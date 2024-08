Abbiamo testato le 15 migliori alternative a Todoist

cercate le migliori alternative a Todoist?

Todoist non è nuovo al project management: è vivo e vegeto dal 2007!

...Ma essendo una delle app organizzative veterane, non dovrebbe essere ormai un po' arrugginita?

Sebbene la funzionalità/funzione di Da fare sia stata aggiornata per adattarsi ai nostri moderni (e frenetici) ritmi di lavoro, la sua età si nota ancora.

Nel complesso, la funzionalità di Todoist project management di Todoist le funzionalità/funzione sono piuttosto basilari rispetto ad altri strumenti e richiede molti componenti aggiuntivi per tenere il passo con i processi quotidiani. E poiché Todoist è più adatto a semplici elenchi di cose da fare che alla gestione di progetti, attività e flussi di lavoro, non è raro che i team cerchino alternative a Todoist più dinamiche e fresche.

Leggete qui di seguito per un'immersione profonda nei limiti di Todoist. Inoltre, una panoramica delle 15 migliori alternative, compresi i pro, i contro, i prezzi, le recensioni e molto altro ancora!

Che cos'è Todoist?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/Todoist-Todoist\_5.png esempio di produttività di Todoist /$$$img/

via Todoist Todoist è un programma di strumento di gestione delle attività che permette di organizzare, pianificare e collaborare su elenchi e progetti. La sua interfaccia pulita e intuitiva lo rende un'opzione software interessante sia per i singoli che per i piccoli team. Alcune delle sue migliori funzionalità/funzioni includono:

Assegnazione di attività a voi stessi o al vostro team

Date di scadenza delle attività ricorrenti

Promemoria per le scadenze

Monitoraggio degli stati di avanzamento

Inoltre, Todoist è relativamente conveniente, soprattutto per l'uso personale. 💸

Oltre alla versione gratuita per l'uso di base, Todoist offre due piani a pagamento per funzioni aggiuntive:

Todoist Pro : 4 dollari al mese per singoli utenti

: 4 dollari al mese per singoli utenti Todoist Business: $6 per utente, al mese per i team

Non sembra male, vero? Ma quando il gioco si fa duro, ovvero quando si ha a che fare con progetti più complessi, Todoist potrebbe non essere all'altezza e si tornerà a cercare una soluzione con funzionalità/funzione che vadano oltre il project management generale.

Perché Da fare un'alternativa a Todoist?

Todoist è una buona app per la gestione delle attività, ma non eccezionale_ 👀

Ecco alcuni importanti motivi:

Non esiste una funzionalità di monitoraggio del tempo integrata per gestire la produttività mentre si completano le attività.

Non è possibile creare stati personalizzati per allinearsi e gestire i flussi di lavoro.

Molte funzionalità dei piani a pagamento di Todoist sono offerte gratuitamente da altri software.

Non è altrettanto efficace per i lavori che richiedono più di una serie di elenchi da completare.

La versione gratuita èora limitata a 5 progetti attivi... il vecchio limite era di 80. 😐

...e altro ancora. 😳

Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico: arriviamo con buone notizie!

Abbiamo curato con attenzione un elenco delle migliori alternative a Todoist per qualsiasi team! Lasciate che questo elenco vi guidi nella ricerca della migliore e più produttiva app di project management per qualsiasi team. 🙌🏼

Le 15 migliori alternative e concorrenti di Todoist nel 2024

Fortunatamente, ci sono un sacco di applicazioni per il project management e la gestione dei progetti strumenti di collaborazione sul mercato al giorno d'oggi: si tratta di un'industria enorme. Quindi non è una questione di se troverete un'alternativa a Todoist, ma di quando.

Con così tante opzioni tra cui scegliere, la ricerca della soluzione migliore per il team può richiedere molto tempo, per non dire altro. Piuttosto che essere bloccati dalla fatica di decidere o di incrociare le funzionalità/funzione del software durante la pausa pranzo, lasciate che ci occupiamo noi del lavoro pesante per voi.

Ecco le 15 migliori alternative a Todoist per team di qualsiasi dimensione, budget o settore.

