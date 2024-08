Modelli OneNote gratuiti per la gestione dei progetti

OneNote è una potente applicazione digitale per prendere appunti sviluppata da Microsoft. Offre ai titolari di un account Microsoft una piattaforma flessibile e facile da usare per creare, organizzare e gestire note, idee e informazioni.

Progettata per riprodurre la sensazione di un quaderno fisico, l'applicazione OneNote consente di creare sezioni e pagine, facilitando la categorizzazione e la ricerca dei contenuti. L'interfaccia intuitiva di OneNote consente di digitare o scrivere a mano note, inserire immagini, audio, video e collegamenti ipertestuali, nonché di collaborare con altri utenti in tempo reale.

È uno strumento fantastico per studenti, professionisti e tutti coloro che desiderano semplificare la presa di appunti e la gestione delle informazioni. Disponibile su diversi dispositivi e piattaforme, OneNote sincronizza i vostri appunti nel cloud, in modo da potervi accedere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Sia che lo utilizziate per progetti personali, per la collaborazione in team o semplicemente per tenere traccia delle vostre attività quotidiane, OneNote è una soluzione versatile e dinamica che vi aiuterà a rimanere organizzati e produttivi.

Ma non è impeccabile. In questa guida vi illustreremo i punti di forza e i limiti di OneNote. Esploreremo anche alcuni fantastici Alternative a OneNote che potrebbero rubare la scena e modelli da utilizzare.

Che cos'è un modello di OneNote?

I modelli di OneNote sono una pagina OneNote preformattata o una sezione predefinita del blocco note che serve come punto di partenza per le note, risparmiando tempo e fatica nell'impostare il layout e il design di una nuova pagina. Questi modelli pronti per l'uso forniscono un quadro strutturato che aiuta a mantenere la coerenza e l'organizzazione dei blocchi note.

I modelli di OneNote rispondono a esigenze e scopi diversi con una varietà di design e stili, per cui è sempre possibile trovare il modello perfetto per il proprio caso d'uso.

Quali sono i tipi di modelli di OneNote?

Esistono diversi tipi di modelli di OneNote disponibili per chi possiede un account Microsoft. Questi modelli si adattano a vari elementi di azione progetti e settori. Alcuni dei tipi più popolari includono:

Modelli di riunione: Questi modelli di pagina aiutano a organizzare note di riunione, ordini del giorno, verbali e punti di azione, semplificando il processo di acquisizione e condivisione delle informazioni essenziali.

Modelli di gestione del progetto Progettati per semplificare la pianificazione, il monitoraggio e la collaborazione dei progetti, questi modelli di pagina offrono un approccio strutturato alla gestione di attività, tappe e risorse.

Modelli per studenti: Pensati su misura per le esigenze degli studenti, questi modelli includono layout per appunti di lezione, guide allo studio e tracker dei compiti, per facilitare la gestione del lavoro accademico.

Modelli di organizzazione personale: Da agende giornaliere e agli elenchi di cose da fare, ai tracker degli obiettivi e delle abitudini, questi modelli a pagina singola vi aiutano a rimanere organizzati, concentrati e produttivi nella vostra vita personale.

Da agende giornaliere e agli elenchi di cose da fare, ai tracker degli obiettivi e delle abitudini, questi modelli a pagina singola vi aiutano a rimanere organizzati, concentrati e produttivi nella vostra vita personale. Modelli per il business: Progettati per i professionisti, questi modelli in OneNote coprono vari aspetti del business come vendite, marketing e finanza, offrendo un modo organizzato per tenere traccia e gestire dati e informazioni importanti.

La libreria di modelli di OneNote è in continua crescita, con una varietà di opzioni gratuite e a pagamento disponibili online per il download. È inoltre possibile creare modelli personalizzati in base alle proprie esigenze e preferenze.

Siti per scaricare i modelli di Microsoft OneNote

Vi risparmiamo un po' di ricerche su Google con questi sette migliori siti web dove potete trovare una varietà di modelli OneNote gratuiti da scaricare per migliorare la vostra produttività e organizzazione.

The Better Grind

Scoprite un tesoro di modelli OneNote per migliorare la produttività su Il migliore Grind sito web. Migliorate il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata con la loro selezione accurata di modelli gratuiti progettati per semplificare il vostro lavoro quotidiano.

