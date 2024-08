10 Migliori alternative e concorrenti di Notability 2024

Nell'era digitale, una potente app per prendere appunti non è solo un lusso, ma una necessità. È l'arma segreta che ci mantiene organizzati, concentrati e produttivi, sia che ci troviamo in sala riunioni, in classe o nel comfort del nostro ufficio domestico.

Per molti, l'app di riferimento è stata Notability è rinomato per la sua perfetta integrazione e per le sue impressionanti funzionalità/funzioni. Ma se state cercando qualcosa di diverso?

Forse desiderate capacità di project management più avanzate. Forse avete bisogno di uno strumento per prendere appunti che si adatti perfettamente al vostro stack tecnologico esistente. Oppure siete semplicemente degli esploratori irrequieti, sempre alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative.

Qualunque sia il motivo, siete qui per trovare alternative a Notability, i concorrenti che stanno dando filo da torcere a questa popolare app. In questo post esaustivo, vi sveleremo quali sono i migliori concorrenti di Notability che stanno attualmente scuotendo il mercato.

Ne analizzeremo le funzionalità/funzione, valuteremo i pro e i contro e vi forniremo le informazioni più importanti per prendere la decisione migliore in base alle vostre esigenze. Se siete pronti a incrementare la vostra produttività e a migliorare il vostro flusso di lavoro, rimanete sintonizzati.

Cosa cercare nelle alternative a Notability?

Quando si cercano le migliori alternative a Notability, ci sono diversi fattori chiave da tenere a mente. Considerare questi punti cruciali vi garantirà di trovare la migliore app per prendere appunti che si allinei al meglio con le vostre esigenze specifiche e il vostro stile di lavoro:

Facilità d'uso: Un'interfaccia intuitiva e user-friendly è un must in app per prendere appunti. Avete bisogno di uno strumento che sia veloce da padroneggiare, indipendentemente dalle vostre competenze tecnologiche

Accessibilità multipiattaforma: Le migliori app per prendere appunti devono essere accessibili su più dispositivi e sistemi operativi, tra cui iOS, Android, Windows e macOS, assicurando un flusso di lavoro e una convenienza senza soluzione di continuità

**Un ricco set di funzionalità per la scrittura e lo schizzo, come vari tipi di penna, colori e spessore, sono essenziali per prendere appunti dettagliatinote dettagliate per le riunionidisegnare diagrammi o abbozzare idee

Capacità di integrazione: La vostra nuova app per prendere appunti deve funzionare bene con le altre app del vostro ecosistema tecnologico. Una forte capacità di integrazione con le piattaforme più diffuse, come Google Drive, Dropbox, Slack e altre, è un grande vantaggio

Funzionalità di lavoro: Se fate parte di un team, le funzionalità che promuovono la collaborazione, come le note condivise, la modifica in tempo reale e le sezioni di commento, possono migliorare notevolmente il vostro flusso di lavoro

Se fate parte di un team, le funzionalità che promuovono la collaborazione, come le note condivise, la modifica in tempo reale e le sezioni di commento, possono migliorare notevolmente il vostro flusso di lavoro **Organizzazione avanzata: la possibilità di creare cartelle, taggare le note e cercare tra i contenuti in modo rapido ed efficace è fondamentale per mantenere le note organizzate

Le 10 migliori alternative a Notability da usare nel 2024

La ricerca dello strumento perfetto per prendere appunti e fare schizzi è come la caccia a un ago in un pagliaio digitale. È un panorama in continua evoluzione e la chiave è trovare uno strumento che sia al passo con le vostre esigenze. In questa sezione sveleremo le migliori alternative a Notability presenti sul mercato, ogni app è una star a sé stante.

Che siate studenti che scarabocchiano note, freelance che abbozzano un progetto o professionisti che gestiscono un carico di lavoro complesso, una di queste alternative a Notability potrebbe essere il vostro nuovo compagno di produttività.

Organizzate istantaneamente i vostri pensieri con la modifica del testo nel blocco note di ClickUp

Immaginate di avere a portata di mano un blocco note personale, ricco di funzionalità/funzione come l'espansione delle note, l'annullamento delle modifiche e la modifica con i comandi slash. ClickUp offre tutto questo e molto altro ancora come una delle migliori app per prendere appunti e strumenti di produttività.

Come soluzione completa per il project management, ClickUp consente a ogni persona di prendere appunti e di lavorare in modo efficiente team di comunicare senza problemi e gestire progetti in un unico spazio.

