specifiche dell'organizzazione, ma ecco alcuni fattori da tenere a mente.

Scenario 1: dovete affrontare integrazione tecnologica ostacoli che causano silos di dati

I software utilizzati all'interno del vostro reparto possono lavorare bene tra loro. Tuttavia, potrebbe essere necessaria un'integrazione più efficace quando si condividono le informazioni con altri team, come quelli commerciali o di supporto clienti.

La collaborazione tra team a volte crea dei silos di dati che nascondono le informazioni ad altri team o reparti, causando barriere di comunicazione e inefficienze.

Per evitare che ciò accada, verificate il vostro stack tecnologico e utilizzate software integrati per migliorare la collaborazione all'interno dell'azienda.

Verificate il vostro stack tecnologico quando notate problemi con i processi automatizzati e dubitate dell'accuratezza dei vostri dati.

Supponiamo che la vostra azienda di e-commerce abbia bisogno di aiuto per far combaciare l'inventario e gli elenchi dei prodotti sul sito web. Ciò infastidisce i clienti e appesantisce il team con infinite correzioni manuali.

In questi casi, una verifica individuerà i difetti del software in modo da poterli correggere.

Scenario 3: state sprecando risorse su applicazioni non desiderate

Potrebbe essere giunto il momento di effettuare un audit tecnologico se state investendo in software inutilizzati o se non utilizzate appieno un'applicazione. Questo può aiutare a ottimizzare l'allocazione delle risorse e semplificare il vostro stack tecnologico.

Come verificare lo stack tecnologico del team?

L'audit dello stack tecnologico è complesso, ma è possibile superare queste sfide con un approccio chiaro e un grande lavoro richiesto dal team.

Esploriamo i passaggi per l'audit dello stack tecnologico del team individualmente.

1. Definire gli oggetti dell'audit del vostro stack tecnologico

Delineate gli obiettivi dell'audit dello stack tecnologico, assicurandovi che siano in linea con gli oggetti dell'azienda. Ciò può comportare l'acquisizione di input da parte di diversi dipartimenti e stakeholder.

Utilizzare ClickUp Chattare per riunire tutte le conversazioni sotto un unico tetto, in modo che tutti siano sulla stessa pagina.

Condividete facilmente aggiornamenti, collegamenti, reazioni e consolidate le conversazioni importanti con la funzione Chattare in ClickUp /%im/ ClickUp

2. Valutare l'inventario

Compilate un elenco completo delle applicazioni, degli strumenti e delle tecnologie software del vostro team e classificatele come critiche, essenziali o opzionali.

Utilizzate Vista Tabella di ClickUp per raccogliere queste informazioni, dettagliando le funzioni, lo scopo e il numero di utenti di ogni software.

3. Raccogliere il feedback del team

Raccogliete i feedback dei membri del team per capire le loro esperienze, i punti dolenti e le inefficienze dello stack tecnologico esistente. Il modello Start Stop Continue di ClickUp aiuta il team a rivedere gli strumenti da iniziare, interrompere o continuare a utilizzare in sezioni con codice colore.

/$$$img/ https://lh7-us.googleusercontent.com/733Rh2XeFO\_1fCxR8hWP1jqtJi4pre2fKw7NR5wULJSAwyWZG\_AWBAcVtGmzoNjFi19G1fTKkG\_zKjzWIpe5QEwa\_Wi2u6VXQuoLpT2167BdcEHrMg4ZeQhy4mXk5Pwv5U6vDiX1ONZTzuXxPLsPw

/$$$img/

4. Valutare prestazioni e costi

Valutare se ogni tecnologia soddisfa lo scopo prefissato. Come passaggio successivo, esaminare i costi associati a ogni strumento tecnologico e identificare le aree in cui ridurre o riallocare le risorse.

5. Apportare modifiche e monitorare

Con le informazioni raccolte dal team, implementate le modifiche consigliate e date priorità alle azioni in linea con gli oggetti dell'audit. Questi cambiamenti comporteranno la rimozione del software ridondante, il miglioramento delle misure di sicurezza, la riallocazione delle risorse, ecc.