1. ClickUp

Organizzate e visualizzate le attività a modo vostro in ClickUp -una piattaforma di gestione delle attività progettata per riunire i team e i lavori in un unico luogo. Usate ClickUp Reminders per creare notifiche per il vostro team in pochi secondi. I promemoria di ClickUp sono facili da modificare, allegare file, commentare, aggiornare e personalizzare.

Inoltre, ClickUp semplifica la gestione dei vostri notifiche in modo da poter visualizzare, cancellare, reagire e rispondere da qualsiasi dispositivo!

funzionalità/funzione di ####

Modelli per gli elenchi di Da fare **I modelli pronti all'uso di ClickUp possono essere personalizzati per ottimizzare il flusso di lavoro. Sia che si tratti di una semplice lista dipiano del progetto o un elenco completo di attività, o ancora una lista di controllo per l'inserimento dei membri del team, i nostri modelli facilitano un rapido avvio.

**I modelli pronti all'uso di ClickUp possono essere personalizzati per ottimizzare il flusso di lavoro. Sia che si tratti di una semplice lista dipiano del progetto o un elenco completo di attività, o ancora una lista di controllo per l'inserimento dei membri del team, i nostri modelli facilitano un rapido avvio. ClickUp Documenti : Crea elenchi di cose da fare organizzati, collaborativi e facilmente gestibili.

: Crea elenchi di cose da fare organizzati, collaborativi e facilmente gestibili. Attività di ClickUp : Con il nostro solido strumento di project management, pianificare, organizzare e collaborare a qualsiasi progetto diventa facile e può essere adattato a ogni esigenza.

Con il nostro solido strumento di project management, pianificare, organizzare e collaborare a qualsiasi progetto diventa facile e può essere adattato a ogni esigenza. Vista Elenco: Sviluppate elenchi di cose da fare concisi e multiuso per gestire comodamente i vostri pensieri e le vostre attività da qualsiasi posizione, assicurandovi di non perdere mai nulla.

Sviluppate elenchi di cose da fare concisi e multiuso per gestire comodamente i vostri pensieri e le vostre attività da qualsiasi posizione, assicurandovi di non perdere mai nulla. **Collegamenti bidirezionali **Utilizzate la funzione di collegamento bidirezionale di ClickUp per interconnettere tutte le attività collegate e navigare facilmente tra di esse.

**Utilizzate la funzione di collegamento bidirezionale di ClickUp per interconnettere tutte le attività collegate e navigare facilmente tra di esse. Blocco note di ClickUp **Annota istantaneamente le attività, le formatta con ricchi strumenti di modifica e converte le note in attività tracciabili accessibili da qualsiasi luogo.

**Annota istantaneamente le attività, le formatta con ricchi strumenti di modifica e converte le note in attività tracciabili accessibili da qualsiasi luogo. ClickUp Brain : Utilizzate l'assistente IA di ClickUp per generare attività, riepilogare note e creare elenchi di cose da fare.

Utilizzate l'assistente IA di ClickUp per generare attività, riepilogare note e creare elenchi di cose da fare. Piattaforme disponibili: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, Web)

Create elenchi di cose da fare chiari e multifunzionali per gestire facilmente le vostre idee e lavorare da qualsiasi luogo, in modo da non dimenticare più nulla

Pro

Utilizzando l'IA i testi possono essere convertiti in attività tracciabili inDocumenti ClickUp* Oltre1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro e app

Disponibile sul sitoClickUp mobile app Contro

Il livello di personalizzazione e il numero di funzionalità disponibili possono comportare una curva di apprendimento

Prezzi

ClickUp ha diversi piani tariffari:

Free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

: : : : : Unlimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda : Contatta ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatta ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (1.400+recensioni)

: 4.7/5 (1.400+recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Spunta Spunta

via TickTick Tick Tick ha alcune potenti capacità di gestione delle attività, che lo rendono una valida alternativa a Todoist.

Ma se cercate uno strumento che offra una versione gratis con molte funzionalità utili, dovrete cercare altrove.

