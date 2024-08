10 modelli di riunione one-to-one per i manager nel 2024

Non c'è niente di più imbarazzante di una riunione mal pianificata. 🫠

Bastano quattro secondi di silenzio perché una riunione virtuale diventi un po' scomoda. E siamo sinceri, aprire la riunione con "iniziamo?" o "vuoi iniziare tu?" non è mai la spia di un discorso aperto e onesto.

I primi minuti sono cruciali per stabilire il tono della riunione e niente può garantire il successo della vostra prossima riunione meglio di un modello progettato per arginare tutti questi momenti spiacevoli. Riunione individuale i modelli di riunione richiedono pochi secondi per essere scaricati, pochi minuti per essere compilati e vi porteranno più lontano di quanto abbiate mai immaginato. Non solo vi aiuteranno a gestire non è in grado di gestire completamente il tempo trascorso nelle riunioni, ma lo renderà più prezioso grazie a discorsi d'impatto, a chiari passi successivi e all'organizzazione.

Inoltre, i migliori modelli di riunione individuale non sono solo documenti che occupano spazio sul disco! Con l'aiuto di software di gestione delle riunioni e funzioni come l'automazione del flusso di lavoro, l'editing collaborativo e le opzioni di condivisione, questi documenti sono più facili da usare e costruiti per allinearsi ai vostri processi.

La domanda è: "Quale scegliere?"

Vi aiuteremo con una panoramica completa delle caratteristiche dei migliori modelli one-to-one e con l'accesso a 10 dei migliori modelli per ClickUp Docs , Word, Excel e molto altro ancora. 🙂

Che cos'è un modello di riunione individuale?

Un modello di riunione individuale è un documento precostituito con una serie di suggerimenti, domande e sezioni per guidare le riunioni tra un manager e i suoi collaboratori. Questi incontri e modelli aiuteranno ogni membro del team a identificare le aree di crescita, a scambiare feedback e a dare riconoscimento alle cose che stanno facendo eccezionalmente bene!

ClickUp Docs consente la formattazione ricca e i comandi di comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Un altro grande vantaggio dell'uso di un template è che agisce come un agenda della riunione , che è anche la prima regola in senso proprio galateo delle riunioni virtuali ! Possono essere condivisi prima delle riunioni per aiutare tutti a prepararsi e ad anticipare i punti di discussione, quindi utilizzati per prendere appunti per la riunione durante la discussione.

Questi modelli sono anche ottime risorse per la condivisione verbali di riunione al termine della conversazione, ribadendo i passi successivi.

Fate riferimento ai vostri modelli su base settimanale, mensile o addirittura annuale e conservate ogni documento insieme! Quindi, invece di avere una cartella piena di pagine separate per ogni discussione, gestite le vostre riunioni utilizzando un sistema dinamico del documento che può fungere da "hub" organizzato per tutti gli incontri e le discussioni precedenti.

Per saperne di più Modelli ed esempi di ordini del giorno per riunioni !

Caratteristiche principali dei modelli di riunione individuale

I modelli per riunioni one-to-one sono all'insegna dell'efficienza.

Queste risorse dovrebbero aiutarvi a ridurre il tempo trascorso in riunione durante la vostra settimana lavorativa e a rendere la discussione più produttiva! È quindi fondamentale scegliere un modello che tenga conto di queste qualità.

Modifica di un documento da parte di più membri del team contemporaneamente in ClickUp Docs

Ma come appaiono queste funzioni sulla carta? Ve lo mostriamo. 🤓

Ricche opzioni di formattazione e stile : I modelli di riunione individuale senza formattazione intenzionale, intestazioni o banner non promuovono il coinvolgimento del team. Una pagina strutturata correttamente crea chiarezza ed è più interessante da guardare! Questo renderà il vostro modello più uno strumento che un documento unico da spuntare ogni trimestre.