Le funzionalità documenti, blocco note, mappe mentali e lavagne online sono le alternative a Notability che soddisfano ogni esigenza di prendere appunti, in ogni passaggio.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Innovativo sistema di note in espansione che rende l'organizzazione e la gestione degli appunti un'esperienza unical'organizzazione e l'assegnazione di priorità alle attività più semplice

La cronologia delle versioni integrata permette di ripristinare facilmente qualsiasi modifica apportata alle note

I prompt dei comandi /Slash offrono una ricca esperienza di modifica, semplificando il processo di formattare le note o di eseguire i comandi

Lavagne online ClickUp aiutano a pianificare ed eseguire visivamente i progetti

ClickUp Documenti offre una piattaforma per la creazione di documenti completidocumentazione del progetto, wiki, note di riunioni, elenchi di cose da fare e molto altro ancora (date un'occhiata al nostro sitoModello di stile per le note di riunione per un assaggio di questa funzione) Questi documenti possono essere condivisi, modificati e collaborati, il che li rende uno strumento eccellente per progetti basati sul team

ClickUp AI : Utilizza l'IA per riepilogare/riassumere le tue note e le tue informazionicreare contenuti IA più velocemente Limiti di ClickUp

Con tutte le funzionalità/funzione che offre, ClickUp può presentare una curva di apprendimento ripida, soprattutto per gli utenti alle prime armi che desiderano una semplice app per prendere appunti

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Illimitato : Libero : Libero : Libero

Gratuito Illimitato Libero Libero Libero Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

2. BuoneNote

via Buone note La prossima app per prendere appunti è per coloro che vogliono ancora la sensazione della scrittura a mano con la comodità di una piattaforma digitale.

GoodNotes è un'app per prendere appunti di alto livello che si distingue per l'esclusiva funzionalità/funzione di scrittura a mano. È particolarmente utile per annotare direttamente sui PDF, fornendo un'interfaccia che riproduce la sensazione di scrivere su carta.

Lo strumento è dotato di una vasta gamma di opzioni di scrittura, che rendono l'esperienza di scrittura più versatile.

La ricercabilità è un altro punto di forza di questa alternativa a Notability. Supporta la ricerca all'interno di note scritte a mano, testi digitati e persino nel testo dei file PDF. Questa funzionalità/funzione consente di risparmiare tempo e di migliorare la produttività, poiché non è necessario scorrere manualmente le note scritte a mano per trovare le informazioni necessarie.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoodNotes

Eccellente per le note digitali scritte a mano su PDF con diverse opzioni di scrittura

Tecnologia di riconoscimento della scrittura a mano per una scrittura sempliceriunione 1 a 1 o per prendere appunti

Consente la scansione di documenti e note scritte a mano

Limiti di GoodNotes

Manca di forme predefinite nello strumento forma

Non è disponibile su Windows o Android

Alcuni utenti hanno notato che l'app rallenta quando vengono aggiunte troppe immagini

Prezzi di GoodNotes

Free per i primi tre taccuini

per i primi tre taccuini Versione completa: 8,99 dollari pagati una sola volta

Valutazioni e recensioni di GoodNotes

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

3. NoteLedge

via NoteLedge Integrate registrazioni video e audio direttamente nelle vostre note con NoteLedge. Questa piattaforma consente di creare note interattive, rendendo il contenuto più coinvolgente e completo.

È possibile inserire file multimediali nelle note standard con pochi clic, aggiungendo un ulteriore livello di informazioni alle note.

Lo strumento offre anche una sincronizzazione fluida su diversi dispositivi. Il layout di NoteLedge è organizzato e consente di gestire facilmente le attività e di organizzare gli elenchi di cose da fare, le note sensibili e i progetti in cartelle separate.

Le migliori funzionalità di NoteLedge

Crea note interattive con l'integrazione dei media

Buona sincronizzazione tra i dispositivi con l'app per prendere appunti

Layout organizzato per facilitare il project management

Limiti di NoteLedge

Gli utenti hanno sottolineato che l'utilizzo iniziale può essere difficile a causa della mancanza di tutorial

Manca di strumenti professionali per il fotoritocco e gli effetti

Prezzi di NoteLedge

Basic: Gratis

Gratis Pro: $2,49/mese

$2,49/mese Creatività 365: $4,99/mese

Valutazioni e recensioni di NoteLedge

G2: 4.7/5 (10 recensioni)

4.7/5 (10 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

4. Nota semplice

Via Nota semplice Come suggerisce il nome, Simplenote è un'app gratuita, senza fronzoli e intuitiva per prendere appunti che supporta diverse piattaforme, tra cui iOS, Android, Mac, Windows e Linux.

