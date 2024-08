TickTick vs. Todoist: Quale app per le liste di cose da fare è migliore? 2024

Dalle riunioni alle presentazioni ai progetti, avete molte cose da fare. Siete un'ape lavoratrice diligente, ma può essere difficile gestire il carico di lavoro senza una solida app per l'elenco delle cose da fare. 🐝

Sembra che al giorno d'oggi ci sia un'app per ogni cosa e software di gestione delle attività non fa eccezione.

Se state cercando un'applicazione per gestire i vostri impegni, potreste esservi imbattuti in app come TickTick e Todoist. Sebbene queste dinamo della produttività condividano alcune funzionalità/funzione, hanno i loro pro e contro.

In questa guida vi illustreremo il confronto definitivo tra TickTick e Todoist. Scoprite le loro funzionalità/funzione, i prezzi e quale delle due è la migliore app per la gestione delle attività, oltre a un concorrente bonus che vi lascerà a bocca aperta! 🧦

Cos'è Todoist?

Via TodoistTodoist è un'app per la gestione delle attività utilizzata da oltre 100.000 organizzazioni in tutto il mondo. Eccelle nella gestione delle attività quotidiane ed è un sogno per la gestione di progetti complessi. Utilizzatela sia che stiate preparando una presentazione importante al lavoro, sia che stiate pianificando il vostro prossimo epico viaggio in auto. 🚗

In termini di collaborazione del team todoist ha tutto ciò che serve per avere successo. Create progetti, create nuove attività con date di scadenza e assegnatele a voi stessi o ai membri del vostro team.

Ogni attività di Todoist consente di condividere file, chattare con il team e monitorare lo stato di avanzamento. Se siete gestori del team, potete vedere le statistiche di produttività del vostro team attraverso il dashboard delle prestazioni, perfetto se dovete riequilibrare il carico di lavoro dei membri meno impegnati.

Todoist ha principalmente una vista Elenco, ma offre anche una visualizzazione Trello -Un drag-and-drop simile a quello di Trello Bacheca Kanban Se lo si preferisce. Include anche una visualizzazione Calendario che visualizza le attività di Todoist pianificate all'interno del calendario.

Funzionalità/funzione di Todoist

Sebbene sia certamente possibile utilizzare Todoist per il monitoraggio degli obiettivi personali e attività, le sue potenti funzionalità/funzione sono più adatte a team di professionisti con progetti complessi. Ecco una panoramica delle sue migliori funzionalità che ottimizzeranno il vostro flusso di lavoro.

1. Robusta gestione delle attività

Gestire facilmente le attività sul proprio dispositivo mobile con Todoist

Todoist è facile da usare, ma è abbastanza potente da gestire tutti i compiti da fare. Gestite meglio le vostre attività all'interno di Todoist attraverso:

Date di scadenza ricorrenti per gli impegni completati regolarmente

Organizzazione delle attività in sezioni

L'aggiunta di attività secondarie per suddividere progetti complessi in pezzi di dimensioni ridotte

Creazione di attività o aggiunta di commenti in Todoist tramite la vostra finestra In arrivo

Impostazione di livelli di priorità per ogni attività, in modo da sapere esattamente cosa deve essere preso in considerazione per primo

Aggiungere un contesto alle attività con note vocali, commenti o screenshot

Non avete tempo per discutere i dettagli delle attività? Basta usare l'Aggiunta rapida.

Questo scorciatoia di Todoist consente di creare un'attività con un semplice clic. Aggiungete il nome dell'attività, programmatela e aggiungetela alla vostra coda in pochi secondi. ✨

Todoist archivia anche le attività completate e include una funzione di ricerca molto potente. Se avete bisogno di cercare un'attività completata sei mesi fa, la troverete in un batter d'occhio.

2. Promemoria e notifiche

Siete liberi di personalizzare come e quando ricevere notifiche da Todoist. Todoist invia una notifica ogni volta che qualcuno commenta un'attività o completa un Da fare. Se non volete molte notifiche, potete dire a Todoist di inviarvi un riepilogo giornaliero o settimanale.

Promemoria è una funzione di notifica di livello superiore, disponibile solo per gli abbonati al piano premium. Se vi iscrivete, Todoist vi invierà promemoria automatici su date di scadenza o eventi imminenti. Invece di impostare un'attività giornaliera per ricordarvi di prepararvi per una riunione importante, Todoist se ne occuperà per voi.

3. Todoist Karma

Aumenta i tuoi livelli di karma con questa divertente funzionalità/funzione di Todoist

Il sistema Karma di Todoist aggiunge un pizzico di divertimento e di motivazione alla vostra elenco di Da fare trasformando la produttività in una ricerca, come dire, divertente. Guadagnate Karma di Todoist completando le attività e utilizzando alcune funzionalità avanzate per rendere più fluida la vostra giornata.