Notegram

Avventurarsi in Notegram di OneNote, dove troverete il mix perfetto di funzionalità e design. Il sito Notegram risponde a diverse esigenze, assicurandovi di trovare sempre i modelli gratuiti ideali per il vostro caso d'uso specifico.

Onetastic

Immergetevi nel versatile kit di strumenti che Onetastic offre. Questo componente aggiuntivo per OneNote non solo fornisce una serie di pratici file di modelli da scaricare dal sito Web, ma include anche macro e stili personalizzati, elevando l'esperienza di annotazione a nuovi livelli.

Calendarlabs

Segnate il vostro calendario e preparatevi a vivere in modo organizzato con Calendarlabs . La loro collezione di modelli di OneNote offre un modo semplice per integrare calendari, pianificazioni e tracker di eventi nei vostri quaderni digitali.

Semplificare i giorni

Abbracciate l'arte del decluttering con Semplificare le giornate un paradiso per i modelli minimalisti di OneNote. Anche se non sono tutti gratuiti, questi eleganti design si concentrano sull'efficienza e sulla semplicità, aiutandovi a ottenere uno spazio digitale organizzato.

Auscomp

Provate le solide funzionalità di Auscomp questa piattaforma vanta un'ampia gamma di design, che coprono tutto, dalla pianificazione personale alla gestione aziendale. Affidatevi ad Auscomp per dare organizzazione e struttura al vostro percorso di annotazione digitale.

Limitazioni dei modelli di OneNote

Sebbene OneNote offra una solida piattaforma per l'annotazione e l'organizzazione, è importante riconoscere alcune limitazioni evidenziate dagli utenti, soprattutto quando si utilizzano i modelli di OneNote.

Mancanza di integrazioni : Non esistono vere e proprie integrazioni con alcune applicazioni e se non si possiede un account Microsoft, non è possibile utilizzare OneNote.

: Non esistono vere e proprie integrazioni con alcune applicazioni e se non si possiede un account Microsoft, non è possibile utilizzare OneNote. Capacità di esportazione limitate : Se siete fan del formato markdown, potreste trovare deludente il fatto che OneNote non supporti l'esportazione di note in questo formato né offra la possibilità di modificare il markdown.

: Se siete fan del formato markdown, potreste trovare deludente il fatto che OneNote non supporti l'esportazione di note in questo formato né offra la possibilità di modificare il markdown. Funzioni di editing deboli : Le funzioni di correzione ortografica e grammaticale sono carenti e alcuni utenti affermano di volere scorciatoie più intuitive, in particolare per le funzioni di ricerca. Questi miglioramenti potrebbero senza dubbio snellire il processo di scrittura degli appunti e renderlo più facile da usare.

: Le funzioni di correzione ortografica e grammaticale sono carenti e alcuni utenti affermano di volere scorciatoie più intuitive, in particolare per le funzioni di ricerca. Questi miglioramenti potrebbero senza dubbio snellire il processo di scrittura degli appunti e renderlo più facile da usare. Nessuna modalità offline : Non è possibile modificare i propri appunti se ci si disconnette o se si lavora da una spiaggia con scarsa connessione WiFi.

: Non è possibile modificare i propri appunti se ci si disconnette o se si lavora da una spiaggia con scarsa connessione WiFi. Nessuna funzione "trova e sostituisci ": Questa funzione è comune a molti strumenti di modifica del testo e può essere un notevole risparmio di tempo quando si aggiornano informazioni ripetitive negli appunti.

Nonostante queste limitazioni, OneNote rimane uno strumento potente grazie alla sua ampia gamma di funzioni e capacità. Tuttavia, è fondamentale considerare questi fattori per assicurarsi che sia in linea con le proprie esigenze specifiche e con i propri flussi di lavoro per l'annotazione, o se esistono soluzioni migliori applicazioni per prendere appunti disponibili.

10 modelli alternativi di OneNote da scaricare subito

Sebbene OneNote sia uno strumento eccellente per prendere appunti e organizzare i propri pensieri clickUp brilla come un strumento di produttività completo che potrebbe potenzialmente rispondere meglio alle vostre esigenze. Se avete bisogno di un'app migliore per prendere appunti o di opzioni per la gestione di file e calendari, scegliete da questo elenco di modelli gratuiti da scaricare!

