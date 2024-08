Google Keep vs Evernote: recensione 2024 (caratteristiche, prezzi)

Ammettiamolo. Tutti abbiamo bisogno di note. 📝

Che si tratti di un progetto, di una lista della spesa o di un elenco di serie Netflix da guardare, tutti amiamo e troviamo utili le note.

Tuttavia, come e dove possiamo tenere traccia di tutti questi appunti?

Alcuni sostengono che Google Keep è il perfetto bacheca digitale per prendere appunti. Altri insistono sul fatto che Evernote è un'app più completa per prendere appunti con semplici funzionalità/funzione di gestione delle attività.

ma Da fare un confronto dettagliato tra Evernote e Google Keep, si scopre che entrambe le app per prendere appunti si fanno concorrenza a vicenda.

Qual è la scelta definitiva?

Dopo tutto, scegliere quella giusta può essere difficile come scegliere tra Iron Man e Capitan America. 🙆

In questo articolo vi forniremo un confronto dettagliato tra Google Keep ed Evernote e vi suggeriremo un'ottima alternativa a entrambi.

vediamo quale app vi aiuterà a trovare la nota giusta!

Cos'è Google Keep?

Via Google Keep Google Keep crede nell'importanza di mantenere le cose semplici, dirette e minimaliste come note adesive . Consente di catturare istantaneamente una nota di testo, a cui si può accedere nella schermata iniziale del telefono aggiungendo un widget.

Vi è mai capitato di essere colpiti da un'idea brillante che poi svanisce quando si raggiunge il desktop?

Bene, non è più così!

Con Google Keep, potete catturare una nota vocale sull'app Android o iOS e successivamente accedere alla nota trascritta sul desktop per modificarla.

1. Note con codice colore

Con l'interfaccia utente di Keep, potete evitare il disordine e mantenere il colore!

Le note con codice colore di Google Keep aggiungono maggiore chiarezza ai vostri impegni. Per istanza, è possibile codificare i piani della domenica in rosso e le attività del lunedì in blu. lunedì blu

2. Promemoria Google Keep consente anche di aggiungere promemoria sul telefono iOS o Android per non rovinarsi la giornata con una memoria da pesce rosso.

Offre anche promemoria basati sulla posizione, che inviano notifiche quando si arriva o si lascia un determinato luogo.

Ad esempio, è possibile impostare notifiche del tipo "cerca di essere vivo per la riunione delle 10" quando si arriva in ufficio e "prendi il cibo per il cane" quando si torna a casa.

3. Facilità d'uso

Se cercate un'app per prendere appunti facile da usare e con funzionalità/funzione di base per la gestione delle attività, allora Keep è quella che fa per voi.

Ogni nota presa sull'app mobile (dispositivi Android e Apple) viene aggiornata istantaneamente anche sull'app desktop (Windows, Linus, Mac). E poiché Google Keep si integra con tutte le altre produttività di Google, è possibile visualizzare le note di Google Keep senza lasciare Gmail.

4. Opzioni versatili per la presa di note

Amate scarabocchiare e fare schizzi durante una riunione dolorosamente lunga?

Google Keep potrebbe trasformare la vostra passione in qualcosa di più produttivo.

La sua IA può aiutare a rendere i vostri scarabocchi ricercabili. Ad esempio, se disegnate un campo da badminton e un volano, potete trovare i vostri disegni digitando questi termini nella barra di ricerca.

Può anche trascrivere le note fisiche in note digitali. È sufficiente scattare una foto della nota scritta a mano e attendere che il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) di Keep esegua la scansione della foto per trovare le parole.

Che cos'è Evernote?

Via Evernote Evernote permette di scrivere note dettagliate e di salvare diversi tipi di file multimediali.

Dai PDF alle presentazioni online, fino ai fogli multipli per un'attività, la web app di Evernote è in grado di gestire quasi tutto ciò che il vostro lavoro vi propone!

Non c'è da stupirsi che sia stata paragonata a pagine del calibro di Apple e Microsoft Word.

E se non avete con voi il vostro dispositivo mobile, Evernote è accessibile anche come app di Chrome o tramite iPad.

Inoltre, grazie alla funzionalità/funzione scanner, consente di risparmiare sui costi delle fotocopie. In questo modo, potete muovervi in silenzio come la "G" di lasagna e catturare rapidamente la ricetta segreta della lasagna del vostro collega che non vuole condividere.

1. Formattazione infinita

Non ci piace forse ravvivare il nostro documento con dei colori (soprattutto quando manca il contesto)?

Con Evernote, potete fare proprio questo.

Il robusto editor di testi di Evernote vi permette di evidenziare i punti chiave che devono impressionare il vostro pubblico, e potete usare font fantasiosi per far risaltare le vostre tagline.

Inoltre, è possibile aggiungere tabelle e ottenere opzioni di super e pedice. Questa funzionalità/funzione rende Evernote un ottimo concorrente di Apple Notes.

2. Ritaglio del web

Lo strumento di estensione web clipper di Evernote rende la vostra vita lavorativa super conveniente e vi permette di salvare interi testi, immagini e PDF con un semplice clic.

È ideale per prendere screenshot dalle colonne aziendali, in modo da potervi fare riferimento in seguito e includerli come spunti di riflessione nelle battute iniziali delle presentazioni o quando si vince il premio "impiegato del mese".

questi ritagli digitali sono molto meglio che sfogliare le pagine del blocco note per trovare una parola imparata lo scorso Monday.

