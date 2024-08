10 Migliori alternative e concorrenti di Google Tasks nel 2024

Ciao a tutti gli appassionati di Google Tasks! Anche se Google Tasks è stato un punto di riferimento per molte persone che desiderano un modo semplice per gestire il loro lavoro quotidiano, potrebbe non offrire tutto ciò che state cercando. Avete bisogno di più funzionalità/funzione? Cercate qualcosa di più potente? Non preoccupatevi: ci sono molte alternative a Google Tasks per aiutarvi essere più produttivi .

Abbiamo setacciato la vastità di internet e trovato i 10 migliori concorrenti di Google Attività per aiutarvi lavorare più velocemente in 2024. Immergiamoci!

Cosa cercare nelle alternative a Google Tasks?

L'ideale è che il nuovo strumento sia facile da usare, abbia solide funzionalità/funzione di gestione delle attività e offra una perfetta integrazione con gli altri software in uso.

Le app per la gestione delle attività dovrebbero aiutarvi a creare e gestire le attività senza sforzo, con opzioni avanzate per l'impostazione di priorità, dipendenze e scadenze.

Inoltre, sarebbe fantastico se lo strumento consentisse la collaborazione e offrisse visualizzazioni personalizzabili. Volete un software che lavori per voi, non il contrario, giusto?

Le 10 migliori alternative a Google Tasks da usare nel 2024

Preparatevi ad accendere i vostri stimolatori di produttività con queste 10 migliori alternative a Google Tasks.

Trascinare e rilasciare le attività su una vista Tabella ClickUp per una semplice organizzazione

Salutate ClickUp, il vostro nuovo migliore amico della produttività! ClickUp non è solo un programma per la produttività strumento di gestione delle attività ma un'area di lavoro all-in-one e una delle migliori strumento per il project management sul mercato. Mantiene il monitoraggio dei progetti e il disordine della mente.

Grazie a una serie di funzionalità/funzione come le dipendenze dalle attività, gli stati personalizzati e un robusto sistema di commenti, ClickUp può adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro, personale o di team.

L'organizzazione è chiara e aiuta a mantenere l'elenco delle cose da fare ordinato e sotto controllo, mentre l'interfaccia molto user-friendly facilita la navigazione. Le opzioni di visualizzazione sono impareggiabili e consentono di creare attività e visualizzarle nel modo più adatto a come si stabilisce l'ordine di priorità del lavoro .

Inoltre, grazie alla possibilità di sincronizzare le attività su più dispositivi, è possibile garantire una produttività sempre elevata, sia alla scrivania che in viaggio.

È flessibile, ha modelli personalizzabili ed è ricco di funzionalità/funzione, sia che siate un team di uno o 100 persone. Dall'assegnazione delle attività all'organizzazione dei documenti, ClickUp è in grado di soddisfare tutte le esigenze. E la parte migliore? Si integra con quasi tutte le app che già utilizzate.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Organizzare il proprio lavoro conAttività di ClickUp e attività secondarie annidate per un project management dettagliato

Passate da una vista Gantt, Bacheca, Calendario, Mappa e altre ancora

Gestire le attività con stati, tag e altri campi personalizzati

Discutere le attività direttamente sulla piattaforma e condividere il proprio lavoro con gli altri membri del team

Sincronizzazione perfetta con Google Calendar, Slack, Zapier e oltre 1000 altre app

Una tonnellata dimodelli di gestione delle attività per rendere l'organizzazione della vita facile e divertente

Limiti di ClickUp:

Una leggera curva di apprendimento dovuta all'esteso elenco di funzionalità/funzione

Alcuni utenti ritengono che l'app mobile non sia robusta come l'app desktop

Prezzi di ClickUp:

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. TickTick

Via TickTick TickTick, uno strumento per la gestione delle attività progettato per rendere più facile il lavoro di tutti i giorni la prioritizzazione dei progetti più facile.

