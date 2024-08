10 Migliori alternative a TickTick per la gestione delle attività nel 2024

Spuntare le attività su un elenco di cose da fare è uno dei piaceri più semplici e soddisfacenti della vita! 😌

Gli elenchi di cose da fare si sono evoluti parecchio negli ultimi anni: al posto di una penna e di un pezzo di carta, ora ci sono piattaforme digitali di alto livello come TickTick per rispettare i tempi e portare a termine il lavoro! ✔️✔️

TickTick offre un'incredibile versatilità come strumento per la gestione delle attività personali e aziendali. È possibile affidarsi a TickTick per suddividere progetti intimidatori in pezzi di lavoro gestibili, impostare promemoria, promuovere la collaborazione del team attraverso elenchi e calendari condivisi e molto altro ancora.

Ma cosa succede se TickTick non soddisfa tutte le vostre esigenze? Per fortuna non siete a corto di opzioni!

Abbiamo esplorato le top alternative a TickTick e abbiamo fatto un riepilogo ordinato delle loro funzionalità/funzioni, dei loro pro e dei loro contro. Scopritele e trovate il compagno perfetto per la gestione del tempo e delle attività! ⏱️

Cosa cercare nelle alternative a TickTick?

Quando scegliete il vostro prossimo gestore di attività se avete uno strumento di produttività o di project management, le seguenti funzionalità/funzione dovrebbero essere presenti nel vostro radar:

Variazione delle priorità delle attività: L'app consente didi stabilire le priorità delle attivitàe di tenere tutti al corrente delle scadenze e dei traguardi imminenti categorizzazione delle attività: Il nuovo strumento dovrebbe consentire di raggruppare, filtrare e trovare rapidamente le attività. Questo aiuta a suddividere un grande obiettivo in attività più piccole e gestibili, soprattutto per progetti complessi Automazioni: L'app dovrebbe liberare il vostro tempo automatizzando le attività ripetitive Stime e monitoraggio del tempo: Dovreste essere in grado di visualizzare le attività, impostare promemoria e notifiche e monitorare lo stato di avanzamento per rimanere concentrati Integrazioni complete: L'app deve integrarsi con lo stack di software esistente, ma deve comunque lavorare da un'unica piattaforma per evitare di dover ricorrere a un'altra piattaformail cambio di contesto6. Supporto clienti reattivo: Le migliori piattaforme di project management forniscono un'assistenza tempestiva tramite chat ed email per una collaborazione in tempo reale

Le 10 migliori alternative a TickTick da usare nel 2024

Ci sono diversi motivi per cui gli utenti cercano un'alternativa a TickTick. Alcuni vogliono un piano gratuito più sostanzioso, mentre altri preferiscono un'interfaccia più fluida. Molte startup in crescita hanno bisogno di un'alternativa più potente strumento di produttività in grado di gestire carichi di lavoro crescenti con la crescita delle loro aziende.

Tenendo conto delle diverse esigenze, abbiamo selezionato le migliori 10 alternative a TickTick, ognuna delle quali è ricca di funzionalità/funzioni che miglioreranno la vostra giornata lavorativa e aumenteranno la produttività. 🔋

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una delle migliori alternative a TickTick per gestire progetti complessi ed è utilizzato come strumento di produttività da alcuni dei più grandi attori del settore come Google, Netflix, Airbnb e Nike.

La piattaforma offre un servizio di classe mondiale soluzione di gestione delle attività con funzionalità/funzioni chiave progettate per migliorare la produttività e semplificare i flussi di lavoro. ClickUp non è un semplice strumento per la gestione delle attività, ma è un potente strumento di gestione del lavoro prioritarizzazione delle attività sono state ridotte ad arte grazie a un sistema di codici a colori che rende facile individuare le attività a priorità massima.

Con L'assistente IA di ClickUp AI vi permette di essere 3 volte più efficienti su flussi di lavoro specifici, in quanto è in grado di riepilogare/riassumere le attività o di estrarre gli elementi di azione da Documenti ClickUp per voi!

Che ne dite di attività ricorrenti ? ClickUp vi guarda le spalle!

Utilizzate le ricette di automazione predefinite in ClickUp o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che conta di più

La piattaforma permette di automatizzare praticamente qualsiasi cosa, da compiti banali a interi processi risparmiando tempo prezioso e permettendo al team di concentrarsi su lavori più significativi. Con ClickUp, l'impostazione e il monitoraggio degli Obiettivi avvengono senza problemi.

