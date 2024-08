Gestione di progetti freelance: Vantaggi, suggerimenti e sfide

Volete fare un salto di carriera o prepararvi per il vostro primo lavoro freelance di project management? Questo è un ottimo punto di partenza. 🏁

Con una solida strategia e la giusta project management anche voi potete diventare un project manager esperto, essere il capo di voi stessi e gestire ogni progetto che vi si presenta come un vero professionista.

**Che cos'è il project management freelance?

Iniziamo dalle basi.

Un project manager freelance è un professionista libero che offre servizi di project management. Con la loro forte competenze gestionali e capacità di problem solving, aiutano le aziende a supervisionare l'intero progetto dall'inizio alla fine, a coordinare diversi team e parti verso un obiettivo comune e a garantire che tutti requisiti del progetto vengono riuniti nei tempi previsti.

Ciò che li distingue dai project manager tradizionali è la loro modalità di impiego. Alcuni project manager freelance lavorano in proprio per diversi client su base contrattuale. Altri freelance, invece, possono collaborare con una terza parte, come un'agenzia o una piattaforma, per mediare il loro lavoro con i client.

Benefici del project management freelance

Prima di passare alle sfide che ci attendono, parliamo dei vantaggi per voi. Innanzitutto, perché dovreste prendere in considerazione l'idea di diventare un project manager freelance?

Come per tutti i percorsi di carriera, si tratta di trovare l'accordo di lavoro che "funziona" per voi. Project management può essere stressante.

Richiede capacità di gestione delle crisi e molta pazienza. Ma se amate la libertà, l'impostazione dei vostri orari e amate affrontare diversi aspetti del flusso di lavoro allo stesso tempo, ne varrà la pena.

1. Flessibilità e autonomia

Negli ultimi anni, milioni di persone hanno abbandonato i loro lavori tradizionali per cercare alternative che permettessero loro di lavorare e vivere alle loro condizioni. Il freelance e le relazioni di lavoro alternative sono in aumento.

I lavori da project manager freelance offrono la libertà di decidere quando, dove e come lavorare. Avere autonomia nella vostra carriera non solo arricchisce la vostra vita lavorativa, ma anche la vostra qualità di vita complessiva.

via Ruul

2. Indipendenza finanziaria

Lavorare come project manager freelance significa decidere le proprie valutazioni e il modello di prezzo. In genere, le valutazioni variano a seconda del livello professionale.

Che siate alle prime armi o un project manager senior, questa carriera vi permette di scegliere l'accordo migliore e di aumentare le vostre tariffe in base alle vostre circostanze di vita.

il dashboard dei talenti di Ruul, dove è possibile ottimizzare il ciclo finanziario

3. Opportunità di ampliare il vostro network

Il project management freelance vi permette di entrare in connessione con un numero maggiore di professionisti. Sicuramente avrete le vostre aree di competenza e la vostra "nicchia" Ma come project manager freelance, potete sempre immergervi in nuovi settori ed espandere la vostra attività in qualsiasi direzione.

Poiché avrete modo di lavorare a stretto contatto con persone in posizioni diverse, questo vi permetterà anche di ampliare i vostri orizzonti sul mercato del lavoro. Chissà, forse il prossimo grande cambiamento di carriera è a una connessione significativa di distanza.

4. Più varietà di lavoro

Quando si è un project manager incorporato che lavora per una determinata azienda, il ambito del vostro lavoro è limitato alla loro linea di prodotti/servizi. Nel project management dei freelance, si possono raccogliere diverse progetti in diversi settori .

Questo vi permette di esplorare i vostri talenti e interessi senza restrizioni. Man mano che affinerete le vostre capacità e acquisirete esperienza in progetti diversi, si presenteranno altre opportunità.

C'è un'esperienza molto comune tra i project manager che lavorano da soli: Provengono da un percorso formativo specifico. Ma finiscono per dilettarsi in molte nicchie diverse che non avrebbero mai immaginato ai tempi dell'università.

