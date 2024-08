Le 12 migliori alternative e concorrenti di Microsoft Planner (caratteristiche, prezzi)

Se siete un project manager, sapete che la gestione di un progetto richiede MOLTA pianificazione.

Sia che si tratti di pianificare le consegne, gli sprint o le allocazioni, è necessario tenere traccia di molti fattori.

È qui che entra in gioco uno strumento come Microsoft Planner.

Dopotutto, il suo nome è "planner", giusto? 🤔

E mentre Microsoft Planner è un discreto strumento di gestione delle attività, ma richiede integrazioni con altre applicazioni Microsoft per essere pienamente funzionale.

Se siete stanchi di dover fare i salti mortali per gestire con successo i progetti, abbiamo la soluzione che fa per voi #1 alternativa gratuita che vi aspetta.

In questa recensione di Microsoft Planner, tratteremo tutto ciò che c'è da sapere su MS Planner per aiutarvi a decidere se è adatto a voi. Vi daremo anche 12 fantastiche alternative a Microsoft Planner da prendere in considerazione per soddisfare le esigenze del vostro team e del vostro progetto.

pianifichiamo!

Cos'è Microsoft Planner?

Microsoft Planner è un'applicazione disponibile nel gruppo Office 365, che include Microsoft Word, Microsoft Whiteboard , Outlook, Moduli Microsoft e altro ancora.

Si tratta di un semplice sistema kanban Software per la gestione dei progetti che aiuta a organizzare e pianificare le attività del progetto.

Se sentite di aver bisogno di incanalare il vostro spirito di Dr. Male se desiderate elaborare un piano di gestione dei progetti e assegnare i compiti al vostro team, questa applicazione di Office rende tutto più semplice.

Microsoft Planner è gratuito?

Chiunque abbia uno di questi piani Office 365 può accedere gratuitamente all'app Microsoft Planner:

Piani aziendali Office (E1, E3, E5)

Piani Office education

Office business essentials

Office business premium

Se si dispone di uno di questi piani, l'app Microsoft Planner viene visualizzata nella sezione app di Office della dashboard.

Tuttavia, per ottenere una funzionalità completa, è necessario pagare per alcuni plug-in di Microsoft Planner, come gli strumenti di reporting, le stime delle carte, i diagrammi di Gantt e altro ancora.

Caratteristiche di Microsoft Planner

Ecco un'analisi più approfondita di alcune delle caratteristiche che rendono Microsoft Planner una valida aggiunta alla suite MS Office:

A. Lavagna Kanban interfaccia

La prima cosa che colpisce dell'applicazione MS Planner è la sua interfaccia.

Se avete familiarità con la gestione dei progetti kanban l'interfaccia kanban di MS Planner, facile da usare e alla portata di tutti, vi farà sentire a casa.

**Vi state chiedendo quale sia la differenza tra Azure Boards e Planner?

L'applicazione MS Azure Boards è adatta per team scrum che devono gestire progetti complessi, mentre Planner è più adatto alla gestione di attività semplici.

cosa rende complesso un progetto?

Un progetto che ha a che fare con più assegnatari, più deliverable, più stakeholder e una tempistica rigida è di solito piuttosto complesso.

Azure offre anche funzionalità aggiuntive come le @menzioni, l'integrazione con GitHub e la possibilità per gli sviluppatori di utilizzare l'open source su Azure.

Torniamo ora a MS Planner.

In Planner, ogni progetto è memorizzato come una scheda a cui si può accedere dalla dashboard. È possibile spostare gli elementi e modificarli con facilità.

Questa caratteristica rende l'applicazione adatta a un team che cerca una gestione di base software di gestione delle attività . Non è necessaria alcuna conoscenza preliminare per operare (i principianti possono farlo benissimo!) 😅

Inoltre, aggiungere progetti alla vostra dashboard in MS Planner è molto semplice. Basta fare clic su "Nuovo piano" per creare un nuovo spazio per i progetti in un batter d'occhio.

**Non vi sentite in grado di lavorare con l'interfaccia kanban di MS Planner?

Date un'occhiata a le migliori applicazioni software kanban potresti usare invece.

B. Gruppi

Una volta creato un piano di lavoro è possibile aggiungere facilmente i membri del team allo spazio digitando le prime tre lettere del loro nome. L'app Planner selezionerà i loro dettagli.