Se lavorate con più membri del team, potete anche convertire i commenti in attività e fare in modo che nessun elemento da perseguire si perda nella comunicazione! La buona notizia è che non è necessario essere un gigante aziendale con processi e flussi di lavoro elaborati per beneficiare di ClickUp.

Se siete una piccola azienda, una startup o un freelance, potete utilizzare le funzionalità dell'elenco delle cose da fare della piattaforma per tenere sotto controllo il vostro carico di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Blocco note perliste di controllo e elenchi di cose da fare* Modelli integrati per un efficiente gestione degli elenchi Da fare e la gestione delle attività

Viste multiple per supervisionare le attività (come la vista Elenco, Kanban o Tabella)

Monitoraggio nativo del tempo

Lavagne online e Mappe mentali per visualizzare le idee e trasformarle in attività

Estese capacità di automazione

Integrazioni con oltre 1.000 app e strumenti di collaborazione

Promemoria e notifiche personalizzabili per tenere traccia delle consegne

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano difficile leggere i rapporti di monitoraggio del tempo

La ricchezza di funzionalità/funzione può portare a una curva di apprendimento più ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare ilteam commerciale per un piano tariffario su misura per le vostre esigenze

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Todoist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/Todoist-Todoist\_5.png esempio di prodotto di Todoist /$$$img/

via Todoist Amato da milioni di persone, tra cui aziende potenti come Amazon, Facebook e Disney, Todoist offre un'esperienza di gestione delle attività facile da usare, con un design pulito e un'interfaccia semplice.

Come suggerisce il nome, Todoist è un'app funzionale per la gestione degli elenchi di cose da fare, incentrata sulla semplicità. Le sue funzionalità/funzioni includono date di scadenza ricorrenti, etichette per le attività, priorità e app mobile per tutti i dispositivi. Con la versione premium, avrete a disposizione promemoria, temi e collaborazione con le attività via email. 📩

L'elaborazione del linguaggio naturale di Todoist consente di creare, etichettare e assegnare priorità alle attività in modo rapido e con semplici comandi. La piattaforma offre oltre 50 modelli per diverse esigenze, dal monitoraggio delle campagne pubblicitarie all'inserimento dei nuovi assunti!

Originariamente progettato per singoli utenti, Todoist sta ora ampliando le sue funzionalità/funzione per adattarsi a piccoli team. Tuttavia, a differenza di ClickUp, questo elenco di cose da fare ha un numero limitato di funzionalità/funzione, per cui alcuni utenti potrebbero trovare Todoist più adatto a un uso personale.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

85 integrazioni (è possibile crearne di personalizzate tramite API)

Ampia libreria di modelli

Elaborazione del linguaggio naturale

Condivisione di file e prodotti su più di 10 piattaforme

Codice colore disponibile perlivelli di priorità in tutta la piattaforma di elenchi di cose da fare

Limiti di Todoist

Non consente di assegnare più persone a una singola attività, rispetto ad altri strumenti alternativi migliori

Tipi di visualizzazione limitati: ad esempio, non c'è la visualizzazione del calendario

Alcuni utenti aziendali potrebbero trovare le sue funzionalità/funzione limitanti

Prezzi di Todoist

**Gratuito

Pro: $4/mese per utente

$4/mese per utente Business: $6/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4.4/5 (700+ recensioni)

4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Compara_ Todoist Vs TickTick !

3. Taskade

via Taskade Taskade è una robusto outliner app costruita pensando ai team, soprattutto a quelli che lavorano da remoto. Con Teams, il vostro team può sfruttare la potenza dell'IA per:

Aggiungere attività, anche ricorrenti, usando il linguaggio naturale (come "ricordami ogni venerdì")

Organizzare e riorganizzare le attività

Generare modelli personalizzati

Taskade è ricco di funzionalità/funzione che semplificano la presa di note e generano elenchi di cose da fare e progetti. Ogni team o progetto riceve un'area di lavoro dedicata, consentendo ai compagni di lavoro di lavorare e chattare nella stessa finestra: addio al disordine e benvenuto a un lavoro di squadra mirato! In più, c'è un'area di lavoro Bacheca Kanban per avere una panoramica visiva del carico di lavoro del team, in modo che sia facile vedere chi sta facendo cosa e quando. 🤓

Sebbene Taskade eccella come gestore del team di attività e strumento di piano visivo ma avrebbe bisogno di qualche integrazione nativa in più per attirare un maggior numero di utenti.