**Confronto

TickTick Vs Todoist__

!

funzionalità/funzione di ####

Incorporato Timer per il Pomodoro * Convertire le email in attività

"Piano la mia giornata" per aiutarmia stabilire le priorità delle attività per la giornata

Pro

Promemoria per gli orari e avvisi basati sulla posizione

Varie visualizzazioni del calendario

Disponibile per iOS (iPhone e iPad) e Android

Contro

Nessuna sincronizzazione nativa del calendario

Opzioni di integrazione al limite

La versione gratis ha un limite di 99 attività (vorremmo che fosse almeno un numero tondo 😏)

Prezzi

Il piano base può essere aggiornato al piano Premium a 27,99 dollari all'anno

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

4.8/5 (80+ recensioni) G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a TickTick_

!

3. Trello

via Trello Trello è un software di project management famoso per le sue uniche Bacheche Kanban.

Tuttavia, proprio come una pop star degli anni '90, Trello è un po' una one-hit-wonder:

L'intero strumento ruota attorno a Kanban.

Tutte le attività sono schede che possono essere trascinate in diverse fasi del progetto.

L'utilizzo di una scheda Kanban per l'intero progetto ciclo di vita del project management può essere piuttosto impegnativo, in quanto è necessario dare un'occhiata al sequenza del progetto e la reportistica.

Confronto_

**Trello Vs Todoist_

!

funzionalità/funzione di ####

Interfaccia drag-and-drop facile da usare

Lista di controllo avanzata per creare attività più dettagliate

I Power-Up di Trello possono aiutarvi ad aggiungere tonnellate di funzioni

Pro

Ottime funzionalità/funzione per la collaborazione del team

Curva di apprendimento minima

Le liste di controllo all'interno delle attività consentono un prompt feedback

Contro

Non mostra le dipendenze delle attività

Limitato alla visualizzazione di un tabellone Kanban

Non è adatto a grandi organizzazioni

Prezzi

Free Forever: Schede ed elenchi Unlimited

Schede ed elenchi Unlimited Business Class ($12,50 per utente/mese): Liste di controllo avanzate e raccolta di schede con power-up

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4,5/5 (22.200+ recensioni)

4,5/5 (22.200+ recensioni) G2: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative al trello_

!

4. nTask

via nTask nTask è un gestore di attività basato su cloud e project management che si concentra sulla gestione del rischio e sulla collaborazione efficiente. Tuttavia, uno strumento di strumento di produttività dedicato alla gestione del rischio può anche essere un rischio!

cosa, perché?

Perché avete bisogno di uno strumento che Da fare molto di più, come il monitoraggio del team, la generazione di report e la connessione con altri strumenti di lavoro.

Purtroppo, nTask non è in grado di fare nessuna di queste cose.

funzionalità/funzione di ####

Strumento nativo per la gestione delle riunioni per organizzare, gestire e pianificare le riunioni

Modulo per la gestione dei problemi per identificarli e affrontarli

Converte i commenti in attività utilizzando Slack

pro di ####

Crea gratis un numero illimitato di attività e di elementi dell'elenco Da fare

Notifiche, avvisi e promemoria

Compatibile con iPhone e iPad

Contro

Nessuna funzionalità/funzione di gestione delle attività via email

Spazio di archiviazione limitato nella versione gratuita

Opzioni di integrazione al limite

Prezzi

Basic Piano Free : include riunioni, fogli di presenza e monitoraggio dei problemi

include riunioni, fogli di presenza e monitoraggio dei problemi Piano Premium ($3,99 per utente/mese): funzionalità/funzione del piano base e azioni di massa, filtri personalizzati e 5 GB di spazio di archiviazione

funzionalità/funzione del piano base e azioni di massa, filtri personalizzati e 5 GB di spazio di archiviazione Piano Business ($11,99 per utente/mese): include funzionalità/funzione premium, gestione dei rischi, autorizzazioni personalizzate e 10 GB di spazio di archiviazione

valutazioni personalizzate su ####

Capterra: 4.1/5 (90+ recensioni)

4.1/5 (90+ recensioni) G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

5. Asana

via Asana Asana è un'altra ottima alternativa (gratuita) a Todoist.

Che stiate gestendo un team grande o piccolo, Asana può aiutarvi.