: I modelli di riunione individuale senza formattazione intenzionale, intestazioni o banner non promuovono il coinvolgimento del team. Una pagina strutturata correttamente crea chiarezza ed è più interessante da guardare! Questo renderà il vostro modello più uno strumento che un documento unico da spuntare ogni trimestre. Collaborativo : Anche se siete un manager che conduce la riunione, lasciate che i membri del vostro team contribuiscano al modello. La modifica collaborativa, i commenti, le @menzioni e la condivisione dello schermo sono ottimi modi per coinvolgere i membri ed entusiasmarli nell'uso del modello di riunione. In più, questo porta la responsabilità nel mix! Date ai membri del vostro team il potere di contribuire e di essere proprietari dei loro documenti.

: Anche se siete un manager che conduce la riunione, lasciate che i membri del vostro team contribuiscano al modello. La modifica collaborativa, i commenti, le @menzioni e la condivisione dello schermo sono ottimi modi per coinvolgere i membri ed entusiasmarli nell'uso del modello di riunione. In più, questo porta la responsabilità nel mix! Date ai membri del vostro team il potere di contribuire e di essere proprietari dei loro documenti. Azionabile : Avete finito di compilare il modello e ora? Assicuratevi che il vostro modello di lavoro individuale illustri chiaramente tutti i passi successivi. L'ideale è che il modello funzioni con un software di gestione del lavoro per trasformare le idee sul documento inelementi d'azione che potete assegnare ai membri del vostro team e a cui potete dare seguito.

: Avete finito di compilare il modello e ora? Assicuratevi che il vostro modello di lavoro individuale illustri chiaramente tutti i passi successivi. L'ideale è che il modello funzioni con un software di gestione del lavoro per trasformare le idee sul documento inelementi d'azione che potete assegnare ai membri del vostro team e a cui potete dare seguito. Conciso : Siate brevi! Lasciate che sia la discussione a guidare i dettagli. Il modello di riunione individuale non dovrebbe superare una sola pagina.

: Siate brevi! Lasciate che sia la discussione a guidare i dettagli. Il modello di riunione individuale non dovrebbe superare una sola pagina. Organizzazione e accesso: Il modello di riunione deve essere trattato come un documento attivo che viene controllato, condiviso e aggiornato regolarmente. Funzioni come i tag, la condivisione tramite URL e le cartelle aiuteranno i manager e i membri a tenere queste risorse sempre a portata di mano.

10 dei migliori modelli di riunione individuale

È ora di mettere alla prova la vostra conoscenza dei template! 🤩

Ora che conoscete la forma, la funzione e le caratteristiche migliori da ricercare nel vostro prossimo modello di riunione individuale, è il momento di sceglierne uno per voi!

Ci sono migliaia di modelli già pronti disponibili sul web, ma la qualità di ognuno di essi può essere piuttosto imprevedibile. Invece di passare al setaccio la matassa, abbiamo fatto il lavoro necessario per proporvi i 10 migliori modelli di riunione individuale, gratuiti, per migliorare le prestazioni di qualsiasi team!

Che utilizziate ClickUp Docs, Word, Excel o simili, abbiamo pensato a voi! Scaricate qualsiasi modello direttamente da questo articolo e guardate il vostro team prosperare in poco tempo! 🏆

1. Modello di riunione individuale dei dipendenti ClickUp

Modello di riunione individuale dei dipendenti ClickUp

Modello di riunione individuale per i dipendenti di ClickUp è stato creato per i manager e i Team di risorse umane di standardizzare la documentazione di onboarding per i nuovi assunti. Questo processo contribuisce a garantire che tutti i nuovi dipendenti ricevano le informazioni necessarie per svolgere con successo il proprio ruolo e per operare come un'azienda squadra ad alto rendimento .

Ogni informazione che potete dare ai nuovi assunti in anticipo è utile: Un programma non dettagliato per le prime settimane, le risorse dell'azienda, o anche un piano degli obiettivi 30/60/90 !

