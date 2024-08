i 10 migliori strumenti per sviluppatori Mac per gli ingegneri nel 2024

In qualità di sviluppatori di software, avere gli strumenti giusti per il vostro flussi di lavoro per lo sviluppo è essenziale per massimizzare la produttività. Che si tratti di snippet di codice in un particolare linguaggio di programmazione, di progettare interfacce utente o di realizzare app per un sistema operativo specifico, lo strumento che si utilizza deve essere robusto e affidabile quanto le proprie capacità di codifica, o molto meglio. 💪🏻

Per fortuna, non è necessario setacciare Internet alla ricerca di questi strumenti. In questo articolo, abbiamo ristretto il campo dei 10 strumenti per sviluppatori indispensabili su Mac per il 2024, in modo che possiate scegliere lo strumento giusto per il lavoro da svolgere e aumentare la vostra produttività complessiva .

Immergiamoci in questa storia.

Cosa cercare in uno strumento per sviluppatori Mac?

Prima di dare un'occhiata agli strumenti di sviluppo per Mac, ecco alcuni fattori chiave per valutare se uno strumento è adatto alle vostre esigenze:

Interfaccia utente (UI): Uno strumento con un'interfaccia troppo trafficata può essere un grosso ostacolo per la vostra produttività. D'altra parte, gli strumenti con un'interfaccia utente pulita e intuitiva sono più facili da imparare e aiutano a velocizzare il flusso di lavoro

Uno strumento con un'interfaccia troppo trafficata può essere un grosso ostacolo per la vostra produttività. D'altra parte, gli strumenti con un'interfaccia utente pulita e intuitiva sono più facili da imparare e aiutano a velocizzare il flusso di lavoro Performance e velocità: Verificate se lo strumento funziona in modo fluido senza causare lag o crash e se le sue prestazioni sono compromesse quando si lavora con file di grandi dimensioni o si eseguono più app alla volta

Verificate se lo strumento funziona in modo fluido senza causare lag o crash e se le sue prestazioni sono compromesse quando si lavora con file di grandi dimensioni o si eseguono più app alla volta Integrazioni: Gli strumenti devono consentire una facile connessione con altri software o app utilizzati nei processi di sviluppo.

Gli strumenti devono consentire una facile connessione con altri software o app utilizzati nei processi di sviluppo. Prezzo: Anche se gli strumenti gratuiti possono essere ottimi, è essenziale soppesare le funzionalità/funzione dello strumento rispetto al suo costo. A volte, investire in uno strumento a pagamento può essere più vantaggioso in termini di funzionalità/funzione e supporto a lungo termine

Monitoraggio e controllo delle attività, delle risorse e dello stato di avanzamento del progetto nella visualizzazione ClickUp Dashboard

ClickUp ottimizza lo sviluppo del software e potenzia trasparenza del progetto colmando il divario tra la codifica e il project management: assegnare le attività, impostare i livelli di priorità e monitorare lo stato di avanzamento.

Che siate fan degli sprint a tempo di Scrum o dell'approccio flessibile di Kanban, le schede delle attività di ClickUp possono essere personalizzate per adattarsi al vostro stile.

E per gli sviluppatori lavorare con un team software , funzionalità/funzioni come le @menzioni, i commenti e la visualizzazione della chat rendono facile tenere tutti informati. Lavagne online di ClickUp e Documenti ClickUp abilita anche la collaborazione in tempo reale su idee, piani e documentazione.