Le migliori funzionalità di Taskade

Aree di lavoro dedicate

Funzionalità/funzione basate sulla IA

Elaborazione del linguaggio naturale

Collaborazione in tempo reale con la messaggistica in-app e le chat video

Timer per il conto alla rovescia pergestione del tempo* Panoramica in stile Kanban

Limiti di Taskade

Limitate opzioni di personalizzazione

Poche integrazioni native

Prezzi di Taskade

**Gratis

Starter: $4/mese per 3 utenti

$4/mese per 3 utenti Plus: $8/mese per 5 utenti

$8/mese per 5 utenti Pro: $19/mese per 20 utenti

$19/mese per 20 utenti Business: $49/mese per 50 utenti

$49/mese per 50 utenti Ultimate: $99/mese per 100 utenti

$99/mese per 100 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Taskade valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

Controlla questi_

Alternative a Taskade_

!

4. OmniFocus

via OmniFocus Parte di The Omni Group, OmniFocus è principalmente un gestore di attività progettato per l'ecosistema Apple. Offre edizioni speciali per utenti iPhone e si integra perfettamente con Siri. Aggiungete attività utilizzando i comandi vocali e vedetele apparire prontamente nel vostro elenco di attività OmniFocus! 🤖

OmniFocus non si ferma alla creazione delle attività. Permette di organizzare le attività in progetti, di taggarle per facilitarne il reperimento e di aggiungere note dettagliate per il contesto. Le prospettive integrate offrono diverse lenti per visualizzare le attività in base a ciò che si desidera focalizzare.

Ad esempio, la Funzione di previsione visualizza le attività e gli eventi del calendario in ordine cronologico, fornendo un quadro chiaro della giornata o della settimana che ci aspetta.

Le migliori funzionalità/funzioni di OmniFocus

Incorpora le funzionalità di Siri

Accesso offline

Sincronizzazione crittografata su tutti i dispositivi per la gestione dei progetti

Modifica in batch per selezionare più attività e modificarle tutte insieme

Limiti di OmniFocus

La maggior parte delle funzionalità/funzione funziona solo sui dispositivi Apple

Limitate funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di OmniFocus

Per il web: $4,99/mese

$4,99/mese Sottoscrizione Pro: $9,99/mese

$9,99/mese Licenza standard V3: $49,99-una volta in pagamento

$49,99-una volta in pagamento Licenza V3 Pro per iPhone e iPad: $99,99-una volta in pagamento

$99,99-una volta in pagamento Licenza V3 Pro: $99,99-una volta a pagamento

Valutazioni e recensioni su OmniFocus

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

Controlla questi_

Alternative a OmniFocus_

!

5. MeisterTask

via MeisterTask Vi siete mai sentiti sopraffatti da un'attività colossale, senza sapere da dove iniziare e con il dubbio costante che vi manchi qualcosa? La funzionalità di liste di controllo multiple di MeisterTask suddivide questi compiti opprimenti in parti gestibili, assicurando che nessun dettaglio venga trascurato.

Immaginate di dovervi destreggiare con una serie di attività per la mappatura dei processi ognuno con la sua scadenza e le sue attività secondarie. MeisterTask consente di aggiungere più elementi di azione per monitorare lo stato in modo organico. Proprio così: gli incarichi in ritardo vi guarderanno dalla bacheca del progetto! 👀

Con lo strumento di monitoraggio del tempo integrato di MeisterTask, potete tenere sotto controllo la durata di ogni attività e ottimizzare le prestazioni del vostro team. Tuttavia, la piattaforma consente un solo assegnatario per attività, il che può compromettere i vostri piani di collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di MeisterTask

Semplice strumento di gestione delle attività che si integra con più di 5.000 altre app tramite Zapier

Facile configurazione di attività secondarie per rimanere organizzati

Strumento di monitoraggio del tempo incorporato

Molteplici opzioni di personalizzazione

Limiti di MeisterTask

Potrebbero essere utili più opzioni per l'impostazione di attività ricorrenti

Alcuni utenti segnalano che il sistema di ordinamento delle attività non è molto avanzato e manca di una funzionalità/funzione di priorità

Prezzi di MeisterTask

Basic: Gratis

Gratis Pro: $11,99/mese per utente

$11,99/mese per utente Business: $23,99/mese per utente

$23,99/mese per utente Enterprise: Contattare per un piano personalizzato di prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

MeisterTask valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (160+ recensioni)

4.6/5 (160+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.100+ recensioni)

6. Attivare/disattivare

via Attivare/disattivare Toggl Toggl offre due produttività per ottimizzare il mio lavoro: Toggl Track per il monitoraggio del tempo e Toggl Plan per la pianificazione del lavoro e la gestione delle attività.