Un manager di solito guida il al primo incontro individuale . Se non volete parlare solo voi, includete un link al documento ClickUp nell'invito alla riunione. In questo modo il nuovo assunto potrà prepararsi e organizzare le proprie domande. Seguite l'ordine del giorno durante la riunione e usatelo per prendere appunti. Prima della fine della riunione, assegnate i compiti di follow-up direttamente nel ClickUp Doc! 🎯

Ecco le domande e i suggerimenti da prendere in considerazione per il primo incontro con il vostro nuovo assunto:

Queste sono le tecnologie e gli strumenti di cui hai bisogno per avere successo nel tuo ruolo... ecco i membri del team che dovresti incontrare nelle prossime settimane.. come preferisce comunicare e ricevere feedback? ci sono progetti o iniziative specifiche su cui è particolarmente entusiasta di lavorare? ha degli obiettivi di carriera per i prossimi sei mesi o un anno? come le piace festeggiare i successi ottenuti su compiti e progetti? c'è qualcos'altro che vorrebbe discutere o portare alla mia attenzione? cosa posso chiarire nelle responsabilità del suo ruolo? _C'è qualcosa che vuole che trattiamo nel prossimo incontro? cosa dovrei sapere del suo stile di lavoro per aiutarci a lavorare insieme?

Scoprire il miglior stile di riunione per_

Hef/ref/ CHI È? manager introversi /%href/_

**per guidare i loro team al successo!{\i} Scarica questo modello

2. Modello di riunione individuale semplice ClickUp

Modello semplice di riunione individuale ClickUp

Il Modello semplice di riunione individuale ClickUp è il modello di feedback costruttivo perfetto per un manager e un suo diretto collaboratore in tempo reale o asincrono. Questo modello vi aiuterà ad alleggerire il carico di lavoro dei documenti, sia che abbiate uno, due o dieci riporti diretti!

Ecco alcune domande da considerare quando si personalizzano gli argomenti dell'agenda:

vi sentite sopraffatti dal carico di lavoro e dalle responsabilità? c'è qualche blocco o ostacolo per il quale avete bisogno di aiuto? cosa posso fare per aiutarla ad avere successo? {\an8}Può dirmi se c'è qualcosa su cui vorrebbe saperne di più? {\an8}C'è qualche risultato recente di cui è particolarmente orgoglioso? quali sono le sue principali priorità per la settimana? ci sono preoccupazioni o problemi che vorrebbe sottoporre alla mia attenzione? ritiene che il team comunichi bene e fornisca feedback tempestivi? c'è qualcosa che vorrebbe vedere cambiato o migliorato nel nostro team? desidera parlare di qualcos'altro?

Quando è il momento della valutazione delle prestazioni, sia voi che il vostro diretto collaboratore avete un unico punto di riferimento per riflettere sul passato e fare piani attuabili per il futuro. 🔮 Scarica questo modello

3. Modello di verbale di riunione ClickUp

Modello di verbale di riunione ClickUp

Un documento di verbale di riunione è una registrazione di ciò che è stato discusso e deciso durante la riunione. Le azioni e le decisioni prese durante la riunione devono essere chiaramente delineate e assegnate a persone specifiche con date di scadenza. 🗓

Il follow-up sull'avanzamento di questi punti d'azione deve essere programmato e monitorato per garantire che il lavoro proceda come previsto. Anche gli incontri individuali possono essere incentrati su questi punti!

Ecco una ripartizione degli elementi Modello di verbale di riunione ClickUp :

Riunione dettagli : Data, ora, luogo, partecipanti

: Data, ora, luogo, partecipanti Punti all'ordine del giorno : Punti di discussione trattati durante la riunione

: Punti di discussione trattati durante la riunione Voci di azione : Compiti assegnati a persone specifiche e relative date di scadenza

: Compiti assegnati a persone specifiche e relative date di scadenza Note aggiuntive: Altri argomenti importanti discussi

Suggerimento: Taggate gli altri con commenti, assegnate loro oggetti d'azione e convertite il testo in attività tracciabili per rimanere in cima alle idee, il tutto all'interno del vostro ClickUp Doc! Scarica questo modello

4. Modello ClickUp per dipendenti e manager 1-on-1

Modello per dipendenti e dirigenti ClickUp 1-on-1

Template per dipendenti e manager 1-on-1 di ClickUp può aiutare a facilitare un incontro efficace tra dipendenti e manager. Invece di perdersi nei dettagli, questo modello aiuta a tenere traccia degli argomenti discussi, degli obiettivi raggiunti e delle aree che devono ancora essere migliorate.

