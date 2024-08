10 Migliori alternative e concorrenti di Google Keep 2024

Farris Bueller una volta disse..

la vita scorre veloce. Se non ti fermi e non ti guardi intorno di tanto in tanto, potresti perdertela"

Sebbene questa sia in parte solo un'altra scusa per citare uno dei più grandi film di tutti i tempi, è anche un buon promemoria del perché le app per prendere appunti come Google Keep sono la chiave per essere sempre all'altezza dei nostri elenchi quotidiani di cose da fare.

Dagli abbonamenti alle scadenze e alla spesa, c'è sempre la possibilità di dimenticare due delle cinque cose sulla lista se non le si è scritte.

Google Keep ha trovato la sua nicchia come soluzione per prendere, condividere e organizzare gli appunti da qualsiasi dispositivo. Ma se le funzioni di Google Keep per le note dominano rispetto ai disorganizzati foglietti adesivi e ai blocchi legali del passato, ci sono ancora tonnellate di alternative software con gli stessi strumenti, se non addirittura più intuitivi, per aiutarvi a rimanere in carreggiata.

Abbiamo creato un elenco delle nostre 10 alternative preferite a Google Keep per aiutarvi a fare la scelta più consapevole quando si tratta del vostro nuovo strumento preferito per prendere appunti. Leggete con noi i pro e i contro di Google Keep, i suoi principali concorrenti, i prezzi, le recensioni e molto altro ancora.

Che cos'è Google Keep?

Via Google Keep Google Keep è un sistema di annotazione e di app per i promemoria per annotare i pensieri su più dispositivi nello stesso modo in cui si usa una nota adesiva. Consente di creare un numero illimitato di note con un massimo di 20.000 caratteri per nota, in modo da non doversi preoccupare di esaurire lo spazio per finire il proprio pensiero. 🚂

Inoltre, Google Keep consente di organizzare gli elementi con etichette, colori e formattazione. Ecco alcune delle nostre altre funzioni preferite di Google Keep:

Note vocali

Promemoria

Elenchi di cose da fare

Liste di controllo

Per iniziare a utilizzare l'app, tutto ciò di cui avete bisogno è un Account Google .

Per molti utenti, questo significa che siete a posto. Ma per Microsoft Office per gli utenti di Microsoft Office o per coloro che semplicemente non sono sul carro di G Suite, questo è di per sé un motivo per cercare alternative a Google Keep.

Le 10 migliori alternative a Google Keep

Ecco 10 delle migliori alternative a Google Keep per portare i vostri appunti, elenchi e responsabilità a un livello superiore.

1. ClickUp

ClickUp Docs consente la formattazione ricca e i comandi di comandi slash per lavorare in modo più efficiente ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one per team e utenti che permette di gestire qualsiasi cosa, dai progetti complessi alle attività quotidiane azioni quotidiane in un unico hub di lavoro centralizzato. ClickUp offre tonnellate di funzioni intuitive per personalizzare il programma e i flussi di lavoro nel modo più efficiente possibile, tra cui un editor dinamico di documenti, lo strumento Notepad, Estensione per Chrome e un'applicazione mobile per catturare tutte le vostre idee migliori.

Inoltre, tutte le sue funzioni per prendere appunti sono completamente gratuite e facili da usare!

Ecco come sfruttare al meglio i vostri appunti utilizzando due degli strumenti più comodi e flessibili di ClickUp:

ClickUp Docs

ClickUp Docs permette di lavorare in modo più efficiente con i comandi di formattazione ricca e di slash ClickUp Docs sono la risorsa definitiva per creare documenti dettagliati, wiki strutturati e liste di controllo collaborative. Con funzionalità come il salvataggio automatico, la cronologia delle versioni, la modifica in tempo reale e le opzioni di condivisione che abbiamo imparato a conoscere e amare, ClickUp Docs fa un ulteriore passo avanti.

È possibile incorporare facilmente le informazioni da altre applicazioni, creare note in una gerarchia visiva con pagine annidate, formattare il testo con Comandi ClickUp Slash e molto altro ancora per aumentare la vostra produttività nel prendere appunti.

All'interno di qualsiasi documento ClickUp, potete concentrarvi su argomenti chiave con la modalità Focus o coinvolgere i membri del team nella conversazione con commenti filettati che potete delegare ad altri evidenziando qualsiasi riga di testo.

ClickUp Notepad

Annota rapidamente gli appunti, formatta con un'ampia possibilità di modifica e trasforma le voci in attività tracciabili a cui accedere da qualsiasi luogo

Utilizzate il vostro Blocco note in ClickUp per documentare i pensieri più importanti, quelli che si trovano in cima al cervello, mentre si è seduti alla scrivania, navigando sul web o in viaggio.