Sfide del project management freelance

Abbiamo parlato dei vantaggi che i project manager freelance hanno, e a questo punto potreste essere già convinti. Ora analizziamo le potenziali sfide che si presentano lungo il percorso.

1. Allineamento e coordinamento del team

Come project manager freelance, siete spesso responsabili del coordinamento di diversi team. Questo può significare far lavorare più fusi orari e più programmi per uno scopo comune. Con così tante parti in movimento, l'allineamento dei team può rappresentare una sfida.

Le impostazioni del fuso orario in ClickUp consentono di conoscere facilmente le posizioni degli utenti per facilitare la collaborazione

Il segreto di un "tutto" sano è costituito da parti sane con relazioni sane. Ogni membro del team deve conoscere il proprio ruolo e le proprie responsabilità, in modo che nessun dettaglio passi inosservato lungo il percorso. Naturalmente, è necessario anche un mezzo solido per la collaborazione interattiva collaborazione a distanza da fare per terminare il lavoro.

2. Rispettare le scadenze

Per quanto possa sembrare paradossale, le scadenze sono l'ancora di salvezza di un progetto. Ogni attività minuta e ogni grande attività cardine deve avere una scadenza. Da fare, il project manager dovrà monitorare le scadenze e assicurarsi che la persona responsabile possa rispettarle.

La memoria umana può contenere solo una certa quantità di informazioni. Quando si lavora nel project management di un freelance e si lavora con più client, può essere difficile tenere il passo con le date esatte di ogni consegna. Utilizzando il giusto strumenti e tecniche giuste per ordinare le diverse attività e le relative date di scadenza rende più facile la gestione delle scadenze.

3. Definizione degli obiettivi e dei risultati

Ecco l'obiettivo finale del project management freelance: Raggiungere i risultati aziendali stabiliti dai client. Per raggiungere questo obiettivo, però, è necessario suddividere gli elementi attuabili in piccole parti significative.

I deliverable ben definiti assicurano che tutti i soggetti coinvolti siano sulla stessa pagina. Inoltre, aiutano a misurare l'esito positivo complessivo e l'andamento del lavoro. Considerateli come punti di controllo per un lungo viaggio. A questo proposito, utilizzate una strumento di project management con una funzionalità di impostazione e monitoraggio degli obiettivi .

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato in ClickUp

4. Organizzazione di un flusso di lavoro senza interruzioni

Il ciclo di lavoro necessario per un progetto, purtroppo, non fluisce da solo. È qui che entra in gioco il project manager. Dopo aver stabilito i passaggi necessari, cioè i risultati e gli obiettivi, è il momento di capire come verranno affrontati gli obiettivi. La linea d'azione, per così dire.

Ogni progetto ha esigenze e sfide uniche. Tuttavia, quando si padroneggia l'organizzazione del flusso di lavoro è possibile adattare e riproporre il proprio approccio per ogni scenario. Per project management per i liberi professionisti è necessario rispondere ad alcune domande di base, come le seguenti:

Quali strumenti utilizzerete?

Come distribuirete le attività e informerete gli assegnatari?

Chi terrà traccia degli stati individuali e come?

Cosa funziona per il team e la situazione specifica e cosa può essere migliorato?

Quando si presenta un problema, come si svilupperà il processo di feedback e miglioramento?

5. Evitare la dispersione dell'ambito

Ecco l'ultimo incubo dei project manager, l'inquietante nozione che infesta i loro piani accuratamente costruiti: insinuazione dell'ambito .

Lo scope creep si verifica quando il del progetto viene ampliato o modificato durante il percorso. Questo comporta un carico di lavoro aggiuntivo per tutti i soggetti coinvolti e richiede un trasferimento di risorse e una nuova pianificazione. È inquietante, vero?