Tuttavia, molte delle sue funzionalità più utili, tra cui attività illimitate, Sequenza e dashboard, richiedono un pagamento.

funzionalità/funzione di ####

Potenti sequenze temporali per la pianificazione delle attività

Promemoria e date di scadenza

Attività cardine per tenere traccia dei risultati e degli eventi significativi

Quattro visualizzazioni del progetto, tra cui Kanban (simile a Trello)

Pro

Funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale

Supporta tonnellate di integrazioni di terze parti

Disponibile sull'app store iOS (per iPhone e iPad) e sul Google Play Store

Contro

Nessuna modalità offline

Non è possibile assegnare più persone per una singola attività

L'app per dispositivi mobili non è all'altezza dell'app web

Prezzi

Basic Piano Free : funzionalità di base che includono la vista Bacheca, 100 MB di spazio di archiviazione e la visualizzazione dell'elenco

funzionalità di base che includono la vista Bacheca, 100 MB di spazio di archiviazione e la visualizzazione dell'elenco Piano Premium ($10,99 per utente/mese): include funzionalità aggiuntive come campi personalizzati e attività cardine

include funzionalità aggiuntive come campi personalizzati e attività cardine Piano Business ($24,99 per utente/mese): include funzionalità aggiuntive come obiettivi e integrazioni

Valutazioni dei clienti

Capterra : 4.5/5 (11.800+ recensioni)

: 4.5/5 (11.800+ recensioni) G2: 4.3/5 (9.100+ recensioni) Decidere tra Asana e Todoist_ ? Dai un'occhiata a questi ragioni non scontate per scegliere ClickUp come_

**la tua alternativa ad Asana_

.

via Notion Molto più di un'applicazione digitale per prendere appunti, Notion è una piattaforma per la collaborazione che aiuta gli utenti a gestire progetti multipli, organizzare i flussi di lavoro e collaborare con gli altri. Offre una suite di strumenti potenti per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo progetti, attività, note e altro ancora.

Con Notion, gli utenti possono creare rapidamente liste di controllo, assegnare attività ai membri del team, impostare date di scadenza, incorporare media e documenti e altro ancora. Notion offre anche una funzionalità/funzione di database che consente ai team di archiviare i dati in modo organizzato.

In questo modo gli utenti possono trovare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno senza dover cercare in più cartelle o file.

funzionalità/funzione di ####

Funzione di ricerca Quick Find per spostarsi tra le informazioni e trovare facilmente ciò che serve

Funzionalità personalizzate per le autorizzazioni dei ruoli e le notifiche

Aree di lavoro multiple per separare diversi tipi di contenuto

Dipendenze delle attività, attività secondarie e priorità

Notion IA per riepilogare/riassumere note e altre esigenze dell'assistente di scrittura IA

Pro

Attività ricorrenti con intervalli predefiniti

Interfaccia drag-and-drop

Potente condivisione di documenti

Contro

Mancanza di connessione tra le aree di lavoro

La personalizzazione avanzata è al limite rispetto ad altri strumenti presenti in questo elenco

Prezzi

Notion ha quattro opzioni di prezzo:

Piano Free : Area di lavoro collaborativa, analisi di base delle pagine, cronologia delle pagine per 7 giorni e molto altro

: Area di lavoro collaborativa, analisi di base delle pagine, cronologia delle pagine per 7 giorni e molto altro PianoPlus (8 dollari per utente/mese) : Blocchi illimitati per i team, cronologia delle pagine di 30 giorni, 100 inviti per gli ospiti e molto altro

: Blocchi illimitati per i team, cronologia delle pagine di 30 giorni, 100 inviti per gli ospiti e molto altro Piano Business ($15 per utente/mese) : Spazi privati per i team, cronologia delle pagine di 90 giorni, 250 inviti per gli ospiti e altro ancora

: Spazi privati per i team, cronologia delle pagine di 90 giorni, 250 inviti per gli ospiti e altro ancora Piano Enterprise (contattare Notion per i dettagli): Analisi e controlli avanzati dell'area di lavoro,Esito positivo per i clienti Manager, 500 inviti per gli ospiti e molto altro ancora

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

4,7/5 (1.000+ recensioni) G2: 4,6/5 (1.000+ recensioni)

Compara_ **Notion Vs Todoist !

7. OmniFocus

via Gruppo Omni OmniFocus è un popolare strumento di project management, realizzato da The Omni Group, per aiutarvi a tenere traccia dei vostri lavori, progetti e altro ancora. È stato progettato per essere di facile utilizzo, con un'interfaccia intuitiva che consente agli utenti di organizzare rapidamente e facilmente le proprie attività.

