10 Migliori software di gestione progetti per freelance 2024

Lavorare come freelance è una vera gioia nella maggior parte dei casi. Tuttavia, se non si dispone di un sistema per gestire tutti i client e i progetti dei freelance, si rischia di incorrere in molte frustrazioni e, probabilmente, di non rispettare le scadenze.

Ma questo lo sapete. È per questo che siete alla ricerca del miglior sistema di gestione dei clienti e dei progetti freelance project management software per freelance. Per vostra fortuna, stiamo esplorando 10 software per freelance software per il project management per i freelance oggi.

Questi strumenti possono aiutarvi a gestire più client, a programmare progetti e a monitorare lo stato di avanzamento. Prima di entrare nei dettagli, però, mettiamo in chiaro alcune cose:

Cosa cercare negli strumenti di project management per freelance?

Il costo è uno degli aspetti più importanti da considerare prima di scegliere uno strumento per la gestione dei progetti freelance per il project management strumento. Dopotutto, è probabile che siate un'impresa individuale e che vogliate mantenere bassi i costi generali.

Ma questo non sarà un problema, dato che potete accedere gratuitamente a molti software di project management.

Qualità 1: visualizzazioni multiple

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Volete un software di project management che vi permetta di programmare facilmente le vostre attività? progetto e Sequenza. Lo strumento scelto dovrebbe avere più visualizzazioni, come ad esempio La visualizzazione Kanban di ClickUp , Calendario, Elenco e Attività, solo per citarne alcune.

Qualità 2: Monitoraggio dello stato di avanzamento

Ottenete una panoramica di alto livello sullo stato di avanzamento delle iniziative allineate con il widget Portfolio di ClickUp

I freelance sanno che ai client piace vedere lo stato di avanzamento del progetto. Ecco perché è meglio utilizzare uno strumento che consenta di condividere facilmente lo stato di avanzamento del progetto.

Il vostro software di project management per freelance dovrebbe avere una funzionalità/funzione per mappare lo stato di avanzamento per tutti i vostri clienti. La possibilità di suddividerli in portfolio specifici vi aiuta a rimanere organizzati.

Qualità 3: personalizzabile e collaborativo

Creare dashboard personalizzati in ClickUp per avere una panoramica di alto livello di tutto il lavoro svolto

Siamo realisti: i freelance sono unici e gestiscono diversi tipi di progetti. È importante utilizzare un software di project management per freelance che possa essere personalizzato e adattato alle vostre esigenze specifiche.

Inoltre, lo strumento scelto deve supportare più di un membro quando si ha bisogno di aggiungere un altro membro o un altro client alla propria azienda al dashboard del progetto . Ma soprattutto, il miglior software di project management per freelance deve essere facile da impostare e da usare.

Ora che sapete cosa cercare, vediamo 10 strumenti da prendere in considerazione per il project management come freelance.

I 10 migliori software di project management per freelance

Convertire le idee in attività di ClickUp Whiteboard all'interno della funzionalità/funzione di ClickUp

C'è una buona ragione per cui abbiamo elencato ClickUp come il miglior project management per freelance. Per cominciare, ClickUp ha un piano gratuito con tutte le funzionalità/funzione essenziali di cui avete bisogno come freelance.

ClickUp promette tre cose: Piano, collaborazione e monitoraggio dei progetti . Questo pratico software di project management consente di accedere a diverse viste, tra cui Gantt, Elenco, Calendario, Bacheca e Box. È anche possibile creare una visualizzazione più personalizzata da una qualsiasi delle oltre 10 visualizzazioni di ClickUp.

Convertire i commenti in attività di ClickUp o assegnarli per trasformare istantaneamente i pensieri in elementi d'azione

Con ClickUp è possibile chattare con i client in tempo reale all'interno della dashboard del progetto. I client possono lasciare commenti o assegnare modifiche attraverso i commenti @. È possibile condividere allegati, immagini, documenti o file di codice, tutto all'interno di ClickUp.

Non dovrete perdervi nulla grazie alle notifiche in tempo reale e a una piattaforma centrale in cui tutto è facilmente accessibile e condivisibile.