Soprattutto nel project management freelance, come talento solitario che lavora con diversi client, la responsabilità di evitare lo scope creep ricade sul project manager. È necessario costruire con cura le dichiarazioni di portata e comunicare chiaramente con gli stakeholder e i client durante tutto il progetto, assicurandosi che tutto sia ben definito e strutturato.

Ovviamente, non tutti devono essere direttamente coinvolti nel progetto. Tuttavia, è comunque necessario mantenere la trasparenza e tenerli informati e interessati. Bilanciare e dare priorità alle richieste e ai feedback degli stakeholder è fondamentale per un project management freelance di successo.

7. Strumenti e documenti sparsi

Si dice che ci vuole un villaggio per crescere un bambino. Per "crescere" un progetto, ci vuole un villaggio di documenti, cartelle, dati, strumenti e piattaforme. Con così tante piattaforme digitali concorrenti, può essere vertiginoso navigare tra schede e software.

Da fare: dove hai messo l'elenco dei client? Che ne è di quel calendario dei contenuti ? E il calendario delle riunioni e i collegamenti a Google Meet? Il vostro povero computer sta facendo di nuovo quel forte rumore di ventola, vero?

Scegliendo una piattaforma per il project management con numerose integrazioni è possibile semplificare l'intero flusso di lavoro in un unico luogo e ridurre il tempo speso per andare avanti e indietro da una scheda all'altra.

Bonus:_ **Software per il monitoraggio del tempo per i freelance per coordinare i team

Un modo per garantire l'allineamento tra i team è quello di definire i ruoli e le responsabilità di ciascun membro Grafico RACI (o matrice RACI) a questo scopo.

RACI è l'acronimo di Responsible, Accountable, Consulente e Informatore: diversi livelli di account tra i membri del team.

Ruoli RACI nella visualizzazione della lavagna online di ClickUp via Alladdine Djaidani Usare ClickUp Funzionalità/funzione della lavagna online per creare il proprio grafico RACI o utilizzare un modello RACI preconfezionato per delineare visivamente le diverse attività del progetto, indicare l'estensione delle responsabilità tra i vari team e iniziare a lavorare più rapidamente.

Date un'occhiata a questi modelli_

**Modelli freelancer_

2. Monitoraggio delle scadenze attraverso i calendari

Più scadenze e più progetti? Nessun problema. Utilizzando Free strumenti di project management gratuiti come ClickUp possono aiutarvi a selezionare facilmente più aspetti di un progetto o più aspetti di più progetti!

È possibile assegnare a ciascuna attività una scadenza e usare La visualizzazione del Calendario di ClickUp per visualizzare e gestire le scadenze. Utilizzando i filtri e le modalità di visualizzazione, navigare tra le scadenze sarà facile come un gioco da ragazzi. È anche possibile programmare e avviare riunioni grazie alle integrazioni con Google Calendar e Zoom. Un vero e proprio sportello unico!

Organizzate i progetti, pianificate le sequenze temporali e visualizzate il lavoro del vostro team su un calendario flessibile che consente a tutti di avere la stessa pagina.

3. Gestire le attività con un grafico Gantt o una Bacheca Kanban

Il piano e la gestione delle attività sono le colonne portanti del project management dei freelance. I project manager devono scegliere il metodo giusto per la gestione dei progetti gestione delle attività per garantire che tutto si svolga senza intoppi e che il progetto abbia un esito positivo.

Attualmente, i metodi più diffusi per l'organizzazione delle attività come project manager sono Grafici di Gantt e Bacheche Kanban . Ogni strumento presenta vantaggi e utilizzi unici, ma la decisione finale dipende dalle vostre esigenze.

Utilizzare la vista Gantt in ClickUp per pianificare le attività , seguire lo stato di avanzamento del progetto, gestire le scadenze e gestire i colli di bottiglia.