Se state cercando di aggiungere qualcuno che non è presente nell'elenco, potete aggiungere il suo indirizzo e-mail aziendale.

A questo punto è possibile aggiungerli al gruppo del progetto, dove potranno iniziare a lavorare sulle attività di Planner. Inoltre, i membri del vostro team riceveranno un'e-mail di conferma e potranno accedere all'applicazione Attività di Outlook.

C. Secchielli

I secchi sono categorie in MS Planner.

Possono essere utilizzati per classificare le schede e aggiungere un livello di organizzazione alla dashboard. Ad esempio, è possibile avere un secchio intitolato "Social Media" in cui memorizzare le attività relative ai social media.

È anche possibile utilizzare i secchi come status improvvisati. Ad esempio, si possono avere secchi intitolati "Prima bozza", "Bozza finale" e "Da pubblicare"

Man mano che un'attività procede, si può trascinare la scheda nel secchio corrispondente per tenere tutti aggiornati sulla fase in cui si trova.

Anche se la funzione di MS Planner non è tra le nostre priorità, è sufficiente per la gestione di base dei progetti.

questa funzione non è così potente come quella di Gli stati personalizzati di ClickUp . 👀

che cos'è la collaborazione di un team senza una sezione commenti attiva?

MS Planner offre una sezione commenti in fondo a ogni scheda che consente di conversare con il team Microsoft.

Per ridurre il numero di notifiche che si ricevono (perché riceverete molte ), l'applicazione non vi notificherà le nuove conversazioni su un'attività di squadra, a meno che non abbiate già partecipato alla discussione.

Ma ricordate, anche se inviate solo un commento, riceverete una notifica per ogni commento successivo su quella discussione.

è meglio tenere il portatile con sé 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assicurarsi che quei commenti non siano per voi

E. Grafici

volete visualizzare lo stato dei vostri progetti sotto forma di grafico?

MS Planner vi offre questa possibilità.

Offre una panoramica a torta di tutti i progetti e del loro stato. In questo modo è possibile vedere quali attività sono:

Non iniziati

In corso

In ritardo

Completati

Si ottiene anche una ripartizione del numero di compiti assegnati a ciascuno dei membri del team. In questo modo, è possibile vedere quali compagni di squadra sono completamente occupati e tenere traccia dell'avanzamento dei lavori.

Bonus: *Si può vedere il numero di compiti assegnati a ciascun membro del team Alternative a Microsoft Whiteboard e ripassare questo Revisione di Basecamp per scoprire se avreste dovuto strisciare a sinistra

11. lunedì.com

Monday.com è uno strumento di gestione dei progetti che aiuta i team a dimenticarsi di perché il lunedì fa schifo con caratteristiche come modelli di gestione del progetto , automazione, visualizzazioni del progetto e altro ancora.

L'applicazione è disponibile anche per iPhone e Android.

L'aspetto negativo è che, sebbene monday.com consenta di aggiungere commenti alle attività, non è possibile assegnare tali commenti ai compagni di squadra. Questo potrebbe facilmente portare a trascurare i commenti o, peggio, a dimenticarli, facendovi sentire come se fosse un lunedì ogni giorno della settimana. 😵‍

12. Progetti Zoho

Zoho Projectsè un'applicazione di gestione dei progetti online adatta a startup e imprese.

Zoho consente di creare layout, stati e flussi di lavoro personalizzati, in modo da poter gestire i progetti nel modo desiderato.

Lo strumento di gestione dei progetti si integra anche con tutte le più diffuse app di Google, tra cui Calendario di Google , Attività di Google e Google Drive.

Tuttavia, se avete intenzione di utilizzare il piano tariffario gratuito, sarete limitati a tre utenti, due progetti e 10MB di file allegati.

È ora di trovare un piano alternativo

Sebbene MS Planner sia un'ottima aggiunta alla suite Office, l'applicazione per la gestione dei progetti non è affatto perfetta. Innanzitutto, non è potente come la maggior parte delle alternative elencate in questo articolo.

Anche se abbiamo citato alcune opzioni decenti in questa recensione di MS Planner, ClickUp è di gran lunga la migliore soluzione per la gestione dei progetti. È il pacchetto completo per le vostre esigenze di gestione dei progetti! Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi stesso per pianificare la tua strada verso il successo! 🚀