Consentendo agli utenti di suddividere i progetti in azioni più semplici grazie all'uso di cartelle, contesti e tag, OmniFocus assicura che le attività siano sempre monitorate e organizzate. Può anche essere utilizzato per impostare promemoria, in modo da non perdere mai una scadenza o dimenticare un compito importante.

funzionalità/funzione di ####

Free, sincronizzazione crittografata per mantenere i dati su più dispositivi

La previsione mostra le azioni e gli eventi del calendario in ordine

Modifica in batch per selezionare più azioni e modificarle in una volta sola

Barra laterale personalizzata per organizzare le prospettive

pro di ####

L'interfaccia utente è moderna e intuitiva

Schermata Home personalizzata per gli utenti a pagamento

Sfondi chiari e scuri

Contro

Da fare a meno di strumenti di visualizzazione come i grafici di Gantt

La piattaforma non è ottimizzata per un sistema operativo Windows

prezzi di ####

A seconda del sistema operativo e del caso d'uso, OmniFocus offre diverse opzioni di prezzo. Contattate OmniFocus per maggiori dettagli

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

4,7/5 (oltre 60 recensioni) G2: 4.6/5 (oltre 50 recensioni)

Controlla questi_

**alternative top a OmniFocus_

!

8. Qualsiasi.Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/any.do\_-1400x843.png any.do kanban board per la gestione delle attività /$$$img/

via Da fare Any.do è un'app per la gestione delle attività dal design semplice e intuitivo che aiuta a terminare meglio le attività. È perfetta per i professionisti impegnati, gli studenti e tutti coloro che vogliono essere più produttivi. Con Any.do è possibile creare facilmente attività, impostare date di scadenza e promemoria e creare elenchi di cose da fare.

È anche possibile condividere le attività con altri e collaborare ai progetti. Inoltre, la funzionalità/funzione integrata di promemoria basata sulla posizione vi ricorderà quando siete vicini alla posizione dell'attività, in modo da non dimenticare mai più una commissione importante!

funzionalità/funzione di ####

Attività della Bacheca per vedere chi lavora quando, quando e cosa è stato modificato

Supporto multipiattaforma per chattare con più membri del team

Modelli facili da usare per cominciare

Promemoria una tantum, ricorrenti e per posizione

pro di ####

Organizzatore principale per gli impegni e gli eventi personali

Portale di assistenza per rispondere alle domande sulla piattaforma

Elenchi della spesa intelligenti per utenti Free e Premium

Contro

Non adatto agli utenti di Microsoft 365 perché non si integra con Microsoft Calendario

Versione gratis limitata alle esigenze di base del project management

Prezzi

Any.Da fare ha tre opzioni di prezzo:

Piano Free : Promemoria, Calendario, sincronizzazione dei dispositivi e altro

: Promemoria, Calendario, sincronizzazione dei dispositivi e altro Piano premium (3 dollari/mese all'anno) : Attività ricorrenti, tag di colore, promemoria per la posizione dell'attività e molto altro ancora

: Attività ricorrenti, tag di colore, promemoria per la posizione dell'attività e molto altro ancora Piano Teams ($5/mese all'anno): Area di lavoro collaborativa, Bacheca progetti illimitata, +100 modelli di flusso di lavoro e altro ancora

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

4.4/5 (150+ recensioni) G2: 4.1/5 (180+ recensioni)

Controlla questi_

**Qualunque alternativa Da fare_

!

9. Google Keep

via Google KeepGoogle Keep è uno strumento gratuito per prendere appunti ed elenchi, sviluppato da Google, che consente di catturare, archiviare e condividere facilmente le idee in movimento. Consente agli utenti di annotare rapidamente note, creare elenchi e liste di controllo, impostare promemoria, caricare foto, collaborare con amici e familiari, salvare pagine web per una lettura successiva e altro ancora.