Funzionalità di ClickUp

Priorità per organizzare le attività in urgenti, alte, normali o basse priorità

Autorizzazioni e diritti di accesso per controllare chi può accedere a ciò che deve fare

Assegnare commenti e lasciare annotazioni sui file immagine per lavorare in modo più collaborativo

Obiettivi di ClickUp per definire ciò che si desidera completare in un determinato periodo di tempo

ClickUp Mappe mentali per fare un brainstorming delle idee del progetto e ottenere il contributo del client

I vantaggi di ClickUp

Una tonnellata dimodelli di progetto gratis per iniziare rapidamente

CollaborativoClickUp Documenti per organizzare e condividere informazioni per tutti i vostri client

Potenti integrazioni con Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira, ecc.

Una funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo globale per misurare il tempo trascorso su un progetto

Una comoda funzione diapp mobile per gestire i progetti in mobilità

Contro ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione può essere travolgente

Le funzionalità/funzione di ricerca potrebbero essere più veloci (aggiornamenti in arrivo! 😉)

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre un piano gratuito ricco di funzionalità/funzione e piani premium a prezzi accessibili come segue:

Unlimitato : $7 per membro al mese

: $7 per membro al mese Business : $12 per membro al mese

: $12 per membro al mese Azienda: Prezzo disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.000+ recensioni)

: 4.7/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Monday.com

Il lunedì Vista Bacheca può personalizzare i dettagli di visualizzazione delle schede ed essere suddivisa in gruppi

Se siete alla ricerca di una soluzione di project management per i freelance, avrete sicuramente sentito parlare di Monday . Questo software di project management è robusto e rappresenta una scelta comune per i liberi professionisti con molti client o progetti complessi.

Monday si concentra sulla disponibilità di dati sul progetto, sulla collaborazione e sul monitoraggio completo del progetto.

Funzionalità di Monday.com

Visualizzazione di Kanban, Calendario, Elenchi e Grafici

Automazione del carico di lavoro sui piani premium

Bacheche e documenti privati

Dashboard e flussi di lavoro per progetti altamente personalizzabili

Notifiche di modifica dello stato delle attività

I professionisti di Moday.com

200+modelli per liberi professionisti* App per Android e iOS per pianificare e monitorare le attività dei progetti dei freelance in mobilità

È possibile creare un dashboard del progetto per ogni scheda di attività o combinare più schede

Attività cardine per tracciare lo stato del progetto

Integrazioni avanzate con altri strumenti popolari

I contro di Moday.com

Un piano gratuito molto limitato (solo 3 tavole Kanban e 2 membri del team sul piano gratuito)

I piani premium sono piuttosto costosi rispetto alla maggior parte degli strumenti che abbiamo recensito

Le autorizzazioni multilivello sono disponibili solo nel piano Enterprise

Può sembrare complesso all'inizio

Prezzi di Moday.com

Monday.com ha un piano gratuito e altri quattro piani a pagamento, come mostrato di seguito:

Basic : 8 dollari al mese per utente

: 8 dollari al mese per utente Standard : $10 al mese per utente

: $10 al mese per utente Pro : $16 al mese per utente

: $16 al mese per utente Piano Enterprise: Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Moday.com

G2 : 4.7/5 (6.000+ recensioni)

: 4.7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

3. Trello

Via Trello Se si menzionano le bacheche kanban a qualsiasi freelance, la loro mente salta immediatamente a Trello . Questo software di project management si basa principalmente sulle bacheche Kanban. Trello è un'ottima soluzione per i freelance che amano visualizzare i progetti sulle lavagne.

Funzionalità/funzione di Trello

Bacheche, elenchi e schede per suddividere e organizzare le attività del progetto

Automazioni per il maggiordomo per semplificare i flussi di lavoro

Modelli per la maggior parte delle funzioni di project management

Dashboard centrale per visualizzare un progetto, le date di scadenza, le attività e le attività cardine

Plugin per estendere la funzione

I professionisti di Trello

Le migliori visualizzazioni del tabellone Kanban

Funzione affidabile di drag-and-drop

Molte opzioni di personalizzazione

Utenti illimitati nel piano gratuito

Spazio di archiviazione illimitato

I contro di Trello

Solo 10 bacheche nel piano gratuito

Limiti di dimensione per gli allegati

Non è possibile assegnare attività ad altri collaboratori sul piano gratuito

Nessun monitoraggio nativo del tempo

Difficile iniziare a lavorare

Prezzi di Trello

Trello è disponibile con un piano Free Forever e tre piani a pagamento.

