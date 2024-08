10 migliori app e strumenti di outliner per gestire le attività nel 2024

Vi sentite sopraffatti da attività multiple, scadenze incombenti, pensieri disorganizzati e note sparse? Forse avete bisogno di un'app di outliner. Queste app mettono ordine nei pensieri, nelle note e nelle attività, rendendo la vita più produttiva e priva di stress.

Ma cos'è esattamente un'app di outlining? In parole povere, è uno strumento che struttura e semplifica i flussi di lavoro per prendere appunti e pianificare le attività, aiutandovi a suddividere pensieri complessi, lunghe note di ricerca e grandi compiti in pezzi piccoli e gestibili. ✨

Le app di outliner disponibili oggi sono molte, quindi trovare quella giusta potrebbe essere noioso e richiedere molto tempo. Ma non preoccupatevi! Abbiamo ristretto la lista delle 10 migliori app di outliner che coprono una varietà di esigenze e casi d'uso. Quindi, che siate professionisti impegnati, titolari di aziende, scrittori, ricercatori o liberi professionisti, c'è uno strumento che fa per voi.

Cosa cercare in un'app di outliner?

La scelta dell'app di outliner più adatta alle vostre esigenze richiede un esame approfondito delle sue funzionalità/funzioni. Considerate questi fattori chiave:

**Un'app di outliner dovrebbe essere facile da navigare, in modo da organizzare pensieri, note e piani in modo semplice. Se l'app sembra complessa, cercate una documentazione completa e un supporto clienti reattivo che vi guidi

Lavora in movimento: Scegliete un'app outliner che sia disponibile ovunque, pronta a catturare i vostri pensieri in qualsiasi momento. Assicuratevi che lavori su web, desktop e mobile e che offra un'estensione per Chrome, se necessario

Scegliete un'app outliner che sia disponibile ovunque, pronta a catturare i vostri pensieri in qualsiasi momento. Assicuratevi che lavori su web, desktop e mobile e che offra un'estensione per Chrome, se necessario Integrazione con altre app: L'app di outliner deve essere connessa con altre app utilizzate quotidianamente, come email, calendario, spazio di archiviazione cloud o strumenti di project management. In questo modo il vostrogestione del flusso di lavoro fluido ed efficiente

**Se fate parte di un team, scegliete un'app con un'interfaccia di tipocollaborazione in tempo reale funzionalità/funzione per tenere tutti aggiornati. E se il team si sta espandendo, assicuratevi che l'app sia facilmente scalabile per adattarsi alla crescita

Opzioni di personalizzazione: Un'app outliner dovrebbe essere personalizzabile a piacimento, con funzionalità/funzioni quali stili di formattazione e colori, visualizzazioni multiple e impostazioni di visualizzazione personalizzate (ad esempio, temi, modalità scura, ecc.)

I 10 migliori strumenti di outliner da usare nel 2024

Dopo ricerche e test approfonditi, abbiamo selezionato le 10 migliori app di outliner presenti sul mercato, evidenziandone le funzionalità/funzioni uniche, i limiti di frequenza e le valutazioni degli utenti. Diamo un'occhiata.

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro a partire dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one dotata di funzionalità/funzione che rendono la delineazione di note e attività facile e divertente! Utilizzo Attività di ClickUp , Mappe mentali, lavagne online o documenti come tele per la vostra creatività. Gerarchia di ClickUp è una struttura organizzativa flessibile e personalizzabile che consente agli utenti di gestire efficacemente progetti, attività e team. ClickUp Mappe mentali permettono di suddividere idee complicate in pezzi di dimensioni ridotte, da disporre in un ordine che risulti sensato per l'utente. Se avete progetti esistenti all'interno di ClickUp o volete pianificarne uno da zero, le Mappe mentali forniscono una panoramica per una migliore pianificazione e organizzazione. Lavagne online di ClickUp sono ancora più flessibili e permettono alle idee di fluire liberamente grazie a funzionalità/funzione come le note adesive, lo strumento penna e gli evidenziatori. Caricate immagini, collegate e inserite altre attività di ClickUp, documenti e mappe mentali per ottenere un piano più solido. Inoltre, spostare questi elementi è un gioco da ragazzi, il che lo rende ideale per digerire pensieri complessi, per fare brainstorming e per creare un'agenda di lavoro creare piani per i progetti .