Toggl Plan consente di pianificare, assegnare e monitorare le attività su una sequenza temporale con pochi clic o con un rapido drag-and-drop. Consente inoltre di visualizzare il programma di lavoro del vostro team mostrando potenziali sovrapposizioni se l'assegnazione delle attività si scontra con altri progetti, ferie o vacanze.

Toggl Plan semplifica la comunicazione mantenendo centralizzate tutte le informazioni relative alle attività, gli allegati ai file, le liste di controllo e i feedback. Si integra inoltre con Toggl Track, che fornisce un modo semplice per cronometrare le attività all'interno di Toggl Plan.

Le app mobili di Toggl per iOS e Android consentono di gestire le attività anche in movimento, ma è da notare che sono non hanno funzionalità/funzione complete .

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl

Attività cardine codificate per colore

Design semplice e user-friendly

App per dispositivi mobili

Gestione visiva del carico di lavoro

Flussi di lavoro personalizzati per le attività

Limiti attivati/disattivati da Toggl

Capacità di integrazione limitate

La revisione delle voci precedenti può essere complicata

Prezzi di Toggl

Toggl Track Free

Toggl Track Starter: $9/mese per utente

$9/mese per utente Toggl Track Premium: $18/mese per utente

$18/mese per utente Toggl Track Enterprise: Contattare Toggl per un piano personalizzato di monitoraggio

Contattare Toggl per un piano personalizzato di monitoraggio Toggl Plan Team: $8/mese per utente

$8/mese per utente Piano Business: $13,35/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di attivare/disattivare Toggl

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

7. Evernote

via Evernote Sappiamo già della fanbase devota Evernote si è guadagnato il titolo di app per prendere note ma ora la piattaforma si è evoluta in uno strumento all-in-one per la gestione delle attività. La nuova funzione Tasks incorpora l'annotazione e il completamento delle attività, aggiungendo i compiti direttamente alle note, senza dover passare dall'app per prendere appunti a un gestore di attività separato. 📓

Le funzionalità/funzione di collaborazione sono disponibili per gli utenti che sottoscrivono i piani più costosi. È possibile assegnare attività, osservarne lo stato e persino collegare le note ad altre applicazioni strumenti di collaborazione come Google Drive, Gmail, Outlook, Slack e Microsoft Teams.

Le funzionalità/funzione di Evernote per la gestione delle attività sono forse le migliori per chi già lo usa per prendere appunti. Detto questo, la versione gratis della piattaforma impallidisce rispetto a quella di altre piattaforme strumenti di gestione del tempo offerta.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Veloce configurazione di attività ricorrenti

Ordinamento e filtraggio efficiente delle attività

Accesso offline

Si integra facilmente con piattaforme collaborative come Microsoft Teams

Ricerca per parole chiave all'interno di immagini, documenti e PDF

Limiti di Evernote

La sincronizzazione può essere lenta

Costoso rispetto a soluzioni simili

Prezzi di Evernote

**Gratis

Personale: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Professionale: $17,99/mese per utente

$17,99/mese per utente Teams: $19,99/mese per utente, con un minimo di due utenti

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 1900 recensioni)

4,4/5 (oltre 1900 recensioni) Capterra: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

8. SmartTask

via SmartTask SmartTask indossa molti cappelli: incorpora attività di gestione, project management e funzionalità CRM in un unico posto. È stato progettato principalmente per gestione della forza lavoro e programmazione dei dipendenti .

SmartTask dispone di un sistema intuitivo di gestione delle attività: è possibile aggiungere attività direttamente nell'app o tramite l'inoltro di email. È anche possibile specificare le dipendenze per attività correlate che devono essere completate in un determinato ordine.

Grazie alle promemoria per dispositivi mobili, desktop ed email, la piattaforma garantisce che nessuna attività importante venga dimenticata. Il suo sistema di tag consente di filtrare compiti simili in progetti diversi. Riorganizzare le attività è molto semplice grazie alla funzione drag-and-drop.