**Gratuito

Standard : 5 dollari al mese per utente

: 5 dollari al mese per utente Premium : $10 al mese per utente

: $10 al mese per utente Azienda: $17,50 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.000+ recensioni)

: 4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.000+ recensioni)

4. Asana

Esempio di Asana funzionalità/funzione del calendario del team di Asana Asana è un potente software di project management, anche se non è specificamente orientato ai freelance. Detto questo, Asana è eccellente se volete uno strumento senza troppi fronzoli per gestire progetti complessi.

Con Asana è possibile visualizzare i progetti in un tabellone, in una sequenza e in un elenco. Questa app per il project management può anche aiutarvi ad automatizzare le attività la gestione delle attività ad esempio, impostando automaticamente le date di scadenza. Confronto tra Asana e ClickUp !

Funzionalità/funzione di Asana

Moduli per richiedere e inviare richieste di progetti

Obiettivi per descrivere ciò che è necessario completare e quando

Attività e sottoattività per pianificare il lavoro del progetto

Attività cardine per visualizzare e condividere gli stati di avanzamento con i client

Sezioni per organizzare i progetti

Dashboard e grafici personalizzati per visualizzare tutti i progetti a volo d'uccello

Controlli delle autorizzazioni e della privacy per definire chi può accedere a cosa

I professionisti di Asana

Tante funzionalità/funzione nel piano Free

oltre 200 integrazioni con strumenti potenti come Slack, Google Calendar, Harvest, Dropbox, Google Drive, ecc

Professionale ma intuitivo e facile da usare

I contro di Asana

I piani a pagamento sono un po' costosi

Può essere eccessivo da usare

Prezzi di Asana

Asana ha un piano gratuito e due piani a pagamento, come mostrato di seguito.

Premium : 10,99 dollari al mese per utente

: 10,99 dollari al mese per utente Business: 24,99 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.000+ recensioni)

: 4.3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5 (11.000+ recensioni)

5. Notion

Via Notion Mentre Notion può essere visualizzata principalmente come un elemento di strumento per prendere note ma può anche fungere da app per la gestione delle attività dei freelance. Notion lavora al meglio per i freelance in campo creativo, ad esempio per gli scrittori freelance, grazie alle sue funzionalità di annotazione e documentazione.

È anche uno dei pochi software di project management gratis di questo elenco.

Funzionalità/funzione di Notion

Capacità di prendere note e documentazione

Viste Bacheca, Elenco e Calendario per visualizzare i progetti

Incorporamenti di contenuti ricchi quando si pianificano le attività nello strumento di project management

Filtri per accedere rapidamente ad attività e progetti

Collaborazione in tempo reale

Notifiche sulle modifiche di stato, sul completamento delle attività e sui commenti

I vantaggi di Notion

Tanti modelli della comunità per aiutarvi a iniziare

Interfaccia utente semplice

Sicurezza grazie alla conformità SOC2 e al single sign-on SAML

Livelli di ruolo e di autorizzazione granulari

Esportazione dell'area di lavoro, compresi progetti, attività e altri dettagli

I contro di Notion

Funzionalità/funzione di project management e attività limitate

Piani premium costosi

Prezzi di Notion

Notion dispone di un piano gratuito e di tre piani premium:

Plus : 8 dollari al mese per utente

: 8 dollari al mese per utente Business : 15 dollari al mese per utente

: 15 dollari al mese per utente Azienda: prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

6. Alveare

Via AlveareAlveare è l'app per il project management che fa per voi se cercate uno strumento per la gestione delle attività e delle riunioni in un unico strumento. Questo strumento di project management è ottimo anche per l'utilizzo dei modelli personalizzati e per le funzioni dettagliate di monitoraggio del tempo.

funzionalità/funzione di #### Hive

Viste multiple (Gantt, tabella, calendario, kanban, portfolio) per pianificare e visualizzare i progetti

Modelli per il project management

Monitoraggio del tempo

Note collaborative

Moduli condivisibili per raccogliere e inviare richieste di progetto

Calendario in app

I vantaggi di Hive

Potenti integrazioni con strumenti leader del settore

Chat nativa in tempo reale

Progetti illimitati

Note di riunione collaborative illimitate

Emoji personalizzate nell'app di project management

Hive contro

Alcuni segnalano la presenza dimobile project management è lenta

Gli utenti potrebbero trovarla un po' costosa per le loro esigenze

Prezzi di Hive

Hive è disponibile in tre piani: uno gratuito e due a pagamento.