Se avete mai usato Notion , vi piacerà Documenti ClickUp ancora di più. È possibile creare un numero infinito di pagine e sottopagine in un documento, prendere note e delineare i documenti con elenchi puntati, tabelle, liste di controllo e altro ancora. E se siete persone visive, ci sono opzioni personalizzate per lo styling del testo e la codifica dei colori delle diverse sezioni. 🤩

La parte migliore? Tutti questi spazi sono dotati di strumenti di collaborazione in tempo reale per lavorare con un team. Con pochi clic, è possibile trasformare qualsiasi elemento della mappa mentale, della lavagna online o del documento in un'attività, assegnarla ai membri del team e fissare le scadenze.

Se non sapete da dove cominciare, non preoccupatevi. ClickUp è un'applicazione di più di 1.000 modelli comprende tutto ciò che serve per pianificare, gestire e gestire il lavoro quotidiano sviluppo di progetti e sequenza dei progetti e il monitoraggio dello stato di avanzamento con reportistica sullo stato del progetto .

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

La piattaforma è accessibile via web e su tutti i dispositivi desktop e mobili, con supporto per la modalità scura e per il lavoro offline

Gli scorciatoi da tastiera e il menu del comando slash facilitano la navigazione nell'area di lavoro, il caricamento dei contenuti e l'applicazione di formati di testo adeguati

Ampia funzionalità di gestione dei progetti con campi personalizzati e stati, viste multiple (ad es. Elenco, Kanban, Calendario, Gantt, ecc.), promemoria e automazione per pianificare le attività e monitorare lo stato di avanzamento

Dispone diintegrazioni native con oltre 100 app, tra cui Google Calendar, Google Drive, OneDrive e Dropbox

Le opzioni di esportazione di ClickUp Docs includono PDF, HTML, Markdown e stampa

ClickUp AI è accessibile in tutta l'area di lavoro, aiutandovi a riepilogare le note, a fare brainstorming, a migliorare i contenuti scritti e persino a generare attività da blocchi di testo

La base di conoscenze completa, i video tutorial, i webinar e i post del blog aiutano a iniziare e a sfruttare al meglio le funzionalità/funzione

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzione, alcuni nuovi utenti trovano ClickUp troppo impegnativo

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile (ancora!)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.200+ recensioni)

: 4.7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. OmniOutliner

via OmniOutliner OmniOutliner è uno strumento di delineazione per organizzare le informazioni e pianificare progetti semplici con punti elenco. Crea schemi con più livelli, rendendo più facile vedere le connessioni tra i diversi elementi. Aggiungete note e allegate immagini, audio, video e PDF a qualsiasi elemento del vostro schema.

Che siate studenti, scrittori o gestori di un piccolo team, OmniOutliner è una pratica app di project management per mantenere le vostre idee e attività ben strutturate e facili da gestire.

Le migliori funzionalità di OmniOutliner

Utilizzate la modalità libera da distrazioni per nascondere le barre degli strumenti e le barre laterali per la creazione dei contorni

Filtrare gli schemi per visualizzare solo le righe contenenti una parola chiave specifica

Impostare scorciatoie da tastiera personalizzate per la navigazione nell'area di lavoro e per l'accesso a varie funzioni

Monitoraggio del numero di righe, parole e caratteri presenti nel profilo con la barra delle informazioni nella parte inferiore del documento

Esportazione di schemi in diversi formati, tra cui testo normale, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Supporta più di 10 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, olandese e italiano

Limiti di OmniOutliner

Nessuna app web

Accessibile solo su Mac e dispositivi iOS

Nessun piano Free (solo 14 giorni di versione di prova)

Piani a pagamento costosi

Prezzi di OmniOutliner

Essentials (Mac) : $19,99 (pagamento una tantum)

: $19,99 (pagamento una tantum) Pro (Mac): $99,99 (pagamento una tantum)

$99,99 (pagamento una tantum) Essentials (iPhone e iPad): $19,99 (pagamento una tantum)

$19,99 (pagamento una tantum) Pro (iPhone e iPad): $49,99 (pagamento unico)

$49,99 (pagamento unico) Sottoscrizione Pro (Mac, iPhone e iPad): $4,99/mese

Valutazioni e recensioni di OmniOutliner

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

3. Scrivano

via Scrivener Scrivener è un programma completo di strumento di scrittura per delineare e redigere contenuti a lungo termine. Permette di suddividere la scrittura in piccoli pezzi e di mescolarli durante la stesura.

Avete bisogno di confrontare diverse parti del vostro lavoro per garantirne la coerenza? L'editor nativo consente di visualizzare fino a quattro documenti affiancati.

Inoltre, consente di riunire facilmente i documenti correlati in raccolte per facilitarne la consultazione. Queste funzionalità/funzioni rendono Scrivener lo strumento ideale per autori, romanzieri, ricercatori, giornalisti e sceneggiatori.