Inoltre, le funzionalità/funzione native di automazione consentono di impostare trigger per l'assegnazione automatica delle attività, la modifica degli stati o l'invio di promemoria, liberando tempo per attività più importanti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Navigare con facilità nell'interfaccia moderna e intuitiva di ClickUp

Accesso a ClickUp tramite il web, i dispositivi desktop e mobili

Creare campi personalizzati (ad esempio, assegnatario, priorità, data di scadenza, in corso, ecc.), viste (ad esempio, Elenco, Kanban, Gantt, Calendario, ecc.) e dashboard per catturare i dettagli delle attività e visualizzare lo stato

Rimanere al passo con le scadenze grazie alle notifiche

Impostazione di stime di durata per le attività e monitoraggio del tempo effettivo trascorso a lavorarci

Connessione con oltre 100 strumenti, tra cui GitHub, Gitlab, Bitbucket e Figma

Ottenere l'accesso amodelli di sviluppo software comeModello di sviluppo software di ClickUp* UtilizzareClickUp AI per aiutarci con il craftingdocumentazione del processopreparare gli aggiornamenti del progetto e trasformarele note delle riunioni in riepiloghi/riassunti e in elementi d'azione

Imparate a conoscere le funzionalità/funzione di ClickUp utilizzando le sue risorse e i suoi tutorial in estensione

Limiti di ClickUp:

ClickUp AI non è presente sul piano gratuito

A volte diventa lento (ma non con ClickUp 3.0)

L'estensione delle opzioni di personalizzazione può confondere i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Appium

via Appium Appium è un framework di automazione dei test open-source per verificare se le app web, native e ibride funzionano come previsto sui dispositivi Android e iOS.

Recentemente si è esteso al supporto di app desktop su macOS e Microsoft Windows, di browser come Chrome, Firefox e Safari e di app televisive per piattaforme come tvOS, Android TV, Samsung e Roku.

A differenza di altri strumenti di test, non è necessario ricompilare l'app o utilizzare un SDK per eseguire i test. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di Appium:

Testare le app senza il loro codice sorgente

Scrivere casi di test in diversi linguaggi tra cui Python, Java, JavaScript, PHP, C# e Ruby

Esecuzione di test su dispositivi mobili fisici, emulatori e simulatori

Accelerazione del processo di test grazie all'esecuzione simultanea di più test su più dispositivi

Accesso a una documentazione completa e a un solido supporto della comunità

Limiti di Appium:

Configurazione complessa

Curva di apprendimento ripida

Diventa lento e a volte si blocca

Prezzi di Appium:

Gratis

Valutazioni e recensioni di Appium:

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (15+ recensioni)

3. Albero delle fonti

via Albero delle fonti SourceTree è un client Git (progettato da Atlassian) che fornisce un'interfaccia utente grafica (GUI) per la gestione dei repository di codice. Invece di lottare con le righe di comando, è possibile interagire agevolmente con la propria base di codice, gestendo attività come la clonazione dei progetti, il comando delle modifiche e la gestione dei rami.

Questo design intuitivo aiuta i principianti, semplificando la loro introduzione a Git. Inoltre, aumenta la produttività degli utenti Git più esperti, aiutandoli a rivedere rapidamente i codici, a conservare le modifiche al codice, a scegliere tra i rami e a gestire le modifiche risparmiare tempo su attività ripetitive.

Le migliori funzionalità/funzione di SourceTree:

Ha un'interfaccia utente pulita e intuitiva, facile da navigare 🤩

È possibile eseguire comandi Git complessi con pochi clic

Supporta le più diffuse piattaforme di hosting Git e Mercurial come Bitbucket, GitHub e Gitlab

Ottenere una rappresentazione visiva della cronologia dei commit e della struttura dei rami di un progetto

Organizza la cronologia dei commit combinandoli, cancellandoli o riordinandoli

Cercare tra i log Git locali con una funzione di ricerca robusta

Limiti di SourceTree:

Utilizza molta memoria, con un impatto sulle prestazioni, soprattutto sulle macchine più vecchie

Diventa lento quando si lavora con repository di grandi dimensioni

Manca di solide integrazioni con produttività non-Atlassian

Prezzi di SourceTree:

Gratis

Valutazioni e recensioni su SourceTree:

G2: 4.3/5 (360+ recensioni)

4.3/5 (360+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (15+ recensioni)

4. FlexiHub

via FlexiHub FlexiHub è un'app che consente di connettere e gestire dispositivi USB e COM port in remoto attraverso una rete. È possibile accedere direttamente al dispositivo USB di un client dal proprio computer, evitando di doverlo inviare fisicamente, risparmiando tempo e costi di spedizione. 💸

È ideale per i team del supporto tecnico che devono accedere ai dati da un dispositivo remoto, nonché diagnosticare e risolvere problemi hardware.