Combinando semplicità e funzioni, fornisce un'interfaccia intuitiva in cui è possibile organizzare tutte le attività, indipendentemente dalla loro natura.

Apprezzerete il timer Pomo integrato, che promuove uno stile di lavoro produttivo utilizzando la Tecnica del Pomodoro. Non solo è possibile aggiungere rapidamente attività ricorrenti e promemoria, ma è anche possibile categorizzarle per una migliore gestione.

È lo strumento ideale per destreggiarsi senza fatica tra le faccende personali e le responsabilità professionali.

Le migliori funzionalità/funzione di TickTick

Assegnazione di diversilivelli di priorità alle attività

Gli elenchi generati automaticamente, come "Oggi" e "Settimana", aiutano a organizzare le attività

Seguire la tecnica del Pomodoro, una delle più importantidella produttività per una migliore gestione del tempo

Condivisione di descrizioni ed elenchi di attività con i membri del team

I limiti di TickTick

Mancanza di funzionalità dettagliate per il project management

Le funzionalità/funzione premium sono costose rispetto alla concorrenza

Prezzi di TickTick

**Gratuito

Premium: $27.99/anno

valutazioni e recensioni di #### TickTick

G2 : 4.5/5 (80+ recensioni)

: 4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

3. Todoist

via Todoist Questa alternativa a $$$a è un'alternativa per migliorare la produttività.

Offre un'interfaccia minimalista, Todoist si concentra sulla gestione delle cose da fare senza distrazioni. La sua funzionalità di aggiunta rapida è una vera e propria svolta, che consente di aggiungere attività al volo.

Con il sistema di punti Karma, è possibile tenere traccia della produttività e trasformare la gestione delle attività in un gioco.

L'input intelligente riconosce e categorizza automaticamente le attività, rendendo l'organizzazione un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Raggruppamento delle attività all'interno di un progetto per facilitare la navigazione

Aggiungere commenti o allegare file a qualsiasi attività

Aggiunta rapida di attività con l'elaborazione del linguaggio naturale

Gamification della produttività con punti per le attività completate

Limiti di Todoist

Funzionalità/funzioni limitate nella versione gratuita

Alcuni utenti ritengono che la funzione di ricerca sia un po' elementare

Prezzi di Todoist

**Gratuito

Pro : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Aziendale: $6/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2 : 4.4/5 (700+ recensioni)

: 4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

4. OmniFocus

via OmniFocus OmniFocus è la miscela perfetta di raffinatezza e semplicità, costruita esclusivamente per gli utenti Apple, ed è l'alternativa ideale a Google Tasks.

Questa alternativa a Google Tasks offre un'organizzazione basata sul contesto, garantendo la visualizzazione delle attività pertinenti al contesto attuale.

Una delle sue funzionalità/funzione è l'integrazione con Siri, che permette di aggiungere rapidamente attività tramite comandi vocali. Il suo design sofisticato ma pulito aiuta a gestire progetti complessi senza sentirsi sopraffatti.

Le migliori funzionalità/funzione di OmniFocus

Priorità alle attività in base alla posizione, allo strumento o alla persona

Revisione regolare dei progetti per assicurarsi che nulla sfugga

Visualizzazione delle attività imminenti nel Calendario

Aggiunta rapida di attività con Siri

Impostazione di attività ricorrenti con pochi clic

Limiti di OmniFocus

Disponibile solo su dispositivi Apple

Per i nuovi utenti può risultare eccessivo a causa della complessità delle funzionalità/funzione

Prezzi di OmniFocus

Sottoscrizione : $9,99/mese per utente

: $9,99/mese per utente Standard : 49,99 dollari per un solo acquisto

: 49,99 dollari per un solo acquisto Pro: $99,99 acquisto una tantum

valutazioni e recensioni di #### OmniFocus

G2 : 4.6/5 (oltre 50 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 50 recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

5. Microsoft Da fare

via Microsoft Microsoft Da fare è super semplice, ma questo non significa che sia un fallimento nel reparto funzionalità/funzione.