Le migliori funzionalità/funzione di Scrivener

Usufruite di tutte le funzionalità/funzioni con un unico pagamento 💰

Utilizzate lo strumento outliner per avere una panoramica strutturata del vostro manoscritto, esaminare il conteggio delle parole e altri metadati e riorganizzare le sezioni secondo le vostre necessità

Impostare traguardi di scrittura per l'intero documento o per sezioni specifiche, e monitorare il conteggio delle parole e dei caratteri mentre si scrive

Passare alla modalità a schermo intero per bloccare le distrazioni e concentrarsi sulla scrittura

Creare modelli personalizzati con icone personalizzate per lavorare su nuove sezioni del progetto

Esportazione dei lavori finiti in Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB o Kindle

Limiti di Scrivener

Disponibile solo su Windows, macOS e iOS

Nessuna app web

Curva di apprendimento ripida

Nessun piano Free (solo 30 giorni di versione di prova)

Prezzi di Scrivener

Scrivener per Windows: $59,99

$59,99 Scrivener per Mac: $59,99

$59,99 Scrivener per iOS: $23,99

Nota: È necessario acquistare una licenza separata per ogni piattaforma.

Valutazioni e recensioni di Scrivener

G2: 4.5/5 (81 recensioni)

4.5/5 (81 recensioni) Capterra: 4.7/5 (188 recensioni)

4. Dinalista

via Dinalista Dynalist è uno strumento intuitivo per prendere appunti che organizza i pensieri e le attività utilizzando elenchi puntati. È possibile creare un numero infinito di elenchi numerati, comprimere ed espandere gli elenchi per concentrarsi su un'idea specifica alla volta e utilizzare tag e codici colore per l'organizzazione.

Inoltre, gli strumenti di ricerca e di filtro rendono facile trovare informazioni specifiche. Se siete "pensatori da pallottoliere" e volete gestire le vostre note, fare brainstorming e tenere traccia di semplici elenchi puntati, Dynalist è l'app che fa per voi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dynalist

Generoso piano gratuito che consente di creare elementi e documenti illimitati

Disponibile via web, desktop (Mac, Windows, Linux) e mobile (Android e iOS)

Conversione rapida dei punti elenco in liste di controllo o elenchi numerati

Aggiungete note a ciascun punto elenco per un ulteriore contesto

Creare scorciatoie da tastiera personalizzate per la navigazione, la formattazione del testo e le azioni di ricerca

Sincronizzazione delle date in Dynalist con Google Calendar grazie a un'integrazione nativa 📅 Supporta permessi di condivisione flessibili per la collaborazione con gli altri utenti

Supporta autorizzazioni flessibili per la condivisione e la modifica collaborativa con il vostro team

Limiti di Dynalist

Limiti di dimensione dei caricamenti a 50 MB

Nessuna funzionalità incorporata di controllo ortografico e grammaticale

Le opzioni di esportazione sono limitate a OPML, testo normale e testo formattato rispetto ad altri strumenti di outlining

Prezzi di Dynalist

Piano Free

Pro: $9,99/mese

Valutazioni e recensioni di Dynalist

G2: 4.9/5 (4 recensioni)

4.9/5 (4 recensioni) Capterra: 4.7/5 (34 recensioni)

5. Taskade

via TaskadeTaskade è un'opera di strumento di produttività che combina la presa di note, la gestione delle attività e il comunicazione del team in un'unica interfaccia facile da usare, ideale per i singoli e i piccoli team che desiderano semplificare i propri flussi di lavoro.

Con Taskade è possibile visualizzare le note e le attività sotto forma di elenchi, tabelloni (Kanban), mappe mentali e organigrammi, in modo da poter visualizzare le informazioni nello stile preferito.

Le migliori funzionalità di Taskade

Interfaccia intuitiva e team del supporto clienti reattivo

Accesso a Taskade tramite un'app web e sulle principali piattaforme, tra cui Windows, MacOS, Linux, iOS e Android

Creazione di più aree di lavoro per ospitare diversi team, con sottospazi per progetti specifici all'interno di questi team

Creare un elenco di attività, assegnare elementi al team, fissare scadenze e tenere traccia dello stato di avanzamento

Collaborare con il proprio team tramite commenti, chat e videochiamate

Utilizzare uno degli oltre 500 modelli di Teams per diversi casi d'uso, tra cui bullet journal, pianificazione di eventi, lista di controllo del team e analisi SWOT

Limiti di Taskade

Non può lavorare offline

Poche integrazioni

Il piano Free limita l'accesso alle integrazioni

Prezzi di Taskade

Piano Free

Starter: $8/mese (3 utenti al massimo)