Oltre a implementare le modifiche, monitoratene l'impatto per assicurarvi di ottenere i risultati desiderati.

Tipi di strumenti Tech Stack con esempi

Lo stack tecnologico front-end si occupa della progettazione dell'interfaccia utente e delle esperienze lato client, mentre lo stack tecnologico back-end si concentra sulla logica lato server, sull'amministrazione del database e sulle funzioni correlate.

Questi strumenti lavorano insieme per offrire un'esperienza web completa e costruire un'applicazione web di esito positivo.

Analizziamo i dettagli degli stack tecnologici front-end e back-end.

1. Stack tecnologico di Front-end

Lo stack tecnologico front-end si riferisce alla parte visiva con cui gli utenti interagiscono. Comprende i seguenti elementi.

HTML [HyperText Markup Language]: Struttura i contenuti web come sezioni, punti elenco e tabelle

Struttura i contenuti web come sezioni, punti elenco e tabelle CSS [Cascading Style Sheets] Gestisce lo stile e la presentazione dei contenuti, consentendo funzionalità/funzione come le pagine web a tema colore

Gestisce lo stile e la presentazione dei contenuti, consentendo funzionalità/funzione come le pagine web a tema colore JavaScript: Crea elementi interattivi e dinamici della pagina

Esistono vari framework di frontend come React, Angular e Vue.js che aiutano a semplificare la gestione delle pagine web lo sviluppo della produttività e migliorare l'esperienza dell'utente

2. Stack tecnologico back-end

Lo stack tecnologico back-end si riferisce al lato server di una configurazione tecnologica, che gestisce lo sviluppo di componenti di backend per le applicazioni web. Include i seguenti elementi.

Linguaggi di programmazione: Linguaggi di backend come Python, Ruby, Java e Nodo.js per la scrittura di codice lato server

Linguaggi di backend come Python, Ruby, Java e Nodo.js per la scrittura di codice lato server Database: Strumenti come MySQL e NoSQL utilizzati per lo spazio di archiviazione e la gestione dei dati

Strumenti come MySQL e NoSQL utilizzati per lo spazio di archiviazione e la gestione dei dati Frameworks: Strutture perlo sviluppo di appcome Ruby on Rails, Express.js, Django e Laravel, per evitare di partire da zero

Strutture perlo sviluppo di appcome Ruby on Rails, Express.js, Django e Laravel, per evitare di partire da zero Server web: server backend come Apache, Google Cloud e Nginx che gestiscono e soddisfano le richieste dei client

3. Uno stack tecnologico moderno

Uno stack tecnologico moderno è un insieme di tecnologie e strumenti aggiornati per sviluppare software ad alte prestazioni. Include tecnologie scalabili e ad alte prestazioni per una flusso di lavoro efficiente .

Ecco alcuni esempi di moderni stack tecnologici:

Stack Mern (MongoDB, Express.js, React, Nodo.js) Front-end: React costruisce applicazioni web dinamiche a pagina singola e si concentra sulla flessibilità

React costruisce applicazioni web dinamiche a pagina singola e si concentra sulla flessibilità Back-end: Nodo.js con Express.js offre API e logica lato server

Nodo.js con Express.js offre API e logica lato server Database: MongoDB archivia i dati dell'applicazione

MongoDB archivia i dati dell'applicazione Strumento aggiuntivo: Redux per la gestione degli stati Pila MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Nodo.js) Front-end: Angular è un popolare framework front-end per la costruzione di applicazioni web. Questo framework ha una curva di apprendimento più ripida con potenti funzionalità/funzione

Angular è un popolare framework front-end per la costruzione di applicazioni web. Questo framework ha una curva di apprendimento più ripida con potenti funzionalità/funzione Back-end: Nodo.js con Express.js fornisce l'integrazione delle API e la logica lato server

Nodo.js con Express.js fornisce l'integrazione delle API e la logica lato server Database: MongoDB memorizza i dati dell'applicazione