3. Potente funzione di ricerca

Evernote è organizzato come una cartella di note. È possibile filtrare tutte le note in base a tag specifici per restringere la ricerca.

Inoltre, è possibile ordinare le note per data di inizio o per ordine alfabetico.

4. Scorciatoie da tastiera

Le scorciatoie da tastiera di Evernote possono contribuire ad aumentare l'efficienza del vostro lavoro. Inoltre, risparmiano al vostro mouse l'incessante lavoro di smanettamento ogni volta che avete bisogno di accedere a qualche informazione. 😅

Con gli scorciatoi da tastiera è possibile accedere a ogni tipo di nota e di blocco note in pochi secondi. In questo modo si libera la mente per altre attività, come controllare gli ultimi aggiornamenti sul lavoro (o le storie di Instagram).

Vi state chiedendo se Evernote _è ancora la scelta giusta per il vostro team?

**Date un'occhiata a questo

Hef/_Frequenza CLICKUP Rassegna di Evernote con alternative_ /%href/

incluso OneNote , Dropbox e molto altro!

Google Keep vs Evernote

Sia Google Keep che Evernote sono app popolari per prendere appunti che possono rendere la vostra vita più organizzata.

Dalla possibilità di catturare pagine web selezionate con il web clipper all'estensione del browser per la condivisione di immagini o articoli, entrambe condividono molte somiglianze!

Ma cosa le differenzia?

lo vedrete. 👀

Ecco un'immersione profonda nel confronto tra Evernote e Google Keep, concentrandoci sulle loro differenze chiave.

1. Prendere note

Dalla compilazione di della riunione del client note all'elenco della spesa, prendere appunti è davvero un lavoro senza fine.

Ma questi app per gli elenchi di cose da fare possono farvi risparmiare tempo (e sanità mentale). Ecco come:

Google Keep

Con Google Keep potete iniziare un nuovo elenco, aggiungere nuove immagini e persino registrare una nota audio (quando siete troppo pigri per scrivere).

È anche possibile aggiungere tag personalizzati alle note e archiviare o cancellare le note precedenti.

Un ulteriore passaggio è rappresentato dalla possibilità di ordinare i propri impegni in due categorie: note e promemoria.

Tuttavia, l'app non supporta la formattazione dei testi, il che significa che bisogna attenersi ai font per impostazione predefinita.

Il problema?

Anche le vostre idee migliori potrebbero passare inosservate perché siete limitati a font noiosi e a una formattazione di base. 😑

Bonus:_ Elementi da fare per Apple per scrivere idee fresche, elencare le faccende, aggiungere promemoria, creare liste di controllo e altro ancora.

È anche un blocco note digitale completamente gratuito in cui è possibile memorizzare idee illimitate e utilizzare Formattazione del testo ricco per far risaltare gli impegni importanti.

Oltre a questo, Estensione di ClickUp per Google Chrome consente di acquisire note all'interno di Chrome. Il blocco note sarà visibile nell'angolo dello schermo, su ogni sito web visitato. E potete disattivarlo con un solo clic!

Da fare per convertire le note in attività da svolgere:

Fare clic su + all'interno di una nota o sulle opzioni della nota stessa

Scegliere un Elenco per apportare le modifiche

Trasformare le note in attività di ClickUp

E voilà! La nota è ora convertita in un'attività su cui lavorare.

2. ClickUp Documenti

Utilizzare Documenti ClickUp per prendere note senza preoccuparsi della capacità di archiviazione o dei limiti di pagina. Creazione di pagine annidate nel file Documento per l'organizzazione e per non perdere mai più le tue note

Con ClickUp Docs avrete tutte le funzioni di un'app dedicata ai documenti con la comodità di un blocco note:

Utilizzare le opzioni di formattazione del testo per creare documenti dettagliati

Annidare pagine all'interno dei documenti per creare un file completo con diverse sezioni

Creare relazioni nei documenti per collegare attività, progetti e altri documenti per semplificare gli aggiornamenti dei progetti e tenere tutto il lavoro in un unico posto

Esportazione delle note scaricando i documenti in formato PDF o HTML

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/CU\_Docs-3.0\_Typography.gif ClickUp Documenti /$$$img/

Prendere note e scegliere tra le opzioni di font in ClickUp Docs

Iniziare la giornata lavorativa con la nota giusta!

Sia Google Keep che Evernote sono ottimi strumenti per prendere appunti.

Tuttavia, hanno i loro limiti, che possono ridurre lo slancio del vostro lavoro.

Da un lato, Google Keep non permette di organizzare le note in strutture gerarchiche di cartelle e non offre opzioni di formattazione del testo. D'altra parte, Evernote offre tonnellate di funzionalità/funzione per prendere appunti e formattare, ma a un prezzo maggiorato.

Sembra che in entrambi i casi si perdano soldi o funzionalità/funzione. 🤷‍♂️

A meno che non si scelga ClickUp, che offre il meglio di entrambi i mondi!

È lo strumento definitivo per prendere appunti che può aiutarvi a prendere note, a tenere traccia delle attività, a gestire i documenti, a fare promemoria digitali e molto altro ancora. Passate a ClickUp gratuitamente oggi stesso per dare al tuo team dei superpoteri reali per prendere le note.⚡️