I grafici di Gantt visualizzano una vista Gantt di tutte le attività e i compiti e, idealmente, mostrano dettagli quali dipendenze e attività cardine . La visualizzazione a barre orizzontali aiuta a visualizzare lo stato di avanzamento e fornisce una buona panoramica del progetto sequenza del progetto .

Le bacheche Kanban, invece, consentono di raggruppare le attività in colonne in base al loro stato. Le opzioni predefinite sono "Da fare", "In corso" e "Terminato", ma è possibile modificarle e adattarle in base alle proprie esigenze. Le bacheche Kanban sono particolarmente utili per l'approccio Scrum, in quanto consentono di esaminare facilmente ciò che è stato fatto e ciò che deve essere terminato.

4. Suddivisione degli oggetti in attività cardine del progetto

Nel project management dei freelance, è vostra responsabilità tenere traccia dei titoli e dello stato attuale. Un ottimo modo per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto è quello di utilizzare attività cardine del progetto . Soprattutto se si viene pagati per ogni attività cardine, questo è essenziale per sostenere l'azienda.

Le attività cardine del progetto possono essere impostate in base alle fasi del ciclo del prodotto. Ad esempio, la fase di ideazione e brainstorming sarebbe la milestone uno, il lavoro su un prototipo sarebbe la milestone due, il test del prototipo e la raccolta di feedback sarebbero la milestone tre e il lancio e la fase di promozione sarebbero la milestone quattro.

Mostrare le relazioni tra attività e attività cardine nella vista Gantt in ClickUp

In alternativa, è possibile impostare OKR e risultati aziendali come attività cardine. Ad esempio, il raggiungimento di un certo traguardo o la generazione di un determinato fatturato.

5. Impostare un piano di comunicazione per le parti interessate

Che siano direttamente coinvolti nel progetto o indirettamente interessati dai risultati, coinvolgere le parti interessate è una responsabilità essenziale per il project management. Per mantenere la trasparenza e il coinvolgimento degli stakeholder, è necessario impostare un piano di comunicazione.

Per ogni stakeholder, dovrete elaborare un piano di comunicazione diverso approccio comunicativo . Usando una funzionalità/funzione come I diritti di accesso personalizzati di ClickUp permettono di gestire chi vede quali documenti e di mantenere in sicurezza le informazioni sensibili.

Le opzioni di collaborazione remota di ClickUp consentono inoltre di guidare gli stakeholder interni attraverso gli stati dei progetti e di consentire loro di commentare direttamente sui materiali pertinenti. Un'altra funzionalità/funzione utile è quella delle integrazioni, di cui parleremo tra poco.

6. Scegliere uno strumento di project management con integrazioni native

Uno strumento di project management all-in-one dovrebbe eliminare il più possibile il passaggio da un'app all'altra e da una scheda all'altra. Le integrazioni native di ClickUp permettono di integrare senza problemi app e strumenti diversi in un unico luogo. Ma anche di usufruire di azioni diverse. Grazie ad automazioni e funzionalità/funzioni significative, la navigazione nel ciclo del progetto diventa molto più semplice.

Padroneggiare il project management dei freelance con gli strumenti giusti

Lavorare come project manager freelance può essere impegnativo, poiché si devono gestire diversi progetti contemporaneamente. Ma con gli strumenti giusti, come ClickUp , un software gratuito per il project management, vi fornirà tutto il necessario per diventare un project manager esperto.

ClickUp offre centinaia di funzionalità/funzioni personalizzabili per aiutarvi a gestire progetti di qualsiasi tipo e a creare sistemi funzionali che vi permetteranno di delegare il lavoro, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e promuovere la collaborazione e la gestione del team per garantire un esito positivo.

Accoppiato con Ruul come partner per la compliance e la finanza, stabilire e far crescere con successo la vostra attività aziendale da freelance diventa facile con pochi clic.

**Scrittore ospite

bilge Özensoy è un ex aspirante accademico e freelance che ora si occupa di contenuti, esplorando le potenzialità dei nuovi media sotto Ruul.