Le migliori funzionalità/funzione di FlexiHub:

Accedere al proprio account FlexiHub da qualsiasi posizione e gestire dispositivi remoti (non è necessario installare alcun driver)

Condivisione dell'accesso ai dispositivi con altre persone tramite token di accesso unici

Identifica automaticamente il tipo di dispositivo (ad es. tastiera, scanner, stampante, fotocamera, ecc.), in modo da trovare facilmente il dispositivo desiderato

Utilizza la crittografia SSL a 2048 bit per proteggere i dati durante la trasmissione

Comunica con i membri del team connessi al vostro account FlexiHub utilizzando la funzionalità/funzione nativa

Limiti di FlexiHub:

Il team del supporto clienti potrebbe impiegare alcuni giorni per rispondere

Alcuni dispositivi non vengono riconosciuti correttamente

Nessun piano Free

Prezzi di FlexiHub:

Personale: $14/mese

$14/mese Business: Pagamenti a consumo

Pagamenti a consumo Teams: $12/mese per membro

$12/mese per membro Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su FlexiHub:

G2: 5/5 (2 recensioni)

5/5 (2 recensioni) Capterra: 3.4/5 (5 recensioni)

5. Bitbucket

via Bitbucket Bitbucket è un servizio basato sul web (di Atlassian) per l'hosting di codice sorgente che utilizza i sistemi di controllo di versione Mercurial o Git. Fornisce ai team una posizione centrale per collaborare sul codice, monitorare le modifiche e gestire il processo di sviluppo.

Questo aiuta i team a mantenere un flusso di lavoro organizzato ed efficiente, anche quando il progetto cresce in complessità e scala. È ideale soprattutto per i team che già utilizzano altri prodotti Atlassian.

Le migliori funzionalità/funzione di Bitbucket:

Ha un generoso piano gratuito per team con un massimo di 5 utenti, con repository privati e pubblici illimitati

Si integra perfettamente con altri prodotti Atlassian come Confluence, Jira e Trello

È possibile impostare controlli di accesso sui repository privati, specificando quali utenti possono eseguire determinate azioni su rami specifici

Supporta le richieste di pull, che consentono ai membri del team di proporre modifiche e rivedere il codice degli altri in modo strutturato e organizzato

Limiti di Bitbucket:

Scarso supporto della comunità

Limiti di utenti sul piano Free

Pochi progetti open-source sono ospitati su Bitbucket

Prezzi di Bitbucket:

Piano Free: **3$/mese per utente

Standard: $3/mese per utente

$3/mese per utente Premium: $6/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Bitbucket:

G2: 4,4/5 (860+ recensioni)

4,4/5 (860+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.200+ recensioni)

6. Postino

via Postino Postman è uno strumento per le API utilizzato dai team di sviluppatori per costruire e testare le API. Crea e gestisce le richieste nella sua interfaccia utente, le organizza in raccolte e visualizza le risposte in modo strutturato.