Serve anche come promemoria di ciò che è stato discusso nella riunione precedente, in modo da poter riprendere da dove si era interrotto. Con le riunioni 1:1 di ClickUp per dipendenti e manager, è possibile monitorare facilmente i progressi individuali o del team nel corso del tempo, per vedere i progressi fatti e le aree su cui è necessario lavorare. Scarica questo modello

5. Modello di lista di controllo per riunione individuale ClickUp

Modello di lista di controllo per riunioni individuali ClickUp

Riunione le liste di controllo sono utili per i team di progetto perché forniscono un approccio strutturato alla conduzione delle riunioni. Inoltre, aiutano a mantenere la riunione in orario, a snellire la discussione e a ridurre il rischio che vengano trascurati alcuni punti.

Di conseguenza, i partecipanti avranno conversazioni produttive! 🧑‍💻

Il Modello di lista di controllo per riunioni individuali ClickUp si occupa del lavoro preliminare. Ecco i vantaggi immediati dell'uso delle liste di controllo in ClickUp:

Preparazione : Le liste di controllo forniscono un quadro chiaro di ciò che deve essere trattato durante una riunione, consentendo ai membri del team di arrivare preparati con informazioni e materiali pertinenti

: Le liste di controllo forniscono un quadro chiaro di ciò che deve essere trattato durante una riunione, consentendo ai membri del team di arrivare preparati con informazioni e materiali pertinenti Responsabilità : Le liste di controllo forniscono un chiaro resoconto di ciò che è stato discusso e deciso durante una riunione, aiutando i membri del team a mantenere la responsabilità dei compiti assegnati

: Le liste di controllo forniscono un chiaro resoconto di ciò che è stato discusso e deciso durante una riunione, aiutando i membri del team a mantenere la responsabilità dei compiti assegnati Consistenza : Le liste di controllo aiutano a garantire che gli argomenti chiave siano discussi in modo coerente e che i membri del team siano consapevoli di ciò che ci si aspetta da loro

: Le liste di controllo aiutano a garantire che gli argomenti chiave siano discussi in modo coerente e che i membri del team siano consapevoli di ciò che ci si aspetta da loro Usabilità: Le voci della lista di controllo possono essere assegnate a specifici membri del team per il follow-up e rimanere nel documento per la registrazione Scarica questo modello ### 6. Modello di appunti per riunioni ricorrenti ClickUp

Modello di note per riunioni ricorrenti ClickUp

Una riunione ricorrente è una riunione che si svolge a cadenza regolare, ad esempio quotidianamente, settimanalmente, mensilmente o trimestralmente. Le riunioni ricorrenti possono avere diversi scopi, come riunioni di team, riunioni di progetto o riunioni individuali con i diretti interessati. In genere vengono utilizzate per discutere di progetti o problemi in corso, fornire aggiornamenti sui progressi e pianificare il lavoro futuro.

Le riunioni ricorrenti forniscono un programma coerente e prevedibile per la comunicazione e il processo decisionale. Inoltre, aiutano a garantire che gli argomenti rilevanti siano discussi e affrontati regolarmente e che i progressi siano monitorati e riportati. 📈

Utilizzo Modello di note per riunioni ricorrenti di ClickUp per documentare i punti chiave discussi durante la riunione, nonché le azioni assegnate o le decisioni prese. (I membri del team che hanno perso l'ultima riunione apprezzeranno il riepilogo)

Suggerimento: All'interno del documento delle riunioni ricorrenti, creare sottopagine annidate e intitolare ogni sottopagina con la data della riunione per facilitarne l'accesso e la ricerca. Scarica questo modello

7. Modello di rapporto giornaliero sull'attività dei dipendenti di ClickUp

Modello di rapporto giornaliero di attività dei dipendenti ClickUp

Un rapporto di attività giornaliero è uno strumento prezioso per tracciare, gestire e documentare le attività quotidiane dei vostri collaboratori diretti. Fornisce una panoramica completa dei loro compiti, dei risultati ottenuti e di ogni potenziale problema che si presenta durante la giornata.