MongoDB memorizza i dati dell'applicazione Strumento aggiuntivo: Redux per la gestione degli stati Pila LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) Sistema operativo: Linux è utilizzato come sistema operativo del server

Linux è utilizzato come sistema operativo del server Web server: Apache serve i contenuti web e gestisce le richieste

Apache serve i contenuti web e gestisce le richieste Database: MySQL memorizza i dati

MySQL memorizza i dati Back-end: Python è il linguaggio di programmazione per il codice stack *Ruby on Rails (RoR) Back-end: Linguaggio di programmazione Ruby, noto per la sua sintassi leggibile e il suo linguaggio facile da usare per gli sviluppatori

Linguaggio di programmazione Ruby, noto per la sua sintassi leggibile e il suo linguaggio facile da usare per gli sviluppatori Web server: Rails, il framework per applicazioni web, fornisce strumenti per facilitare lo sviluppo di pagine web

Rails, il framework per applicazioni web, fornisce strumenti per facilitare lo sviluppo di pagine web **Front-end: RoR utilizza l'HTML per strutturare il contenuto delle pagine web

Database: PostgreSQL è il database comunemente usato per lo spazio di archiviazione dei dati

Altri esempi di strumenti Tech Stack

Ecco alcuni strumenti ed esempi per le funzioni di marketing, pubblicità, vendite, commercio elettronico o servizi della vostra azienda.

1. Stack tecnologico del marketing

Il vostro stack di marketing dovrebbe idealmente avere un intervallo di funzionalità/funzione per aiutarvi a promuovere i vostri prodotti e servizi. Potete includere:

Software di automazione del marketing

Utilizzare ClickUp per gestire la produttività. Accedere alle seguenti funzionalità/funzione di Project Management di ClickUp come software di automazione:

L'IA di ClickUp AI : Strumenti di IA per accelerare i piani di marketing e generare idee di prodotto, roadmap e strategie di marketing

ClickUp Flusso di lavoro agile : Adattamentoflussi di lavoro agili per le campagne di marketing e creare attività automatizzate per le vostre iniziative di marketing con elementi visuali

ClickUp Automazioni : Pianificazione di campagne sui social media e automazione della creazione di attività per i test A/B

Sistema di gestione dei contenuti

WordPress e Drupal sono due strumenti per la creazione e la gestione del contenuto del sito web.

È il CMS più utilizzato a livello globale, noto per la sua interfaccia utente e la sua flessibilità. Inizialmente progettato per il blogging, WordPress si è evoluto in una piattaforma versatile adatta a vari tipi di siti web.

Drupal: Drupal è un CMS robusto, noto per la sua scalabilità e sicurezza. È altamente personalizzabile e favorito per siti web complessi e di livello aziendale che richiedono funzioni avanzate. Sebbene Drupal abbia una curva di apprendimento più ripida rispetto a WordPress, offre maggiore flessibilità e controllo sulla struttura del sito, rendendolo adatto a progetti su larga scala con requisiti specifici.

Analisi

Google Analytics è un robusto strumento di analisi web di Google che fornisce informazioni complete sul traffico del sito web e sul comportamento degli utenti. Offre molte funzionalità/funzione che permettono ai titolari di siti web e agli addetti al marketing di capire come gli utenti interagiscono con i loro siti web.

2. Servizio di stack tecnologico

Uno strumento ideale per il service tech stack risolve senza problemi i problemi tecnici, coinvolge i clienti, migliora in base ai feedback e fornisce tutti i servizi tecnologici.

Ecco alcuni diversi stack tecnologici per l'assistenza:

Gestione dei biglietti

Registrate, monitorate e gestite in modo efficiente i ticket per il supporto clienti con strumenti come ClickUp e Zendesk. Attività di ClickUp aiuta a gestire i biglietti personalizzando le attività per rappresentare i biglietti.

Software di help desk

Semplificate le interazioni con i clienti grazie a strumenti con funzionalità/funzione come la risoluzione dei ticket, base di conoscenza e reportistica multicanale, per esempio Freshdesk.