Simplenote supporta anche la scrittura, l'anteprima e la pubblicazione di note in formato Markdown, un linguaggio di markup con sintassi di testo normale. Questa funzionalità/funzione rende l'esperienza di scrittura pulita, mirata e priva di distrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simplenote

Offre liste di controllo per tenere organizzato l'elenco delle cose da fare

La cronologia delle note facilita il ritrovamento delle informazioni archiviate

La cronologia delle versioni permette di tenere traccia delle modifiche e di tornare alle iterazioni precedenti delle note

Limiti di Simplenote

Mancacollaborazione con il team e funzionalità di condivisione

Le note sono organizzate solo tramite tag, senza organizzazione gerarchica o archiviazione

Personalizzazione limitata e supporto di sole note di testo

Prezzi di Simplenote

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Simplenote

G2: 4.1/5 (25+ recensioni)

4.1/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

5. Calamaro

via Calamaro È meglio conosciuto come strumento di disegno, ma chi prende appunti può usare Squid per catturare la scrittura reale proprio come se stesse usando un quaderno tradizionale. È possibile lavorare anche con cancellature a tratto e vari tipi e dimensioni di carta.

Le migliori funzionalità/funzione di Squid

Vanta una grafica vettoriale che consente di scalare le immagini verso l'alto e verso il basso senza perdere la qualità dell'immagine

Utilizza una penna attiva per scrivere alla vecchia maniera, senza preoccuparsi di sporcarsi le mani di inchiostro!

Annota rapidamente note e pensieri su PDF o immagini

Limiti di Squid

Le funzionalità/funzione premium non sono disponibili per i dispositivi iOS e Mac

Manca di funzionalità di base per la presa di note, come i bordi intorno alle caselle di testo

Alcuni hanno trovato carenti le funzionalità di sincronizzazione con il cloud

Prezzi di Squid

**Gratis

Premium: $1/mese o $10/anno

Valutazioni e recensioni di Squid

Nessuna recensione su G2 o Capterra

6. Microsoft OneNote

via Microsoft Microsoft OneNote è un'app digitale completamente gratuita che consente di archiviare, condividere e creare note. Una delle caratteristiche principali di OneNote è l'area di lavoro libera, dove è possibile digitare, scrivere o disegnare ovunque.

Gli utenti definiscono molto efficiente l'esclusivo sistema di organizzazione di OneNote, che utilizza taccuini, sezioni e pagine per memorizzare le note.

OneNote to Notability_

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft OneNote

Eccellente per annotare i PDF

Offre la possibilità di scrivere con la tastiera e di fare schizzi in un'unica app

Sincronizzazione automatica delle note sul cloud

Limiti di Microsoft OneNote

Alcuni utenti hanno segnalato che i contenuti possono perdere la formattazione quando vengono incollati in OneNote

Gli utenti hanno notato che problemi di sincronizzazione possono portare alla perdita di note

Nessuna funzionalità/funzione di note scritte a mano in digitale

Prezzi di Microsoft OneNote

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (1.800+ recensioni)

4,5/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (1.350+ recensioni)

alternative a OneNote_

7. Evernote

Via Evernote Evernote è una nota alternativa a Notability ed è presente in diversi elenchi delle migliori app per prendere appunti. Questo strumento permette di catturare idee, immagini e note vocali. Inoltre, questo strumento per prendere appunti è particolarmente utile per prendere note rapide e salvarle per riferimenti futuri.

Il ricco editor di testo di Evernote supporta una serie di opzioni di formattazione, tra cui grassetto, corsivo, sottolineato, barrato, evidenziazione e altro ancora.

Una delle funzioni più preziose di Evernote è la sua robusta funzionalità di ricerca. È possibile trovare rapidamente le note, anche se sono archiviate in immagini o PDF.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Supporta l'annotazione in PDF

Collega le note agli eventi del calendario

Registrazione di note audio

Eccellente per la presa di nota collaborativa

Limiti di Evernote

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con la sincronizzazione e tempi di caricamento lenti

Processo complicato di aggiunta di note ai taccuini

Prezzi di Evernote

**Gratis

Personale: $14.99/mese

$14.99/mese Professionale: $17,99/mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (1.900+ recensioni)

4,4/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (8.000+ recensioni)

**Alternative di Evernote_

8. Quaderno Zoho

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/zoho-notebook.png

/$$$img/

via Quaderno Zoho Per l'esperienza Marie Kondo definitiva, date un'occhiata a Zoho Notebook. Gli utenti amano l'innovativo sistema di organizzazione di questa app. Consente agli utenti di suddividere le note in diversi quaderni, ciascuno con una copertina personalizzabile. Questo aggiunge un livello visivo al processo di organizzazione, rendendo più facile la posizione di note specifiche.