1. Modello di calendario annuale ClickUp

Gestite i vostri impegni tutto l'anno con il modello di calendario annuale ClickUp

Il Modello di calendario annuale ClickUp vi aiuta a pianificare e monitorare le attività e gli obiettivi della vostra azienda per l'intero anno. Questa opzione gratuita offre un quadro chiaro del calendario e delle attività dettagliate necessarie per raggiungere gli obiettivi. Ha una visione complementare alle voci di azione a medio termine del vostro calendario mensile.

I quattro tipi di visualizzazione - Calendario, Attività per stato, Elenco attività e Inizia qui - offrono diversi modi di visualizzare il piano annuale, rendendo più facile rimanere in carreggiata e monitorare i progressi. Scaricate questo modello Vedi il nostro post completo di consigli su come realizzare un grande_

**Calendario per la gestione dei progetti_

.

2. Modello di note di rilascio di ClickUp

Tenete aggiornata la vostra base di clienti affezionati con il modello di note di rilascio di ClickUp

Il Modello di note di rilascio di ClickUp è perfetto per creare e condividere le note di rilascio con il vostro team o i vostri clienti, grazie alla possibilità di incorporare un file o creare un'attività direttamente dal documento.

Questo documento segue la stessa struttura utilizzata dai team di prodotto ClickUp per condividere gli aggiornamenti dei prodotti sia internamente che esternamente. Offre un modo professionale ed efficiente per comunicare informazioni importanti sulle release dei vostri prodotti, assicurando che il vostro pubblico rimanga informato e coinvolto. Scarica questo modello

3. Modello di calendario aziendale ClickUp

Non perdete mai più un pranzo importante con un cliente grazie al modello di calendario aziendale ClickUp

Tenete sotto controllo i vostri eventi di lavoro con il modello Modello di calendario aziendale ClickUp . Questa visualizzazione modificabile consente di tenere tutto il calendario mensile in un unico posto, rendendo più facile l'organizzazione.

Potete personalizzarla in base alle vostre esigenze specifiche con campi personalizzati e aggiornamenti di stato, in modo da poter acquisire tutte le informazioni rilevanti sul vostro prossimo appuntamento riunione . Il modello di Calendario aziendale è uno strumento prezioso per gestire gli eventi di lavoro e tenere informato il team sulle date importanti. Scarica questo modello

4. Modello di calendario ClickUp per l'elenco delle cose da fare

Combinate la vostra lista di controllo giornaliera e il vostro calendario giornaliero con ClickUp Calendar To-Do List Template

Gestite in modo efficiente le vostre ore di lavoro, le vostre aspettative e i vostri obiettivi con il modello Modello di calendario ClickUp per l'elenco delle cose da fare . Questo modello offre una comoda istantanea della vostra agenda settimanale, bisettimanale o mensile, consentendovi di pianificare e stabilire le priorità in base al vostro ruolo e alle vostre responsabilità attuali. La vista include due stati e quattro campi personalizzati, offrendo un'ampia flessibilità per personalizzarla in base alle proprie esigenze specifiche.

Con cinque tipi di visualizzazione - Richiesta di riunione, Per ruolo, Per categoria, Orari e Guida introduttiva - è possibile visualizzare e navigare facilmente nel proprio elenco di cose da fare, assicurandosi di rimanere organizzati e concentrati su ciò che conta di più. Questo è solo un assaggio di tutte le funzionalità gratuite modelli di elenchi di cose da fare disponibili presso ClickUp. Scarica questo modello

5. Modello di calendario settimanale ClickUp

Organizzate tutti i vostri appuntamenti in un unico posto con il modello di calendario settimanale di ClickUp

Massimizzate la produttività con il modello Modello di calendario settimanale ClickUp progettato per aiutarvi a monitorare e rivedere le voci del calendario in modo efficiente.