L'app offre anche un intervallo di opzioni personalizzate, tra cui la possibilità di cambiare font e colori, aggiungere immagini e clip audio, creare etichette per le categorie e altro ancora. È disponibile su dispositivi iOS e Android.

funzionalità/funzione di ####

Funzionalità di riconoscimento delle immagini per trasformare le foto in note di testo

Sincronizzazione tra diversi dispositivi

Elenchi da trascinare per definire le priorità delle attività

Sistema di etichette per classificare le attività

pro di ####

Interfaccia utente semplice e intuitiva

Si integra con le app della Google Suite

Condivisione di note ed elenchi con altri utenti

Contro

Gli spazi possono essere limitati in dipendenza dello spazio di archiviazione del vostro account Google

Limitate funzionalità/funzione di collaborazione con le attività

Prezzi

Google Keep è gratis con un account Google

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) G2: N/A

10. Compito di Meistertask

via MeisterTask Meistertask è un software per il project management progettato per semplificare tutte le attività di comunicazione del team . Con Meistertask è possibile creare progetti, attività e cartelle per mantenere il lavoro organizzato e facile da trovare. L'app offre anche una serie di funzionalità/funzione per aiutarvi a ottenere il massimo dalla gestione delle attività, tra cui etichette, date di scadenza, notifiche e altro ancora.

È anche possibile collaborare con i membri del team su attività e progetti per una maggiore efficienza. Meistertask è un'ottima scelta per freelance, team e aziende di tutte le dimensioni.

Funzionalità/funzione

Bacheche visive delle attività per tenere traccia dello stato di avanzamento

Funzionalità di collaborazione in tempo reale

Integrazione con Slack e altre app

Flussi di lavoro personalizzabili

pro di ####

Interfaccia facile da usare sia per i singoli che per i team

Reportistica dettagliata per monitorare lo stato delle attività

Si integra con i più diffusiapp per la produttività come Trello e Slack

Contro

Possibilità di integrazione limitate nel piano Free

Le attività ricorrenti sono una funzionalità/funzione a pagamento

Prezzi

Piano base (gratis) : Fino a tre progetti, membri del progetto illimitati, Bacheca dei progetti personalizzabile e molto altro ancora

: Fino a tre progetti, membri del progetto illimitati, Bacheca dei progetti personalizzabile e molto altro ancora Piano Pro ($8,25/mese ): Progetti illimitati, automazioni, limiti ai lavori in corso (WIP) e altro ancora

): Progetti illimitati, automazioni, limiti ai lavori in corso (WIP) e altro ancora Piano Business: ($20,75/mese): Reportistica sulle attività, ruoli e autorizzazioni, campi personalizzati e altro ancora

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

4,7/5 (1.000+ recensioni) G2: 4,6/5 (160+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a MeisterTask_

!

11. Azendoo

via Azendoo Azendoo è uno strumento di project management che fornisce agli utenti un modo efficiente per organizzare, monitorare e collaborare ai progetti. Aiuta i team a rimanere concentrati sulle attività da svolgere e a gestire i carichi di lavoro in modo organizzato. L'interfaccia user-friendly di Azendoo consente agli utenti di creare rapidamente attività, assegnarle ai membri del proprio team e fissare scadenze.

Le sue intuitive schede delle attività con funzione drag-and-drop aiutano gli utenti a monitorare lo stato di avanzamento a colpo d'occhio e a tenere il passo con le prestazioni del proprio team. Offre inoltre potenti funzionalità di reportistica per consentire ai team di capire quanto bene stiano lavorando insieme.

funzionalità/funzione di ####

Ricerca robusta per trovare attività, conversazioni, documenti, soggetti e persone

pulsante 'Aggiungi un sondaggio' per ottenere l'opinione del team su un argomento

Integrazione di Cisco Spark per la voce, la videochiamata e la condivisione dello schermo

Conversazioni fissate nella parte superiore della visualizzazione delle attività di un argomento

pro di ####

Le conversazioni via email possono essere trasformate in una nota di Evernote

Messaggi diretti

Attività ricorrenti

Contro

I modelli di progetto sono una funzionalità a pagamento

Limitate funzionalità/funzione di collaborazione con le attività

Prezzi

Contattare Azendoo per i prezzi

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) G2: 4.2/5 (50+ recensioni)

12. Progetti Zoho

via Progetti Zoho Zoho Projects è uno strumento di project management online di Zoho, leader mondiale nel software aziendale. Aiuta i team a gestire efficacemente i progetti e le risorse attraverso funzionalità/funzione come elenchi di attività, grafici di Gantt, timesheet e altro ancora.