Inoltre, Postman include funzionalità/funzione per la documentazione delle API, la condivisione delle raccolte con i membri del team e il monitoraggio della salute delle API nel tempo. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Postman:

Crea ed esegue query REST, SOAP e GraphQL

Supporta diversi metodi di autenticazione come No auth, Basic Auth, OAuth e Bearer Token

Creazione di più aree di lavoro del team per collaborare su collezioni, ambienti e flussi API

Permette di suggerire modifiche aggiungendo commenti e taggando i membri del team con @menzioni

Scegliere di monitorare le aree di lavoro del team per ricevere una notifica ogni volta che un membro del team apporta modifiche

Si integra con strumenti popolari come Dropbox, Slack, Azure DevOps, Github, Gitlab e Bitbucket

Limiti di Postman:

Il piano Free consente un massimo di 3 membri del team

L'estensione delle funzionalità/funzione può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Diventa lento quando si lavora con file di grandi dimensioni o richieste complesse

Prezzi di Postman:

Piano Free: **19$/mese per utente

Basic: $19/mese per utente

$19/mese per utente Professionale: $39/mese per utente

$39/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Postman:

G2: 4,6/5 (1.095+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (450+ recensioni)

7. Testo sublime

via Testo sublime Sublime Text è un editor di testo leggero per scrivere e modificare codice, markup e prosa. Apre i file in modo rapido e fluido, anche quando si lavora con file di grandi dimensioni o si eseguono app che richiedono molte risorse in background: un vantaggio importante per gli sviluppatori che lavorano a progetti di grandi dimensioni.

Inoltre, Sublime Testo supporta molti plugin ed estensioni attraverso il suo gestore di pacchetti. Questo permette di espandere le funzioni e il supporto per linguaggi di programmazione non nativi.

Le migliori funzionalità/funzione di Sublime Text:

Personalizzazione dell'aspetto con diverse opzioni per i temi

Supporta diversi linguaggi in modo nativo, tra cui Python, HTML, CSS, PHP, Java e C++

Leggere facilmente il codice e individuare gli errori con la funzionalità di evidenziazione della sintassi

Utilizza la modalità senza distrazioni per nascondere tutte le barre degli strumenti e concentrarsi sulle sessioni di codice

Trova e sostituisci termini specifici in più file aperti contemporaneamente 🔎

Limiti di Sublime Testo:

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione

Manca di uno strumento di debug nativo

Non ha un compilatore incorporato

Prezzi di Sublime Testo:

Licenza personale: $99 una tantum (pagare l'aggiornamento ogni 3 anni per ottenere le ultime funzionalità/funzione)

$99 una tantum (pagare l'aggiornamento ogni 3 anni per ottenere le ultime funzionalità/funzione) Licenza per team: A partire da $50/anno per postazione

Valutazioni e recensioni di Sublime Text:

G2: 4,5/5 (1.600+ recensioni)

4,5/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1, 200+ recensioni)

Controlla questi_

**applicazioni senza codice_

!

8. App di trasporto

via Trasportatore Transporter è un'applicazione per MacOS (di Apple) progettata per gli sviluppatori per pubblicare app sull'App Store di Apple. Oltre alle app, è possibile utilizzarla anche per inviare musica, film o libri ad Apple Music, iTunes Store o Apple Books. L'interfaccia è user-friendly: basta trascinare i contenuti in Transporter per iniziare.

Una volta caricato il contenuto, Transporter gestisce il processo di convalida, controllando gli errori che potrebbero impedire l'invio. Fornisce un feedback dettagliato e messaggi di errore, rendendo più facile la risoluzione di eventuali problemi. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione dell'app Transporter:

Facile da installare e da usare, anche per i neofiti

Carica più file contemporaneamente

Riprende i caricamenti dopo l'interruzione della connessione di rete

Accesso alla cronologia dei caricamenti precedenti, compresi data e ora

Controlla automaticamente la presenza di aggiornamenti e li installa quando necessario

limiti dell'app #### Transporter:

Il feedback sui problemi può talvolta essere vago o poco chiaro

La barra dello stato di caricamento salta avanti e indietro sulle reti lente

Prezzi dei testi dell'app Transporter:

Gratis

Valutazioni e recensioni dell'app Transporter:

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

Nessuna recensione Mac App Store: 4,8/5 (4.300+ recensioni)

9. NetBeans

via NetBeans NetBeans è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) open-source utilizzato principalmente per lo sviluppo di Java. Nel corso degli anni, si è gradualmente ampliato per supportare altri linguaggi di programmazione come PHP, Javascript e C/C++.