Software per chattare dal vivo

Strumenti come Intercom forniscono supporto clienti in tempo reale tramite chat, consentendo una rapida risoluzione dei problemi e interazioni personalizzate.

Gestione della base di conoscenze

Create e mantenete una base di conoscenze completa per consentire ai clienti di usufruire del self-service. ClickUp e Help Scout sono esempi di questi strumenti. Create uno spazio dedicato in ClickUp Documenti per archiviare e organizzare gli articoli della base di conoscenza.

via ClickUp Documento

Software per il sondaggio

Raccogliete il feedback e le opinioni dei clienti attraverso i sondaggi per migliorare la qualità del servizio con strumenti come ClickUp e SurveyMonkey. Sfruttate ClickUp Modulo per creare sondaggi per la raccolta dei sondaggi dei clienti.

Creazione di una casella di controllo campo personalizzato in un modulo esistente Modulo ClickUp

3. eCommerce tech stack

Ecco gli strumenti per uno stack tecnologico per l'e-commerce che aiutano a gestione degli elenchi di prodotti e l'elaborazione sicura dei pagamenti. Alcuni software da considerare sono:

Software per cataloghi online

Create e gestite i vostri estesi cataloghi di prodotti online con un software come Magento.

CMS pronto per l'e-commerce

Integrate strumenti CMS come WooCommerce con un sistema di gestione dei contenuti per una creazione coerente dei contenuti e degli elenchi dei prodotti.

Software per l'elaborazione dei pagamenti

Mettete in sicurezza l'elaborazione dei pagamenti online per gestire senza problemi le transazioni attraverso diverse modalità. Esempi di strumenti di questo tipo sono Stripe.

Gestione dell'inventario

Gestite l'inventario, gli ordini e i servizi di spedizione con piattaforme centralizzate come ClickUp e Shopify. Usa Campi personalizzati di ClickUp per monitorare i livelli di inventario e di Automazioni di attività con ClickUp per il rifornimento quando le quantità raggiungono un livello minimo.

4. Stack tecnologico commerciale

Equipaggiate il vostro team commerciale con i seguenti software nel vostro sales tech stack:

Customer Relationship Management [CRM]

Gestite le interazioni con i clienti, i contatti e le opportunità con uno strumento centralizzato come Salesforce

VoIP aziendale

Semplificate il sistema di comunicazione per effettuare chiamate, monitorare le interazioni e registrare i dettagli delle chiamate all'interno del CRM con strumenti come RingCentral e Skype.

Software di gestione dei dati

Raccogliere dati accurati e aggiornati sui potenziali clienti che aiutano a generare lead e a raggiungere traguardi mirati. Esempi di sistemi di gestione dei database sono Zoominfo e MongoDB.

Strumenti di abilitazione commerciale

Automazione dei flussi di lavoro commerciali, comprese le sequenze di email, i follower e altre attività quotidiane. Software come Outreach e ClickUp vi aiutano a Da fare.

Come scegliere gli strumenti per il vostro stack tecnologico?

Scegliere gli strumenti giusti per il vostro stack di soluzioni può influenzare enormemente il vostro sviluppo della produttività e la qualità, nonché l'esito positivo dell'azienda. È una scelta che richiede un piano accurato, la conoscenza degli obiettivi del prodotto e la comprensione degli oggetti dell'azienda.

Ecco alcuni fattori critici che determinano la scelta degli strumenti in uno stack software:

Requisiti del progetto: Gli strumenti scelti devono soddisfare le esigenze specifiche del progetto

Gli strumenti scelti devono soddisfare le esigenze specifiche del progetto Dimensioni del progetto: Scegliete gli strumenti per il vostro stack tecnologico in base alle dimensioni del progetto: meno strumenti per i progetti piccoli e applicazioni scalabili e integrate per quelli più grandi

Scegliete gli strumenti per il vostro stack tecnologico in base alle dimensioni del progetto: meno strumenti per i progetti piccoli e applicazioni scalabili e integrate per quelli più grandi Compatibilità: Assicuratevi che gli strumenti si integrino perfettamente nell'ecosistema tecnologico esistente