La funzionalità di sincronizzazione di Zoho Notebook assicura che le note siano sempre disponibili, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Questo può migliorare la produttività e far risparmiare molto tempo, soprattutto agli utenti che passano spesso da un dispositivo all'altro.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Notebook

Permette di organizzare le note in diversi taccuini con copertine personalizzabili

Eccellente funzionalità/funzione di sincronizzazione tra i vari dispositivi

Supporta l'aggiunta di contenuti multimediali alle note

Limiti di Zoho Notebook

Manca la funzionalità di riconoscimento della scrittura a mano

Da fare non supporta l'accesso offline

Prezzi di Zoho Notebook

Notebook Essential: $0

$0 Notebook Pro: $1,99/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Notebook

G2: 4.4/5 (60+ recensioni)

4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

9. Notion

via Notion Conosciuto per la sua flessibilità, i suoi personali e le sue pagine web eleganti, Notion può essere tutto ciò di cui avete bisogno. Sia che vogliate creare delle moodboard, sia che vogliate costruire un sito web personale wiki da fare in un'unica area di lavoro per gestire progetti o semplicemente annotare note.

Uno dei maggiori punti di forza dell'app è la sua versatilità. Con questa alternativa a Notability, potete impostare rapidamente una pagina per qualsiasi attività e costruire il vostro sistema unico da zero.

Notion supporta tutti i tipi di contenuto, dalle immagini agli embed delle app, rendendola una piattaforma robusta per raccogliere e organizzare le informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Offre oltre 1.000 modelli creati dalla comunità per prendere le note

Combina le funzionalità di gestione delle attività con quelle delle note

Permette l'inserimento di rich media e opzioni di integrazione

Limiti di Notion

Può richiedere un'elevata manutenzione per un utilizzo a lungo termine

Modalità offline limitata

Gli utenti hanno notato che le funzionalità/funzione di collaborazione potrebbero essere difficili da usare

Prezzi di Notion

**Free

Plus: $8 per utente/mese

$8 per utente/mese Business: $15 per utente/mese

$15 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (1.6000+ recensioni)

Alternative alla nozione di nozione_

10. Google Keep

Via Google Keep Google Keep è un'app per prendere appunti che enfatizza la semplicità e la velocità. È un'alternativa gratis non solo a Notability, ma anche agli utenti Android che cercano qualcosa di simile all'app per le note di Apple.

Essendo parte della Google Suite, si integra perfettamente con gli altri prodotti di Google, il che la rende una scelta conveniente per chi ha già investito nell'ecosistema Google.

L'esperienza di Keep nel prendere appunti è snella e mirata e consente di annotare rapidamente pensieri, creare elenchi di cose da fare, condividere note e contenuti web. Supporta codici a colori ed etichette per l'organizzazione e le note possono essere fissate in alto per un facile accesso. Confronto tra OneNote e Google Keep !

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keep

Si integra perfettamente con Google Suite

Supporta l'acquisizione di testo dagli screenshot

Permette la ricerca di note per colore, elenchi, immagini, note audio, promemoria o note condivise

Limiti di Google Keep

Alcuni utenti hanno riscontrato la difficoltà di formattare il testo o il markdown da fare

Capacità di elaborazione testi limitata

Da fare senza cartelle per le note, il che può far sembrare l'interfaccia utente disordinata

Prezzi di Google Keep

Piano Free Forever

Valutazioni e recensioni su Google Keep

Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

https://clickup.com/it/blog/42229/alternative-a-google-keep/_

Rivoluzionare il flusso di lavoro con le versatili funzionalità di ClickUp

Esiste un vasto universo di applicazioni versatili per prendere appunti, ognuna con i suoi punti di forza. Ma se siete alla ricerca di un'unica piattaforma che racchiuda le migliori funzionalità/funzione degli strumenti di annotazione, disegno e project management, ClickUp ha una marcia in più.

Immaginate di creare documenti approfonditi, disegnare visivamente le vostre idee e annotare note veloci, tutto in un unico posto.

La collaborazione diventa un gioco da ragazzi, le idee fluiscono liberamente e il flusso di lavoro rimane organizzato ed efficiente. Nel regno della produttività moderna, ClickUp è più di un semplice strumento: è la vostra centrale di produttività personale con tutte le funzionalità/funzione che desiderate.

Per concludere il nostro tour dei concorrenti di Notability, vi invitiamo a fare il salto di qualità con ClickUp . Ridefiniamo insieme ciò che è possibile!