Dispone inoltre di una serie di strumenti potenti, tra cui un sorgente editor di codice con evidenziazione e completamento automatico della sintassi, un robusto debugger, un profiler e l'integrazione del controllo di versione.

Le migliori funzionalità/funzione di NetBeans:

Permette di creare applicazioni web, aziendali, desktop e mobili

Supporta sistemi di controllo delle versioni come Git, Mercurial e Subversion

Utilizza il costruttore di GUI Swing per progettare interfacce grafiche per gli utenti trascinando e rilasciando i componenti

Estensione delle funzioni con l'aggiunta di plugin dalla sua vasta libreria messa a disposizione dai membri della comunità

Utilizzare il debugger nativo per impostare punti di interruzione, passare attraverso il codice e ispezionare le variabili

Limiti di NetBeans:

Consuma molta memoria per lavorare in modo ottimale

Rallenta quando si lavora su progetti di grandi dimensioni

Prezzi del testo di NetBeans:

Gratis

Valutazioni e recensioni di NetBeans:

G2: 4.1/5 (669+ recensioni)

4.1/5 (669+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (206+ recensioni)

Controlla questi_

**Strumenti di codifica dell'AI_

!

10. Xcode

via Xcode Xcode è l'IDE di Apple per sviluppare app per macOS, iOS, watchOS e tvOS. È dotato di un editor di codice con evidenziazione della sintassi e completamento automatico del codice. Include anche strumenti di debug per aiutare a trovare e correggere gli errori nel codice.

Con Xcode è facile gestire i file del progetto e le dipendenze, tenere traccia delle modifiche utilizzando sistemi di controllo delle versioni come Git e utilizzare strumenti di simulazione per visualizzare in anteprima l'aspetto e il funzionamento dell'app su diversi dispositivi Apple.

Le migliori funzionalità/funzione di Xcode:

Organizzare e gestire le immagini, le icone, la tavolozza dei colori e altre risorse della vostra app utilizzando la cartella del catalogo delle risorse

Creare interfacce grafiche per gli utenti utilizzando il costruttore nativo di interfacce drag-and-drop

Visualizzare una visualizzazione live dell'interfaccia dell'app mentre la si costruisce

Testate il vostro codice su diversi dispositivi utilizzando i simulatori integrati per iPhone, iPad, Apple Watch e Apple TV

Usate la funzionalità/funzione Strumenti per analizzare il comportamento e le prestazioni della vostra app

Limiti di Xcode:

L'app Xcode occupa molto spazio di archiviazione

Gli aggiornamenti sono soggetti a bug e crash

Tende a essere lento quando si lavora su progetti di grandi dimensioni

Prezzi di Xcode:

Gratis

Valutazioni e recensioni di Xcode:

G2: 4.2/5 (940+ recensioni)

4.2/5 (940+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

Semplificare i flussi di lavoro di sviluppo con gli strumenti per sviluppatori Mac

Questi 10 strumenti di sviluppo Apple sono stati progettati per casi d'uso specifici, in modo da poter selezionare lo strumento o la combinazione di strumenti più adatti per qualsiasi progetto.

Se volete semplificare i flussi di lavoro dello sviluppo, potete provare ClickUp, che funge da hub centrale per la gestione dei progetti di codifica degli sviluppatori dall'inizio alla fine.

Con funzionalità/funzione di pianificazione dei progetti, monitoraggio dello stato di avanzamento, integrazioni, collaborazione e notifiche, è facilissimo mantenere i progetti degli sviluppatori organizzati e in orario. 🗓️ Iscrivetevi al piano gratuito di ClickUp e sperimentate in prima persona come può rimodellare i vostri flussi di lavoro.