$8/mese (3 utenti al massimo) Plus: $16/mese (5 utenti max)

$16/mese (5 utenti max) Pro: $19/mese (10 utenti max)

$19/mese (10 utenti max) Business: $49/mese (25 utenti max)

$49/mese (25 utenti max) Ultimate: $99/mese (50 utenti max)

$99/mese (50 utenti max) Azienda: Contattare per i prezzi

Taskade valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (28 recensioni)

4.7/5 (28 recensioni) Capterra: 4.7/5 (46 recensioni)

6. MindNode

via Nodo mentale MindNode è uno strumento di mappatura mentale per catturare e organizzare visivamente le idee. È perfetto per fare brainstorming, prendere appunti e pianificare progetti semplici: si parte da un'idea centrale e si ramo con idee correlate.

Le mappe mentali, colorate e frizzanti, rendono il processo intuitivo e piacevole. Sebbene sia ottimo per l'uso personale, potrebbe non essere il più adatto per le impostazioni professionali e aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindNode

Accessibile su tutti i dispositivi Apple, compresi Mac, iPhone, iPad e persino Apple Watch

Aggiunta di immagini e collegamenti ai rami della mappa mentale

Lavorare su rami specifici alla volta con la modalità di concentrazione

Trasformare i nodi della mappa mentale in attività

Sincronizzazione con i dispositivi ApplePromemoria di Apple per tenere sotto controllo le scadenze delle attività e spuntarle una volta terminate ✔️

Esportazione delle mappe mentali in file di testo normale, DOCX, PDF, immagine, Markdown e RTF

Limiti di MindNode

Non supporta i dispositivi Windows e Android

Le funzionalità/funzione chiave sono bloccate sul piano free

Opzioni del tema al limite

Prezzi di MindNode

Piano Free

Plus: $2.49/mese

Valutazioni e recensioni di MindNode

G2: 4.2/5 (32 recensioni)

4.2/5 (32 recensioni) Capterra: 4.8/5 (15 recensioni)

7. Flusso di lavoro

via Flusso di lavoroFlusso di lavoro è un software di outlining minimalista che consente di tenere le note, i to-dos, le idee e altro ancora in uno spazio infinito grazie agli elenchi puntati. Zoomate su qualsiasi punto, trattandolo come un documento a sé stante, in modo da mantenere l'area di lavoro ordinata e focalizzata.

È ideale per chi preferisce un'organizzazione semplice e lineare. Tuttavia, la sua semplicità potrebbe non essere adatta a tutti: se preferite avere cartelle separate o avete bisogno di funzionalità/funzione avanzate per il team, potreste voler esplorare altri strumenti potenti.

Funzionalità/funzione migliori di Workflowy

Lavora sul web, sui dispositivi desktop (Windows, MacOS e Linux) e mobili (Android e iOS)

Utilizzate le briciole di pane e i percorsi di navigazione per navigare nel vostro spazio

Riduci i punti elenco per concentrarti su sezioni specifiche della pagina

Utilizzare gli hashtag per taggare i punti elenco (alias pagine) per facilitare l'organizzazione e la ricerca

Passare dalla vista Elenco puntato a una visualizzazioneBacheca Kanban per la gestione di attività semplici

Aggiornare più copie di una pagina modificando in un'unica istanza

Limiti di Workflowy

Poche integrazioni

Opzioni di formattazione limitate

Il piano Free ha un limite di 250 bullets al mese

Prezzi di Workflowy

Piano Free

Pro: $4.99/mese

Valutazioni e recensioni su Workflowy

G2: 4.4/5 (22 recensioni)

4.4/5 (22 recensioni) Capterra: 4.6/5 (10 recensioni)

8. xTiles

via xTiles xTiles è uno strumento di delineazione basato su piastrelle per la gestione di attività e note. Al posto del solito elenco o della gerarchia, si ottiene una griglia personalizzabile piena di piastrelle ridimensionabili e spostabili. Ogni piastrella contiene note, immagini e attività, semplificando l'organizzazione delle informazioni.

Inoltre, la codifica per colore dei riquadri facilita l'organizzazione e la navigazione. È ideale per studenti, freelance e team creativi che desiderano un modo semplice ed estetico per organizzare i pensieri, gestire le risorse e pianificare i progetti.

xTiles: le migliori funzionalità/funzioni

Curva di apprendimento minima per i neofiti

Accessibile via web, oltre che su dispositivi Windows, Android, MacOS e iOS

L'interfaccia drag-and-drop rende l'organizzazione delle piastrelle un gioco da ragazzi

Si integra con Unsplash, fornendo un'enorme libreria di immagini con cui lavorare

Il menu dei comandi slash facilita l'esecuzione di azioni come l'aggiunta di un'attività, il caricamento di un file o la creazione di una tabella

Ha un ampio intervallo di modelli che abbracciano categorie come produttività, brainstorming, piano settimanale e auto-miglioramento

limiti di #### xTiles

Non può gestire progetti complessi

Il piano Free ha un limite di 1.000 blocchi (testo, immagini, video, collegamenti, ecc.)