Preparatevi a una settimana produttiva con quattro aggiornamenti di stato, tre campi personalizzati e cinque tipi di visualizzazione: Guida introduttiva, Calendario settimanale, Attività completate, Tutte le attività e Questa settimana. Non c'è modo migliore per essere ben organizzati e accessibili. Scarica questo modello

6. Modello di calendario ClickUp

Sentirsi sempre organizzati con l'aiuto di ClickUp Calendar Planner Template

Semplificate le vostre attività e rimanete organizzati con il Modello di calendario ClickUp . Questa soluzione all-in-one riassume in modo ordinato i punti di azione, le riunioni e gli eventi, assicurandovi di non perdere mai un colpo nel vostro calendario mensile.

Questa vista vanta sei stati, 10 campi personalizzati e sei tipi di visualizzazione: riepilogo, tabella di avanzamento, cronologia, pianificazione mensile, guida introduttiva e tracker del budget. Se avete bisogno di aiuto per trovare uno strumento di pianificazione completo e personalizzabile, abbiamo creato un elenco dei migliori strumenti di pianificazione modelli di pianificazione solo per voi. Scarica questo modello

7. Modello di appunti di classe ClickUp

Superate l'esame con il modello di appunti di classe ClickUp

Rivoluzionate il vostro processo di studio con Modello di appunti di classe di ClickUp progettato specificamente per gli studenti. Dite addio alle cartelle disordinate e agli appunti dimenticati: questo documento consente di organizzare in un unico posto tutti gli appunti delle lezioni, le note delle riunioni, le materie e i compiti.

Con un indice precostituito, pagine di esempio per una facile modifica e potenti opzioni di personalizzazione, il modello di Doc per gli appunti di classe è perfetto per qualsiasi materia, progetto o semestre. Scarica questo modello

8. Mappa mentale vuota ClickUp Modello di lavagna bianca

Visualizzate le relazioni tra ogni fase del vostro progetto con il modello di lavagna ClickUp Blank Mind Map

Scatenate la vostra creatività e organizzate i vostri pensieri con il modello di Modello di mappa mentale vuota ClickUp . Questo strumento visivo aiuta gli utenti a focalizzarsi sull'idea principale e a ramificare i concetti correlati.

Dotato di due stati, questo strumento è un modo versatile ed efficiente per tracciare le idee, fare brainstorming e risolvere i problemi. Abbiamo la risorsa definitiva sul miglior software per lavagne bianche se questa caratteristica vi ha entusiasmato per le possibilità di utilizzare le lavagne digitali per pianificare il vostro prossimo progetto. Scaricate questo modello

9. ClickUp Modello di elenco semplice di cose da fare

Rendete orgoglioso l'esperto di produttività David Allen utilizzando il suo modello ClickUp Getting Things Done Template

Potete abbracciare il popolare gestione dei compiti con il metodo Modello di elenco semplice di ClickUp Getting Things Done (GTD) creato dall'esperto di produttività David Allen.

Questo formato include cinque stati, tre campi personalizzati e tre tipi di visualizzazione - Elenco delle cose da fare, Guida introduttiva e Bacheca GTD - in modo da sapere che il vostro elenco di cose da fare sarà ben organizzato e facile da gestire. Scaricate questo modello

10. Modello di calendario organizzativo ClickUp

Con il modello di lista per l'organizzazione degli impegni, potete stare tranquilli, sapendo che i vostri impegni sono già stati presi in considerazione

Tenete traccia dei vostri eventi ricorrenti utilizzando il modello Modello di elenco degli impegni di ClickUp Organizing . Questo vi aiuta a garantire una panoramica pulita e organizzata dei vostri eventi, assicurandovi che nulla sfugga, indipendentemente dall'impegno del vostro calendario mensile.

Inoltre, questa vista è dotata di aggiornamenti di stato, campi personalizzati e tre tipi di visualizzazione - Attività, Calendario settimanale e Guida introduttiva - per aiutarvi a tenere sotto controllo i vostri impegni. Scarica questo modello

Aumenta la tua produttività con ClickUp

ClickUp offre un'alternativa potente e versatile ai modelli di OneNote, in grado di soddisfare diverse esigenze organizzative e di produttività. Che siate studenti, professionisti o semplicemente desiderosi di migliorare la vostra produttività, la vasta gamma di modelli di ClickUp può aiutarvi a snellire il flusso di lavoro, a migliorare la collaborazione e, in definitiva, ad aumentare la vostra efficienza.

Visitate Il centro modelli di ClickUp e provate voi stessi la differenza.