Essendo un prodotto Microsoft, si integra perfettamente con altri servizi del gigante tecnologico. Da fare è una soluzione semplice per aumentare la produttività.

Non troverete un'area di lavoro disordinata o funzioni complesse. Si tratta invece di un concorrente di Google Tasks che offre un'esperienza di gestione delle attività senza complicazioni e senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Da fare

Pianifica la tua giornata con un calendario personalizzatoquotidiano personalizzato* Ottenete suggerimenti intelligenti per le attività da aggiungere a La mia giornata

Collaborare alle attività con altri utenti

Sincronizzazione con le attività di Outlook

Limiti di Microsoft Da fare

Limitate opzioni di personalizzazione

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente meno intuitiva di Google Tasks

Prezzi di Microsoft Da Fare

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Microsoft Da Fare

G2 : 4.4/5 (60+ recensioni)

: 4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.000 recensioni)

6. Taskque

via Taskque Riunione di Taskque, un potente sistema di strumento di produttività che eccelle nell'automazione dei flussi di lavoro. Semplifica la gestione delle attività, facilitando il lavoro dei team.

È possibile avere una panoramica di tutte le attività in un colpo d'occhio e la funzionalità di gestione delle risorse consente di gestire e assegnare le risorse senza sforzo.

Ciò che distingue Taskque come app per la gestione delle attività è la sua attenzione al miglioramento della produttività; ogni funzionalità/funzione aiuta a fare di più e a completare le attività in meno tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Taskque

Automazioni nell'assegnazione delle attività e massimizzazione della produttività

Visualizzazione a volo d'uccello di tutte le vostre attività

Comunicare e collaborare direttamente nella finestra delle attività

Gestire e assegnare risorse senza sforzo

Limiti di Taskque

Integrazioni limitate con altri strumenti

Prezzi di Taskque

Basic : Gratis

: Gratis Aziendale: $5/mese per utente

valutazioni e recensioni di #### Taskque

G2 : 4.1/5 (6+ recensioni)

: 4.1/5 (6+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2+ recensioni)

7. MeisterTask

via MeisterTask Con il suo design accattivante e le schede progetto flessibili, MeisterTask porta la collaborazione a nuovi livelli.

Consente l'automazione delle attività, rendendo meno noiose quelle ripetitive. Ma non si tratta solo di gestire le attività; MeisterTask si integra anche con MindMeister per creare attività da mappe mentali.

Non capita tutti i giorni di trovare uno strumento che sia allo stesso tempo piacevole da vedere e potente nelle sue funzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di MeisterTask

Visualizzazione delle attività con Bacheca Kanban personalizzabile

Automazioni dei passaggi del flusso di lavoro per le attività ripetitive

Creazione di un'attività da una mappa mentale tramite MindMeister

Schede sul tempo speso per ogni attività

Limiti di MeisterTask

Alcune funzionalità/funzione, come i grafici Gantt e le attività secondarie, non sono disponibili

Le funzionalità di reportistica potrebbero essere più robuste

Prezzi di MeisterTask

Basic : Free

: Free Pro : $11,99/mese per utente

: $11,99/mese per utente Business : $23,99/mese per utente

: $23,99/mese per utente Azienda: Contattare MeisterTask per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MeisterTask

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

8. Toodledo

via Toodledo Toodledo si distingue per le sue funzionalità/funzione complete che vanno oltre la semplice gestione delle attività.

Questo strumento offre un tracker delle abitudini, uno strumento di definizione dei contorni e la possibilità di impostare promemoria in diverse impostazioni. È una soluzione all-in-one che consente di organizzare la giornata in modo efficace e di monitorare lo stato nel tempo.