Assicuratevi che gli strumenti si integrino perfettamente nell'ecosistema tecnologico esistente **Costo: verificare che gli strumenti scelti rientrino nel budget a disposizione

Time to market: Per velocizzare la consegna del prodotto, optate per strumenti di facile utilizzo che richiedano meno codice

Per velocizzare la consegna del prodotto, optate per strumenti di facile utilizzo che richiedano meno codice Sicurezza: Privilegiate strumenti con funzionalità/funzione di sicurezza avanzate che proteggano i vostri dati preziosi dalle violazioni

Passaggi per scegliere gli strumenti per il vostro stack tecnologico

Tenendo a mente i fattori di cui sopra, analizziamo i passaggi per scegliere gli strumenti giusti per il vostro stack tecnologico:

Passaggio 1: verifica dello stack tecnologico esistente

L'analisi dello stack tecnologico fornisce informazioni sugli strumenti attualmente utilizzati.

Determinate le lacune e i punti dolenti di questi strumenti esistenti ed evidenziate il software che si allinea ai requisiti del vostro progetto.

Passo 2: Rivalutare i requisiti del progetto

Rivalutate gli obiettivi del progetto sulla base dell'audit

Passo 3: Ricerca di nuovi strumenti che soddisfino le vostre esigenze

Identificate nuovi strumenti che rispondano alle lacune e alle carenze degli strumenti esistenti. Cercate software con maggiori funzionalità/funzione, migliori prestazioni e sicurezza.

Passaggio 4: verificare la compatibilità e le prestazioni

Assicuratevi che i nuovi strumenti si integrino bene con il sistema esistente e che si integrino perfettamente con altri software e applicazioni.

Testate le prestazioni e la fattibilità degli strumenti scelti in scenari reali, utilizzando versioni di prova gratuite quando possibile.

Passo 5: analisi dei costi

Condurre un'analisi approfondita dei costi analisi costi-benefici -Considerate i costi di licenza, i costi di manutenzione e tutte le spese extra legate agli strumenti.

Passo 6: Misurare l'impatto aziendale

Valutare l'impatto dell'adozione strumenti adottati sulla propria azienda e scegliete gli strumenti che vi garantiscono il più alto ROI.

Raccogliere il feedback dei vostri gestori del team su eventuali cambiamenti positivi osservati dopo l'implementazione del nuovo stack tecnologico.

Se lo strumento non fornisce benefici a lungo termine, si può considerare di interromperne l'uso e di rivedere il processo di selezione.

Considerazioni aggiuntive

La costruzione di uno stack tecnologico è un processo continuo e gli strumenti possono essere aggiunti o rimossi nel corso del tempo

Rivedere e aggiornare regolarmente lo stack tecnologico in base all'evoluzione delle esigenze e delle tecnologie

Padroneggiare il vostro viaggio nello stack tecnologico

Quando le aziende crescono, i vecchi sistemi non riescono a tenere il passo con le esigenze di sicurezza e a gestire le nuove app web, causando crash, rischi per i dati e lavoro extra per i team IT, rallentando la produttività e aumentando le spese di manutenzione.

L'aggiornamento dello stack tecnologico aiuta, ma trovare la combinazione perfetta di linguaggi, framework e strumenti è difficile. Si tratta di destreggiarsi tra le nuove tendenze e le soluzioni stabili che si adattano alle mutevoli esigenze del progetto, alla scalabilità e all'importanza a lungo termine.

ClickUp vi aiuta a risolvere la maggior parte dei problemi di gestione dello stack tecnologico, offrendovi una vasta gamma di strumenti adatti alla vostra azienda.

ClickUp Project Manager offre funzionalità/funzione guidate dall'IA per una gestione rapida dei progetti piano di marketing e la generazione di idee, roadmap e strategie di prodotto, oltre a flussi di lavoro agili e automazioni per la programmazione di campagne sui social media e la creazione di attività per i test A/B.

Iniziate oggi stesso a fare tutto questo con ClickUp gratis !