Come per ClickUp Docs, avrete accesso alle funzioni di formattazione con modifica del testo ricco e i comandi Slash nel Blocco note per ottenere stile, contesto e dettagli quando si tratta di trasmettere i propri pensieri con chiarezza. Inoltre, ClickUp Notepad non ha limiti di caricamento! Ciò significa che potete aggiungere quante più idee possibili senza mai esaurire lo spazio a disposizione.

I vantaggi di ClickUp

Molteplici strumenti per prendere appunti accessibili dall'area di lavoro, dal tablet, dal dispositivo mobile o dalla finestra di navigazione

Oltre 1.000 integrazioni per semplificare i processi quotidiani

Funzioni di produttività avanzate per agire su appunti, attività e idee

Ricco set di funzioni software per la presa di appunti e la gestione dei progetti anche suPiano gratuito per sempre* Tonnellate dimodelli personalizzabili per qualsiasi caso d'uso - anche in ClickUp Docs

Contro ClickUp

Non tutte le visualizzazioni del flusso di lavoro sono ancora disponibili nell'app mobile

L'elevato numero di funzioni personalizzabili può comportare una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Piano gratuito per sempre

Piano illimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Piano Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Piano Business Plus : $19 per utente al mese

: $19 per utente al mese Impresa: Contattare il team di vendita per dettagli sui prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 4.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.130 recensioni)

2. Todoist

Via Todoist Se siete alla ricerca di un sito minimalista gestione delle attività e di prendere appunti, quindi Todoist potrebbe essere il vostro nuovo strumento di lavoro. Impostate priorità, aggiungete date di scadenza, create etichette e filtri per strutturare le vostre azioni quotidiane, l'agenda e i progetti.

Todoist consente di personalizzare diverse sezioni e di aggiungere tutte le attività che si desidera. Inoltre, per mantenere le liste di controllo pulite e organizzate, è possibile archiviare, spostare o eliminare qualsiasi progetto una volta contrassegnato come completo.

Caratteristiche di Todoist

Lavagna in stile Kanban per la gestione delle attività

Promemoria in base alla scadenza e alla posizione

Monitoraggio dell'avanzamento di attività e progetti

Scadenze ricorrenti per le attività

Attività assegnabili per la collaborazione di gruppo

I vantaggi di Todoist

Sincronizzazione affidabile su tutti i dispositivi

Interfaccia utente intuitiva e facile da usare

Ampie integrazioni di terze parti

Opzioni di formattazione e stile del testo veloci

Contro di Todoist

La limitata versione gratuita manca di funzioni chiave come i backup automatici e i promemoria

Nessuno strumento di tracciamento del tempo o timer integrato

Viste e stati del flusso di lavoro limitati per adattarsi a ogni stile di lavoro

Prezzi di Todoist

Gratuito : $0 per utente al mese

: $0 per utente al mese Pro : $5 per utente al mese ($4 per utente al mese con fatturazione annuale)

: $5 per utente al mese ($4 per utente al mese con fatturazione annuale) Business: $8 per utente al mese ($6 per utente al mese con fatturazione annuale)

Valutazioni dei clienti di Todoist:

G2: 4.4/5 (730+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (1690+ recensioni)

3. Microsoft OneNote

Via MicrosoftMicrosoft OneNote è un'applicazione per prendere appunti online, disponibile gratuitamente con un account Microsoft o con un piano a pagamento Microsoft 365. A dire il vero, OneNote è il tipo di software che sognavo di avere mentre scarabocchiavo tutti i miei appunti di storia mondiale alle superiori. 😮‍💨

Ma quando si tratta di collaborare in modo significativo con il team e di creare potenti documenti strumenti di organizzazione come il collegamento bidirezionale, OneNote non sempre regge. Confronto tra OneNote e Google Keep !