Solo : $0

: $0 Team : 12 dollari al mese per utente

: 12 dollari al mese per utente Azienda: Prezzi disponibili solo su richiesta

valutazioni e recensioni di #### Hive

G2 : 4.6/5 (400+ recensioni)

: 4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

Bonus:_ **Software per il monitoraggio del tempo per i freelance

10.TickTick

Via TickTickTickTick è una lista di controllo, un task manager e un elenco di cose da fare. Questo strumento di gestione delle attività può essere semplice, ma può funzionare perfettamente per i freelance con pochi client regolari.

La semplicità dell'interfaccia dell'app si traduce in un rapido avvio dei progetti senza remore o ritardi. Il calendario di TickTick è uno dei punti di forza dell'app. In particolare, è possibile visualizzare il calendario in cinque modalità diverse, ad esempio giornaliera, settimanale e mensile, a seconda delle proprie esigenze.

È anche possibile condividere gli elementi controllati e gli elenchi di cose da fare con client e altri collaboratori con un semplice clic. In termini di strumenti di project management, TickTick lavora meglio come app per gli elenchi di cose da fare.

Funzionalità/funzione di TickTick

Tag per classificare i progetti da fare in base al client o all'argomento

Promemoria personalizzati per tutte le attività e i progetti

Sincronizzazione su oltre 10 piattaforme, tra cui

Input vocali (per i vostri impegni)

Trasformare le email dei client in attività in pochi clic

Organizzare le attività in cartelle, elenchi, controlli e elementi

Timer del Pomodoro amantenere la concentrazione su un progetto I professionisti di TickTick

La versione a pagamento è relativamente conveniente rispetto alla maggior parte degli strumenti presenti in questo elenco

Interfaccia coinvolgente e facile da usare

La possibilità di programmare attività ricorrenti può togliere un po' di carico dalle vostre mani

Filtri personalizzati elivelli di priorità personalizzati

Funzione di rumore bianco per aumentare l'attenzione anche quandolavoro da casa* Elenco e cronologia delle attività, riepilogo/riassunto e statistiche per determinare lo stato

Analizza le date in linguaggio naturale

TickTick cons

Fastidiosi popup nella versione gratuita

Opzioni di personalizzazione limitate per un software di project management

La semplicità di Tick Tick sacrifica la solidità necessaria per un software di project management, soprattutto quando si lavora con molti progetti o client

Prezzi di TickTick

TickTick offre un piano Free e uno Premium a partire da $27,99 all'anno.

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2 : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

ClickUp: L'unico strumento per il project management dei freelance di cui avrete mai bisogno

Come freelance, volete qualcosa di semplice ma robusto per gestire le attività e il carico di lavoro che derivano dall'essere un freelance. Volete anche aumentare la produttività e mantenere una un sano equilibrio tra lavoro e vita privata .

ClickUp può fare un passo avanti per diventare un partner affidabile per tutti i vostri lavori da freelance .

Condividete facilmente aggiornamenti, collegamenti e reazioni e consolidate le conversazioni importanti con la visualizzazione della chat in ClickUp

Per istanza, gli scrittori freelance apprezzeranno i documenti di Google Documenti e le integrazioni native di ClickUp con Google Drive, Gmail e Slack. Al contrario, gli sviluppatori freelance apprezzeranno la facilità con cui ClickUp si integra con Jira e altri strumenti per sviluppatori .

Con ClickUp è possibile accedere a tutte le funzionalità/funzione necessarie per gestire client, progetti e una miriade di altre attività di freelance. Provate gratis ClickUp oggi stesso .