Con Zoho Projects, gli utenti possono facilmente collaborare con altri team o individui, monitorare lo stato di avanzamento delle attività, stabilire le priorità e ottenere informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento del progetto. L'interfaccia è molto intuitiva e consente di personalizzare il flusso di lavoro del progetto. Inoltre, grazie alla sua app per dispositivi mobili, gli utenti possono accedere ai progetti ovunque si trovino.

funzionalità/funzione di ####

Schede di attività, flussi di lavoro personalizzati e notifiche in tempo reale

Software automatico per il monitoraggio dei bug

Strumento di piano e di monitoraggio per Teams di Scrum * Reportistica personalizzata da qualsiasi set di dati

Pro

Progettato per team di qualsiasi dimensione

Molteplici app ed estensioni da utilizzare per un'esperienza migliorata

Integrazione perfetta con altre produttività Zoho

Contro

Manca l'accesso offline

Curva di apprendimento ripida per personalizzare completamente le aree di lavoro

Prezzi

Piano Free (fino a 3 utenti) : Due progetti, spazio di archiviazione limitato, project management delle attività e molto altro

: Due progetti, spazio di archiviazione limitato, project management delle attività e molto altro Piano premium (5 dollari utente/mese) : Progetti illimitati, grafici Gantt, attività secondarie e altro ancora

: Progetti illimitati, grafici Gantt, attività secondarie e altro ancora Piano Enterprise ($10 utente/mese): 120 GB di spazio di archiviazione, dashboard del portfolio, regole per il flusso di lavoro delle attività e altro ancora

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

4,2/5 (oltre 200 recensioni) G2: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

via Progetti di lavoro di squadra Teamwork Projects è uno strumento di project management potente e intuitivo che consente a team di tutte le dimensioni di organizzare in modo efficiente le attività e gestire i progetti dall'inizio alla fine. Offre una serie completa di strumenti per la collaborazione tra team, la gestione delle risorse, l'automazione e la reportistica.

Con Teamwork Projects gli utenti possono monitorare le scadenze e lo stato di avanzamento in tempo reale, assegnare attività ai membri del team, collaborare con stakeholder esterni e integrarsi con vari strumenti di terze parti.

funzionalità/funzione di ####

Funzione di trascinamento semplice per ridefinire le priorità del lavoro

Funzione di reportistica pianificata ed effettiva per pianificare meglio il lavoro

Vista Bacheca per automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi e visualizzare le attività del progetto

pro di ####

Altamente personalizzabile e di facile utilizzo per l'utente

Integrazione con i più diffusi strumenti di terze parti

Funzionalità di monitoraggio del tempo

Contro

I report di burndown e la chat del team integrata sono funzionalità a pagamento

L'app desktop non offre una modalità offline

Prezzi

Piano Free Forever (fino a 5 utenti/piano) : Monitoraggio del tempo, vista Carico di lavoro limitato, creazione di team limitata e altro ancora

: Monitoraggio del tempo, vista Carico di lavoro limitato, creazione di team limitata e altro ancora piano Deliver ($9,99 utente/mese) : Moduli di accettazione, fatturazione, team a livello di progetto e altro ancora

: Moduli di accettazione, fatturazione, team a livello di progetto e altro ancora Piano di crescita ($17,99 utente/mese) : Vista Team, chattare con il team, tag a livello di attività e altro ancora

: Vista Team, chattare con il team, tag a livello di attività e altro ancora Piano di scala (contattare Teamwork per i dettagli): Reportistica personalizzata, 10.000 azioni di automazione al mese, progetti illimitati e altro ancora

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4,5/5 (700+ recensioni)

4,5/5 (700+ recensioni) G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative al lavoro di squadra_

!

via Redbooth Redbooth è uno strumento di gestione delle attività basato su cloud, progettato per aiutare i team a collaborare e a terminare le attività. È una piattaforma che consente alle organizzazioni di tutte le dimensioni di gestire facilmente progetti, attività, comunicazioni e documenti in un unico luogo centrale.