Il Modello di rapporto sull'attività giornaliera dei dipendenti di ClickUp è stato progettato per aiutare a identificare e discutere i problemi che influiscono sulla produttività e per mantenere i rapporti diretti sulla strada per raggiungere i loro obiettivi. Il modello comprende:

Sezione Dettagli del dipendente

Sezione Risultati

Sezione Attività in corso

Sezione Attività future

Suggerimento: Nel tuo documento individuale, usa la funzione @mention per collegare il loro documento di resoconto dell'attività giornaliera per un accesso rapido! 🔗 Scarica questo modello

8. Modello di riunione individuale in Microsoft Word

via Microsoft Questo modello base di riunione individuale di Microsoft Word è un punto di partenza per creare un ordine del giorno convincente.

Per personalizzare una riunione modello di note in Microsoft Word, utilizzare i vari strumenti di formattazione e modifica di Word, come la barra multifunzione e le opzioni degli stili. È possibile aggiungere o eliminare sezioni, modificare il carattere e i colori e aggiungere immagini o tabelle secondo le necessità.

C'è anche la comoda scheda "Inserisci" per aggiungere tabelle, grafici e altri elementi al modello. Una volta apportate le modifiche desiderate, è possibile salvare il modello come nuovo file e utilizzarlo per le future riunioni individuali! 📊 Scarica questo modello

9. Modello di riunione individuale in Excel

via Microsoft Il modello di Excel suddivide l'agenda in un intervallo di tempo a scelta. Gli orari si adattano automaticamente alla durata quando vengono aggiunti o modificati altri elementi. Questa pratica funzione è perfetta per gli aggiornamenti dell'agenda dell'ultimo minuto. Ogni colonna è strutturata in modo da catturare le informazioni più importanti.

Se gli argomenti da trattare sono molti, l'impacchettamento del testo in un'unica cella risulterà un po' goffo. La funzione di testo a capo è sempre un'opzione. Ma per dare a voi e ai membri del vostro team lo spazio per aggiungere diversi tipi di contenuti per riunioni efficaci, scaricate un modello ClickUp e sfruttate le funzioni di formattazione senza codice! 🦄 Scarica questo modello

10. Modello di riunione individuale Google Docs

via Google Il modello di riunione individuale di Google Docs offre utili spunti per avviare le conversazioni con il vostro diretto collaboratore. È organizzato in sei sezioni per garantire organizzazione e coerenza:

Check-in generale

Riflessione sulla settimana precedente

Aggiornamento sulla settimana in corso

Feedback del manager

Sviluppo della carriera /Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/9152/obiettivo-vs.-oggetto/ traguardi e obiettivi /%href/ check-in

Elementi di azione

Google Docs consente a chiunque di collaborare in tempo reale, a differenza dei fogli di calcolo Excel. Un documento può essere consultato e modificato da più persone contemporaneamente, indipendentemente da dove si trovino. È quindi comodo per le riunioni in cui più persone prendono appunti allo stesso tempo. 👥 Scarica questo modello

Prossimi passi? Modelli di riunione di ClickUp

I modelli di riunione uno a uno sembrano abbastanza semplici, ma con l'aiuto di un software di gestione dinamica del lavoro sono in grado di fare molto di più!

Inoltre, potete accedere a queste funzioni avanzate senza alcun costo quando scegliete un modello di ClickUp ClickUp . 👏

Create un nuovo documento da qualsiasi punto dell'area di lavoro ClickUp e aggiungete sottopagine, tabelle e opzioni di stile per creare la struttura perfetta

ClickUp non è un normale editor di documenti: è lo strumento di produttività definitivo! Con centinaia di funzioni personalizzabili tra cui Documenti ClickUp è l'unica piattaforma abbastanza potente da riunire tutto il vostro lavoro tra le varie app, risparmiandovi un giorno intero alla settimana 😉

Create wiki dettagliati, basi di conoscenza e altro ancora con pagine annidate in ClickUp Docs, quindi collegatele direttamente ai vostri flussi di lavoro per realizzare idee con il team! Convertire il testo evidenziato in attività realizzabili in ClickUp, delegare il lavoro con commenti assegnati e modificare insieme ad altri senza sovrapposizioni, il tutto da un unico Doc.

La parte migliore? ClickUp Docs è gratuito per tutti i piani tariffari . 💸

Accedi a centinaia di per ogni caso d'uso , oltre 1.000 integrazioni e tonnellate di funzioni flessibili quando iscriversi a ClickUp oggi stesso !