I Karma sono come i punti di "Di chi è la linea?" Non si possono scambiare con nulla, ma visualizzano i vostri stati con piccoli grafici e risultati piacevoli che rendono il lavoro più entusiasmante. 🏆

4. Modelli di Todoist

Todoist include un numero limitato di modelli per accelerare la creazione dei progetti. Sono disponibili modelli già pronti per progetti come la scrittura di un libro, il monitoraggio dei bug del software e persino per attività personali come cucinare di più a casa. 🍳

5. Integrazioni e compatibilità

Todoist si integra con numerose applicazioni di terze parti, tra cui:

Google Calendar

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

A Todoist non importa quale dispositivo, app o browser si preferisca. Si sincronizza su tutti i dispositivi e ha un'app web per macOS, Windows e Linux. Dispone anche di app per Android, iPhone, iPad e Apple Watch.

Assicuratevi di scaricare le estensioni per il browser e le estensioni per Gmail e Outlook per ridurre al minimo il tempo che passate da una piattaforma all'altra.

Prezzi di Todoist

**Free

Pro: $4/mese per utente, con fatturazione annuale

$4/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $6/mese per utente, con fatturazione annuale

Che cos'è TickTick?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/TickTick-Calendar-Week-View-Example.png Esempio di visualizzazione della settimana del Calendario di TickTick /$$$img/

Via TickTickTickTick è un'app per la produttività senza fronzoli che organizza gli obiettivi lavorativi e personali in un unico posto. La sua semplice interfaccia utente è invitante e lineare. Ma non lasciatevi ingannare dalla semplicità: TickTick è popolare per un motivo.

Collaborate facilmente con i vostri colleghi o con il vostro coniuge per condividere gli elenchi, assegnare i compiti e visualizzare la cronologia completa di ogni elemento sul vostro piatto.

TickTick genera automaticamente promemoria per attività una tantum e ricorrenti, a patto che si includa una data e un'ora per la data di scadenza. È possibile visualizzare cinque diverse impostazioni del calendario, impostare durate personalizzate per le attività e visualizzarle sotto una luce completamente nuova. 💡

Funzionalità/funzione di TickTick

Dalle intuitive funzionalità di gestione delle attività agli strumenti di monitoraggio del tempo integrati, TickTick crea un'esperienza utente che è al tempo stesso funzionale e divertente. Vediamo le cinque principali funzionalità/funzione di TickTick.

1. Creazione intelligente di attività

Creazione di attività ad attivazione vocale di TickTick

Chi ha il tempo di scrivere una serie di attività? TickTick è una piattaforma voice-first, quindi è facile creare attività con input vocali. Se utilizzate un iPhone, attivate Siri con TickTick per creare facilmente attività con il vostro assistente vocale.

Per gli utenti Android, provate la funzionalità "Quick Ball" per creare attività dalla schermata iniziale del telefono, anche quando è bloccato. Tutti gli utenti di smartphone hanno anche accesso al widget TickTick, oltre a una funzionalità/funzione di creazione di attività dalla finestra In arrivo. 📩

La sottoscrizione a pagamento di TickTick consente di collaborare con altre 29 persone su un elenco di attività. Questo include gli utenti di TickTick gratis, ma hanno bisogno di una sottoscrizione a pagamento per accedere alle funzioni Premium dell'elenco. Ciò significa che se si utilizzano filtri personalizzati (una funzionalità a pagamento), gli utenti del piano Free del proprio elenco non vedranno il filtro.

2. "Avvisi fastidiosi" e promemoria

Sequenza TickTick visualizzata

Se siete il tipo di persona che imposta sei sveglie al mattino per alzarsi dal letto, vi piacerà la funzionalità "Avviso fastidioso" di TickTick. Con la funzione "Avviso fastidioso", riceverete promemoria multipli per le attività ad alta priorità, in modo che rimangano in cima alla vostra mente tutto il giorno, tutti i giorni. ⏰

TickTick ha anche promemoria basati sulla posizione per le sue app per Android e iOS. Se dovete ricordarvi di meditare prima dell'impostazione della giornata lavorativa, impostate promemoria che scattano nel momento in cui vi sedete alla scrivania.

3. Organizzazione delle attività

Via TickTick

Organizzate le attività di TickTick in cartelle o elenchi. La piattaforma crea automaticamente degli Smart List per le attività di Oggi e Domani, ma la versione a pagamento permette di creare filtri personalizzati.

Impostate attività ad alta, media, bassa e nessuna priorità, completate da un codice colore, per attirare l'attenzione sulle attività più importanti elementi d'azione più importanti dell'elenco . Per cercare un'attività, è possibile ordinarla facilmente per tempo, titolo, tag, priorità o per un filtro personalizzato a scelta.