Le opzioni di esportazione sono limitate a Markdown, PDF e PNG

Prezzi di xTiles

Piano Free

Personale Pro: $10/mese

$10/mese Teams: $10/mese per membro

xTiles valutazioni e recensioni

G2: 5.0/5 (10 recensioni)

5.0/5 (10 recensioni) Capterra: 4.9/5 (11 recensioni)

9. Controlla

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/card2\\_white-006955c87152021923dccf6a86fd55629d4c392054f2f67a596781f2585245e6-1.jpg Checkvist dashboard /%img/

tramite Checkvist Checkvist è un programma di software di gestione delle attività che privilegia un'interfaccia minimalista e la navigazione da tastiera. Esegue tutte le funzioni senza passare dalla tastiera al mouse: è facilissimo annotare note, idee e piani. È perfetto per gli amanti della tastiera che cercano uno strumento semplice per prendere appunti e gestire le attività per aumentare l'organizzazione e la produttività.

Funzionalità/funzione migliori di Checkvist

Possibilità di avere elenchi illimitati con il piano gratuito e di passare facilmente ai loro piani a pagamento a prezzi accessibili

Permette di aggiungere attività via email

Assegnazione di attività ai membri del team, impostazione di priorità e date di scadenza e monitoraggiodel progetto* Ricerca di informazioni chiave e dettagli utilizzando la robusta funzionalità/funzione di ricerca e i filtri

Si integra con Dropbox, Google Calendar, Jira e Zapier

Dispone di un team del supporto clienti reattivo e utile

Limiti di Checkvist

Nessuna app desktop

L'app per dispositivi mobili manca di funzionalità/funzione chiave

Nessuna promemoria per le attività programmate

Prezzi di Checkvist

Piano Free

Pro: $3,90/mese per persona

$3,90/mese per persona Pro team: $6,90/mese per persona

Checkvist valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (3 recensioni)

4.2/5 (3 recensioni) Capterra: 4.9/5 (53 recensioni)

10. Ricerca Roam

via Ricerca RoamRicerca Roam (simile a Workflowy) è un'app per prendere appunti che non si basa su aree di lavoro e cartelle convenzionali. La maggior parte degli utenti organizza i propri flussi di lavoro utilizzando il metodo PARA (Progetti, aree, risorse e archivi) .

La funzionalità/funzione principale di Roam è la connessione bidirezionale dei punti elenco (detti anche "blocchi"). Ciò significa semplicemente che quando si crea un collegato dal blocco A al blocco B, Roam genera automaticamente un altro collegato dal blocco B al blocco A.

In questo modo si crea una rete di idee interconnesse che facilitano la navigazione. È la soluzione perfetta per una ricerca complessa tra gli accademici, gli ingegneri e i professionisti del settore tecnologico, in quanto aiuta a conservare la memoria, incoraggia il pensiero critico e facilita una comprensione più profonda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Roam Research

Accesso a Roam tramite browser web, Android, Windows, iOS, MacOS e Linux

Riduci i punti elenco per concentrarti su diverse sezioni delle tue note

Taggare le note per una migliore organizzazione e ricercabilità

Visualizzazione di una mappa delle note e delle loro connessioni grazie alla funzionalità di panoramica del grafico

Annotare i pensieri e le idee di ogni giorno utilizzando le note giornaliere

Limiti della ricerca Roam

Non esiste un piano Free

Nessuna integrazione nativa

Limitate funzionalità di formattazione e collaborazione

Prezzi di Roam Research

Pro: $15/mese

$15/mese Believer: $500/5 anni

Valutazioni e recensioni su Roam Research

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: 4.3/5 (16 recensioni)

Scegli la migliore app di outliner per trasformare il caos in chiarezza

Ecco le 10 migliori app di outlining che vi aiuteranno a organizzare idee, note e attività per aumentare la produttività personale e del team. Se non siete ancora sicuri, provatele per vedere quali funzionano meglio per voi. Se cercate un outliner cloud flessibile con funzioni di project management estese, dovete assolutamente dare un'occhiata a ClickUp. Iscrivetevi al piano Free Forever di ClickUp per iniziare! 🌻