È possibile monitorare il tempo dedicato alle attività manualmente o con un timer, sebbene sia una funzionalità a pagamento. SmartTask offre attualmente 13 integrazioni native.

Le migliori funzionalità/funzione di SmartTask

Filtro avanzato delle attività

Funzionalità/funzione di comunicazione come commentare le attività, chattare e fare videoconferenze

Cinque visualizzazioni personalizzabili

Strumento di monitoraggio del tempo disponibile per gli utenti a pagamento

Limiti di SmartTask

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente un po' complicata

Le app per dispositivi mobili possono a volte presentare dei ritardi

Integrazioni native al limite

Prezzi di SmartTask

**Free Forever

Premium: $7,98/mese per utente

$7,98/mese per utente Business: $10,98/mese per utente

$10,98/mese per utente Azienda: Contattare SmartTask per i dettagli

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su SmartTask

G2: 4,5/5 (60+ recensioni)

4,5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

9. Attività di Google

via Attività di GoogleAttività di Google è disponibile come app standalone gratuita per Android e iOS e si integra perfettamente nell'area di lavoro di Google sul web.

Questo strumento di facile utilizzo consente di ordinare, gestire e contrassegnare le attività come completate all'interno di diversi elenchi. Inoltre, consente di convertire i messaggi di Google Chattare in attività, di assegnare priorità e di organizzarle in elenchi.

Google Tasks aumenta il suo fattore di convenienza consentendo di impostare promemoria utilizzando comandi vocali tramite Google Assistant.

Sebbene non vanti una matrice di funzioni avanzate, il suo design semplice lo rende un'opzione accessibile per chi cerca uno strumento di gestione delle attività basico ma efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Tasks

Fa parte dell'area di lavoro di Google

Le attività appaiono nel pannello laterale di Gmail

Permette di convertire i messaggi di chat in attività

Funzionalità/funzione di prioritizzazione delle attività

Limiti di Google Tasks

Mancano le opzioni di personalizzazione

Richiede l'accesso online e un account Google

Prezzi di Google Tasks

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Google Tasks

G2: 4.2/5 (10+ recensioni)

4.2/5 (10+ recensioni) TrustRadius: 7.9/10 (40+ recensioni)

10. Qualsiasi.Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/any.do\_-1400x843.png Schermata del project management di Da fare /$$$img/

tramite Da fare Che si tratti di gestire faccende personali o di dirigere un progetto di team, Any.do vi copre le spalle. Utilizzatelo come un elenco di cose da fare con attività illimitate e attività secondarie; gli abbonati premium possono anche creare attività ricorrenti ed etichettarle con tag di colore.

Per i team sono disponibili funzionalità di collaborazione e project management. È possibile assegnare attività e sottoattività, condividere date di scadenza e discutere con i membri del team in tempo reale grazie alla funzionalità di chat.

È possibile sincronizzare le attività su tutti i dispositivi e organizzarle per priorità e categoria. I promemoria di Any.do lavorano con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri, ma è necessario controllare due volte la data di scadenza: se non si fa attenzione, ogni attività aggiunta potrebbe essere in scadenza oggi!

Le migliori funzionalità/funzione di Any.do

oltre 100 modelli di flusso di lavoro

Sincronizzazione delle promemoria su diversi dispositivi

Attività con tag a colori

Connessione a oltre 5.000 app tramite Zapier

Limiti di Any.do

Alcuni utenti trovano scomodo che la data di scadenza predefinita per le nuove attività sia "oggi"

L'eliminazione delle attività completate può risultare complicata

Prezzi di Da fare

Personale: Free

Free Premium: $3/mese

$3/mese Teams: $5/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.1/5 (190+ recensioni)

4.1/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

Trova la migliore alternativa a TickTick per il tuo team

Destreggiarsi tra le attività è come radunare i gatti: può diventare assolutamente selvaggio! 🐱

Le app per la gestione delle attività vengono in soccorso, trasformando le attività caotiche in una sinfonia di produttività. Le nostre migliori alternative a TickTick sono sicuramente i supereroi di questa storia!

Sceglietene una e sarete pronti a sfoderare mosse ninja di definizione delle priorità, magie di collaborazione, magie di monitoraggio del tempo e superpoteri di integrazione in men che non si dica! 🔥