4. Compatibilità multipiattaforma e integrazioni

Come Todoist, TickTick è disponibile su diverse piattaforme. Ha app desktop per Windows, Mac e Linux. Ha anche app per telefoni e tablet Android, iPhone e iPad e Apple Watch.

Non dimenticate le applicazioni per Firefox e Estensioni per Chrome o i componenti aggiuntivi di Outlook e Gmail. Questo vi dà la libertà di creare e gestire le attività ovunque vi troviate, senza dover aprire TickTick.

5. Trucchi per la produttività TickTick è dotato di un'ampia gamma di strumenti di produttività

strumenti di produttività per mantenervi sulla retta via.

Utilizzate il timer Pomodoro per programmare blocchi di tempo ad alta intensità di concentrazione. L'app include anche un riproduttore di rumore bianco, perfetto per soffocare le chattare dei colleghi.

TickTick calcola anche un punteggio in base all'attività dell'app. Quando si completano le attività in tempo, si guadagnano più punti e si sale di livello. E se si dimentica un'attività o la si ritarda? Il punteggio scende.

Prezzi di TickTick

**Gratis

Premium: $27.99/anno

TickTick Vs. Todoist: Chi vince?

La differenza principale tra TickTick e Todoist è il livello di organizzazione e complessità. Todoist consente fino a due sottocartelle per ogni cartella di attività, mentre TickTick consente solo un'organizzazione molto semplice delle cartelle.

Nel braccio di ferro tra TickTick e Todoist, non c'è un chiaro vincitore. Alla fine si tratta di scegliere le funzionalità/funzione più importanti. Se siete indecisi tra queste due opzioni, ecco come TickTick e Todoist si confrontano. 🥊

1. Organizzazione

Poiché Todoist è stato progettato più per le aziende e i team, offre molto di più in termini di organizzazione. Se state eseguendo un progetto complesso, Todoist è probabilmente la scelta migliore. È possibile creare fino a due sottocartelle per ogni cartella di attività per visualizzare tutte le attività e organizzarle in modo più efficace.

Per creare filtri personalizzati è necessaria una sottoscrizione a TickTick, mentre la versione gratuita di Todoist offre tre filtri.

Vincitore: Todoist

2. Strumenti per la produttività

Nella sfida tra TickTick e Todoist, dobbiamo riconoscere che ogni piattaforma ha i suoi utili strumenti di produttività. Il vincitore di questa categoria dipende dalle funzionalità/funzione più utili.

Ecco come si confrontano TickTick e Todoist:

Todoist include i modelli, ma TickTick no

TickTick si integra perfettamente con gli assistenti vocali, mentre Todoist non lo fa

Sia TickTick che Todoist hanno elementi di gioco, ma TickTick vi punisce (diminuendo il vostro punteggio) se non rispettate le scadenze

Sia Todoist che TickTick includono timer per il Pomodoro, anche se con configurazioni diverse. In Todoist, è necessario creare un progetto Pomodoro speciale, quindi è più complicato del timer Pomodoro di TickTick.

Flusso di lavoro Pomodoro in Todoist

Il lato positivo è che Todoist si integra con Toggl, PomoDone e Flat Tomato. Se si utilizzano già questi strumenti, Todoist è la scelta migliore. Ma se avete bisogno di un semplice tracciatore di Pomodoro all'interno del vostro sistema di gestione delle attività, TickTick è la scelta migliore.

Vincitore: Dipende dalle vostre esigenze

2. Promemoria

Le versioni premium di TickTick e Todoist sono dotate di promemoria. TickTick è famoso per le sue promemoria basate sulla posizione, anche se è importante notare che anche Todoist le offre.

Impostazione di un "avviso fastidioso" per assicurarsi di terminare il lavoro

A nostro avviso, la funzionalità di avviso fastidioso di TickTick supera Todoist in questa categoria. Vi permette di tenere sotto controllo le cose da fare con scadenze ravvicinate, il che è perfetto se avete bisogno di più promemoria giornalieri.

Vincitore: TickTick

3. Prezzi

Non possiamo confrontare equamente TickTick vs. Todoist senza parlare dei loro prezzi. Entrambi hanno opzioni gratis che vi porteranno lontano.

Per quanto riguarda le opzioni a pagamento che usufruiscono di tutte le funzionalità, Todoist costa da 48 a 72 dollari all'anno per un utente, mentre TickTick costa 27,99 dollari all'anno.

TickTick è più economico, ma non lasciatevi abbagliare dal tag del prezzo. Si tratta di ottenere valore per il denaro, quindi assicuratevi di usare TickTick per le sue funzionalità/funzione, non solo per la sua convenienza. 💰

Vincitore: TickTick

TickTick vs. Todoist su Reddit

Abbiamo le nostre opinioni sul dibattito TickTick vs. Todoist, quindi abbiamo consultato la brava gente di Reddit per sapere quale dei due è il vincitore elenco delle cose da fare è migliore.