Caratteristiche di Microsoft OneNote

Funzioni per appunti scritti a mano, schizzi o note vocali

Temi personalizzabili nell'applicazione desktop

Crittografia delle note

Note appiccicose online

Inviare e-mail a OneNote

Assistente matematico integrato &Modelli OneNote I professionisti di Microsoft OneNote

Condividete le vostre note via e-mail o URL

Caricamento di file multimediali e uno strumento di clipping per salvare velocemente le informazioni

Dividere gli appunti in sezioni e taggarli per poterli consultare in un secondo momento

Contro di Microsoft OneNote

Non è disponibile per Linux

L'interfaccia dell'applicazione mobile non è così intuitiva come quella dell'applicazione web

Funzioni di ordinamento e organizzazione limitate

Non è uno strumento di gestione delle attività, ma solo delle note

Prezzi di Microsoft OneNote

Microsoft OneNote è scaricabile gratuitamente per le funzioni di base e disponibile per gli utenti con un abbonamento a Microsoft 365:

Basic : Gratuito

: Gratuito Microsoft 365 Family : $99,99 all'anno per un massimo di sei persone

: $99,99 all'anno per un massimo di sei persone Microsoft 365 Personal: $69,99 all'anno per uso individuale

Valutazioni dei clienti di Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1.780 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (1.190+ recensioni)

Confronto_ OneNote Vs. Notability & controlla questi alternative di notabilità !

4. Nozione

Prendere appunti in NozioneNozione consente di assegnare compiti, gestire progetti e organizzare il lavoro in vari modi. Come software basato su documenti, è una valida alternativa a Google Keep per le sue potenti funzioni di presa di appunti per la creazione di elenchi, l'aggiunta di testo semplice, video, suoni, codice e così via!

Caratteristiche di Notion

Molteplici opzioni di visualizzazione, tra cui Kanban, elenco, tabella e calendario

Diverse opzioni di modelli

Cartelle per classificare le note

Formattazione del testo per note dettagliate

I vantaggi di Notion

Interfaccia utente pulita e personalizzabile

Compatibile con i dispositivi Android e iOS

Supporto della modalità offline

Supporta l'editing collaborativo

Notion contro

Funzionalità di gestione delle attività limitate per agire sugli elenchi di cose da fare

Nessuna funzione di annotazione PDF

Mancano funzioni chiave per la produttività come grafici di Gantt, obiettivi e tracciamento del tempo

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Notion

Personale : Gratuito

: Gratuito Personale Pro : $5 per utente al mese ($4 per utente al mese con fatturazione annuale)

: $5 per utente al mese ($4 per utente al mese con fatturazione annuale) Team : $10 per utente al mese ($8 per utente al mese con fatturazione annuale)

: $10 per utente al mese ($8 per utente al mese con fatturazione annuale) Impresa: Contattare le vendite per informazioni sui prezzi

Valutazioni dei clienti di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (790+ recensioni)

Guarda questi_ **Alternative alla nozione di nozione !

È tempo di un'alternativa a Google Keep

Anche se dispone di diverse comode funzioni per aggiungere note in qualsiasi momento, gran parte della sua popolarità deriva dal fatto che Google Keep è gratuito da usare e facile da imparare.

Questo fa di Google Keep un ottimo concorrente per catturare i pensieri fugaci, i semplici promemoria o l'uso occasionale. Tuttavia, quando si tratta di strutturare la giornata, di rendere conto a se stessi o di avere ricche opzioni di stile, Google Keep non è all'altezza. ✂️

Ecco alcune delle limitazioni che si incontrano con Google Keep:

Limite di caratteri basso: 20.000 sono molti per una lista della spesa, ma non molti per le voci di un diario

Nessuna applicazione desktop. Accedete a Google Keep su telefono, tablet o browser solo

Opzioni di formattazione e stile del testo limitate

Nessun strumento di automazione per velocizzare il processo di annotazione

In fin dei conti, Google Keep è il cugino maggiore di iOS app per le note se volete gestire i compiti che vi aspettano, avrete bisogno di un altro strumento che vi aiuti a tagliare il traguardo.

La più importante alternativa a Google Keep? ClickUp

Sebbene Google Keep sia utile per i promemoria veloci e per la lista della spesa, è anche lo strumento di accesso ad applicazioni più potenti e dinamiche per prendere appunti, come ClickUp!

Ognuna di queste 10 alternative a Google Keep può aiutarvi a prendere appunti velocemente, ma solo ClickUp ha le funzionalità per aiutarvi ad aumentare l'efficienza a tutti i livelli. Che si tratti di suddividere progetti complessi in sottocompiti o di condividere la lista di controllo del nuovo cucciolo con la famiglia, ClickUp è la soluzione per prendere appunti per ogni caso d'uso .

Per non parlare del fatto che tutti gli strumenti intuitivi di ClickUp per prendere appunti sono completamente gratuiti. 💸

Accedere al Blocco note, a Docs, Estensione AI per Chrome e attività illimitate senza alcun costo con il piano gratuito per sempre di ClickUp. Oppure iniziate a esplorare funzioni di produttività ancora più avanzate con i piani a pagamento a partire da 5 dollari. Iscriviti a ClickUp per iniziare a sfruttare al meglio ogni giorno. ☀️