Se volete ottimizzare ogni aspetto della vostra giornata, Toodledo è lo strumento che fa per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Toodledo

Monitoraggio delle abitudini nel tempo e misurazione dello stato di avanzamento

Organizzare le idee con schemi strutturati

Ricevere promemoria via email, testo o notifiche push

Condivisione di elenchi e assegnazione di attività ad altri utenti

Limiti di Toodledo

L'interfaccia utente può sembrare datata per alcuni utenti

La curva di apprendimento può essere ripida a causa della moltitudine di funzionalità/funzioni

Prezzi di Toodledo

**Gratuito

Standard : $3,99/mese per utente

: $3,99/mese per utente Plus : $5,99/mese per utente

: $5,99/mese per utente Aziendale: Contattare Toodledo per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Toodledo

G2 : 4.4/5 (40+ recensioni)

: 4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

9. Joplin

Via Joplin Joplin è il più grande strumento di gestione delle attività. È un'app open-source che gestisce note e impegni e valorizza la privacy con la crittografia end-to-end.

Sebbene a Joplin manchi l'interfaccia dedicata alla gestione delle attività che altri hanno, compensa con uno strumento flessibile e personalizzabile che rispetta la privacy dei dati.

Per chi preferisce l'approccio fai-da-te, Joplin è una scelta solida.

Le migliori funzionalità/funzione di Joplin

Gratuito da usare e modificare

Tutte le note sono scritte e rese in Markdown

Sincronizzazione con diversi servizi cloud

Clip di pagine web direttamente nelle note

Limiti di Joplin

Manca di un'interfaccia dedicata alla gestione delle attività

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

Prezzi di Joplin

Basic : $1.99/mese per utente

: $1.99/mese per utente Pro : $5,99/mese per utente

: $5,99/mese per utente Teams: $7,99/mese per utente

valutazioni e recensioni di #### Joplin

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

10. Super produttività

via Super produttività Super Produttività è uno strumento di gestione delle attività semplice ma di grande impatto. Questa app offre un'esclusiva funzionalità/funzione di monitoraggio delle distrazioni che consente di registrare le attività che distraggono e di imparare a evitarle. Grazie allo strumento di monitoraggio del tempo integrato, è possibile tenere sotto controllo il tempo dedicato alle singole attività.

Inoltre, la funzionalità di project management consente di gestire più progetti senza sentirsi sopraffatti. È semplicità e potenza, tutto in un unico pacchetto.

le migliori funzionalità/funzione di #### Super Productivity

Registrazione delle attività che distraggono e apprendimento di come evitarle

Strumento di monitoraggio del tempo integrato con un registro di lavoro, un timer per il Pomodoro e promemoria per le pause

Sincronizzazione dei dati su più dispositivi

Gestire più progetti con facilità

Limiti di Super Produttività

Richiede una configurazione e un'impostazione manuale

Potrebbe non essere adatto a team di grandi dimensioni

Prezzi di Super Productivity

**Gratis

valutazioni e recensioni di #### Super Productivity

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

Pronti a scegliere la vostra alternativa a Google Tasks?

Ecco 10 solide alternative a Google Tasks pronte a far schizzare la vostra produttività nel 2024. Ogni strumento ha punti di forza e caratteristiche uniche, quindi la scelta giusta dipende da ciò che state cercando.

Se siete ancora indecisi su quale attività o quale strumento strumento per il project management per scegliere, ricordate che il miglior task manager o strumento di project management è quello che si adatta alle vostre esigenze, al vostro budget e al vostro stile di lavoro.

Se volete aumentare la vostra produttività, date un'occhiata a ClickUp: dall'assegnazione delle attività, al monitoraggio del tempo, all'impostazione delle priorità, fino alle visualizzazioni personalizzate e alle solide integrazioni, ClickUp ha tutto ciò che vi serve per rimanere organizzati, tenere traccia del tempo trascorso e fare di più.

Esplorate il nostro funzionalità/funzione di gestione delle attività per vedere come ClickUp può trasformare il vostro flusso di lavoro e aiutarvi a conquistare il vostro elenco di cose da fare come mai prima d'ora. Ecco a voi una produttività maggiore!