Se si cerca TickTick vs. Todoist su Reddit , vedrete che alcuni utenti preferiscono la semplicità di TickTick, mentre altri preferiscono la potente elaborazione del linguaggio naturale di Todoist:

"Il giorno Todoist ha un calendario incorporato che mi permette di fare un'agenda bloccare il tempo con la stessa facilità di _Ticktick, cambierò. L'opzione del calendario di Google non è così semplice come quella offerta da Ticktick"

"_Todoist è molto, molto meglio per catturare rapidamente le attività, soprattutto con l'_elaborazione in linguaggio naturale"_

Dopo un lungo dibattito, i Redditors sono giunti a questa conclusione: se volete la stabilità, scegliete Todoist. Se volete un sacco di aggiornamenti e il potenziale di nuove funzionalità/funzione (e vi va bene il potenziale di bug), scegliete TickTick.

per farla breve: scegliete TickTick se volete qualcosa di eccitante con molti aggiornamenti, ma scegliete Todoist se volete qualcosa di stabile e coerente"_

Compara_ **Notion Vs Todoist !

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a TickTick Vs. Todoist

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Come si può vedere, TickTick e Todoist hanno una grande potenza di fuoco.

C'è solo un piccolo problema: entrambe le app isolano il lavoro effettivo dall'elenco delle cose da fare. Ciò significa che dovete passare da un'app all'altra nel corso della vostra giornata lavorativa.

Questo si traduce in un sacco di tempo sprecato, non credete?

ClickUp è qui per dare una scossa alla situazione. Siamo una vera e propria piattaforma all-in-one per monitorare i vostri impegni, collaborare con il vostro team e lavorare davvero.

TickTick e Todoist hanno difficoltà a tenere il passo con le funzionalità avanzate di ClickUp.

Gestire i processi con liste di controllo delle attività

Create elenchi di cose da fare chiari e multifunzionali per gestire facilmente le vostre idee e lavorare da qualsiasi luogo, in modo da non dimenticare mai più nulla Elenchi di controllo delle attività di ClickUp costruite semplici to-dos e passaggi all'interno di un'attività. Grazie al suo layout semplice, all'interfaccia di trascinamento e alla nidificazione degli elementi, le liste di controllo trasforma i vostri elenchi di cose da fare in flussi di lavoro attuabili per voi e il vostro team. 🤩

Eliminate il carico mentale di capire cosa Da fare: ClickUp vi ha già pensato.

Le liste di controllo sono ideali per delineare passaggi o attività che richiedono più fasi ripetitive. Potete gestire le liste di controllo dal desktop, dal dispositivo mobile o dal browser. È possibile anche formattare e colorare in modo personalizzato per mantenere l'interesse.

Costruite il vostro elenco giornaliero di cose da fare

Meno stress con un semplice modello di elenco di cose da fare di ClickUp

Vi sentite sopraffatti dal vostro enorme elenco di cose da fare? Abbandonate lo stress con Il modello di elenco giornaliero di ClickUp da fare . Questo modello dettagliato di elenco delle cose da fare visualizza in modo semplice tutte le attività della giornata, in modo da renderle più gestibili. 🧘

Create stati, file e visualizzazioni personalizzate con questo modello. È dotato anche di promemoria automatici, note, monitoraggio dello stato e etichette per semplificare il tutto. È sempre possibile utilizzare la visualizzazione ClickUp Bacheca per monitorare lo stato di avanzamento e vedere cosa resta da completare.

Mettete i vostri flussi di lavoro su pilota automatico con i modelli di lista di controllo

Non per vantarci, ma ClickUp ha più modelli di Todoist e non solo per i progetti. ClickUp dispone di modelli per project management marketing, sviluppo, risorse umane e molto altro ancora. 🙌

Modelli di lista di controllo ClickUp gestite tutti i vostri processi in pochi clic. Potete utilizzare uno dei nostri modelli o creare una lista di controllo personalizzata e salvarla come modello. È anche possibile creare attività ricorrenti all'interno delle liste di controllo salvate, in modo da seguire sempre un processo coerente.

Bonus:_

**Applicazioni della lista di controllo giornaliera_

!

Prova ora le liste di controllo di ClickUp

Chi ha tempo di scegliere tra TickTick e Todoist? Scegliete l'app che fa tutto e anche di più. Le liste di controllo, gli elenchi di cose da fare e i modelli di ClickUp fanno risparmiare tempo ai team di tutte le dimensioni.

Avete bisogno di essere convinti? Abbiamo capito. Iniziate a usare ClickUp gratis e vedete voi stessi la differenza. Non vi chiederemo mai il numero di carta di credito: è Free Forever. Iscrivetevi subito a ClickUp.