Con Redbooth, i team possono facilmente assegnare attività, ricevere aggiornamenti in tempo reale, monitorare lo stato di avanzamento e misurare l'esito positivo. Inoltre, Redbooth si integra con strumenti popolari come Slack, Dropbox e Google Apps per rendere la collaborazione ancora più semplice.

funzionalità/funzione di ####

Grafici Gantt ed elenchi di attività

Aree di lavoro personalizzabili

Reportistica e analisi

pro di ####

Schede Kanban per pianificare e monitorare tutte le attività

Reportistica dettagliata sulla produttività per analizzare lo stato delle attività e il tempo impiegato

Migliore trasparenza per delegare gli incarichi nel team

Contro

Curva di apprendimento ripida per le funzionalità/funzione più complesse

Non ci sono obiettivi, notifiche intelligenti o funzionalità/funzione per i commenti assegnati

Prezzi

Piano Free : Assegnazione di utenti e date di scadenza, spazio di archiviazione di 2 GB, grafici Gantt esportabili e altro ancora

: Assegnazione di utenti e date di scadenza, spazio di archiviazione di 2 GB, grafici Gantt esportabili e altro ancora Piano Pro ($9 utente/mese) : Dipendenza dalle attività, monitoraggio del tempo, riunioni video in HD e altro ancora

: Dipendenza dalle attività, monitoraggio del tempo, riunioni video in HD e altro ancora Piano Business ($9 utente/mese) : Attività secondarie avanzate, Redbooth per Outlook, reportistica di tendenza e altro ancora

: Attività secondarie avanzate, Redbooth per Outlook, reportistica di tendenza e altro ancora Piano Enterprise (contattare Redbooth per i dettagli): Supporto telefonico, panoramica della sequenza temporale, aree di lavoro illimitate e molto altro ancora

Valutazioni dei clienti

Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

15. Pianificatore Microsoft

via Pianificatore MicrosoftPianificatore Microsoft è uno strumento di gestione delle attività e dei progetti sviluppato da Microsoft e disponibile sulla piattaforma Microsoft 365. Consente di creare piani, assegnare attività, condividere file, comunicare e collaborare con altri utenti e monitorare lo stato di avanzamento. Con questo strumento di facile utilizzo, i team possono gestire il proprio lavoro in modo più efficiente ed efficace.

Per garantire che tutti siano sulla stessa pagina, la funzionalità/funzione di gruppo di Planner permette di comunicare e collaborare con altri utenti in tempo reale. È inoltre possibile pubblicare aggiornamenti, condividere file, caricare immagini o video e creare sondaggi per ottenere un feedback dal team.

funzionalità/funzione di ####

Sincronizzazione degli eventi del calendario con Microsoft Outlook

Funzionalità di file, liste di controllo ed etichette nelle Bacheca Kanban

Notifiche email per tenere tutti aggiornati su attività e scadenze

Revisione del calendario disponibile nei calendari

pro di ####

Perfetta integrazione con la suite di strumenti Microsoft come Teams

Interfaccia chiara e intuitiva per un'esperienza più fluida

App mobile disponibile per l'accesso in movimento

Contro

Notifiche in-app non disponibili

Notifiche personalizzate al limite per gli avvisi di notifica

Prezzi

A seconda del caso d'uso (domestico o aziendale), Microsoft Planner offre diverse opzioni di piano disponibili

Valutazioni dei clienti

Capterra: 3.9/5 (80+ recensioni)

3.9/5 (80+ recensioni) G2: 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

Gestisci le attività con le alternative di Todoist!

Trovare un'alternativa decente a Todoist non deve essere un problema. 🧹

Una qualsiasi di queste 15 alternative a Todoist offrirà il supporto, le funzionalità e le funzioni che il vostro team sognava. Soprattutto una in particolare ClickUp . 🙂

perché? Tonnellate di potenti funzionalità/funzione di project management comprese attività illimitate, visualizzazioni multiple dei progetti , Liste di controllo , automazioni , monitoraggio del tempo e altro ancora, tutto su Il piano Free Forever di ClickUp ! 🤯

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Inoltre, ClickUp vi assiste in ogni passaggio con centinaia di modelli precostituiti per ogni caso d'uso, oltre 1.000 integrazioni e un supporto completo per aiutarvi a utilizzare la piattaforma nel modo più produttivo possibile. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per portare i vostri impegni al livello successivo!